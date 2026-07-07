World of Tanks HEAT-Testbericht – Vielen Dank, Panzer!

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World of Tanks HEAT wurde von Anfang an als eigenständiges Spiel veröffentlicht, nicht als Inhalts-Update, das dem Original nachträglich hinzugefügt wurde, und Wargaming bewies dies am 26. Mai 2026 mit einem neuen Motor, einem Free-to-Play-Modell und keinerlei gemeinsamer Spielfortschrittsverknüpfung mit dem klassischen WoT.

Einen völlig neuen taktischen Panzer-Shooter von Grund auf neu zu entwickeln, ist ein echtes Wagnis für ein Studio, das seit 2010 nur einen einzigen Titel am Leben erhalten hat. Jahre im klassischen Wo ist das „s“? Die Technologiebaume boten mir eine klare Grundlage, um zu beurteilen, was sich geändert hatte, angefangen mit Der Technologiebaum selbst ist verschwunden und wurde durch heldenähnliche Agentenfähigkeiten ersetzt, die in echte Panzerkämpfe eingebunden sind .

„Kostenlos“ heißt nicht immer, dass es die Zeit wert ist, und genau das ist es, was dieses World of Tanks HEAT Die Überprüfung ist abgeschlossen.

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Was ist HEAT in World of Tanks?

Wargamingwird dir sagenWorld of Tanks HEAT ist kein Hero-Shooter – eine Haltung, an der es seit dem World of Tanks HEAT Erscheinungsdatum. Acht Agenten, von denen jeder neben seinen Tank-Fähigkeiten noch eine eigene ultimative Fähigkeit besitzt, liefern gute Argumente für das Gegenteil.

Die eigene Linie des Studios lautet: „Bitte betrachtet es als taktischen Panzerschießer, bei dem Panzer und Agenten im Mittelpunkt stehen“, und das gilt so lange, bis ein „Ultimate“ einen Luftangriff anfordert oder jemanden in einen rasenden Schadensschub versetzt. Wie auch immer man das nennen mag Wargaming bevorzugt – das ist die Logik eines Helden-Shooters, die in einem ansonsten realistischen Spiel steckt World of Tanks: HEATGameplay.

Nach ein paar Wochen hatte ich World of Tanks HEATauf derDie besten kostenlosen Kriegsspiele Liste, wobei ich dabei drei bestimmte Spielertypen im Blick habe:

KlassikerWoT Veteranen, die das mühsame Durcharbeiten des Technologiebaums hinter sich haben, da dies den Prozess komplett überflüssig macht

Overwatch and Apex Legends Spieler, die wissen möchten, wie sich die Fähigkeiten der Helden mit der realistischen Tank-Physik vereinbaren lassen

Skeptiker gegenüber Free-to-Play-Spielen, die ein gut finanziertes Spiel suchen, das man kostenlos ausprobieren kann

Wenn du in eine dieser drei Kategorien passt, dann World of Tanks: HEAT Das Gameplay wird dir wahrscheinlich gefallen. Die Bezeichnung „Hero-Shooter“ kann man getrost anderen überlassen.

World of Tanks HEAT bekam einen ersten Einblick in Gamescom’s Live-Übertragung der Premiere am 19. August 2025, dann fast ein Jahr lang mit Tests verbracht. Allein in der geschlossenen Beta wurden fast 157.000 Kämpfe und 8 Millionen Minuten Spielzeit verzeichnet, bevor jemand außerhalb des Studios wirklich mitreden konnte. Die World of Tanks: HEAT Als Veröffentlichungstermin wurde schließlich der 26. Mai 2026 festgelegt, wobei alle Plattformen gleichzeitig online gehen werden.

Entwickler / Herausgeber Wargaming Erscheinungsdatum 26. Mai 2026 Plattformen PC (Steam, Wargaming Game Center), Steam Deck, PS5, Xbox Series X|S, GeForce NOW Genre Taktischer Fahrzeug-Shooter mit heldenspezifischen Fähigkeiten Cross-Play Vollständiges Cross-Play und plattformübergreifender Spielfortschritt auf allen Plattformen Preis Kostenlos spielbar Motor Neue, eigene Engine, unabhängig vom klassischen WoT

Cross-Play war bereits am ersten Tag verfügbar, und Das ist der einfachste Sieg auf dieser ganzen Liste.. Ich habe mir das Spiel über Dampf noch in derselben Woche, in der das Spiel erschien, und landete in derselben Lobby wie ein Freund, der gerade auf XBOX. Keine zusätzliche Einrichtung auf beiden Seiten, einfach identisch World of Tanks: HEAT Gameplay, das sich über zwei verschiedene Plattformen erstreckt.

The World of Tanks HEAT Das Erscheinungsdatum war allerdings mit einem großen Vorbehalt verbunden. Am Tag der Veröffentlichung kam es zu einer Welle von PC-Abstürzen, die so schwerwiegend waren, dass sie Dampf Die Bewertungen fielen innerhalb der ersten 24 Stunden auf „überwiegend negativ“ zurück.

Wargaming hat nicht versucht, das zu vertuschen. Am 27. Mai wurde ein Hotfix veröffentlicht, gefolgt von dem umfassenderen Update 1.0.3 am 9. Juni, und die Bewertungen sind wieder auf „gemischt“ gestiegenseitdemWorld of Tanks HEAT Es gab zwar einige Probleme beim Veröffentlichungstermin, doch was nun übrig bleibt, liest sich eher wie Beschwerden über Wirtschaftlichkeit und Ausgewogenheit als wie Berichte über Abstürze.

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World of Tanks: HEAT-Gameplay – Heldenfähigkeiten, Panzerregeln

Was mir als Erstes an World of Tanks HEAT ist, wie wenig klassisch WoT Erfahrung, die dafür tatsächlich erforderlich ist – das gilt für die World of Tanks HEAT Erscheinungsdatum und gilt auch heute noch. Jeder, der schon einmal Zeit in Overwatch or Apex Legends wird die Form davon sofort erkennen: Wähle einen Agenten (oder deinen Helden?), passe die Waffen, die Rüstung und die Ausrüstung deines Panzers an und stürze dich dann in ein 5-gegen-5- oder 10-gegen-10-Match.

Jeder Agent ist fest an eine bestimmte Zweier-Fahrzeugkombination gebunden, sodass die Charakterauswahl gleichzeitig Ihre Entscheidung über den Aufbau des Teams darstellt, noch bevor Sie einen einzigen Schuss abgefeuert haben. Fügt man noch eine ultimative Fähigkeit und eine passive Eigenschaft hinzu und entfernt sie anschließend wieder, so haben sich die darunterliegenden Aspekte – die Schussführung, die Panzerung, die Abpraller – keinen Millimeter verändert. Das ist der Teil von World of Tanks: HEAT ein Gameplay, das nach wie vor derselben Tradition angehört wie das Die besten taktischen Shooter-Spiele Darauf basiert dieses Genre, ob man nun über die entsprechenden Fähigkeiten verfügt oder nicht.

Beim Pacing geht es darum, World of Tanks: HEAT Das Gameplay weicht für mich tatsächlich vom Original ab. KlassikerWoT es gibt überhaupt keine Respawns, ein einziger Fehler und ich war für das Match erledigt und musste zusehen. Hier bedeutet das Sterben lediglich, dass man schneller wieder ins Spiel kommt, und diese Schnelligkeit kommt bei den vertikaleren Kämpfen am deutlichsten zum Tragen World of Tanks HEAT Karten, auf denen Stillstehen selten lange eine Option bleibt.

Zunächst ging ich davon aus, dass der Fortschritt nur bei Agenten zum Tragen kommt, aber ich habe mich geirrt. Es läuft eigentlich auf zwei Gleisen: den Agenten und den Panzern. Beide wachsen, nur mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, und genau dieser Unterschied ist es, der World of Tanks: HEAT Das Gameplay ist schwieriger vollständig freizuschalten, als es auf den ersten Blick scheint.

Wargaming will die Lorbeeren dafür einheimsen, den Tech-Tree abgeschafft zu haben, und das ist auch fair so, denn er ist tatsächlich weg. Agent-Fähigkeiten werden durch den Einsatz von Punkten erworben, die man durch XP verdient und die auf vier Kategorien verteilt sind: Eigenschaft, Fähigkeit, Attribut und Ult. Diese Fähigkeiten werden während des Spiels durch Punkte aktiviert, die man sich durch gutes Spiel verdient.

Was die Fahrzeuge angeht, ist das eine ganz andere Geschichte – und zwar eine viel umfangreichere. Lass mich gar nicht erst mit dem mühsamen Freischalten der Fahrzeuge anfangen. Auf die konkreten Zahlen werde ich später in diesem Beitrag eingehen World of Tanks HEAT Rezension, denn sie verdienen mehr Platz, als ihnen ein abschließender Absatz hier bieten kann.

HEAT-Agenten in World of Tanks – Ein ganz anderes Spielgefühl

Acht Agenten, aufgeteilt auf drei Rollen: zwei Verteidiger, die die Stellung halten (Chopper und Ember), vier auf Angriff ausgerichtete Assault-Charaktere (Kent, Raketa, Reaper und Twister) sowie zwei Scharfschützen, die den Fernkampf abdecken (Hound und Fuzzer). Drei von ihnen – Chopper, Kent und Hound – sind vom ersten Tag an kostenlos erhältlich., dazu drei Panzer. Der Rest wird im Laufe der Spielzeit freigeschaltet oder gekauft, und die Wahl des richtigen Panzers zu Beginn hängt oft davon ab, welcher World of Tanks HEAT Karten, mit denen Sie voraussichtlich die meiste Zeit verbringen werden.

Ich habe mittlerweile sechs der acht gespielt, genug, um mich mit jedem einzelnen wirklich wohlzufühlen, und die Spiele gegen die verbleibenden beiden haben mir genügend Einblicke verschafft, um hier ehrlich über alle acht zu sprechen World of Tanks HEAT Rückblick. Hier ein kurzer Überblick darüber, was sie tatsächlich in ein Spiel einbringen.

Mitarbeiter Rolle Ultimate Auswirkungen des Spiels Chopper Verteidigen „Creeping Barrage“ – ein sich vorwärtsbewegendes Sperrfeuer aus Sprenggranaten, das Eroberungspunkte räumt und Rückzugswege abschneidet Räumt fest verschanzte Verteidiger von einem Punkt oder schneidet einen Fluchtweg ab Erstens Körperverletzung Bei kurzer Zielerfassung feuert Strike Hydra-Raketen ab, bei langer Zielerfassung wechselt er zu zielsuchenden Hellfire-Raketen Erwischt ein flüchtendes Ziel oder erledigt eines, das bereits Schaden erlitten hat, aus der Ferne Hund Scharfschütze „Hunting Time“ ist ein fernsehgesteuertes Projektil, das auf markierte Ziele mit niedriger HP zielt; ein bestätigter Treffer lädt es teilweise wieder auf, sodass ein weiterer Schuss möglich ist. Tötet ein markiertes Ziel und kann direkt mit einem zweiten Kill fortfahren Rakete Körperverletzung „Rampage“: Ein rasender Anstieg der Feuerrate, wobei die Lebenspunkte für die Dauer des Effekts auf über 1 festgelegt sind Verwandelt einen einzelnen Angriff für mehrere Sekunden in einen nahezu unaufhaltsamen Schadensspitzenwert Mensch Verteidigen Grand Slam, eine schwere Bombe, die das Gelände durchdringt und eine seismische Explosion auslöst Räumt ein umkämpftes Gebiet oder verhindert einen Vorstoß durch einen Engpass Fuzzer Scharfschütze „Strike Laser“, ein von einem Flugzeug gesteuerter Laserschlag Chips verursachen aus der Distanz Schaden, entscheiden einen Kampf jedoch selten allein Reaper Körperverletzung „Napalm in the Morning“ – ein Napalm-Einsatz mit einer F-4 Phantom Löst eine gehaltene Position auf oder bestraft eine Gruppe, die gemeinsam vorrückt Twister Körperverletzung „Lights Out“, ein per Drohne abgeworfener EMP, der Gegner verlangsamt, bevor er sie stört und Schaden verursacht Verhindert einen Vorstoß oder verschafft Zeit zum Rückzug und zur Neuformierung

Das Gute daran ist, dass Sobald man mitten im Spiel ist, spürt man tatsächlich, dass sie sich voneinander unterscheiden. Das Auslösen von Choppers Sperrfeuer verlangsamt das Geschehen an einer bestimmten Stelle, während das Aktivieren von Raketas Berserker-Modus alles stattdessen beschleunigt – und dieser Unterschied zieht sich durch den gesamten Charakterpool. Das gilt insbesondere, sobald man gesehen hat, wie sich das in einigen verschiedenen World of Tanks HEAT Karten statt nur einer.

Es ist dieselbe Anziehungskraft, die die Menschen zum Die besten Third-Person-Shooter-Spiele: acht echte Gründe, dasselbe Ziel auf unterschiedliche Weise zu spielen. Das ist auch ein Beweis dafür, dass World of Tanks: HEAT Das Gameplay hängt stärker von der Wahl des Agenten ab als von der reinen Treffsicherheit.

Die weniger guten Sachen hingegen, Salden in der World of Tanks HEAT Das Erscheinungsdatum ist an einigen Stellen ungenau, zumindest bis ich diese Rezension geschrieben habe. Raketas „Rampage“ macht ihn nahezu unbesiegbar, während sein Schaden gleichzeitig sprunghaft ansteigt – eindeutig zu stark für die Kosten, die damit verbunden sind. Fuzzers „Strike Laser“ geht in die andere Richtung daneben und ist den Platz, den er einnimmt, selten wert.

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World of Tanks HEAT-Karten – Das Gelände bestimmt dein Spielgeschehen

Nexus Dam hat mir eine Lektion erteilt, als ich dort zum ersten Mal einen Schützen gespielt habe, kurz nachdem die World of Tanks HEAT Erscheinungsdatum: Es nützt nichts, als Erster die oberste Ebene zu erreichen, wenn man von dort nicht wieder herunterkommt. Ich hatte mich gerade erst auf dem Oberdeck in einer Scharfschützenposition eingerichtet, als zwei Assault Agents das Treppenhaus hinter mir flankierten und es keinen Rückzugsort mehr gab.

Das ist die wahre Geschichte in allen acht Fällen World of Tanks HEAT Karten; keine davon ist neutraler Boden. Jede belohnt einen bestimmten Agenten und bestraft stillschweigend den Falschen., manchmal sogar im selben Spiel. Alle acht World of Tanks HEAT Die Karten basieren ebenfalls auf realen Orten, wobei jeder Ort seinen eigenen offiziellen Namen im Spiel hat:

Nord Oko , Arktisforschungsstation, Nachtkarte

, Arktisforschungsstation, Nachtkarte Nexus Damen , ein Wasserkraftwerk in einer Bergschlucht

, ein Wasserkraftwerk in einer Bergschlucht Flugzeugträger , tropischer Marinehafen

, tropischer Marinehafen Projekt Phoenix , Solarkraftwerk

, Solarkraftwerk Moonshot , Weltraumstartkomplex in der Wüste

, Weltraumstartkomplex in der Wüste Die vernarbte Stadt , städtische Ruinen aus dem Bürgerkrieg im Nahen Osten

, städtische Ruinen aus dem Bürgerkrieg im Nahen Osten Blossom Crash , ein Hochlandtal rund um ein abgestürztes Frachtflugzeug in Südostasien

, ein Hochlandtal rund um ein abgestürztes Frachtflugzeug in Südostasien Hitzschlag, ein im Bau befindliches Luxus-Wüstenresort

„Scarred City“ stellt das Problem mit dem Nexus-Damm völlig auf den Kopf. Hound fühlt sich dort oben wirklich großartig an – von den Dächern und den mit Barrikaden versperrten Straßen aus hat ein Scharfschütze von jedem Annäherungsweg aus eine hervorragende Sicht, und ausnahmsweise einmal geht der Höhenvorteil nicht mit einer Falltür unterhalb einher.

Setzt man denselben Scharfschützen jedoch in „Moonshot“ ein, verflüchtigt sich dieser Vorteil. Es gibt zwar weite Sichtlinien, aber die offene Wüste bietet keinerlei Deckung, sobald man selbst entdeckt wird – die Reichweite, die „Scarred City“ so großartig gemacht hat, macht einen hier also nur zu einem leichteren Ziel.

Ich muss zugeben, dass mich die grafische Qualität mehr als einmal überrascht hat. Die überfluteten Reisfelder und Blütenhaine von „Blossom Crash“ ließen jeden Vorstoß auf das abgestürzte Frachtflugzeug wie ein echtes Schlachtfeld wirken. „Flugzeugträger“ wirkte ähnlich: Die Kämpfe fanden auf einem ungeschützten Flugdeck statt, das von allen Seiten von offenem Wasser umgeben war, was eine Spannung erzeugte, die der Zielmarker allein niemals hätte erzeugen können.

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HEAT-Modi in World of Tanks – „Conquest“ stiehlt allen die Show

Schon nach drei Minuten in meinem ersten „Conquest“-Match hatte ich völlig vergessen, dass es in diesem Spiel noch drei weitere Spielmodi gab. Die Stützpunkte wechselten ständig ihre Position auf der Karte, beim Respawn wurde ich immer wieder in den nächstgelegenen Kampf geworfen, und ich musste nicht ein einziges Mal innehalten und überlegen, wohin ich als Nächstes gehen sollte.

Das fasst „Conquest“ in einem Satz zusammen, und es ist der einzige Modus hier, den ich ohne Umschweife als wirklich unterhaltsam bezeichnen würde. Die anderen drei sind zwar durchaus kompetent, aber sie haben mich einfach nie so in ihren Bann gezogen wie das erste Spiel. Ein 10-gegen-10-Spiel mit mehreren gleichzeitig aktiven Basen sorgt pro Minute für mehr Chaos, als es jeder 5-gegen-5-Modus jemals erreichen könnte, insbesondere auf den größeren World of Tanks HEAT Karten, die speziell dafür entwickelt wurden. Das Kartendesign nimmt dir einen Großteil des Denkens ab, sobald du gelernt hast, dem „Rauschen“ zu folgen, anstatt deine Planung daran anzupassen.

Und so sehen die Zahlen für alle vier im Einzelnen aus.

Mode Spieler Ziel Eroberung Zehn gegen zehn Mehrere Basen gleichzeitig besetzt; wer zuerst 2.000 Siege erreicht Hardpoint 5v5 Ein aktiver Stützpunkt, die Spielreihenfolge wechselt; wer zuerst 2.000 Punkte erreicht, gewinnt Steuerung 5v5 Best-of-Three, eine Zone; zwei Runden gewinnen Tötung bestätigt 5v5 Tötungen zählen erst, wenn die Spielsteine eingesammelt wurden; wer zuerst 25 erreicht, gewinnt

Die meistenWorld of Tanks HEAT Da die Karten mehr als einen dieser Modi unterstützen, solltest du nicht davon ausgehen, dass sich Karte und Modus zweimal hintereinander auf dieselbe Weise kombinieren lassen. Die drei 5v5-Modi erfordern mehr Geduld als „Conquest“ – eine Basis verteidigen, den Zeitpunkt einer Rotation richtig wählen, um ein Token kämpfen – genau die Art von Überlegungen, die du bei „Conquest“ komplett überspringen kannst.

Auch die Übungsanlage findet hier großen Anklang – so sehr, dass sie in diesem Artikel eine eigene Erwähnung verdient World of Tanks HEATRezension.World of Tanks: HEAT Das Gameplay unterscheidet sich in Bezug auf das Zielen und das Spieltempo deutlich von einem herkömmlichen Shooter. dass das Aufwärmen gegen die KI, bevor man acht Agenten mit völlig unterschiedlichen Ausrüstungen unter einen Hut bringen muss, sich nicht mehr wie eine Option anfühlt, sondern als Notwendigkeit erscheint.

Ein einfaches System, bei dem man für Geduld bezahlen muss

Die Fahrzeugentwicklung ist viel tiefgründiger, als ich erwartet hatte; sie ist völlig unabhängig von der Entwicklung der Agentenfähigkeiten und spielt eine ebenso zentrale Rolle bei World of Tanks: HEATGameplay, aberSchon allein die Frage, wie man überhaupt an die Fahrzeuge herankommt, ist der Punkt, an dem mich dieses System nicht mehr überzeugt.

Mit den Fahrzeug-XP steigt der Panzer selbst im Level auf, bis zu Level 25, wodurch Module freigeschaltet werden, die in Kategorien wie „Feuerkraft“, „Widerstandsfähigkeit“, „Nutzwert“ und „Mobilität“ unterteilt sind und jeweils echte Vor- und Nachteile mit sich bringen. Mehr Feuerkraft bei geringerer Verteidigung, längere Einsatzdauer der Fähigkeiten bei geringerer Mobilität. Jeder Panzer verfügt zudem über ein festes Payload-Budget.; Bei mir liegt der Wert normalerweise bei etwa 35 von 100, daher stellen die Ausrüstungskonfigurationen eine echte Einschränkung dar und sind nicht etwas, das man irgendwann vollständig ausschöpfen kann.

Bei der Ausrüstung funktioniert es genauso: Ein Platz ist fest für Heilung reserviert, egal welches Fahrzeug ich fahre, der andere ist an die Rolle des Fahrzeugs gebunden. Weniger Freiheit, als ich erwartet hatte, aber dadurch wird verhindert, dass sich alle Builds auf dieselben drei „besten“ Auswahlen konzentrieren.. Wenn dir rundenbasierte Strategie-Spiele mehr liegen, dann ist unser Die besten Total-War-Spiele Der Überblick geht auf diese Seite des Genres näher ein.

Die Beschaffung ist das eigentliche Problem. Nach meinen eigenen Berechnungen kostet ein Neuwagen seit dem World of Tanks HEAT Veröffentlichungsdatum, und ein Match bringt selbst bei aktivierten Boostern etwa 3.000 ein. Es könnten mehr sein, wenn man in den Matches gut abschneidet, aber das sind irgendwo über 60 Matches pro Panzer, bei einem Fuhrpark von anfänglich nur 12 freischaltbaren Fahrzeugen. Durch das Grinden erhält man nicht einmal schnell mehr Abwechslung; man bekommt lediglich nach ein oder zwei Spielabenden eine weitere Option.

Auch beim Upgrade-System gibt es noch Lücken. Mods gibt es in den Seltenheitsstufen „grau“, „blau“, „lila“ und „legendär“, und ein Großteil dessen, was in der Closed Beta vorhanden war, ist zum Start noch nicht im Spiel. Das derzeitige System funktioniert. Es gibt nur weniger davon, als es am ersten Tag geben sollte.

Auch kosmetische Anpassungen gibt es, Skins und eine Handvoll agentenspezifischer Gadgets – ganz okay, aber nicht besonders umfangreich, und nicht, als ob man es sein wollte.

Von den fünfzehn Fahrzeugen haben mich der Marder 1A3 und der XM1 am meisten überzeugt. Der Marder verdient diese Einstufung fast trotz Fuzzer, dessen Ausrüstung – wie ich bereits erwähnt habe – nicht viel bewirkt; die Synergie der Module hat mehr Gewicht als der Agent. Beim XM1 ist es genau umgekehrt: Kents passive Fähigkeit „Nachladen bei Treffer“ und die Effizienz der Bewaffnung des Panzers greifen schnell ineinand, insbesondere in offenerem Gelände. World of Tanks HEAT Karten, bei denen diese Effizienz tatsächlich zum Tragen kommen kann.

Das muss am ersten Tag noch nicht alles perfekt sein, da kostenlose Spiele in der Regel Raum für Verbesserungen bieten. Aber zwischen der Bezahlschranke und den fehlenden Mods, Die tatsächliche inhaltliche Lücke ist hier größer als es das Design des Systems verdient, und das ist der einzige Kritikpunkt, den dies World of Tanks HEAT auf die diese Rezension immer wieder zurückkommt.

HEAT vs. Classic – Die wichtigsten Unterschiede

World of Tanks: HEATund klassischWorld of Tanks sind eigenständige Spiele ohne gemeinsamen Spielfortschritt. Allerdings lässt sich der World of Tanks Die Übernahme des Namens in ein brandneues Spiel macht diesen Vergleich unvermeidlich, ob man will oder nicht, zumal das Erscheinungsdatum von „World of Tanks HEAT“ diese Trennung offiziell gemacht hat. Hier stehen die beiden also tatsächlich Seite an Seite.

Was ändert sich? Klassisches World of Tanks World of Tanks: HEAT Fortschritt Über 400 Panzermodelle im Technologiebaum, Hunderte von Stunden bis zur höchsten Stufe Kein Forschungsbaum; wähle ein Fahrzeug aus und spiele sofort Mit dem Tempo mithalten Langsam, positionsorientiert, im Simulationsstil Schneller, mit Respawn-Funktion, zielorientiert Agentensystem Keine Agenten oder Fähigkeiten 8 Agenten mit Ultimates und passiven Eigenschaften Panzerverzeichnis Über 400 historische Panzer, frei erforschbar 15 Fahrzeuge zum Start, jeweils einem Agenten zugeordnet Zielspieler Simulations- und Strategie-Fans „Overwatch“- und „Apex“-Spieler, die Tank-Action ohne langwieriges Grinden suchen

Ich spiele immer noch den Klassiker WoT regelmäßig und beim Sitzen in HEAT Gleich nach einer Trainingseinheit fühlt es sich an, als würde man komplett die Sportart wechseln. WoT belohnt es, still zu bleiben, die Lage einzuschätzen und ein Duell geduldig abzuwarten. HEAT genau das wird bestraft; wenn man stillsteht, wird man nicht nur einmal, sondern zweimal getötet, und das World of Tanks HEAT Die Karten unterstreichen dies – sie sind kleiner, steiler und eher auf Bewegung ausgelegt als auf Duelle mit großer Sichtweite WoT hat mich ausgebildet. Diese Veränderung in World of Tanks: HEAT Das Gameplay ist der Hauptgrund dafür, dass ein direkter Vergleich von vornherein fast schon unfair erscheint.

Wargaming Auch mit dem gemeinsamen Namen ging er offensichtlich nicht leichtfertig um. Entscheiden fürHEAT Ein Untertitel anstelle einer nummerierten Fortsetzung deutet darauf hin, dass es sich um dasselbe Universum, aber ein anderes Spiel handelt., und es ist durchaus sinnvoll, sich auf die seit fünfzehn Jahren bestehende Markenbekanntheit zu stützen, anstatt eine völlig neue Marke von Grund auf neu zu etablieren.

Ich bin einfach nicht davon überzeugt, dass das die richtige Entscheidung ist, wenn man sich beide Spiele einmal genauer ansieht. Bei diesem Vergleich wirkt nichts wie eine Weiterentwicklung, sondern eher wie zwei unterschiedliche Produkte, die zufällig dasselbe Logo tragen, und das ist der einzige Punkt, in dem ich anderer Meinung bin. World of Tanks HEAT Das Problem lässt sich bei der Überprüfung nicht ganz lösen.

Ich hätte einen klaren Schlussstrich mehr geschätzt als einen Namen Obwohl diese Tabelle Kontinuität verspricht, hält sie diesen Anspruch in Wirklichkeit nicht ein. Wenn es vor allem die Kulisse des Zweiten Weltkriegs war, die Sie ursprünglich zum Original hingezogen hat, dann ist unser Die besten Spiele zum Zweiten Weltkrieg Der Überblick behandelt dieses Thema direkter als HEATtut es jetzt.

Kann man beide spielen? Ja, es gibt separate Downloads und separate Konten, und viele Spieler nutzen beide. Einen detaillierteren Vergleich der Tank-Shooter findest du in unserem War Thunder vs World of TanksAufschlüsselung.

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Fazit: Vielen Dank, aber Vorsicht vor dem Grind

Ich arbeite daran World of Tanks HEAT Die Rezension hat mich davon überzeugt, dass das Agent-System seinen Platz verdient. Ultimates in eine Serie einzubauen, die auf Geduld und raffinierten Wendungen basiert, klingt auf dem Papier falsch, aber es funktioniert, und World of Tanks: HEAT Das Gameplay macht mir so viel Spaß wie kein anderes Panzerspiel seit Jahren.

Die Ironie dabei ist, dass das, was klassische Spieler am Original am meisten gehasst haben, nie verschwunden ist. Das Grinden im Technologiebaum ist zwar weg, aber es hat sich verlagert: Das Freischalten von Fahrzeugen kostet ein kleines Vermögen an Credits im Vergleich zu dem, was man pro Match verdient. Bei fünfzehn Fahrzeugen zum Start ist das zwar nachvollziehbar, aber die Spieler sprechen es bereits offen aus: Niemand will eine Woche lang grinden, um einen einzigen Panzer zu bekommen.

Wargaming hat den klassischen Stil beibehalten WoT Das Spiel gibt es seit 2010, es werden also noch mehr Agenten, Fahrzeuge und Karten hinzukommen. Wer jetzt einsteigt, kann spielen, bevor sich das Meta-Spiel festigt – ein echter Vorteil für Early-Adopter. Überlegst du noch, ob du dich für dieses Spiel entscheiden sollst? Unser Die besten Kriegsspiele Die Zusammenfassung ist einen Blick wert.

Ganz einfach: Das ist deine Zeit wert, wenn du keine Lust mehr auf das mühsame Hochleveln im Technologiebaum hast oder Ich möchte Fähigkeiten im Heldenstil bei realistischer Panzerphysik. Überspringe es, wenn du Hunderte historischer Panzer und eine detaillierte Simulation suchst – klassisch WoT or War Thunder das immer noch besser machen, und Dampf Die Bewertungen, von denen knapp die Hälfte positiv ist, spiegeln diese Kluft wider.

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Häufig gestellte Fragen