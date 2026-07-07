Reseña de los proyectiles HEAT en World of Tanks – Muchas gracias

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World of Tanks HEAT se lanzó como un juego independiente desde el primer día, no como una actualización de contenido añadida al original, y Wargaming Lo demostró el 26 de mayo de 2026 con un nuevo motor, un modelo de juego gratuito y sin progresión compartida con el WoT clásico.

Crear desde cero un juego de disparos táctico con tanques totalmente nuevo es toda una apuesta arriesgada para un estudio que lleva manteniendo vivo un único título desde 2010. Años en el género clásico ¿Dónde está la «s»? Los árboles tecnológicos me proporcionaron una referencia clara para evaluar qué había cambiado, empezando por el propio árbol tecnológico ha desaparecido y ha sido sustituido por habilidades de agente, al estilo de los héroes, que se superponen al combate real de los tanques .

Que algo sea gratis no siempre significa que merezca la pena dedicarle tiempo, y eso es precisamente lo que este World of Tanks HEAT Se resuelve la revisión.

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¿Qué es el HEAT de World of Tanks?

Wargamingte lo diréWorld of Tanks HEAT no es un «hero shooter», una postura que ha mantenido firmemente desde el World of Tanks HEAT fecha de lanzamiento. Ocho agentes, cada uno con su propia habilidad definitiva, además de su capacidad de combate como tanques, ofrecen argumentos de peso a favor de lo contrario.

La frase del propio estudio es: «Por favor, considéralo un juego de disparos táctico centrado en tanques y agentes», y eso se mantiene hasta que un «Ultimate» solicita un ataque aéreo o provoca que alguien sufra un pico de daño descontrolado. Sea cual sea la etiqueta Wargaming prefiere, esa es la lógica de los «shooter de héroes» que se esconde tras un juego que, por lo demás, tiene los pies en la tierra World of Tanks: HEATjugabilidad.

Al cabo de unas semanas, había puesto World of Tanks HEATen ellos mejores juegos de guerra gratuitos lista, teniendo en cuenta tres tipos concretos de jugadores:

ClásicoWoT los veteranos que ya han terminado de subir de nivel en el árbol tecnológico, ya que esto lo elimina por completo

Overwatch and Apex Legends jugadores que sienten curiosidad por saber cómo se integran las habilidades de los héroes con la física real de los tanques

Los escépticos respecto al modelo «free-to-play» que buscan un juego con una buena financiación que se pueda probar sin coste alguno

Si encajas en cualquiera de esas tres categorías, y World of Tanks: HEAT Es probable que la jugabilidad te guste. La etiqueta de «shooter de héroes» puede quedársela otro.

World of Tanks HEAT pudo ver por primera vez Gamescom’s Noche de estreno en directo el 19 de agosto de 2025, luego pasó casi un año realizando pruebas. Solo en la beta cerrada se registraron casi 157 000 batallas y 8 millones de minutos de combate antes de que nadie ajeno al estudio pudiera dar su opinión. El World of Tanks: HEAT La fecha de lanzamiento se fijó finalmente para el 26 de mayo de 2026, y el juego estará disponible en todas las plataformas al mismo tiempo.

Desarrollador / Editor Wargaming Fecha de lanzamiento 26 de mayo de 2026 Plataformas PC (Steam, Wargaming Game Center), Steam Deck, PS5, Xbox Series X|S, GeForce NOW Género Juego de disparos con vehículos tácticos y habilidades propias de los héroes Juego multiplataforma Juego cruzado y progresión cruzada completos en todas las plataformas Precio Juego gratuito Motor Nuevo motor propio, independiente del WoT clásico

El juego multiplataforma se estrenó el primer día, y esa es la victoria más fácil de toda la lista. Me hice con el juego a través de Vapor la misma semana en que se lanzó y acabé en la misma sala que un amigo que estaba jugando en XBOX. No hace falta ninguna configuración adicional por ninguna de las dos partes, simplemente son idénticos World of Tanks: HEAT una experiencia de juego que abarca dos plataformas diferentes.

The World of Tanks HEAT Sin embargo, la fecha de lanzamiento venía acompañada de un verdadero «asterisco». El día del lanzamiento se produjo una oleada de fallos en los ordenadores lo suficientemente graves como para provocar Vapor las valoraciones bajaron a «Mayoritariamente negativas» en las primeras 24 horas.

Wargaming No intentaron ocultarlo. El 27 de mayo se publicó una corrección, seguida de la actualización 1.0.3, más completa, el 9 de junio, y las valoraciones han vuelto a situarse en «Mixed»desde entoncesWorld of Tanks HEAT Un contratiempo en la fecha de lanzamiento, aunque lo que queda ahora parece más bien quejas sobre el rendimiento y el equilibrio que informes de fallos.

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World of Tanks: Jugabilidad HEAT – Poderes de los héroes, reglas de los tanques

Lo primero que me llamó la atención de World of Tanks HEAT es lo poco clásico que es WoT la experiencia que realmente requiere —lo cual es cierto en el World of Tanks HEAT fecha de lanzamiento y sigue siendo igual de cierto hoy en día. Cualquiera que haya pasado un tiempo en Overwatch or Apex Legends reconocerás su forma al instante: Elige un agente (¿o a tu héroe?), personaliza las armas, la armadura y el equipamiento de tu tanque y, a continuación, únete a una partida de 5 contra 5 o de 10 contra 10.

Cada agente viene vinculado a una plantilla específica de dos vehículos, por lo que la elección del personaje también determina tu configuración antes incluso de haber disparado un solo tiro. Añádele una habilidad definitiva y una pasiva, y luego quítalas ambas, y verás que la puntería, el ángulo del blindaje y los rebotes no han cambiado ni un ápice. Esa es la parte de World of Tanks: HEAT una jugabilidad que sigue perteneciendo a la misma línea que la los mejores videojuegos de disparos tácticos Este género se basa en eso, haya habilidades o no.

El ritmo es aquello en lo que World of Tanks: HEAT En mi opinión, la jugabilidad se aleja bastante de la del juego original. ClásicoWoT no tiene reapariciones en absoluto, un solo error y se me acababa la partida, me quedaba relegado a ser mero espectador. Aquí, morir solo significa volver a la partida más rápido, y esa rapidez se nota sobre todo en las partidas más verticales World of Tanks HEAT mapas en los que quedarse quieto rara vez es una opción que dure mucho tiempo.

Al principio, pensaba que la progresión solo se aplicaba a los agentes, pero me equivocaba. En realidad, funciona con dos sistemas: los agentes y los tanques. Ambos crecen, aunque a ritmos diferentes, y esa diferencia es precisamente lo que hace que World of Tanks: HEAT La mecánica del juego resulta más complicada de dominar por completo de lo que parece a primera vista.

Wargaming Quiere atribuirse el mérito de haber acabado con el árbol tecnológico, y con razón, ya no existe. Las habilidades de los agentes se obtienen gastando puntos ganados con la XP, repartidos en cuatro categorías: Rasgo, Habilidad, Atributo y Habilidad definitiva. Esas habilidades se activan durante la partida gracias a los puntos que se ganan simplemente jugando bien.

En cuanto a los vehículos, eso es otra historia por completo, y mucho más importante. No me hagas hablar de lo tedioso que es desbloquearlos. Más adelante en este artículo entraré en detalles sobre las cifras concretas World of Tanks HEAT reseña, ya que merecen más espacio del que les puede ofrecer aquí un párrafo final.

Agentes HEAT de World of Tanks: sensaciones claramente diferentes

Ocho agentes repartidos en tres roles: dos defensores encargados de mantener la posición (Chopper y Ember), cuatro asaltantes diseñados para el ataque (Kent, Raketa, Reaper y Twister) y dos tiradores especializados en el largo alcance (Hound y Fuzzer). Tres de ellos, Chopper, Kent y Hound, son gratuitos desde el primer día., además de tres tanques. El resto se desbloquea o se compra a medida que vas acumulando horas de juego, y elegir el adecuado desde el principio suele depender de cuál World of Tanks HEAT los mapas en los que esperas pasar más tiempo.

Hasta ahora he jugado a seis de los ocho, lo suficiente como para sentirme realmente cómodo con cada uno de ellos, y los partidos contra los dos restantes me han dado una idea lo bastante clara como para hablar con sinceridad de los ocho en este World of Tanks HEAT Análisis. A continuación, echamos un vistazo rápido a lo que realmente aportan a un partido.

Agente Función Definitivo Repercusión del partido Picadora Defender «Creeping Barrage», un bombardeo de proyectiles de alto explosivo que avanza lentamente y que despeja los puntos de captura y corta las vías de retirada Despeja a los defensores atrincherados en un punto o bloquea una vía de escape Primero Agresión En modo de ataque con fijación de objetivo corta, el sistema dispara cohetes Hydra; en modo de fijación de objetivo larga, pasa a disparar misiles Hellfire autoguiados. Ataque a un objetivo que huye o remata a uno que ya ha sufrido daños desde la distancia Sabueso Tirador de precisión «Hunting Time», un misil guiado por televisión que se dirige hacia objetivos marcados con pocos puntos de vida; una muerte confirmada lo recarga parcialmente para un disparo posterior. Ejecuta a un objetivo marcado y puede encadenar directamente una segunda muerte Cohete Agresión «Rampage»: un pico de cadencia de disparo desenfrenado con la vida fijada por encima de 1 mientras dure el efecto. Convierte un solo golpe en un pico de daño prácticamente imparable durante varios segundos Persona Defender Grand Slam, una bomba de gran potencia que penetra en el terreno y provoca una explosión sísmica Despeja una zona disputada o frena un avance en un punto de estrangulamiento Fuzzer Tirador de precisión Strike Laser, un ataque láser guiado desde un avión Las fichas infligen daño a distancia, pero rara vez deciden el resultado de un combate por sí solas Reaper Agresión «Napalm in the Morning», un ataque con napalm de un F-4 Phantom Acaba con una posición defendida o castiga a un grupo que avanza en bloque Twister Agresión «Lights Out», un pulso electromagnético lanzado desde un dron que ralentiza a los enemigos antes de interferir en sus sistemas y causarles daño Impide un avance o gana tiempo para replegarse y reagruparse

Lo bueno es que En realidad, se notan diferentes entre sí una vez que estás en una partida. Activar la ráfaga de Chopper ralentiza la acción en un punto concreto, mientras que activar el estado de furia de Raketa, por el contrario, lo acelera todo, y esa diferencia se mantiene en toda la plantilla. Esto resulta especialmente evidente una vez que lo has visto en acción en varios World of Tanks HEAT varios mapas, en lugar de uno solo.

Es ese mismo atractivo el que lleva a la gente hacia el Los mejores videojuegos de disparos en tercera persona: ocho razones de peso para abordar el mismo objetivo de formas diferentes. También es una prueba de que World of Tanks: HEAT La mecánica del juego se basa más en la elección del agente que en la puntería pura y dura.

Lo que no es tan bueno, sin embargo, saldos en el World of Tanks HEAT La fecha de lanzamiento es un poco imprecisa en algunos aspectos, al menos hasta que escribí esta reseña. La habilidad «Rampage» de Raketa lo hace prácticamente imbatible, al tiempo que su daño se dispara, lo que sin duda resulta demasiado potente para lo que cuesta. El «Strike Laser» de Fuzzer, por el contrario, se queda corto y rara vez merece la pena el espacio que ocupa.

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Mapas HEAT de World of Tanks: el terreno determina tu forma de jugar

La presa de Nexus me enseñó una lección la primera vez que jugué allí con un tirador, poco después de que… World of Tanks HEAT Fecha de lanzamiento: llegar primero a lo más alto no sirve de nada si luego no puedes bajar. Apenas me había acomodado en una posición de francotirador en la cubierta superior cuando dos agentes de asalto flanquearon la escalera detrás de mí, y ya no me quedaba ningún sitio al que retirarme.

Esa es la realidad en las ocho World of Tanks HEAT mapas; ninguno de ellos es terreno neutral. Cada una de ellas recompensa a un agente concreto y castiga discretamente al que no debe, a veces en el mismo partido. Los ocho World of Tanks HEAT Los mapas también se basan en lugares del mundo real, y cada uno tiene su propio nombre oficial dentro del juego:

Nord Oko , estación de investigación ártica, mapa nocturno

, estación de investigación ártica, mapa nocturno Nexus para mujer , una presa hidroeléctrica situada en un desfiladero de montaña

, una presa hidroeléctrica situada en un desfiladero de montaña Portaaviones , puerto naval tropical

, puerto naval tropical Proyecto Fénix , planta de energía solar

, planta de energía solar Moonshot , complejo de lanzamiento espacial en el desierto

, complejo de lanzamiento espacial en el desierto Ciudad marcada por las cicatrices , ruinas urbanas de la guerra civil en Oriente Medio

, ruinas urbanas de la guerra civil en Oriente Medio Blossom Crash , un valle de montaña en torno a un avión de carga accidentado en el sudeste asiático

, un valle de montaña en torno a un avión de carga accidentado en el sudeste asiático Insolación, un complejo turístico de lujo en el desierto que se encuentra en construcción

«Scarred City» da un giro total al problema de la presa de Nexus. Hound se siente realmente bien ahí arriba: los tejados y las calles bloqueadas con barricadas ofrecen al tirador una línea de visión elevada desde cualquier ángulo de aproximación y, por una vez, la ventaja de la altura no viene acompañada de una trampilla en la parte de abajo.

Sin embargo, si colocas a ese mismo tirador en Moonshot, la ventaja se esfuma. Las líneas de visión son largas, pero el desierto abierto no ofrece ningún lugar donde esconderse en cuanto alguien te detecta, por lo que la distancia que hacía que Scarred City resultara tan genial aquí solo te convierte en un blanco más fácil.

Tengo que admitir que la calidad visual me ha sorprendido más de una vez. Los arrozales inundados y los bosquecillos en flor de «Blossom Crash» hacían que cada avance hacia el avión de carga accidentado pareciera un auténtico campo de batalla. «Portaaviones» causaba la misma sensación, al luchar en una cubierta de vuelo expuesta, rodeada de mar por todos lados, lo que añadía una tensión que el marcador de objetivo por sí solo nunca podría haber logrado.

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Modos HEAT de World of Tanks: «Conquest» se lo lleva todo

A los tres minutos de mi primera partida en el modo «Conquista», ya me había olvidado de que había otros tres modos en este juego. Las bases iban cambiando de bando por todo el mapa, las reapariciones me devolvían constantemente a la batalla más cercana y ni una sola vez tuve que parar a pensar adónde ir a continuación.

Eso resume «Conquest» en una sola frase, y es el único modo del juego que yo calificaría sin dudarlo de auténticamente divertido. Los otros tres son bastante buenos; simplemente nunca me han cautivado tanto como lo hizo aquel primer partido. Un partido de diez contra diez con varias bases activas a la vez genera más caos por minuto que cualquier modo de 5 contra 5, sobre todo en los mapas más grandes World of Tanks HEAT mapas creados para facilitarlo. El diseño del mapa te ahorra gran parte del trabajo mental una vez que aprendes a seguir el ruido en lugar de planificar en función de él.

A continuación te explicamos cómo se desglosan realmente los cuatro.

Moda Jugadores Objetivo Conquista Diez contra diez Varias bases activas a la vez; el primero en alcanzar las 2.000 victorias Punto de anclaje 5v5 Una base activa, se van turnando; el primero en llegar a 2.000 gana Control 5v5 Al mejor de tres, una sola zona; hay que ganar dos rondas Muerte confirmada 5v5 Las muertes solo cuentan una vez que se hayan recogido las fichas; el primero en llegar a 25 gana

La mayoríaWorld of Tanks HEAT Los mapas admiten más de uno de estos modos, así que no des por hecho que la combinación de mapa y modo vaya a ser la misma dos veces seguidas. Los tres modos 5 contra 5 exigen más paciencia que «Conquista»: defender una base, calcular bien el momento de una rotación, luchar por hacerse con una ficha… Exactamente el tipo de razonamiento que «Conquista» te permite saltarte por completo.

El campo de prácticas también se gana aquí un gran reconocimiento, hasta tal punto que merece una mención especial en este World of Tanks HEATreseña.World of Tanks: HEAT La mecánica de juego se diferencia lo suficiente en cuanto a la puntería y el ritmo respecto a un shooter convencional que calentar contra la IA antes de enfrentarse a ocho agentes con equipamientos totalmente diferentes deja de parecer algo opcional y empieza a parecer algo necesario.

Un sistema sencillo que te hace pagar por tu paciencia

La progresión del vehículo tiene más profundidad de lo que esperaba, es totalmente independiente de la progresión de habilidades del agente y es igual de fundamental para World of Tanks: HEATjugabilidad, peroLo que realmente no me convence de este sistema es precisamente cómo conseguir los vehículos en primer lugar.

La XP del vehículo permite subir de nivel al propio carro de combate, hasta el nivel 25, desbloqueando módulos clasificados en categorías como «Potencia de fuego», «Resistencia», «Utilidad» y «Movilidad», cada una de las cuales implica una verdadera disyuntiva. Más potencia de fuego a cambio de menos defensa, más tiempo de actividad de las habilidades a cambio de menos movilidad. Además, cada tanque cuenta con un presupuesto fijo para la carga útil.; en mi caso, suele rondar el 35 de 100 de los que se utilizan, así que las configuraciones de equipamiento suponen una limitación real, en lugar de algo que acabes por aprovechar al máximo.

El equipamiento funciona de la misma manera: una ranura está reservada para la curación, independientemente del vehículo que conduzca, y la otra está vinculada a la función del vehículo. Menos libertad de la que esperaba, pero evita que todas las configuraciones acaben siendo siempre las mismas tres «mejores» opciones.. Si lo tuyo es la estrategia por turnos, nuestro Los mejores juegos de Total War Este resumen profundiza más en ese aspecto del género.

La adquisición es el verdadero problema. Según mis propios cálculos, un vehículo nuevo cuesta unos 200 000 créditos desde que el World of Tanks HEAT fecha de lanzamiento, y una partida te reporta unos 3.000, incluso con los potenciadores activos. Podría ser más si te va bien en las partidas, pero eso supone algo más de 60 partidas por tanque, para una lista de solo 12 vehículos desbloqueables para empezar. La rutina ni siquiera te permite conseguir variedad rápidamente; solo te da una opción más tras una o dos tardes de juego.

El aspecto de las mejoras tiene sus propias carencias. Las modificaciones vienen en rarezas gris, azul, morada y legendaria, y una buena parte de lo que existía en la beta cerrada no está en el juego en el momento del lanzamiento. El sistema que hay ahora funciona. Simplemente hay menos de lo que debería haber desde el primer día.

También existe la personalización estética, Aspectos y un puñado de artilugios específicos para cada agente: está bien, pero no es muy variado., y sin intentar serlo.

De los quince vehículos, el Marder 1A3 y el XM1 me parecieron los más potentes. El Marder se lo gana casi a pesar de Fuzzer, cuyo kit no aporta gran cosa, como mencioné al principio; la sinergia entre módulos tiene más peso que el propio Agente. El XM1 es el caso contrario: la habilidad pasiva de Kent de recargar al recibir un impacto y la eficiencia de la carga útil del tanque encajan a la perfección, especialmente en los terrenos más abiertos World of Tanks HEAT los mapas, donde esa eficiencia realmente tiene la oportunidad de marcar la diferencia.

No hace falta que todo esto sea perfecto desde el primer día, ya que los juegos gratuitos suelen tener margen para mejorar. Pero entre el muro de pago y la falta de mods, la diferencia real en cuanto al contenido es mayor de lo que el diseño del sistema merece, y es la única queja que este World of Tanks HEAT un tema al que la reseña vuelve una y otra vez.

HEAT frente a Classic: diferencias clave

World of Tanks: HEATy clásicoWorld of Tanks son juegos independientes que no comparten progresión. Sin embargo, al pasar el World of Tanks El hecho de que el nombre aparezca en un juego totalmente nuevo hace que esta comparación sea inevitable, se quiera o no, sobre todo porque la fecha de lanzamiento de «World of Tanks HEAT» hizo oficial esa separación. Así que aquí es donde ambos títulos se sitúan, uno al lado del otro.

¿Qué cambia? World of Tanks Clásico World of Tanks: HEAT Progresión Más de 400 opciones en el árbol tecnológico de los tanques, cientos de horas hasta llegar al nivel más alto No hay árbol de investigación; elige un vehículo y empieza a jugar al instante Seguir el ritmo Lento, posicional, al estilo de una simulación Más rápido, con reaparición habilitada y centrado en los objetivos Sistema de agentes Sin agentes ni habilidades 8 agentes con habilidades definitivas y rasgos pasivos Lista de tanques Más de 400 tanques históricos, que se pueden investigar libremente 15 vehículos en el lanzamiento, cada uno asignado a un agente Jugador objetivo Aficionados a los juegos de simulación y estrategia Jugadores de Overwatch y Apex que quieran disfrutar de la acción de los tanques sin tener que pasar por el proceso de subir de nivel

Sigo jugando al clásico WoT con regularidad, y sentado en CALOR Justo después de una sesión, es como si cambiaras completamente de deporte. WoT recompensa el quedarse quieto, calcular el ángulo y esperar pacientemente a que termine un duelo. CALOR castiga precisamente eso: si te quedas quieto, te matan dos veces en lugar de una, y el World of Tanks HEAT Los mapas lo confirman: son más pequeños, más verticales y están diseñados para el movimiento, en lugar de para los enfrentamientos a distancia con largas líneas de visión. WoT me formó. Ese cambio en World of Tanks: HEAT La jugabilidad es, en gran parte, la razón por la que una comparación directa resulta casi injusta desde el principio.

Wargaming Evidentemente, tampoco se tomó a la ligera el nombre compartido. Optar porCALOR El hecho de que se utilice un subtítulo en lugar de una secuela numerada indica que se trata del mismo universo, pero de un juego diferente., y tiene mucho sentido aprovechar quince años de reconocimiento de marca en lugar de lanzar una nueva propiedad intelectual desde cero.

Es que no estoy convencido de que sea la decisión correcta una vez que te pones a jugar a ambos juegos. Nada en esa comparación parece una evolución, sino más bien dos productos diferentes que, por casualidad, comparten un logotipo, y ese es el único punto en el que no estoy de acuerdo… World of Tanks HEAT Un problema que la revisión no acaba de resolver.

Hubiera valorado más una ruptura definitiva que un nombre Aunque promete continuidad, esta tabla no cumple realmente con lo prometido. Si el escenario de la Segunda Guerra Mundial fue lo que te atrajo del original en primer lugar, nuestro Los mejores juegos sobre la Segunda Guerra Mundial Este resumen aborda ese tema de forma más directa que CALORlo hace ahora.

¿Se pueden jugar los dos? Sí, son descargas independientes, cuentas independientes, y hay muchos jugadores que juegan a los dos. Para conocer más a fondo las diferencias entre los juegos de disparos con tanques, echa un vistazo a nuestro War Thunder vs World of Tanksdesglose.

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Veredicto: Muchas gracias, pero cuidado con la rutina

Estoy trabajando en esto World of Tanks HEAT La reseña me ha convencido de que el sistema «Agent» se gana su lugar. Combinar las habilidades «Ultimates» con una serie basada en la paciencia y los giros argumentales puede parecer una mala idea sobre el papel, pero funciona, y World of Tanks: HEAT La jugabilidad es lo más divertido que he probado en un juego de tanques en años.

Lo irónico es que lo que más odiaban los jugadores de la primera hora del juego original nunca desapareció. Ya no hay que machacarse con el árbol tecnológico, pero se ha trasladado a otro lugar: desbloquear vehículos cuesta una pequeña fortuna en créditos en comparación con lo que se gana en una partida. Con quince vehículos disponibles en el lanzamiento, eso es comprensible, pero los jugadores ya lo están diciendo abiertamente: nadie quiere pasarse una semana machacándose para conseguir un solo tanque.

Wargaming ha mantenido el estilo clásico WoT En funcionamiento desde 2010, así que pronto habrá más agentes, vehículos y mapas. Unirse ahora significa jugar antes de que se estabilice el meta, una auténtica ventaja para los primeros en sumarse. ¿Todavía lo estás comparando con otras opciones? Nuestro los mejores juegos de guerra Vale la pena echarle un vistazo a este resumen.

En pocas palabras: merece la pena dedicarle tiempo si te has cansado de la rutina del árbol tecnológico o Quiero habilidades al estilo de los héroes con una física de tanques realista. Si lo que buscas son cientos de tanques históricos y una simulación detallada, el clásico… WoT or War Thunder sigo haciéndolo mejor, y Vapor Las valoraciones, de las que poco menos de la mitad son positivas, reflejan esa diferencia.

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