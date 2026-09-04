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7 Möglichkeiten, mit einem Hobby Geld zu verdienen: So funktioniert es & Wie viel Sie verdienen können – 2026

Um mit einem Hobby Geld zu verdienen, können Sie handgefertigte Produkte online verkaufen, freiberufliche Dienstleistungen anbieten, Ihre Fähigkeiten in digitalen Kursen vermitteln oder Print-on-Demand-Artikel erstellen.

Um ein Hobby effektiv zu monetarisieren, kommt es darauf an, Ihre vorhandenen Fähigkeiten mit dem richtigen Vertriebskanal abzustimmen – sei es durch das Anbieten von praktischen Kundendienstleistungen, die Veröffentlichung digitaler Inhalte oder die Einrichtung eines spezialisierten Online-Shops, um eine skalierbare zusätzliche Einnahmequelle aufzubauen.

Wenn es Ihr Ziel ist, mit einem Hobby zusätzliches Geld zu verdienen, besteht die beste Strategie darin, Fähigkeiten zu nutzen, die Sie ohnehin schon kostenlos ausüben. Um mit einem Hobby Geld zu verdienen, müssen Sie Ihre bestehenden Aktivitäten auf die richtige Plattform abstimmen. So beschränken sich Ihre anfänglichen Startkosten auf die Erstellung eines einfachen Angebots, eines Portfolios oder eines Profils, anstatt einen teuren Businessplan zu entwerfen.

Im Folgenden stellen wir dir sieben bewährte Methoden vor, sortiert nach Startkosten, Auszahlungsgeschwindigkeit und tatsächlichem Verdienstpotenzial, damit du den besten Weg für deine Fähigkeiten wählen kannst.

Ist es tatsächlich realistisch, mit einem Hobby Geld zu verdienen?

Ja, es ist realistisch, zu lernen, wie man mit einem Hobby Geld verdient, aber die Auszahlungen hängen ganz davon ab, welchen Weg du einschlägst.

Die Ergebnisse reichen von einigen hundert Dollar pro Jahr für Gelegenheitsverkäufer bis hin zu einem Vollzeiteinkommen für alle, die sich entschließen, ein Hobby in großem Maßstab zu monetarisieren. Wo du auf diesem Spektrum landest, hängt davon ab, ob du deine Zeit gegen Bezahlung als Freiberufler verbringst oder eine Einnahmequelle aufbaust, die sich wiederholt verkauft, wie zum Beispiel einen Online-Shop, eine Stockfoto-Bibliothek oder einen digitalen Katalog.

Wer erst einmal vorsichtshalber probiert, mit einem Hobby etwas dazu zu verdienen, erzielt in der Regel innerhalb der ersten ein bis zwei Monate, in denen Bestellungen eingehen, zwischen 50 und einigen hundert Dollar. Um Spitzenwerte zu erreichen, muss man seine kreative Arbeit wie ein echtes E-Commerce-Geschäft behandeln. Die meisten Menschen, die ihr Hobby zu Geld machen, verdienen ein praktisches Nebeneinkommen, während Shops mit sechsstelligen Umsätzen die sichtbare Ausnahme bleiben.

Dieser Ansatz eignet sich, wenn Sie bereit sind, Ihr Hobby online zu verkaufen oder sich im Laufe der Zeit einen stetigen Nebenverdienst aufzubauen. Er ist nichts für diejenigen, die erwarten, dass ein neues Projekt innerhalb weniger Wochen einen Vollzeitjob ersetzen kann, oder für diejenigen, die nicht bereit sind, sich um Produktpreisgestaltung, Marktplatzgebühren und Kundensupport zu kümmern.

7 konkrete Möglichkeiten, mit einem Hobby Geld zu verdienen

Jede der folgenden Methoden passt zu bestimmten Fähigkeiten, einem bestimmten Budget und einem bestimmten Zeitrahmen – von sofortigem, kostenfreiem Freiberuflertum bis hin zu langfristigen digitalen passiven Einkünften.

Hier sind sieben realistische Wege, deine Leidenschaft zu monetarisieren, geordnet nach Verdienstpotenzial, Plattformgebühren und der Geschwindigkeit, mit der du tatsächlich bezahlt wirst.

1. Vermarkten Sie Ihre Hobby-Fähigkeiten freiberuflich auf Fiverr

Das Freiberufliche Vermarkten einer kreativen Leidenschaft wie Schreiben, Grafikdesign, Musikproduktion oder Sprachaufnahmen auf Fiverr ist zweifellos einer der zugänglichsten Einstiegspunkte, wenn Sie ein Hobby zu Geld machen möchten.

Da das Einstellen eines Angebots zunächst 0 Dollar kostet, können Sie noch heute eine vorhandene Fähigkeit als Angebot bündeln und Aufträge annehmen, sobald Ihr Profil online ist. Während die meisten Verkäufer zunächst ein paar hundert Dollar im Monat verdienen, um ihr Einkommen aufzubessern, ist das Potenzial, ein Hobby nebenbei zu einem hochprofitablen Geschäft auszubauen, sehr real.

Das Schöne an diesem Modell liegt in seiner absoluten Einfachheit. Wenn du ein Hobby zu Geld machen möchtest, brauchst du keine formellen Zertifizierungen oder eine teure Unternehmensgründung – nur ein kostenloses Verkäuferkonto und eine klare Beschreibung deines Angebots.

Fiverr kümmert sich um die Auftragsabwicklung und behält pro abgeschlossenem Verkauf eine Pauschalgebühr von 20 % ein, sodass du dich ganz darauf konzentrieren kannst, hervorragende Arbeit zu leisten. Das Geld wird innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss eines Auftrags auf dein Bankkonto oder dein PayPal-Konto überwiesen.

Um mit einem Hobby zusätzliches Geld zu verdienen, ohne dabei auszubrennen, beginnen Sie mit wettbewerbsfähigen Einstiegspreisen, um Ihre ersten Bewertungen zu erhalten, und erhöhen Sie dann Ihre Preise, sobald die Nachfrage steigt. Wenn Sie Ihre Freizeit in schnelles Einkommen verwandeln möchten, ohne Lagerbestände vorhalten zu müssen, lesen Sie unseren Leitfaden darüber, wie Sie an Wochenenden zusätzliches Geld verdienen können, und richten Sie gleichzeitig Ihr Freiberufler-Profil ein.

Der schnellste Weg, mit einem Hobby Geld zu verdienen Fiverr 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Biete eine Fähigkeit als „Gig“ an und erfahre noch am selben Tag, wie du mit deinem Hobby Geld verdienen kannst – ganz ohne Vorabkosten. Mit dem Verkauf beginnen

2. Verkaufe handgefertigte Waren auf Etsy

Der Verkauf von handgefertigten Produkten ist eine der lohnendsten Möglichkeiten, mit einem Hobby Geld zu verdienen. Wenn Ihre Leidenschaft dem Basteln, der Holzbearbeitung, dem Schmuckdesign oder der bildenden Kunst gilt, können Sie durch die Einrichtung eines Online-Shops Ihr Hobby zu einer Einnahmequelle machen, indem Sie Rohstoffe in eine greifbare Marke verwandeln.

Der Aufbau einer erfolgreichen Marke für handgefertigte Produkte erfordert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Materialkosten, Produktionszeit und Marktplatzgebühren, um sicherzustellen, dass Ihre Verkaufspreise eine verlässliche Gewinnspanne erzielen. Hochwertige Produktfotos und klare Artikelbeschreibungen sind wesentliche Schritte, um das Vertrauen der Käufer im Internet zu gewinnen. Wenn die Nachfrage steigt, kannst du dein Sortiment erweitern und deinen Herstellungsprozess optimieren, um mit individuellen Varianten zusätzliches Geld mit deinem Hobby zu verdienen.

Pro tip Wenn du deinen Etsy-Shop auf Bekleidung, Tassen oder Druckerzeugnisse ausweiten möchtest, ohne diese selbst von Hand herzustellen, verbinde deinen Shop direkt mit Printify. Die direkte Etsy-Integration automatisiert Druck, Verpackung und Versand bei jedem eingehenden Auftrag, sodass du individuelle Designs ohne Vorabkosten für Lagerbestände verkaufen kannst.

Um ein globales Publikum zu erreichen, ohne eine eigenständige E-Commerce-Website von Grund auf neu aufbauen zu müssen, bietet Ihnen die Eröffnung eines Shops auf Etsy sofortige Sichtbarkeit bei aktiven Käufern, die nach einzigartigen Artikeln suchen. Die Plattform bietet integrierten Suchverkehr, einfache Tools zur Artikelveröffentlichung und eine integrierte Zahlungsabwicklung – damit ist sie die naheliegende Wahl, um Ihr Hobby online zu verkaufen und den Aufbau eines echten Geschäfts mit physischen Produkten zu starten.

Am besten geeignet, um ein Handwerk in Produkte zu verwandeln Etsy 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandle das, was du bereits von Hand herstellst, in einen echten Shop und verdiene mit deinem Hobby Geld – ganz ohne Programmierkenntnisse. Eröffne einen Shop

3. Vermitteln Sie Ihre Hobby-Kenntnisse als Lehrer oder Nachhilfelehrer auf Preply

Dein Fachwissen im Einzelunterricht weiterzugeben, ist eine der direktesten Möglichkeiten, mit einem Hobby Geld zu verdienen. Wenn du jahrelang eine Sprache gelernt, ein Instrument gespielt, Musik produziert oder eine spezielle Technik perfektioniert hast, sind Lernende bereit, für eine direkte Betreuung zu bezahlen.

Durch das Unterrichten oder Nachhilfegeben kannst du deine Arbeitszeiten selbst festlegen, direkte Beziehungen zu Kunden aufbauen und mit deinem Hobby zusätzliches Geld verdienen, während du anderen dabei hilfst, eine Fähigkeit zu erlernen, die sie schätzen. Wenn du Unterrichtserfahrung sammelst und positive Kundenbewertungen erhältst, kannst du deine Stundensätze schrittweise erhöhen oder Gruppenkurse anbieten, um deinen Verdienst pro Unterrichtseinheit zu maximieren.

Um mit deinem Hobby Geld zu verdienen, ohne dich von Grund auf vermarkten zu müssen, verbindet dich die Einrichtung eines Nachhilfeprofils auf Preply direkt mit einem globalen Netzwerk lernbegeisterter Schüler. Die Plattform kümmert sich um die Terminplanung, die Videoinfrastruktur für den Unterrichtsraum und die Zahlungsabwicklung und bietet dir alles, was du brauchst, um sofort mit deinen vorhandenen Fähigkeiten Geld zu verdienen.

Ideal, um ein Hobby weiterzugeben, das andere gerne lernen möchten Preply 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Unterrichten Sie per Video eine Sprache, ein Instrument oder eine Fertigkeit, um mit Ihrem Hobby nach Ihrem eigenen Zeitplan Geld zu verdienen. Als Lehrer bewerben

4. Verkaufe Artikel aus deiner Hobby-Sammlung auf eBay

Wenn Ihre Leidenschaft dem Sammeln von Vintage-Fundstücken, seltenen Sportkarten, Retro-Artikeln, Comics oder Nischenausrüstung gilt, ist der Weiterverkauf von Artikeln aus Ihrem eigenen Bestand eine ideale Möglichkeit, Ihr Hobby zu Geld zu machen.

Sammler entwickeln im Laufe der Zeit ganz natürlich ein ausgeprägtes Marktgespür – sie wissen genau , welche Artikel unterbewertet, im Trend oder bei anderen Liebhabern besonders begehrt sind. Dieses Fachwissen verschafft Ihnen einen deutlichen Vorteil gegenüber allgemeinen Verkäufern, wenn es darum geht, Artikel zu beschaffen und gewinnbringend zu bepreisen.

Der Weiterverkauf von Artikeln aus einer bestehenden Sammlung ist eine großartige Möglichkeit, mit einem Hobby zusätzliches Geld zu verdienen – und das ganz ohne Vorabkosten für die Herstellung, da Sie den Bestand bereits besitzen.

Um ein profitables Wiederverkaufsgeschäft aufzubauen, sollten Sie auf klare Produktfotos, detaillierte Zustandsbeschreibungen und genaue Versandkostenschätzungen achten, um eine hohe Käuferbewertung zu gewährleisten. Während Sie Ihren bestehenden Bestand auflösen, können Sie Ihre Einnahmen in Secondhand-Einkäufe, Flohmärkte oder Großaufkäufe reinvestieren, um Ihr Gespür für Wert in einen beständigen Nebenverdienst aus Ihrem Hobby zu verwandeln.

Das Einstellen Ihrer Artikel bei eBay ist die gängige Wahl, um die weltweit größte Zielgruppe aktiver Sammler zu erreichen. Die Plattform bietet spezialisierte Angebotskategorien, Käuferschutz und die automatische Erstellung von Versandetiketten, sodass Sie mühelos mit Ihrer Hobbysammlung Geld verdienen können, ohne ein physisches Geschäft betreiben zu müssen.

Am besten geeignet, wenn Sie bereits Dinge besitzen, die sich zum Verkaufen eignen eBay 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie Ihre Sammlung in Bargeld, ohne Lagerbestände kaufen zu müssen, und verdienen Sie mit Ihrem Hobby auf eBay Geld. Mit dem Verkaufen beginnen

5. Lizenzieren Sie Ihre Hobbyfotografie als Stockfotos auf Adobe Stock

Wenn Sie Ihre Wochenenden damit verbringen, Fotos zu machen, ist die Lizenzierung Ihrer Bilder als Stockfotografie ein idealer Ansatz, um mit Ihrem Hobby passiv Geld zu verdienen.

Unternehmen, Medien und digitale Vermarkter benötigen ständig hochwertige Bilder für Websites, Social-Media-Kampagnen und Printmedien. Anstatt Ihr digitales Fotoarchiv ungenutzt auf einer Festplatte liegen zu lassen, können Sie diese Bildmaterialien in eine Quelle wiederkehrender passiver Einnahmen verwandeln.

Um ein profitables Stockfoto-Portfolio aufzubauen, müssen Sie Ihren Fokus von künstlerischen Schnappschüssen auf praktische, kommerzielle Motive verlagern. Fotos, die alltägliche Geschäftsaktivitäten, vielfältige Arbeitsumgebungen, Technologie, Gesundheit und saisonale Reisen zeigen, erzielen in der Regel die besten Ergebnisse. Sobald Ihre Inhalte die Prüfung bestanden haben, kann ein einzelnes Foto hunderte Male heruntergeladen werden, ohne dass Ihnen dadurch zusätzlicher Aufwand entsteht.

Um Ihr Hobby, die Fotografie, zu monetarisieren und Ihre Arbeiten täglich Tausenden von Käufern zugänglich zu machen, ist die Einreichung Ihrer Medien bei Adobe Stock eine hervorragende Wahl. Die Plattform ist direkt in Creative-Cloud-Anwendungen wie Photoshop und Illustrator integriert, wodurch Ihr Portfolio sofort für professionelle Kreativteams sichtbar wird. Die Registrierung als Mitwirkender ist kostenlos – so können Sie auf einfache Weise Ihr Hobby zu Geld machen und laufende Lizenzgebühren für Ihre visuellen Arbeiten verdienen.

Die passivste Option auf dieser Liste Adobe Stock 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Laden Sie Fotos einmal hoch und verdienen Sie mit Ihrem Hobby Geld, jedes Mal, wenn ein Bild heruntergeladen wird. Werden Sie Mitwirkender

6. Verwandeln Sie Hobbykunst oder -designs über Printify in Merchandise-Artikel

Die Umsetzung Ihrer Originalkunstwerke, digitalen Grafiken oder Gaming-Memes in physische Merchandise-Artikel ist eine der spannendsten Möglichkeiten, mit einem Hobby zusätzliches Geld zu verdienen. Wenn Sie lernen möchten, wie Sie mit einem Hobby Geld verdienen können, geht es nicht darum, sich über Lagerbestände den Kopf zu zerbrechen – es geht darum, Ihre Leidenschaft in eine skalierbare visuelle Marke zu verwandeln.

Anstatt ein enormes finanzielles Risiko einzugehen, große Lagerbestände zu kaufen oder deinen Raum mit unverkauften Kartons zu füllen, kannst du mit individuell gestalteten Merchandise-Artikeln eine ganze Produktlinie völlig risikofrei auf den Markt bringen. Der eigentliche Zauber entsteht, wenn du deine Ideen mit einem automatisierten Print-on-Demand-Partner wie Printify verbindest.

Mit Printify kannst du deine individuellen Designs auf Hunderte hochwertiger Artikel hochladen, darunter T-Shirts, kuschelige Hoodies, schicke Gaming-Mauspads und Handyhüllen, und sie direkt in deinen bevorzugten Online-Shops wie Shopify, Etsy oder eBay veröffentlichen.

Wann immer ein Fan in deinem Shop bestellt, druckt, verpackt und versendet Printify den Artikel automatisch direkt an deinen Kunden. So erzielst du bei jedem einzelnen Verkauf hohe Gewinnspannen, während deine Fixkosten nahezu bei Null bleiben.

Erfolgreiche Kreative lernen, mit ihrem Hobby in großem Stil Geld zu verdienen, indem sie gezielte Kollektionen auf den Markt bringen, auf trendige Online-Kulturen setzen und ihr Angebot auf Premium-Produkte wie bestickte Streetwear und individuelle Wohnaccessoires ausweiten.

Wenn du sehen möchtest, wie erstklassige digitale Unternehmer ihre täglichen Einnahmen extrem steigern, lies unseren ausführlichen Artikel darüber, wie man 1.000 Dollar pro Tag verdient.

Kein Lagerbestand, keine Vorabkosten Printify 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bringen Sie Ihre Motive auf echte Produkte, um mit Ihrem Hobby Geld zu verdienen, ohne im Voraus für Lagerbestände bezahlen zu müssen. Erste Schritte

7. Starte einen YouTube-Kanal zu deinem Hobby

Das Erstellen von Videoinhalten rund um dein Lieblingshobby ist eine Strategie mit großem Potenzial, um dein Hobby zu Geld zu machen. Ganz gleich, ob du Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellst, Produktbewertungen filmst oder deinen persönlichen Nebenverdienst mit deinem Hobby dokumentierst – Videoinhalte schaffen schneller Vertrauen und Autorität als fast jedes andere Medium.

Der Aufbau eines erfolgreichen Kanals erfordert Zeit, Beständigkeit und den Fokus darauf, konkrete Fragen der Zuschauer zu beantworten. Sobald du dir eine treue Abonnentenbasis aufgebaut hast, geht das Verständnis dafür, wie man mit einem Hobby Geld verdienen kann, weit über einfache Werbeeinnahmen hinaus. Top-Kanäle generieren Einnahmen durch Empfehlungen über Affiliate-Links, Markensponsoring, Kanalmitgliedschaften und den direkten Verkauf maßgeschneiderter digitaler oder physischer Produkte an ihr Publikum.

Um ohne teure Kameraausrüstung loszulegen, kannst du Videos mit einem modernen Smartphone aufnehmen und direkt auf YouTube hochladen. Die Plattform übernimmt das Hosting, die Verbreitung und die Erreichung von Zuschauern völlig kostenlos – so erhältst du ein globales Publikum, mit dem du mit deinem Hobby Geld verdienen kannst, während du das tust, was du liebst.

Höchster langfristiger Höchstwert YouTube 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Halten Sie Ihre Leidenschaft vor der Kamera fest, um mit Ihrem Hobby Geld zu verdienen, während die Zuschauerzahl Ihres Kanals wächst. Siehe Anforderungen für Creator

Wähle die Methode, die am besten zu deinen Inhalten passt, probiere sie einen Monat lang aus und lerne, wie du mit deinem Hobby nach deinen eigenen Vorstellungen Geld verdienen kannst.

Wie lässt sich mit einem Hobby Geld verdienen? 7 Methoden im Vergleich

Wenn Sie mit einem Hobby Geld verdienen möchten, vergleicht diese Tabelle die Startkosten, den Zeitpunkt der Auszahlung und die typischen Einnahmen aller sieben Möglichkeiten, bevor Sie sich für eine entscheiden.

Vorgehensweise Anlaufkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Typische Einnahmen Eine Hobby-Fähigkeit auf Fiverr als Freiberufler anbieten 0 $ Das Angebot wird noch am selben Tag veröffentlicht; die Auszahlung erfolgt 14 Tage nach Auftragseingang 80 % des Gig-Preises nach Abzug der 20-prozentigen Fiverr-Gebühr Verkauf handgefertigter Waren auf Etsy 50 bis 200 $ 3 bis 5 Tage nach Abschluss des Verkaufs 2.000 bis 5.000 $/Jahr für typische Hobbyverkäufer Nachhilfe auf Preply 0 Pro Unterrichtsstunde, gemäß dem Auszahlungsplan von Preply 67 % bis 82 % eines durchschnittlichen Stundensatzes von 18,30 $ Weiterverkauf auf eBay 0 $ (mit eigenen Artikeln) 1 bis 3 Werktage nach dem Verkauf Verkaufspreis abzüglich 13,25 % Gebühr + 0,30 bis 0,40 $ Stockfotos auf Adobe Stock 0 Monatlich, sobald das Guthaben 25 $ erreicht hat 0,33 bis 0,80 $+ pro Download Print-on-Demand über Printify 0 Abhängig vom Auszahlungszyklus des verbundenen Online-Shops 40 % bis 90 % Nettomarge pro Artikel YouTube-Kanal zum Hobby ~0 $ Monate, danach monatlich, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind 1 bis 10 $ RPM pro 1.000 Aufrufe

Können „Play-to-Earn“-Apps diese Möglichkeiten ergänzen, mit einem Hobby Geld zu verdienen?

Ja, Belohnungs-Apps wie Snakzy zahlen echtes Geld aus – wenn auch in kleinen Beträgen –, ab einem Mindestbetrag von 35 $, und das Ausprobieren kostet nichts. Wenn Gaming Ihr Hauptzeitvertreib ist, entdecken Sie unsere Top-Auswahl an Online-Spielen, bei denen Sie echtes Geld verdienen können, um Ihre Spielsitzungen zusätzlich zu den oben genannten Kernmethoden zu monetarisieren.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 Kostenlos

PLAY-TO-EARN Mach Snakzy zu deinem Hobby Kostenlose Anmeldung, Mindestauszahlung 35 $ – Spiele um Geld spielen 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Probieren Sie Snakzy noch heute aus Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Was nicht funktioniert

Die Variante des Geldverdienens mit einem Hobby, die scheitert, ist fast immer die, bei der Sie Geld bezahlen müssen, bevor Sie überhaupt anfangen können, Geld zu verdienen. Alle oben genannten seriösen Plattformen – Fiverr, Etsy, Preply, eBay, Adobe Stock, Printful und YouTube – sind kostenlos, wenn Sie mit einem Hobby Geld verdienen möchten.

Upsells für kostenpflichtige „Featured Shop“-Listings: Einige Klone von Kunsthandwerks-Marktplätzen und Verkäufer in Facebook-Gruppen verlangen eine Vorabgebühr für ein „Featured“- oder „Verified Seller“-Abzeichen, bevor Sie Ihre Artikel einstellen können; ein echter Marktplatz wie Etsy oder eBay verlangt dies niemals, um mit dem Verkauf zu beginnen.

Einige Klone von Kunsthandwerks-Marktplätzen und Verkäufer in Facebook-Gruppen verlangen eine Vorabgebühr für ein „Featured“- oder „Verified Seller“-Abzeichen, bevor Sie Ihre Artikel einstellen können; ein echter Marktplatz wie Etsy oder eBay verlangt dies niemals, um mit dem Verkauf zu beginnen. Stockfoto-„Agenturen“, die eine Einreichungsgebühr verlangen: Ein seriöses Mitwirkendenprogramm wie Adobe Stock ist kostenlos und bezahlt Sie pro Download; jede Website, die Geld verlangt, um Ihre Fotos zunächst zu prüfen oder zu veröffentlichen, ist keine echte Bildagentur.

Ein seriöses Mitwirkendenprogramm wie Adobe Stock ist kostenlos und bezahlt Sie pro Download; jede Website, die Geld verlangt, um Ihre Fotos zunächst zu prüfen oder zu veröffentlichen, ist keine echte Bildagentur. Gekaufte Abonnenten oder Interaktionen für einen Hobby-Kanal: Gemäß den Bedingungen des YouTube-Partnerprogramms müssen die Schwellenwerte für Wiedergabestunden und Shorts-Aufrufe von echten Zuschauern stammen, und gekaufte Abonnenten oder Aufrufe gefährden die Monetarisierungsberechtigung eines Kanals, anstatt sie zu beschleunigen.

Gemäß den Bedingungen des YouTube-Partnerprogramms müssen die Schwellenwerte für Wiedergabestunden und Shorts-Aufrufe von echten Zuschauern stammen, und gekaufte Abonnenten oder Aufrufe gefährden die Monetarisierungsberechtigung eines Kanals, anstatt sie zu beschleunigen. Betrug mit gefälschten Schecks oder Überzahlungen auf Wiederverkaufsplattformen: Die FTC warnt davor, dass ein echter Käufer niemals zu viel bezahlt und Sie auffordert, die Differenz zurückzuüberweisen; der Scheck platzt, und der Verkäufer muss für den gesamten Betrag aufkommen.

Fazit zum Thema „Mit einem Hobby Geld verdienen“

Der beste Weg, mit einem Hobby Geld zu verdienen, hängt davon ab, was Ihr Hobby bereits hervorbringt: Bieten Sie die Fähigkeit selbst freiberuflich auf Fiverr an, wenn es sich um eine Dienstleistung handelt, oder verwandeln Sie Ihr Hobby auf Etsy in Geld, wenn es sich um ein Handwerk handelt. Die meisten Leser sollten mit der Methode beginnen, die zu dem passt, was sie bereits haben – sei es eine Fähigkeit, ein Produkt, Fotos oder Artikel zum Weiterverkauf –, und nicht mit der Methode, die die höchsten Zahlen verspricht.

Die realistische Spanne ist es wert, noch einmal erwähnt zu werden – für jemanden, der gerade erst anfängt, sind ein paar hundert Dollar im Monat typisch. Wenn du dich für einen Einstiegsbereich entschieden hast und weitere Optionen suchst, schau dir unsere sorgfältig zusammengestellte Liste der besten Nebenjobs an, um die Verdienstmöglichkeiten und die Einarbeitungszeit zu vergleichen.

Entscheide dich für eine Methode, investiere 90 Tage lang konsequent Zeit und Mühe, und du wirst viel besser wissen, ob du mit einem Hobby Geld verdienen kannst, als es dir heute irgendeine Liste verraten kann.

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Häufig gestellte Fragen