Wie bekommt man „Euro Truck Simulator 2“ kostenlos?

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Falls Sie auf der Suche nach So bekommst du „Euro Truck Simulator 2“ kostenlos, dann sind Sie hier genau richtig. Euro Truck Simulator 2Kosten€19.99 on Dampf im Jahr 2026, was viele Spieler abschreckt, die zwar Interesse an Simulatoren haben, aber nicht bereit sind, Geld für ein 14 Jahre altes Spiel auszugeben. Die hier vorgestellte Lösung lautet Snakzy, eine kostenlose Prämien-App, die Prämien auszahlt Dampf Geschenkkarten als Belohnung für die Teilnahme an In-App-Angeboten – keine Kreditkarte erforderlich.

Dies ist keine Anleitung zur Piraterie. Geknackte Installationsprogramme und Torrent-Seiten bergen erhebliche Risiken, darunter Malware und Dampf Kontosperrungen, und dieser Weg ist nicht Gegenstand dieses Artikels. Was nun folgt, ist eine vollkommen legale Methode. Sie erfahren, wie Euro Truck Simulator 2 Wie schneidet es ab? Was kostet es derzeit? Auf welchen Plattformen läuft es? Welche Systemanforderungen muss dein PC erfüllen? Wie funktioniert der Gameplay-Loop? Die Schritt-für-Schritt-Anleitung Snakzy Verfahren, ein kostengünstigeres Eibe Eine Option für Leser, die das Spiel noch heute haben möchten, Informationen zur Rechtslage und eine kurze FAQ.

Spielinfo Details Preis des Spiels 19,99 $ auf Steam (niedrigster jemals verzeichneter Preis: ca. 4,99 $) Metacritic-Bewertung 79 Kritiker / 8,5 Nutzer Genre Simulation, Fahren (Lkw-Simulator, offene Welt, entspannend, Wirtschaft, Einzelspieler) Entwickler SCS Software Verlage SCS Software Zu erreichende Zeit (Hauptgeschichte) ca. 50 Stunden (alle Basisstädte) Zu bewältigende Spielzeit (Hauptspiel + Extras) ~100 Stunden Zu erreichende Zeit (100 %-Komplettierung) ~500+ Stunden (mit DLC-Kartenerweiterungen)

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So bekommst du „Euro Truck Simulator 2“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe mir das angesehen Euro Truck Simulator 2 sich behaupten Dampf seit über einem Jahrzehnt, und die Zahlen sprechen für sich. SCS SoftwareDie seit langem etablierte Lkw-Simulation von … hat sich über 15 Millionen Exemplare Seit seiner Veröffentlichung am 19. Oktober 2012 ist es nach wie vor in den Top 20 vertreten Dampf Anzahl der gleichzeitig aktiven Spieler im Jahr 2026. Am Dampf, das Spiel hält einen Überwältigend positive Bewertung: 97 % über mehr als 500.000 Bewertungen, eines der am besten bewerteten und am häufigsten rezensierten Spiele in der gesamten DampfKatalog.

Euro Truck Simulator 2 ist ein Simulations- und Rennspiel mit einem Dampf Tag-Set mit den Begriffen „Truck Simulator“, „Open World“, „Entspannung“, „Wirtschaft“ und „Einzelspieler“. Der Spielablauf ist einfach, aber tiefgründig: Man nimmt Frachtaufträge an, fährt mit Lkw über realistische europäische Straßen, verwaltet Kraftstoff und Rastpausen, hält Lieferfristen ein und investiert die Einnahmen anschließend in größere Lkw, mehr Fahrer und eine wachsende Flotte. Die Basiskarte deckt von Haus aus Westeuropa ab, und das Spielerlebnis wurde kontinuierlich durch kostenpflichtige DLC-Pakete erweitert, die Skandinavien, die baltischen Staaten, den Balkan, die Iberische Halbinsel, die Türkei und weitere Regionen hinzugefügt haben – weitere Regionen werden noch angekündigt.

Entscheidend ist, dass das Spiel punktet 79 Kritiker / 8,5 Nutzer on Metacritic. Das ist eine solide Filmmusik, die sich bemerkenswert gut gehalten hat, da Euro Truck Simulator 2 erhält auch im Jahr 2026 noch kostenlose Updates und kostenpflichtige Kartenerweiterungen. Für ein Spiel, das sowohl lockere zehnminütige Fahrten als auch 200-stündige Flottenmanagement-Sessions unterstützt, liegt der Wert bei €19.99 Da lässt sich kaum etwas dagegen einwenden, und genau deshalb suchen so viele Spieler letztendlich nach einer Möglichkeit, das Spiel zu spielen, ohne dafür zu bezahlen.

Wie viel kostet „Euro Truck Simulator 2“?

Euro Truck Simulator 2kostet€19.99 on Dampf, undSCS Software hat diesen Grundpreis während des größten Teils seiner 14-jährigen Verkaufszeit beibehalten. Das Spiel wird zwar während großer DampfVeranstaltungen, dieDampf Sommer-Sale, Winter-Sale, Herbst-Sale und die regelmäßigen Verlagswoche. Die historisch niedrigsten Preise wurden bei etwa 75 % Rabatt, wobei der größte Preisnachlass bei etwa €4.99. Das ist der Tiefststand, und er tritt in der Regel ein- oder zweimal im Jahr wieder auf.

Für Leser, die nicht auf einen Sonderverkauf warten möchten, bietet die Snakzy Die Methode, die später in diesem Artikel beschrieben wird, umgeht den angegebenen Preis vollständig. Man sammelt Coins in der App und löst diese gegen ein Dampf Geschenkkarte, dann zur Kasse gehen unter Dampf wie gewohnt. Das Ergebnis ist dieselbe gültige Lizenz, die Sie beim Kauf im Einzelhandel erhalten würden, ohne dafür eigenes Geld ausgeben zu müssen.

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Verfügbarkeit von „Euro Truck Simulator 2“ auf verschiedenen Plattformen

Plattform Metacritic-Bewertung PC 79 Kritiker / 8,5 Nutzer PS5 N/A Xbox N/A Umschalten N/A

Euro Truck Simulator 2 ist eine reine PC-Veröffentlichung. Sie erscheint auf Dampf mit nativer Unterstützung für Windows, macOS und Linux; eine Konsolenversion gibt es nicht auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, oderNintendo Switch. SCS Software hat keine Pläne bekannt gegeben, das Spiel auf Konsolen zu portieren, und die aktive Entwicklung auf dem PC wird durch Karten-DLCs und Gameplay-Updates fortgesetzt. Die Linux-Portierung ist im Jahr 2026 besonders erwähnenswert, da die native Linux-Unterstützung dafür gesorgt hat, dass Euro Truck Simulator 2 im Einsatz für Steam Deck und Proton-Nutzer seit Jahren. Denn Euro Truck Simulator 2 is Dampf-nur, dasSnakzy Diese Methode lässt sich direkt anwenden: Sie tauschen Ihre Münzen gegen ein Dampf Geschenkkarte und nutze sie, um das Spiel auf Dampf.

Systemanforderungen für Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2läuft auf demPrism3DMotor,SCS Software„s firmeneigene Technologie und die derzeitige Dampf Die Auflistung enthält detaillierte Angaben zur Windows-Hardware. Das Spiel wurde im Laufe seiner Lebensdauer regelmäßig aktualisiert, sodass die aufgeführten Mindestanforderungen seit der Veröffentlichung im Jahr 2012 schrittweise gestiegen sind. Die meisten modernen Gaming-PCs bewältigen das Spiel problemlos bei einer Auflösung von 1080p, wobei die empfohlenen Anforderungen auf eine flüssige Leistung von 60 FPS in Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen abzielen.

Spec Minimum Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-6400 oder AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-9600 oder AMD Ryzen 5 3600 RAM Acht Gigabyte 12 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD Radeon RX 460 (2 GB VRAM) NVIDIA GeForce GTX 1660 oder AMD Radeon RX 590 (2 GB VRAM) Lagerung Fünfundzwanzig Gigabyte Fünfundzwanzig Gigabyte

Die meisten Gaming-PCs der letzten fünf bis sechs Jahre lassen das Spiel mit den empfohlenen Einstellungen flüssig laufen, und eine Lenkrad- und Pedalanlage trägt – auch wenn sie nicht unbedingt erforderlich ist – spürbar zum Simulationserlebnis bei, insbesondere für alle, die längere Spielsitzungen planen.

Euro Truck Simulator 2 – Spielmechanik

Der zentrale Spielablauf in Euro Truck Simulator 2 ist der Transport von Fracht auf realistischen europäischen Straßen. Du beginnst als freiberuflicher Spediteur auf Auftragsbasis, nimmst Aufträge von Logistikunternehmen im Spiel an, transportierst Fracht über die im Spiel abgebildeten Autobahnen und wirst bei der Zustellung bezahlt. Kraftstoffverbrauch, Ruhephasen, Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und Schäden fließen alle in deinen Endverdienst ein, was bedeutet, dass eine fehlerfreie Fahrt besser bezahlt wird als eine schnelle. Das Spiel belohnt geduldiges und vorsichtiges Spielen.

Fortschritte beiEuro Truck Simulator 2 verläuft in einem klaren Bogen, ohne Level-Obergrenze, auf die man im Speedrun zusteuern könnte. Man spart seine Einnahmen an, kauft sich den ersten eigenen Lkw und baut dann nach und nach ein kleines Transportunternehmen auf. Die von dir angeheuerten KI-Fahrer wickeln ihre eigenen Aufträge in Echtzeit ab und generieren so passives Einkommen, während du die interessanteren Aufträge selbst übernimmst. Schließlich betreibst du mehrere Werkstätten in ganz Europa mit einer Flotte von Fahrern, individuell angepassten Lkw und festen regionalen Routen. Der Wechsel in der Mitte des Spiels vom Einzelfahrer zum Flottenbesitzer ist laut vielen Spielern der Punkt, an dem sich das Spiel erst richtig entfaltet.

Über diesen wirtschaftlichen Spielzyklus werden weitere Kartenebenen gelegt. Die Basiskarte umfasst Westeuropa, und mehr als zehn DLC-Pakete erweitern das spielbare Gebiet auf Skandinavien, die baltischen Staaten, den Balkan, die Iberische Halbinsel, die Türkei und darüber hinaus. Jedes Karten-DLC fügt neue Frachtarten, landschaftlich reizvolle Routen und regionale Logistik hinzu, was den Spielablauf abwechslungsreich hält, ohne dass Ihre Flotte zurückgesetzt werden muss. Das Ergebnis ist ein Karriere-Simulator mit offenem Ende, der von einem lockeren ersten Durchgang von fünfzig Stunden bis hin zu einem Endspiel für Perfektionisten mit fünfhundert Stunden Spielzeit reicht.

Die wichtigsten Funktionen von Euro Truck Simulator 2

✅ 97 % überwiegend positive Bewertungen bei über 500.000 Steam-Rezensionen: Eines der am besten bewerteten und am häufigsten rezensierten Spiele auf der gesamten Dampf, mitÜber 500.000 Nutzerbewertungen mit einer Genauigkeit von 97 % nach mehr als einem Jahrzehnt kontinuierlicher Aktualisierungen.

✅ Entspannendes Trucking in einer offenen Welt: Die Frachttransport-Schleife spielt auf malerischen europäischen Autobahnen – keine Kämpfe, keine zeitkritischen Missionen außerhalb der Lieferfristen, einfach nur Fahren, während im Hintergrund deine Musik oder dein Podcast läuft.

✅ Ein Jahrzehnt voller Karten-DLCs: Durch mehr als zehn kostenpflichtige Kartenpakete wurde das Spielgebiet von Westeuropa auf Skandinavien, die baltischen Staaten, den Balkan, die Iberische Halbinsel, die Türkei und darüber hinaus ausgeweitet, wobei weiterhin weitere Regionen hinzukommen.

✅ Verzeichnis der zugelassenen Lkw und Flottenmanagement: Kaufe und passe lizenzierte Lkw von Volvo, Scania, Mercedes, MAN, DAF, Renault und Iveco an, stelle KI-Fahrer ein und leite ein Speditionsunternehmen mit mehreren Werkstätten, das sich über die gesamte Karte erstreckt.

✅ 15 Millionen verkaufte Exemplare – und die Zahl steigt weiter: SCS SoftwareDer Live-Service-Ansatz von … hat zu einer der Dampf… zu den beständigsten Communities überhaupt, wobei regelmäßige kostenlose Updates und stetige kostenpflichtige Erweiterungen dafür sorgen, dass die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler unter den Top 20 bleibt.

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So bekommst du „Euro Truck Simulator 2“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App für Android und iOS, die Geschenkkarten als Belohnung für das Absolvieren von In-App-Angeboten, das Herunterladen von Apps, das Erreichen von Meilensteinen in Handyspielen, das Ausfüllen kurzer Umfragen und das Ansehen kurzer Videos auszahlt. Es ist keine Kreditkarte erforderlich, kein Abonnement, kein Kauf. Man investiert Zeit statt Geld, und für jedes Angebot erhält man Coins, die gegen Geschenkkarten mit echtem Wert eingelöst werden können. Snakzy arbeitet direkt mit … zusammen Eibe, was bedeutet, dass die Dampf Geschenkkartencodes stammen aus derselben Lieferkette, die Eibewird täglich verkauft.

Hier ist die fünfstufige Vorgehensweise, um Euro Truck Simulator 2kostenlos mitSnakzy:

Snakzy herunterladen. Hol dir die App kostenlos bei Google Play oder im App Store und erstelle in weniger als einer Minute ein Konto. Die Offerwall durchstöbern. Öffne den Reiter „Verdienen“ und wähle Angebote aus, die zu deinem Zeitbudget passen: kurze Umfragen, kostenlose Spielinstallationen oder besser bezahlte Meilenstein-Angebote in Handyspielen. Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen. Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Saldo, der sich in Richtung der €19.99erforderlich fürEuro Truck Simulator 2. Münzen gegen eine Steam-Wallet-Geschenkkarte einlösen. Sobald Ihr Saldo die Mindestauszahlungsgrenze von 35 $ und die 20-Dollar-Geschenkkarte von Target, Auszahlung in Höhe von Steam-GuthabenCode. Nutze die Geschenkkarte, um „Euro Truck Simulator 2“ auf Steam zu kaufen. Code einlösen, zur Kasse gehen, installieren und loslegen.

Ein Tipp Neue Nutzer erhalten ein 10-Dollar-Willkommensbonus bei der Anmeldung, um das Guthaben aufzustocken.

bei der Anmeldung, um das Guthaben aufzustocken. Die Mindestauszahlungsgrenze beträgt €35 , sodass Sie vor Ihrer ersten Einlösung Punkte dafür sammeln.

, sodass Sie vor Ihrer ersten Einlösung Punkte dafür sammeln. A 20-Dollar-Steam-Guthabenkarte UmschlägeEuro Truck Simulator 2’s €19.99 Preis bei einem Restguthaben von 0,01 $ in Ihrer Geldbörse.

UmschlägeEuro Truck Simulator 2’s Preis bei einem Restguthaben von 0,01 $ in Ihrer Geldbörse. Die Angebote und Vergütungssätze variieren je nach Region. Schauen Sie daher bitte in der Offerwall Ihres Landes nach.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy, was ein nützlicher Anhaltspunkt für die Planung einer Euro Truck Simulator 2 Ausführen. Die Ergebnisse variieren je nach Region und den jeweils verfügbaren Angeboten.

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Nicht jeder Leser hat die Geduld, auf ein Snakzy Angebotszyklus, und das ist fair. Wenn Sie den Schlüssel in Ihrem Dampf Bibliothek heute Nachmittag, Eibe ist ein bewährter Marktplatz, auf dem man in der Regel Euro Truck Simulator 2 deutlich unter dem offiziellen Dampf Preis. Nach dem letzten Datenabruf lag der offizielle DampfDer Preis liegt bei€19.99, währendEibe listet die Globalen auf Dampf Schlüssel von rundherum €12.00, was einer Ersparnis von etwa 40% ab dem Listenpreis. Die Lizenz ist dieselbe unbefristete Dampf Schlüssel, den Sie direkt bei Dampf, eingelöst in Ihrem DampfKunde.

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Falls Sie es vorziehen, Geld direkt auf Ihr DampfKonto,Eibe bietet außerdem vergünstigte Geschenkkarten an. Hier ist die nächstgelegene Karte oben Euro Truck Simulator 2„s Preis.

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Eibe Die Preise schwanken ständig, daher sollten Sie vor dem Bezahlen die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie das Produkt aus, bezahlen Sie, und Sie erhalten per E-Mail einen Schlüssel oder einen Geschenkkartencode. Beide Optionen führen zum gleichen Ergebnis. Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Schlüssel (abgezinst, sofort) oder ein Eibe Geschenkkarte (fügt hinzu Dampf Taschengeld für einen Beamten Dampf (Kauf) enden alle mit einer legalen Kopie von Euro Truck Simulator 2in deinemDampfBibliothek.

Ist es legal, „Euro Truck Simulator 2“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dasSnakzy Diese Methode ist völlig rechtmäßig. Die Funktionsweise ist einfach: Snakzy Du wirst dafür bezahlt, Angebote abzuschließen und Werbung anzusehen; du sammelst Münzen und tauschst diese Münzen gegen echtes Dampf Geschenkkarte, und du gehst zur Kasse auf Dampf mit dieser Karte genauso, wie es jeder andere Kunde tun würde. SCS Software erhält die vollständige Bezahlung für das Spiel über den üblichen Weg Dampf Umsatzaufteilung, und die Lizenz, die Sie letztendlich erhalten, ist unbefristet und an Ihr DampfKonto.

Was Sie auf keinen Fall tun sollten, ist, sich auch nur in die Nähe von inoffiziellen Download-Seiten, geknackten Installationsprogrammen oder Torrents zu begeben. Diese Vorgehensweisen sind illegal, und die Risiken sind erheblich. Geknackt Euro Truck Simulator 2 Installationsprogramme wurden dazu genutzt, Malware zu bündeln, darunter Coin-Miner und Credential-Stealer, die Ihre Dampf Konto zusätzlich zu Ihrem PC. Dampf Kontosperren für Steam-Nutzungsvereinbarung Auch Sicherheitslücken sind eine reale Folge. Piraterie schadet den Entwicklern unmittelbar, da SCS Software weiterhin aktiv unterstützen Euro Truck Simulator 2 durch kostenlose Updates und kostenpflichtige Karten-DLCs im Jahr 2026.

Snakzy ist eine legitime Alternative. Du unterstützt damit das Studio, das das Spiel entwickelt hat, und schützt deine Dampf Konto, und Sie geben keinen einzigen Dollar Ihres eigenen Geldes aus.

Mein Fazit dazu, wie man „Euro Truck Simulator 2“ kostenlos bekommt

Euro Truck Simulator 2 ist ein großartiges Spiel und ein nahezu perfekter Kandidat für die SnakzyMethode. Bei€19.99 Grundsätzlich liegt das Spiel preislich genau im richtigen Bereich für ein Einzelspiel Snakzy Auszahlungszyklus und der 20-Dollar-Steam-Guthabenkarte ist ein klares Ziel mit einem Spielraum von 0,01 $. Für preisbewusste Spieler, alle, die das Spiel schon lange auf ihrer Wunschliste haben, ohne die 19,99 $ auszugeben, alle, die in ihrer Freizeit bereits Angebote auf dem Handy nutzen, oder alle, die nach Jahren mit Action-Spielen neugierig auf einen Simulator geworden sind – das ist der richtige Weg. SCS Softwarewird bezahlt,Snakzy gibt dir die Geschenkkarte, und du gibst keinen einzigen Dollar von deinem eigenen Bankkonto aus.

Die nächsten praktischen Schritte sind ganz einfach. Installieren Sie Snakzy, such dir ein attraktives Angebot aus, das zu deiner Freizeit passt, und klick auf den Auszahlungsgrenze von 35 $, einlösen20-Dollar-Steam-Guthabenkarte, und schau dir das an unter Dampf. Sobald diese Karte in deiner Brieftasche steckt, So bekommst du „Euro Truck Simulator 2“ kostenlosist einfach nur einDampfZur Kasse gehen.

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Häufig gestellte Fragen