Spielrezension zu „Dispatch“: Lohnt es sich, Zeit dafür zu investieren?

Versand ist ein interaktives Superhelden-Spiel, das den Debüt-Titel von AdHoc Studio, ein neues Unternehmen, das sich aus ehemaligen Telltale (Geschichten aus den Grenzgebieten, Der Wolf unter uns) Entwickler. Es erschien auf dem PC, PS5undXbox Series X/S on 22. Oktober 2025und wurde in Form von zwei „Folgen“ pro Woche veröffentlicht.

Ich habe alle acht durchgespielt, um euch einen spoilerfreien Versand Spielrezension; Ich werde mich eingehend mit der Handlung befassen, damit, inwiefern Entscheidungen eine Rolle spielen (oder auch nicht), sowie mit dem eigentlichen Gameplay.

Auch wenn es seine Schwächen hat, ist die gute Nachricht, dass selbst für Spieler, die von Superhelden genug haben, Versand bietet eine gelungene Mischung aus Action, Komik und unerwarteten emotionalen Momenten. Hoch, hoch und weg!

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Nicht schon wieder eine Entstehungsgeschichte

Ich fange an mitVersand Spielrezension mit den Grundlagen. Du schlüpfst in die Rolle von Robert Robertson dem Dritten, der als „Mecha Man“ einen Mech-Anzug steuert, um Los Angeles zu beschützen. Nachdem der Anzug zerstört wurde, erhält Robert ein Jobangebot beim „Superhero Dispatch Network“ (SDN), wo er die Aufgabe hat, eine Gruppe ehemaliger Superschurken auf Vordermann zu bringen.

Versand wird als Superhelden-Office-Komödie beworben, doch das trifft es nicht ganz. Zwar legt die Serie mit zwei sehr starken Folgen einen fulminanten Start hin, in denen Superhelden-Action mit wirklich witziger Komik vermischt wird, Wer die Skurrilität von etwas wie Das Büro wird enttäuscht sein.

Stattdessen,Versand bevorzugt einen Ton, der näher an der ursprünglichen Realverfilmung von Die Zecke (2001), in dem der Superheld und seine Kumpels hauptsächlich zusammen abhingen und sich gegenseitig auf die Schippe nahmen.

Die gute Nachricht ist, dass die Mehrheit der Humor gründet sich auf den Charakter und – abgesehen von ein paar auffälligen Popkultur-Anspielungen in Folge drei und ein paar zu vielen Furzwitzen im weiteren Verlauf – verfehlt es selten sein Ziel.

Außerdem zeigt das Spiel im Laufe des Spiels zunehmend seinen wahren, zeitgenössischen Einfluss – Unbesiegbar. Versand ist ernsthaft und respektiert das Superhelden-Genre, ist aber klug genug, um zu wissen, wann es Zeit für Meta-Elemente ist und wann es bei den actiongeladenen Prügeleien richtig zur Sache gehen muss.

Bitte haben Sie einen Moment Geduld, alle Helden sind gerade beschäftigt

Jeder, der schon einmal ein Telltale Wer das Spiel kennt, weiß, dass dies die Die besten Spiele wie Versand denn sie umfassen im Großen und Ganzen dieselben Elemente: regelmäßige Dialogoptionen, Entscheidungen darüber, welche Handlungen in einer Szene ausgeführt werden sollen, und jede Menge Pop-ups mit der Meldung „[Charaktername] wird sich daran erinnern“.

Allerdings gilt, dassTelltale musste mich in Sachen geistiges Eigentum in fremdem Terrain versuchen, AdHoc haben ihre eigene Welt geschaffen für Versand, und das bedeutet, dass sie viel mehr loslassen können.

QTEs lassen sich für ein „filmischeres“ Erlebnis deaktivieren; ansonsten tauchen sie vor allem in Kampfszenen auf, wie zum Beispiel in einem Kampf in Episode eins (mit dem Titel „Pivot“) zwischen Mecha Man und Schlägern, die für seinen Erzfeind Shroud arbeiten. Die Kämpfe sind jedoch sehr weit auseinander gestreut, und es ist nicht möglich, einen Kampf zu „verfehlen“; QTEs helfen dir lediglich dabei, dich etwas stärker in das Geschehen einzubringen, und tragen zu den Endstatistiken bei (diese vergleichen deine Entscheidungen während des Durchspiels mit denen anderer Spieler).

Das SDN testet derzeit ein „Phoenix-Programm“, bei dem Schurken die Chance erhalten, sich zu bessern, indem sie verschiedene Heldentaten für die Stadt vollbringen. Das kann vom Kampf gegen Terroristenbanden bis hin zur Hilfe für ältere Damen beim Überqueren der Straße reichen (nein, im Ernst).

Als Robert ist es deine Aufgabe, sie im Einsatz zu leiten, und das tust du, indem du potenzielle Helden aus deinem „Z-Team“ anhand ihrer persönlichen Werte auswählst. Diese werden in einem Diagramm dargestellt und spiegeln Kampf, Ausdauer, Beweglichkeit, Charisma und Intelligenz, wobei manche Zeichen für bestimmte Situationen besser geeignet sind als andere.

Manchmal bietet ein Auftrag auch verschiedene Möglichkeiten, wie man vorgehen kann, und manchmal ist eine Option nur verfügbar, wenn man einen bestimmten Helden zur Verfügung hat. Fehlfunktionen können zu Verletzungen führen oder wenn ein Held ausgeschaltet wird, sodass du länger warten musst, bis du sie wieder einsetzen kannst.

Außerdem hat Robert manchmal die Gelegenheit, sich in verschiedene Systeme zu hacken, zum Beispiel in Überwachungskameras und – zu Beginn des Spiels – aus irgendeinem Grund auch in ein Bidet. Während einige Spieler gefragt haben, AdHoc Wenn es einen Endlosmodus für den Einsatzbereich gäbe, könnte ich mir gut vorstellen, dass er sehr schnell ausgereizt wäre, falls sie ihre Meinung diesbezüglich jemals ändern sollten.

AdHoc hält sich mit spannenden Anpassungen der Anruf- und Hacking-Mechaniken bis zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel zurück. Erst ab Episode acht wirken sich die Anrufe direkt auf die Handlung aus, da sie die Form von etwas annehmen, das im Grunde genommen ein mehrstufiger Bosskampf.

Auch „Hacking“ bietet zunächst kaum Überraschungen oder eine wirklich schlüssige Handlung, bis Robert schließlich beginnt, Elemente der Umgebung zu hacken, um einem zahlenmäßig unterlegenen Helden zu helfen und nach vermissten Teammitgliedern zu suchen.

Gerade in den Einsatzabschnitten kommt das Spiel am ehesten wie ein richtiges Spiel rüber. Robert steigt am Ende einer Schicht eine Stufe auf, wenn er genügend Einsätze erfolgreich abgeschlossen hat, wodurch sich Vorteile freischalten, wie zum Beispiel die Fähigkeit, einen Helden zu heilen. Die Mitglieder des Z-Teams können selbst durch erfolgreiche Einsätze Erfahrungspunkte sammeln, die man dann auf eine der Kernfähigkeiten verteilt.

Das wirkt jedoch nie so stimmig, wie es beispielsweise der Fall wäre, wenn XP in der Sprache einer „Coaching-Sitzung“ verpackt wäre und einen Helden für eine Weile aus dem Geschehen nehmen würde. Das fällt umso mehr ins Auge, als das Spiel genau das später tatsächlich tut: Charaktere verschwinden zum „Training“ bei Roberts Chef und potenziellem Liebesinteresse, Blonde Blazer.

Zum Glück,Versand überdeckt diese Macken mit einer fesselnden Geschichte, die die Eigeninitiative der Spieler belohnt…mehr oder weniger.

Invisigal wird sich daran erinnern

Blazer und Invisigal, Mitglied des Z-Teams, sind zwei Frauen, zwischen denen Robert an verschiedenen Stellen praktisch wählen muss, wobei dies in Folge vier in einer endgültigen Entscheidung deutlich wird. Solche Entscheidungen sind oft wirklich schwer zu treffen, da in den meisten Fällen jemand durch das Ergebnis verletzt wird (emotional, körperlich oder sogar beides).

Robert hat im Dialog zudem immer drei Optionen, und das muss man dem Spiel zugutehalten, sie habe selten das Gefühl, vor einer binären Wahl zwischen „gut“, „schlecht“ oder „Idiot“ zu stehen. So kannst du Robert als ganz normalen Typen darstellen, der sein Bestes gibt, als verärgerten Helden, der seine Frustration an seinem Team auslässt, oder als eine Mischung aus beidem. Du kannst dich auch dafür entscheiden, keine Option auszuwählen, und einfach abwarten, welchen Weg das Spiel standardmäßig einschlägt.

Zwar haben manche Dialog- und Handlungsentscheidungen klare und unmittelbare Auswirkungen – wie etwa die Gelegenheit zur Mitte des Spiels, zu enthüllen, dass Robert der Mecha-Man ist –, doch werden diese gelegentlich durch inkonsistente frühere Handlungsstränge oder Ergebnisse untergraben, die, um es ganz offen zu sagen, unverhältnismäßig wirken.

Was Ersteres betrifft, so scheint es, dass immer mehr Menschen wissen, wer Robert wirklich ist als das Spiel zugeben möchte, und was Letzteres angeht, passten einige Lösungen am Ende des Spiels nicht zu Roberts Handlungen.

Das Auffälligste daran war, dass ich zu einer bestimmten Person so nett wie möglich war, wann immer es mir richtig erschien, und sie dennoch irgendwie vernachlässigte und auf einen Weg der Schurkerei führte. Einiges davon lässt sich auf die allgemeine Natur von Spiele mit narrativen Entscheidungen, die eine Vielzahl von Handlungssträngen bieten, aber es ist enttäuschend, das in einem Spiel von erfahrenen Entwicklern zu sehen.

A Natural 20

Zum Glück ist die Gesamtqualität also hervorragend. Versandist eines derSpiele mit den besten Geschichten das ich je gespielt habe.

Und hier ist der Grund dafür: Die Redaktion wird geleitet von AdHoc Mitbegründer Pierre Shorette, und seine Erfahrung zeigt sich in einer fantastischen Charakterdarstellung sowie in mehreren überraschend emotionalen Momenten, die an die grundlegende Frage anknüpfen, warum Helden tun, was sie tun („weil es das Richtige ist, Menschen zu helfen“, lautet eine mögliche Antwort).

Ein besonderer Gruß geht an Roberts Kumpel Chase, der schon viel zu früh erwachsen geworden ist und einige der besten Szenen hat.

Versandhat seine Wurzeln als Zeichentrickserie, und das merkt man auch. Es gibt lange Passagen, in denen man sich als Spieler einfach nur zurücklehnen und die Action genießen muss, mit einer hochkarätigen Besetzung darunter Aaron Paul (Breaking Bad) als Robert und Matthew Mercer als Shroud.

Matthew Mercer verfügt über umfangreiche Erfahrung als Synchronsprecher für Videospiele, darunter Fallout 4 and Marvel: Kosmische Invasion, aber er ist vielleicht besser bekannt als der Spielleiter von Critical Role.

Letzteres Unternehmen ist bekannt für seine Dungeons & Dragons Kampagnen, aus denen inzwischen Zeichentrickserien und andere Medien hervorgegangen sind. Die neueste Serie, Die Mächtigen Neun, erschien inPrime Video in November 2025. Critical Role hatte auch an der Finanzierung der Entwicklung von Versandsowie weitere Synchronsprecher engagiert und eine zukünftiges Ad-hoc-Spiel.

WasVersandIn Folge acht (mit dem Titel „Synergy“) werden verschiedene Handlungsstränge zusammengeführt, darunter Roberts Familientradition als Mecha Man, Shrouds interessante Überzeugung, dass „das Böse nicht aufgehalten, sondern nur kontrolliert werden kann“, und das Versprechen von SDN, Robert beim Wiederaufbau seines Anzugs zu helfen, wenn er dem Z-Team zur Seite steht.

AdHoc hat kürzlich erklärt, dass es ernsthaft darüber nachdenken, eine zweite Staffel vonVersand, aber selbst wenn nicht, gehören diese acht Folgen ohne Weiteres zu den die beste interaktive Fiktion, die es gibt, auch wenn die eigentlichen Spielelemente eher dürftig wirken.

Helden und Schurken: Vor- und Nachteile

Ich habe versprochen, in diesem Beitrag keine Spoiler zu verratenVersand Spielrezension, und daran habe ich mich auch gehalten, aber ich habe die Gelegenheit verpasst, über die einzelnen Episoden zu sprechen, sobald sie erschienen sind, wie es AdHocAbsicht. Außerdem wollte ich unbedingt ein paar echte Wendungen, von denen sich die meisten ganz natürlich anfühlen.

Jede Folge dauert höchstens etwa zwei Stunden, wobei das Tempo variiert. Versand hat einen sehr starken Anfang und ein starkes Ende, doch der Mittelteil schwächelt, da zwischenmenschliche Konflikte die Hintergrundhandlung in den Hintergrund drängen (einige Figuren tauchen über weite Strecken nicht auf, während wichtige Handlungsstränge erst langsam in Gang kommen).

Manche Enthüllungen und Ergebnisse halten einer genauen Prüfung nicht stand sie scheinen angesichts früherer Handlungen keinen Sinn zu ergeben, aber wenn sie es doch tun, treffen sie einen hart. Vor allem die siebte Folge („Retrospective“) hat einen feierlichen Ton, der trotz seiner Düsternis wie ein Hauch frischer Luft wirkt, und insgesamt ist die Die Erzählung umgeht geschickt die Konventionen des Genres indem man sie nutzt, um weitere Wendungen anzustoßen.

The Die Musik und das Sounddesign sind hervorragend durchgehend, mit der Möglichkeit, lizenzierte Musik zu entfernen (das heißt, Streamer können Versand und keine Urheberrechtsverletzungen zu riskieren). Zu den weiteren Barrierefreiheitsoptionen gehören ein Modus für Farbenblinde sowie die Möglichkeit, Schimpfwörter und Nacktszenen zu zensieren.

Mein Fazit: Stil und Substanz lassen „Dispatch“ zu neuen Höhen aufsteigen

Gesamtbewertung 8,5/10

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Das Wesentliche an meinem Versand Mein Fazit zu diesem Spiel ist, dass es sich oft wie ein 7/10-Spiel anfühlt, das vorgibt, ein 9/10-Spiel zu sein, und wenn es sich hauptsächlich auf die Aspekte Ressourcenmanagement und Hacking konzentrieren würde, würde es mich nicht so sehr fesseln, wie es es tatsächlich getan hat. Glücklicherweise machen diese Aspekte nicht den Großteil des Spiels aus, was bedeutet, dass Versand liegt eher am oberen Ende dessen, was es erreichen will.

Falls du noch zögerst, dich auf ein weiteres Superhelden-Medienprodukt einzulassen, kann ich dir versprechen, dass das Spielen Versand ist gut investierte Zeit. Ich habe es auf dem PC gespielt, was sich wie die perfekte Wahl anfühlte, aber es wird auch auf Nintendo Switch and Schalter 2 ab dem 28. Januar 2026, was es einfacher macht, gemeinsam mit jemand anderem zu spielen oder zu schauen – genau wie bei den besten Serien dieses Genres.

Vorteile Nachteile ✅ Eine fantastische Geschichte ✅ Fesselnde Charaktere ✅ Zum Nachdenken anregende moralische Entscheidungen ✅ Animation in sehr hoher Qualität ✅ Wirklich witzig ❌ QTEs wirken oft wie ein nachträglicher Einfall ❌ Das Hacking-Minispiel dauert zu lange, bis es spannend wird ❌ Manche Ergebnisse scheinen nicht mit den Entscheidungen der Spieler übereinzustimmen

Ideal für:Fans von Ressourcenmanagement-Spielen, „Wähle-dein-Abenteuer“-Spielen oder alle, die auf der Suche nach einem der Die besten Superhelden-Spieleherum.

Weniger geeignet für: Spieler, die ein eher aktives Spielerlebnis bevorzugen, oder alle, die gut geschriebene Texte nicht mögen.