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Die 6 besten Möglichkeiten, im Jahr 2026 für Bewertungen bezahlt zu werden

Um zu erfahren, wie man für Bewertungen bezahlt wird, geht es vor allem darum, Plattformen zu finden, die echtes Feedback belohnen – und nicht nur Fünf-Sterne-Lob. Manche zahlen Bargeld für Forschungsinterviews oder Usability-Tests, während andere Geschenkkarten oder kostenlose Produkte anbieten.

Wenn Sie auch wissen möchten, wie Sie für Produktbewertungen bezahlt werden können, sollten Sie wissen, dass die Angebote hinsichtlich der tatsächlichen Vergütung und der Häufigkeit der Aufträge sehr unterschiedlich sind. Dieser Leitfaden stellt sechs seriöse Plattformen vor und erläutert realistische Verdienstmöglichkeiten, Auszahlungsregeln sowie die wichtigsten Fallstricke, die Sie vor der Anmeldung kennen sollten.

Ist es tatsächlich realistisch, mit Bewertungen Geld zu verdienen?

Ja, aber um realistisch Geld für Bewertungen zu verdienen, geht es weniger darum, eine „Wunderplattform“ zu finden, als vielmehr darum, die richtige Art von Bewertungsaufträgen an Ihre verfügbare Zeit und Ihre Erfahrung anzupassen.

Das kannst du erwarten:

Forschungsstudien zahlen pro Sitzung am meisten. Laut einem Befragten werden für die meisten Sitzungen 50 bis 250 Dollar gezahlt, wobei die durchschnittliche Vergütung bei 75 Dollar liegt und einige hochrangige B2B-Studien 400 Dollar oder mehr einbringen.

Laut einem Befragten werden für die meisten Sitzungen 50 bis 250 Dollar gezahlt, wobei die durchschnittliche Vergütung bei 75 Dollar liegt und einige hochrangige B2B-Studien 400 Dollar oder mehr einbringen. Usability-Tests sind einfacher zu beginnen, aber die Vergütung ist uneinheitlich. Bei UserTesting wird die Vergütung angezeigt, bevor man einen Test annimmt, und abgeschlossene Tests werden 14 Tage später über PayPal ausgezahlt.

die Vergütung Bei UserTesting wird die Vergütung angezeigt, bevor man einen Test annimmt, und abgeschlossene Tests werden 14 Tage später über PayPal ausgezahlt. Die Vergütung für Software-Bewertungen hängt von laufenden Kampagnen ab. G2 zahlt nur, wenn eine Bewertung die Voraussetzungen für eine Prämie erfüllt; das Verfassen einer gewöhnlichen Bewertung bringt also nicht automatisch eine Vergütung ein.

G2 zahlt nur, wenn eine Bewertung die Voraussetzungen für eine Prämie erfüllt; das Verfassen einer gewöhnlichen Bewertung bringt also nicht automatisch eine Vergütung ein. Produkttest-Panels können langsam sein. Influenster und Amazon Vine versenden möglicherweise Produkte statt Bargeld, und keiner der beiden Dienste garantiert einen stetigen Zufluss an Artikeln.

Das bedeutet, dass es kein ehrliches „durchschnittliches Monatsgehalt“ für jemanden gibt, der lernt, wie man mit Bewertungen Geld verdient. Laut Respondent erhalten die meisten Teilnehmer 1 bis 3 Einladungen pro Monat, aber eine Einladung ist nicht dasselbe wie eine abgeschlossene, bezahlte Studie. Dein Wohnort, deine demografischen Daten, deine Berufserfahrung, deine Geräte, deine Softwarenutzung und deine Reaktionsgeschwindigkeit beeinflussen allesamt, wie viele Möglichkeiten du tatsächlich erhältst.

Wie lässt sich also Geld mit Produktbewertungen verdienen? Rechnen Sie mit einer Mischung aus bezahlten Umfragen und reinen Produkttests. Und wie lässt sich Geld mit Bewertungen auf Amazon verdienen? Die entscheidende Einschränkung ist einfach: Amazon Vine stellt eingeladenen Rezensenten Produkte zur Verfügung, kein Bargeld.

Die Frage „Wie wird man für Bewertungen bei Google bezahlt?“ erfordert eine andere Antwort, da Google Maps Local Guides Punkte und Abzeichen anstelle von üblichen Barzahlungen anbietet. Das Gleiche gilt, wenn Sie fragen: „Wie wird man für Bewertungen bei Netflix bezahlt?“, da Netflix kein offizielles Programm für bezahlte Bewertungen hat.

Und wie lässt man sich für Rezensionen auf YouTube bezahlen? Rezensionsautoren verdienen ihr Geld über die Monetarisierung für Creator und erhalten keine feste Vergütung für jede hochgeladene Rezension.

Für ein breiteres Einkommensspektrum behandelt unser Leitfaden zum Verdienen von 1.000 Dollar pro Woche weitere aktive Verdienstmöglichkeiten, die Sie mit Ihrer Rezensionsarbeit kombinieren können.

Die 6 besten Möglichkeiten, für Rezensionen bezahlt zu werden

Die folgenden sechs Optionen zeigen die wichtigsten seriösen Möglichkeiten, um zu erfahren, wie man für Bewertungen bezahlt wird: bezahlte Marktforschung, Usability-Tests, vergütete Software-Bewertungen, Produkttests und Produktprogramme, die nur auf Einladung zugänglich sind.

1. Respondent.io: Bezahlte Marktforschung und Produktfeedback

Respondent.io ist hier die bestbezahlte Option für alle, die lernen möchten, wie man durch strukturierte Marktforschung für Bewertungen bezahlt wird. Die Plattform vermittelt Teilnehmern Interviews, Fokusgruppen, Umfragen, Tagebuchstudien und Usability-Tests für Marken und Forschungsteams.

Die Plattform wirbt derzeit mit einer durchschnittlichen Vergütung von 75 US-Dollar. Die meisten Sitzungen werden mit 50 bis 250 US-Dollar vergütet, während hochrangige B2B-Studien bis zu 400 US-Dollar und mehr einbringen können. Eine typische Sitzung dauert etwa 45 Minuten, wobei die tatsächliche Vergütung von der jeweiligen Studie abhängt.

So funktioniert es:

Erstellen Sie ein kostenloses Profil und verifizieren Sie Ihre Identität.

Fügen Sie Ihren beruflichen Werdegang, Ihre Produkte, Dienstleistungen und die Tools hinzu, die Sie tatsächlich nutzen.

Bewerben Sie sich für passende Studien oder warten Sie auf relevante Einladungen.

Führen Sie das Interview, den Test, die Umfrage oder die Tagebuchaufgabe durch.

Erhalten Sie die Vergütung über Tremendous, sobald die Sitzung verifiziert wurde.

Fragen Sie sich, wie Sie für Bewertungen von Produkten bezahlt werden können, die Sie ohnehin schon bei der Arbeit nutzen? Respondent.io könnte genau das Richtige für Sie sein, da professionelle Software, Finanztools, Gesundheitssysteme, Reiseprodukte und Verbraucherdienste regelmäßig in Forschungsstudien vorkommen.

Der Haken liegt in der Anzahl der Angebote. Laut Respondent erhalten die meisten Teilnehmer 1 bis 3 Einladungen pro Monat, und nicht jede Einladung führt zu einer bezahlten Sitzung. Ein detailliertes Profil erhöht Ihre Chancen, aber es gibt kein garantiertes monatliches Einkommen.

💡Wissenswertes Typische Vergütung: 50–250 $ pro Sitzung



Durchschnittliche Auszahlung: 75



$ Zahlung: Nach Verifizierung



in großer Höhe Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos

Die bestbezahlte Empfehlung Respondent.io 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die meisten Sitzungen werden mit 50 bis 250 Dollar vergütet, wobei die durchschnittliche Vergütung bei 75 Dollar liegt und für bestimmte professionelle Studien höhere Sätze gezahlt werden. Kostenlos anmelden

2. UserTesting: Testen von Websites und Apps

Wenn Sie auf einfachere Weise lernen möchten, wie Sie für Bewertungen bezahlt werden können, bietet UserTesting eine Vergütung für mündliches Feedback zu Websites, Apps, Prototypen und digitalen Erlebnissen. In der Regel führen Sie Aufgaben aus, während Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen und Ihre Meinung dazu äußern.

Es gibt keine verlässliche allgemeine Vergütungsspanne mehr. UserTesting gibt an, dass die Vergütung je nach Kundennachfrage, Testart und Komplexität der Aufgabe variiert; die genaue Vergütung wird in Ihrem Test-Feed angezeigt, bevor Sie einen Auftrag annehmen. „Live Conversation“-Tests werden besser vergütet, da sie mehr Zeit und Aufwand erfordern.

Was du brauchst:

Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, um am Standard-Contributor-Netzwerk teilnehmen zu können.

sein, um am Standard-Contributor-Netzwerk teilnehmen zu können. Verwenden Sie einen kompatiblen Windows- oder macOS-Computer sowie ein iOS- oder Android-Gerät.

Verfüge über eine zuverlässige Internetverbindung und ein Mikrofon.

Füllen Sie die Bewerbung aus und absolvieren Sie den Übungstest.

Bestehen Sie die Vorauswahl für die einzelnen Tests.

Die größten Pools an Testteilnehmern gibt es in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Kanada, Indien und Australien, während es in weiteren Ländern kleinere Pools gibt. Die Verfügbarkeit hängt stark vom Standort und der Kundennachfrage ab.

Sobald Sie einen bezahlten Test abgeschlossen haben, überweist UserTesting die Vergütung 14 Tage nach Abschluss über PayPal. Es gibt keinen Mindestauszahlungsbetrag, da jeder abgeschlossene Test separat vergütet wird.

Wenn Sie sich fragen: „Wie werde ich für Produktbewertungen bezahlt?“, eignet sich UserTesting am besten, wenn es sich bei dem „Produkt“ um ein digitales Produkt handelt. In der Regel bewerten Sie kein Shampoo oder Küchengerät, sondern teilen einem Unternehmen mit, was bei seiner App, Website, dem Bestellvorgang oder einem Prototyp gut funktioniert und was Sie verwirrt.

💡Wissenswertes Alter: ab



18 Jahren Vergütung: wird vor jedem Test



angezeigt Auszahlung: über PayPal nach 14 Tagen



Am besten geeignet für: Feedback zu Websites und Apps

Am besten für Anfänger geeignet UserTesting 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sehen Sie sich vor der Annahme jedes Tests die Vergütung an und erhalten Sie die Bezahlung 14 Tage nach Abschluss über PayPal. Mit dem Testen beginnen

3. G2: Vergütete Software-Bewertungen

G2 bietet eine konkretere Antwort auf die Frage „Wie wird man für Bewertungen bezahlt?“ Du bewertest Unternehmenssoftware, die du tatsächlich nutzt, und bei einigen laufenden Kampagnen gibt es Geschenkkarten als Belohnung.

Das entscheidende Wort ist „einige“. G2 bezahlt nicht für jede Bewertung. Eine Bewertung muss im Rahmen einer teilnahmeberechtigten Incentive-Kampagne eingereicht werden, die Teilnahmebedingungen erfüllen und die Moderation bestehen. Die Höhe der Prämien variiert je nach Kampagne, daher gibt es keine verlässliche feste Zahl, die man versprechen könnte, wie etwa „G2 zahlt X Dollar pro Bewertung“.

So verbessern Sie Ihre Chancen auf eine Genehmigung:

Seien Sie mindestens 18 Jahre alt .

. Bewerten Sie Software, mit der Sie echte berufliche Erfahrung haben.

Geben Sie korrekte Angaben zu Ihrer beruflichen Tätigkeit und Ihrer Identität an.

Erläutern Sie konkrete Anwendungsfälle, Stärken und Einschränkungen.

Vergewissern Sie sich, dass die Einladung oder Kampagne tatsächlich einen Anreiz beinhaltet, bevor Sie Zeit für die Bewertung aufwenden.

Die Moderation kann bis zu 3 Werktage dauern. Wenn Ihre genehmigte Bewertung für eine Geschenkkarte qualifiziert ist, werden die Prämien laut G2 in der Regel innerhalb von 3 bis 5 Werktagen nach der Genehmigung ausgezahlt. Die verfügbaren Prämienoptionen hängen von Ihrem Land oder Ihrer Region ab.

Möchten Sie wissen, wie Sie für Bewertungen von Produkten bezahlt werden können, die Sie bei der Arbeit nutzen? G2 ist die richtige Wahl, wenn es sich bei diesen Produkten um Unternehmenssoftware, SaaS-Tools oder Apps für den Arbeitsplatz handelt. Es ist weniger sinnvoll, wenn Sie hauptsächlich physische Produkte testen möchten.

Eine Einschränkung sollten Sie kennen, bevor Sie beginnen: Eine genehmigte Bewertung bedeutet nicht automatisch, dass damit eine Prämie verbunden ist. Prüfen Sie immer zuerst die Kampagnenbedingungen.

💡Wichtige Informationen Alter: ab



18 Jahren Vergütung: variiert je nach Kampagne



Moderation: bis zu 3 Werktage



Auszahlung: in der Regel 3–5 Werktage nach Freigabe

Ideal für Software-Anwender G2 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Kampagnenprämien variieren, und nur berechtigte, im Rahmen der Aktion verfasste Bewertungen werden mit einer Geschenkkarte belohnt. Prämien prüfen

4. Pinecone-Forschung: Produkttests und Umfragen

Pinecone-Forschung bietet Umfragen und gelegentliche Produkttests zu Hause an, gehört also durchaus in einen Leitfaden, der erklärt, wie man mit Bewertungen Geld verdienen kann. Das Problem ist, dass das Vergütungssystem weniger transparent ist als bei den oben genannten Optionen.

Die Plattform nutzt mittlerweile ein punktebasiertes System, und die genauen Vergütungen variieren je nach Studie. Neuere Mitglieder berichten von deutlich geringeren Vergütungen als in den Vorjahren, darunter Umfragen im Wert von 100 oder 200 Punkten und einer Einlöseschwelle von 1.000 Punkten. Da Pinecone keine klare aktuelle Vergütungsliste veröffentlicht, würde ich mich bei der Planung nicht auf einen genauen Dollarbetrag pro Umfrage verlassen.

So sieht die Teilnahme in der Regel aus:

Melden Sie sich an, sobald die Rekrutierung für Ihre Zielgruppe und Ihren Standort läuft.

Beantworten Sie die Fragen zu Ihrem Profil, damit Pinecone Ihnen passende Studien zuweisen kann.

Reagieren Sie schnell, wenn eine Umfrage oder ein Produkttest erscheint.

Befolgen Sie alle Testanweisungen, wenn Ihnen ein physischer Artikel zugesandt wird.

Füllen Sie den Folgefragebogen aus, um sich für die Prämie zu qualifizieren.

Beachten Sie, dass der Zugang unregelmäßig sein kann und das Umfragevolumen nicht vorhersehbar ist. Es kann Phasen geben, in denen nur sehr wenige passende Studien verfügbar sind, und selbst wenn Umfragen erscheinen, qualifizieren Sie sich nicht unbedingt für jede einzelne.

Fragst du dich immer noch, wie du für Produktbewertungen bezahlt werden kannst, ohne Videos aufzunehmen oder an Live-Interviews teilzunehmen? Pinecone eignet sich zwar für diesen Anwendungsfall, aber ich würde es eher als gelegentliche Zusatzverdienstmöglichkeit betrachten und nicht als Grundlage für ein Einkommen durch Bewertungen. Für flexiblere Ideen für kleine Aufgaben bietet dir der Leitfaden zum schnellen Verdienen von 200 $ weitere Optionen zum Vergleich.

💡Wissenswertes Belohnungen: Die Punkte variieren je nach Umfrage



Auszahlung: Berichten zufolge 1.000 Punkte



Zugang: Die Teilnehmerauswahl kann begrenzt sein

Einfachstes Format Pinecone Research 3.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Da die Punkte und die Verfügbarkeit der Umfragen variieren, eignet sich dies eher als gelegentliches Zusatzeinkommen als als regelmäßiges Einkommen. Schauen Sie sich Pinecone Research an

5. Influenster: Kostenlose Produkttests

Wie kann man also für Produktbewertungen bezahlt werden, wenn man mehr daran interessiert ist, Produkte auszuprobieren, als Geld zu verdienen? Influenster kommt dem schon recht nahe: Ausgewählte Mitglieder erhalten Produkte zum Ausprobieren und Bewerten.

Für den Abschluss einer Kampagne erhält man keine normale Barzahlung. Der Wert liegt darin, dass man das erhaltene Produkt behalten darf. Das kann sich dennoch lohnen, wenn man wirklich Spaß daran hat, Beauty-, Haushalts-, Lebensmittel- oder Lifestyle-Produkte zu testen, sollte aber nicht als monatliches Einkommen angerechnet werden.

So verbessern Sie Ihre Chancen, Kampagnen zu erhalten:

Erstelle ein vollständiges Profil mit genauen Angaben zu deinen Interessen und demografischen Daten.

Bewerten Sie Produkte, die Sie bereits nutzen, damit die Plattform lernt, was zu Ihnen passt.

Erledige Kampagnenaufgaben pünktlich, wenn du ausgewählt wirst.

Befolgen Sie die vorgeschriebenen Offenlegungsvorschriften für vergütete Inhalte.

Laut den Nutzungsbedingungen der Plattform müssen Nutzer mindestens 16 Jahre alt sein, wobei einzelne Kampagnen zusätzliche Teilnahmebedingungen haben können. Die Produktverfügbarkeit variiert zudem je nach Land, demografischen Merkmalen und den Marken, die derzeit Tests durchführen.

Für jemanden, der lernen möchte, wie man für Produktbewertungen bezahlt wird, eignet sich Influenster am besten, wenn es für Sie nützlich ist, kostenlose Produkte zum Testen zu erhalten. Wenn Sie tatsächlich ausgabefähiges Bargeld benötigen, sind Respondent.io, UserTesting oder eine teilnahmeberechtigte G2-Kampagne die bessere Wahl.

Es ist dennoch eine seriöse Möglichkeit, für Bewertungen bezahlt zu werden, solange dir klar ist, dass die „Bezahlung“ in Form von Produkten und nicht in Form von Geld erfolgt.

💡Wissenswertes Vergütung: Kostenlose Produkte, kein Bargeld



Alter: ab



16 Jahren Auswahl: nicht garantiert

Kostenlose Produkte, kein Bargeld Influenster 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sie erhalten ausgewählte Produkte zum Testen und dürfen diese behalten, sollten jedoch nicht mit einer finanziellen Vergütung für die Teilnahme an Kampagnen rechnen. Kostenlos anmelden

6. Amazon Vine: Amazon-Bewertungen nur auf Einladung

Fragen Sie sich, wie Sie für Bewertungen auf Amazon bezahlt werden können? Amazon Vine ist das seriöse Programm, das Sie kennen sollten, aber Vine-Rezensenten werden nicht mit Bargeld bezahlt.

Amazon lädt ausgewählte „Vine Voices“ auf der Grundlage der Qualität und Nützlichkeit ihrer bisherigen Rezensionen ein. Es gibt kein öffentliches Bewerbungsverfahren für Rezensenten. Nach der Einladung können die Mitglieder in Frage kommende Produkte anfordern, diese kostenlos erhalten und ehrliche Rezensionen veröffentlichen, die als „Vine-Rezensionen“ gekennzeichnet sind.

Für Rezensenten gelten folgende einfache Regeln:

Man kann sich nicht direkt bewerben, um ein „Vine Voice“ zu werden.

Amazon wählt Rezensenten anhand ihrer bisherigen Bewertungshistorie aus.

Produkte werden zur Bewertung bereitgestellt, jedoch keine Geldzahlungen.

Rezensionen müssen Ihre ehrliche Erfahrung mit dem Artikel widerspiegeln.

In den USA gibt es zudem einen finanziellen Haken: Amazon weist darauf hin, dass „Vine Voices“ für die Einkommensteuer auf die erhaltenen Produkte verantwortlich sind. Auch wenn der Artikel ohne Kaufpreis geliefert wird, ist er finanziell gesehen also nicht immer „kostenlos“.

Wenn Sie recherchieren, wie Sie für Rezensionen auf Amazon bezahlt werden können, ist diese Unterscheidung wichtig, da externe Zahlungsangebote keine Umgehungsmöglichkeit darstellen. Amazon verbietet Verkäufern, Kunden mit Geld, Geschenkkarten, Rückerstattungen, Rabatten oder kostenlosen Produkten im Austausch für Rezensionen außerhalb zugelassener Programme wie Vine zu vergüten.

Wie lässt man sich also für Rezensionen auf Amazon mit echtem Bargeld bezahlen? Amazon selbst bietet dieses Rezensentenmodell nicht an. Du bräuchtest ein separates Geschäftsmodell, beispielsweise die Erstellung von Produktrezensionen auf deiner eigenen Website oder deinem eigenen Kanal, anstatt Amazon-Rezensionen zu verkaufen.

Damit ist Vine eine legitime, aber sehr spezifische Form der Bezahlung für Bewertungen: Die Belohnung ist der Zugang zum Produkt, nicht ein Gehaltsscheck.

💡Wissenswertes Bezahlung: Kostenlose Produkte, kein Bargeld



Zugang: Nur



auf Einladung Bewerbung: Keine



US-Steuern: Der Produktwert kann steuerpflichtig sein

Nur auf Einladung Amazon Vine 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Amazon lädt Rezensenten direkt ein; Vine stellt Produkte zur Verfügung, kein Bargeld, und es können US-Steuern anfallen. Vine anzeigen

Vergleich: Wie schneiden die 6 Methoden im Vergleich ab?

Es gibt keine allgemeingültige Antwort auf die Frage „Wie lässt man sich für Bewertungen bezahlen?“, da diese Plattformen unterschiedliche Arten von Feedback belohnen. Nutze diesen kurzen Vergleich, um die Methode an deine tatsächlichen Wünsche anzupassen: Bargeld, Geschenkgutscheine oder Produkte.

Plattform Belohnung Typischer Zeitrahmen Am besten geeignet für Respondent.io Typischerweise 50–250 $ pro Sitzung Nach Überprüfung Höher vergütete Studien UserTesting Variiert je nach Test 14 Tage Feedback zu Website/App G2 Belohnung für die Kampagne 3–5 Werktage nach Freigabe Software-Nutzer Pinecone-Forschung Die Punktzahl variiert Variiert Umfragen/Produkttests Influenster Kostenlose Produkte Kampagnenabhängig Physische Produkte Amazon Vine Kostenlose Produkte Nur auf Einladung Amazon-Rezensenten

Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie für Bewertungen mit echtem Geld bezahlt werden, sollten Sie mit Marktforschung oder Usability-Tests beginnen, anstatt sich auf reine Produktprogramme zu konzentrieren. Die Frage „Wie werde ich für Produktbewertungen bezahlt?“ führt zu Optionen wie Influenster und Vine, doch diese sind eher produktorientiert und bieten kein verlässliches Einkommen in bar.

Die Frage „Wie werde ich für Bewertungen bei Google bezahlt?“ führt dich nicht zu einer vergleichbaren Plattform für bezahlte Bewertungen, da Google Local Guides kein Dienst für bezahlte Bewertungen ist.

Ebenso gilt: Wenn Sie sich fragen, wie Sie für Bewertungen auf Netflix bezahlt werden können, müssen Sie Ihre Bewertungen selbst monetarisieren, anstatt zu erwarten, dass Netflix Sie pro Bewertung bezahlt.

Wie diese Liste entstanden ist

Um in die Auswahl zu kommen, musste jede Plattform eine echte Antwort auf die Frage „Wie werde ich für Bewertungen bezahlt?“ bieten. Das konnte Bargeld, Geschenkgutscheine oder Produkte bedeuten, aber die Belohnung musste klar genug sein, damit du verstehst, was du tatsächlich bekommst, bevor du die Arbeit investierst.

Wir haben die Optionen anhand einiger praktischer Kriterien verglichen:

Klarheit bei den Belohnungen: Ist klar ersichtlich, was man verdienen kann?

Ist klar ersichtlich, was man verdienen kann? Zugänglichkeit: Können normale Nutzer realistisch gesehen teilnehmen oder sich qualifizieren?

Können normale Nutzer realistisch gesehen teilnehmen oder sich qualifizieren? Konsistenz: Sind die Möglichkeiten in angemessenem Umfang verfügbar oder beruhen sie hauptsächlich auf Glück?

Sind die Möglichkeiten in angemessenem Umfang verfügbar oder beruhen sie hauptsächlich auf Glück? Tatsächliche Bewertungsarbeit: Geht es bei der Aufgabe wirklich darum, etwas zu testen oder zu bewerten?

Deshalb schneiden Respondent.io und UserTesting besser ab als Programme, bei denen Einladungen unvorhersehbar sind oder die Vergütung ausschließlich in Form von Produkten erfolgt.

Wir haben auch die rechtlichen Aspekte geprüft. Die FTC verbietet ehrliche, vergütete Bewertungen nicht pauschal, aber gefälschte Bewertungen und Vergütungen, die an eine vorgeschriebene positive oder negative Meinung geknüpft sind, sind eine andere Sache. Zahlungen, kostenlose Produkte oder Markenbeziehungen müssen möglicherweise ebenfalls offengelegt werden.

Das ist umso wichtiger, wenn Sie sich fragen: „Wie werde ich für Bewertungen auf Amazon bezahlt?“ Amazon hat strengere Plattformregeln und erlaubt es Verkäufern nicht, Kunden für Bewertungen außerhalb genehmigter Programme wie Vine zu vergüten.

Bezahlte Spiele: Belohnungs-Apps, die es neben Bewertungen wert sind, ausprobiert zu werden

Belohnungs-Apps sind keine weitere Antwort auf die Frage „Wie lässt man sich für Bewertungen bezahlen?“, da sie für andere Aktivitäten bezahlen. Sie können dennoch als Nebenoption sinnvoll sein, wenn nur wenige Einladungen zu Bewertungen eingehen.

Wenn du auf einen Screening-Test für eine Marktforschung oder eine Produktkampagne wartest, bietet dir eine Prämien-App eine weitere Möglichkeit, deine Freizeit zu nutzen, ohne so zu tun, als käme das Einkommen aus Bewertungen. Unser Leitfaden zu Spiel-Apps, bei denen man echtes Geld verdienen kann, behandelt weitere Optionen in dieser Kategorie.

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Snakzy ist hier die naheliegendere Ergänzung, wenn Sie etwas suchen, das über die Teilnahme an Umfragen hinausgeht. Die Anmeldung ist kostenlos, und Sie können die Plattform parallel zu anderen Plattformen nutzen, bei denen Einladungen zu Umfragen unvorhersehbar sind, anstatt auf die nächste Umfrage zu warten.

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Was nicht funktioniert

Zu lernen, wie man für Bewertungen bezahlt wird, bedeutet auch, zu wissen, welche Angebote man meiden sollte. Das größte Warnsignal ist jede Plattform oder Person, die speziell für eine positive Bewertung statt für ehrliches Feedback bezahlt.

„Bezahlung für Fünf-Sterne-Bewertungen“: Eine Belohnung sollte für ehrliches Feedback gewährt werden, nicht dafür, etwas Positives zu sagen. Die FTC verbietet Anreize, die an eine vorgeschriebene positive oder negative Meinung geknüpft sind.

Eine Belohnung sollte für ehrliches Feedback gewährt werden, nicht dafür, etwas Positives zu sagen. Die FTC verbietet Anreize, die an eine vorgeschriebene positive oder negative Meinung geknüpft sind. Bezahlte Angebote für Amazon -Bewertungen: Seien Sie vorsichtig bei Verkäufern, die Geld, Rückerstattungen, Rabatte oder kostenlose Produkte im Austausch für eine Kundenbewertung anbieten. Amazon verbietet bezahlte Bewertungen außerhalb genehmigter Programme wie Vine.

Seien Sie vorsichtig bei Verkäufern, die Geld, Rückerstattungen, Rabatte oder kostenlose Produkte im Austausch für eine Kundenbewertung anbieten. Amazon verbietet bezahlte Bewertungen außerhalb genehmigter Programme wie Vine. Gefälschte Google-Bewertungsjobs: Google Local Guides belohnt Beiträge mit Punkten, Stufen, Abzeichen und gelegentlichen Vergünstigungen, nicht mit einer pauschalen Barzahlung für jede Bewertung. Angebote von Drittanbietern für „bezahlte Google-Rezensenten“ sollten mit Vorsicht behandelt werden.

Google Local Guides belohnt Beiträge mit Punkten, Stufen, Abzeichen und gelegentlichen Vergünstigungen, nicht mit einer pauschalen Barzahlung für jede Bewertung. Angebote von Drittanbietern für „bezahlte Google-Rezensenten“ sollten mit Vorsicht behandelt werden. Stellenanzeigen für „Netflix -Rezensenten“: Netflix betreibt kein offizielles Verbraucherprogramm, bei dem Menschen einfach dafür bezahlt werden, Serien oder Filme zu rezensieren. Anzeigen, die genau das versprechen, sind ein Warnsignal.

Netflix betreibt kein offizielles Verbraucherprogramm, bei dem Menschen einfach dafür bezahlt werden, Serien oder Filme zu rezensieren. Anzeigen, die genau das versprechen, sind ein Warnsignal. Garantierte Auszahlungen für YouTube -Rezensionen: YouTube zahlt Content-Erstellern keine Pauschalgebühr für jedes hochgeladene Rezensionsvideo. Rezensionskanäle verdienen Geld über das YouTube-Partnerprogramm, Sponsoring, Affiliate-Links und andere Einnahmequellen für Content-Ersteller.

YouTube zahlt Content-Erstellern keine Pauschalgebühr für jedes hochgeladene Rezensionsvideo. Rezensionskanäle verdienen Geld über das YouTube-Partnerprogramm, Sponsoring, Affiliate-Links und andere Einnahmequellen für Content-Ersteller. Websites mit vagen Bedingungen für Vergütungen: Wenn eine Plattform nicht klar erklärt, wofür eine Vergütung gewährt wird, wie hoch diese ist oder wie sie ausgezahlt wird, sollten Sie nicht davon ausgehen, dass Sie eine Vergütung erhalten.

Wenn Sie einen umfassenderen Plan als das Verfassen von Bewertungen benötigen, finden Sie im Leitfaden zum schnellen Verdienen von 2.000 Dollar weitere Möglichkeiten, aktiv Geld zu verdienen.

Fazit: So verdienen Sie Geld mit Bewertungen

Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie für Bewertungen bezahlt werden , hängt die beste Option davon ab, welche Art von Arbeit Sie tatsächlich ausführen möchten:

, hängt die beste Option davon ab, welche Art von Arbeit Sie tatsächlich ausführen möchten: Für besser bezahlte Marktforschung: Respondent.io bietet die höchsten veröffentlichten Vergütungssätze pro Sitzung.

Respondent.io bietet die höchsten veröffentlichten Vergütungssätze pro Sitzung. Für einfachere digitale Tests: UserTesting ist unkomplizierter und zeigt die Vergütung vor jedem Test an.

UserTesting ist unkomplizierter und zeigt die Vergütung vor jedem Test an. Für Software-Bewertungen: G2 zahlt, wenn eine berechtigte Incentive-Kampagne aktiv ist.

G2 zahlt, wenn eine berechtigte Incentive-Kampagne aktiv ist. Für kostenlose Produkte: Influenster und Amazon Vine sind seriös, sollten jedoch nicht als regelmäßiges Bareinkommen betrachtet werden.

Der realistischste Ansatz besteht darin, eine oder zwei Plattformen mit Barvergütung zu kombinieren, anstatt sich auf eine einzige Quelle zu verlassen. Snakzy eignet sich ebenfalls gut als zusätzliche Option, wenn nur wenige Einladungen zu Bewertungen eingehen.

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Häufig gestellte Fragen