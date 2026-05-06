So verdienst du Geld mit Fortnite: Ein ausführlicher Leitfaden für 2026

Wenn du dich fragst, wie du mit Fortnite Geld verdienen kannst, hast du mehrere Möglichkeiten. Viele Spieler haben dieses beliebte Spiel bereits zu einer Einnahmequelle gemacht, und das kannst du auch. Es spielt keine Rolle, ob du ein erfahrener Spieler bist oder nicht; du musst nur Wähle die Monetarisierungsoption, die für dich am besten geeignet ist.

Ich werde alle Die wichtigsten Methoden, um mit Fortnite Geld zu verdienen In diesem Artikel gehe ich unter anderem auf das „Unterstütze einen Kreativen“-Programm von Epic, Wettkämpfe, Streaming-Plattformen und Möglichkeiten zum Verkauf von Fanartikeln ein. Außerdem werde ich die Voraussetzungen für die einzelnen Wege erläutern und praktische Tipps geben, die dir zum Erfolg verhelfen.

Wie man mit Fortnite Geld verdient

Es gibtvier Hauptwege So verdienst du Geld mit Fortnite: Nimm am „Unterstütze einen Kreativen“-Programm von Epic teil, nimm an Turnieren teil, streame dein Gameplay oder nutze Partner- und Merchandise-Programme.

Im Rahmen des „Unterstütze einen Kreativen“-Programms erhältst du einen Prozentsatz, wenn Unterstützer deinen Code für Käufe im Spiel verwenden. Bei Turnieren kannst du dir für Top-Platzierungen direkte Geldpreise sichern. Streaming-Plattformen vergüten dich über Werbung, Abonnements und Spenden, während Partnerprogramme Provisionen generieren, wenn dein Publikum über deine Links Gaming-Produkte kauft.

Sehen wir uns die einzelnen Optionen im Folgenden genauer an:

1. „Unterstütze einen Kreativen“-Programm

Das „Unterstütze einen Kreativen“-Fortnite-Programm von Epic ist eines der Die einfachsten Wege, um Geld zu verdienen. Sobald du angenommen wurdest, erhältst du von Epic einen individuellen Creator-Code. Deine Unterstützer geben diesen Code im Item-Shop ein, und Sie erhalten 5 % des Wertes bei jedem Einkauf, was für V-Bucks und Battle Passes gilt. Verständnis Was sind V-Bucks? und Battle Passes sind wichtig, da das Programm auf diesen Systemen basiert, über die die Creator bezahlt werden.

Um teilnahmeberechtigt zu sein, benötigen Sie ein Epic Games-Konto in keine Sperren oder Verstöße. Außerdem benötigen Sie mindestens 1.000 Follower auf Plattformen wie YouTube, Twitch, Instagram, Twitter oder TikTok. Sobald du angenommen wurdest, musst du eine Mindestens 100 $ bevor Epic Ihre Auszahlung über Zahlungsdienstleister wie Hyperwallet abwickelt.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt hier darin, Ihren Code konsequent zu bewerben. Teile es auf all deinen Social-Media-Profilen, in deinen Stream-Overlays und in deinen Videobeschreibungen.

2. Fortnite-Turniere

Das ist eine der Möglichkeiten, um Den größten Gewinn in Fortnite einstreichen. Das Gesamtpreisgeld der Fortnite Champion Series (FNCS) 2024 belief sich auf über 7,6 Millionen Dollar. Die besten Duos können 200.000 Dollar oder mehr für den ersten Platz bei großen Turnieren, und es gibt kleinere wöchentliche Cash Cups und Community-Turniere. Das ist eine Gelegenheit, regelmäßig Geld zu verdienen, wenn du Fortnite um Geld spielen möchtest.

Um teilzunehmen, benötigen Sie ein registriertes Epic-Konto das hat mindestens Platin I Rang im Ranglisten-Battle-Royale. Dein Konto muss in gutem Zustand sein und darf keine Sperren aufweisen. Bei den meisten Turnieren müssen die Teilnehmer mindestens 13 Jahre alt sein, und es gibt zudem einige regionsspezifische Einschränkungen.

Um Turniere zu finden, schau unter Offizieller Fortnite-E-Sport-Kalender im Spiel oder auf der Website von Epic. Du kannst auch beitreten Discord-Server wo Turniere von Drittanbietern angekündigt werden.

3. Content-Streaming

Anschließend kannst du dein Gameplay auf Plattformen wie Twitch und YouTube streamen. Das ist eine gute Möglichkeit, wenn du wissen möchtest, wie du mit Fortnite als Vollzeitbeschäftigung Geld verdienen kannst. Du verdienst Geld durch Plattformwerbung, Kanalabonnements, Zuschauer-Spenden, Sponsoring und Markenkooperationen. Die potenziellen Einnahmen können bei einigen hundert Dollar im Monat liegen oder sechsstellige Summen erreichen; es hängt ganz davon ab, wie groß Ihr Publikum ist.

Für Twitch musst du dem Partnerprogramme Zunächst einmal: Um Twitch-Partner zu werden, musst du 25 Follower, insgesamt streamen4 Stunden, streamen auf4 verschiedene Tageund einen Durchschnitt von 3 gleichzeitige Zuschauer in vier einzelnen Sendungen. Um den Twitch-Partner-Status zu erhalten, musst du 25 Stunden verteilt auf 12 verschiedene Tage mit einem Durchschnitt von 75 Zuschauer in 30 Tagen.

Um am YouTube-Partnerprogramm teilnehmen zu können, musst du in den letzten 12 Monaten 1.000 Abonnenten und 4.000 Wiedergabestunden vorweisen können. Dadurch kannst du Werbeeinnahmen aus deinen Videos und Streams erzielen.

Wenn du mit dem Streamen von Fortnite-Inhalten Geld verdienen willst, musst du regelmäßig dabei sein. Jede Woche zur gleichen Zeit streamen, damit die Zuschauer wissen, wann sie dich finden können. Nimm ständig am Chat teil und merke dir die Namen deiner Stammzuschauer. Du kannst auch in Erwägung ziehen, andere zu streamen Spiele wie Fortnite um Ihre Inhalte abwechslungsreicher zu gestalten.

Viele Kreative investieren zudem in eine Erstklassiger Stimmverzerrer für Gaming um ihren Kanal weiter von anderen abzuheben und ein einprägsames Image zu pflegen, das bei ihrer Community Anklang findet.

Du kannst dein Streaming mit dem „Unterstütze einen Kreativen“-Programm verbinden. Zeige deinen Code in deinen Stream-Overlays an und erinnere deine Zuschauer daran, ihn zu verwenden.

4. Partner- und Merchandise-Programme

Mit Affiliate-Marketing kannst du Provisionen verdienen, indem Sie Produkte weiterempfehlen was Ihr Publikum vielleicht sucht. Anbieter von Gaming-Zubehör bieten Partnerprogramme an, bei denen Provisionen gezahlt werden 5 % bis 15 % pro Verkauf. Amazon Associates ist beliebt, da man dort fast jedes Gaming-Produkt verlinken kann. Auf Plattformen wie Eneba kann man Geld verdienen, indem man Angebote für Spiele und V-Bucks teilt.

Mit Merchandising-Programmen können Sie Verkaufen Sie Ihre eigenen Markenartikel, wie zum Beispiel T-Shirts, Hoodies oder individuelle Artikel im Fortnite-Stil. Dienste wie Teespring, Redbubble und FANJOY kümmern sich um die Produktion und den Versand. Du entwirfst die Produkte und erzielst bei jedem Verkauf eine Gewinnspanne.

Bei den meisten Partnerprogrammen musst du über eine etabliertes Publikum. Hier kommt es darauf an, deine Marke aufzubauen. Du musst Inhalte regelmäßig bereitstellen und einen wiedererkennbaren Stil haben. Dadurch wird Ihr Publikum Ihren Empfehlungen eher vertrauen.

Voraussetzungen für das Geldverdienen in Fortnite

Um besser zu verstehen Wie man in Fortnite Geld verdientSie müssen wissen, welche Voraussetzungen Sie für die einzelnen Programme erfüllen müssen. Jede Monetarisierungsmethode hat spezifische Anforderungen, die Sie erfüllen müssen:

Verfahren Age Anforderungen Zusätzliche Anforderungen Unterstütze einen Kreativen 13+ Ein Epic-Konto mit gutem Ruf und mindestens 1000 Followern auf YouTube, Twitch, TikTok, X oder VK Mindestauszahlungsgrenze von 100 $, 2FA aktiviert Turnier 13+ Platin-I-Rang, keine Sperren, Account-Level 350+ Duo-Partner für Teamveranstaltungen Twitch-Partner 13+ Twitch-Konto mit einwandfreiem Status 25 Follower, 4 Stunden Streaming an 4 Tagen, durchschnittlich 3 Zuschauer Twitch Partner 13+ Twitch-Konto mit einwandfreiem Status 25 Stunden Live-Stream über 12 Tage, 75 Zuschauer in 30 Tagen YouTube Partner 18+ YouTube-Konto, AdSense-Einrichtung 1.000 Abonnenten + 4.000 Stunden Wiedergabezeit Partnerprogramme 18+ Präsenz in den sozialen Medien Mindestanzahl an Followern, Zahlungsabwicklung

Wofür werden die Einnahmen aus Fortnite verwendet?

Hier sind einige Möglichkeiten, wie du deine Fortnite-Einnahmen nutzen kannst:

V-Bucks und Gegenstände im Spiel: Viele Spieler investieren ihre Gewinne wieder in den Kauf von Battle Passes, die Die besten Fortnite-Skins, Emotes und Kosmetikartikel. Dies verbessert Ihr Spielerlebnis und ermöglicht es dir, Sammle exklusive Artikel ohne eigenes Geld auszugeben.

Viele Spieler investieren ihre Gewinne wieder in den Kauf von Battle Passes, die Die besten Fortnite-Skins, Emotes und Kosmetikartikel. Dies und ermöglicht es dir, ohne eigenes Geld auszugeben. Gaming-Zubehör und Upgrades: In bessere Hardware investieren verbessert sowohl die Leistung als auch die Qualität der Inhalte . Ein schnellerer PC sorgt für höhere Bildraten, und bessere Peripheriegeräte verschaffen dir Wettbewerbsvorteile. Bessere Streaming-Ausrüstung wie Capture-Karten und Mikrofone trägt zudem zu einer besseren Produktionsqualität bei.

In bessere Hardware investieren . Ein schnellerer PC sorgt für höhere Bildraten, und bessere Peripheriegeräte verschaffen dir Wettbewerbsvorteile. Bessere Streaming-Ausrüstung wie Capture-Karten und Mikrofone trägt zudem zu einer besseren Produktionsqualität bei. Kosten für die Erstellung von Inhalten: Professionelle Streamer geben Geld für Software-Abonnements, individuelle Overlays und manchmal auch für Reisekosten zu Turnieren aus. Diese Investitionen helfen dir Inhalte von höherer Qualität erstellen .

Professionelle Streamer geben Geld für Software-Abonnements, individuelle Overlays und manchmal auch für Reisekosten zu Turnieren aus. Diese Investitionen helfen dir . Tatsächliche Ausgaben: Für erfolgreiche Creator werden die Einnahmen aus Fortnite zu ein Nebeneinkommen oder sogar ein Vollzeit-Einkommen . Dieses Geld kann zur Begleichung von Rechnungen, zur Tilgung von Studiendarlehen oder zum Erreichen von Sparzielen verwendet werden.

Für erfolgreiche Creator werden die Einnahmen aus Fortnite zu . Dieses Geld kann zur Begleichung von Rechnungen, zur Tilgung von Studiendarlehen oder zum Erreichen von Sparzielen verwendet werden. Gemeinschaft und Wachstum:Einige Urheberin ihre Gemeinde investieren indem sie Gewinnspiele veranstalten oder Turniere finanzieren. Dies stärkt Treue und trägt zum Wachstum deines Kanals bei.

Die besten Strategien zur Gewinnmaximierung

Hier sind einige Tipps, wie du deine Möglichkeiten optimal nutzen kannst, wenn du lernen möchtest, wie man mit Fortnite Geld verdient:

Diversifizieren Sie Ihre Einnahmequellen: Füge deinen „Unterstütze einen Kreativen“-Code ein, während du an Turnieren teilnimmst und deine Trainingseinheiten streamst. So verdienst du gleichzeitig aus mehreren Quellen. Ich habe gesehen, wie Creator ihr Einkommen verdoppeln konnten, nur weil sie ihren Creator-Code während ihrer Streams richtig angezeigt haben.

Füge deinen „Unterstütze einen Kreativen“-Code ein, während du an Turnieren teilnimmst und deine Trainingseinheiten streamst. So verdienst du gleichzeitig aus mehreren Quellen. Ich habe gesehen, wie Creator ihr Einkommen verdoppeln konnten, nur weil sie ihren Creator-Code während ihrer Streams richtig angezeigt haben. Eine feste Routine etablieren: Streame regelmäßig. Nimm an wöchentlichen Turnierserien teil. Poste regelmäßig in den sozialen Medien. Beständigkeit prägt die Gewohnheiten des Publikums , was zu einem stetigen Einkommenswachstum führt.

Streame regelmäßig. Nimm an wöchentlichen Turnierserien teil. Poste regelmäßig in den sozialen Medien. , was zu einem stetigen Einkommenswachstum führt. Netzwerken und zusammenarbeiten: Schließe dich mit anderen Creators zusammen, um gemeinsame Streams oder Community-Turniere zu veranstalten. Durch Cross-Promotion erreichen Sie mit Ihrem Kanal neue Zielgruppen die bereits ähnliche Inhalte mögen. Tritt den Discord-Servern der Creator bei und knüpfe echte Kontakte.

Schließe dich mit anderen Creators zusammen, um gemeinsame Streams oder Community-Turniere zu veranstalten. die bereits ähnliche Inhalte mögen. Tritt den Discord-Servern der Creator bei und knüpfe echte Kontakte. Optimieren Sie Ihre Online-Präsenz: Zeige deinen Creator-Code überall an: in Stream-Overlays, Videobeschreibungen, Social-Media-Profilen und Discord-Server-Infos. Füge Affiliate-Links für die Ausrüstung ein, die du verwendest. So kannst du es deinem Publikum erleichtern, dich zu unterstützen.

Zeige deinen Creator-Code überall an: in Stream-Overlays, Videobeschreibungen, Social-Media-Profilen und Discord-Server-Infos. Füge Affiliate-Links für die Ausrüstung ein, die du verwendest. So kannst du es deinem Publikum erleichtern, dich zu unterstützen. Kontinuierliche Weiterentwicklung der Fähigkeiten: Mach weiter so durch kreative Trainingskarten, das Anschauen von Aufzeichnungen von Profispielern und die Analyse des eigenen Spielverhaltens. Bessere Fähigkeiten führen zu besseren Platzierungen bei Turnieren und unterhaltsameren Inhalten.

durch kreative Trainingskarten, das Anschauen von Aufzeichnungen von Profispielern und die Analyse des eigenen Spielverhaltens. Bessere Fähigkeiten führen zu besseren Platzierungen bei Turnieren und unterhaltsameren Inhalten. Bleiben Sie über Trends auf dem Laufenden: Fortnite entwickelt sich mit neuen Spielzeiten und Änderungen am Meta ständig weiter. Wenn du frühzeitig Strategien für neue Gegenstände entwickelst, kannst du deinen Kanal erheblich vergrößern. Du solltest auch in Betracht ziehen, deine Inhalte zu erweitern, sobald dein Publikum wächst. Creator, die sich mit breiteren Gaming-Themen befassen (zum Beispiel durch den Vergleich von Spielen wie Minecraft vs. Fortnite) erzielen oft eine höhere Interaktion, da sie sich an überlappende Fangemeinden wenden.

Fortnite entwickelt sich mit neuen Spielzeiten und Änderungen am Meta ständig weiter. Wenn du frühzeitig Strategien für neue Gegenstände entwickelst, kannst du deinen Kanal erheblich vergrößern. Du solltest auch in Betracht ziehen, deine Inhalte zu erweitern, sobald dein Publikum wächst. Creator, die sich mit breiteren Gaming-Themen befassen (zum Beispiel durch den Vergleich von Spielen wie Minecraft vs. Fortnite) erzielen oft eine höhere Interaktion, da sie sich an überlappende Fangemeinden wenden. Holen Sie sich Inhalte für Ihre Inhalte: Ich empfehle, sich V-Bucks für Inhalte auszugeben, die Sie für Ihre eigenen Zwecke nutzen können Fortnite Kreationen, und eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist durch V-Buck Geschenkkarten. Das Gute daran ist: Dank „Play-to-Earn“-Apps wie Snakzy. Spiel einfach Spiele und tausche dann das virtuelle Geld gegen echtes Geld ein V-BucksGeschenkgutscheine.

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So verdienst du Geld mit Fortnite: Steigere noch heute deine Einnahmen

Damit du weißt, wie du mit Fortnite Geld verdienen kannst, Überlege dir, welche Fähigkeiten du hast und wähle auf dieser Grundlage die passenden Methoden aus. Beginne mit dem „Unterstütze einen Kreativen“-Programm, wenn du ein Follower in den sozialen Medien. Konzentriere dich auf Turniere, wenn du handwerklich begabt. Bauen Sie sich eine Streaming-Präsenz auf, wenn Sie unterhaltsam und stimmig or sehenEpic Games Konto wenn Sie der Meinung sind, dass dies die beste Option für Sie wäre.

EinfachFang jetzt an und bleib am Ball. Die meisten erfolgreichen Content-Ersteller haben in den ersten Monaten nicht viel verdient. Sie haben ihr Einkommen nach und nach aufgebaut, indem sie regelmäßig zu erscheinen und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Kombinieren Sie mehrere Einnahmequellen, pflegen Sie einen authentischen Austausch mit Ihrer Community und investieren Sie im Zuge Ihres Wachstums in bessere Ausrüstung.

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Häufig gestellte Fragen