Wie bekommt man „Resident Evil 5 (Gold Edition)“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 19,99 $ (Steam). Niedrigster Preis: ~80 % Rabatt für 3,99 $ Metacritic-Bewertung 86 % Kritiker / 6,4 Benutzer (PC); Steam: Sehr positiv (86 % von über 26.000 Bewertungen) Genre Action, Survival-Horror, Third-Person-Shooter, Koop, Action-Adventure Entwickler Capcom Verlage Capcom Zu bewältigende Zeit – Hauptstory ca. 12 Stunden Durchspielzeit – Haupt- und Bonusinhalte ca. 18 Stunden Spielzeit – 100 %-Komplettist ca. 55 Stunden

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So bekommst du „Resident Evil 5 (Gold Edition)“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe verfolgt, Resident Evil 5 (Gold Edition) als eines der kommerziell erfolgreichsten Spiele in Capcoms langjähriger Horror-Reihe, und die Zahlen belegen dies. Das Spiel hat sich weltweit über 14 Millionen Exemplare, was es zu einem Capcom-Platin-Titel und zu einem der meistverkauften Resident Evil die besten Spiele, die je erschienen sind. Auf Dampf, es verfügt über eineSehr positiv Bewertung von mehr als 26,000 Spielerbewertungen, mit einem 86% positive Bewertung. Die ursprüngliche PC-Version erhielt eine 86 auf Metacritic von Kritikern, was zeigt, dass das Spiel bei beiden Zielgruppen gut ankam.

Resident Evil 5 (Gold Edition) ist ein Action- und Survival-Horror-Third-Person-Shooter, der von Capcom. Die Gold Edition enthält das Basisspiel sowie alle bisher veröffentlichten DLC-Inhalte, darunter die Verloren in Albträumen and Verzweifelte Flucht Kapitel der Geschichte, zusätzlich Söldner Figuren, zusätzliche Kostüme und die Zeile Mehrspielermodus. Es ist die umfassendste Version des Spiels, die man kaufen kann.

Das Originalspiel erschien am 15. September 2009 auf Konsolen, wobei die Gold Edition am 9. März 2010. DieDampf Diese Version ist seit September 2009 erhältlich. Resident Evil 5 ist die direkte Fortsetzung von Resident Evil 4 (2005), das auf dem Schulterperspektiv-Action-Konzept dieses Spiels aufbaut und eine vollständige Koop-Kampagne hinzufügt. Die Geschichte handelt von Chris Redfield, ein BSAA-Agent, und sein Partner Sheva Alomar, ein Agent der westafrikanischen Zweigstelle, der in die fiktive Autonome Zone Kijuju in Westafrika entsandt wurde, um einer Bedrohung durch Biowaffen nachzugehen, die mit dem Serien-Antagonisten Albert Wesker in Verbindung steht.

Die inhaltliche Tiefe erstreckt sich über etwa 12 Stunden zur Hauptgeschichte, 18 Stunden mit zusätzlichen Inhalten und bis zu 55 Stunden für einen kompletten Durchlauf mit allen Errungenschaften. Basierend auf dem MT-Framework Dank der Engine unterstützt das Spiel während der gesamten Kampagne sowohl Online- als auch lokale Split-Screen-Koop-Modi.

Wie viel kostet „Resident Evil 5“ (Gold Edition)?

Resident Evil 5 (Gold Edition) kostet derzeit €19.99 on Dampf. Das ist ein fairer Preis für eine vollständige Koop-Kampagne inklusive aller DLCs, auch wenn preisbewusste Spieler verständlicherweise nach einem günstigeren Einstiegspreis suchen.

Das Spiel wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach stark rabattiert auf Dampf. Der niedrigste jemals verzeichnete Preis liegt bei etwa €3.99, was einem 80 % Rabatt vom Standardpreis. Capcom-Titel tauchen regelmäßig in Dampf Saisonale Sonderverkäufe, darunter der Sommer- und der Winterschlussverkauf, sodass geduldige Käufer in diesen Zeiträumen mit erheblichen Preisnachlässen rechnen können. Allerdings ist der Zeitpunkt der Sonderverkäufe unvorhersehbar, und es gibt keine Garantie dafür, wann die nächsten starken Preisnachlässe angeboten werden.

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Resident Evil 5 (Gold Edition) – Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 86 % Kritiker / 6,4 Benutzer (Original); Steam: Sehr positiv (86 % von über 26.000 Bewertungen) PS5 k. A. (PS3/PS4-Versionen: 83–86 Punkte von Kritikern) Xbox k. A. (Xbox 360/Xbox One: 83–86 Punkte von Kritikern) Umschalten 76 (Kritiker) / 7,0 (Nutzer) (Nintendo Switch-Port)

Resident Evil 5 (Gold Edition) ist erhältlich unter PC (Dampf), PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox OneundNintendo Switch. DieDampf Diese Version umfasst eine Steamworks-Integration für den Mehrspielermodus und ersetzt damit das ältere „Games for Windows Live“-System. Auf allen Plattformen ist die Gold-Edition Inhalt inklusive des vollständigen DLCs.

The Snakzy Die in diesem Leitfaden behandelte Methode zielt auf die Steam für PCVersion. DaSnakzy Prämien einlösen als Dampf Gutscheine im Portemonnaie, Dampf ist der naheliegende Ansatzpunkt für diese Vorgehensweise. Der 20 USD Dampf Hüllen für Geschenkkarten im Brieftaschenformat Resident Evil 5 (Gold Edition)‘s€19.99Preis mit€0.01im Überfluss.

Resident Evil 5 (Gold Edition) – Systemanforderungen

Aufgebaut auf derMT-FrameworkMotor,Resident Evil 5 (Gold Edition) hat für heutige Verhältnisse sehr moderate Anforderungen. Nahezu jeder Gaming-PC der letzten acht bis zehn Jahre wird die Mindestanforderungen problemlos übertreffen, und das Erreichen 1080p / 60 Bilder pro Sekunde Die Nutzung mit den empfohlenen Einstellungen ist auf Mittelklasse-Hardware unkompliziert.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 7/8/10 Windows 7/8/10 CPU Intel Core 2 Duo 2,4 GHz / AMD Athlon X2 2,8 GHz Intel Core 2 Quad 2,7 GHz / AMD Phenom II X4 3,0 GHz RAM 4 GB 4 GB GPU NVIDIA GeForce 8800 GTS / AMD Radeon HD 2900 XT NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950 DirectX Version 9.0c Version 9.0c Lagerung 15 GB 15 GB

Breitband-Internet ist erforderlich für den Online-Koop-Modus, aber der lokale Splitscreen-Modus läuft vollständig offline auf einem einzigen Rechner. DirectX 9.0c wird standardmäßig von jeder modernen Windows-Installation unterstützt.

Resident Evil 5 (Gold Edition) – Spielmechanik

Die Hauptschleife in Resident Evil 5 (Gold Edition) führt durch eine lineare Kampagne, die in Kapitel unterteilt ist. Chris Redfield und sein Partner Sheva Alomar Sie bewegen sich in Echtzeit durch die einzelnen Umgebungen und verwalten dabei ein gemeinsames Inventar. Jeder Platz im Inventar zählt: Die Spieler entscheiden, welche Waffen, Heilungsgegenstände und Granaten sie in jedes Kapitel mitnehmen, und ein Austausch während der Mission erfordert die Abstimmung mit dem Partner.

Der Kampf findet in der Third-Person-Perspektive über die Schulter statt und baut auf dem Zielsystem auf, das Resident Evil 4 in die Serie eingeführt. Die wichtigste Neuerung ist hier der Koop-Modus: Spieler können online oder lokal gemeinsam Munition nutzen, sich gegenseitig wiederbeleben, wenn sie niedergeschlagen wurden, und bei Bosskämpfen Aufgaben aufteilen. Die KI-Partnerin Sheva unterstützt Einzelspieler angemessen, doch erfahrene Koop-Duos koordinieren sich effektiver und gehen effizienter mit den Ressourcen um. Jedes Kapitel endet mit dem Zugang zu einem Zwischenkapitel-Laden, in dem Spieler das Gold ausgeben können, das sie durch das Besiegen von Gegnern und das Durchsuchen der Umgebung verdient haben, wobei die Upgrades Feuerkraft, Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität und kritische Trefferchance.

Neben der Hauptkampagne bietet das Spiel Söldner-Modus, ein zeitlich begrenzter Punktemodus, in dem die Spieler auf speziellen Karten Wellen von Gegnern mit Kombinationsmultiplikatoren besiegen. „Mercenaries“ ist völlig unabhängig von der Hauptgeschichte und bietet einen kompetitiven Spielmodus mit echtem Wiederspielwert. Die Gold Edition erweitert dies um zwei zusätzliche Story-Kapitel: Verloren in Albträumen (eine auf Horror ausgerichtete Rückblende, die in einem europäischen Herrenhaus spielt) und Verzweifelte Flucht (ein Action-Kapitel mit Jill Valentine in der Hauptrolle). Zusammen bringen diese Extras den Durchlauf für Perfektionisten auf etwa 55 Stunden.

Das Spiel spielt in der fiktiven Autonomen Zone Kijuju in Westafrika, einer sonnenverbrannten Umgebung, die sich deutlich von früheren Teilen der Serie unterscheidet. Der Plaga-Parasit aus Resident Evil 4 kehrt in einer neuen Variante zurück, und die Geschichte knüpft direkt an Albert Wesker„die weltweite Biowaffen-Verschwörung, die sich seit Jahren durch die Serie zieht.“

Resident Evil 5 (Gold Edition) – Die wichtigsten Features

✅ Vollständige Koop-Kampagne: Die gesamte Story-Kampagne unterstützt zwei Spieler online oder über einen lokalen Split-Screen, mit gemeinsamer Inventarverwaltung, Wiederbelebungsmechaniken und der KI-Partnerin Sheva für Einzelspieler-Durchläufe.

✅ Inklusive DLC der Gold Edition: DieVerloren in Albträumen and Verzweifelte Flucht Kapitel der Geschichte, zusätzlich Söldner Charaktere, darunter Jill Valentine und Barry Burton, zusätzliche Kostüme und die Zeile Der Multiplayer-Modus ist ohne zusätzliche Kosten im Lieferumfang enthalten.

✅ Söldner-Modus: Ein zeitlich begrenzter Punktemodus mit Combo-Ketten über mehrere Karten hinweg, der ein eigenständiges Wettkampferlebnis bietet, das sich völlig von der Hauptkampagne unterscheidet.

✅ Waffen-Upgrade-System: Verdiene Gold in den Kampagnenkapiteln und investiere es im Shop zwischen den Kapiteln in Upgrades für Feuerkraft, Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität und kritische Trefferchance für dein gesamtes Arsenal.

✅ 14 Millionen verkaufte Exemplare: Resident Evil 5 ist einer der größten Bestseller aller Zeiten von Capcom bei 14 Millionen Einheiten, ein Meilenstein des Koop-Action-Horrors und einer der meistverkauften Titel der gesamten Resident EvilSelbstbehalt.

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So bekommst du „Resident Evil 5 (Gold Edition)“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App für Android und iOS, bei der Nutzer Angebote erfüllen – darunter die Installation kostenloser Partnerspiele, das Erreichen von Meilensteinen in Apps, das Ausfüllen von Umfragen und das Ansehen kurzer Videos –, um Münzen zu verdienen. Es ist keine Kreditkarte erforderlich und es fließt kein Geld. Es handelt sich um ein Zeitinvestitionsmodell: Man tauscht Aufmerksamkeit gegen Werbeeinnahmen, was Snakzy in echte Dampf Guthaben der Wallet-Geschenkkarte.

So geht’s Resident Evil 5 (Gold Edition) Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen: kostenlos erhältlich bei Google Play und im App Store Verfügbare Angebote durchsuchen: Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen: Für jedes abgeschlossene Angebot erhältst du Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zu €19.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Guthabenkarte einlösen: Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie sich den Betrag auszahlen €20 Dampf Wallet-Geschenkkarte, die Folgendes abdeckt Resident Evil 5 (Gold Edition)‘s€19.99 with €0.01zur Verfügung „Resident Evil 5 (Gold Edition)“ auf Steam kaufen: Lösen Sie die Geschenkkarte ein Dampf Wallet und den Kauf abschließen

Pro-Tipp Anmeldebonus bei der Registrierung: Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Du benötigst mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. Beachten Sie, dass die Mindestauszahlungsgrenze von 35 $ gilt, also arbeitest du darauf hin, bevor du deine erste Auszahlung erhältst. Da die €20 Dampf Hüllen für Geschenkkarten im Brieftaschenformat Resident Evil 5 (Gold Edition)‘s€19.99 Was den Preis angeht, gehört dies zu den präziseren Einlösemöglichkeiten für Geschenkkarten, die auf der Plattform verfügbar sind. Die Angebote und die Verfügbarkeit variieren je nach Region.

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Eibe Die Preise schwanken, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Vorgang ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, schließen Sie die Zahlung ab und erhalten Sie Ihren Schlüssel oder Ihren Geschenkkartencode. Alle drei Methoden in dieser Anleitung führen zu einer legitimen Kopie von Resident Evil 5 (Gold Edition): Snakzy bringt dir kostenlos Punkte ein, kostet dich aber Zeit, ein Eibe Mit dem Spielschlüssel erhältst du das Spiel sofort zu einem reduzierten Preis und einen Eibe Dampf Mit der Wallet-Geschenkkarte kann Guthaben für einen offiziellen Dienst aufgeladen werden DampfKauf.

Ist es legal, „Resident Evil 5 (Gold Edition)“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dieSnakzyDie Methode lautet100 % legal. Der Vorgang ist ganz einfach: Snakzy verbindet dich mit Werbekunden, die für die Nutzung von Handyspielen bezahlen. Du verdienst Münzen, indem du diese Angebote abschließt, und kannst deine Münzen dann gegen echtes Dampf Gutschein im Wallet. Mit diesem Gutschein kannst du Resident Evil 5 (Gold Edition) zum vollen Preis bei Dampf. Capcom erhält die vollständige Zahlung. Sie erhalten eine dauerhafte, rechtmäßige Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, genau wie bei jedem normalen Kauf.

Was Sie vermeiden sollten, sind Raubkopien von Resident Evil 5 (Gold Edition). Inoffizielle „Free-Download“-Seiten, Cracks und Torrents sind illegal. Die Risiken sind real: Malware, die Ihr System beschädigen und Ihre Daten gefährden kann, dauerhafte Dampf Kontosperren, die Ihnen den Zugriff auf Ihre gesamte Bibliothek verwehren, und keine gültige Lizenz. Piraterie schadet zudem direkt Capcom und das Entwicklerteam, das das Spiel entwickelt hat.

The Snakzy Dieser Ansatz ist ein einfacher Weg, um Resident Evil 5 (Gold Edition) kostenlos und dabei alles mit rechten Dingen zugehen. Capcom wird bezahlt, Sie erhalten eine einwandfreie Lizenz, und der gesamte Prozess ist völlig risikofrei.

Mein Fazit dazu, wie man „Resident Evil 5 (Gold Edition)“ kostenlos bekommt

Resident Evil 5 (Gold Edition)ist ein14-millionen-exemplareVerkäufer mit einemSehr positivBewertung aufDampf, eine vollständige Koop-Kampagne und ein Komplettpaket mit allen DLCs, das zwei zusätzliche Story-Kapitel sowie weitere Söldner Inhalt ganz oben. Bei €19.99 Es bietet wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Via Snakzy… ist es eines der besseren Einlöseziele auf der Plattform, da das €20 Dampf Die Wallet-Geschenkkarte entspricht fast genau dem Preis, mit nur €0.01verbleibend.

Die praktischen Schritte sind ganz einfach: Herunterladen Snakzy, stöbere in der Offerwall, wähle ein besonders lohnendes Angebot aus und arbeite auf das Mindestauszahlungsbetrag von 35 $und gegen ein Dampf Wallet-Gutschein. Wenn du das Spiel schneller haben möchtest, dann Eibe Der Rabattcode ist erhältlich bei €2.00. Beide Wege führen zu einer originalgetreuen Ausgabe eines der beliebtesten Koop-Titel von Capcom.

Sobald Ihre Geschenkkarte fertig ist, lautet die Antwort auf die Frage, wie Sie Resident Evil 5 (Gold Edition) Nur noch ein Schritt bis zur kostenlosen Bestellung.

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Häufig gestellte Fragen