Los 10 mejores juegos cooperativos para PS5 con los que arrasar juntos en 2025

Sabrás que estás jugando a uno de los mejores juegos cooperativos para PS5 si tu grupo no deja de preguntarte cuándo volveréis a jugar. Ya sea saqueando y abriéndote paso a tiros por dimensiones alternativas, explorando un enorme mundo abierto o sumergiéndote de lleno en historias épicas, los juegos cooperativos no solo son geniales para pasar un buen rato, sino también para forjar amistades más profundas.

Ahora hay muchos juegos cooperativos, y aunque muchos de esos títulos son buenos, algunos son imprescindibles. De ahí esta lista de 10 ¡Algunos de los mejores juegos cooperativos para PS5 que no solo te harán pasar un buen rato, sino que te dejarán con ganas de más!

Nuestra selección de los mejores juegos cooperativos para PS5

Todos los títulos de esta lista son fantásticos juegos cooperativos, pero algunos destacan especialmente. Estas son nuestras mejores recomendaciones entre los que realmente destacan:

Minería, artesanía (2011) – . El rey de los juegos de supervivencia tipo sandbox ofrece diversión sin límites por sí solo, pero es aún mejor cuando se juega con amigos. Además, es muy personalizable, lo que te permite adaptar la experiencia a tu gusto. Se necesitan dos (2021) – . Esta historia tan íntima ganó el premio al Juego del Año 2021, y no es difícil entender por qué: ¡una historia sencilla pero sincera, combinada con una jugabilidad de plataformas y puzles llena de imaginación, hizo que fuera muy fácil enamorarse de ella! Baldur’s Gate 3 (2023) – Un RPG increíble con una historia apasionante y mucha libertad de acción para el jugador. Tampoco hace falta haber jugado a D&D para disfrutarlo.

Que estos títulos encabecen la lista no significa que los demás juegos no merezcan la pena. Me he asegurado de incluir opciones para todos los gustos, así que, si estas recomendaciones no te convencen, echa un vistazo más abajo. ¡Seguro que encuentras algo que os interese a ti y a tus amigos!

Los 10 mejores juegos cooperativos para PS5: aventuras divertidas e inolvidables

Como ocurre con la mayoría de las listas, mi criterio principal a la hora de valorar los juegos es la diversiónLo primero es lo primero, y todo lo demás, después. Aunque todos estos títulos son divertidos para jugar en solitario, son mucho mejor con amigos, aunque la mayoría de ellos también se pueden jugar con gente desconocida. Además, he optado por una variada selección de géneros, ¡así que en esta lista encontrarás juegos de mundo abierto, CRPG, ARPG, shooters cooperativos y mucho más!

Sin más preámbulos, pasemos a la lista de los mejores juegos cooperativos para PS5, donde podrás encontrar tu próxima aventura cooperativa.

1. Minecraft [El mejor juego cooperativo para PS5 para la construcción creativa y la aventura de supervivencia]

Plataformas PC, Linux, Mac OS, New 3DS, Wii U, Switch, PS Vita, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android Año de lanzamiento 2011 Desarrollador Mojang Studios Editor Xbox Game Studios Duración media de la partida Variable (modificable) Puntuación en Metacritic 93/100 Características únicas Un mundo abierto tipo sandbox en el que, literalmente, todo vale

Si por alguna razón aún no has probado Minería, artesanía. Sin embargo, no hay mejor momento para empezar que ahora. Esto juegos indie increíbles ya lleva más de una década en el mercado y aún consigue encabezar las listas, lo que lo convierte en un ejemplo clásico de «viejas glorias». Lo único que te limita en Minería, artesanía depende de tu imaginación y creatividad, y puedo decirte por experiencia propia que este juego es una de las mejores inversiones que harás: yo solo ya le he dedicado más de mil horas Minería, artesanía yo mismo.

Minería, artesanía es un juego que tiene un poco de todo. Solo tienes que iniciar sesión, sumergirte en un mundo y hacer lo que te apetezca: explorar el enorme Un mundo generado proceduralmente: construye una base para hacer frente a las mecánicas de supervivencia del juego, extrae recursos y fabrica armaduras, o diseña maquinaria compleja. ¡Todo vale!

Aunque Minería, artesanía. Es muy divertido para jugar en solitario, pero también es un fantástico juego cooperativo que cuenta con modos de pantalla dividida, LAN o en línea. El cielo es el límite en el modo multijugador: busca a un amigo y embarcaos juntos en una gran aventura por este mundo gigantesco, explorad mazmorras en las profundidades del Mundo Superior o en el traicionero e infernal Nether, cread monumentos a vuestra arrogancia o construid una arena en lo alto del cielo para disputar combates PVP de alto riesgo. Y si queréis que se sumen aún más personas a la diversión, siempre podéis abrir o alquilar un servidor.

Por último, debo señalar que Minería, artesanía también cuenta con mods. Al igual que en el juego básico, tienes total libertad para elegir qué elementos adicionales quieres añadir a tu Minería, artesanía¡disfruta de la experiencia y elige y combina todo tipo de contenido extra para tu próximo (o actual) mundo!

2. It Takes Two [El mejor juego cooperativo para PS5 por sus originales aventuras basadas en la historia]

Plataformas PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2021 Desarrollador Hazelight Games Editor Electronic Arts Duración media de la partida unas 15 horas Puntuación en Metacritic 88 Características únicas Un juego cooperativo obligatorio que gira en torno a una pareja que aprende a volver a trabajar en equipo

El siguiente es Se necesitan dos, uno de los mejores juegos cooperativos para cualquiera que busque un juego con una historia increíble. Aunque no te fíes solo de mi palabra: el juego ganó el premio al Juego del Año 2021!

En cuanto a la jugabilidad,Se necesitan dos es un maravilloso collage que combina a la perfección los puzles de plataformas con una emotiva historia. Cuando Cody y May, una pareja a punto de divorciarse, son convertidos sin saberlo en muñecos por su hija, tendrán que aprender a trabajar juntos de nuevo y quizá —solo quizá— incluso a arreglar su relación.

Y debéis trabajar juntos, ya que Se necesitan dos impone el modo de juego en pantalla dividida (aunque admite tanto el modo cooperativo online como el local). Los rompecabezas del juego son alocados y variados, y ambos jugadores deben aprender a aprovechar su arsenal de habilidades para no solo avanzar, sino también ayudar a su compañero. Cada desafío del juego requiere una coordinación minuciosa y una comunicación constante mientras no puede. Hazlo todo tú solo. Colabora con los demás o sufre en soledad.

Además de la fantástica mecánica de puzles, también podrás disfrutar de una narrativa rica que explora la relación entre Cody y May. Con la ayuda del Dr. Hakim, la pareja descubrirá qué falló en su matrimonio y subsanará sus errores. Es una historia sencilla, sí, pero muy conmovedora.

Debido al ambiente más íntimo que ofrece Se necesitan dos, quizá sea buena idea invertir en uno de los mejores televisores para videojuegos ya que este juego destaca especialmente en el modo cooperativo local. Pero si te quedas en el modo online, no te preocupes: ¡gracias al sistema «Friend Pass» de Hazelight, solo uno de vosotros necesita tener una copia del juego!

3. Baldur’s Gate 3 [El mejor juego cooperativo para PS5 por sus profundas opciones de rol y sus combates tácticos]

Plataformas PC, Mac OS, PS5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2023 Desarrollador Larian Studios Editor Larian Studios Duración media de la partida Variable (modificable) Puntuación en Metacritic 96 Características únicas Un juego de rol por excelencia que utiliza el universo de D&D para contar su historia, pero que, aun así, ofrece a los jugadores una enorme libertad

Y ahora, otro título al Juego del Año. Baldur’s Gate 3 is un increíble juego de rol para ordenador hecho a mano ambientada en la Costa de la Espada.

In Baldur’s Gate 3, tú y 3 otros aventureros (cada jugador en una partida cooperativa controla 1) debéis encontrar la manera de salvaros del terrible destino de la ceremorphosis. Con un renacuajo ilithid implantado en vuestro interior, vuestros días de búsqueda desesperada de una cura están contados… o eso parece. Lo que comienza como una misión personal se convierte rápidamente en una gran aventura en la que está en juego el destino de Faerûn.

Al igual que en el juego de mesa, Baldur’s Gate 3 ofrece combates tácticos por turnos. Aunque la terminología y los sistemas pueden resultar abrumadores para los jugadores noveles, te aseguro que Baldur’s Gate 3 es muy útil gracias a sus descripciones emergentes y consejos, que aclaran el funcionamiento de los dados y te ayudan a entender cómo se juega. Y aunque contar con un veterano de D&D o Baldur’s Gate 3 . Aunque el juego te echa una mano, a mitad de la aventura ya sabrás lo suficiente como para sentarte tranquilamente a una mesa y sacar tus propios dados.

Ahora bien, a pesar de que se trata de un juego de rol centrado en la historia y de que cuenta con mecánicas de D&D, La autonomía de los jugadores es fundamental in Baldur’s Gate 3. Tendrás muchasoportunidades para crear historias de forma espontánea a través de decisiones narrativas, tiradas de dados y tácticas de combate, y hay una ton de soluciones creativas que están ahí esperando a que las descubras. Además, tienes total libertad con tus personajes; claro, puedes interpretarlos con seriedad, pero jugar con un Thanos en miniatura que solo puede matar tirando a la gente por un precipicio también es divertido.

Por último, hay muchos juegos como Baldur’s Gate 3, así que si quieres perfeccionar tu 80¡Si te apetece una aventura cooperativa de más de una hora, quizá te interese echar un vistazo primero!

4. Diablo IV [El mejor juego cooperativo para PS5 para explorar mazmorras y farmear botín]

Plataformas PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2023 Desarrollador Blizzard Editor Blizzard Duración media de la partida ~30 horas (campaña principal) Puntuación en Metacritic 86 Características únicas Un ARPG de tono oscuro en el que luchas contra las fuerzas del infierno y recoges botín

Si estás buscando un juego divertido para jugar en modo cooperativo mientras te desplazas en un excelente portátil para juegos, Diablo IV. Su enfoque sencillo de la diversión podría ser justo lo que estás buscando.

Diablo IV es un RPG de acción oscuro que desde hace tiempo es uno de los pilares del género. Ambientado una vez más en el desolador mundo de Sanctuary, tú y tu grupo elegiréis una de las cinco clases —bárbaro, pícaro, hechicero, nigromante y druida— y recorreréis el mundo abierto del juego, acabando con enemigos e intentando detener una antigua y conocida amenaza.

En la práctica, lo que harás principalmente será acabar con enemigos y recoger botín. Aunque sobre el papel pueda parecer muy sencillo, hay un cierto placer en dar una buena paliza a demonios grandes y pequeños, así como en examinar cada pieza de equipo que sueltan.

Aunque es divertido jugar en solitario, jugar con amigos en 4. El modo cooperativo online para varios jugadores lo hace mucho más divertido. No solo consigues tiempos de eliminación más rápidos y mejores gracias a la colaboración de todos, ¡sino que además obtendrás mucho más botín!

5. A Way Out [El mejor juego cooperativo de PS5 para vivir aventuras cinematográficas de fuga de la cárcel]

Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de lanzamiento 2018 Desarrollador Hazelight Games Editor Electronic Arts Duración media de la partida unas 10 horas Puntuación en Metacritic 78 Características únicas Un juego cooperativo de ambiente crudo en el que encarnas a unos presos fugados

Si te apetece jugar a otro juego igual a It Takes Two, no hace falta buscar muy lejos: Hazelight Games también desarrolló A Way Out, una aventura narrativa que tiene lugar en el 70s.

En este juego, tú y otro jugador controlaréis a los dos protagonistas: el testarudo Leo Caruso y el calculador Vincent Moretti. Juntos, buscaréis una forma de escapar de la cárcel y cumpliréis los objetivos de cada uno de los personajes, lo cual, te aseguro, no será nada fácil. No solo tendrán que trabajar en equipo para conseguir lo que quieren, sino que también tendrán que aprender a confiar el uno en el otro, y la historia del juego explora la evolución de su relación, desde la necesidad mutua hasta una amistad para toda la vida.

Al igual que en Se necesitan dos, Una salida. El juego reta a los jugadores a trabajar en equipo en situaciones asimétricas, buscando formas de sortear los obstáculos y encontrar soluciones para su compañero. Tanto Leo como Vincent tendrán que superar sus miedos y sus reservas, y arriesgar la vida el uno por el otro si quieren tener alguna esperanza de escapar de la ley. Y a medida que la pareja supere los retos, su vínculo se irá fortaleciendo inevitablemente, pasando de la mera necesidad a la amistad y la confianza.

Al igual que otros títulos de Hazelight, es un juego increíble con pantalla dividida en Xbox, PlayStation y PC que debe se puede jugar con otro jugador. ¡Por suerte, solo hace falta que uno de los jugadores tenga una copia!

6. Sackboy: Una gran aventura [El mejor juego cooperativo de PS5 con una encantadora plataforma en 3D]

Plataformas PC, PS4/5 Año de lanzamiento 2020 Desarrollador Sumo Digital Editor Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida unas 15 horas Puntuación en Metacritic 79 Características únicas Un juego de plataformas encantador pero con mucho contenido, ideal para quienes se inician en el mundo de los videojuegos

Puede parecer un poco cursi, pero Sackboy: Una gran aventura es un fantástico juego cooperativo, tanto online como local, y bastante un juego de plataformas genial.

LittleBigPlanet la serie se ha mantenido muy constante incluso en sus primeros tiempos en PlayStation 3, y Una gran aventura es una valiosa incorporación a su colección. En este juego, te pondrás en la piel del emblemático Sackboy en su carrera por rescatar a los habitantes de Loom de los malvados Vex, que planean utilizar el Topsy-Turver para poner el mundo de Craftworld patas arriba. Ah, y a diferencia de los títulos anteriores de la serie, este se juega ahora en 3D, aunque eso no le resta nada al encanto imaginativo y fantasioso de la serie.

Al igual que en otras entregas de la serie, Sackboy: Una gran aventura es un pequeño y accesible juego de plataformas en el que tú (y otros jugadores) controlaréis a los personajes de la franquicia. Correréis, rodaréis, daréis palmadas y mucho más a lo largo de múltiples niveles creativos. Cabe mencionar que Sackboy: Una gran aventura . Se encuentra entre los títulos de modo cooperativo local más sencillos gracias a su fácil aprendizaje, lo que lo convierte en una opción excelente tanto para jugadores novatos como para los más jóvenes.

7. Helldivers 2 [El mejor juego cooperativo TPS para PS5]

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2024 Desarrollador Arrowhead Game Studios Editor Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida Variable Puntuación en Metacritic 82 Características únicas Un juego de disparos en tercera persona en el que luchas contra los enemigos de Super Earth como miembro de los «Helldivers», un grupo de élite

Helldivers 2 es un fantástico simulador militar Ambientada en un futuro en el que la humanidad ha aprendido a trabajar unida bajo la bandera de Super Earth. Lo que la humanidad aún no ha aprendido es a llevarse bien con los demás, por lo que Super Earth se ve envuelta en una guerra eterna en múltiples frentes.

Ahí es donde entras tú. Como Helldiver, tu misión consiste en proteger los intereses de Super Earth luchando en múltiples planetas. Además de tu entrenamiento, que es increíblemente básico, también dispondrás de un arsenal de herramientas: armas de fuego, láseres, armamento químico y de fuego, y estrategias que pueden provocar efectos como ametrallamientos aéreos o disparos de cañones de rayos orbitales.

Ahora bien, tener todos estos recursos a tu disposición podría hacerte creer que eres invencible. Pues no es así: la mayoría de los enemigos te harán pedazos en cuestión de segundos, y no es que triunfes, sino que simplemente sobrevives. Y ahí es donde entra en juego el modo cooperativo.

Helldivers 2 permite 4-modo cooperativo, ya sea en salas privadas con amigos o jugando con desconocidos. Mientras que un solo Helldiver caería rápidamente, un escuadrón de Helldivers saldría airoso, ya sea atrincherándose para derrotar a una oleada de enemigos o eliminando bases enemigas en el mapa. Contar con varios pares de ojos que cubren todos los ángulos es una gran ventaja en sí misma, y la gran cantidad de cosas que suceden en pantalla (además de los gráficos bastante bonitos) se disfruta mejor con un monitor genial para jugar Por último, ten en cuenta que El «fuego amigo» es un concepto fundamental en Helldivers, ¡así que diviértete!

Si te perdiste el anuncio, Helldivers 2 pronto dejará de ser exclusivo para la consola PlayStation y también se convertirá en un juego cooperativo excelente para Xbox a partir de agosto 2025.

8. Elden Ring: Nightreign [El mejor juego cooperativo difícil para PS5]

Plataformas PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2025 Desarrollador FromSoftware Editor Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida unas 60 horas Puntuación en Metacritic 77 Características únicas Un frenético juego de estilo roguelike ambientado en el universo de Elden Ring, en el que dispones de tres días para prepararte para un enfrentamiento contra un jefe

Permíteme presentarte mi última obsesión: Elden Ring: Nightreign.

Es comprensible que muchos se mostraran recelosos ante el cambio de género, pasando de un RPG puro a un estilo «battle royale». Sin embargo, Nightreign demostró su valía ya en la primera semana de su existencia y se ha consolidado como un fantástico juego de rol de estilo roguelike.

In Elden Ring: Nightreign, tú y hasta 2 Los demás Nightfarers deben emprender una agotadora misión para acabar con los temibles Nightlords que invaden Limveld. Tendrás que luchar, subir de nivel y conseguir equipo y otros potenciadores a lo largo de 2 días completos (más o menos 30 (minutos), así que la rapidez es fundamental. ¡Muévete con rapidez y decisión y, por el amor del Árbol de la Tierra, dale a esos Evergaols!

Se podría pensar que contar con el apoyo de un gran número de personas restaría importancia a la dificultad. Pero no te preocupes: Nightreign is tremendamente difícil. Cada pequeño avance es una victoria ganada a pulso, y tendrás que dedicar muchas horas a aprender no solo los patrones de ataque de los jefes, sino también a familiarizarte con el mapa para localizar los objetivos más valiosos y saber dónde aprovechar mejor tu tiempo, que es extremadamente limitado.

Lo mejor de Nightreign es mejorar juntos. Aunque ver cómo uno mismo progresa es muy satisfactorio, jugar con amigos y ver cómo mejora el nivel colectivo es una experiencia única. Y aunque pierdas, es muy fácil que te encuentres pidiendo una partida más. ¿Quizás esta sea la racha, no?

9. Deep Rock Galactic [El mejor juego cooperativo de disparos en primera persona para PS5]

Plataformas PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2020 Desarrollador Ghost Ship Games Editor Editorial Coffee Stain Duración media de la partida Variable (modificable) Puntuación en Metacritic 85 Características únicas ¡Explora cuevas generadas proceduralmente y totalmente destructibles, extrae minerales y llévate el botín!

Por alguna razón, no veo que este título tenga mucho éxito en las listas de juegos cooperativos, así que voy a aportar mi granito de arena para remediarlo. Deep Rock Galactic. El eslogan es «peligro, oscuridad, enanos», y eso resume bastante bien esta Un juego cooperativo genial para Xbox, PlayStation y PC.

Como empleado de la empresa Deep Rock Galactic, tu misión consiste en excavar hasta las profundidades del núcleo de este planeta hostil y extraer minerales valiosos que te reportarán una buena suma de dinero. Para defenderte de los implacables e infinitos Glyphids de Hoxxes, podrás elegir entre una de estas cuatro clases: explorador, artillero, ingeniero o perforador. Pero no te hagas ilusiones: esto es su¡Así que termina el trabajo lo antes posible!

Aunque se puede jugar en solitario (y, si lo haces, contarás con un útil compañero robótico), El modo cooperativo es la mejor opción. Cada clase tiene sus puntos fuertes y débiles bien definidos, y al colaborar con tus amigos, no solo podrás completar las misiones más rápido, sino que también contarás con el trabajo en equipo necesario para afrontar los trabajos más difíciles que ofrece la empresa. ¡Rock and Stone!

10. Remnant 2 [El mejor juego de exploración de mazmorras cooperativo para PS5]

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2023 Desarrollador Gunfire Games Editor Gearbox Publishing Duración media de la partida unas 80 horas Puntuación en Metacritic 80 Características únicas Juego de acción y saqueo al estilo Souls con mecánicas de RPG

Por último,Remnant 2, a un fantástico juego de exploración de mazmorras que destaca especialmente cuando se juega en modo cooperativo. Y no, no hace falta haber jugado al juego original para disfrutar de este título. Esta mezcla heterogénea de ideas parece que no debería funcionar —un juego al estilo Souls, un dungeon crawler, un looter shooter y mecánicas completas de RPG— y, sin embargo, funciona.

Jugarás en el papel de un superviviente sin nombre que intenta escapar de la devastadora «Raíz» dirigiéndose a un lugar conocido únicamente como «Ward 13». Sin embargo, la supervivencia se convierte en una lucha por recuperar el control a medida que consigues acceder a una «Piedra del Mundo», un poderoso artefacto capaz de crear portales que os permitirán a ti y a tus amigos contraatacar a la «Raíz».

Para ello, tendrás que elegir un arquetipo principal y otro secundario, cada uno con poderosas habilidades. Añade a la lista dos armas de fuego y un arma cuerpo a cuerpo, además de un montón de mundos alocados, cada uno con sus propios escenarios y enemigos a los que disparar, achicharrar y hacer volar por los aires, ¡y tendrás un fantástico juego cooperativo de aventuras que sin duda te proporcionará montones de diversión!

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego cooperativo para PS5?

Lo «mejor» de cualquier cosa es subjetivo, pero mis favoritos de esta lista son Minecraft, Baldur’s Gate 3, Elden Ring: Nightreign, y Helldivers 2. Si buscas algo con modo de pantalla dividida, quizá te interese echar un vistazo a Se necesitan dos or Una salida.

¿Qué significa «coop» en los videojuegos?

En el ámbito de los videojuegos, «coop» significa que un juego cuenta con un modo cooperativo. En el modo cooperativo, los jugadores colaboran para superar los retos del juego en lugar de competir entre sí.

¿Se considera el modo cooperativo como multijugador?

Sí, el modo cooperativo cuenta como multijugador. El término «multijugador» simplemente significa que juegan más de una persona, y el modo cooperativo es cuando se forma un equipo para trabajar juntos hacia un objetivo común. Dicho esto, no todo el multijugador es cooperativo: también existe el multijugador competitivo, muy común en los juegos de lucha (piensa en Tekken) y los juegos de carreras.