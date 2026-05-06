Die 12 besten Spiele zur griechischen Mythologie im Jahr 2025 – epische Titel, inspiriert von den Göttern

Wenn Sie schon immer von den Geschichten über griechische Götter, Helden und Monster fasziniert waren, gibt es eine ständig wachsende Auswahl an Spielen zur griechischen Mythologie, die diese Geschichten zum Leben erwecken. Diese Spiele sind voller epischer Erzählkunst, mythischer Faszination, Tragik und Humor, und bietet dabei all die spannenden Kämpfe und fesselnden Welten, die moderne Spiele zu bieten haben.

Bist du Gelegenheitsspieler, eingefleischter RPG-Fan oder Strategiespiel-Liebhaber? Gute Nachrichten: Diese Titel bieten alles, was du dir wünschst – verpackt in griechischer Mythologie. In manchen Fällen tauchst du in Geschichten ein, die älter sind als die geschriebene Geschichte.

In dieser Liste stelle ich die besten Spiele vor, die von der griechischen Mythologie inspiriert sind, und gehe dabei auf ihr Gameplay und ihre Grafik ein sowie darauf, warum man sie sich heute unbedingt ansehen sollte.

Unsere Top-Auswahl an Spielen zur griechischen Mythologie

Alle 12 Spiele auf dieser Liste sind wirklich fantastische Titel, die man unbedingt spielen sollte. Einige heben sich jedoch durch ihr herausragendes Gameplay, ihre außergewöhnliche Grafik und ihre originalgetreue mythologische Erzählweise besonders hervor.

God of War (2018) – Kratos’ epische Saga ist in ihrer Intensität und erzählerischen Tiefe unübertroffen und verbindet packende Kämpfe mit einer wunderschön gestalteten Welt des antiken Griechenlands und des Olymp. Hades (2020) – Das Roguelike-Meisterwerk von Supergiant Games entführt die Spieler in die Unterwelt und bietet rasante Kämpfe, facettenreiche Dialoge und ein Pantheon voller charakterstarker Gottheiten. Unsterbliche: Fenyx Rising (2020) – UbisoftDieses farbenfrohe Open-World-Abenteuer verbindet Humor, Rätsel und Begegnungen mit Göttern wie Athene und Hermes und macht griechische Mythen so zugänglich und unterhaltsam.

Diese Spiele gehören zu den besten modernen Neuinterpretationen der griechischen Mythologie und verleihen den klassischen Legenden jeweils eine ganz eigene Note. Scrolle weiter, um die vollständige Liste der Spiele zur griechischen Mythologie zu sehen, die stundenlangen Spielspaß, Kämpfe und die Faszination des Geschichtenerzählens versprechen.

Die 12 besten Spiele zur griechischen Mythologie, die Legenden zum Leben erwecken

Die griechische Mythologie ist die Inspiration für einige der spannendsten Spiele, in denen sich epische Geschichten mit fesselndem Gameplay verbinden. Du kämpfst gegen Götter, erkundest legendäre Welten und lüftest uralte Geheimnisse.

Hast du diese Spiele schon einmal gespielt oder davon gehört? Die gute Nachricht ist: Ich versorge dich mit allen Infos und tollen Angeboten, nach denen du vielleicht suchst.

1. God of War [Der Aufstieg und Fall von Spartas Geist im Kampf gegen die Götter des Olymps]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Action / RPG Plattformen PC, PS5, PS4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Fans von actiongeladenen Geschichten und mythologischen Erzählungen Am besten geeignet für Emotionale Tiefe, epische Bosskämpfe, atemberaubende Umgebungen

God of War entführt dich in die brutale Welt von Kratos, einem Krieger, dessen Zorn gegen die Götter des Olymps die Geschichte der griechischen Mythologie neu schreibt. Die Erzählung des Spiels ist zutiefst menschlich – Kratos’ Verbindung zu seinem Sohn Atreus verleiht dem Spiel eine emotionale Tiefe, wie man sie in Action-Spielen selten findet.

Eine der mutigsten Entscheidungen der Macher ist, dass die Die gesamte Erzählung entfaltet sich ohne einen einzigen Kameraschnitt, wodurch sich die Geschichte noch intimer und unmittelbarer anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Spiele verbinden actiongeladene Kämpfe und mythologische Erzählungen so nahtlos miteinander und vermitteln den Spielern das Gefühl, sowohl Teil einer Legende als auch auf einer persönlichen Reise zu sein.

Die Kämpfe im Spiel sind kraftvoll und eindringlich, wobei jeder Schlag die Anspannung eines Helden widerspiegelt, der sich einer aussichtslosen Situation gegenübersieht. Es verfügt über ein selektives System zur Aktivierung der Wut, das eine bewusste Entscheidung und kein Reflex ist – ein Moment, in dem Kratos sowohl spielerisch als auch erzählerisch die Kontrolle verliert. Das ist Storytelling durch Gameplay.

Optisch wirkt das Spiel wie ein Kinofilm und verbindet gewaltige mythische Landschaften mit intimen Momenten in schattigen Wäldern und schneebedeckten Gipfeln. Die Kreaturen – Zyklopen, Hydras und die Götter selbst – sind nicht nur Gegner, sondern Verkörperungen des Mythos – lebendig, beeindruckend und es ist wirklich aufregend, ihnen gegenüberzutreten.

Mein Fazit:Fans von Action und fesselnden Geschichten werden sich in der Pracht des Olymp und der Saga von Kratos verlieren.

2. Hades [Entkomme der Unterwelt und trotze dem Gott des Todes]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Roguelike / Action-RPG Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Supergiant Games Durchschnittliche Spielzeit 20–50 Stunden Am besten geeignet für Flüssige Kämpfe, vielschichtige Erzählung, lebendige Grafik

In HadesDu bist Zagreus, der rebellische Sohn des Hades, der darum kämpft, der Unterwelt zu entkommen. Jeder Versuch (Durchlauf) bringt neue Kräfte, Überraschungen und Begegnungen mit den Göttern des Olymps mit sich – von Aphrodites Segen bis hin zu Poseidons Flutwellen.

Jedes Mal, wenn man die Unterwelt betritt, wirkt sie lebendig, voller Geplänkel, Feindseligkeiten und Geschichten, die sich im Laufe des Spiels entfalten. Der Ton ist genial – sarkastisch, witzig und zutiefst emotional zugleich. Bei fast 20.000 Zeilen gesprochenem Dialog hört man selten dieselbe Zeile zweimal.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hades interpretiert griechische Mythen mit Witz, Stil und unermüdlicher Energie neu und macht jeden Fluchtversuch zu einer neuen Geschichte.

Das Kampfsystem ist mehr als nur auf Fertigkeiten ausgerichtet, es ist ausdrucksstark – schnell, präzise, befriedigend – und lässt jede Begegnung wie einen Tanz wirken.

Supergigant hat die griechische Mythologie in eine lebendige, pulsierende Welt verwandelt, in der sich Scheitern wie Fortschritt anfühlt – das ist der perfekte Roguelike-Zyklus!

Mein Fazit:Für alle, die Roguelike-Herausforderungen mit einer fesselnden Geschichte lieben, Hades ist einfach unwiderstehlich.

3. Unsterbliche: Fenyx Rising [Die Reise eines Helden, gesegnet von den Göttern]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Open-World / Action-Adventure Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Ubisoft Quebec Durchschnittliche Spielzeit 35–50 Stunden Am besten geeignet für Gelegenheitsspieler und Fans von unbeschwerten Mythos-Abenteuern

Unsterbliche: Fenyx Rising verwandelt die griechische Mythologie in ein spielerisches, farbenfrohes Abenteuer. Du schlüpfst in die Rolle von Fenyx, einem Helden, der die Aufgabe hat, die Götter vor einem finsteren Fluch zu retten. Die Welt ist atemberaubend stilisiert, voller schwebender Inseln, atemberaubender Ausblicke und raffiniert versteckter Rätsel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ubisofts Vision erweckt die Mythologie mit Freude, Humor und Entdeckerlust zum Leben und macht das Spiel zu einem herausragenden Open-World-Erlebnis.

Der Kampf verläuft flüssig und ermöglicht es dir, Fähigkeiten gegen Zyklopen, Harpyien und Titanen zu verketten. Das System mit drei Waffen – Schwert, Axt, Bogen – sorgt für brillanten Spielfluss und Kreativität. Du kannst einen Gegner mit einem Axthieb in die Luft schleudern, ihm hinterher springen, ihn in der Luft mit deinem Schwert treffen und ihn schließlich mit einem brennenden Pfeil erledigen.

Was das Spiel auszeichnet, sind sein Humor und sein Charme – die Begegnungen mit Göttern wie Athene oder Hermes wirken lebhaft und oft frech, wodurch die Mythen auch für Neulinge zugänglich werden. Das Erkunden lohnt sich, sei es beim Aufspüren versteckter Schreine oder beim Lösen physikbasierter Rätsel, die sowohl den Verstand als auch die Reflexe auf die Probe stellen.

Mein Fazit:Für alle, die sich nach Abenteuern, Spaß und epischen Mythen sehnen, Unsterbliche: Fenyx Rising ist eine herrliche Auszeit.

4. Assassin’s Creed Odyssey [Sterbliche und Mythen treffen im antiken Griechenland aufeinander]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Open-World-RPG Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ubisoft Quebec Durchschnittliche Spielzeit 60–100+ Stunden Am besten geeignet für Geschichtenbegeisterte Entdecker, Liebhaber von Mythen

In Assassin’s Creed Odyssey, Die Grenze zwischen Geschichte und Mythos verschwimmt, wenn man durch das antike Griechenland streift. Entscheide dich, ob du als Alexios oder Kassandra spielen möchtest, und begib dich auf eine Reise, die dich durch geschäftige Stadtstaaten, sonnenverwöhnte Inseln und legendäre Landschaften führt.

Mythische Wesen wie Medusa und der Minotaurus treten nahtlos neben historischen Persönlichkeiten in Erscheinung, wodurch sich jede Begegnung episch anfühlt. In Seeschlachten kannst du deine eigene Trireme befehligen, während deine Dialogentscheidungen Bündnisse und den Ausgang der Ereignisse beeinflussen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses weitläufige Rollenspiel fängt sowohl die Vielschichtigkeit der griechischen Geschichte als auch den Reiz ihrer Mythen ein und bietet den Spielern eine detailgetreue antike Welt, die es zu erkunden gilt.

The eine brillant detaillierte offene Welt lädt zur Erkundung ein – von verborgenen Tempeln bis hin zu Berggöttern, die alle an die Geschichten aus Homers Epen erinnern. Das Spiel schafft einen Ausgleich zwischen Freiheit und Tiefe und ermöglicht es den Spielern, in einer Welt voller Götter und Helden ihre eigene Legende zu schreiben.

Mein Fazit: Für Entdecker und Liebhaber der Überlieferungen, Odyssee bietet Hunderte von Stunden epischer Abenteuer in einer lebendigen, mythischen Welt.

5. Zeitalter der Mythen [Entfessle die Macht der Götter im Kampf]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie Plattformen PC Erscheinungsjahr 2002 (Erweiterte Fassung 2014) Urheber Ensemble Studios, Microsoft Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden; göttliche Kräfte, mythische Einheiten Am besten geeignet für Fans von Strategie- und Mythologietiteln

Zeitalter der Mythenist eines derDie besten Simulationsspiele aber mit einer Besonderheit. Die Spieler übernehmen die Führung über Zivilisationen, die von griechischen Göttern gesegnet sind, und befehligen Armeen aus Sterblichen, Helden und Fabelwesen. Zeus’ Blitze, Poseidons Fluten und Hades’ dunkle Mächte sind nicht nur reine Effekthascherei – sie wenden das Blatt im Kampf und sorgen für dramatische strategische Tiefe.

Die isometrischen Karten des Spiels verbinden klassische Landschaften mit mythischen Bauwerken, Tempeln und Weltwundern. Kampagnen entfalten sich wie kleine Epen, in denen Heerscharen von Menschen gegen Zyklopen, Hydras und Titanen antreten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist ein zeitloser Strategieklassiker, in dem griechische Mythen jede taktische Entscheidung beeinflussen und den Spielern den Nervenkitzel vermitteln, sowohl über Menschen als auch über Götter zu herrschen.

Man verliert sich leicht in den taktischen Feinheiten, der Verwaltung von Ressourcen, der Entscheidung, wann man göttliche Kräfte anruft, und der Planung von Angriffen an mehreren Fronten. Die Mischung aus Mythologie und geniale RTS-Mechanik lässt jeden Sieg wie eine kleine Legende anmuten, die du selbst geschrieben hast.

Mein Fazit: Für alle, die Spaß an Strategiespielen haben, Zeitalter der Mythen bietet endlose mythische Schlachten und göttliche taktische Momente.

6. Titan Quest Jubiläumsausgabe [Der Kreuzzug eines Sterblichen gegen die Titanen]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Hack-and-Slash-RPG Plattformen PC, PS4, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2006 (Jubiläumsausgabe 2016) Urheber Iron Lore Entertainment, THQ Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von Hack-and-Slash-Spielen, Liebhaber der Mythologie

Titan Quest versetzt die Spieler in die Rolle von Helden, die sich durch eine Welt bewegen, in der Götter und Monster aufeinanderprallen. Von Medusas Höhle bis zu den Gipfeln des Olymp wimmelt es in jeder Region nur so von mythischen Gegnern und schatzbeladenen Ruinen.

Es istein hervorragendes Hack-and-Slash-Spiel Kämpfe – schnell und befriedigend. Eine Kombination aus Waffen, Magie und Fertigkeitsbäumen, die einzigartige Charakterkonfigurationen ermöglichen. Die Spielwelten – antike Städte, Wälder und Wüsten – lassen dich in eine lebendige mythologische Landschaft.

Begegne Titanen, Zyklopen und legendären Ungeheuern, die alle strategisches Geschick und Schnelligkeit erfordern. Das Beutesystem regt zum Experimentieren an und belohnt Spieler, die verschiedene Klassen und Fähigkeiten ausprobieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es handelt sich um ein Rollenspiel im Diablo-Stil, das von der griechischen Mythologie inspiriert ist und den Spielern epische Abenteuer in einer wunderschön gestalteten antiken Welt bietet.

Mein Fazit:Für Liebhaber von Hack-and-Slash-Spielen und Fans der Mythologie, Titan Quest bietet unzählige Stunden voller Kämpfe gegen legendäre Gegner in einem mythischen Abenteuer.

7. Der Aufstieg der Argonauten [Jasons epische Suche nach dem Goldenen Vlies]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2008 Urheber Liquid Entertainment, Codemasters Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Fans von filmischer Erzählkunst und griechischen Epen

In „Der Aufstieg der Argonauten“ schlüpfen die Spieler in die Sandalen von Jason und führen die Argonauten auf ihrer Suche nach dem Goldenen Vlies an. Das Spiel verbindet filmisches Storytelling mit Echtzeitkämpfen und ein ausgefeiltes Action-RPGMechanik, sodass du ein Team mythischer Helden wie Herkules und Atalanta befehligen kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist in jeder Hinsicht eine heldenhafte Reise, die Mythos, Kameradschaft und filmisches Flair in einem einzigen Werk vereint.

Mythische Wesen wie Harpyien, Hydras und der Minotaurus sorgen für unvergessliche Begegnungen, während deine Dialogentscheidungen deine Beziehungen zu Gefährten und den Göttern beeinflussen. Die Schauplätze reichen von sonnenverwöhnten Inseln bis hin zu dunklen, unheimlichen Tempeln und fangen so die epische Weite der griechischen Mythologie ein.

Da der Schwerpunkt auf einer charakterorientierten Erzählweise liegt, wirkt das Spiel eher wie ein interaktives Epos als wie ein traditionelles Rollenspiel.

Mein Fazit:Für Spieler, die sich nach einer epischen Quest voller legendärer Begegnungen sehnen, Der Aufstieg der Argonauten bietet eines der besten mythischen Abenteuer.

8. Stray Gods: Das Rollenspiel-Musical [Griechische Götter, versteckt in der modernen Welt]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Handlungsorientiertes Rollenspiel / Musical Plattformen PC, Switch, PS4, Xbox Erscheinungsjahr 2023 Urheber Summerfall Studios Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden Am besten geeignet für Liebhaber von Erzählungen und Musik, Fans der Mythologie

Verlorene Götter ist mit nichts zu vergleichen: ein ein Rollenspiel-Musical, das in der heutigen Zeit spielt, wo sich griechische Götter unter den Menschen verstecken. Die Spieler untersuchen einen mysteriösen Mord unter den göttlichen Wesen und treffen dabei Entscheidungen in interaktiven Musiknummern, die Erzählung und Spielverlauf miteinander verweben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eine einzigartige Neuinterpretation der Mythologie, in der Erzählkunst, Musik und ein auf Entscheidungen basierendes Gameplay zu einem unvergesslichen erzählerischen Abenteuer verschmelzen.

Der Kampf tritt hier in den Hintergrund – hier geht es um Gespräche, Beziehungen und clevere Problemlösungen. Jede Entscheidung beeinflusst die Reaktionen der Götter und prägt so die Geschichte und deine Beziehungen. Der visuelle Stil ist farbenfroh und dynamisch und passt perfekt zum witzigen, oft humorvollen Ton der Dialoge.

Durch die Verbindung von Musik, Erzählung und Mythos, Verlorene Götter verwandelt alte Geschichten in ein frisches, zeitgemäßes Erlebnis.

Mein Fazit:Für Spieler, die sich für fesselnde Geschichten, geistreiche Dialoge und musikalisches Flair begeistern, Verlorene Götter ist ein unvergesslicher moderner Mythos.

9. Apotheon [Trotze dem Olymp in einer handgemalten Welt voller Mythen]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Action / Plattformspiel Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2015 Urheber Alientrap Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Gamer mit einem Faible für Kunst, Mythologie-Puristen

Apotheonist einein visueller Liebesbrief an die antike griechische Keramik, das Side-Scrolling-Action in einer auffälligen Schwarz-Gold-Farbpalette bietet. Du schlüpfst in die Rolle von Nikandreos, einem Helden, der sich den Göttern des Olymps widersetzt.

Die Kämpfe sind präzise und anspruchsvoll: Man trifft auf Bogenschützen, Zentauren und mythische Bosse, die alle so gestaltet sind, dass man sich fühlt, als würde man in ein griechisches Vasenbild eintauchen. Die Plattform-Elemente sind clever und lohnend und verbinden Erkundung mit spannenden Action-Sequenzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus mythischer Erzählkunst und handgefertigter Grafik macht es zu einem einzigartigen, unvergesslichen Abenteuer.

Die Mythologie steht im Mittelpunkt – jeder Gegner und jede Umgebung unterstreicht die legendären Themen und vermittelt dir das Gefühl, durch ein lebendiges Epos zu wandeln. Durch seine einzigartige Ästhetik und sein fokussiertes Gameplay sticht „Apotheon“ als stilisiertes, von Mythen geprägtes Erlebnis hervor.

Mein Fazit:Für Spieler, die Wert auf eine kunstvolle Gestaltung und die Authentizität der griechischen Mythologie legen, Apotheon ist ein unverzichtbares Stück.

10. Smite [Kampf um die Vorherrschaft unter den Göttern]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Action / Plattformspiel Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2014 Urheber Hi-Rez Studios Durchschnittliche Spielzeit Unbegrenzt Am besten geeignet für Wettkampfspieler, Mythologie-Fans

Smite stellt das Spiel die MOBA-Formel auf den Kopf, indem es den Spielern die Kontrolle über die Götter selbst überlässt – von Zeus und Athene bis hin zu Hades und Ares. Im Gegensatz zu anderen MOBAs und top-tier multiplayers, derDie Perspektive der dritten Person lässt dich in mythische Schlachtfelder eintauchen, wo sich die Fähigkeiten anfühlen wie göttliche Kräfte, die auf die Gegner herabregnen.

Die Strategie ist entscheidend – Teamkoordination, Timing und die Kontrolle über die Karte entscheiden über den Sieg.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist das ultimative kompetitive „God Game“, in dem sich die Spieler als aktive Teilnehmer an mythologischen Schlachten fühlen.

Das Spiel wird ständig mit neuen Göttern, Skins und Events aktualisiert, wodurch die Mythologie immer frisch und spannend bleibt. Ganz gleich, ob man die Ranglisten erklimmt oder einfach nur lockere Matches genießt – jeder Kampf fühlt sich wie ein Aufeinandertreffen von Legenden an. Smite schafft es, wettbewerbsfähig zu sein, ohne dabei den Spaß und die fantastischen Elemente der griechischen Mythen zu verlieren.

Mein Fazit: Für Multiplayer-Fans, die sich nach bester strategischer Action und epischen Schlachten sehnen, Smite ist eine spannende Wahl.

11. Der Zorn der Götter [Erlebe die Prüfungen eines griechischen Helden]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Rätsel / Abenteuer Plattformen PC Erscheinungsjahr 2006 Urheber Arcade Moon Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Puzzle-Fans, Mythologie-Liebhaber

Der Zorn der Götterbietet eineEine Retro-Reise durch die griechische Mythologie, bei der Rätsel im Mittelpunkt stehen, in dem die Spieler knifflige Rätsel lösen und dabei Geschichten von Helden und Göttern aufdecken. Jedes Rätsel ist eng mit der Mythologie selbst verbunden – das strategische Durchqueren von Labyrinthen, das Entschlüsseln von Mustern und das Umgehen von Fallen spiegeln die Prüfungen wider, denen sich legendäre Gestalten stellen mussten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist ein Kultklassiker, der Geduld und die Wertschätzung für authentische mythologische Erzählkunst belohnt.

Die Welt ist stimmungsvoll und erinnert mit ihrer minimalistischen, aber wirkungsvollen Optik an die klassische griechische Ästhetik. Hier geht es nicht um Action, sondern darum, wie ein Held zu denken, die Logik der Mythen zu verstehen und die Schwere der Herausforderungen der Götter zu spüren.

Mein Fazit:Für Fans von Rätseln, die von der Mythologie inspiriert sind, und Retro-Abenteuern, Der Zorn der Götter bietet ein raffiniertes, nostalgisches Erlebnis.

12. Okhlos [Führe einen Aufstand gegen die olympische Ordnung an]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Action / Roguelike Plattformen PC, Switch, PS4 Erscheinungsjahr 2016 Urheber Kaffeemaschine Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von Humor, chaotischen Schlachten und Satiren auf die griechische Mythologie

Okhlos stellt die Mythologie auf den Kopf, indem es den Spielern ermöglicht, einen wütenden Mob aus Philosophen und Bürgern gegen die Götter selbst anzuführen. Es ist chaotisch, humorvoll und unverhohlen cleversich mit … befassendas Kriegsspiel-Genre – Zentauren, Zyklopen und göttliche Wesen sind allesamt Hindernisse auf eurem wilden Zug.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eine selten gesehene komödiantische Interpretation der Mythologie, die Strategie, Chaos und Satire auf brillante Weise miteinander verbindet.

Im Kampf stehen Zahlen, Positionierung und Improvisation im Vordergrund, was zu einem Spielerlebnis führt, das sowohl strategisch als auch urkomisch unvorhersehbar ist. Das Spiel persifliert griechische Mythen, bewahrt dabei jedoch den legendären Geist und bietet den Spielern eine einzigartige Perspektive, durch die sie bekannte Geschichten neu erleben können.

Mein Fazit:Für Spieler, die Humor, Action und mythologische Rebellion mögen, Okhlos ist ein chaotisches Vergnügen.

Mein Gesamtfazit zu den besten Spielen zur griechischen Mythologie

Wenn du nach dem besten Einstieg in Spiele zur griechischen Mythologie suchst, überlege dir zunächst, welcher Stil dir am besten gefällt:

Für Einsteiger in Action-Adventures → Unsterbliche: Fenyx Rising . Eine lebendige, einladende Welt voller Rätsel und Begegnungen mit den Göttern.

. Eine lebendige, einladende Welt voller Rätsel und Begegnungen mit den Göttern. Für RPG-Fans → Hades . Ein tiefgründiges, abwechslungsreiches Gameplay mit einer fesselnden Geschichte und rasanten Kämpfen.

. Ein tiefgründiges, abwechslungsreiches Gameplay mit einer fesselnden Geschichte und rasanten Kämpfen. Für storybasierte Action → God of War . Der packende Kampf und die filmische Erzählweise machen das Spiel zu einem Muss für alle Liebhaber der Mythologie.

. Der packende Kampf und die filmische Erzählweise machen das Spiel zu einem Muss für alle Liebhaber der Mythologie. Für Perfektionisten → Assassin’s Creed Odyssey. Umfangreiche Erkundungen, Nebenquests und Begegnungen mit Fabelwesen belohnen das Engagement.

Egal, ob du Strategie, Rätsel oder chaotische Action suchst – Spiele zur griechischen Mythologie bieten eine abwechslungsreiche und unendlich fesselnde Welt voller mythischer Abenteuer.

Häufig gestellte Fragen