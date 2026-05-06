Die 20 besten Fortnite-Skins, die man 2025 mit V-Bucks kaufen kann

Den besten Fortnite-Skin für deinen Charakter zu finden, ist nicht nur ein nettes Extra, sondern ein wesentlicher Bestandteil der Spielkultur. Skins sind ein wichtiger Bestandteil von Fortnite und spielen eine große Rolle.

Klar, Fortnite ist keine Modenschau, aber die Seltenheit und Bedeutung deines Skins können deinen Charakter zu einem echten Hingucker machen.

In diesem Leitfaden werde ich meine Die 20 besten Skins die die Gemeinschaft erheblich geprägt haben. Jeder Eintrag enthält Wichtige Informationen damit Sie ihre Ursprünge und wie du sie deiner Sammlung hinzufügen kannst.

Was sind Fortnite-Skins?

Fortnite-Skins sind kosmetische Outfits, mit denen du das Aussehen deines Charakters individuell gestalten kannst. Sie haben keinen Einfluss auf das Gameplay, es geht dabei ausschließlich um persönlicher Stil – denn, seien wir ehrlich, sich einen Victory Royale Mit der richtigen Passform ist das einfach ein ganz anderes Gefühl.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Skins zu erhalten: Battle-Pass-Skins and große Skins. Battle-Pass-Skins werden freigeschaltet, wenn du im Laufe einer Saison (die etwa drei Monate dauert) im Level aufsteigst. Sobald eine Saison endet, sind diese Skins für immer verloren – es gibt keine zweite Chance. Einige verfügen über aufrüstbare Designs, aber wenn du sie nicht rechtzeitig auflevelst, hast du Pech gehabt. Große Skins abwechselnd in und aus dem Item-Shop, erhältlich bei V-Bucks (Was sind V-Bucks?), die Spielwährung von Fortnite.

Manche glauben, dass dunklere Skins einen Vorteil bei der Tarnung bieten, aber angesichts der farbenfrohen Karten und der schnellen Tag-Nacht-Wechsel in Fortnite ist das größtenteils ein Mythos. Und auch wenn manche Skins von Streamern hochgejubelt werden, verbessern sie deine Fähigkeiten nicht – also such dir einfach das aus, was dir gefällt, und Zeig, was du drauf hast.

Die 20 besten Fortnite-Skins und -Pakete, die du gerade brauchst

Sind Sie bereit, die Die 20 besten Fortnite-Skins? Egal, ob du etwas Exklusives, Beliebtes oder einfach nur Absurdes suchst – diese Skins bieten dir jede Menge Möglichkeiten, deine Sammlung zu erweitern. Halte Ausschau nach Links zu den besten Angeboten auf V-Bucks and Fortnite-Pakete auf dem Weg dorthin!

1. Midas [Die goldene Legende]

Unsere Bewertung 10

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Name des Skins Midas Erster Auftritt Kapitel 2, Staffel 2 Kosten Exklusiv im Battle Pass Besondere Merkmale „Gold Touch“ – verwandelt Waffen in Gold, unverwechselbarer Look

der König des Goldes höchstpersönlich, Midas ist möglicherweise Fortnites kultigster Skin. Sein eleganter Anzug und goldene Hand ihn zu einem Publikumsliebling machen. Ursprünglich ein Battle Pass Skin aus Kapitel 2, Staffel 2, er ist nicht mehr verfügbar – but Du kannst dir weiterhin verschiedene Versionen von Midas von der „Last Laugh“-Paket, wie zum Beispiel der schwer gepanzerte Midas Rex.

2. Peely [Bananen-Meme-Symbol]

Unsere Bewertung 9.9

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Name des Skins Peely Erster Auftritt Kapitel 1, Staffel 8 Kosten Exklusiv im Battle Pass Besondere Merkmale Zahlreiche Varianten, meme-tauglicher Charme

Peely ist Fortnites absurdester (und beliebtester) Skin. Als wandelnde Banane mit einem beunruhigend fröhlichen Gesicht ist er zu einem Meme, a Bedrohungund einPublikumsliebling. Epic Games erfindet ihn immer wieder neu mit neuen Versionen wie P-1000. Wenn Sie nicht mindestens einen PeelySpielst du überhaupt Fortnite?

3. Fischstäbchen [Ein lustiger Publikumsliebling]

Unsere Bewertung 9.7

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Name des Skins Fischstäbchen Erster Auftritt Kapitel 1, Staffel 7 Kosten 1,200 V-Bucks Besondere Merkmale Absurdes Design, verschiedene Stile

Fischstäbchen ist das pure Chaos in Form eines Skins. Dieser alberne Fisch mit den großen Augen hat sich zu einem unerwarteten Publikumsliebling entwickelt. Es gab ihn schon als Piraten-, Agent- und sogar als Atlantis-Variante, was seine Vielseitigkeit beweist. Ob man ihn nun liebt oder hasst, man kann nicht leugnen, dass er auffällt – besonders wenn er sein typisches schiefes Grinsen zur Schau stellt. Er wurde auch in die Polar Legends-Paket, was seiner ohnehin schon ausgefallenen Persönlichkeit eine weitere einzigartige Facette verleiht.

4. Harley Quinn [Königin der Kollaborationen]

Unsere Bewertung 9.6

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Name des Skins Harley Quinn Erster Auftritt Kapitel 2, Staffel 1 Kosten 1,500 V-Bucks Besondere Merkmale Zwei Stile, Zusammenarbeit mit DC

Harley Quinn bringt die chaotische Energie von Gotham direkt in Fortnite. Inspiriert von ihr Raubvögel Schau mal, dieses Skin enthält zwei Stile und jede Menge Temperament. Sie ist immer wieder Item-Shop, also wenn ihr seht, dass sie zurückkommt, lasst euch das nicht entgehen. Sie ist perfekt für Fans von Chaos in Washington – und für alle, die es kaum erwarten können, das Die Wiedergeburt von Harley Quinn Skin präsentiert eine neue Interpretation ihres ikonischen Looks.

5. Ghostface [Hauptwahl im Horror-Genre]

Unsere Bewertung 9.4

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Name des Skins Ghostface Erster Auftritt Fortnitemares 2025 Kosten 1,500 V-Bucks Besondere Merkmale Handy-Anhänger, die legendäre Waffe „Stalker-Messer“

Ghostface ist wie geschaffen für Jump-Scares. Die Maske, die Stimme, die Art, wie er sich von hinten an die Spieler heranschleicht – Das passt einfach perfekt zum Chaos in Fortnite. Auf der Insel strahlt er pure Einschüchterung aus, und sobald der Ausscheidungsbildschirm erscheint, weiß man schon, dass das Schrei-Emote kommt. Es ist Horror, aber bitte mit Stil.

6. Jason Voorhees [Fear Factor freigeschaltet]

Unsere Bewertung 9.3

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Name des Skins Jason Voorhees Erster Auftritt 17. Oktober 2025 – Start des Item-Shops Kosten 1.500 V-Bucks (Skin) / 2.200 V-Bucks (Paket) Besondere Merkmale Boss-NPC-Kampf, inklusive Machete und Spitzhacke

Jasons gemächlicher Gang wirkt einschüchternder als die meisten Glider. Die Eishockeymaske sagt schon alles: Wer ihn sieht, rennt weg. Ein perfektes Outfit für alle, die Stille Ausscheidungen und brutale Energie. Jeder Kampf fühlt sich an wie eine Horrorszene, in der du das Sagen hast.

7. Scooby-Doo [Cartoon Chaos Drop]

Unsere Bewertung 9.1

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Name des Skins Scooby-Doo Erster Auftritt Fortnitemares-Kooperationen Kosten 1,500 V-Bucks Besondere Merkmale Strampler im Skelett-Stil, animierter Cel-Shading-Look

Scooby ist total albern, und genau deshalb funktioniert er. In einem Moment albert man noch herum, im nächsten hat man in einem Hundekostüm einen Sieg errungen. Die Animationen und Farben strahlen die Energie klassischer Zeichentrickfilme aus. Das ist pures Chaos und purer Spaß, vereint in einem pelzigen Durcheinander.

8. Huggy Wuggy [Alptraum-Freischaltung]

Unsere Bewertung 9

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Name des Skins Huggy Wuggy Erster Auftritt 23. Oktober 2025 – Start des Item-Shops Kosten 1,500 V-Bucks Besondere Merkmale Entwurf eines Horror-Maskottchens, viele Zahn-Details, im „Back-Blings“-Stil

Nichts sagt so deutlich „Komm mir nicht zu nahe“ wie Huggy Wuggys Lächeln. Strahlend blaues Fell, Zähne bis zum Abwinken und viel zu viel Selbstbewusstsein. Das ist unheimlich und überraschend effektiv bei Überraschungsangriffen. Entweder bist du der Schreckmoment oder die Pointe – beides ist ein Gewinn.

9. Der Dunkle Schlund [Halloween-Grinder-Flex]

Unsere Bewertung 8.8

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Name des Skins Der Dunkle Schlund Erster Auftritt Kapitel 6, Staffel 4 Kosten 1.200 V-Bucks (oder das Paket mit 1.600 V-Bucks) Besondere Merkmale Halloween-Motiv, leuchtende Augen

„Dark Maw“ sieht aus, als wäre es direkt aus einer Boss-Arena gekrochen. Die Rüstung leuchtet gerade so stark, dass sie Aufmerksamkeit erregt, ohne die Tarnung zu gefährden. Sie ist unheimlich, klar und ideal für Spieler, die jede Lobby in ein Horrorerlebnis verwandeln. Man trägt es nicht einfach nur; man verzaubert damit.

10. Lady Marigold [Sweat Queen-Skin]

Unsere Bewertung 8.7

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Name des Skins Lady Marigold Erster Auftritt Kapitel 6, Staffel 4 Kosten 1,500 V-Bucks (bundle 2,000 V-Bucks) Besondere Merkmale Reagiert auf Ausblendungen, wählbare Stile

Marigold strahlt mitten im Spiel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr reaktiver Spielstil belohnt Eliminierungen mit viel Flair, und in den Wiederholungen sieht das einfach krass aus. Es ist für Spieler gedacht, die gerne mit ihrem Können angeben, kein Zufall. Jedes Aufleuchten bedeutet, dass gerade jemand rausgeworfen wurde.

11. Drift [Eine sich wandelnde Stilikone]

Unsere Bewertung 8.5

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Name des Skins Betrieb Erster Auftritt Kapitel 1, Staffel 5 Kosten 1,500 V-Bucks Besondere Merkmale Thema „Transformation“, cooles Design, anpassbarer Stil

Betrieb ist eine dieser Skins, die definiert: Fortnitedie Atmosphäre der ersten Staffeln. Betriebwurde zu einemPublikumslieblingwegen seinercooles, von Anime inspiriertes Design, mit einemgeheimnisvoller, maskierter Reisender. Ein absolutes Muss für Fortnite-Veteranen. Schau dir das Infinite Drift-Paket für ähnliche Looks.

12. Spider-Man (Miles Morales) [Style-Points-Skin]

Unsere Bewertung 8.4

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Name des Skins Spider-Man (Miles Morales) Erster Auftritt Kapitel 4, Staffel 2 Kosten 1,500 V-Bucks Besondere Merkmale Im LEGO®-Stil erhältlich, wählbare Designs „Earth 1610“ und „Miles Morales“

Miles strahlt diese coole, selbstbewusste Ausstrahlung aus. Die Animationen sind spritzig, der Anzug glänzt und die Emotes treffen genau den richtigen Ton. Es ist eine dieser Skins, die sich einfach richtig anfühlen, wenn man sich bewegt. Komm vorbei, mach dir einen Namen, zeig, was du drauf hast.

13. Deadpool & Wolverine (Tinte) [Comic Drop Skin]

Unsere Bewertung 8.3

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Name des Skins Deadpool & Wolverine (Zeichnung & Tusche) Erster Auftritt Kapitel 5, Staffel 3 Kosten 3.600 V-Bucks (Paket) Besondere Merkmale Skins im Comic-Stil „Pen & Ink“, Paket mit zwei Charakteren

Beide Skins sehen aus, als wären sie von Hand gezeichnet – ganz so, als würde man sich mitten in einem Comic-Panel befinden. Die schwarz-weißen Linien sorgen für einen echten Stilbonus. Das ist ein Highlight für Spieler, denen Ästhetik genauso wichtig ist wie das Ausschalten von Gegnern. Pure Comic-Energie, keine Füllbilder.

14. Power Rangers [Squad-Sync-Ausrüstung]

Unsere Bewertung 8.1

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Name des Skins Power Rangers Erster Auftritt Kapitel 6, Staffel 4 Kosten 3.600 V-Bucks (Paket) Besondere Merkmale Team-Emote, Farbvarianten

Fünf Farben, ein Ziel: die Vorherrschaft. Ein komplettes Power-Ranger-Team zu leiten, fühlt sich einfach unglaublich an. Die Nostalgie schlägt voll zu… und bei den Gruppenfotos nach einem Sieg geht es richtig ab. Wenn deine Mannschaft perfekt aufeinander abgestimmt ist, ist es wirklich Zeit für die Verwandlung.

15. K-Pop-Dämonenjäger [Neon Drip-Ausrüstung]

Unsere Bewertung 8

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Name des Skins K-Pop-Dämonenjäger Erster Auftritt Kapitel 6, Staffel 4 Kosten 3.500 V-Bucks (Paket) Besondere Merkmale Drei Skins (Rumi, Mira, Zoey); neuer Modus „Demon Rush“

Diese Kollektion ist auf die beste Art und Weise auffällig. Leuchtende Outfits, dämonische Details und eine Ausstrahlung, die vor Hauptfigur-Charme nur so strotzt. Damit versteckst du dich nicht im Gebüsch: Du stehst im Rampenlicht und bringst die Insel zum Leuchten. Jedes Emote fühlt sich an wie ein Moment aus einem Musikvideo.

16. Metallica [Rock-Modus-Skin]

Unsere Bewertung 7.9

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Name des Skins Metallica Erster Auftritt Kapitel 5, Staffel 3 Kosten 3.400 V-Bucks (Paket) Besondere Merkmale Icon-Serie, Skins und Modi zum Thema Bands

Metallica verwandelt jeden Auftritt in ein Konzert. Die Outfits stecken voller Details, und die Atmosphäre strahlt das Chaos einer großen Arena aus. Es ist perfekt für Spieler, die laut spielen und das Spiel dominieren. Du stehst nicht in der Warteschlange für Spiele, sondern bist der Headliner.

17. Avatar: Der Herr der Elemente [Benders Favorit]

Unsere Bewertung 7.8

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Name des Skins Avatar: Der Herr der Elemente Erster Auftritt Kapitel 5, Staffel 2 Kosten Je etwa 2.000 V-Bucks (laut Berichten) Besondere Merkmale Emotes zum Verformen von Elementen, Ausrüstung für die Zusammenarbeit

Aang, Zuko und die anderen sehen top aus und bewegen sich noch geschmeidiger. Die Elementar-Emotes gehören zu den coolsten im Spiel. Es ist für Spieler gedacht, die Action und Meisterschaft gleichermaßen schätzen. Beherrsche die Elemente, beherrsche die Lobby.

18. Naruto [Auswahl an Anime-Sweatshirts]

Unsere Bewertung 7.7

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Name des Skins Naruto Erster Auftritt Kapitel 2, Staffel 8 Kosten 1.500 V-Bucks (oder das Paket mit 2.100 V-Bucks) Besondere Merkmale Design im Anime-Stil mit seitlichem Bildlauf, wählbarer „Siebter Hokage“-Stil

Naruto ist nach wie vor ein bei den Fans sehr beliebter Charakter. Der Umhang, die Schriftrollen, der Hokage-Alt; alles Feuer. Es ist für Spieler gedacht, die Anime-Energie mit einem Hauch von Wettkampfgeist suchen. Komm vorbei, lade dein Chakra auf und halte die Siegesserie am Leben.

19. John Wick [Solo-Clutch-Ausrüstung]

Unsere Bewertung 7.6

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Name des Skins John Wick Erster Auftritt Staffel 9 Kosten 2,000 V-Bucks (bundle 2,400 V-Bucks) Besondere Merkmale Legendäre Seltenheit, Stilvariante „Beschädigt“, Assassinen-Thema

Wick ist still und gefährlich. Sein Anzug ist makellos, die Narben erzählen die Geschichte, und sein gesamtes Erscheinungsbild strahlt Selbstbeherrschung aus. Ideal für Spieler, die auf Konzentration und Präzision setzen. Jede Ausscheidung fühlt sich verdient an, ohne dass ein Wort gesagt wird.

20. Galaxy [OG Flex Skin]

Unsere Bewertung 7.5

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Name des Skins Galaxie Erster Auftritt August 2018 Kosten Exklusiv (Samsung-Werbeaktion, nicht im Laden erhältlich) Besondere Merkmale Animierter Galaxie-Effekt, Galaktische Scheibe als Rückseite

Immer noch einer der coolsten Effekte in Fortnite. Der Galaxie-Effekt wirkt, als wäre er lebendig, und kommt nie aus der Mode. Es ist selten, kultig und auf den ersten Blick erkennbar. Wenn du einen siehst, weißt du, dass dieser Spieler schon lange dabei ist. Ein klassischer Skin, ein bleibendes Statement.

Wie bekommt man Fortnite-Skins?

Wenn du es mit Fortnite ernst meinst, dann weißt du, dass Skins mehr sind als nur kosmetische Änderungen. Sie sind eine Möglichkeit, dich selbst auszudrücken, ein Statement zu setzen und dem Rest der Welt deinen einzigartigen Stil zu präsentieren. Wie kommst du also an die besten Skins?

1. Shop im Spiel

Zunächst einmal dasSpiel-Shop. Das ist der einfachste Weg, um Skins zu ergattern, und jeden Tag gibt es eine riesige Auswahl an tollen Kosmetik-Gegenständen, die ständig wechseln. Egal, ob du einen Skin suchst, der Stil ausstrahlt, oder etwas, um das dich deine Freunde beneiden werden – hier findest du alles, was du suchst. Du brauchst V-Bucks, Fortnites Spielwährung, um diese zu kaufen; wenn du also noch keine auf Vorrat hast, musst du dir welche besorgenV-Bucks-PaketUnd das Beste daran? Kein mühsames Grinden – einfach in den Shop gehen, einen Skin aussuchen und ihn im Spiel zur Schau stellen.

2. Battle Pass

Wenn Sie es nun ernst meinen mit einige exklusive Skins freischalten und keine Scheu haben, sich richtig ins Zeug zu legen, die Battle Pass ist genau das Richtige für dich. Zu jeder neuen Saison bringt Fortnite einen brandneuen Battle Pass heraus, hinter dem einige echt coole Skins auf dich wartenaufsteigen. Wenn du Herausforderungen meisterst und Punkte sammelst XP… schaltest du Skins frei, die exklusiv für diese Saison erhältlich sind. Das sind nicht einfach irgendwelche Skins, sondern genau die, die die Saison prägen – und sie sind nach Saisonende nicht mehr verfügbar. Wenn du also sichergehen willst, dass dein Charakter etwas wirklich Einzigartiges trägt, ist der Battle Pass ein absolutes Muss.

3. Sonderveranstaltungen

Fortnite gibt sich nicht einfach mit gewöhnlichen Skins zufrieden. Oh nein, das Spiel liebt es, besondere zeitlich begrenzte Veranstaltungen hinzu, und diese Veranstaltungen bieten oft exklusive, Skins, die nur einmal verwendet werden könnenVon Halloween bis zum Winterfest gibt es spezielle Skins, die an saisonale Events oder Kooperationen mit der Popkultur geknüpft sind. Diese Skins sind selten, und sobald das Event vorbei ist, sind sie für immer verschwunden. Wenn du sie also ergattern willst, solltest du in diesen begrenzten Zeitfenstern voll am Ball bleiben.

4. Kostenlose Skin-Angebote

Und hey, wer mag schon keine Gratisgeschenke? Es gibt auch kostenlose Skins, aber die sind meist an bestimmte Events gebunden oder Sonderangebote. Fortnite hat verschenkt kostenlose Skinsin der Vergangenheit allein für die Teilnahme an Herausforderungen im Spiel oder das Einloggen während Sonderveranstaltungen. Du musst also zwar keine V-Bucks für diese Skins ausgeben, aber etwas Arbeit investieren, um sie freizuschalten. Aber der Aufwand? Der lohnt sich auf jeden Fall, wenn du einen neuen, exklusiven Look für deinen Charakter bekommst, ohne einen Cent auszugeben.

Häufig gestellte Fragen