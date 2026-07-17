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Si has estado buscando Cómo conseguir Euro Truck Simulator 2 gratis, estás en el lugar adecuado. Euro Truck Simulator 2costes€19.99 on Vapor en 2026, lo que echa para atrás a muchos jugadores que sienten curiosidad por los simuladores pero no están dispuestos a gastarse dinero en un juego de hace 14 años. La solución que se propone aquí es Snakzy, una aplicación gratuita de recompensas que ofrece pagos Vapor tarjetas regalo a cambio de completar ofertas dentro de la aplicación, sin necesidad de tarjeta de crédito.

Esto no es una guía sobre piratería. Los instaladores pirateados y los sitios de torrents conllevan graves riesgos, entre ellos el malware y Vapor las suspensiones de cuentas, y ese tema no es el que se trata en este artículo. Lo que viene a continuación es un método totalmente legal. Aprenderás cómo Euro Truck Simulator 2 cómo se presenta, cuánto cuesta actualmente, dónde se ejecuta, qué requisitos tiene tu ordenador, cómo funciona el ciclo de juego, el paso a paso Snakzy proceso, más barato Tejo una opción para los lectores que quieran el juego hoy mismo, la cuestión de la legalidad y una breve sección de preguntas frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 19,99 $ en Steam (precio mínimo histórico: ~4,99 $) Puntuación en Metacritic 79 (críticos) / 8,5 (usuarios) Género Simulación, Conducción (simulador de camiones, mundo abierto, relajante, economía, un jugador) Desarrolladores SCS Software Editoriales SCS Software Tiempo a batir (historia principal) ~50 horas (todas las ciudades base) Tiempo a batir (principal + extras) ~100 horas Tiempo a batir (para completar al 100 %) ~Más de 500 horas (con las expansiones de mapas del DLC)

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Cómo conseguir Euro Truck Simulator 2 gratis: descripción general completa del juego

He estado viendo Euro Truck Simulator 2 mantener su posición en Vapor desde hace más de una década, y las cifras hablan por sí solas. SCS SoftwareEl simulador de camiones de larga trayectoria de «…» ha vendido más de 15 millones de ejemplares Desde su lanzamiento el 19 de octubre de 2012, sigue situándose entre los 20 primeros Vapor número de jugadores simultáneos en 2026. En Vapor, el juego cuenta con un Valoración abrumadoramente positiva: 97 % en más de 500 000 opiniones, uno de los videojuegos mejor valorados y con más reseñas de todo el Vaporcatálogo.

Euro Truck Simulator 2 es un juego de simulación y conducción, con un Vapor Conjunto de etiquetas que abarca «Truck Simulator», «Mundo abierto», «Relajante», «Economía» y «Un jugador». La mecánica es sencilla pero profunda: acepta contratos de transporte, conduce camiones por carreteras europeas realistas, gestiona el combustible y las paradas de descanso, cumple los plazos de entrega y, a continuación, reinvierte tus ganancias en camiones más grandes, más conductores y una flota en expansión. El mapa base abarca Europa Occidental desde el primer momento, y la experiencia se ha ido ampliando continuamente a través de paquetes de contenido descargable (DLC) de pago que han añadido Escandinavia, los países bálticos, los Balcanes, la Península Ibérica, Turquía y más allá, con más regiones aún por anunciar.

En cuanto a las valoraciones de la crítica, el juego obtiene 79 (críticos) / 8,5 (usuarios) on Metacritic. Se trata de una banda sonora muy sólida que ha resistido muy bien el paso del tiempo, ya que Euro Truck Simulator 2 sigue recibiendo actualizaciones gratuitas y expansiones de mapas de pago en 2026. Para un juego que permite tanto partidas ocasionales de diez minutos como sesiones de 200 horas dedicadas a la gestión de flotas, la relación calidad-precio en €19.99 Es difícil rebatirlo, y precisamente por eso tantos jugadores acaban buscando la forma de hacerse con el juego sin pagar.

¿Cuánto cuesta Euro Truck Simulator 2?

Euro Truck Simulator 2se vende por€19.99 on Vapor, ySCS Software Ha mantenido ese precio de venta al público durante la mayor parte de sus 14 años en el mercado. El juego sí que se pone en oferta durante las principales Vaporeventos, elVapor Rebajas de verano, rebajas de invierno, rebajas de otoño y las semanas habituales de las editoriales. El precio más bajo de la historia se ha situado en torno a 75 % de descuento, lo que sitúa el descuento más importante en aproximadamente €4.99. Ese es el mínimo, y suele volver a darse una o dos veces al año.

Para los lectores que no quieran esperar a que haya rebajas, el Snakzy El método que se explica más adelante en este artículo evita por completo el precio de venta al público. Depositas monedas en la aplicación y las canjeas por un Vapor tarjeta regalo y, a continuación, finaliza la compra en Vapor como de costumbre. El resultado es la misma licencia válida que obtendrías comprándola al precio completo, sin gastar nada de tu propio dinero.

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Disponibilidad de «Euro Truck Simulator 2» en distintas plataformas

Plataforma Puntuación en Metacritic PC 79 (críticos) / 8,5 (usuarios) PS5 N/A Xbox N/A Interruptor N/A

Euro Truck Simulator 2 Es un lanzamiento exclusivo para PC. Sale a la venta el Vapor con compatibilidad nativa con Windows, macOS y Linux, y no hay versión para consola en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, oNintendo Switch. SCS Software No ha revelado planes para adaptar el juego a consolas, y el desarrollo activo continúa en PC mediante DLC de mapas y actualizaciones de jugabilidad. Merece la pena destacar la adaptación para Linux en 2026, ya que la compatibilidad nativa con Linux ha mantenido Euro Truck Simulator 2 en la rotación para Steam Deck y a los usuarios de Proton desde hace años. Porque Euro Truck Simulator 2 is Vapor-solo, elSnakzy Este método se aplica directamente: canjeas tus monedas por un Vapor tarjeta regalo y utilizarla para comprar el juego en Vapor.

Requisitos del sistema para Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2funciona en elPrism3Dmotor,SCS SoftwareLa tecnología propia de «…», y la actual Vapor La lista detalla los requisitos de hardware para Windows. El juego se ha actualizado de forma constante a lo largo de su vida útil, por lo que los requisitos mínimos indicados han ido aumentando desde su lanzamiento en 2012. La mayoría de los ordenadores para videojuegos modernos ejecutan el juego sin problemas a 1080p, y los requisitos recomendados están pensados para ofrecer un rendimiento cómodo de 60 FPS en las zonas con más tráfico.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i5-6400 o AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-9600 o AMD Ryzen 5 3600 RAM Ocho gigabytes 12 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon RX 460 (2 GB de VRAM) NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 590 (2 GB de VRAM) Almacenamiento Veinticinco gigabytes Veinticinco gigabytes

La mayoría de los ordenadores para videojuegos de los últimos cinco o seis años ejecutan el juego sin problemas con la configuración recomendada, y un conjunto de volante y pedales, aunque no es imprescindible, mejora notablemente la sensación de simulación para cualquiera que tenga previsto realizar sesiones prolongadas.

Mecánica de Euro Truck Simulator 2

El ciclo de juego principal en Euro Truck Simulator 2 consiste en la entrega de mercancías por carreteras europeas realistas. Empiezas como autónomo que trabaja por encargo, aceptas contratos de empresas de logística del juego, transportas mercancías por autopistas cartografiadas y cobras al realizar la entrega. El consumo de combustible, los descansos, las multas por exceso de velocidad y los daños influyen en tus ganancias finales, lo que significa que un trayecto sin incidentes se paga mejor que uno rápido. El sistema de juego premia el juego paciente y prudente.

Progreso enEuro Truck Simulator 2 sigue una trayectoria clara, sin un límite de nivel al que aspirar en un speedrun. Ahorras tus ganancias, compras tu primer camión en propiedad y, a continuación, pasas a crear una pequeña empresa de transporte. Los conductores controlados por la IA que contratas gestionan sus propios contratos en tiempo real, generando ingresos pasivos mientras tú te encargas personalmente de los trabajos más interesantes. Con el tiempo, acabarás gestionando varios talleres por toda Europa, con una flota de conductores, camiones personalizados y rutas regionales específicas. El cambio que se produce a mitad del juego, al pasar de ser un conductor en solitario a propietario de una flota, es donde muchos jugadores dicen que el juego cobra vida.

Las capas de progresión de los mapas se superponen a ese ciclo económico. El mapa base abarca Europa Occidental, y más de diez paquetes de contenido descargable (DLC) amplían la zona jugable a Escandinavia, los países bálticos, los Balcanes, la Península Ibérica, Turquía y más allá. Cada DLC de mapas añade nuevos tipos de carga, rutas panorámicas y logística regional, lo que mantiene la jugabilidad fresca sin tener que reiniciar tu flota. El resultado es un simulador de carrera de final abierto que abarca desde una primera partida ocasional de cincuenta horas hasta un final completista de quinientas horas.

Características principales de Euro Truck Simulator 2

✅ 97 % de opiniones abrumadoramente positivas en más de 500 000 reseñas de Steam: Uno de los juegos mejor valorados y con más reseñas de todo Vapor, conMás de 500 000 opiniones de usuarios con una precisión del 97 % tras más de una década de actualizaciones continuas.

✅ Un relajante juego de camiones en mundo abierto: El bucle de transporte de mercancías se desarrolla a lo largo de pintorescas autopistas europeas; sin combates, sin misiones con plazos estrictos más allá de los plazos de entrega, solo conducir con tu música o tu podcast de fondo.

✅ Una década de contenidos descargables de mapas: Más de diez paquetes de mapas de pago han ampliado la zona jugable desde Europa Occidental hasta Escandinavia, los países bálticos, los Balcanes, la Península Ibérica, Turquía y más allá, y se siguen añadiendo nuevas regiones.

✅ Lista de camiones con licencia y gestión de flotas: Compra y personaliza camiones con licencia de Volvo, Scania, Mercedes, MAN, DAF, Renault e Iveco; contrata a conductores controlados por IA y gestiona una empresa de transporte con varios talleres repartidos por todo el mapa.

✅ 15 millones de ejemplares vendidos y la cifra sigue aumentando: SCS SoftwareEl enfoque de «servicio en directo» de ha dado lugar a uno de VaporEs una de las comunidades más fieles, con actualizaciones gratuitas periódicas y expansiones de pago constantes que mantienen el número de jugadores simultáneos entre los 20 primeros.

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Cómo conseguir Euro Truck Simulator 2 gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas para Android e iOS que ofrece tarjetas regalo a cambio de completar ofertas dentro de la aplicación, descargar aplicaciones, alcanzar hitos en juegos para móvil, completar encuestas breves y ver vídeos cortos. No se necesita tarjeta de crédito, ni suscripción, ni compra. Lo que se invierte es tiempo, no dinero, y cada oferta otorga monedas que se pueden canjear por tarjetas regalo de valor real. Snakzy colabora directamente con Tejo, lo que significa que el Vapor Los códigos de las tarjetas regalo proceden de la misma cadena de suministro que Tejose vende a diario.

A continuación te explicamos el proceso de cinco pasos para conseguir Euro Truck Simulator 2gratis conSnakzy:

Descargar Snakzy. Descarga la aplicación gratis desde Google Play o la App Store y crea una cuenta en menos de un minuto. Explora el «offerwall». Abre la pestaña «Ganar» y elige las ofertas que mejor se adapten a tu disponibilidad de tiempo: encuestas breves, instalaciones gratuitas de juegos u ofertas por hitos mejor remuneradas en juegos para móvil. Completa las ofertas para ganar monedas. Cada oferta completada te da monedas que se añaden a tu Snakzy saldo, que evoluciona hacia el €19.99necesario paraEuro Truck Simulator 2. Canjear monedas por una tarjeta regalo de Steam Wallet. Una vez que tu saldo supere el Límite mínimo de retirada de 35 dólares y la tarjeta regalo de 20 dólares de Target, canjéala por un Monedero de Steamcódigo. Utiliza la tarjeta regalo para comprar «Euro Truck Simulator 2» en Steam. Introduce el código, finaliza la compra, instala el juego y empieza a jugar.

Un consejo Los nuevos usuarios reciben un Bono de bienvenida de 10 dólares al registrarte, para empezar con saldo.

al registrarte, para empezar con saldo. El umbral mínimo de retirada es de €35 , así que vas acumulando puntos para ello antes de tu primer canje.

, así que vas acumulando puntos para ello antes de tu primer canje. A Tarjeta de Steam Wallet de 20 dólares portadasEuro Truck Simulator 2‘s €19.99 precio con 0,01 $ de saldo restante en tu monedero.

portadasEuro Truck Simulator 2‘s precio con 0,01 $ de saldo restante en tu monedero. Las ofertas y las tasas de ganancia varían según la región, así que consulta el «offerwall» de tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 díasde instalarSnakzy, lo cual constituye un punto de referencia útil para planificar un Euro Truck Simulator 2 Ejecutar. Los resultados varían en función de tu región y de las ofertas disponibles en ese momento.

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Consigue «Euro Truck Simulator 2» más barato con Eneba

No todos los lectores tienen la paciencia necesaria para esperar a que termine un Snakzy ciclo de ofertas, y eso es justo. Si quieres la clave en tu Vapor biblioteca esta tarde, Tejo es una plataforma de compraventa de confianza en la que normalmente se puede encontrar Euro Truck Simulator 2 muy por debajo de la cifra oficial Vapor precio. Según los datos más recientes, el precio oficial Vaporel precio se sitúa en€19.99, mientras queTejo enumera el Global Vapor Clave de «alrededor de» €12.00, lo que supone un ahorro de aproximadamente 40% descuento sobre el precio de catálogo. La licencia es la misma, permanente Vapor clave que comprarías directamente a Vapor, canjeado en tu Vaporcliente.

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Si prefieres ingresar fondos directamente en tu Vaporcuenta,Tejo También tiene tarjetas regalo con descuento. Aquí está la tarjeta más cercana de las anteriores Euro Truck Simulator 2El precio de «.

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Tejo Los precios varían constantemente, así que consulta la lista en tiempo real antes de finalizar la compra. El proceso es sencillo: selecciona el producto, paga y recibirás una clave o un código de tarjeta regalo por correo electrónico. Cualquiera de las dos opciones te dará el mismo resultado. Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo clave (con descuento, inmediata), o una Tejo tarjeta regalo (añade Vapor fondos de la caja personal de un funcionario Vapor (compra) todas terminan con una copia legítima de Euro Truck Simulator 2en tuVaporbiblioteca.

¿Es legal conseguir Euro Truck Simulator 2 gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzy Este método es totalmente legal. El funcionamiento es muy sencillo: Snakzy te paga por completar ofertas y ver anuncios; vas acumulando monedas y luego las cambias por dinero real Vapor tarjeta regalo, y finalizas la compra en Vapor con esa tarjeta, igual que lo haría cualquier otro cliente. SCS Software recibe el pago íntegro del partido a través del procedimiento habitual Vapor reparto de ingresos, y la licencia que obtienes es permanente y está vinculada a tu Vaporcuenta.

Lo que no debes hacer es acercarte en absoluto a páginas de descargas no oficiales, instaladores pirateados o torrents. Esas vías son ilegales y los riesgos son graves. Piratas Euro Truck Simulator 2 Los programas de instalación se han utilizado para distribuir malware, entre el que se incluyen mineros de criptomonedas y programas de robo de credenciales que pueden comprometer tu Vapor una cuenta, además de la de tu ordenador. Vapor suspensiones de cuentas por Acuerdo de suscripción a Steam Las filtraciones también son una consecuencia real. La piratería perjudica directamente a los desarrolladores, ya que SCS Software sigue apoyando activamente Euro Truck Simulator 2 mediante actualizaciones gratuitas y contenido descargable de mapas de pago en 2026.

Snakzy es una alternativa válida. De esta forma, apoyas al estudio que ha creado el juego y proteges tu Vapor cuenta, y no gastas ni un dólar de tu propio dinero.

Mi opinión general sobre cómo conseguir Euro Truck Simulator 2 gratis

Euro Truck Simulator 2 Es un juego estupendo y un candidato casi perfecto para el Snakzymétodo. En€19.99 En definitiva, el juego se sitúa en el rango de precios adecuado para un título individual Snakzy ciclo de pago, y el Tarjeta de Steam Wallet de 20 dólares Es una opción clara con un margen de 0,01 dólares. Para los jugadores que cuidan su presupuesto, para cualquiera que haya tenido el juego en su lista de deseos sin decidirse a gastarse los 19,99 dólares, para quienes ya aprovechan las ofertas en el móvil en sus ratos libres o para cualquiera que sienta curiosidad por un simulador tras años de juegos de acción, esta es la mejor opción. SCS Softwarerecibe el pago,Snakzy te entrega la tarjeta regalo y tú no gastas ni un dólar de tu propia cuenta bancaria.

Los siguientes pasos prácticos son sencillos. Instala Snakzy, elige una oferta muy interesante que se adapte a tu tiempo libre, haz clic en el Umbral de retirada de 35 dólares, canjear elTarjeta de Steam Wallet de 20 dólares, y échale un vistazo en Vapor. Una vez que tengas esa tarjeta en la cartera, Cómo conseguir Euro Truck Simulator 2 gratises solo unVaporAdelante, pasa por caja.

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