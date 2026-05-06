Los 12 mejores juegos de mitología griega de 2025: títulos épicos inspirados en los dioses

Si alguna vez te han fascinado las historias de los dioses, héroes y monstruos griegos, hay una creciente colección de juegos de mitología griega que dan vida a estas historias. Estos juegos son rebosante de narraciones épicas, encanto mítico, tragedia y humor, al tiempo que ofrece todo el combate trepidante y los mundos envolventes que los videojuegos modernos tienen para ofrecer.

¿Eres un jugador ocasional, un fan incondicional de los juegos de rol o un entusiasta de la estrategia? Buenas noticias: estos títulos tienen todo lo que necesitas envuelto en la mitología griega. En algunos casos, te adentrarás en historias que son más antiguas que la historia escrita.

En esta lista, voy a repasar los mejores juegos inspirados en la mitología griega, destacando su jugabilidad, su diseño artístico y por qué deberías probarlos hoy mismo.

Nuestra selección de los mejores juegos sobre mitología griega

Los 12 juegos de esta lista son títulos realmente fantásticos e imprescindibles. Sin embargo, algunos destacan por su jugabilidad de otro nivel, sus gráficos excepcionales y su fiel adaptación de la mitología.

God of War (2018) – La épica saga de Kratos no tiene rival en cuanto a intensidad y profundidad narrativa, y combina un combate trepidante con una representación magnífica de la Antigua Grecia y el Olimpo. Hades (2020) – La obra maestra roguelike de Supergiant Games sumerge a los jugadores en el inframundo, con combates trepidantes, diálogos ricos y un panteón lleno de personalidad. Immortals: El ascenso de Fenyx (2020) – UbisoftEsta colorida aventura de mundo abierto combina humor, acertijos y encuentros con dioses como Atenea y Hermes, lo que hace que los mitos griegos resulten accesibles y entretenidos.

Estos juegos representan las mejores reinterpretaciones modernas de la mitología griega, y cada uno de ellos aporta su propio toque único a las leyendas clásicas. Sigue leyendo para ver la lista completa de juegos de mitología griega que prometen horas de exploración, combate y la magia de la narración.

Los 12 mejores juegos de mitología griega que dan vida a las leyendas

La mitología griega inspira algunos de los juegos más emocionantes, en los que se combinan relatos épicos con una jugabilidad envolvente. Lucharás contra dioses, explorarás reinos legendarios y descubrirás secretos ancestrales.

¿Ya has jugado a estos juegos o has oído hablar de ellos? Pues bien, la buena noticia es que te daré toda la información y las mejores ofertas que puedas estar buscando.

1. God of War [El auge y la caída del fantasma de Esparta frente a los dioses del Olimpo]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Acción / RPG Plataformas PC, PS5, PS4 Año de estreno 2018 Creador/es Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida Los aficionados a la acción trepidante y a las historias basadas en la mitología Ideal para Profundidad emocional, combates épicos contra jefes finales, escenarios impresionantes

God of War te sumerge en el brutal mundo de Kratos, un guerrero cuya ira contra los dioses del Olimpo reescribe la historia de la mitología griega. La narrativa del juego es profundamente humana: el vínculo de Kratos con su hijo, Atreus, aporta una profundidad emocional poco habitual en los videojuegos de acción.

Una de las decisiones más atrevidas que tomaron los creadores es que el Toda la narración se desarrolla sin un solo corte de cámara, lo que hace que la historia resulte aún más íntima y cercana.

Por qué lo elegimos Pocos juegos combinan el combate puro y la narración de mitos con tanta naturalidad, ofreciendo a los jugadores la sensación de estar viviendo tanto una leyenda como un viaje personal.

El combate del juego es intenso y visceral, y cada golpe transmite la tensión de un héroe que se enfrenta a una situación desesperada. Cuenta con un sistema de activación selectiva de la ira que es una elección, no un acto reflejo: un momento en el que Kratos pierde el control, tanto desde el punto de vista mecánico como narrativo. Es una forma de contar una historia a través de la jugabilidad.

Visualmente, el juego tiene un estilo cinematográfico, en el que se combinan imponentes paisajes míticos con momentos íntimos en bosques sombríos y cumbres nevadas. Las criaturas —cíclopes, hidras y los propios dioses— no son solo enemigos, sino extensiones del mito: vivas, formidables y con las que resulta realmente emocionante enfrentarse.

Mi veredicto:Los aficionados a la acción y a las historias bien construidas se verán envueltos por la grandiosidad del Olimpo y la saga de Kratos.

2. Hades [Escapa del inframundo y desafía al dios de la muerte]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Roguelike / RPG de acción Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox, Switch Año de estreno 2020 Creador/es Supergiant Games Duración media de la partida 20-50 horas Ideal para Combates fluidos, una narrativa con múltiples capas y un estilo artístico vibrante

In Hades, eres Zagreus, el rebelde hijo de Hades, que lucha por escapar del Inframundo. Cada intento (partida) te ofrece nuevos poderes, sorpresas e interacciones con los dioses del Olimpo, desde las bendiciones de Afrodita hasta las mareas de Poseidón.

Cada vez que te adentras en el inframundo, se respira vida, lleno de bromas, rencores e historias que se van desarrollando a medida que avanzas. El tono es genial: sarcástico, ingenioso y profundamente emotivo, todo a la vez. Con casi 20 000 líneas de diálogo, es muy raro que se repita la misma frase.

Por qué lo elegimos Hades reinterpreta los mitos griegos con ingenio, estilo y una energía desbordante, convirtiendo cada intento de fuga en una historia nueva.

El sistema de combate no se basa únicamente en las habilidades, sino que es expresivo —rápido, preciso y satisfactorio— y hace que cada enfrentamiento parezca un baile.

Supergigante ha tomado la mitología griega y la ha convertido en un mundo vivo y palpitante, en el que el fracaso se percibe como un avance: ¡es el ciclo perfecto de un roguelike!

Mi veredicto:Para los amantes de los retos al estilo roguelike con un toque narrativo, Hades es sencillamente irresistible.

3. Immortals: El ascenso de Fenyx [El viaje de un héroe bendecido por los dioses]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Mundo abierto / Acción y aventura Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox, Switch Año de estreno 2020 Creador/es Ubisoft Quebec Duración media de la partida 35-50 horas Ideal para Jugadores ocasionales y aficionados a las aventuras mitológicas desenfadadas

Immortals: El ascenso de Fenyx convierte la mitología griega en una aventura divertida y llena de color. Asumes el papel de Fenyx, un héroe encargado de salvar a los dioses de una siniestra maldición. El mundo es de una estilización impresionante, repleto de islas flotantes, vistas espectaculares y acertijos ingeniosamente ocultos.

Por qué lo elegimos La visión de Ubisoft da vida a la mitología con alegría, humor y descubrimiento, lo que la convierte en una experiencia de mundo abierto excepcional.

El combate es fluido, lo que te permite encadenar habilidades contra cíclopes, arpías y titanes. El sistema de tres armas —espada, hacha y arco— permite una fluidez y una creatividad extraordinarias. Podrías lanzar por los aires a un enemigo con un golpe de hacha, saltar tras él, asestarle un tajo en pleno vuelo con tu espada y rematarlo con una flecha incendiaria.

Lo que lo distingue es su humor y su encanto: las interacciones con dioses como Atenea o Hermes resultan animadas, a menudo descaradas, lo que hace que los mitos resulten accesibles incluso para los principiantes. La exploración es gratificante, desde el descubrimiento de santuarios ocultos hasta la resolución de acertijos basados en la física que ponen a prueba tanto el ingenio como los reflejos.

Mi veredicto:Para todos aquellos que busquen aventura, risas y mitos épicos, Immortals: El ascenso de Fenyx es una escapada llena de alegría.

4. Assassin’s Creed Odyssey [Mortales y mitos se entrecruzan en la Antigua Grecia]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Juego de rol de mundo abierto Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Año de estreno 2018 Creador/es Ubisoft Quebec Duración media de la partida Entre 60 y más de 100 horas Ideal para Exploradores atraídos por las historias, apasionados de los mitos

In Assassin’s Creed Odyssey, La línea que separa la historia del mito se difumina a medida que recorres la antigua Grecia. Elige jugar como Alexios o Kassandra y embárcate en un viaje que te llevará por bulliciosas ciudades-estado, islas bañadas por el sol y paisajes legendarios.

Criaturas míticas como Medusa y el Minotauro aparecen con total naturalidad junto a personajes históricos, lo que hace que cada encuentro resulte épico. Las batallas navales te permiten comandar tu propio trirreme, mientras que las opciones de diálogo determinan las alianzas y el desenlace.

Por qué lo elegimos Este extenso juego de rol plasma tanto la riqueza de la historia griega como la emoción de sus mitos, ofreciendo a los jugadores un mundo antiguo perfectamente recreado para explorar.

The un mundo abierto con un nivel de detalle impresionante invita a la exploración, desde templos ocultos hasta santuarios en la cima de las montañas, cada uno de los cuales evoca las historias de las epopeyas de Homero. El juego combina libertad y profundidad, permitiendo a los jugadores forjar su propia leyenda en un mundo impregnado de dioses y héroes.

Mi veredicto: Para los exploradores y los amantes de la historia, Odisea ofrece cientos de horas de aventuras épicas en un mundo mítico y vivo.

5. La era de los mitos [Empuña el poder de los dioses en la batalla]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2002 (Edición ampliada de 2014) Creador/es Ensemble Studios, Microsoft Game Studios Duración media de la partida 30-50 horas; poderes divinos, unidades míticas Ideal para Aficionados a la estrategia y la mitología

La era de los mitoses uno de loslos mejores juegos de simulación pero con un giro inesperado. El juego pone a los jugadores al mando de civilizaciones bendecidas por los dioses griegos, al frente de ejércitos formados por mortales, héroes y criaturas mitológicas. Los rayos de Zeus, las inundaciones de Poseidón y los oscuros poderes de Hades no son solo un adorno: cambian el rumbo de la batalla y aportan una profundidad estratégica y dramática.

Los mapas isométricos del juego combinan paisajes clásicos con estructuras míticas, templos y maravillas. Las campañas se desarrollan como pequeñas epopeyas, en la que ejércitos de humanos se enfrentan a cíclopes, hidras y titanes.

Por qué lo elegimos Se trata de un clásico atemporal de los juegos de estrategia en el que los mitos griegos inspiran cada decisión táctica, lo que permite a los jugadores disfrutar de la emoción de estar al mando tanto de hombres como de dioses.

Es fácil perderse en los matices tácticos, la gestión de recursos, la decisión de cuándo recurrir a los poderes divinos y la planificación de asaltos en múltiples frentes. La mezcla de mitología y una mecánica de estrategia en tiempo real brillante hace que cada victoria parezca una pequeña leyenda escrita de tu puño y letra.

Mi veredicto: Para los amantes de los juegos de estrategia, La era de los mitos ofrece infinitas batallas míticas y momentos tácticos divinos.

6. Titan Quest Edición Aniversario [La cruzada de un mortal contra los titanes]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PS4, Xbox, Switch Año de estreno 2006 (Edición de aniversario 2016) Creador/es Iron Lore Entertainment, THQ Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Aficionados a los juegos de acción y espadas, amantes de la mitología

Titan Quest sitúa a los jugadores en el papel de héroes que se adentran en un mundo donde se enfrentan dioses y monstruos. Desde la guarida de Medusa hasta las cumbres del Olimpo, cada región rebosa de enemigos míticos y ruinas repletas de tesoros.

Esun excelente juego de acción y espadas Combate: rápido y satisfactorio. Combina armas, magia y árboles de habilidades que permiten crear personajes únicos. Los escenarios del juego —ciudades antiguas, bosques y desiertos— te sumergen en un paisaje mitológico vivo.

Enfréntate a titanes, cíclopes y bestias legendarias, cada uno de los cuales exige estrategia y agilidad. El sistema de botín fomenta la experimentación y recompensa a los jugadores que se atreven con diferentes clases y habilidades.

Por qué lo elegimos Es un juego de rol al estilo Diablo impregnado de mitología griega, que permite a los jugadores vivir aventuras épicas en un mundo antiguo magníficamente recreado.

Mi veredicto:Para los amantes de los juegos de acción y los aficionados a la mitología, Titan Quest ofrece innumerables horas de lucha contra enemigos legendarios en una aventura mítica.

7. El auge de los argonautas [La épica búsqueda de Jasón del vellocino de oro]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2008 Creador/es Liquid Entertainment, Codemasters Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Amantes de la narrativa cinematográfica y las epopeyas griegas

En «El auge de los argonautas», los jugadores se ponen en la piel de Jasón y lideran a los argonautas en una misión para recuperar el vellocino de oro. El juego combina una narrativa cinematográfica con combates en tiempo real y RPG de acción muy pulidomecánica, lo que te permite dirigir un equipo de héroes míticos como Hércules y Atalanta.

Por qué lo elegimos Es un viaje heroico en todos los sentidos, que aúna mito, camaradería y estilo cinematográfico en una sola obra.

Las bestias míticas, como las arpías, las hidras y el Minotauro, te ofrecen encuentros inolvidables, mientras que las opciones de diálogo influyen en tus relaciones con los compañeros y los dioses. Los escenarios van desde islas bañadas por el sol hasta templos oscuros y siniestros, lo que refleja la grandiosidad de la mitología griega.

Al centrarse en una narrativa impulsada por los personajes, el juego se percibe más como una epopeya interactiva que como un juego de rol tradicional.

Mi veredicto:Para los jugadores que buscan una aventura épica repleta de encuentros legendarios, El auge de los argonautas ofrece una de las mejores aventuras míticas.

8. «Stray Gods»: el musical de rol [Dioses griegos ocultos en el mundo moderno]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego RPG con una historia central / Musical Plataformas PC, Switch, PS4, Xbox Año de estreno 2023 Creador/es Summerfall Studios Duración media de la partida 15-25 horas Ideal para Amantes de la narrativa y la música, aficionados a la mitología

Dioses errantes no se parece a nada: un musical de rol ambientado en el mundo actual, donde los dioses griegos se ocultan entre los humanos. Los jugadores investigan un misterioso asesinato entre los seres divinos, tomando decisiones a través de números musicales interactivos que entrelazan la narrativa y la jugabilidad.

Por qué lo elegimos Se trata de una visión única de la mitología, en la que la narración, la música y una mecánica de juego basada en las decisiones del jugador se funden en una aventura narrativa inolvidable.

Aquí el combate pasa a un segundo plano: lo importante son las conversaciones, las relaciones y la resolución ingeniosa de problemas. Cada elección influye en la reacción de los dioses, dando forma a la historia y a tus vínculos con ellos. El estilo visual es colorido y dinámico, y complementa a la perfección el tono ingenioso y, a menudo, humorístico de los diálogos.

Al combinar música, historia y mito, Dioses errantes convierte los cuentos antiguos en una experiencia fresca y contemporánea.

Mi veredicto:Para los jugadores a los que les gustan las historias envolventes, los diálogos ingeniosos y el toque musical, Dioses errantes es un mito moderno inolvidable.

9. Apotheon [Desafía al Olimpo en un mundo de mitos pintado a mano]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Acción / Plataformas Plataformas Ordenador personal, PlayStation 4 Año de estreno 2015 Creador/es Alientrap Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Jugadores interesados en el arte, puristas de la mitología

Apotheones ununa carta de amor visual a la cerámica de la Antigua Grecia, que ofrece acción de desplazamiento lateral con una llamativa paleta de colores en negro y dorado. En el juego encarnas a Nikandreos, un héroe que se enfrenta a los dioses del Olimpo.

El combate es preciso y desafiante, enfrentándote a arqueros, centauros y jefes míticos, todos ellos diseñados para que te sientas como si estuvieras entrando en una pintura de un jarrón griego. Los elementos de plataformas son ingeniosos y gratificantes, y combinan la exploración con secuencias de acción llenas de tensión.

Por qué lo elegimos Su combinación de narrativa mítica y arte artesanal lo convierte en una aventura única e inolvidable.

La mitología ocupa un lugar central: cada enemigo y cada entorno refuerzan los temas legendarios, lo que te da la sensación de estar viviendo una epopeya. La estética única y la jugabilidad específica de Apotheon lo convierten en una experiencia estilizada y basada en la mitología.

Mi veredicto:Para los jugadores que aprecian una presentación cuidada y la autenticidad de la mitología griega, Apotheon es una obra imprescindible.

10. Smite [La batalla por la supremacía entre los dioses]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Acción / Plataformas Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2014 Creador/es Hi-Rez Studios Duración media de la partida Ilimitado Ideal para Jugadores competitivos, aficionados a la mitología

Smite da un giro a la fórmula de los MOBA al poner a los jugadores al mando de los propios dioses, desde Zeus y Atenea hasta Hades y Ares. A diferencia de otros MOBA y juegos multijugador de primer nivel, elLa perspectiva en tercera persona te sumerge en campos de batalla míticos, donde las habilidades parecen poderes divinos que caen sobre los enemigos.

La estrategia es fundamental: la coordinación del equipo, la sincronización y el control del mapa son factores decisivos para la victoria.

Por qué lo elegimos Es el juego de dioses competitivo por excelencia, en el que los jugadores se sienten participantes activos en una guerra mitológica.

El juego se actualiza constantemente con nuevos dioses, aspectos y eventos, lo que mantiene la mitología fresca y atractiva. Tanto si subes en la clasificación como si disfrutas de partidas informales, cada batalla se vive como un enfrentamiento entre leyendas. Smite consigue ser competitiva sin perder los elementos divertidos y fantásticos de los mitos griegos.

Mi veredicto: Para los amantes del multijugador que buscan la mejor acción estratégica y batallas épicas, Smite es una opción apasionante.

11. La ira de los dioses [Vive las pruebas de un héroe griego]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Rompecabezas / Aventura Plataformas PC Año de estreno 2006 Creador/es Arcade Moon Duración media de la partida 8-12 horas Ideal para Amantes de los rompecabezas, puristas de la mitología

La ira de los diosesofrece unUn viaje de estilo retro, basado en acertijos, a través de los mitos griegos, donde los jugadores resuelven intrincados retos mientras descubren historias de héroes y dioses. Cada acertijo está vinculado a la propia mitología: recorrer laberintos de forma estratégica, descifrar patrones y esquivar trampas refleja las pruebas a las que se enfrentaron figuras legendarias.

Por qué lo elegimos Es un clásico de culto que recompensa la paciencia y el aprecio por la narrativa mitológica auténtica.

El mundo es evocador y transmite una estética griega clásica con unos gráficos minimalistas pero impactantes. No se trata de acción, sino de pensar como un héroe, comprender la lógica mítica y sentir el peso de los retos que plantean los dioses.

Mi veredicto:Para los aficionados a los rompecabezas inspirados en la mitología y a las aventuras retro, La ira de los dioses ofrece una experiencia ingeniosa y nostálgica.

12. Okhlos [Lidera una rebelión contra el orden olímpico]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Acción / Roguelike Plataformas PC, Switch, PS4 Año de estreno 2016 Creador/es Máquina que funciona con café Duración media de la partida 10-20 horas Ideal para Amantes del humor, las batallas caóticas y la sátira de la mitología griega

Okhlos da un giro radical a la mitología al permitir a los jugadores liderar una turba enfurecida de filósofos y ciudadanos contra los propios dioses. Es caótica, divertida y descaradamente ingeniosaasumirel género de los juegos de guerra – centauros, cíclopes y seres divinos son todos obstáculos en tu marcha desenfrenada.

Por qué lo elegimos Es una visión cómica poco habitual de la mitología, que combina de forma brillante la estrategia, el caos y la sátira.

El combate se centra en las cifras, el posicionamiento y la improvisación, lo que da lugar a una experiencia a la vez estratégica y hilarantemente impredecible. El juego hace una sátira de los mitos griegos sin perder de vista su espíritu legendario, ofreciendo a los jugadores una perspectiva única desde la que revivir historias conocidas.

Mi veredicto:Para los jugadores a los que les guste el humor, la acción y la rebelión mitológica, Okhlos es una delicia caótica.

Mi valoración general de los mejores juegos sobre mitología griega

Si estás buscando el mejor punto de partida para los juegos de mitología griega, piensa en cuál es tu estilo preferido:

Para quienes se inician en los juegos de acción y aventura → Immortals: El ascenso de Fenyx . Un mundo vibrante y accesible, repleto de acertijos y encuentros con los dioses.

. Un mundo vibrante y accesible, repleto de acertijos y encuentros con los dioses. Para los aficionados a los juegos de rol → Hades . Una jugabilidad profunda y en constante evolución, con una narrativa rica y combates trepidantes.

. Una jugabilidad profunda y en constante evolución, con una narrativa rica y combates trepidantes. Para acción con una historia → God of War . El combate trepidante y la narrativa cinematográfica lo convierten en un juego imprescindible para los amantes de la mitología.

. El combate trepidante y la narrativa cinematográfica lo convierten en un juego imprescindible para los amantes de la mitología. Para los que les gusta completarlo todo → Assassin’s Creed Odyssey. La exploración a gran escala, las misiones secundarias y los encuentros mitológicos recompensan la dedicación.

Tanto si te gustan los juegos de estrategia, los rompecabezas o la acción trepidante, los juegos basados en la mitología griega ofrecen un mundo de aventuras míticas variado y infinitamente atractivo.

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