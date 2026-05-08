¿Cómo conseguir Resident Evil 5 (Gold Edition) gratis?

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Información del juego Detalles Precio del juego 19,99 $ (Steam). Precio más bajo registrado: ~80 % de descuento, a 3,99 $ Puntuación en Metacritic 86 % de la crítica / 6,4 de los usuarios (PC); Steam: Muy positiva (86 % de más de 26 000 reseñas) Género Acción, terror de supervivencia, shooter en tercera persona, modo cooperativo, acción y aventura Desarrolladores Capcom Editoriales Capcom Tiempo a batir — Artículo principal ~12 horas Tiempo de finalización — Contenido principal + adicional ~18 horas Tiempo de superación — 100 % completista ~55 horas

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Cómo conseguir Resident Evil 5 (Edición Oro) gratis: descripción completa del juego

He estado haciendo un seguimiento Resident Evil 5 (Edición Oro) como uno de los títulos de mayor éxito comercial de la veterana franquicia de terror de Capcom, y las cifras lo avalan. El juego ha vendido más de 14 millones de ejemplares en todo el mundo, lo que lo convierte en un título Capcom Platinum y en uno de los más vendidos Resident Evil juegos que se han lanzado jamás. En Steam, cuenta con unMuy positivo valoración de más de 26,000 opiniones de los jugadores, con un 86% una puntuación positiva. La versión original para PC obtuvo una 86 en Metacritic por parte de la crítica, lo que demuestra que el juego tuvo una buena acogida entre ambos públicos.

Resident Evil 5 (Edición Oro) es un juego de disparos en tercera persona de acción y terror de supervivencia desarrollado y publicado por Capcom. La Edición Gold incluye el juego básico junto con todo el contenido descargable publicado, incluyendo el Perdido en las pesadillas and Huida desesperada capítulos de la historia, adicionales Mercenarios personajes, trajes adicionales y el Línea modo multijugador. Es la versión más completa del juego que puedes comprar.

El juego original salió a la venta el 15 de septiembre de 2009 en consolas, y la Gold Edition llegará el 9 de marzo de 2010. ElSteam Esta versión está disponible desde septiembre de 2009. Resident Evil 5 es la secuela directa de Resident Evil 4 (2005), que se basa en la fórmula de acción con vista a la espalda de ese juego y añade una campaña cooperativa completa. La historia sigue Chris Redfield, un agente de la BSAA, y su compañero Sheva Alomar, un agente de la sucursal de África Occidental, enviado a la ficticia Zona Autónoma de Kijuju, en África Occidental, para investigar una amenaza relacionada con armas biológicas vinculada al antagonista de la serie, Albert Wesker.

La profundidad del contenido abarca aproximadamente 12 horas para leer la noticia principal, 18 horas con contenido adicional, y hasta 55 horas para una partida en la que se consiga todo. Basada en el Marco MT Gracias a su motor, el juego admite el modo cooperativo tanto en línea como en pantalla dividida local a lo largo de toda la campaña.

¿Cuánto cuesta Resident Evil 5 (Edición Oro)?

Resident Evil 5 (Edición Oro) su precio actual es de €19.99 on Steam. Es un precio razonable para una campaña cooperativa completa con todos los contenidos descargables incluidos, aunque es comprensible que los jugadores con un presupuesto ajustado busquen una opción más asequible.

El juego tiene un historial de importantes descuentos en Steam. Su precio mínimo registrado se sitúa en aproximadamente €3.99, lo que representa un 80 % de descuento respecto al precio habitual. Los títulos de Capcom suelen aparecer en Steam rebajas de temporada, como las rebajas de verano y las de invierno, por lo que los compradores que tengan paciencia pueden esperar importantes descuentos durante esos periodos. Dicho esto, es difícil predecir cuándo se producirán las rebajas, y no hay garantía de cuándo llegará el próximo gran descuento.

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Resident Evil 5 (Edición Oro): Disponibilidad por plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC 86 % de la crítica / 6,4 de los usuarios (original); Steam: Muy positiva (86 % de más de 26 000 reseñas) PS5 N/A (Versiones para PS3/PS4: 83-86 según la crítica) Xbox N/A (Xbox 360/Xbox One: 83-86 según la crítica) Interruptor 76 (crítica) / 7,0 (usuarios) (versión para Nintendo Switch)

Resident Evil 5 (Edición Oro) está disponible en PC (Steam), PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, yNintendo Switch. ElSteam Esta versión incluye la integración con Steamworks para el modo multijugador, sustituyendo al antiguo sistema Games for Windows Live. Todas las plataformas incluyen el Edición Oro contenido que incluye el DLC completo.

The Snakzy El método que se describe en esta guía está dirigido a Steam para PCversión. DesdeSnakzy canjear las recompensas como Steam Tarjetas regalo en formato digital, Steam es el punto de partida natural para este enfoque. El 20 USD Steam Fundas para tarjetas regalo tipo cartera Resident Evil 5 (Edición Oro)‘s€19.99precio de€0.01de sobra.

Requisitos del sistema para Resident Evil 5 (Edición Gold)

Basado en elMarco MTmotor,Resident Evil 5 (Edición Oro) tiene unos requisitos muy asequibles para los estándares actuales. Casi cualquier ordenador para juegos de los últimos ocho o diez años superará holgadamente los requisitos mínimos, y alcanzar 1080p / 60 fps El rendimiento con la configuración recomendada es óptimo en equipos de gama media.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 7/8/10 Windows 7/8/10 CPU Intel Core 2 Duo a 2,4 GHz / AMD Athlon X2 a 2,8 GHz Intel Core 2 Quad a 2,7 GHz / AMD Phenom II X4 a 3,0 GHz RAM 4 GB 4 GB GPU NVIDIA GeForce 8800 GTS / AMD Radeon HD 2900 XT NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950 DirectX Versión 9.0c Versión 9.0c Almacenamiento 15 GB 15 GB

El internet de banda ancha es obligatorio para el modo cooperativo en línea, pero el modo de pantalla dividida local funciona totalmente sin conexión en una sola máquina. La compatibilidad con DirectX 9.0c es estándar en cualquier instalación moderna de Windows.

Mecánicas de Resident Evil 5 (Edición Oro)

El bucle principal en Resident Evil 5 (Edición Oro) se desarrolla a lo largo de una campaña lineal dividida en capítulos. Chris Redfield y su pareja Sheva Alomar se mueven por cada entorno en tiempo real, gestionando un inventario compartido entre ambos. Cada espacio de equipaje cuenta: los jugadores deciden qué armas, objetos de salud y granadas llevar a cada capítulo, y cambiarlos a mitad de la misión requiere coordinarse con tu compañero.

El combate es en tercera persona y con la vista por encima del hombro, basándose en el estilo de puntería que Resident Evil 4 introducida en la serie. La principal novedad es el modo cooperativo: los jugadores, ya sea en línea o en local, pueden compartir munición, reanimarse mutuamente cuando caen abatidos y repartirse las tareas durante los enfrentamientos contra jefes. La compañera controlada por la IA, Sheva, cubre adecuadamente las necesidades de los jugadores en solitario, aunque las parejas con experiencia en el modo cooperativo se coordinan con mayor eficacia y gestionan los recursos de forma más eficiente. Cada capítulo termina con el acceso a una tienda intercapítulo donde los jugadores pueden gastar el oro obtenido al derrotar enemigos y explorar los entornos, con mejoras que abarcan potencia de fuego, velocidad de recarga, capacidad del cargador y probabilidad de impacto crítico.

Además de la campaña principal, el juego incluye Modo Mercenarios, un modo de puntuación contrarreloj en el que los jugadores deben acabar con oleadas de enemigos acumulando multiplicadores de combo en mapas específicos. «Mercenaries» es un modo totalmente independiente de la historia y aporta un componente competitivo con un auténtico valor de rejugabilidad. La Gold Edition amplía aún más esta experiencia con dos capítulos adicionales de la historia: Perdido en las pesadillas (un flashback de terror ambientado en una mansión europea) y Huida desesperada (un capítulo de acción protagonizado por Jill Valentine). En conjunto, estos extras elevan la duración total de la partida completa a aproximadamente 55 horas.

El juego se desarrolla en la ficticia Zona Autónoma de Kijuju, en África Occidental, un entorno abrasado por el sol que contrasta con las entregas anteriores de la serie. El parásito Plaga de Resident Evil 4 vuelve con una nueva variante, y la historia se relaciona directamente con Albert Wesker«la conspiración mundial sobre armas biológicas que ha estado presente en la serie durante años».

Resident Evil 5 (Edición Oro): Características principales

✅ Campaña cooperativa completa: Toda la campaña de la historia admite el modo para dos jugadores, ya sea en línea o en pantalla dividida local, con gestión compartida del inventario, mecánicas de reanimación y la compañera controlada por la IA, Sheva, para partidas en solitario.

✅ Incluye el contenido descargable de la Edición Oro: ElPerdido en las pesadillas and Huida desesperada capítulos de la historia, adicionales Mercenarios personajes, entre ellos Jill Valentine y Barry Burton, trajes adicionales y el Línea El modo multijugador está incluido sin coste adicional.

✅ Modo Mercenarios: Un modo de puntuación contrarreloj en el que se encadenan combos a lo largo de varios mapas, lo que ofrece una experiencia competitiva totalmente distinta de la campaña principal.

✅ Sistema de mejora de armas: Gana oro en los capítulos de la campaña e invierte en la tienda que aparece entre capítulos, donde encontrarás mejoras para la potencia de fuego, la velocidad de recarga, la capacidad y la probabilidad de golpe crítico de todo tu arsenal.

✅ 14 millones de ejemplares vendidos: Resident Evil 5 es uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos de Capcom en 14 millones unidades, un referente del género de acción y terror cooperativo y uno de los títulos más vendidos de toda la Resident Evilfranquicia.

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Cómo conseguir Resident Evil 5 (Edición Oro) gratis con Snakzy

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A continuación te explicamos cómo conseguirlo Resident Evil 5 (Edición Oro) Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy: disponible de forma gratuita en Google Play y en la App Store Ver las ofertas disponibles: las ofertas varían según la región y cambian con frecuencia; elige aquellas que ofrezcan mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses Completa las ofertas para ganar monedas: cada oferta completada te da monedas Snakzy equilibrio; sigue tu progreso hacia €19.99dentro de la aplicación Canjea tus monedas por una tarjeta regalo de Steam Wallet: en cuanto tu saldo alcance el umbral requerido, retira el dinero para un €20 Steam Tarjeta regalo para el monedero, que incluye Resident Evil 5 (Edición Oro)‘s€19.99 with €0.01de sobra Compra Resident Evil 5 (Edición Oro) en Steam: canjea la tarjeta regalo en tu Steam añadir al carrito y finalizar la compra

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarse: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $. Necesitas tener al menos este saldo para poder retirar fondos.

La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 díasde instalarSnakzy. Tenga en cuenta que el Umbral mínimo de pago de 35 dólares se aplica, así que debes ir acumulando para ello antes de tu primer retiro. Dado que el €20 Steam Fundas para tarjetas regalo tipo cartera Resident Evil 5 (Edición Oro)‘s€19.99 En cuanto al precio, se trata de una de las opciones de canje de tarjetas regalo más precisas disponibles en la plataforma. Las ofertas y la disponibilidad varían según la región.

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¿Es legal conseguir Resident Evil 5 (Edición Oro) gratis con Snakzy?

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Lo que debes evitar son las copias piratas de Resident Evil 5 (Edición Oro). Los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», los cracks y los torrents son ilegales. Los riesgos son reales: malware que puede dañar tu sistema y poner en peligro tus datos, pérdida permanente Steam suspensiones de cuentas que te impiden acceder a toda tu biblioteca, y sin ninguna licencia válida. La piratería también perjudica directamente Capcom y al equipo de desarrollo que creó el juego.

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Una vez que tu tarjeta regalo esté lista, la respuesta a cómo conseguir Resident Evil 5 (Edición Oro) El envío gratuito está a solo un clic de distancia.

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