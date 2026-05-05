Hytale and Bergbau, Handwerk werden oft einfach aneinandergehängt, weil beide Sandbox-Spiele, bei denen Erkundung, Kreativität und Multiplayer im Mittelpunkt stehen . Bergbau, Handwerk legt den Schwerpunkt auf die Kreativität der Spieler, während Hytale legt den Schwerpunkt auf einen geleiteten Spielverlauf und Story-Elemente.

Auch wenn es eine Tatsache ist, dass Bergbau, Handwerk ist seit Jahren der unangefochtene Marktführer im Sandbox-Genre, Hytale hat sich in der Gaming-Szene kürzlich den Titel „Minecraft-Killer“ gesichert, indem es alles Bergbau, Handwerk ist dafür bekannt und macht es noch besser. Im Grunde erhält man eine klarere Spielvision, die die Freiheit eines Sandbox-Spiels mit RPG-ähnlichen Systemen verbindet.

In diesem Vergleich werde ich klare Erwartungen an beide Spiele formulieren, ohne davon auszugehen, dass das eine Erlebnis besser ist als das andere. Du wirst erfahren, in welchen Bereichen der eine Titel dem anderen überlegen ist und welches Spiel dir am besten gefällt.

Hytale vs. Minecraft: Ein kurzer Vergleich

Details Hytale Bergbau, Handwerk Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Enebameter 9,6/10

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Art des Spiels Sandbox-RPG Reine Sandbox Genre Abenteuerspiel, Actionspiel, Kampfspiel, nichtlineares Gameplay Überlebensspiel, Action-Adventure, nichtlineares Gameplay Plattformen Linux, Microsoft-PC und Mac-Betriebssysteme PC, macOS, Linux, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Android, iOS, Chromebook und Fire TV Erscheinungsjahr 2026 2011 Urheber Hypixel Studios Mojang Studios Besondere Merkmale Quest-Fortschritt, RPG-Kampf Unendlicher Wiederspielwert, umfangreiche Modding-Möglichkeiten Am besten geeignet für Koop, strukturiertes Gameplay Kreativität und Freiheit Was mir gefallen hat Fortschritt und Kampf Unübertroffene Spielerkontrolle Kaufen Geschenkkarten bei Eneba kaufen Hol dir Minecraft auf Eneba

Hytale vs Minecraft: RPG Sandbox vs Pure Sandbox

Die Welt vonHytaleist dasRPG-orientierte Sandbox basiert auf Quests, unterschiedlichen Regionen, gegnerischen Fraktionen und charakterorientierten Systemen. Die Spieler werden durch den Inhalt geführt, wobei klare Ziele, eine Erzählung und Kampfbegegnungen den Fortschritt belohnen.

Bergbau, Handwerk, stellt dagegen eine reine Sandbox-Philosophie. Es gibt keine obligatorischen Quests, Handlungsstränge oder Fortschrittspfade. Die Spieler entscheiden selbst, worauf es ankommt, und wählen zwischen Überleben, Bauen, Automatisierung, Erkundung oder Redstone-Technik. Diese Freiheit ist es, die es ermöglicht, Bergbau, Handwerk um mit denselben Kernmechaniken völlig unterschiedliche Spielstile zu ermöglichen.

Es ist auch dieser grundlegende Unterschied, der alles andere prägt. Hytale legt den Schwerpunkt auf kuratierte Erlebnisse und Multiplayer-Inhalte. Im Gegensatz dazu Bergbau, Handwerk legt den Schwerpunkt auf Kreativität und langfristigen Wiederspielwert, der von der Community getragen wird.

Ehrlich gesagt ist keiner der beiden Ansätze von vornherein besser, daher kann ich unmöglich einen Sieger in der Bergbau, Handwerk vs Hytale Vergleich, aber sie sprechen unterschiedliche Spieler an. Diejenigen, die einen strukturierten Spielfortschritt schätzen, würden sich eher zu Hytale, während Spieler, die es schätzen, von Anfang an ihr eigenes Ding zu machen, oft lieber Bergbau, Handwerk.

Hytale vs. Minecraft: Entwicklungsstand und Funktionsumfang

Bergbau, Handwerk ist bereits seit einiger Zeit auf dem Markt, genauer gesagt seit Mai 2009. Es ist vollständig veröffentlicht und auf zahlreichen Plattformen erhältlich, darunter PC, Konsolen und Mobilgeräte. Das Spiel blickt auf ganze 17 Jahre an Updates zurück und verfügt über eine legendäre Modding-Community. Ich schätze besonders die hohe Stabilität des Spiels und Funktionen wie Redstone (für mechanische Konstruktionen), Biome und den Mehrspielermodus, die alle gut etabliert sind und umfassende Unterstützung genießen.

Hytale, hingegen, wurde erst kürzlich im Januar 2026 veröffentlicht und befindet sich derzeit in der Early-Access-Phase, wobei laufend Updates bereitgestellt werden. Die Entwicklung dieses Spiels begann bereits im Jahr 2015 – wer hätte das gedacht – durch Mitglieder eines Bergbau, Handwerk Server-Team! Obwohl das ursprüngliche Hytale Das Mod ist zwar noch erhältlich, erwies sich jedoch als so ambitioniert, dass daraus ein eigenständiges Spiel wurde.

Dennoch haben die Spieler Zugang zu Hytale’s Das Kernspielerlebnis steht zwar bereits fest, doch die Funktionen und die Spielkomfort-Systeme werden weiterhin durch Patches verfeinert. Das Entwicklerteam ist fest entschlossen, regelmäßig umfangreiche Updates bereitzustellen, die neue Inhalte hinzufügen und die Stabilität verbessern.

In Anbetracht all dessen, Sie sollten damit rechnen, dass Bergbau, Handwerk um heute eine stabilere und umfassendere Grundlage zu bieten. Hytale’s Die Entwicklung sieht recht vielversprechend aus, aber ich würde noch ein paar Jahre abwarten, bevor ich das Projekt als abgeschlossen betrachte.

Hytale vs. Minecraft: Kampfsysteme

Ein Vergleich zwischen Hytale und Minecraft ist nicht vollständig, ohne die Kampfsysteme beider Spiele näher zu beleuchten. Jedes Spiel verfolgt beim Kampf ein ganz anderes Designziel.

In Hytale… Waffen sind eher auf gezielte Angriffskombinationen ausgelegt als auf Ein-Klick-Angriffe. Leichtere Schwertangriffe fühlen sich beispielsweise schnell und reaktionsschnell an und eignen sich gut zur Kontrolle von Gegnergruppen, während schwerere Angriffe zwar langsamer treffen, aber mehr Schaden verursachen oder Gegner ins Wanken bringen. Im Kampf geht es oft um die richtige Positionierung, das Ausweichen und die Wahl des für die jeweilige Situation passenden Angriffs. Schauen wir uns das einmal genauer an:

Hytale Zu den Kampfhandlungen gehören in der Regel:

Deutlich unterscheidbare leichte und schwere Angriffe

Waffenspezifische Fähigkeiten und Animationen

Gegner, die taktische Reaktionen erfordern

In Bergbau, Handwerk… ist der Kampf wesentlich einfacher. Ein Schwert, eine Axt oder ein Bogen führt eine Hauptaktion aus, wobei die Wirksamkeit hauptsächlich von der Waffenstufe und den Verzauberungen abhängt. Schwerter schwingen mit einer festen Geschwindigkeit, Äxte tauschen Geschwindigkeit gegen Schaden ein, und bei Bögen kommt es auf das richtige Timing beim Schießen an.

Bergbau, Handwerk Im Kampf wird Wert auf Folgendes gelegt:

Einfache Waffenarten wie Schwerter, Äxte und Bögen

Ausrüstungsfortschritt vor mechanischem Können

Zugänglichkeit für alle Spielstile

Insgesamt,Hytale legt den Schwerpunkt auf die Einbindung, während Bergbau, Handwerk setzt auf Einfachheit, die die weitreichende Sandbox-Freiheit unterstützt. Auch wenn beide Titel unterschiedliche Ansätze im Kampf verfolgen, würde ich jeden von ihnen ohne Weiteres als einen der Die besten Multiplayer-Survival-Spiele ab heute erhältlich.

Hytale vs Minecraft: Crafting

Das Handwerk verdeutlicht wohl einen der größten philosophischen Unterschiede zwischen Hytale and Bergbau, Handwerk. UndBergbau, Handwerk… Das Handwerk basiert auf Rezepten und ist weitgehend uneingeschränkt, weshalb diese Spielmechanik auch häufig in Diskussionen rund um Die besten Spiele ähnlich wie Minecraft, insbesondere für Spieler, die nach grenzenloser Kreativität verlangen. Diese Freiheit fördert das Experimentieren und den Wiederspielwert, bedeutet aber auch, dass der Spielfortschritt größtenteils selbstbestimmt ist und nicht vom Spiel selbst vorgegeben wird.

Hytale verwendet einen strukturierteren Handwerksfortschritt, ähnlich wie Valheim-artige Systeme. Die Spieler erhalten neue Rezepte, die sie freischalten können, während sie die Welt erkunden, Gegner besiegen und verschiedene Regionen durchlaufen. Dies sorgt für ein besseres Spieltempo, bei dem das Handwerk den gesamten Spielfortschritt unterstützt, anstatt als eigenständiges System zu existieren.

Diese beiden unterschiedlichen Ansätze wirken sich aus Wiederspielwert auf verschiedene Weise. Bergbau, Handwerk lädt durch Kreativität und Mods zu endlosem Wiederspielen ein. Hytale Der Schwerpunkt liegt auf dem Wiederspielwert durch Fortschrittspfade, Builds und kooperativen Fortschritt, wodurch jeder Durchgang einen durchdachteren Ablauf erhält. Keines der beiden Systeme hebt sich wirklich vom anderen ab, doch jedes prägt die Art und Weise, wie die Spieler das Fortschreiten erleben.

Hytale vs Minecraft: Modes

BeideHytale and Bergbau, Handwerk Das Spiel unterstützt Einzelspieler-, Koop-, Mehrspieler- und Kreativmodi, doch die Art und Weise, wie die Spieler diese Modi erleben, unterscheidet sich deutlich. Die Unterschiede bei Hytale vs Bergbau, Handwerk Es läuft letztlich auf Flexibilität versus sorgfältig zusammengestellte Erlebnisse hinaus.

In Bergbau, Handwerk, sind die Spielmodi äußerst flexibel. Die Welten im Einzelspieler- und Mehrspielermodus folgen denselben Grundregeln, wobei es den Spielern freisteht, ihre eigenen Ziele zu setzen. Im Kreativmodus entfallen die Überlebensbeschränkungen vollständig, wodurch das Spiel zu einer reinen Experimentier-Sandbox wird. Bei so viel Freiheit, Bergbau, Handwerk wird oft zu den Die besten Sandbox-Spiele für langfristige Kreativität und Spielfreiheit.

Hytale verfolgt einen stärker strukturierten Ansatz. Der Einzelspieler- und der Koop-Modus sind auf Fortschritt, Ziele und RPG-Systeme ausgerichtet, die die Spieler dazu anregen, die Inhalte gemeinsam zu durchlaufen. Der Mehrspielermodus besticht in diesem Spiel durch klar definierte Rollen, anstatt sich ausschließlich auf von den Spielern selbst festgelegte Regeln zu verlassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen,Bergbau, Handwerk Die Spielmodi passen sich dem Spielstil der Spieler an, während Hytale Diese Modi sind darauf ausgelegt, ein gezielteres, kooperatives Spielerlebnis zu bieten.

Hytale vs. Minecraft: Weltgenerierung & Erkundung

Erkundung inHytale and Bergbau, Handwerk scheint aufgrund der Art und Weise, wie beide Spiele aufgebaut sind, Welten voneinander entfernt zu sein. Bergbau, Handwerk stützt sich stark auf prozedurale Zufälligkeit… und erschafft endlose Welten, in denen Biome organisch ineinander übergehen und Überraschungen aus der Unvorhersehbarkeit entstehen.

Hytaleverwendet eine zonenbasierter Ansatz. Die Welten sind zwar nach wie vor groß und laden zum Erkunden ein, doch die einzelnen Regionen sind mit Blick auf bestimmte Themen, Gegner und Fortschrittsziele gestaltet. Auch wenn es künftig mehr zufällig generierte Welten geben soll, ist die Erkundung derzeit eher strukturiert, ähnlich wie es die Spieler von vielen der Die besten RPG-Spiele.

Hytale vs. Minecraft: Engine & Technologie

Da eine Version von Bergbau, Handwerk is basierend aufJavaEs handelt sich um eine Engine, die sich im Laufe der Zeit als stabil erwiesen hat, deren Funktionsweise gut bekannt ist und die dank jahrelanger Optimierung in vielen Systemen zuverlässig funktioniert.

Es gibt außerdem eine in C++ programmierte Bedrock-Version, die weitgehend identisch ist, sich aber besser für plattformübergreifendes Spielen eignet.

Hytale läuft auf einer C#-basierten Engine, die ausgewählt wurde, um moderne Entwicklungstools, eine flüssigere Performance und eine umfassendere integrierte Mod-Unterstützung zu ermöglichen. Dadurch können Entwickler und Kreative von Anfang an mit fortschrittlicheren Systemen arbeiten, insbesondere in den Bereichen Animationen, Kampf-Logik und Multiplayer-Tools. Die Engine sorgt zudem für ein einheitlicheres Spielerlebnis zwischen Einzelspieler- und Online-Modus, was dem Koop-Design zugutekommt.

Aus Sicht eines Spielers:

Bergbau, Handwerk wirkt etabliert und vorhersehbar

Hytale scheint mit Blick auf zukünftige Erweiterbarkeit konzipiert worden zu sein.

Dieses langfristige Potenzial ist einer der Gründe, warum es oft im Zusammenhang mit dem Die besten Koop-Spiele für strukturiertes Gruppenspiel.

Hytale vs. Minecraft: Gemeinsamkeiten

Auch wenn sie unterschiedliche Designziele verfolgen, Hytale and Bergbau, HandwerkteilenCommon Sandbox Foundation, weshalb sie so oft miteinander verglichen werden. Im Kern bieten beide Spiele den Spielern die Möglichkeit, die Welt zu gestalten und durch das eigene Spiel einzigartige Erlebnisse zu schaffen, anstatt sich auf vorgegebene Abläufe zu verlassen.

Wenn ich über eklatante Ähnlichkeiten sprechen müsste, Beide Titel basieren auf offenen Welten wo Bauen, Erkunden und Experimentieren den Fortschritt vorantreiben. Die Spieler sind nicht auf einen einzigen Weg festgelegt und können unzählige Stunden damit verbringen, Stützpunkte zu errichten, neue Gebiete zu erkunden oder einfach auf kreative Weise mit der Umgebung zu interagieren.

Eine weitere wesentliche Gemeinsamkeit ist ihre Voxel oder blockbasierte Umgebungen. Die Welten sind vollständig zerstörbar und modular aufgebaut, sodass die Spieler das Gelände umgestalten, Ressourcen sammeln und komplexe Bauwerke Block für Block errichten können. Diese Art des Designs fördert die Kreativität und vermittelt das Gefühl, dass die Welt auf die Handlungen der Spieler reagiert.

Auch das Erkunden spielt in beiden Spielen eine wichtige Rolle. Biome, Sehenswürdigkeiten und versteckte Bauwerke Sie dienen als Motivationsfaktor, belohnen Neugier und ermutigen die Spieler, den ausgetretenen Pfaden zu folgen. Darüber hinaus unterstützen beide Spiele sowohl den Einzelspieler- als auch den Mehrspielermodus, sodass man sie sowohl alleine als auch mit Freunden genießen kann.

Darüber hinaus leben beide von Inhalten, die die Community ansprechen. Mods und Karten verlängern die Lebensdauer des Spiels, was auch der Grund dafür ist, dass viele Spieler auf der Suche nach dem Die besten Spiele wie Hytale finden sich ebenfalls wieder in der Situation, dass sie Bergbau, Handwerk.

Mein Fazit: Welches Spiel solltest du spielen?

Die Wahl zwischen Hytale and Bergbau, Handwerk geht es nicht darum, welches Spiel insgesamt besser ist, sondern Welches passt besser zu deiner Spielweise?. Beide bieten die Freiheit eines Sandbox-Spiels, gehen jedoch auf ganz unterschiedliche Erwartungen der Spieler ein.

Hytale ist am besten für Spieler geeignet, die Spaß daran haben, ein klar strukturierter Spielverlauf und Kämpfe im RPG-Stil. Wenn du klare Ziele und Systeme magst, die sich wie maßgeschneidert und nicht wie improvisiert anfühlen, wird dir dieses Spiel genau ins Herz treffen.

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Bergbau, Handwerk ist am besten für Spieler geeignet, die Wert auf absolute kreative Freiheit und langfristiger Wiederspielwert. Wenn du gerne deine eigenen Ziele setzt, endlos experimentierst und das Spielerlebnis durch Mods und Community-Server selbst gestaltest, Bergbau, Handwerk bleibt unübertroffen.

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Häufig gestellte Fragen