Cómo subir el volumen de los auriculares: métodos probados para mejorar el sonido

Aprender a subir el volumen de los auriculares puede transformar tu experiencia auditiva. He pasado innumerables horas jugando con un sonido que no me resultaba lo suficientemente envolvente. Las explosiones sonaban lejanas. Los pasos apenas se oían. Era frustrante, sobre todo sabiendo que mis auriculares podían ofrecer mucho más.

La buena noticia es que los problemas con los auriculares que suenan bajos suelen tener soluciones sencillas. La mayoría de los problemas de volumen se deben a la configuración del dispositivo, a altavoces sucios o a limitaciones del software, más que a un fallo del hardware. En esta guía, te explicaré las formas más eficaces de subir el volumen de tus auriculares de forma segura y conseguir la calidad de audio que te mereces.

¿Por qué se oye tan bajo en mis auriculares?

Antes de lanzarte a buscar soluciones, conviene entender qué es lo que provoca el bajo volumen. El volumen de tus auriculares puede ser bajo por varias razones, e identificar la causa principal te ayudará a elegir la solución adecuada. Estas son las causas más comunes.

Limitadores de volumen para dispositivos son una causa habitual. Muchos teléfonos inteligentes y ordenadores incorporan límites de volumen para proteger tu audición. Estas restricciones parten de una buena intención, pero pueden resultar frustrantes cuando necesitas subir el volumen. Las actualizaciones del sistema operativo a veces restablecen estos ajustes sin previo aviso.

son una causa habitual. Muchos teléfonos inteligentes y ordenadores incorporan límites de volumen para proteger tu audición. Estas restricciones parten de una buena intención, pero pueden resultar frustrantes cuando necesitas subir el volumen. Las actualizaciones del sistema operativo a veces restablecen estos ajustes sin previo aviso. Acumulación de suciedad y cerumen Es otro problema habitual que la gente suele pasar por alto. Con el tiempo, se acumulan residuos en las rejillas de los altavoces y en las mallas protectoras. Esto obstaculiza la salida del sonido y hace que el audio suene amortiguado o más bajo de lo que debería. Yo mismo lo he notado en mis auriculares de uso diario tras solo unas semanas de uso.

Es otro problema habitual que la gente suele pasar por alto. Con el tiempo, se acumulan residuos en las rejillas de los altavoces y en las mallas protectoras. Esto obstaculiza la salida del sonido y hace que el audio suene amortiguado o más bajo de lo que debería. Yo mismo lo he notado en mis auriculares de uso diario tras solo unas semanas de uso. Mala calidad del archivo de audio también puede afectar a la percepción del volumen. Los archivos MP3 con baja tasa de bits y el audio en streaming muy comprimido carecen del rango dinámico de los formatos de alta resolución. La diferencia entre una transmisión a 128 kbps y un archivo sin pérdidas es notable.

Soluciones rápidas y avanzadas para subir el volumen de los auriculares

Ahora que ya sabes qué provoca el bajo volumen, veamos las soluciones. Estas soluciones van desde simples ajustes de configuración hasta opciones más avanzadas para problemas persistentes.

Comprueba los ajustes de volumen del dispositivo y de la aplicación

La solución más sencilla suele ser la que más se pasa por alto. Probablemente tu dispositivo tenga varios controles de volumen que hay que subir el volumen de todos ellos para obtener el máximo rendimiento.

Windows – Haz clic en el icono del altavoz de la bandeja del sistema y arrastra el control deslizante hasta el 100 %. Haz clic con el botón derecho y selecciona «Abrir mezclador de volumen» para comprobar el volumen de cada aplicación. Para un aumento mayor, escribe «mmsys.cpl» en la barra de búsqueda, selecciona tus auriculares, haz clic en Propiedades y activa «Ecualización de volumen» en la pestaña Mejoras.

– Haz clic en el icono del altavoz de la bandeja del sistema y arrastra el control deslizante hasta el 100 %. Haz clic con el botón derecho y selecciona «Abrir mezclador de volumen» para comprobar el volumen de cada aplicación. Para un aumento mayor, escribe «mmsys.cpl» en la barra de búsqueda, selecciona tus auriculares, haz clic en Propiedades y activa «Ecualización de volumen» en la pestaña Mejoras. iPhone – Ve a «Ajustes», luego a «Sonidos y háptica» y, a continuación, a «Seguridad de los auriculares». Ajusta o desactiva el límite de volumen. En algunas regiones existen normativas más estrictas que limitan el nivel máximo al que se puede subir el volumen.

– Ve a «Ajustes», luego a «Sonidos y háptica» y, a continuación, a «Seguridad de los auriculares». Ajusta o desactiva el límite de volumen. En algunas regiones existen normativas más estrictas que limitan el nivel máximo al que se puede subir el volumen. Android – Ve a «Ajustes», luego a «Sonido» y busca las opciones de limitador de volumen. Los dispositivos Samsung cuentan con un interruptor independiente llamado «Limitador de volumen multimedia» que restringe el volumen de salida. Desactivarlo puede suponer una mejora notable.

Limpia tus auriculares para disfrutar de un mejor sonido

Es sorprendente lo habitual que es que los auriculares estén sucios, y esto afecta considerablemente al volumen. El cerumen, el polvo y la grasa de la piel se acumulan en las rejillas de los altavoces e impiden que las ondas sonoras lleguen a los oídos. Una limpieza regular puede recuperar un volumen que ni siquiera sabías que habías perdido.

En el caso de los auriculares circumaurales, quitar las almohadillas si es posible y limpiarloscon un paño suave y ligeramente húmedo. Utiliza un cepillo seco o aire comprimido para limpiar con cuidado las rejillas de los altavoces. Evita los productos de limpieza líquidos que puedan filtrarse en los altavoces.

Los auriculares de botón requieren un cuidado especial debido a que sus componentes son más pequeños. Quitar las puntas de silicona and lávalos con agua y jabón suave. Limpia las rejillas con un cepillo de cerdas suaves o un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido con alcohol isopropílico. Hazlo con cuidado para evitar que los residuos se introduzcan más profundamente en la carcasa del altavoz.

Limpio mis auriculares para videojuegos más o menos una vez a la semana cuando los uso mucho. La diferencia en cuanto a claridad y volumen tras la limpieza siempre se nota, sobre todo con los auriculares intraaurales que se colocan directamente en el conducto auditivo.

Utiliza la cancelación de ruido para aumentar el volumen percibido

Cancelación activa de ruido Es una de las formas más eficaces de hacer que el sonido parezca más alto sin tener que subir realmente el volumen. Al eliminar el ruido de fondo, no es necesario subir el volumen para apreciar los detalles de la música o del audio de los videojuegos.

Si tienesAirPods Pro or AirPods Max, puedes activar la cancelación de ruido manteniendo pulsado el sensor de presión de la patilla hasta que oigas un pitido. También puedes ir a «Ajustes» en tu iPhone, toca tuAirPods nombre y selecciona «Cancelación de ruido» en «Control de ruido». El AirPods 4 con cancelación activa de ruido también es compatible con esta función.

Si tienes otros auriculares, consulta la aplicación complementaria para ver los ajustes de cancelación de ruido. Muchos auriculares para videojuegos incluyen ahora Modos Anc especialmente diseñados para reducir el ruido ambiental sin perder la nitidez del sonido del juego. Si quieres saber más sobre auriculares de alta calidad con excelentes prestaciones de audio, nuestra guía sobre los los mejores auriculares con cancelación de ruido ofrece opciones en distintos rangos de precios.

Ajusta la configuración del ecualizador

Ajustes del ecualizador puede hacer que el audio suene mucho más alto sin necesidad de subir el control de volumen. La clave está en realzar las frecuencias que más importan para tu contenido.

Si vas a jugar, prueba a subir el dos kiloherciosto cuatro kiloherciosvarían ligeramente. Esto resalta los pasos, el chat de voz y los sonidos ambientales que ayudan a percibir mejor lo que ocurre a tu alrededor. Muchos jugadores competitivos también reducen ligeramente los graves para evitar que las explosiones y los disparos enmascaren señales de audio importantes.

Es posible que a los amantes de la música les guste subir los graves en sesenta herciosto Doscientos cincuenta herciosy los agudos de ocho kiloherciosto 16 kHz. Esto da lugar a un sonido más envolvente sin necesidad de subir demasiado el volumen. Spotify ofertaspreajustes del ecualizador integradoen el móvil, yApple Music tiene opciones similares en el menú de configuración.

Windows los usuarios pueden instalar ecualizadores de terceros para el control del audio en todo el sistema. Ecualizador APO es una opción gratuita y de código abierto que funciona en todas las aplicaciones. Te permite añadirganancia del preamplificador para aumentar el volumen general por encima del límite estándar del 100 %, aunque debes tener cuidado de no provocar distorsión.

Plantéate adquirir un amplificador de auriculares o un DAC

Si tus auriculares tienen una impedancia elevada, es posible que no reciban suficiente potencia del teléfono o del ordenador. A amplificador dedicado para auriculares or DAC puede aportar la potencia adicional necesaria para conseguir un volumen y una calidad de sonido óptimos.

Impedanciase mide enLey de Ohm. Auriculares debajo de Treinta y dos ohmiosfuncionan bien con la mayoría de los dispositivos. Los modelos entre 32 and Cien ohmiosse benefician de la amplificación. Los modelos de alta impedancia, como los que se incluyen en nuestra los mejores auriculares para audiófilos guía, requieren básicamente un amplificador externo para ofrecer su mejor sonido.

Combinados de DAC y amplificador portátiles son asequibles y fáciles de usar. Se conectan entre el dispositivo y los auriculares, normalmente a través de USB o Lightning. Las opciones básicas cuestan a partir de unos 30 dólares y ofrecen mejoras notables en cuanto a volumen y claridad. La mejora en la calidad del audio se debe a que se evita el DAC integrado del dispositivo, que a menudo está optimizado para el tamaño en lugar de para el rendimiento.

Amplificadores de sobremesa ofrecen más potencia para instalaciones domésticas. Funcionan especialmente bien con auriculares abiertos, los que se usan para los videojuegos y la producción musical. Si estás montando un equipo de audio de alta calidad, nuestro artículo sobre el los mejores auriculares para videojuegos incluye recomendaciones sobre los distintos requisitos de alimentación.

Asegúrate de que se ajuste bien para obtener el máximo volumen

Si los auriculares no se ajustan bien a los oídos, el sonido se escapa, lo que reduce el volumen efectivo. Esto es especialmente cierto en el caso de los auriculares intrauditivos y los tapones, que dependen de un ajuste perfecto para ofrecer una buena respuesta de graves.

Prueba diferentes tamaños de almohadillas si tus auriculares vienen con varias opciones. El tamaño adecuado debe ejercer una ligera presión sin causar molestias.Puntas de espuma a menudo ofrecen un mejor sellado que la silicona, ya que se expanden para adaptarse al canal auditivo. Marcas como Cumplirhacen que las puntas de espuma de recambio sean compatibles con los auriculares más populares.

Los auriculares circumaurales deben colocarse correctamente sobre las orejas. Las almohadillas deben rodear completamente las orejas sin dejar huecos. Si llevas gafas, la montura puede crear espacios de aire que dejen escapar el sonido. Algunos auriculares tienen ranuras en las almohadillas diseñadas para acomodar las patillas de las gafas. Ajustar la tensión de la diadema y el ángulo de los auriculares también puede mejorar el sellado. Si prefieres las latas de tamaño normal, echa un vistazo a nuestra guía sobre el los mejores auriculares circumaurales para modelos que ofrecen una comodidad y un ajuste óptimos.

Muchos auriculares incluyen unYa está hechoen su aplicación complementaria. AirPods Pro Los usuarios pueden acceder a esta función a través de «Ajustes», seleccionando el nombre de sus AirPods y, a continuación, «Prueba de ajuste de las almohadillas». La prueba reproduce audio y utiliza los micrófonos para detectar fugas de sonido, lo que te ayuda a encontrar el tamaño óptimo de las almohadillas.

Desactivar la normalización del volumen en las aplicaciones de streaming

Servicios de streaming como Spotify and YouTube ajustar el volumen para mantener todas las pistas a niveles de volumen similares. Aunque esto evita cambios bruscos de volumen entre canciones, puede limitar el volumen máximo en las pistas que ya son tranquilas.

In Spotify, ve a «Ajustes», luego a «Reproducción» y busca el interruptor «Normalizar volumen». Al desactivarlo, las pistas más altas se reproducirán con todo su rango dinámico. También puedes cambiar el ajuste de volumen de «Normal» a «Alto» para obtener un aumento adicional.

YouTube y otras plataformas de vídeo suelen comprimir audio para cumplir con los estándares de emisión. Ver el mismo contenido descargado en formatos de mayor calidad puede ofrecer un volumen y una nitidez notablemente mejores. Para los gamers que quieran mejorar su equipo de audio, nuestra guía sobre el los mejores auriculares con cable aborda opciones que prescinden por completo de la compresión inalámbrica.

Actualiza a archivos de audio de alta calidad

La calidad de la fuente de audio influye directamente tanto en el volumen como en la claridad. Los archivos comprimidos reducen el rango dinámico para disminuir el tamaño del archivo, lo que hace que las partes más silenciosas suenen aún más bajas y limita el volumen máximo.

Pasa a formatos sin pérdidaigualCódec de audio sin pérdida gratuitoor Apple Lossless siempre que sea posible. Estos archivos conservan toda la información de audio de la grabación original. Los servicios de streaming, entre ellos Apple Music and Amazon Music, ofrecen niveles sin pérdida de calidad que suenan notablemente mejor que la calidad estándar.

Si vas a jugar, asegúrate de ajustes de calidad de audio del juego se optimizan al máximo. Muchos juegos utilizan por defecto una calidad de audio inferior para reducir los requisitos del sistema. Cambiar la calidad de audio de «Baja» a «Alta» en la configuración del juego puede mejorar el volumen y la precisión espacial de los pasos y los sonidos ambientales.

Cómo sacar el máximo partido al sonido de tus auriculares

Para subir el volumen de los auriculares, normalmente no hace falta comprar equipo nuevo. Empieza por lo básico: Comprueba la configuración del volumen, limpia tus auriculares, yAsegúrate de que quede bien ajustado. Estos sencillos pasos resuelven la mayoría de los problemas relacionados con el volumen bajo del audio.

Si el problema persiste, descubrir soluciones de software como ajustar el ecualizador y desactivar la normalización del volumen. Estos cambios pueden mejorar considerablemente el volumen percibido sin correr el riesgo de sufrir daños auditivos por niveles de volumen excesivos.

Si lo has probado todo y aún necesitas más potencia, un amplificador de auriculares podría ser la solución, sobre todo para los auriculares de alta impedancia diseñados para uso profesional. La inversión merece la pena tanto en cuanto al volumen como a la calidad del sonido.

Si ninguna de estas soluciones funciona, tal vez sea el momento de plantearse actualizar a uno de los los mejores auriculares diseñado para ofrecer una calidad de sonido superior.

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