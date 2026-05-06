14 Spiele wie „Plants vs. Zombies: Replanted“: Die besten Tipps 2025

Wenn du schon stundenlang deinen Rasen vor Horden von Zombies verteidigt hast, wirst du die besten Spiele wie Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt. Diese umfangreiche Liste enthält Spiele, die ähnliche Strategie, Humor und Charme bieten. Von ausgefallenen Gegnern über clevere Turmplatzierungen bis hin zu hektischem Wellenmanagement – hier erwarten dich jene befriedigenden Treffer, die dich stundenlang zum Nachdenken und Lachen bringen.

Egal, ob du kurze Spielrunden auf dem Handy oder längere Schlachten am PC bevorzugst – diese Auswahl bietet Tower-Defense-Spaß mit ganz unterschiedlichem Flair. Fans des Originals finden in diesen 15 Spielen wie Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Plants vs. Zombies: Replanted“

Manche Tower-Defense-Spiele haben einfach den gleichen Reiz Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt Das tun sie. Sie bieten diese einzigartige Mischung aus Humor, Strategie und Herausforderungen, die man immer wieder spielen kann. Hier sind unsere drei Favoriten, die diese Atmosphäre perfekt einfangen.

Bloons TD 6 (2018) – Bloons TD 6 bietet ein mitreißendes Spielerlebnis, bei dem es darum geht, Ballons zum Platzen zu bringen – und dabei kommt es vor allem auf die strategische Platzierung der Türme an. Mit Dutzenden von Affentürmen, einzigartigen Aufrüstungsmöglichkeiten und Koop-Modi können die Spieler mit verschiedenen Strategien experimentieren, während jedes Level temporeich und unterhaltsam bleibt. Orcs Must Die! 2 (2012) – Orcs Must Die! 2 verbindet ein auf Fallen basierendes Tower-Defense-Spiel mit actiongeladenen Kämpfen. Die Spieler wehren Wellen von Orks ab, indem sie kreative Fallen, Waffenkombinationen und kooperatives Spiel einsetzen, was für noch mehr Chaos sorgt. Defense Grid: Das Erwachen (2008) – Defense Grid: Das Erwachen ist ein ausgefeiltes, klassisches Tower-Defense-Erlebnis. Durchdachtes Leveldesign, vielfältige Turmoptionen und ein befriedigender Spielverlauf sorgen dafür, dass die Spieler bei Laune bleiben, ohne sich überfordert zu fühlen.

Diese Auswahl zeigt, warum Tower-Defense-Spiele nach wie vor spannend und leicht zugänglich sind. Scrolle weiter, um alle 15 Spiele zu entdecken, die Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt und finden Sie die perfekte Lösung für Ihre nächste Verteidigungssitzung.

Die 15 besten Spiele für Fans von „Plants vs. Zombies: Replanted“

Ich habe eine umfassende Liste mit 15 herausragenden Titeln zusammengestellt, die all jene unter euch, die den einzigartigen Charme und das Gameplay von Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt. Allerdings bringt jedes dieser Spiele auch etwas völlig Neues mit sich!

Bist du schon gespannt? Dann schnall dich an, denn es ist Zeit, die perfekte Wahl für dein nächstes Verteidigungsabenteuer zu entdecken.

1. Bloons TD 6 [Luftballons zerplatzen lassen, Strategien planen und das Affenchaos meistern]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Tower Defense Plattformen PC, Mac, iOS, Android Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ninja Kiwi (Entwickler & Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden Am besten geeignet für Fans von strategischen Tower-Defense-Spielen, die auch für Gelegenheitsspieler geeignet sind

Auf den ersten Blick, Bloons TD 6 ist eigentlich nichts weiter als das Zerplatzen bunter Luftballons mit Affen. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, wird klar, warum es ganz oben auf unserer Liste steht: Jede Turmplatzierung, jeder Ausbauweg und jede Kombination fühlt sich sinnvoll an. Der Schwierigkeitsgrad der Level steigt, was sorgfältige Planung und Experimentierfreude belohnt.

Der Koop-Modus sorgt für chaotischen Spielspaß, bei dem Freunde ihre Strategien abstimmen oder zusehen können, wie ihre Pläne auf urkomische Weise scheitern.

Pro-Tipp Entscheide dich frühzeitig für ein oder zwei Ausbaupfade für deine Türme und bleibe dabei – wenn du deine Upgrades zu sehr verteilst, werden die späteren Wellen zu einer Überforderung.

Die Karten sind abwechslungsreich, und die Herausforderungsmodi zwingen die Spieler dazu, ihre Aufstellungen zu überdenken, die sie für unfehlbar hielten. Regelmäßige Updates bringen neue Türme, Karten und Events mit sich, sodass das Spiel auch nach Dutzenden von Stunden noch frisch bleibt.

Dank der farbenfrohen Grafik und der verspielten Animationen lassen sich die schnell fliegenden Bloons leicht im Blick behalten, und das mehrstufige Upgrade-System bietet sowohl kurzfristigen Spielspaß als auch langfristige Herausforderungen.

Dies ist ein seltenes Tower-Defense-Spiel, das sich sowohl für lockere Spielrunden eignet als auch Strategie-Fans auf ihre Kosten bringt – und genau deshalb hat es sich hier den ersten Platz gesichert.

Mein Fazit:Fans vonPflanzen gegen Zombies: Neu gepflanztwird liebenBloons TD 6 wegen seiner fesselnden Strategie, der fröhlichen Aufmachung und der hohen Wiederspielbarkeit.

2. Orcs Must Die! 2 [Fange, zerschneide und überlebe Wellen chaotischer Orks]

Unsere Bewertung 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action- und Tower-Defense-Hybrid Plattformen PC, Mac, PlayStation 3 Erscheinungsjahr 2012 Urheber Robot Entertainment (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die rasante Verteidigung mit aktiven Kämpfen mögen

Orcs Must Die! 2 Das Spiel stellt das Tower-Defense-Genre auf den Kopf – du platzierst nicht nur Türme, sondern bist mitten im Geschehen. In einer Festung nach der anderen kombinierst du das Aufstellen von Fallen, den Einsatz von Waffen und deine eigenen Run-and-Gun-Taktiken. Zwei spielbare Charaktere (Kriegsmagier und Zauberin) bieten unterschiedliche Spielstile, sodass du Orks in die eine Richtung lenken und sie in der anderen vernichten kannst.

Der „Endless“-Modus fördert die Beherrschung von Fallen-Kombinationen und cleveren Aufbauten, und die Koop-Option sorgt für eine zusätzliche Portion Chaos, die das Einzelspieler-Erlebnis nicht bieten kann.

Pro-Tipp Stelle deinen Fallen-Trichter frühzeitig auf und halte eine Waffe für direkte Angriffe bereit – durch die Kombination von passiver Verteidigung und aktivem Kampf kannst du die großen Wellen überraschen.

Mir ist aufgefallen, dass die Karten oft so gestaltet sind, als wären sie für zwei Spieler gedacht, wodurch sich Solo-Runden etwas hektischer anfühlen. Allerdings, Die schiere Vielfalt an Fallen und Waffen sorgt für Abwechslung, und eine perfekt getimte Combo zu landen, sorgt immer noch für dieses herrliche Gefühl der Zufriedenheit.

Durch seine Mischung aus Strategie und Action hebt es sich von den typischen Tower-Defense-Spielen ab.

Mein Fazit:Wenn du ein Fan von der am bestenPflanzen gegen ZombiesSpiele aber mehr Action, mehr Ausrüstung und den Spaß an chaotischer Teamarbeit wollen, Orcs Must Die! 2 bietet eine frische, energiegeladene Interpretation des Genres.

3. Defense Grid: Das Erwachen [Baue, verbessere und überliste außerirdische Invasoren]

Unsere Bewertung 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Tower Defense Plattformen PC, Mac (Originalversion), auch für Konsolen erhältlich Erscheinungsjahr 2008 Urheber Hidden Path Entertainment (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ausgefeilte Strategien in Tower-Defense-Spielen schätzen

Defense Grid: Das Erwachen ist ein herausragendes Spiel, bei dem jede Platzierung, jedes Upgrade und jede Route zählt. Schon beim Aufstellen deines ersten Turms wirst du merken, dass die Herausforderung darin besteht, weniger um zufälliges Chaos und mehr um sorgfältige Planung.

Während sich die Wellen der außerirdischen Angreifer deinen Energiekernen nähern, musst du auf jeder Karte das Ressourcenmanagement, verschiedene Turmtypen und die Steuerung der Bahnen unter einen Hut bringen.

Pro-Tipp Baue zunächst deine Basistürme entlang des Hauptweges auf und sichere dann nach und nach den Ausgang mit einer Mischung aus Verteidigungs- und Angriffstürmen – die meisten späteren Wellen brechen durch, wenn dein Ausgang nicht geschützt ist.

Was dieses Spiel auszeichnet, ist, wie sehr es cleveres Spielen belohnt: Eine Karte erneut zu spielen und dabei die Anzahl der Leben zu reduzieren, ist äußerst befriedigend. Auch wenn die Wiederholungsmodi etwas Geduld erfordern, liegt genau darin der Reiz.

Es ist ein Tower-Defense-Spiel, das sowohl leicht zugänglich als auch tiefgründig ist, und dessen Spielkonzept auch Jahre später noch überzeugt – man kehrt immer wieder dazu zurück, nur um einen früheren Highscore zu übertreffen oder eine neue Strategie auszuprobieren.

Mein Fazit:Für Fans vonPflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt auf der Suche nach einem klassischen, gut durchdachten Tower-Defense-Spiel mit Tiefe und Langzeitwert, Verteidigungsgitter trifft sauber und gleichmäßig.

4. Dungeon Defenders [Verteidige die Kristalle in actiongeladenen Koop-Kämpfen]

Unsere Bewertung 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action-RPG / Tower Defense Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2011 Urheber Trendy Entertainment (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die gerne Action mit taktischer Turmplatzierung verbinden

Dungeon Defenders tverwandelt Tower Defense in ein aktives, interaktives Erlebnis. Du wählst einen Helden aus, platzierst Türme und stürzt dich selbst in den Kampf – ganz ähnlich wie bei einigen der Die besten Hack-and-Slash-Spiele die rasante Kämpfe mit strategischen Entscheidungen verbinden

Man merkt schnell, dass manche Turmaufstellungen in Kombination mit bestimmten Heldenfähigkeiten besser funktionieren, was zum Experimentieren und strategischen Denken anregt.

Pro-Tipp Konzentriere dich zu Beginn auf einen Helden und einige Turmtypen – konsequente Upgrades und eine sorgfältige Platzierung sind effektiver als eine zu breit gefächerte Strategie.

Das Spielen mit Freunden sorgt für noch mehr Spaß, da die Abstimmung von Fallen und Heldenaktionen oft chaotische Angriffe in befriedigende Siege verwandelt. Beute und Upgrades bieten langfristige Ziele, und das Optimieren der Builds für schwierigere Herausforderungen macht süchtig.

Dank der schlichten Grafik steht die Strategie im Vordergrund und nicht die auffälligen Effekte, sodass die Spieler Schwachstellen in ihren Aufstellungen erkennen und spontan Anpassungen vornehmen können.

Mein Fazit:For Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt Fans, die sich nach Action und strategischer Tiefe sehnen, Dungeon Defenders bietet chaotischen Koop-Spielspaß, durchdachte Planung und einen lohnenden Spielfortschritt.

5. GemCraft – Auf der Jagd nach Schatten [Verbinde magische Edelsteine, um eine Kraft zu entfesseln, die Türme zum Einsturz bringt]

Unsere Bewertung 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Tower Defense Plattformen PC, Mac, iOS, Android Erscheinungsjahr 2015 Urheber Game in a Bottle (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–70 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Freude an tiefgehender Strategie und langfristiger Planung haben

GemCraft – Auf der Jagd nach Schatten verwandelt Tower Defense in ein strategisches Rätselspiel mit Edelstein-betriebenen Türmen. Schon früh wird einem klar, dass das Kombinieren von Edelsteinen für Effekte wie Verlangsamung, Kettenreaktionen oder Bonusschaden jede Karte zu einer kleinen Optimierungsherausforderung macht.

Das Experimentieren mit der Platzierung der Verstärker und den Edelsteinarten führt zu befriedigende „Aha“-Momente, vor allem auf schwierigeren Karten, wo ein falsch platzierter Edelstein eine ganze Welle kosten kann.

Pro-Tipp Setze Schadens- und Kettenreaktions-Edelsteine frühzeitig an Engpässen ein – so bildest du einen starken Kern und kannst gleichzeitig schwächere Edelsteine für Unterstützungsrollen freimachen.

Der Spielverlauf regt dazu an, das Spiel immer wieder zu spielen, die Aufbauten zu optimieren und neue Kombinationen auszuprobieren. Es ist ein großartiges Gefühl, zu sehen, wie ein sorgfältig geplantes Setup die Gegner vernichtet, während man die Strategie spontan anpasst.

Die Grafik ist zweckmäßig und konzentriert sich eher auf die Spielmechanik als auf auffällige Effekte – was man besonders bei den langen Spielsitzungen spät in der Nacht zu schätzen weiß.

Mein Fazit:For Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt Fans, die gerne mit Turmaufstellungen experimentieren und Strategien optimieren, GemCraft – Auf der Jagd nach Schatten bietet stundenlangen taktischen Spielspaß.

6. Sanctum 2 [Bauen, schießen und kämpfen in einem Tower-Defense-Spiel aus der Ego-Perspektive]

Unsere Bewertung 7.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels FPS-/Tower-Defense-Hybrid Plattformen PC, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2013 Urheber Coffee Stain Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die gerne Schießaction mit taktischem Tower Defense kombinieren

Sanctum 2 verbindet Shooter- und Tower-Defense-Elemente, sodass sich jede Entscheidung sinnvoll anfühlt. Man errichtet Türme, um die Wege der Gegner abzudecken, aber Einen Helden aktiv zu steuern, sorgt für zusätzliche Spannung und Zufriedenheit.

Manche Strategien, wie zum Beispiel die Konzentration auf Engpässe bei gleichzeitiger Koordination der Heldenangriffe, ergeben sich ganz von selbst, wenn man mit den einzelnen Karten experimentiert. Die Kombination verschiedener Klassen und Waffen belohnt durchdachte Planung, während die immer schwieriger werdenden Wellen einen ständig auf Trab halten.

Pro-Tipp Decke Engpässe mit Türmen ab und nutze deinen Helden, um Lücken zu schließen – das Gleichgewicht zwischen Angriff und Verteidigung ist entscheidend, um intensive Angriffe zu überstehen.

Schon kleine Anpassungen – etwa die Neupositionierung eines Turms oder das richtige Timing einer Fähigkeit – können den Verlauf einer Welle komplett verändern. Die farbenfrohe, übersichtliche Grafik lenkt den Fokus auf das Gameplay, während sich bei wiederholten Durchläufen subtilere Strategien offenbaren, die dich dazu anregen, die Platzierung deiner Einheiten und die Ausrüstung zu optimieren.

Das Spielen mit Freunden macht diese Momente noch spannender, da die Abstimmung zwischen Turmeinsatz und Heldenaktionen sowohl eine Herausforderung als auch ein Vergnügen ist. Das kooperative Chaos und die kluge Verteidigungsplanung machen „Sanctum 2“ zu einem Riesenspaß, der an den Spielspaß erinnert, den man in Die besten Spiele für einen Spieleabend.

Mein Fazit:For Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt Fans, die taktische, kooperative Verteidigung mögen, Sanctum 2 bietet schnelles, fesselndes Gameplay.

7. Spielzeugsoldaten (Gesamtausgabe) [Führe Miniaturarmeen in Diorama-Schlachten]

Unsere Bewertung 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Action / Tower Defense Plattformen PC, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2014 Urheber Signal Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die auf leicht zugängliche Strategie in Kombination mit direktem Kampf stehen

Spielzeugsoldaten (Gesamtausgabe) bietet eine reizvolle Variante des Tower-Defense-Genres, indem es Kämpfe aus der Third-Person-Perspektive mit strategischer Turmplatzierung verbindet. Du steuerst Einheiten direkt und verwaltest gleichzeitig die Verteidigungsanlagen, wodurch sich ein spannendes Zusammenspiel aus Action und Strategie ergibt.

Es wird dir riesigen Spaß machen, mit verschiedenen Geschützturm-Kombinationen und Schusspositionen zu experimentieren. Das ist äußerst lohnenswert – vor allem auf Karten mit engen Engpässen.

Pro-Tipp Konzentriere dich zunächst darauf, einige Türme zu verbessern, anstatt deine Ressourcen zu sehr zu verzetteln – so schaffst du stärkere Engpässe und kannst dich ganz auf den direkten Kampf gegen die Feinde konzentrieren.

Der Koop-Modus sorgt für noch mehr Spielspaß, da Freunde gemeinsam mehrere Bahnen abdecken und ihre Angriffe aufeinander abstimmen können, während das Solospiel sorgfältige Planung und Multitasking erfordert. Die Schwierigkeit der Gegnerwellen steigt schrittweise an, was die Spieler dazu anregt, ihre Taktiken zu verfeinern und sich schnell an die Verhaltensmuster der Gegner anzupassen.

Die von Dioramen inspirierte Grafik und das interaktive Schlachtfeld von „Toy Soldiers“ sorgen für ein spielerisches, greifbares Erlebnis, das an das Die besten Abenteuerspiele wo jede Handlung sich sinnvoll anfühlt.

Mein Fazit:For Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt Fans, die eine Mischung aus Action und Strategie mit einem Hauch von Nostalgie mögen, Spielzeugsoldaten bietet sowohl Spielspaß als auch taktische Tiefe.

8. Kingdom Rush Frontiers [Befehlige Helden und Türme auf exotischen Schlachtfeldern]

Unsere Bewertung 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Tower Defense Plattformen PC, iOS, Android Erscheinungsjahr 2013 Urheber Ironhide Game Studio (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an Fantasy-Strategie, anspruchsvollen Bosskämpfen und vielfältigen Möglichkeiten zur Turmanpassung haben

Kingdom Rush Frontiers baut auf der beliebten Formel des Originals auf Kingdom Rush, das die Spieler in üppige Wüsten, tropische Dschungel und vulkanische Ödlandschaften entführt. Du verteidigst dich gegen Wellen von Piraten, Drachen und monströsen Gegnern, während du Türme platzierst, Helden befehligst und Spezialfähigkeiten in Echtzeit einsetzt.

The Der lebendige Kunststil und die handgezeichneten Fantasy-Grafiken sorgen für eine klare und dynamische Darstellung der Action, während das Tempo dafür sorgt, dass sich jede Etappe sowohl spannend als auch lohnend anfühlt.

Pro-Tipp Verbessere die aktiven Fähigkeiten deines Helden frühzeitig, um mit schnellen oder besonders schlagkräftigen Gegnern fertig zu werden – kombiniere sie mit Türmen mit großer Reichweite an Engpässen, um die Effizienz zu maximieren.

Es herrscht ein empfindliches Gleichgewicht zwischen den Fähigkeiten der Helden und der Platzierung der Türme, Jedes Upgrade und jede Entscheidung fühlt sich sinnvoll an. Glaub mir, die Bosskämpfe in diesem Spiel werden dich auf Trab halten. Das ist Tower Defense in seiner spannendsten und strategischsten Form.

Mein Fazit:Fans vonPflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt und Fans von Fantasy-Tower-Defense-Spielen werden begeistert sein Kingdom Rush Frontiers wegen seiner ausgefeilten Spielmechanik, seiner detailreichen Spielwelt und seiner perfekt abgestimmten Schwierigkeitskurve.

9. PixelJunk Monsters: Ultimate HD [Tanzen, bauen und verteidigen in einem bezaubernden Wald]

Unsere Bewertung 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Tower Defense Plattformen PC, PS3, PS4 Erscheinungsjahr 2013 Urheber Q-Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an intuitiven, taktischen Tower-Defense-Spielen haben

PixelJunk Monsters: Ultimate HD bietet eine bezaubernde Grafik und ein Tower-Defense-Gameplay, das sowohl leicht zugänglich als auch tiefgründig ist.

In PixelJunk Monsters: Ultimate HD, Die feindlichen Wellen verhalten sich zwar vorhersehbar, doch durch das richtige Timing bei der Aufrüstung und Platzierung deiner Türme bleibt jede Karte spannend. An frühen Engpässen sind Fernkampftürme von Vorteil, während Türme mit Flächenschaden in dicht besiedelten Gebieten ihre Stärken ausspielen.

Das Koop-Spiel bringt eine weitere Dimension mit sich: die Koordination der Bahnen und Die spontane Auswahl von Upgrades sorgt für anhaltende Spannung, ohne dass es sich wie eine Strafe anfühlt.

Pro-Tipp Stelle Fernkampftürme an den Anfängen der Wege auf und setze Flächenschadens-Türme gegen Gruppen von Gegnern ein – diese Aufstellung sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Effizienz und Kontrolle.

Es ist befriedigend zu sehen, wie eine sorgfältig abgestimmte Aufstellung einen Schwarm bewältigt, und kleine Anpassungen bei wiederholten Durchläufen führen zu subtilen Verbesserungen. Die unterschiedlichen Karten regen zum Experimentieren an – von Turmkombinationen bis hin zum Ressourcenmanagement –, sodass das erneute Spielen der Level immer wieder lohnenswert ist.

Der Soundtrack passt sich dem Tempo an und lässt dich den Rhythmus der heranrollenden Wellen spüren, ohne aufdringlich zu wirken.

Mein Fazit:For Pflanzen gegen Zombies Fans, die auf der Suche nach strategischer Turmplatzierung mit kooperativem Touch sind, PixelJunk Monsters: Ultimate HD bietet ein ausgefeiltes, fesselndes Gameplay.

10. Sie sind Milliarden [Überlebe die Steampunk-Apokalypse gegen endlose Horden von Zombies]

Unsere Bewertung 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Echtzeit-Strategie / Tower Defense Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Numantian Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–70 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die spannende Strategie und Verteidigungssituationen mit hohem Einsatz mögen

Sie sind Milliarden Du übernimmst die Leitung einer Kolonie, die von riesigen Zombiehorden belagert wird. In den ersten Phasen lernst du, deine Basis sorgfältig zu planen, doch je größer die Horde wird, desto mehr steigt die Spannung, sodass jede Entscheidung entscheidend ist.

„Sie sind Milliarden“ belohnt mehrschichtige Verteidigungsstrategien und sorgfältige Planung, was Fans des Die besten Tower-Defense-Spiele wird sofort erkennen und zu schätzen wissen.

Die Entscheidung, wo man Mauern, Türme und Ressourcengebäude platziert, ist ein befriedigendes Gefühl, wenn man die Angreifer erfolgreich zurückschlägt. Zu sehen, wie ein kleiner Fehler eine Lücke in der Verteidigung verursacht, macht deutlich, wie wichtig strategisches Vorausdenken ist.

Pro-Tipp Plane deine Kolonie so, dass sie sich um zentrale Engpässe herum erstreckt, und halte Ressourcen etwas hinter den Verteidigungslinien bereit – so kannst du dich schnell anpassen, wenn Angriffe aus unerwarteten Richtungen kommen.

Die Spieler experimentieren oft mit mehrschichtigen Verteidigungsanlagen, Engpässen und der Platzierung von Geschütztürmen, um der zahlenmäßigen Übermacht Herr zu werden. Die vom Steampunk inspirierte Grafik und die detailreichen Kolonie-Layouts sorgen für ein intensives Spielerlebnis, während der steigende Schwierigkeitsgrad für anhaltende Spannung sorgt.

In „Sie sind Milliarden“, Das Überleben fühlt sich verdient an, und das erneute Durchspielen von Szenarien mit ausgefeilten Strategien verleiht dem Spiel zusätzliche Tiefe.

Mein Fazit:For Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt Fans, die Strategie unter hohem Druck und methodische Verteidigung schätzen, Sie sind Milliarden bietet intensives, fesselndes Gameplay.

11. Anomaly: Warzone Earth [Drehen Sie den Spieß um und übernehmen Sie die Offensive in „Reverse Tower Defense“]

Unsere Bewertung 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Reverse Tower Defense / Strategie Plattformen PC, iOS, Android, PS3 Erscheinungsjahr 2011 Urheber 11 bit studios (Entwickler und Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 15–35 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die taktische Varianten traditioneller Tower-Defense-Spiele mögen

Anomaly: Warzone Earth f„Lips“ stellt das Tower-Defense-Genre auf den Kopf, indem es dir die Kontrolle über die Angreifer statt über die Verteidigung überlässt. Du führst Konvois durch stark bewachte Straßen, wobei jede Route und jede Entscheidung, die du während einer Planungspause triffst, von Bedeutung ist.

Es ist äußerst befriedigend, zu beobachten, wie eine perfekt getimte Ablenkung es Einheiten ermöglicht, an Geschütztürmen vorbeizuschlüpfen, und die Spannung steigt ganz natürlich, wenn dir Wellen von Feinden den Weg versperren.

Pro-Tipp Setzen Sie langsamere, schwer gepanzerte Einheiten ein, um das Feuer auf sich zu ziehen, während schnellere Einheiten flankieren – diese Ausgewogenheit hilft dabei, Ressourcen zu schonen und schwierige Verteidigungsanlagen zu überwinden.

Das Feinabstimmen der Ausrüstung und das Experimentieren mit Geschwindigkeit und Tarnung sorgen für spannende Entscheidungen, ohne dabei überfordernd zu wirken. Die Grafik und das Kartendesign sind übersichtlich, sodass der Fokus auf taktischen Entscheidungen liegt, während jede Mission dazu anregt, Strategien zu überdenken, anstatt einfach nur Einheiten aufzurüsten.

Schon kleine Anpassungen bei der Positionierung oder dem Timing des Konvois können einen Beinahe-Verlust in einen perfekten Durchlauf verwandeln, was das Lernen lohnenswert macht.

Mein Fazit:For Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt Fans, die nach einer neuen Variante suchen, Anomaly: Warzone Earth bietet einfallsreichen, taktischen Spielspaß.

12. Fieldrunners 2 [Labyrinthe bauen, das Chaos im Griff behalten und Eindringlinge überlisten]

Unsere Bewertung 8.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Tower Defense Plattformen PC, iOS, Android, PS3, PS Vita Erscheinungsjahr 2012 Urheber Subatomic Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die klassische Tower-Defense-Spiele mit der Freiheit genießen, eigene Labyrinthe zu gestalten

In Fieldrunners 2Anstelle festgelegter Wege gestaltest du die Routen der Gegner durch die Anordnung deiner Türme selbst – eine erfrischende Abwechslung. Wenn du damit experimentierst, Gegner in bestimmte Richtungen zu lenken und labyrinthartige Konstruktionen zu bauen, wirst du dieselbe Befriedigung spüren, von der Spieler berichten, wenn sie endlich eine anspruchsvolle Karte gemeistert haben.

Das richtige Timing bei Upgrades, die Wahl der Turmtypen und die Anpassung an unerwartete gegnerische Einheiten – all das ist entscheidend. Das Experimentieren mit labyrinthartigen Pfaden und der Platzierung von Türmen in „Fieldrunners 2“ bereitet dieselbe Freude wie das Leiten weitläufiger Feldzüge in der Die besten Grand-Strategy-Spiele.

Pro-Tipp Errichte zunächst Türme, um lange, gewundene Wege zu schaffen, und besetze dann die letzten Abschnitte mit Einheiten, die hohen Schaden verursachen. Durch diese Synergie werden selbst schwierige Wellen zu überschaubaren Bedrohungen.

Die Grafik ist klar und funktional – nicht auffällig –, was diesem Spiel jedoch zugute kommt, da man sich so auf die Strategie statt auf das Spektakuläre konzentrieren kann. Egal, ob man Missionen wiederholt, um die Fluchtzeit zu verkürzen, oder in den Überlebensmodus wechselt – der Spielfluss bleibt fesselnd.

Einige Nutzer berichten, dass die mobile Version auf neueren Smartphones einige Macken in der Benutzeroberfläche aufweist, doch das Kern-Gameplay bleibt überzeugend.

Mein Fazit:For Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt Fans, die strategische Tiefe und kreatives Errichten von Wegen suchen, Fieldrunners 2 bietet ein rundum gelungenes, unvergessliches Erlebnis.

13. CastleStorm [Zerstöre Burgen und verteidige deine eigene in physikbasierten Schlachten]

Unsere Bewertung 8.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Tower Defense / Physikbasierte Belagerung Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber Zen Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die strategische Tower-Defense-Spiele mit physikbasierten Kämpfen mögen

CastleStorm verbindet Tower Defense mit physikbasierter Belagerungsaction, sodass du Katapulte abfeuern kannst, während du deine eigene Festung verteidigst. Das Aufstellen von Türmen und das Timing der Angriffe sorgen für eine natürliche Spannung, besonders wenn ein einziges gut gezieltes Geschoss das Blatt wenden kann.

Zu sehen, wie Feinde eine schlecht verteidigte Mauer durchbrechen, macht eine sorgfältige Planung besonders lohnenswert, und das Ausprobieren verschiedener Belagerungsstrategien sorgt für hohen Wiederspielwert.

Pro-Tipp Setze Katapulte ein, um an Engpässen auf heranstürmende Wellen zu feuern, und halte gleichzeitig mobile Einheiten für schnelle Mauerreparaturen bereit – ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Angriff und Verteidigung verhindert kostspielige Durchbrüche.

Viele Online-Spieler tauschen kleine Tricks aus, wie zum Beispiel den Einsatz von Verteidigungsgeschossen, um Angreifer in eine bestimmte Richtung zu lenken, oder das zeitliche Abstimmen von Heldenfähigkeiten für maximale Wirkung. Kampagnen-, Überlebens- und Versus-Modi sorgen für abwechslungsreiches Gameplay, und Koop-Runden sorgen für Chaos und Heiterkeit, wenn Teamkollegen ihre Angriffe koordinieren und gleichzeitig die Verteidigung organisieren.

Der charmante Grafikstil und der humorvolle Ton bilden einen Ausgleich zum stark strategisch geprägten Gameplay.

Mein Fazit:For Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt Fans, die auf der Suche nach einfallsreicher Verteidigung und physikbasiertem Spielspaß sind, CastleStorm bietet ein unvergessliches, strategisches Spielerlebnis.

14. Kingdom Rush Origins [Führe Helden und Türme in einem Fantasy-Verteidigungsabenteuer an]

Unsere Bewertung 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Art des Spiels Tower Defense Plattformen PC, iOS, Android Erscheinungsjahr 2014 Urheber Ironhide Game Studio (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die strategische Tiefe und wiederholbar spielbare Karten schätzen

Kingdom Rush Origins baut auf seinen Vorgängern auf und bietet umfangreichere Strategien sowie neue Heldenklassen. Jede Karte regt dazu an, mit der Platzierung der Türme und den Fähigkeiten der Helden zu experimentieren, und subtile Variationen bei den Gegnern belohnen aufmerksames Beobachten.

Zu beobachten, wie Kombinationen aus Fernkampf-, Flächenschaden- und Verlangsamungstürmen die Wellen bewältigen, sorgt für einen befriedigenden Rhythmus, während optionale Ziele denjenigen, die nach Meisterschaft streben, eine zusätzliche Herausforderung bieten.

Pro-Tipp Rüste zunächst die Türme entlang der Hauptwege auf und setze dann Helden auf den Nebenbahnen ein – so stellst du eine lückenlose Verteidigung sicher und verhinderst plötzliche Durchbrüche.

Spieler geben oft Tipps, wie man die Wege der Helden auf die Anordnung der Türme abstimmt, und das Ausprobieren dieser Ansätze führt natürlich zu mehr Erfolg.

Die unterschiedlichen Biome sind nicht nur rein kosmetischer Natur – sie beeinflussen auf subtile Weise die Strategie, sei es durch Engpässe in Wäldern oder offene Ebenen für Fernkampftürme.

Die ersten Wellen sind noch gut zu bewältigen, doch die späteren erfordern sowohl Weitsicht als auch taktische Flexibilität. Durch die Optimierung der Turmaufrüstungen und der Heldenauswahl im Laufe wiederholter Durchläufe bleibt das Spiel abwechslungsreich und lohnenswert.

Mein Fazit:For Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt Fans, die ein vielschichtiges Tower-Defense-Spiel mit raffinierten Herausforderungen suchen, Kingdom Rush Origins ist ein gelungener, befriedigender Abschluss.

Alles, was du über Spiele wie „Plants vs. Zombies: Replanted“ wissen musst

Wenn du dich fragst, was Spiele wie Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt Wenn Sie auf der Suche nach fesselnden Spielen sind, ist dieser Abschnitt genau das Richtige für Sie. Diese Titel verbinden Strategie, Humor und leicht zu erlernende Spielmechaniken und bieten den Spielern das befriedigende Gefühl, ihre Basis gegen skurrile Gegner zu verteidigen. Von kurzen Spielrunden auf dem Handy bis hin zu taktisch anspruchsvolleren Spielen auf der Konsole oder dem PC – diese Spiele bieten für jeden Spielertyp das Richtige.

Wenn du dich mit der Platzierung von Türmen, dem Ressourcenmanagement und dem Wiederspielwert auskennst, kannst du sicher sein, dass du einen Titel wählst, der zu deinem Spielstil passt. Dieser Leitfaden verbindet die Bewertungen mit praktischen Tipps und hilft dir dabei, selbstbewusst dein nächstes Lieblingsspiel im Strategie- oder Tower-Defense-Genre auszuwählen.

Der Aufstieg von „Plants vs. Zombies: Replanted“ zur Popularität: Warum es zu einem kulturellen Phänomen wurde

Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanztwurde zu einemkulturelle Ikone dank seines skurrilen Charmes und seines leicht zugänglichen Gameplays. Die Mischung aus leichter Strategie, Humor und den sofort wiedererkennbaren Pflanzen- und Zombie-Charakteren machte das Spiel sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Hardcore-Gamer attraktiv. Sein Erfolg auf verschiedenen Plattformen – vom PC bis zum Handy – ermöglichte es den Fans, überall zu spielen, was zu einer breiten Spielerbasis führte.

Die ausgewogene Mischung aus Herausforderung und Humor machte das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis, während die kurzen, überschaubaren Level dafür sorgten, dass das Spielen Spaß machte und süchtig machte.

In den Diskussionen der Community werden oft Lieblingspflanzen oder -strategien hervorgehoben, was zeigt, wie das Spiel zum Experimentieren angeregt hat. Sein Einfluss weckte das Interesse an Tower-Defense-Spielen auch außerhalb von Nischenkreisen und inspirierte ähnliche Spiele sowie Fortsetzungen.

Die Kombination aus Kreativität, taktischem Entscheiden und leicht zugänglicher Spielmechanik machte Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt ein Vorbild für den Erfolg im Bereich der Casual-Strategiespiele, das seinen Platz in der Spielegeschichte festigt.

Warum Spiele wie „Plants vs. Zombies: Replanted“ mehr sind als nur Strategiespiele

Was zeichnetPflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt Was das Spiel besonders auszeichnet, ist seine Fähigkeit, Kreativität mit taktischem Gameplay zu verbinden. Die Auswahl der richtigen Pflanzen, ihre strategische Platzierung und das Management der Ressourcen in jeder Welle stellen die Spieler vor wichtige Entscheidungen. Im Gegensatz zu manchen Strategiespielen ist das Gameplay leicht zu erlernen und dennoch voller Tiefe, Experimentierfreudigkeit belohnen mit verschiedenen Turmtypen und Kombinationen. In Community-Tipps werden oft raffinierte Strategien vorgeschlagen, wie zum Beispiel das richtige Timing für die Fähigkeiten der Einheiten oder die Priorisierung bestimmter Bahnen, die die feinen taktischen Nuancen hinter der einfachen Benutzeroberfläche offenbaren.

Humor und skurrile Grafiken sorgen für eine zugängliche Atmosphäre, während die unterschiedlichen Gegnerarten anpassungsfähiges Denken erfordern. Spiele wie Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt Sie regen dazu an, verschiedene Strategien auszuprobieren, ohne Fehler zu bestrafen, und sind daher ideal für Gelegenheitsspieler, die nach leichten, aber lohnenden taktischen Herausforderungen suchen.

Die ausgewogene Mischung aus Einfachheit und Tiefe sorgt dafür, dass die Spieler über mehrere Spielsitzungen hinweg motiviert bleiben und ihre Fähigkeiten nach und nach ausbauen.

Was macht „Plants vs. Zombies: Replanted“ so fesselnd?

Die Suchtgefahr von Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt beruht auf einer Mischung aus Strategie, Kreativität und Humor. Ressourcenmanagement, die Platzierung von Anlagen und das richtige Timing bei Angriffen auf Zombie-Wellen sorgen für einen fesselnden Spielablauf.

In jedem Level werden neue Pflanzen und Gegner vorgestellt, was die Neugier der Spieler weckt und sie bei Laune hält. In Diskussionen auf Reddit und in Foren werden oft einfallsreiche Strategien ausgetauscht, beispielsweise die Kombination bestimmter Pflanzentypen, um knifflige Zombie-Wellen zu bewältigen – ein Zeichen dafür, wie gerne die Spieler experimentieren und ihre Vorgehensweise optimieren.

Das Spiel belohnt strategisches Vorgehen, ohne den Spieler zu überfordern, und bietet eine eine ausgewogene Mischung aus Herausforderung und Zugänglichkeit, die die Sitzungen kurz, aber spannend hält. Visueller Charme, skurrile Animationen und humorvolle Zombie-Designs verleihen dem Spiel Charakter und sorgen dafür, dass sich das Gameplay lebendig und nicht mechanisch anfühlt.

All diese Elemente zusammen sorgen dafür, dass es Spaß macht, zum Spiel zurückzukehren, da die Spieler neue Strategien ausprobieren und verborgene Synergien entdecken können, was einen Spielzyklus schafft, der sowohl unterhaltsam als auch lohnend ist.

Mein Fazit

Wenn du nach Spielen suchst, die Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt… es gibt für jeden Spielertyp das passende Spiel. Hier sind meine Empfehlungen für verschiedene Vorlieben:

Für Gelegenheitsspieler → Bloons TD 6 . Schnelle, leicht zugängliche Spielrunden mit einem unterhaltsamen, lockeren Strategieablauf sorgen dafür, dass man schnell einsteigen und loslegen kann, während Upgrade-Bäume und eine Vielzahl von Karten dafür sorgen, dass das Spiel auch auf Dauer spannend bleibt.

. Schnelle, leicht zugängliche Spielrunden mit einem unterhaltsamen, lockeren Strategieablauf sorgen dafür, dass man schnell einsteigen und loslegen kann, während Upgrade-Bäume und eine Vielzahl von Karten dafür sorgen, dass das Spiel auch auf Dauer spannend bleibt. Für taktisch versierte Spieler → Kingdom Rush Frontiers . Die strategische Platzierung von Türmen, Heldenfähigkeiten und anspruchsvolle Gegnerwellen sorgen für ein tiefgehendes strategisches Spielerlebnis für Spieler, die es lieben, ihre Züge sorgfältig zu planen.

. Die strategische Platzierung von Türmen, Heldenfähigkeiten und anspruchsvolle Gegnerwellen sorgen für ein tiefgehendes strategisches Spielerlebnis für Spieler, die es lieben, ihre Züge sorgfältig zu planen. Für Fans von Hybrid-Spielen → Sanctum 2 . Eine einzigartige Mischung aus FPS-Action und Tower-Defense-Mechaniken bietet sowohl Schießaction vor Ort als auch strategische Turmplatzierung – perfekt für alle, die mal etwas anderes suchen.

. Eine einzigartige Mischung aus FPS-Action und Tower-Defense-Mechaniken bietet sowohl Schießaction vor Ort als auch strategische Turmplatzierung – perfekt für alle, die mal etwas anderes suchen. Für Koop-Fans → Dungeon Defenders . Klassenbasierte Helden, Beute und dauerhafte Fortschritte belohnen Teamwork und ermöglichen es Freunden, ihre Verteidigung in einem unterhaltsamen, kooperativen Spielablauf aufeinander abzustimmen.

. Klassenbasierte Helden, Beute und dauerhafte Fortschritte belohnen Teamwork und ermöglichen es Freunden, ihre Verteidigung in einem unterhaltsamen, kooperativen Spielablauf aufeinander abzustimmen. Für physikbegeisterte oder kreative Spieler → Toy Soldiers: Die komplette Sammlung. Die Diorama-Kämpfe und zerstörbaren Umgebungen verbinden Third-Person-Action mit dem Aufstellen von Türmen und sorgen so für spielerischen, taktischen Spaß.

Ganz gleich, welcher Spielertyp du bist – diese Spiele fangen den Humor, den Charme und den strategischen Reiz ein, die Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt so kultig, und gleichzeitig mit einzigartigen Wendungen, die jede Spielsitzung frisch, herausfordernd und immer wieder spielbar machen.

Häufig gestellte Fragen