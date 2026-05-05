Reseña del juego «Dispatch»: ¿merece la pena dedicarle tiempo?

Envío es un juego interactivo de superhéroes que constituye el título de debut de AdHoc Studio, una nueva empresa formada por antiguos Telltale (Cuentos de las Fronteras, El lobo entre nosotros) de los desarrolladores. Se lanzó para PC, PS5, yXbox Series X/S on 22 de octubre de 2025, y se publicó en un formato de dos «episodios» por semana.

Me he jugado los ocho para ofrecerte un resumen sin spoilers Envío Reseña del juego; voy a analizar la historia, cómo influyen (o no) las decisiones, así como la jugabilidad en sí.

Aunque tiene sus defectos, la buena noticia es que, incluso para los jugadores que ya están hartos de los superhéroes, Envío ofrece una sólida mezcla de acción, comedia y momentos emotivos inesperados. ¡Arriba, arriba y a volar!

★ Una historia de superhéroes que realmente convence Envío Consigue Dispatch en Eneba

No es otra historia de los orígenes

Voy a empezar miEnvío Reseña del juego: repasemos lo básico. Asumes el papel de Robert Robertson III, quien pilota un traje mecánico para proteger Los Ángeles como Mecha Man. Tras la destrucción del traje, a Robert le ofrecen un trabajo en la Red de Despacho de Superhéroes (SDN), donde se le encarga poner en vereda a un grupo de antiguos supervillanos.

Envío Se anuncia como una comedia de superhéroes ambientada en el mundo laboral, pero eso no es del todo cierto. Aunque la serie arranca con fuerza con dos episodios muy potentes que combinan la acción de los superhéroes con un humor genuinamente divertido, ¿Alguien que espere la originalidad de algo como La oficina se sentirá decepcionado.

En cambio,Envío apuesta por un tono más cercano al de la versión original de acción real de El Tique (2001), en la que el superhéroe y sus amigos se dedicaban sobre todo a pasar el rato y a bromear.

La buena noticia es que la mayoría de los El humor se basa en el personaje y —salvo por algunas referencias evidentes a la cultura pop en el tercer episodio y unas cuantas bromas sobre pedos de más más adelante— rara vez se desvía del camino.

Además, a medida que avanza el juego, empieza a mostrar su verdadera influencia contemporánea: Invencible. Envío es sincera y respetuosa con el género de los superhéroes, pero es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo recurrir a la metanarrativa y cuándo darlo todo en las peleas de superhéroes.

Por favor, espere un momento, todos los héroes están ocupados

Cualquiera que haya jugado a un Telltale quienes conozcan el juego sabrán que estos son los los mejores juegos similares a Envío porque, en términos generales, incluyen lo mismo: opciones de diálogo habituales, posibilidades de elegir qué acciones llevar a cabo en una escena y un montón de mensajes emergentes del tipo «[Nombre del personaje] recordará eso».

Sin embargo, cuandoTelltale tuve que adaptarme a las reglas de otra persona en lo que respecta a la propiedad intelectual, AdHoc crearon su propio mundo para Envío, lo que significa que son libre para dar rienda suelta a mis impulsos.

Los QTE se pueden desactivar para disfrutar de una experiencia más «cinemática»; por lo demás, aparecen principalmente en escenas de combate, como la batalla del primer episodio (titulado «Pivot») entre Mecha Man y los secuaces de su némesis, Shroud. Sin embargo, las batallas están muy espaciadas y no es posible «fallar» en un combate; los QTE simplemente te ayudan a sentirte un poco más involucrado y contribuyen a las estadísticas finales (estas comparan tus decisiones durante la partida con las tomadas por otros jugadores).

La SDN está poniendo a prueba el «Programa Phoenix», en el que los villanos tienen la oportunidad de redimirse realizando diversas hazañas heroicas en beneficio de la ciudad. Estas pueden ir desde luchar contra bandas terroristas hasta ayudar a las ancianas a cruzar la calle (no, en serio).

Como Robert, tu trabajo consiste en dirigirlos cuando están sobre el terreno, y para ello debes seleccionar a los futuros héroes de tu «Equipo Z» en función de sus estadísticas personales. Estas se muestran en un gráfico y reflejan Combate, Vigor, Movilidad, Carisma e Inteligencia, ya que algunos personajes se adaptan mejor a determinadas situaciones que otros.

De vez en cuando, una misión también ofrece varias opciones sobre cómo proceder y, en ocasiones, una opción solo estará disponible si se cuenta con un héroe concreto en el equipo. Los fallos pueden provocar lesiones o si un héroe queda fuera de combate, por lo que tendrás que esperar más tiempo para volver a utilizarlos.

Además, a Robert a veces se le presenta la oportunidad de piratear cosas, como cámaras de seguridad y, al principio del juego, un bidé, por alguna razón. Aunque algunos jugadores han preguntado AdHoc Si fuera posible incluir un modo «Sin fin» en la sección de envíos, creo que se haría pesado muy rápidamente si alguna vez cambiaran de opinión al respecto.

AdHoc se reserva cualquier cambio interesante en la mecánica de las llamadas y el hackeo para más adelante en el juego. No es hasta el episodio ocho cuando las llamadas afectan directamente a la narrativa, ya que adoptan la forma de lo que viene a ser un combate contra un jefe en varias fases.

El «hacking» tampoco ofrece muchas sorpresas ni una verdadera cohesión narrativa hasta más adelante, cuando Robert empieza a piratear elementos del entorno para ayudar a un héroe en inferioridad numérica y buscar a los miembros desaparecidos del equipo.

Es precisamente en las secciones de despacho donde el juego se siente más como tal. Robert sube de nivel al final de cada turno si ha resuelto con éxito suficientes llamadas, lo que desbloquea ventajas como la posibilidad de curar a un héroe. Los miembros del Equipo Z pueden ganar XP por completar tareas con éxito, que luego puedes asignar a uno de los atributos principales.

Sin embargo, esto nunca resulta tan coherente como si, por ejemplo, XP se expresara en el lenguaje propio de una «sesión de entrenamiento» y dejara a un héroe fuera de combate durante un rato. Resulta aún más evidente, ya que el juego hace precisamente eso más adelante, cuando los personajes desaparecen para «entrenar» con el jefe de Robert y su posible interés amoroso, Blonde Blazer.

Por suerte,Envío compensa estas peculiaridades con una historia cautivadora que recompensa la libertad de acción del jugador…más o menos.

Invisigal lo recordará

Blazer e Invisigal, miembro del Z-Team, son dos mujeres entre las que Robert se ve obligado a elegir en varios momentos, y el cuarto episodio deja esto claro en una decisión definitiva. Este tipo de decisiones suelen ser realmente difíciles de tomar, ya que, en la mayoría de los casos, alguien sale herido (emocional o físicamente, o incluso ambas cosas) a raíz del resultado.

Además, Robert siempre tiene tres opciones durante los diálogos y, hay que reconocerlo, el juego rara vez me apetece tener que elegir entre opciones binarias del tipo «bueno/malo/imbécil». Esto permite interpretar a Robert como un tipo normal que se esfuerza al máximo, como un héroe descontento que descarga sus frustraciones en su equipo, o como una mezcla de ambos. También puedes optar por no seleccionar nada y ver qué camino toma el juego por defecto.

Aunque algunas decisiones relacionadas con los diálogos y la acción tienen consecuencias claras e inmediatas —como la oportunidad que surge a mitad de la historia de revelar que Robert es Mecha Man—, estas se ven en ocasiones socavadas por una escritura anterior incoherente o por desenlaces que, para ser sinceros, resultan desproporcionados.

En cuanto a lo primero, parece que que más gente sepa quién es Robert en realidad de lo que el juego quiere admitir, y en cuanto a esto último, varias resoluciones del final del juego no encajaban con las acciones de Robert.

El más evidente de ellos se produjo cuando me mostré lo más amable posible con una persona concreta cada vez que me parecía oportuno, y sin embargo, de alguna manera, la descuidé y la llevé por el camino de la maldad. Algunos de estos casos pueden atribuirse a la naturaleza general de juegos con opciones narrativas que ofrecen un montón de ramificaciones que seguir, pero resulta decepcionante verlo en un juego creado por desarrolladores con tanta experiencia.

A Natural 20

Menos mal, pues, que la calidad general es excelente. Envíoes uno de loslos mejores juegos con una buena historia al que haya jugado nunca.

Y este es el motivo: la redacción está a cargo de AdHoc el cofundador Pierre Shorette, y su experiencia se refleja en un fantástico desarrollo de los personajes, así como en varios momentos sorprendentemente emotivos que se entrelazan con cuestiones subyacentes sobre por qué los héroes hacen lo que hacen («porque ayudar a la gente es lo correcto» es una posible respuesta).

Un agradecimiento especial a Chase, el gran amigo de Robert —que parece mayor de lo que es—, al que le tocan algunas de las mejores escenas.

EnvíoEmpezó siendo una serie de animación, y eso se nota. Prepárate para largos momentos en los que lo único que tendrás que hacer como jugador es relajarte y disfrutar de la acción, con las voces de un reparto estelar en la que participan Aaron Paul (Breaking Bad) en el papel de Robert y Matthew Mercer en el de Shroud.

Matthew Mercer cuenta con una amplia experiencia en el doblaje de videojuegos, entre los que se incluyen Fallout 4 and Invasión Cósmica de Marvel, pero quizá sea más conocido por ser el director de juego de Critical Role.

Esta última empresa es conocida por su Dungeons & Dragons campañas, que desde entonces han dado lugar a series de animación y otros formatos. La última serie, Los Mighty Nein, apareció enPrime Video in Noviembre de 2025. Critical Role también contribuyó a financiar el desarrollo de Envío, además de compartir otros actores de doblaje y crear un próxima partida AdHoc.

En cuanto aEnvío, el octavo episodio (titulado «Sinergia») resuelve varios hilos argumentales relacionados con la tradición familiar de Robert como Mecha Man, la interesante creencia de Shroud de que «el mal no se puede detener, solo controlar», y la promesa de SDN de ayudar a Robert a reconstruir su traje si él ayuda al Equipo Z.

AdHoc ha declarado recientemente que… están considerando seriamente hacer una segunda temporada deEnvío, pero, aunque no sea así, estos ocho episodios pueden considerarse sin duda como algunos de los la mejor ficción interactiva que hay, aunque los elementos propios del juego parezcan un poco escasos.

Héroes y villanos: aspectos positivos y negativos

Prometí que no habría spoilers en esteEnvío reseña del juego, y me he ceñido a eso, pero sí que perdí la oportunidad de hablar de los episodios a medida que se iban publicando, tal y como era AdHocintención. Además, me moría de ganas de compartir algunas giros y sorpresas reales, la mayoría de los cuales logran parecer naturales.

Cada episodio dura unas dos horas como máximo, y el ritmo varía. Envío tiene un comienzo y un final muy potentes, pero la parte central decae, ya que los dilemas interpersonales eclipsan la trama principal (algunos personajes desaparecen durante largos periodos de tiempo mientras los puntos clave de la trama van cobrando importancia poco a poco).

Algunas revelaciones y conclusiones no resisten un análisis riguroso ni parecen tener sentido a la luz de lo ocurrido anteriormente, pero cuando lo tienen, impactan de lleno. El episodio siete («Retrospective»), en particular, tiene un tono solemne que resulta como un soplo de aire fresco a pesar de su crudeza, y en general la La narración elude hábilmente las convenciones del género utilizándolos para dar lugar a nuevos giros argumentales.

The La música y el diseño de sonido son excelentes en todo momento, con la opción de eliminar la música con licencia (lo que significa que los streamers pueden reproducir Envío (y evitar recibir avisos por infracción de derechos de autor). Otras opciones de accesibilidad incluyen un modo para daltónicos y la posibilidad de filtrar el lenguaje soez y el contenido de desnudos.

Mi veredicto general: el estilo y el fondo hacen que «Dispatch» alcance nuevas cotas

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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La esencia de mi Envío Lo que más me llama la atención de esta reseña es que, a menudo, da la sensación de ser un juego de 7/10 que pretende ser de 9/10, y si se hubiera centrado en las secciones de gestión de recursos y piratería informática, no me habría enganchado tanto como lo ha hecho. Por suerte, estas no constituyen la mayor parte del juego, lo que significa que Envío se sitúa más cerca del límite superior de lo que pretende alcanzar.

Si todavía te lo estás pensando dos veces antes de sumergirte en otra entrega más de superhéroes, te prometo que jugar a Envío es tiempo bien empleado. Lo jugué en PC, donde me pareció que encajaba a la perfección, pero también estará disponible en Nintendo Switch and Interruptor 2 a partir del 28 de enero de 2026, lo que hace que sea más fácil jugar o verla con otra persona, como las mejores series de televisión de este género.

Ventajas Contras ✅ Una historia fantástica ✅ Personajes cautivadores ✅ Decisiones morales que invitan a la reflexión ✅ Animación de muy alta calidad ✅ Realmente divertido ❌ Los QTE suelen dar la sensación de ser un añadido de última hora ❌ El minijuego de piratería tarda demasiado en ponerse interesante ❌ Hay algunos resultados que no parecen encajar con las decisiones de los jugadores

Ideal para:Los aficionados a los juegos de gestión de recursos, a los juegos de «elige tu propia aventura» o cualquiera que busque uno de los los mejores juegos de superhéroespor ahí.

Menos adecuado para: Los jugadores que prefieren una experiencia más interactiva, o cualquiera que deteste los guiones de calidad.