Los 21 mejores juegos de disparos en tercera persona de 2026 que no te puedes perder

Los mejores juegos de disparos en tercera persona siempre han ocupado un lugar especial en mi colección de videojuegos: hay algo en esa perspectiva por encima del hombro que hace que cada tiroteo resulte más intenso.

Ya sea que se trate de Ya sea lanzándose al suelo para ponerse a cubierto, realizando disparos certeros a la cabeza o sobreviviendo a tiroteos caóticos, los juegos de TPS nos regalan momentos inolvidables.

Desde títulos emblemáticos como Max Payne desde éxitos modernos como Control, este género nos ha brindado una jugabilidad realmente adictiva.

No ha sido fácil reducir la lista a solo unos pocos títulos, pero he seleccionado los mejores juegos de disparos en tercera persona que, sin duda, merecen la pena. Créeme: aquí hay algo que no te querrás perder.

Nuestra selección de juegos de disparos en tercera persona

Desde luchar contra monstruos de otro mundo hasta acabar con toda una red de militantes que se ha apoderado de la ciudad, echemos un vistazo a nuestra selección de los mejores juegos de TPS que no te puedes perder si te consideras un entusiasta de este género.

Control (2019) – Narra la historia de Jesse Faden mientras se abre paso luchando contra criaturas de otro mundo para encontrar a su hermano desaparecido.

Fortnite (2017) – Un épico shooter online en tercera persona con el battle royale en tercera persona más increíble.

Ghost Recon Wildlands de Tom Clancy (2017) – Un increíble videojuego de disparos en tercera persona y mundo abierto con una trama clásica y un modo multijugador impresionante.

No, no fue nada fácil elegir a los mejores. Tuve que dejar fuera a bastantes joyas. Pero, por suerte, el resto están más abajo, así que sigue bajando.

Los 21 mejores videojuegos de disparos en tercera persona que redefinen la acción

Tanto si lo que te apetece es dar caza a un puñado de zombis como si te apetece disfrutar de un poco de acción inspirada en la Segunda Guerra Mundial en tercera persona, he hecho una selección de los mejores videojuegos TPS que hay en el mercado. En esta guía encontrarás juegos TPS más que suficientes para saciar tu ansia de una auténtica experiencia narrativa en tercera persona.

1. Control [El mejor juego de disparos en tercera persona con una trama envolvente y poderes sobrenaturales]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de acción y aventuras en tercera persona con una historia central Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Remedy Entertainment / 505 Games Duración media de la partida unas 20 horas Ideal para Aficionados a los poderes sobrenaturales, el misterio y las historias envolventes Lo que me gustó Combate telequinético, un diseño de mundo inquietante y una atmósfera impresionante

En su búsqueda para encontrar a su hermano desaparecido, Jesse Faden se infiltra en la Oficina Federal de Control (FBC), pero, al otro lado de la puerta, solo quedan los muertos vivientes. En cuanto a las secuencias de disparos y la mecánica de combate, a diferencia de otros juegos de disparos en tercera persona, Control ofrece una experiencia única y envolvente donde no solo lucharás con una pistola, sino también con la telequinesis y también sus habilidades.

Por qué lo elegimos Control redefinió el concepto de lo que puede ser un shooter sobrenatural, combinando una acción trepidante con poderes psíquicos y una de las historias más intrigantes del mundo de los videojuegos. Es el referente indiscutible de los shooters en tercera persona cinematográficos y centrados en la trama.

La trama del juego es bastante épica y, gracias a sus impresionantes gráficos, este título no tardó en convertirse en un clásico de culto dentro del género de los TPS de terror. Además, con un se está preparando una secuela, Control Es muy recomendable si quieres disfrutar de un juego de disparos en tercera persona con una historia y una jugabilidad exigente.

Mi veredicto: Una mezcla inolvidable de misterio inquietante y combates trepidantes. Si buscas un juego de disparos en tercera persona que ponga a prueba tanto tu ingenio como tus reflejos, Controles fundamental.

★ El mejor shooter en tercera persona con una trama envolvente y poderes sobrenaturales Control Compra en Eneba

2. Fortnite [El mejor shooter en tercera persona online para los aficionados al Battle Royale]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego multijugador online de batalla real en tercera persona Plataformas PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2017 Creador/es Epic Games Duración media de la partida Sin fin (multijugador) Ideal para Jugadores competitivos y creadores Lo que me gustó Combates dinámicos, colaboraciones y una jugabilidad en constante evolución

¿Te apetece simplemente poner a prueba tus habilidades frente a los tiradores más expertos del planeta? Fortnite es el lugar perfecto para hacerlo. Fortnite es el juego «battle royale» más popular en línea, con una narrativa en tercera persona que te pone a prueba.

Por qué lo elegimos Fortnite sigue siendo el juego de disparos en tercera persona online por excelencia gracias a su mundo en constante evolución, sus mecánicas creativas y su contenido sin igual impulsado por la comunidad.

Con un enorme espacio de juego a tu disposición, podrás poner a prueba tus habilidades de tiro, creación y construcción en un mismo lugar. Además, Fortnite Es un juego muy divertido, sobre todo cuando juegas con tu propio equipo.

Aunque a veces puede resultar bastante implacable, Fortnite Es, sin duda, uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real (TPS) disponibles en línea.

Mi veredicto:La combinación perfecta de caos y creatividad. Da igual si estás construyendo rascacielos en plena batalla o persiguiendo tu próxima Victoria Real, Fortnite hace que vuelvas una y otra vez.

★ El mejor shooter en tercera persona online para los aficionados al Battle Royale V-Bucks de Fortnite Compra en Eneba

3. Ghost Recon Wildlands de Tom Clancy [La mejor experiencia de shooter táctico cooperativo en tercera persona]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos táctico cooperativo en tercera persona Plataformas PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Año de estreno 2017 Creador/es Ubisoft Duración media de la partida ~35 horas de historia principal Ideal para Los aficionados al modo cooperativo a los que les gustan las misiones tácticas y la libertad de un mundo abierto Lo que me gustó Un mundo enorme, tiroteos realistas y una jugabilidad basada en el trabajo en equipo

Da igual si buscas una trama apasionante o el modo cooperativo perfecto en el que puedas formar equipo con tus amigos y enfrentarte a mercenarios bien equipados, Ghost Recon Wildlands de Tom Clancy es el lugar perfecto para hacerlo.

Por qué lo elegimos Elegimos Wildlands por su enorme mundo abierto y sus misiones cooperativas tácticas tan envolventes. Logra un equilibrio poco común entre realismo, trabajo en equipo y libertad.

La campaña es realmente increíble, ya que te embarcas en una búsqueda de El Sueño, jefe del cártel de la droga de Santa Blanca. Tu misión consistirá en eliminar a los enemigos repartidos por todo el mapa, y también podrás jugar a la campaña junto a tus amigos.

En cuanto al combate, tendrás a tu disposición un amplio arsenal de armas que incluye fusiles de asalto, lanzagranadas, ametralladoras y mucho más. He jugado a numerosos videojuegos de disparos en tercera persona a lo largo de los años, pero, Wildlands sigue siendo mi juego de acción en tercera persona favorito de todos los tiempos.

Mi veredicto: Una obra maestra táctica que premia la paciencia y la planificación. Forma tu escuadrón, elabora estrategias y domina el campo de batalla: sigue siendo uno de los mejores juegos de Ubisoft.

★ La mejor experiencia de shooter táctico cooperativo en tercera persona Ghost Recon Wildlands de Tom Clancy Compra en Eneba

4. Spec Ops: The Line [El shooter bélico en tercera persona más emotivo y cinematográfico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos militar en tercera persona Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2012 Creador/es Yager Development / 2K Duración media de la partida ~6-8 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los juegos de disparos bélicos con una atmósfera oscura y una trama rica Lo que me gustó Una narrativa emotiva, dilemas morales e intensidad cinematográfica

¿Quieres vivir la experiencia de lanzarte a toda velocidad al territorio enemigo en el modo en tercera persona? Spec Ops: The Line es tu mejor opción. Ambientado en un Dubái devastado por la guerra, tú y tu escuadrón os enfrentaréis a los mercenarios que ocupan la ciudad azotada por la tormenta.

Por qué lo elegimos Pocos juegos de disparos se atreven a contar una historia tan humana. Spec Ops: The Line combina la acción tradicional en tercera persona con profundas decisiones morales que perduran mucho después de que aparezcan los créditos.

Spec Ops: The Line es un juego de disparos en tercera persona sin florituras que te mantiene metido de lleno en el combate en todo momento. Se puede comparar con Call of Duty, pero con una perspectiva en tercera persona, lo que ofrece una experiencia más inmersiva y táctica de la acción.

Por otra parte, además de su sistema de combate, su conmovedora historia, llena de giros inesperados y traiciones, lo convierte en uno de los juegos de disparos en tercera persona más queridos de nuestra época.

Mi veredicto:Un viaje inquietante y emotivo al corazón de las consecuencias de la guerra: no es un shooter más, sino toda una experiencia psicológica.

★ El shooter bélico en tercera persona más emotivo y cinematográfico Spec Ops: The Line Compra en Eneba

5. Hitman 3 [El mejor shooter en tercera persona basado en el sigilo para jugadores tácticos]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de acción y disparos en tercera persona con elementos de sigilo Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, iPad Año de estreno 2021 Creador/es IO Interactive Duración media de la partida ~15-20 horas Ideal para Aficionados al sigilo y asesinos creativos Lo que me gustó Misiones abiertas, un diseño de niveles complejo y libertad para el jugador

AunqueHitman 3 Aunque se suele considerar un juego de acción basado en el sigilo, tampoco se puede negar su narrativa en tercera persona. Si optas por el modo sigilo total, ni siquiera tienes que disparar una sola bala, pero para gente como yo, que prefiere un estilo de acción trepidante, Hitman 3 puede ser un excelente juego de disparos en tercera persona.

Por qué lo elegimos Hitman 3 ofrece una libertad sin igual a la hora de eliminar objetivos. Su diseño de mundo abierto hace que cada misión se viva como un rompecabezas, combinando a la perfección la jugabilidad de sigilo y la de los juegos de disparos.

Hay un amplio arsenal de armas, diferentes tácticas de combate y un gran énfasis en la atención al detalle que hace que Hitman 3 un título verdaderamente excepcional. Si te apetece combinar la perspectiva en tercera persona con un modo basado en el sigilo, no te lo puedes perder Hitman 3.

Mi veredicto: La prueba definitiva de creatividad y precisión. Tanto si prefieres el sigilo como el caos, Hitman 3 hace que cada muerte sea memorable.

★ El mejor shooter en tercera persona basado en el sigilo para jugadores tácticos Hitman 3 Compra en Eneba

6. Helldivers 2 [El mejor shooter cooperativo en tercera persona con intensos combates contra alienígenas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos cooperativo de ciencia ficción en tercera persona Plataformas PS5, PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida unas 25 horas Ideal para Equipos a los que les encanta el combate intenso contra alienígenas y el espíritu de equipo Lo que me gustó Una mecánica cooperativa muy satisfactoria, caos y humor

Conocido sobre todo por su épico modo multijugador, Helldivers 2 ha recibido numerosos elogios de la comunidad de jugadores por su incomparable jugabilidad como shooter en tercera persona. Ambientado en un futuro distópico en el que especies alienígenas amenazan a la humanidad, puedes jugar junto a tus amigos en el modo cooperativo para acabar con estas criaturas de otro mundo.

Por qué lo elegimos Porque ningún shooter cooperativo logra plasmar el trabajo en equipo y la tensión como Helldivers 2. Es caótico, divertidísimo y profundamente satisfactorio cuando el plan por fin sale bien.

El combate es fluido y, gracias a la incorporación de un sistema de objetivos, el juego ofrece una experiencia muy envolvente. Además, si te gustan los juegos cooperativos, no te pierdas los mejores juegos cooperativos de todos los tiempos.

Mi veredicto:Una experiencia cooperativa trepidante, tan gratificante como exigente. Trae a tus amigos… y mucha munición.

★ El mejor shooter cooperativo en tercera persona con intensos combates contra alienígenas Helldivers 2 Compra en Eneba

7. Resident Evil: Requiem [El mejor shooter de terror en tercera persona con elementos de supervivencia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,1/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona de terror y supervivencia Plataformas PS5, Xbox Series X Año de estreno 2025 (previsto) Creador/es Capcom Duración media de la partida ~12-15 horas Ideal para Los aficionados al terror que buscan acción y elementos de supervivencia Lo que me gustó Una atmósfera inquietante, una mecánica mejorada y un ritmo trepidante

The la próxima película «Resident Evil: Requiem» (2025) marca el siguiente y escalofriante capítulo de la legendaria serie de survival horror de Capcom. Ambientado varios años después de los acontecimientos de Resident Evil Village, esta entrega sigue a un nuevo protagonista atrapado en las secuelas de otra catástrofe bioorgánica. «Requiem» lleva al límite el Motor RE con iluminación de última generación, entornos hiperdetallados y un énfasis en tensión psicológica frente a la potencia de fuego bruta.

Sin dejar de ser fiel a las raíces de supervivencia de la serie, Descanso presenta una IA enemiga más inteligente, una exploración fluida y sistemas de inventario mejorados que hacen que cada encuentro resulte impredecible. Las primeras impresiones apuntan a un regreso al ritmo clásico de la franquicia, marcado por el miedo, en el que cada disparo cuenta y cada sombra esconde un peligro.

Por qué lo elegimos He incluidoResident Evil: Requiem no solo porque se perfila como uno de los más esperados los mejores juegos de disparos en tercera persona de 2025, pero también porque demuestra la maestría con la que Capcom sigue logrando equilibrar el terror y la acción en un único y espectacular juego.

Mi veredicto:Si los avances sirven de indicio, Resident Evil: Requiem ofrecerá la combinación perfecta de terror, supervivencia e intensidad que los aficionados llevaban tanto tiempo esperando. Un lanzamiento imprescindible para los amantes de los shooters de terror.

★ El mejor shooter en tercera persona de terror con elementos de supervivencia Resident Evil: Requiem Compra en Eneba

8. Sniper Elite 4 [El mejor juego de disparos en tercera persona por su precisión y realismo]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos táctico y sigiloso en tercera persona Plataformas PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iPad Año de estreno 2017 Creador/es Rebellion Developments Duración media de la partida unas 20 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los disparos de precisión y las misiones de la Segunda Guerra Mundial Lo que me gustó Balística realista, muertes a cámara lenta y estrategia de sigilo

Sniper Elite 4 se centra en la vida de un francotirador, donde el objetivo es claro: eliminar a los oficiales de alto rango y escapar. La autenticidad de la jugabilidad lo convierte en una gran aportación al género de los TPS y, para muchos jugadores, incluyéndome a mí, Sniper Elite 4 es uno de los mejores juegos del mundo.

Por qué lo elegimos Sniper Elite 4 sigue siendo la experiencia de francotirador más gratificante que existe: una combinación perfecta de paciencia, precisión y recompensa.

La trama suele ser bastante floja en los juegos de disparos en tercera persona puros, pero, Sniper Elite 4 ofrece una experiencia tan envolvente que a menudo te sientes abrumado. Todo, desde los impresionantes gráficos hasta el realismo de los tiroteos, hace de este juego un título increíble

AunqueSniper Elite 5 Aunque es su sucesor, no ha logrado igualar lo que ofrecía *Sniper Elite 4*, lo que convierte a este último en el mejor juego de la franquicia.

Mi veredicto:Cada disparo se siente merecido y cada misión es como una escena de película. Es lo mejor de lo mejor en cuanto a disparos tácticos.

★ El mejor juego de disparos en tercera persona por su precisión y realismo Sniper Elite 4 Compra en Eneba

9. Alan Wake 2 [El mejor shooter en tercera persona de temática psicológica con una trama de terror]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona de terror psicológico Plataformas PS5, PC, Xbox Series X Año de estreno 2023 Creador/es Remedy Entertainment / Epic Games Publishing Duración media de la partida ~18 horas Ideal para Amantes del terror y de las aventuras con una historia bien construida Lo que me gustó Dos protagonistas, una trama apasionante y unos gráficos de calidad cinematográfica

Todo el juego se desarrolla en un mundo caótico, donde Alan Wake 2 narra una historia oscura sobre dimensiones interconectadas, repletas de terrores en cada rincón y de fuerzas siniestras. A pesar de su atmósfera sombría, el mapa está magníficamente diseñado, y con 2 protagonistas jugables, Alan Wake 2 alcanzó rápidamente los primeros puestos de las clasificaciones gracias a su rica historia y a su increíble sistema de combate.

Por qué lo elegimos Remedy combina el terror psicológico con una jugabilidad llena de acción como pocos estudios saben hacerlo. Alan Wake 2 ofrece tanto una tensión que te deja sin aliento como un misterio apasionante.

La trama está magníficamente escrita y, con diferentes protagonistas que libran sus propias batallas, ofrece una perspectiva fresca y única dentro del género de los videojuegos de disparos en tercera persona. Además, dado que Alan Wake 2 Dado que gira en torno a una historia de terror, debemos advertir a nuestros lectores de que no es apta para personas sensibles.

Si lo que buscas es un juego de disparos en tercera persona desenfadado y no algo que te haga morir del susto, te recomiendo que sigas leyendo.

Mi veredicto:Una obra maestra en cuanto a narrativa y atmósfera: inquietante, audaz e inolvidable.

★ El mejor shooter en tercera persona de temática psicológica con una historia de terror Alan Wake 2 Compra en Eneba

10. Max Payne 3 [El shooter en tercera persona más emblemático por su acción a cámara lenta]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de acción y disparos en tercera persona Plataformas PS3, Xbox 360, PC Año de estreno 2012 Creador/es Rockstar Games Duración media de la partida ~10-12 horas Ideal para Los aficionados a las historias crudas y a los combates a cámara lenta Lo que me gustó Acción con estilo, un ritmo perfecto y un tono emocional sombrío

Continuando la historia de un ex policía en la tercera entrega de la saga, Max Paynese dirige a São Paulo, Brasil para enfrentarse a los enemigos que lo traicionaron. La trama de Max Payne 3 está muy bien escrito. Sin embargo, la principal razón del éxito de este título son sus increíbles mecánicas de disparo y su nivel de dificultad perfecto.

Por qué lo elegimos PorqueMax Payne 3 perfeccionó la mecánica del «bullet time» y la combinó con una historia de cine negro que sigue siendo vigente más de una década después.

Rockstar Games nos ha ofrecido un excelente juego de disparos en tercera persona con Max Payne 3, que sigue siendo uno de los mejores títulos del género TPS incluso más de una década después de su lanzamiento, todo ello gracias a su impresionante mundo y a su mecánica perfecta, lo que lo convierte en un título AAA muy completo.

Mi veredicto: Elegante, trágico y explosivo. Aquí se estableció el listón para los juegos de acción y disparos, y pocos lo han superado desde entonces.

★ El shooter en tercera persona más emblemático con acción en cámara lenta Max Payne 3 Compra en Eneba

11. Remake de Dead Space [El mejor shooter de ciencia ficción en tercera persona para disfrutar de combates envolventes]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona de terror y supervivencia de ciencia ficción Plataformas PS5, PC, Xbox Series X Año de estreno 2023 Creador/es Motive Studio / Electronic Arts Duración media de la partida ~14 horas Ideal para Los aficionados al terror tenso y atmosférico y a la tradición de la ciencia ficción Lo que me gustó Imágenes inquietantes, acción fluida con armas y una intensa experiencia de supervivencia

El original Dead Spacese estrenó en2008, pero en 2023, que ofrece mejoras significativas en los gráficos, la mecánica de disparo y la jugabilidad en general, sin dejar de ser fiel a su esencia fundamental.

Por qué lo elegimos Remake de Dead Space destaca por su combinación perfecta de suspense y elegancia. Rinde homenaje al clásico al tiempo que moderniza los gráficos, los controles y el ritmo para adaptarlo a una nueva generación.

Remake de Dead Space cuenta la triste historia de una nave espacial invadida por monstruos de otro mundo, y tú, Isaac Clarke, sube a bordo para buscar a tu compañero. Por el camino, tendrás que enfrentarte a diversos monstruos y mejorar tu equipo, sin perder de vista a tu tripulación.

Todos estos elementos se combinan para sumergirte por completo en el juego. Si te apasionan los juegos ambientados en el espacio y con una narrativa en tercera persona, este te va a encantar. Remake de Dead Space.

Mi veredicto:Una obra maestra de la ciencia ficción que te pone los pelos de punta. Cada pasillo, cada sonido, cada plano cuenta, y eso es lo que la hace brillante.

★ El mejor shooter de ciencia ficción en tercera persona para disfrutar de combates envolventes Remake de Dead Space Compra en Eneba

12. Metal Gear Solid V: El dolor fantasma [El mejor shooter en tercera persona de mundo abierto para el espionaje táctico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona de sigilo en un mundo abierto Plataformas PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC Año de estreno 2015 Creador/es Konami Duración media de la partida ~45-50 horas Ideal para Jugadores tácticos y aficionados al sigilo Lo que me gustó Misiones de gran envergadura, jugabilidad dinámica y sistemas muy elaborados

Metal Gear Solid V: El dolor fantasma Es la novena entrega de la franquicia y continúa la historia de Venom Snake, un personaje emblemático que se embarca en una aventura para luchar contra diversas facciones que amenazan la paz mundial.

Por qué lo elegimos La obra maestra de Hideo Kojima redefinió el género de los shooters tácticos de sigilo. El diseño de mundo abierto y la libertad del jugador siguen pareciendo adelantados a su tiempo.

Por si acaso vives en una cueva y no estás al tanto de lo Franquicia MGS, esto es solo un recordatorio amistoso de que, si te apetece disfrutar de un juego de acción en tercera persona de gran calidad, el Metal Gear Solid V: El dolor fantasma es el mejor juego de la saga para vivirlo en primera persona.

Desde una historia conmovedora hasta una jugabilidad fenomenal con la narrativa en tercera persona, Metal Gear Solid V: El dolor fantasma es uno de los favoritos de los aficionados de todos los tiempos.

Mi veredicto: El sigilo y la estrategia en su máxima expresión. El dolor fantasma se puede jugar una y otra vez y sigue siendo uno de los mejores logros del género.

★ El mejor shooter en tercera persona de mundo abierto para el espionaje táctico Metal Gear Solid V: El dolor fantasma Compra en Eneba

13. Warhammer 40.000: Space Marine 2 [El mejor juego de disparos en tercera persona con combate cuerpo a cuerpo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de acción de disparos en tercera persona con combate cuerpo a cuerpo Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2024 Creador/es Saber Interactive / Focus Entertainment Duración media de la partida unas 25 horas Ideal para Amantes de la acción trepidante y las batallas de ciencia ficción Lo que me gustó Combates fluidos, una escala épica y una mecánica híbrida entre juego de acción y shooter

Warhammer 40.000: Space Marine 2 No es el típico juego de disparos en tercera persona, sino que combina elementos de combate cuerpo a cuerpo y habilidades especiales que te ofrecen la experiencia de combate perfecta que cabe esperar de un juego de disparos en tercera persona.

Por qué lo elegimos Esta es pura adrenalina. Space Marine 2 combina la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo y las secuencias de disparos en tercera persona mejor que casi cualquier otro juego de acción moderno.

¿Y lo mejor de todo? Disfrutarás de una campaña muy completa con modos cooperativo y PVP que te permitirán sumergirte durante horas y horas en uno de los mejores sistemas de combate de los últimos tiempos. Y como el juego salió a la venta en 2024, los gráficos son espectaculares y la jugabilidad es tan fluida como la mejilla de un bebé.

Si buscas un juego que combine el combate cuerpo a cuerpo con el combate en tercera persona, no te pierdas esta joya.

Mi veredicto:Ruidoso, violento y tremendamente divertido. La fantasía de poder perfecta para cualquiera que busque combates de ciencia ficción a toda velocidad.

★ El mejor juego de disparos en tercera persona con combate cuerpo a cuerpo Warhammer 40.000: Space Marine 2 Compra en Eneba

14. The Division 2, de Tom Clancy [El mejor shooter en tercera persona online con la profundidad de un juego de rol]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,1/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol en línea de disparos en tercera persona Plataformas PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2019 Creador/es Massive Entertainment / Ubisoft Duración media de la partida ~más de 40 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de disparos con botín y el combate por equipos Lo que me gustó Un mundo realista, una progresión profunda y un manejo de las armas muy satisfactorio

The La franquicia de Tom Clancy está repleta de excepcionales juegos de disparos en tercera persona, y The Division 2 es otro de los favoritos de los fans que no se puede pasar por alto. Cada vez que se habla de los mejores juegos de acción en tercera persona de todos los tiempos, The Division 2 siempre será uno de los principales candidatos.

Por qué lo elegimos Ubisoft ha perfeccionado aquí la fórmula de los «looter-shooter». Con entornos envolventes y sistemas de progresión muy completos, The Division 2 ofrece un realismo sin igual en el género de los juegos de acción en tercera persona.

Se trata de un juego de disparos en tercera persona en línea con un marcado enfoque en los elementos de los juegos de rol. La acción de disparos en esta entrega es muy satisfactoria e impresionante. A diferencia de popular Call of Dutyjuegos, el combate y la mecánica en The Division 2 son mucho más realistas y ofrecen una experiencia novedosa y envolvente. Para los aficionados a los TPS, sin duda es un título que merece la pena descubrir.

Mi veredicto:Un juego de disparos crudo y gratificante que destaca especialmente en el modo cooperativo. Perfecto para los jugadores a los que les encanta el realismo táctico con la profundidad de los juegos de rol.

★ El mejor shooter en tercera persona online con la profundidad de un juego de rol The Division 2, de Tom Clancy Compra en Eneba

15. Returnal [El mejor shooter en tercera persona de estilo roguelike con acción trepidante]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona de estilo roguelike Plataformas PlayStation 5, PC Año de estreno 2023 Creador/es Housemarque / Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~20 horas (ejecución principal) Ideal para Los aficionados a la acción trepidante y los entusiastas de los roguelike Lo que me gustó Movimientos fluidos, escenarios impresionantes y un bucle emocionante

Estoun juego espacial maravilloso no solo es conocido por su apasionante trama, que narra la vida de un astronauta que se ha estrellado en una isla misteriosa, sino que sus mecánicas de combate épicas y trepidantes también desempeñan un papel fundamental en su éxito. Desde un entorno lleno de vida hasta una gran variedad de enemigos, Returnal parece el juego de disparos en tercera persona perfecto que todos queríamos.

Por qué lo elegimos PorqueReturnal se atrevió a combinar los sistemas propios de los roguelike con un combate cinematográfico en tercera persona, y el resultado es espectacular.

El entorno parece cobrar vida, el mundo está magníficamente diseñado y, gracias a la vertiginosa velocidad de los movimientos, el combate resulta realmente espectacular. Si buscas el título perfecto que combine una historia sólida con un combate en tercera persona sin igual, no te lo puedes perder. Returnal.

Mi veredicto:Intenso, elegante y con una atmósfera envolvente. Cada bucle es una batalla contra el mundo y contra uno mismo.

★ El mejor shooter en tercera persona de estilo roguelike con acción trepidante Returnal Compra en Eneba

16. Days Gone [El mejor shooter en tercera persona de supervivencia zombi con mundo abierto]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona de supervivencia zombi en mundo abierto Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2019 Creador/es Bend Studio / Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~35-40 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta explorar mundos abiertos y luchar contra zombis Lo que me gustó Una historia conmovedora, un mundo inmenso y aterradoras batallas contra hordas

Acabar con hordas de muertos vivientes y otros monstruos de este tipo puede ser muy emocionante, y si quieres vivir esa experiencia en un juego de zombis espeluznante, Days Gone es una excelente incorporación al arsenal de tu juego.

Por qué lo elegimos Hay muchos juegos de zombis de mundo abierto, pero Days Gone destaca por su trasfondo emocional y su mundo envolvente, lleno de peligros y descubrimientos.

Ambientado en un mundo visualmente impresionante con gráficos realistas, invadido por hordas implacables de zombis, tendrás que abrirte paso acabando con innumerables zombis, y mientras tengas munición, resulta tremendamente divertido. Además, su excelente argumento le aporta profundidad, manteniéndote totalmente inmerso y enganchado de principio a fin.

Mi veredicto:Una historia apasionante y de desarrollo pausado sobre la supervivencia y la pérdida. Pocos juegos de disparos transmiten una sensación tan personal y realista.

★ El mejor shooter en tercera persona de supervivencia zombi con mundo abierto Days Gone Compra en Eneba

17. Vencer [El mejor shooter en tercera persona de alta velocidad para los amantes de la adrenalina]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona de ciencia ficción y alta velocidad Plataformas PS4, Xbox One, PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2010 Creador/es PlatinumGames / Sega Duración media de la partida unas 6 horas Ideal para Los amantes de la acción a los que les encanta el combate rápido y con estilo Lo que me gustó Una mecánica fluida, combates épicos contra jefes y una jugabilidad llena de adrenalina

Venceres elun juego de aventuras increíble y un juego de disparos en tercera persona ambientado en una guerra espacial en la que luchas contra alienígenas que amenazan a la humanidad. Equipado con un traje especial, te enfrentarás a las fuerzas alienígenas y utilizarás las armas a tu disposición para hacer frente a hordas de enemigos.

Por qué lo elegimos PorqueVencer convierte los juegos de disparos en tercera persona en puro arte cinético. Es rápido, elegante y se puede jugar una y otra vez sin cansarse.

Con una dinámica de fluidos y unos gráficos bastante buenos, Dolor de muelaste mantendrá siempre en vilo con combates contra jefes y hordas de enemigos que te esperan en cada esquina. Además, la campaña es de unas 5 horas de duración, ¡y es muy divertido de jugar, así que te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo!

Mi veredicto:Una aventura trepidante y llena de emoción: breve, pero espectacular. PlatinumGames en su máxima expresión.

★ El mejor shooter en tercera persona de alta velocidad para los amantes de la adrenalina Vencer Compra en Eneba

18. James Bond 007: Blood Stone [El shooter en tercera persona con acción de espionaje más infravalorado]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,3/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de acción y disparos en tercera persona Plataformas PS3, Xbox 360, PC, Nintendo DS Año de estreno 2010 Creador/es Bizarre Creations / Activision Duración media de la partida unas 8 horas Ideal para Amantes de los thrillers de espías y el cine de acción Lo que me gustó Una trama apasionante, escenas de acción fluidas y el auténtico estilo de Bond

James Bond 007: Blood Stone es una joya infravalorada que a menudo pasa desapercibida, pero, en mi opinión, es uno de los mejores juegos de acción que existen con perspectiva en tercera persona. La trama es cautivadora y fácil de seguir, y desvela una conspiración internacional —algo que siempre se espera de cualquier cosa relacionada con James Bond—.

Por qué lo elegimos Esta joya infravalorada recrea el estilo cinematográfico de Bond a través de intensas secuencias de disparos en tercera persona y misiones centradas en el espionaje.

El combate es realmente genial y se adelantó a su tiempo. Si lo que buscas es dedicarle solo unas pocas horas a un juego de acción en tercera persona, el James Bond 007: Blood Stone viene muy recomendado.

Mi veredicto:Un clásico oculto. Una historia elegante, con estilo y pura fantasía de espías de principio a fin.

★ Steam – Recarga Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

19. Remnant 2 [El mejor juego de disparos en tercera persona con elementos de RPG y modo cooperativo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,2/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol de acción y disparos en tercera persona Plataformas PS5, PC, Xbox Series X Año de estreno 2023 Creador/es Gunfire Games / Gearbox Publishing Duración media de la partida ~25-30 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de disparos cooperativos exigentes Lo que me gustó Un mundo envolvente, una personalización profunda y la sinergia del modo cooperativo

Gunfire Games se han superado a sí mismos con Remnant 2, que ofrece un mundo magníficamente creado y repleto de criaturas de otro mundo, aquí nunca hay un momento de aburrimiento. Aunque su jugabilidad ha recibido algunas críticas por no ser tan trepidante como cabría esperar, Remanente II sigue ofreciendo una jugabilidad muy original y excelente que te encantará.

Por qué lo elegimos Remnant 2 evoluciona la fórmula de los shooters cooperativos con elementos de RPG, combates contra jefes finales que suponen todo un reto y un mundo impredecible que mantiene a los jugadores enganchados.

Además, con sus personajes emblemáticos, su trama emotiva y algunos Elementos de los juegos de rol, Remanente II Es, sin duda, uno de los mejores videojuegos de disparos en tercera persona del mercado. Si buscas un juego con una historia rica en detalles y giros inesperados a cada paso, no te lo puedes perder.

Mi veredicto:Difícil, gratificante y con mucho ambiente. Es la experiencia cooperativa perfecta para los aficionados a las historias con gran profundidad y a los intensos tiroteos.

★ El mejor juego de disparos en tercera persona con elementos de RPG y modo cooperativo Remnant 2 Compra en Eneba

20. Star Wars: Battlefront 2 [El mejor juego de disparos en tercera persona para disfrutar de combates galácticos y una rica historia]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos de ciencia ficción en tercera persona Plataformas PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2017 Creador/es DICE / Electronic Arts Duración media de la partida ~15 horas (campaña) Ideal para Los fans de Star Wars y las batallas multijugador a gran escala Lo que me gustó Imágenes espectaculares, una historia auténtica y modos multijugador épicos

Para quienes realmente disfrutan de un genialLa Guerra de las Galaxiasjuego, Star Wars: Battlefront 2 es la mejor opción para vivirlo en primera persona y, por suerte, se juega en tercera persona.

Por qué lo elegimos Ningún juego plasma el alcance de la guerra galáctica como Battlefront 2. Desde combates aéreos hasta batallas terrestres, es pura La Guerra de las Galaxiasmagia

El mundo está magníficamente recreado y el juego es un auténtico regalo para la vista. Si a eso le sumamos su trama épica y sus fenomenales secuencias de disparos, combinadas con una movilidad fluida, el resultado es una experiencia en la que es fácil dejarse llevar. Soy un gran admirador de su mundo y de su profunda mitología; es una auténtica obra maestra.

Mi veredicto: Visualmente impresionante y infinitamente épico. Imprescindible para cualquier fan de una galaxia muy, muy lejana.

★ El mejor juego de disparos en tercera persona con combates galácticos y una rica historia Star Wars: Battlefront 2 Compra en Eneba

21. PUBG: Battlegrounds [El mejor shooter battle royale en tercera persona para el juego competitivo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 6,8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona tipo «battle royale» en línea Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC, dispositivos móviles Año de estreno 2017 Creador/es PUBG Studio / Krafton Duración media de la partida Sin fin (multijugador) Ideal para Jugadores competitivos que buscan una experiencia de juego de supervivencia basada en la habilidad Lo que me gustó Tiradas realistas, tensión y victorias satisfactorias

PlayerUnknown’s Battlegroundses un fantástico juego de batalla real que no necesita mucha presentación. Tras ganar millones de jugadores durante la pandemia, PUBG se ha convertido rápidamente en uno de los juegos online más jugados de esta época. El manejo de las armas en PUBG es bastante bueno y se necesitan grandes habilidades para sobrevivir.

Por qué lo elegimos PlayerUnknown’s Battlegrounds ha redefinido los juegos de disparos competitivos y ha acercado a millones de personas a la emoción del género «battle royale». Su tensión y realismo no tienen parangón.

Para llevarte el premio, tendrás que desarrollar unos instintos de supervivencia de verdad y unas habilidades de tiro sin igual. Además, PlayerUnknown’s Battlegroundsrecibe actualizaciones periódicas y cuenta con millones de jugadores diarios. Ahora que es juego-gratuito En PC, no hay motivo para dudar: hazte con él y sumérgete en la acción.

Mi veredicto: Un clásico de la supervivencia. Cada partida cuenta una nueva historia y cada victoria se siente merecida; sigue siendo uno de los mejores videojuegos de disparos en tercera persona jamás creados.

★ El mejor shooter battle royale en tercera persona para el juego competitivo UC de PUBG Mobile Compra en Eneba

Preguntas frecuentes