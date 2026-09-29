Die 17 besten Story-Spiele für Xbox | Die 2026 wichtigsten Titel

Die besten Story-Spiele auf der Xbox sind diejenigen, die einem im Gedächtnis bleiben. Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, großartige Erzählungen zu entdecken, und diese Liste besteht aus Xbox-Spielen, die tatsächlich halten, was sie versprechen. Manche gehen emotional tief unter die Haut. Andere erschaffen ganze Universen, in denen man sich verlieren kann. Aber jedes einzelne bietet eine Geschichte, die deine Zeit wert ist.

Hier findest du keine seichten Geschichten oder langatmige Füllszenen. Das sind Spiele, die deine Aufmerksamkeit respektieren, deine Geduld belohnen und zeigen, wozu deine Konsole fähig ist, wenn das Geschichtenerzählen an erster Stelle steht. Wenn du auf der Suche nach etwas Sinnvollem bist, das du als Nächstes spielen kannst, solltest du hier anfangen.

Unsere Top-Auswahl an Story-Spielen für die Xbox

Unter all den hervorragenden Spielen auf dieser Liste heben sich einige Titel besonders hervor, wenn es um unvergessliches Storytelling geht. Das sind die Spiele, die ich jedem als Erstes empfehle, der fragt, was man auf der Xbox spielen sollte. Jedes davon bietet etwas Besonderes und hat sich seinen Platz an der Spitze verdient.

A Plague Tale: Innocence (2019) – Dieses Spiel hat mich überrascht. Es beginnt ganz klein, mit einem jungen Mädchen und ihrem Bruder, die versuchen, im von der Pest heimgesuchten Frankreich zu überleben, entwickelt sich aber zu etwas weitaus Eindringlicherem. Das Tempo und die Atmosphäre machen es zu einer der emotional packendsten Geschichten auf der Xbox. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – Nur wenige Spiele bieten so viel Auswahl und so viele Konsequenzen. Jede Nebenquest wirkt wie von Hand gefertigt, und Geralts Reise verliert nie an Schwung. Es ist eine Meisterleistung in Sachen Weltgestaltung und Charakterentwicklung und setzt auch ein Jahrzehnt später noch Maßstäbe für das Storytelling in Rollenspielen. Red Dead Redemption 2 (2018) – Man spielt nicht einfach nur Arthur Morgans Geschichte, man lebt sie. Die Handlung ist unglaublich authentisch, und das langsamere Tempo kommt dem Spiel zugute. Es ist eines der seltenen Spiele, bei denen sich selbst die ruhigen Momente wichtig anfühlen und das Ende einen stärker trifft als die meisten Filme.

Das ist erst der Anfang. Freut euch auf weitere Xbox-Spiele, von denen jedes seine eigenen Wendungen, Emotionen und Überraschungen bereithält, die euch fesseln werden. Lasst uns eintauchen.

Die 17 besten Story-Spiele auf Xbox – Unvergessliche Abenteuer

Story-lastige Spiele machen die Xbox zu mehr als nur einer Konsole für schnelle Spaßrunden oder Wettkämpfe. Im Folgenden haben wir eine Auswahl der allerbesten Titel zusammengestellt, die moderne Klassiker mit Spielen kombiniert, die nach wie vor neue Maßstäbe für interaktives Storytelling setzen.

1. A Plague Tale: Innocence [Am besten für emotionales, filmisches Storytelling]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Switch, PS5, Amazon Luna Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Asobo Studio, Focus Home Interactive Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Metacritic-Bewertung 81

„A Plague Tale: Innocence““ ist eine fesselnde Geschichte, die im von der Pest heimgesuchten Frankreich spielt, wo Amicia de Rune ihren jüngeren Bruder Hugo beschützen muss, nachdem ihr Zuhause und ihre Familie auseinandergerissen wurden. Die Handlung folgt ihrer verzweifelten Flucht vor Soldaten und den übernatürlichen Rattenhorden, die das Land in eine Hölle auf Erden verwandeln.

Die Spieler begeben sich auf ein auf Heimlichkeit basierendes Überlebensabenteuer, bei dem sie Feuer und Licht einsetzen, um die Rattenhorden zurückzudrängen, während sie Umgebungsrätsel lösen und sich auf Hugos wachsende Fähigkeiten verlassen, um zu überleben. Die Grafik schafft eine Balance zwischen trostlosen mittelalterlichen Landschaften und Momenten stiller Schönheit, gepaart mit einer stimmungsvollen Orchesterbegleitung, die die emotionale Spannung verstärkt.

Was das Originalspiel auszeichnet, ist sein Alleinstellungsmerkmal: eine zutiefst emotionale und filmische Erzählung, die auf der Verbundenheit zwischen Geschwistern aufbaut. Jede Herausforderung – vom Anschleichen an Wachen bis hin zur Bewältigung schier unüberwindbarer Widrigkeiten – unterstreicht die Stärke ihrer Bindung inmitten des Kriegschaos.

Pro tip Setzt eure Schleuder sparsam ein und haltet Ausschau nach Hinweisen in der Umgebung – Feuerquellen und Fackeln bieten oft sicherere Wege als der Kampf.

Fazit: Für Spieler, denen die Geschichte über alles geht, bietet „A Plague Tale: Innocence““ eines der bewegendsten und filmischsten Erlebnisse auf der Xbox.

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2. The Witcher 3: Wild Hunt [Am besten für narrative Tiefe in einer offenen Welt]

Unsere Bewertung Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Switch, PS5 Erscheinungsjahr 2015 Entwickler CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit 50–200+ Stunden, je nach Nebeninhalten Metacritic-Bewertung 92

„The Witcher 3: Wild Hunt““ erzählt die Geschichte von Geralt von Riva, einem Monsterjäger, der nach seiner Adoptivtochter Ciri sucht, während das Reich um ihn herum in Krieg und politische Konflikte versinkt. Während sich die Spieler durch die weitläufige offene Landschaft bewegen, nehmen sie Aufträge an, jagen Monster und interagieren mit Einheimischen, deren Schicksal sich je nach den im Dialog getroffenen Entscheidungen ändert. Die Kämpfe sind vielschichtig und kombinieren Schwertkampf, Alchemie und Magie, während die Erkundung dank einer reaktiven Umgebung und eines dynamischen Tag-Nacht-Zyklus stets lohnenswert ist.

Jedes Dorf, jedes Schlachtfeld und jede Küstenlinie wirkt lebendig und ist in die übergreifende Erzählung eingebunden. Was das Spiel auszeichnet, ist die Ausgewogenheit zwischen Größe und Detailtreue. Es ist der Goldstandard für das Storytelling in Open-World-Spielen, in dem sich sogar Nebenquests bedeutungsvoll anfühlen und das gleiche Gewicht haben wie die Haupthandlung. Und wenn ihr den Xbox Game Pass habt, könnt ihr bereits darauf zugreifen.

Pro tip Überstürze die Hauptgeschichte nicht. Einige der besten Texte und emotionalsten Momente finden sich in Nebenquests und „The Witcher-Aufträgen“.

Fazit: Für alle, die sich eine Reise wünschen, die sowohl zutiefst persönlich als auch episch angelegt ist, ist „The Witcher 3“ eines der besten Xbox-Spiele und ein absolutes Muss für Liebhaber erzählerischer Spiele.

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3. Red Dead Redemption 2 [Am besten geeignet für filmische, charakterbasierte Weltgestaltung]

Unsere Bewertung Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 40–150+ Stunden, je nach Erkundungsgrad Metacritic-Bewertung 97

In RDR 2 schlüpfen die Spieler in die Rolle von Arthur Morgan, einem Gesetzlosen, der versucht, zu überleben, während das Zeitalter des Wilden Westens zu Ende geht. Die Saga folgt der zerfallenden Van-der-Linde-Bande und verwebt Loyalität, Verrat und Erlösung zu einer der am besten ausgearbeiteten Geschichten der modernen Spielewelt.

Die Spieler verbringen ihre Zeit damit, Missionen zu erfüllen, Städte zu erkunden und einer Vielzahl von freien Aktivitäten wie Jagen, Angeln und Handwerk nachzugehen. Das Ehrensystem verleiht jeder Entscheidung mehr Gewicht, da sich dein Ruf je nach deinen moralischen Entscheidungen verändert.

Die visuelle Ästhetik ist ebenso beeindruckend, und die Musik sowie das Sounddesign vertiefen das Eintauchen in die Spielwelt und schaffen Momente, die sich anfühlen, als kämen sie direkt aus einem Hollywood-Western. Was dieses Spiel vom Vorgänger unterscheidet, ist seine beispiellose filmische Erzählweise und Charakterstudie, die Arthurs Reise mit seltener emotionaler Tiefe einfängt.

Dieses Xbox-Spiel war einst Teil des Game Pass für Konsolen, ist aber nicht mehr im aktuellen Katalog enthalten. Außerdem gibt es „Red Dead Online“, einen riesigen Online-Multiplayer-Modus mit Missionen, Events und PvP-Gameplay.

Pro tip Nimm dir zwischen den Quests Zeit, um mit den Mitgliedern des Lagers zu interagieren. Einige der unvergesslichsten Momente entstehen in diesen ruhigen Gesprächen.

Fazit: Für Spieler, die sich eine Geschichte wünschen, die so beeindruckend ist wie ein großartiger Film, bietet „Red Dead Redemption 2“ eines der eindringlichsten und fesselndsten Spielerlebnisse, die es auf der Xbox gibt.

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4. Quantum Break [Am besten geeignet für die Verschmelzung von Spiel und Live-Action-Erzählung]

Unsere Bewertung Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Remedy Entertainment, Microsoft Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Metacritic-Bewertung 77

„Quantum Break“ erzählt die Geschichte von Jack Joyce, einem Mann, der die Fähigkeit erlangt, die Zeit zu manipulieren, nachdem ein fehlgeschlagenes Experiment den Zeitfluss unterbrochen hat. Die Spieler verbringen ihre Zeit damit, Third-Person-Shooter-Elemente mit einzigartigen Zeitfähigkeiten zu kombinieren , wie zum Beispiel das Einfrieren von Gegnern, das Errichten von Schutzschilden oder das Sprinten, um schnelle Takedowns auszuführen. Die visuelle Umsetzung unterstreicht die Erzählung durch ein markantes, filmisches Design und einen starken Fokus auf Lichteffekte, die die Verzerrung der Zeit betonen.

Ich erinnere mich noch gut daran, als „Quantum Break“ erstmals als Xbox-One-Exklusivtitel erschien – es stach sofort als eines der mutigsten Xbox-One-Spiele hervor und verwischte die Grenze zwischen Gaming und Fernsehen. Was diesen Titel wirklich auszeichnet, ist die Verschmelzung von interaktivem Gameplay und Live-Action-Fernsehepisoden. Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen nicht nur Jacks Weg, sondern auch ganze Episoden der Serie, die die einzelnen Akte miteinander verbinden.

Pro tip Achte auf Sammelobjekte, die als „narrative Objekte“ gekennzeichnet sind. Sie liefern zusätzlichen Kontext, der die Live-Action-Segmente noch bedeutungsvoller macht.

Fazit: „Quantum Break“ ist perfekt für Fans von filmischen Abenteuern, die Action mit einem ambitionierten Erzählformat verbinden. Es bleibt eines der einzigartigsten storygetriebenen Erlebnisse auf der Xbox.

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5. The Elder Scrolls V: Skyrim [Am besten geeignet für von den Spielern gesteuertes Fantasy-Chaos]

Unsere Bewertung Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PS3, PS4, PS5, PC, Switch Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Bethesda Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–200+ Stunden, je nach Erkundungsgrad Metacritic-Bewertung 96

„The Elder Scrolls V: Skyrim“ versetzt die Spieler in ein weitläufiges Fantasy-Reich, das von nordischen Landschaften inspiriert ist, wo sie in die Rolle des Drachenblütigen schlüpfen – eines prophezeiten Helden mit der Fähigkeit, Drachenseelen zu absorbieren. Die Hauptquest dieses beliebten Story-Spiels besteht darin, das Land vor der Rückkehr der Drachen zu retten, doch die wahre Stärke von Skyrim liegt in der großen Freiheit, die es den Spielern auf ihrem Weg bietet.

Der Kampf verbindet Nahkampfwaffen, Fernangriffe und mächtige Magie, während der Spielfortschritt daran geknüpft ist, Fähigkeiten durch ständigen Einsatz zu verbessern. Das Spiel reagiert auf die Entscheidungen des Spielers, sei es durch verzweigte Quests, die Zugehörigkeit zu Fraktionen oder die Konsequenzen von Verbrechen und dem Ruf.

Was Skyrim zu einem großartigen Spiel macht, ist die Art und Weise, wie die Geschichte zu einer ganz persönlichen Erfahrung wird. Es ist ein zeitloses Fantasy-Epos, in dem die Entscheidungen des Spielers seine Legende bestimmen, sodass sich jeder Durchgang anders anfühlt.

Pro tip Probiert verschiedene Spielstile aus. Je nachdem, ob ihr euch auf Heimlichkeit, Magie oder intensive Kämpfe konzentriert, verändert sich der Verlauf von Quests und Begegnungen dramatisch.

Fazit: Für Spieler, die sich völlige Freiheit wünschen, ihre eigene Geschichte zu gestalten, bleibt Skyrim eines der fesselndsten und einflussreichsten Fantasy-RPGs auf Konsolen.

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6. Clair Obscur: Expedition 33 [Am besten geeignet für frisches, konzeptionell anspruchsvolles Fantasy-Flair]

Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC, GeForce Now Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Sandfall Interactive, Kepler Interactive Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Metacritic-Bewertung 93

„Clair Obscur: Expedition 33“ entführt die Spieler in ein eindringliches Fantasy-Universum , in dem die Menschheit in einem Kreislauf des Aussterbens gefangen ist und mit jedem Kalenderwechsel ein Jahr ihres Lebens verliert. Als Anführer der Expeditionsteilnehmer begibst du dich auf eine verzweifelte Mission, um den Fluch ein für alle Mal zu brechen.

Das Kampfsystem bricht hier mit der typischen Rollenspielformel. Dieses dynamische, rundenbasierte Rollenspiel sorgt mit Echtzeit-Wendungen für Abwechslung, bei denen eine perfekt getimte Ausweich- oder Parieraktion den gesamten Kampf auf den Kopf stellen kann. Jeder Kämpfer verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Fertigkeiten, was dazu anregt, mit verschiedenen Strategien zu experimentieren, während die Gegner immer stärker werden.

Die Umgebung ist visuell beeindruckend und kombiniert malerische Kulissen mit atmosphärischen Effekten, die jeden Bereich lebendig und zugleich zerbrechlich wirken lassen. Zusammen mit einem kraftvollen Soundtrack aus Orchester- und Gesangsmusik vermittelt das Spiel ein Gefühl von Dringlichkeit und Schönheit, das perfekt zur Geschichte passt.

Spieler, die diese klanglichen Details zu schätzen wissen, können sich die Übersicht über die Nominierten in den Kategorien „Beste Filmmusik“ und „Beste Musik“ bei den Game Awards 2025 ansehen, um herauszufinden, welche Titel derzeit den Branchenstandard setzen. Vielleicht macht es Ihnen auch Spaß, andere Spiele wie „Clair Obscur: Expedition 33“ zu entdecken, die dieselbe filmische Tiefe bieten.

Pro tip Lerne den Rhythmus der gegnerischen Angriffe kennen. Gut getimte Konter schützen nicht nur deine Gruppe, sondern schaffen oft auch Lücken für vernichtende Folgeangriffe.

Fazit: „Clair Obscur: Expedition 33“ wirkt frisch und gewagt und bietet eine unvergessliche Mischung aus einfallsreichen Kämpfen und einer Geschichte, die jeden Moment der Reise wichtig erscheinen lässt.

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7. L.A. Noire [Am besten geeignet für die Atmosphäre eines Krimi-Detektivdramas]

Unsere Bewertung Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS3, Xbox 360, Xbox One, PS4, Switch, PC Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Team Bondi, Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Metacritic-Bewertung 89

„L.A. Noire“ versetzt die Spieler ins Los Angeles des Jahres 1947, wo sie in die Rolle von Cole Phelps schlüpfen, einem aufstrebenden Detective beim LAPD. Die Geschichte begleitet seine Karriere durch verschiedene Abteilungen – Verkehrspolizei, Mordkommission, Sittenpolizei und Brandermittlung –, während er Fälle aufklärt, die Korruption, persönliche Konflikte und die dunkle Seite des Nachkriegsamerikas offenbaren.

Im Mittelpunkt des Gameplays steht die Aufklärung von Verbrechen durch die Suche nach Hinweisen, die Befragung von Zeugen und die Vernehmung von Verdächtigen. Die bahnbrechende Gesichtsanimationstechnologie des Spiels ermöglicht es den Spielern, Mimik und Körpersprache zu analysieren, um festzustellen, ob jemand die Wahrheit sagt, etwas zurückhält oder ganz offen lügt.

Visuell fängt das Spiel die Noir-Atmosphäre mit zeitgenössischen Autos, Kleidung und Architektur ein, während der Soundtrack die Spannung mit Jazz- und Orchesterklängen untermalt. Was „L.A. Noire“ auszeichnet, ist sein detaillierter psychologischer Ansatz, bei dem jede kleine Bewegung und jeder Blick über den Erfolg oder Misserfolg Ihres Falls entscheiden kann.

Pro tip Vertraue bei Verhören deinen Instinkten. Manchmal verraten kleine visuelle Hinweise wie ein Twitch oder ein Zögern mehr als die Worte selbst.

Fazit: Für Fans von intelligenten Krimiserien und methodischer Erzählweise bleibt „L.A. Noire“ einer der fesselndsten und filmischsten Krimi-Thriller auf der Xbox.

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8. Südlich von Mitternacht [Am besten geeignet für ein von Folklore geprägtes Abenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Compulsion Games, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Metacritic-Bewertung 77

„Südlich von Mitternacht“ begleitet Hazel, eine junge Frau, die eine uralte Webkraft erbt und sich auf eine Reise durch eine überarbeitete Version des amerikanischen Deep South begibt, der von Folklore und Mythen durchdrungen ist. Während sie sich durch dieses gespenstische Reich wagt, muss sie sich Kreaturen namens „Haints“ stellen – Manifestationen von Trauma und Trauer – und dem Land Frieden bringen, indem sie deren Ursprünge aufdeckt.

Die Spieler verbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, mit Hazels Zwillingshaken zu kämpfen, Nahkampf-Kombos zu verketten und ihre Webmagie einzusetzen, um Gegner außer Gefecht zu setzen oder die Umgebung zu manipulieren. Neben den Kämpfen gibt es Momente der Erkundung, des Rätsellösens und der Fortbewegung, in denen Hazels Beweglichkeit es ihr ermöglicht, Doppelsprünge auszuführen, an Wänden entlangzulaufen und durch gefährliche Landschaften zu gleiten.

Die Welt selbst wird in einem markanten, von Stop-Motion-Animationen inspirierten Stil dargestellt, der dieses Xbox-Spiel visuell von anderen abhebt. Diese ästhetische Entscheidung, kombiniert mit der auf Folklore basierenden Erzählung, verleiht dem Abenteuer einen traumhaften und zugleich beunruhigenden Charakter.

Pro tip Setze Hazels Webmagie in Kombination mit physischen Angriffen ein. Das richtige Timing beider Elemente macht schwierige Begegnungen oft zu bewältigbaren Herausforderungen.

Fazit: „Südlich von Mitternacht“ bietet eine atmosphärische Geschichte, die in der Folklore des Südens verwurzelt ist, und beschert den Spielern ein visuell einzigartiges und emotional reichhaltiges Abenteuer, das sich von allem anderen auf der Xbox unterscheidet.

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9. Yakuza: Like a Dragon [Am besten geeignet für herzliche, charakterorientierte Erzählkunst]

Unsere Bewertung Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Luna Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio, Sega Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Metacritic-Bewertung 84

„Yakuza: Like a Dragon“ erfindet die langjährige Serie neu und vollzieht dabei einen mutigen Wechsel von Beat-’em-up-Kämpfen zu rundenbasierten RPG-Kämpfen. Die Geschichte dieser ultimativen Ausgabe dreht sich um Ichiban Kasuga, einen loyalen, aber vom Pech verfolgten Gangster, der die Schuld auf sich nimmt, um seinen Clan zu schützen, nur um nach seiner Haftstrafe Verrat und ein neues Leben vorzufinden.

Der Wechsel zu rundenbasierten Kämpfen verleiht „Like a Dragon“ eine neue Identität, während die für die „Yakuza“-Reihe charakteristischen Themen wie Humor, Drama und Loyalität erhalten bleiben.

Die Spieler nehmen an rundenbasierten Kämpfen teil, die traditionelle RPG-Systeme mit kreativer Nutzung der Umgebung verbinden, sodass Kämpfer Gegenstände wie Verkehrskegel oder Fahrräder als Waffen einsetzen können. Neben den Hauptquests ist das Spiel voller Nebenhandlungen, die für Humor, emotionale Tiefe und zusätzlichen Kontext sorgen.

Die lebhafte Ästhetik der Stadt verbindet rauen urbanen Realismus mit Momenten übertriebener Absurdität und spiegelt damit die Mischung aus Komödie und Drama wider , für die die Serie bekannt ist. All dies macht dieses erstklassige Action-RPG unvorhersehbar und äußerst fesselnd.

Pro tip Konzentriere dich darauf, Bindungen zu deinen Teamkollegen aufzubauen. Stärkere Beziehungen schalten einzigartige Fähigkeiten frei, die in harten Kämpfen das Blatt wenden können.

Fazit: „Yakuza: Like a Dragon“ ist perfekt für Spieler, die skurrilen Humor in Verbindung mit tiefgründigen Charakterentwicklungen schätzen, und bietet eines der einzigartigsten und emotionalsten RPG-Erlebnisse auf der Xbox.

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10. Alan Wake 2 [Am besten geeignet für psychologische Horror-Gedankenspiele]

Unsere Bewertung Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Remedy Entertainment, Epic Games Publishing Durchschnittliche Spielzeit 18–25 Stunden Metacritic-Bewertung 89

Als direkte Fortsetzung knüpft „Alan Wake 2“ an die Geschichte des gequälten Schriftstellers an, der zwischen Realität und Albtraum gefangen ist. Nun wird er von der FBI-Agentin Saga Anderson unterstützt, die eine Reihe ritueller Morde untersucht. Die Handlung entfaltet sich über zwei parallele Handlungsstränge, zwischen denen die Spieler wechseln können, was eine vielschichtige Perspektive auf die Wahrheit im Kern des Spiels ermöglicht.

Die Spieler verbringen ihre Zeit damit, unheimliche Umgebungen zu erkunden, Rätsel zu lösen und mithilfe einer Taschenlampe in Kombination mit Schusswaffen schattenhafte Bedrohungen zu schwächen und zu beseitigen. Unterdessen ermöglicht Sagas „Mind Place“ den Spielern, in einer Ermittlungszentrale Hinweise zusammenzusetzen, während Alans „Writer’s Room“ eine Meta-Perspektive bietet, in der die Erzählung selbst neu gestaltet werden kann.

Was „Alan Wake 2“ auszeichnet, ist sein verblüffender Ansatz des psychologischen Horrors, der Live-Action-Film, surreale Umgebungen und Kommentare zum Akt des Geschichtenerzählens selbst nahtlos miteinander verbindet.

Pro tip Setzen Sie die Taschenlampe sparsam ein. Der Umgang mit der Batterie ist genauso wichtig wie das Sparen von Munition, wenn die Kämpfe intensiv werden.

Fazit: „Alan Wake 2“ ist ideal für Spieler, die ein Horrorspiel suchen, das die Wahrnehmung herausfordert und eine fesselnde Mischung aus Überlebensspannung und erzählerischen Experimenten bietet.

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11. Mass Effect: Legendary Edition [Am besten geeignet für epische, von Entscheidungen geprägte Science-Fiction]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2021 Entwickler BioWare, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 80–120+ Stunden über die gesamte Trilogie hinweg Metacritic-Bewertung 87

Die „Mass Effect: Legendary Edition“ vereint das komplette Einzelspieler-Erlebnis der ursprünglichen Trilogie – „Mass Effect“, „Mass Effect 2“ und „Mass Effect 3“ – mit modernen Verbesserungen in den Bereichen Grafik, Leistung und Spielmechanik. Die überarbeitete Ultimate Edition verfeinert die Kampfsteuerung, verbessert die Detailgenauigkeit der Modelle und Umgebungen und fügt Verbesserungen wie eine optimierte Team-KI und vereinfachte Spielmechaniken hinzu.

Optisch nutzt dieses gefeierte Sci-Fi-Spiel die Möglichkeiten moderner Konsolenhardware mit schärferen Texturen, Lichteffekten und Leistungsverbesserungen, wobei die Atmosphäre, die die Serie so legendär gemacht hat, erhalten bleibt. Das Herzstück des Spielerlebnisses ist die vom Spieler gesteuerte Geschichte, in der Entscheidungen nicht nur Shepards Charakter prägen, sondern auch das Schicksal ganzer Zivilisationen beeinflussen.

Pro tip Übertrage deine Spielstände zwischen den Spielen. Durch die Kontinuität der Entscheidungen wirkt die Trilogie weitaus persönlicher und eindringlicher.

Fazit: Wenn du auf der Suche nach einem der besten „Mass Effect“-Spiele bist, ist die „Mass Effect: Legendary Edition“ genau das Richtige – eine weitläufige, filmreife Odyssee, in der jede Entscheidung echtes Gewicht hat und sich jedes Ergebnis im wahrsten Sinne des Wortes wie ein verdienter Erfolg anfühlt.

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Unsere Bewertung Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Don’t Nod Montréal Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Metacritic-Bewertung 75

„Verlorene Aufnahmen: Bloom & Rage“ ist ein zweiteiliges narratives Abenteuer von den Machern von „Das Leben ist seltsam““. Diese großartige Geschichte begleitet Swann Holloway dabei, wie sie Jahrzehnte nach einem lebensverändernden Sommer im Jahr 1995 wieder Kontakt zu ihren Freunden aus Kindertagen aufnimmt. Gemeinsam lassen sie alte Erinnerungen wieder aufleben, setzen sich mit unbewältigten Traumata auseinander und decken ein Geheimnis auf, das die Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen lässt.

Bei „Verlorene Aufzeichnungen“ steht das durch Entscheidungen geprägte Storytelling im Mittelpunkt. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über Swann und nutzen ihre Videokamera, um Momente festzuhalten, die in ein Tagebuch einfließen und so prägen, wie ihre Geschichte in Erinnerung bleibt. Dialogoptionen, verzweigte Handlungsstränge und Entscheidungen über die Beziehungen zu Freunden sorgen für hohen Wiederspielwert.

Visuell trägt das Spiel den für Don’t Nod typischen filmischen Stil, der realistische Darstellungen mit einer nostalgischen Atmosphäre der 1990er Jahre verbindet. Musik und künstlerische Gestaltung rufen sowohl Wärme als auch Melancholie hervor und unterstreichen Themen wie Freundschaft, jüngste Erinnerungen und Bedauern.

Pro tip Achte genau auf deine Dialogoptionen und darauf, wie Swann die Ereignisse mit ihrer Videokamera festhält. Kleine Details beeinflussen oft, wie sich Beziehungen entwickeln und wie die gemeinsame Vergangenheit der Gruppe letztendlich enthüllt wird.

Fazit: „Verlorene Aufnahmen: Bloom & Rage“ ist ideal für Spieler, die sich eine nachdenkliche, charakterorientierte Geschichte mit großer emotionaler Tiefe wünschen, und bietet ein herzliches und zum Nachdenken anregendes Erlebnis auf der Xbox.

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13. Control [Am besten für paranormale Mystery-Intrigen]

Unsere Bewertung Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Switch, Stadia, macOS Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Remedy Entertainment, 505 Games Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Metacritic-Bewertung 82

In „Control“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jesse Faden, die auf der Suche nach ihrem vermissten Bruder beim geheimnisvollen Federal Bureau of Control eintrifft. Bald darauf wird sie zur Direktorin des Büros und ist in einem brutalistischen Wolkenkratzer gefangen, der als „Oldest House“ bekannt ist.

Das Gameplay verbindet Third-Person-Action mit paranormalen Kräften. Jesse kann die sich verwandelnde „Service Weapon“ einsetzen, eine Waffe, die sich in verschiedene Formen anpasst, und gleichzeitig Telekinese nutzen, um Objekte zu schleudern oder sich im Kampf zu schützen.

Das markante visuelle Design des Spiels betont brutalistische Architektur, gemischt mit traumhaften, jenseitigen Umgebungen. Die Erzählung ist bewusst fragmentiert und erfordert von den Spielern, verstreute Akten, kryptische Dialoge und Hinweise aus der Umgebung zusammenzufügen, um die gesamte Geschichte zu verstehen.

Pro tip Experimentiere im Kampf mit der Kombination aus telekinetischen Fähigkeiten und Waffenverwandlungen. Das Beherrschen dieser Synergie macht Kämpfe schneller, flüssiger und weitaus lohnender.

Fazit: „Control“ ist perfekt für Spieler, die übernatürliche Geheimnisse in Verbindung mit stilvollen Kämpfen schätzen, und bietet ein Erlebnis, das sowohl actionreich als auch intellektuell anregend ist.

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14. Split Fiction [Am besten geeignet für innovatives kooperatives Storytelling]

Unsere Bewertung Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Hazelight Studios, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Metacritic-Bewertung 91

„Split Fiction“ ist ein mutiges Split-Screen-Spiel, das die Grenzen des kooperativen Geschichtenerzählens erweitert. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Zoe und Mio, zwei Autorinnen, die in ihren eigenen unvollendeten Geschichten gefangen sind, und müssen zusammenarbeiten, um sowohl aus fantastischen als auch aus Science-Fiction-Welten zu entkommen.

Der visuelle Stil ändert sich je nachdem, in welchem Handlungsstrang sich die Spieler gerade befinden, und wechselt fließend zwischen farbenfrohen Fantasy-Traumlandschaften und eleganten, futuristischen Science-Fiction-Kulissen. Diese ständige Abwechslung sorgt nicht nur für ein abwechslungsreiches Spielerlebnis, sondern verstärkt auch die emotionale Spannung der doppelten Erzählung.

Das herausragende Merkmal ist die parallele Erzählweise, die es den Spielern ermöglicht, zwei Perspektiven gleichzeitig in Echtzeit zu erleben. Diese Innovation macht das kooperative Format zu mehr als nur einer Spielmechanik – es wird zum Herzstück der Erzählung selbst und verbindet das Gameplay direkt mit dem Thema.

Pro tip Behalte beide Perspektiven auf dem Bildschirm im Auge. Oft liefern Hinweise in einer Handlung Lösungen für neue Herausforderungen in der anderen. Kommunikation ist für den Erfolg unerlässlich.

Fazit: „Split Fiction“ ist ein absolutes Muss für Koop-Fans, die sich nach Originalität sehnen. Seine einfallsreiche Erzählweise und einzigartige Spielmechanik sorgen für eines der unvergesslichsten narrativen Multiplayer-Erlebnisse seit Jahren.

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15. Starfield [Am besten geeignet für epische Weltraumerkundung]

Unsere Bewertung Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 80–200+ Stunden Metacritic-Bewertung 83

„Starfield“ ist Bethesdas lang erwartetes Weltraum-Rollenspiel, das die Spieler auf eine interstellare Reise über mehr als 1.000 Planeten mitnimmt. Das Spiel spielt in der weitläufigen Milchstraße und bietet die Freiheit, handgefertigte Städte, prozedural generierte Außenwelten und geheimnisvolle Außenposten zu erkunden, während man die Zukunft der Menschheit in den Sternen aufdeckt.

Das Gameplay dreht sich um Erkundung, das Sammeln von Ressourcen und Kämpfe. Spieler können nahtlos zwischen der First-Person- und der Third-Person-Perspektive wechseln, während sie Feuergefechte bestreiten, Raumschiffe steuern oder fremde Umgebungen erkunden.

Was dieses Xbox-Spiel auszeichnet, ist seine Fähigkeit, Bethesdas klassische RPG-Erzählkunst mit einer riesigen, lebendigen Galaxie zu verbinden. Jede Entscheidung – von der Anpassung der Eigenschaften deines Protagonisten bis hin zum Schmieden von Allianzen mit Fraktionen – hat einen bleibenden Einfluss auf deine Reise.

Pro tip Investiere frühzeitig in die Aufrüstung deines Raumschiffs. Bessere Module und Gravitationsantriebe erweitern nicht nur die Erkundungsmöglichkeiten, sondern verbessern auch deine Überlebenschancen in härteren Weltraumschlachten.

Fazit: „Starfield“ ist perfekt für Spieler, die sich nach gewaltigen, von Entscheidungen geprägten Abenteuern sehnen. Mit seiner Mischung aus tiefgründiger Erzählung und grenzenloser Erkundung bietet es eines der ambitioniertesten Sci-Fi-Erlebnisse auf der Xbox.

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16. Ori und der Wille der Irrlichter [Am besten geeignet für emotionale Fantasy-Flucht aus dem Alltag]

Unsere Bewertung Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Moon Studios, Xbox Game Studios, iam8bit (Switch) Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Metacritic-Bewertung 90

„Ori und der Wille der Irrlichter““ setzt die Reise des Schutzgeistes Ori in einer üppigen Fantasiewelt fort, die voller Gefahren, Wunder und einer unerschütterlichen Hoffnung ist. Die Geschichte entfaltet sich, während Ori sich um Ku, eine junge Eule mit einem verletzten Flügel, kümmert und sich auf den Weg durch neue Länder macht, um das Gleichgewicht wiederherzustellen – eine berührende Geschichte, die Erwachsene und Kinder gleichermaßen anspricht.

Es handelt sich um ein klassisches Metroidvania-Spiel, in dem die Spieler neue Fähigkeiten freischalten, um zuvor unerreichbare Bereiche zu erschließen. Oris präzises Plattformspiel, die flüssigen Kämpfe und das Lösen von Rätseln regen die Spieler dazu an, ihre Bewegungen zu perfektionieren und dabei Angriffe und Ausweichmanöver sorgfältig zeitlich abzustimmen.

Die visuelle Ästhetik ist eine der größten Stärken des Spiels: Sie verbindet verspielte, handgemalte Umgebungen mit einer orchestralen Musik von Gareth Coker, die jeden Moment des Triumphs und der Enttäuschung noch verstärkt. Gemeinsam schaffen Grafik und Musik eine Atmosphäre, die sich trotz fehlender Dialoge sowohl magisch als auch zutiefst menschlich anfühlt.

Pro tip Experimentiere frühzeitig mit den „Spirit Shards“, um eine Konfiguration zu finden, die zu deinem Spielstil passt. Manche Kombinationen von „Spirit Shards“ können die Art und Weise, wie Ori Kämpfe bestreitet oder sich fortbewegt, komplett verändern.

Fazit: „Ori und der Wille der Irrlichter““ ist ein absolutes Muss für alle, die Wert auf eine herzergreifende Geschichte legen, verpackt in einem herausfordernden und doch lohnenden Action-Plattformer, und bietet eines der emotionalsten und visuell atemberaubendsten Abenteuer, die es für die Xbox-Konsole gibt.

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17. Was von Edith Finch übrig bleibt [Am besten geeignet für emotionales Storytelling durch kurze Vignetten]

Unsere Bewertung Enebameter 8.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, iOS Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Giant Sparrow, Annapurna Interactive Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Stunden Metacritic-Bewertung 88

„Was von Edith Finch übrig bleibt“ ist ein storygetriebenes Abenteuer, das die Spieler in das geheimnisvolle Haus der Familie Finch einlädt. Du schlüpfst in die Rolle von Edith, dem letzten überlebenden Mitglied ihrer Familie, die das Haus erkundet und dabei die Geschichten hinter dem tragischen Schicksal jedes einzelnen Familienmitglieds aufdeckt.

Die Spieler durchstreifen das Anwesen der Finchs, untersuchen persönliche Gegenstände und lösen kurze Szenen aus, die die Perspektive und den Spielstil verändern. Jede Kurzgeschichte entfaltet sich auf einzigartige Weise, sei es durch stilisierte Sequenzen, einfallsreiche Spielmechaniken oder emotionale Voiceovers.

Die einzigartige Stärke des Spiels liegt in seiner Fähigkeit, Gameplay und Erzählung nahtlos miteinander zu verbinden und so jede einzelne Episode zu einer tiefgründigen Reflexion über Erinnerung, Verlust und Vermächtnis zu machen. Durch Übergänge, die dich sanft von der Geschichte eines Familienmitglieds zur nächsten führen, fühlt sich das Erlebnis an, als würdest du eine fragmentierte und doch zutiefst persönliche Erzählung Stück für Stück zusammensetzen.

Pro tip Nimm dir für jede Episode Zeit. Wenn du dich zu sehr beeilst, könntest du Details in der Umgebung übersehen, die der Geschichte der Familie Finch zusätzliche Bedeutungsebenen verleihen.

Fazit: „Was von Edith Finch übrig bleibt“ ist perfekt für Spieler, die ein bewegendes, storyorientiertes Erlebnis suchen. Seine einfallsreichen Kurzgeschichten und seine emotionale Tiefe machen es zu einem der einprägsamsten narrativen Abenteuer der letzten Jahre.

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Mein Gesamtfazit: Xbox-Spiele, die Geschichten in Kunst verwandeln

Der beste Einstieg in die großartigen Xbox-Spiele von heute? Jeder dieser Titel spricht ein bestimmtes Publikum an – hier erfährst du, wo du am besten anfängst.

Für Einsteiger → Verlorene Aufnahmen: Bloom & Rage. Ein filmisches, auf Entscheidungen basierendes Abenteuer, das leicht zugänglich und zugleich emotional fesselnd ist – damit der ideale Einstieg in narrative Spiele.

→ Verlorene Aufnahmen: Bloom & Rage. Ein filmisches, auf Entscheidungen basierendes Abenteuer, das leicht zugänglich und zugleich emotional fesselnd ist – damit der ideale Einstieg in narrative Spiele. Für Mystery-Fans → „Control“. Ein stilvoller, übernatürlicher Thriller, der Neugier belohnt und paranormale Ermittlungen mit einer fesselnden, fragmentierten Erzählweise verwebt.

→ „Control“. Ein stilvoller, übernatürlicher Thriller, der Neugier belohnt und paranormale Ermittlungen mit einer fesselnden, fragmentierten Erzählweise verwebt. Für Koop-Spieler → „Split Fiction“. Ein bahnbrechendes Split-Screen-Abenteuer, das zwei Spieler zur Zusammenarbeit zwingt, während sich zwei Geschichten gleichzeitig entfalten.

→ „Split Fiction“. Ein bahnbrechendes Split-Screen-Abenteuer, das zwei Spieler zur Zusammenarbeit zwingt, während sich zwei Geschichten gleichzeitig entfalten. Für Entdecker → Starfield. Eine monumentale Weltraumoper, in der ihr euren eigenen Weg durch tausend Planeten bahnen könnt und die Science-Fiction-Erkundung mit endlosen Entdeckungen verbindet.

→ Starfield. Eine monumentale Weltraumoper, in der ihr euren eigenen Weg durch tausend Planeten bahnen könnt und die Science-Fiction-Erkundung mit endlosen Entdeckungen verbindet. Für emotionale Geschichtenerzähler → „Was von Edith Finch übrig bleibt““. Eine ergreifende Reihe kurzer Vignetten, die Leben, Tod und Erinnerung durch fantasievolle Perspektiven und unvergessliche Momente beleuchten.

Häufig gestellte Fragen