¿Cuáles son los 5 mejores juegos de S.T.A.L.K.E.R.? ¡Que te vaya bien a la hora de elegir tu favorito!

Si estás buscando el el mejor juego de acosadores, enhorabuena: acabas de entrar un mundo en el que la diversión es sinónimo de angustia existencial . Imagínate esto: estás en la zona de exclusión de Chernóbil en una tarde preciosa y tranquila. El sol brilla, el aire está… brumoso, y solo cuentas con tu firme determinación y, bueno, un tubo oxidado. Suena maravilloso, ¿verdad?

Mi primer paso en la zona de Stalker fue con La sombra de Chernóbil, armado con un AK oxidado y creyendo que las partidas rápidas me ayudarían a sobrevivir más tiempo… pues no, no es así. En cuestión de minutos, sufrí una emboscada de bandidos, me achicharró una anomalía desconocida y me gritó un Bloodsucker. Y, por alguna razón, el juego me hacía querer seguir muriendo… Quiero decir, seguir jugando. Su atmósfera era inigualable: como si alguien hubiera embotellado la desesperación, le hubiera echado un poco de radiación y lo hubiera llamado «inmersivo».

Luego llegóCielo despejado, el juego que me enseñó lo que realmente significa sufrir. Imagínate que tu escuadrón de acechadores por fin gana una batalla, solo para que una explosión fortuita acabe con todos, incluido el botín que habías guardado con tanto cuidado. Eso es Cielo despejado En pocas palabras: el la mejor a la hora de tomarle el pelo a sus propios jugadores. Y, sin embargo, a pesar de los fallos, no podía dejar de jugar. Por eso, decidí añadirlo a la lista de los mejores juegos de Stalker, para que la Zona también pueda sacar lo mejor de ti.

Entonces, ¿cuál es el el mejor juego de acosadores¿? Es una pregunta capciosa para la que no hay una respuesta fácil, pero en esta lista hay algo para todos los gustos. Así que, sin más preámbulos, ¡sumérgete en la madriguera radiactiva!

Nuestra selección de los mejores juegos de la saga S.T.A.L.K.E.R.

Si estás pensando en lanzarte a los mejores juegos de Stalker, prepárate. Estos cinco juegos te harán cuestionarte tus decisiones vitales mientras esquivas anomalías, huyes de mutantes y luchas por sobrevivir en un páramo radiactivo.

S.T.A.L.K.E.R. 2: El corazón de Chernóbil (2024) – Esperaba con impaciencia S.T.A.L.K.E.R. 2¡Es una actualización de la La sombra de Chernóbil, que ofrece un mundo abierto de enormes dimensiones, gráficos de última generación y mecánicas de supervivencia. S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil (2007) – the S.T.A.L.K.E.R. ¡Este es el primer juego de la serie y el punto de partida de todo! Te sumerge en la Zona de Exclusión de Chernóbil con nada más que un tubo oxidado y un mundo repleto de mutantes aterradores. S.T.A.L.K.E.R.: La llamada de Pripyat (2009) – Una secuela directa de *The* La sombra de Chernóbil. Mejoró en todos los aspectos: el diseño, los detalles, la atmósfera… y, por si fuera poco, decidió dejar de matarte tanto.

¿Listo para más diversión radioactiva? ¡Sigue leyendo para descubrir los mejores juegos de acosadores y por qué deberían estar en lo más alto de tu lista de juegos!

Los 5 mejores juegos de Stalker – ¡Que te harán volver una y otra vez!

Si te estás adentrando en el mundo de S.T.A.L.K.E.R. Si es la primera vez que lo juegas, te recomiendo que te prepares para una serie que te hará cuestionar tu cordura, tus decisiones y, sinceramente, por qué demonios decidiste siquiera encender el juego. Pero bueno, a mí me encanta, así que probablemente a ti también te encantará… con el tiempo. S.T.A.L.K.E.R. Estos juegos no solo tratan de sobrevivir en un mundo postapocalíptico y espeluznante; se trata de sobrevivir al caos, esquivar las zonas radiactivas y, por supuesto, correr para salvar la vida de unos mutantes que, sin duda, te guardan algún tipo de rencor personal.

Lo que hace que estos juegos de mundo abierto sean tan geniales es la atmósfera, la tensión y la libertad para explorar la Zona (siempre y cuando estés preparado para que te devore un mutante en cualquier momento). Nunca olvidaré la primera vez que jugué La sombra de Chernóbil¡Entré en un edificio abandonado… solo para ser atacado por una oleada interminable de mutantes, que me dejó sin munición y con el corazón latiéndome más rápido de lo que mi personaje podía correr!

Ahora que ya tienes una idea bastante clara de lo que te espera… ¡prepárate! Porque estos juegos te demostrarán por qué S.T.A.L.K.E.R. No es solo un juego, es un estilo de vida… uno que te mantendrá aterrorizado, pero que, de alguna manera, te hará volver a por más.

1. S.T.A.L.K.E.R. 2: El corazón de Chernóbil

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, Xbox Series X|S 2024 GSC Game World

La última entrega de la serie, El corazón de Chernóbil, prometieron ofrecer todo lo que tenía el primer juego, y lo cumplieron. ¡Se vendieron un millón de copias en los dos primeros días tras su lanzamiento! Y yo que pensaba que era uno de los pocos que lo esperaba.

Con unos gráficos alucinantes que hacen que hasta la radiación parezca bonita y unos personajes no jugables que parecen casi demasiado inteligentes (en serio, podrían ser más listos que you), este título redefinió el género del survival horror para mí. La mecánica del juego es similar a la de algunos de los mejores Juegos de rol. Es el tipo de juego en el que hasta tu instinto te dice: «¡No estás preparado!». ¿Y a decir verdad? Probablemente no lo estés.

El mundo parece cobrar vida, con sistemas meteorológicos dinámicos y personajes no jugables que interactúan contigo de una forma más natural. Es el mejor Stalker un juego que hará avanzar la serie sin perder lo que la hacía especial.

Para los novatos, este es el mejor juego de Stalker, ya que está diseñado pensando en los jugadores actuales. Para los veteranos, resulta nostálgico, pero la Zona ha subido un peldaño. Trae algo para picar; lo necesitarás para sobrevivir.

2. S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC 2007 GSC Game World

Como ya he dicho, «La sombra de Chernóbil» es donde todo comenzó. El juego te sumerge en la zona de exclusión radiactiva de Chernóbil, donde la supervivencia es una lucha constante contra mutantes y anomalías mortales. El juego combina la mecánica de los shooters en primera persona con profundos elementos de rol, lo que hace que cada decisión resulte difícil. Ya sea explorando edificios abandonados, acabando con enemigos o gestionando recursos como comida, munición y salud, la tensión nunca cesa.

Lo que lo convierte en el mejor juego de acecho es su atmósfera angustiante. Nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina, y la sensación de aislamiento puede aterrorizar a los más miedosos. La sombra de Chernóbil es todo un reto: es brutal, implacable y te mantiene constantemente en vilo.

Si eres nuevo en la serie, prepárate para un aprendizaje lleno de retos. La dificultad puede resultar abrumadora, pero le acabarás cogiendo el truco. Para los veteranos, aquí es donde empezó todo, y es un recordatorio de por qué es un gran candidato a ser uno de los mejores juegos de terror que cambió para siempre el género de la supervivencia.

3. S.T.A.L.K.E.R.: La llamada de Pripyat

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC 2009 GSC Game World

La llamada de Pripyat lo abarca todo La sombra de Chernóbil ha acertado y lo ha perfeccionado. El juego continúa la historia de la Zona, en la que encarnas a un agente militar enviado a investigar un suceso catastrófico. La jugabilidad es más fluida y el mundo abierto se percibe más amplio y vivo. La IA mejorada y el diseño de las misiones hacen que la experiencia general sea mucho más agradable.

A diferencia deLa sombra de Chernóbil, lo que a veces podía parecer un poco aleatorio, La llamada de Pripyat ofrece una mayor estructura. Tendrás una mejor orientación y un sistema de progresión más gratificante. Aun así, el peligro y el desafío siguen ahí: los mutantes y las anomalías siguen al acecho, esperando el momento oportuno para atacar.

Para los principiantes, es el segundo mejor juego de «Stalker» en cuanto a accesibilidad. Para los veteranos, es una versión mejorada que ofrece una aventura más pulida y envolvente.

4. S.T.A.L.K.E.R.: Cielo despejado

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC 2008 GSC Game World

Ah, Cielo despejado– ¡Otro de los mejores juegos de Stalker! La precuela que se propuso: «Hagamos que la Zona sea aún más difícil y veamos cómo sufren los jugadores». Juegas como un mercenario atrapado en medio de una guerra entre facciones, con el objetivo de descubrir la verdad que se esconde tras las misteriosas anomalías de la Zona. El juego introduce nuevas mecánicas —como la posibilidad de tomar el control de las facciones— y pone mayor énfasis en la estrategia de combate.

Aunque no está a la altura de sus secuelas, Cielo despejado ofrece una visión más detallada de la S.T.A.L.K.E.R. universo. Al igual que otros juegos de mundo abierto, te encontrarás con un montón de nuevos enemigos, retos más difíciles y lugares aún más misteriosos. Sin embargo, el juego también es conocido por su frustrante IA y algunos errores ocasionales, lo que hace que la experiencia resulte un poco complicada en ocasiones.

Para los novatos, tened cuidado: no es solo el mejor juego de acecho, es un viaje en el que cada paso podría ser el último, porque es como si te hubieran tirado a la parte más profunda de una piscina radiactiva. Para los veteranos, es una prueba para ver hasta qué punto disfrutáis realmente sufriendo. Buena suerte: la vais a necesitar.

5. S.T.A.L.K.E.R.: Lost Alpha

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC 2014 Dezowave

Alfa perdidoes una creación de fansjuego-gratuitomod que restaura todo el contenido que se eliminó de La sombra de Chernóbil. Ofrece un mapa mucho más extenso que el de otros juegos, nuevas armas y una IA más compleja, lo que lo convierte en una versión más amplia del juego original. No he jugado a este juego, pero algunos de mis amigos que sí lo han hecho me han dicho que si te preguntas qué S.T.A.L.K.E.R. de lo que podría haber sido si se hubieran incluido todas las funciones eliminadas; esta es tu oportunidad de descubrirlo.

AunqueAlfa perdido Aunque no es un juego oficial, está increíblemente bien hecho, ya que los fans de la serie le han puesto todo su corazón, lo que lo convierte en otro de los mejores juegos de Stalker. Es cierto que tiene algunos errores y aspectos que pulir, pero eso es de esperar en los proyectos impulsados por los fans.

Si acabas de empezar, te animo a que comiences tu andadura con La sombra de Chernóbil and El corazón de Chernóbil. Para los jugadores veteranos, bueno, si aún no le habéis dado una oportunidad a esta versión, quizá deberíais hacerlo, ya que arroja luz sobre las escenas que se habían eliminado.

Preguntas frecuentes

¿En qué orden se juegan los juegos de Stalker?

Para disfrutar al máximo de estos juegos, es recomendable jugarlos en el orden en que se lanzaron, así que empieza por La sombra de Chernóbil.

¿A qué juego de Stalker debería jugar primero?

Yo sugeriría empezar por S.T.A.L.K.E.R.: La llamada de Pripyat. Es más accesible para los principiantes y cuenta con una mecánica de juego simplificada.

¿Están relacionados los juegos de Stalker?

¡Sí! Los juegos de S.T.A.L.K.E.R. están relacionados entre sí, sobre todo en lo que respecta a la temática.

¿Los juegos de Stalker tienen algo que ver con los de Metro?

¡Sí y no! Comparten algunas similitudes, como la supervivencia y el terror, pero se desarrollan en entornos totalmente distintos: Stalker ofrece un mundo abierto, mientras que los juegos de Metro se centran en la historia.