Die 14 besten „Kingdom Hearts“-Spiele für Fans und Neulinge im Jahr 2025

Die besten „Kingdom Hearts“-Spiele sind ebenso verwirrend wie faszinierend. Vielleicht hast du schon gehört, dass diese Reihe sich durch eine verworrene Handlung und einen seltsamen, ganz eigenen Charme auszeichnet. Beides trifft zu.

Falls du Schwierigkeiten hast, den Einstieg zu finden (oder gerade rechtzeitig zum Erscheinen von „Kingdom Hearts 4“ wieder einsteigst), findest du unten eine Rangliste der besten Titel.

Ich habe sowohl Spielelemente als auch die Erzählweise berücksichtigt, um dir dabei zu helfen, die besten „Kingdom Hearts““-Spiele der Reihe zu finden.

Unsere Top-Auswahl an „Kingdom Hearts““-Spielen

„Kingdom Hearts““ ist eine riesige Spielereihe. Das beste Spiel der Serie zu bestimmen, kann genauso schwierig sein wie das Verstehen der Geschichte. Bei Letzterem kann ich dir zwar nicht helfen, aber ich kann dir zeigen, welche Spiele meiner Meinung nach die besten der Serie sind.

Es spielt keine Rolle, ob du schon von Anfang an Fan bist oder gerade erst einsteigst – hier findest du die besten „Kingdom Hearts““-Spiele.

Kingdom Hearts III + Re Mind DLC (2019) – Moderne Grafik und rasante, spannende Action-RPG-Kämpfe erwarten euch im neuesten Hauptteil der Kingdom Hearts-Reihe. Dieser lang erwartete Abschluss der „Dark Seeker“-Saga bildet den krönenden Abschluss jahrelanger Weltgestaltung, Geschichtenerzählung und verworrener Handlungsstränge. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece (2024) – Erlebe die gesamte Kingdom Hearts-Reihe in einem Paket. Diese All-in-One-Sammlung enthält alles außer den Handyspielen, einschließlich Kingdom Hearts III und des Re Mind-DLCs. Diese Sammlung ist für neue Fans, Veteranen und alle gedacht, die keinen einzigen Moment verpassen wollen. Kingdom Hearts HD 1.5 Remix (2013) – Die definitive Ausgabe des ersten Kingdom Hearts-Spiels sowie zusätzliche Geschichten, die den Auftakt zur komplexen Handlung bilden. Enthalten sind remasterte Versionen von Kingdom Hearts 1, 358/2 Days und Betreff: Chain of Memories. Kingdom Hearts HD 2.8 – Das letzte Kapitel: Prolog (2014) – Man kann nicht direkt in „Kingdom Hearts III““ einsteigen, ohne zuvor diese Titel gespielt zu haben. Diese Sammlung bietet dir auf einer einzigen Plattform Zugang zu wichtigen Handlungssträngen, darunter „Dream Drop Distance HD““, „ 0 .2 „Geburt im Schlaf“ – ein fragmentarischer Auszug –“ und „χ Rückseite“. Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix (2011) – „Geburt im Schlaf“ gilt unter Hardcore-Fans weithin als eines der besten „Kingdom Hearts““-Spiele. Hier erhältst du die definitive Ausgabe des Spiels mit wesentlichen Hintergrundinformationen und einer tiefgründigen Erzählung.

Auf deiner Reise durch die „Kingdom Hearts““-Reihe erwarten dich epische Abenteuer mit Disney-Welten und „Final Fantasy“-Charakteren. Lies weiter, um herauszufinden, welche dieser Spiele in puncto emotionaler Wirkung ganz oben auf der Liste stehen.

Die 14 besten „Kingdom Hearts““-Spiele

Die besten „Kingdom Hearts“-Spiele sind eine faszinierende Mischung aus nostalgischen Charakteren und rasanten Action-Kämpfen. „Kingdom Hearts““ war ein meistverkaufter PS2-Titel und gehört mittlerweile zu den beliebtesten PC-Spielen auf Steam. Ich stelle dir hier die besten „Kingdom Hearts““-Spiele vor, von den „Final Mixes“ bis hin zu den letzten Kapiteln.

1. Kingdom Hearts III + Re Mind DLC [Das beste Kingdom Hearts-Spiel für das grandiose, emotionale Finale]

Unsere Bewertung 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-RPG Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 40 Stunden (Hauptspiel und DLC)

Moderne Grafik und ausgereifte Kampfsysteme machen „Kingdom Hearts III“ + „Re Mind“-DLC“ zu einem der besten „Kingdom Hearts““-Spiele der Reihe. Hier erkundest du Disney-Welten aus neueren Filmen (wie beispielsweise Arendelle aus „Die Eiskönigin“) und nutzt beliebte Fahrgeschäfte aus den Disney-Parks als Angriffe. Ich fand die dynamische Keyblade-Transformationsmechanik einen der befriedigendsten Aspekte des Spiels.



Ein wohlverdientes, emotionales Finale rundet die „Dark Seeker“-Saga auf eine Weise ab, die du nie vergessen wirst. Auch wenn in diesem Teil keine „Final Fantasy“-Charaktere zurückkehren, zahlt sich dein Engagement für die übergreifende Geschichte in vollem Umfang aus. Dank zahlreicher neuer Verbesserungen, die den Spielkomfort erhöhen, ist das gesamte Spielerlebnis deutlich angenehmer als bei früheren Teilen. Es ist zudem eines der besten PC-Spiele der Serie.

Why we chose it Das jüngste Hauptspiel der „Kingdom Hearts““-Reihe erschien nach einer langen Wartezeit von 14 Jahren. Fans werden es lieben, wieder in die Serie einzutauchen, und Neulinge werden sich nicht an umständlichen Spielmechaniken stören.

Mein Fazit: „Kingdom Hearts III““ ist der 13. Teil einer Serie, die bereits über 20 Jahre alt ist. Man kann direkt hier einsteigen, wenn man keine Zeit hat, sich erst einmal auf den neuesten Stand zu bringen, aber die anderen Spiele verleihen der Geschichte erst die Wirkung, die sie verdient.

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2. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece [Das beste Kingdom Hearts-Spiel für Switch-Spieler]

Unsere Bewertung 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-RPG Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Square Enix, Disney Interactive Studios Durchschnittliche Spielzeit 315 Stunden

„Integrum Masterpiece““ ist eine Sammlung aller bisherigen „Kingdom Hearts““-Spiele in einem Bundle. Es ist das beste Nintendo-Switch-Spiel für „Kingdom Hearts““-Fans, aber bitte beachten Sie, dass dieses Spiel nur als Switch-Bundle in Japan erhältlich ist. In anderen Ländern können die einzelnen Titel separat erworben werden oder Sie wählen die Steam-Bundle-Version, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.

„Integrum Masterpiece““ enthält die definitive, endgültige Ausgabe aller „Kingdom Hearts““-Spiele bis einschließlich „Kingdom Hearts III““. Ausgenommen sind die Handyspiele („Dark Road“ und „Union X“) sowie das Rhythmusspiel „Melodie der Erinnerung““. Spiele, die zuvor auf dem Nintendo DS erschienen sind („358/2 Days“ und „Re:Coded“), sind als HD-Zwischensequenzsammlung enthalten, die ihre Geschichten zusammenfasst.

„Kingdom Hearts““ ist bekannt für seine verworrene Handlung und zahlreiche neu zusammengestellte Spielesammlungen, doch „Integrum Masterpiece““ ist das beste „Kingdom Hearts““-Spiel, da es alle Titel umfasst.

Why we chose it Am besten spielt man diese Spiele in chronologischer Reihenfolge, wenn man sich einen umfassenden Überblick verschaffen möchte. Die Handlung zu verstehen ist nicht schwer, wenn man die Spiele der Reihe nach spielt, und diese Sammlung ist dafür die beste Möglichkeit.

Mein Fazit: Neulinge könnten von der „Integrum Masterpiece““-Sammlung zunächst überfordert sein, aber sie ist der beste Weg, um die „Kingdom Hearts“-Reihe zu erleben.

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3. Kingdom Hearts HD 1.5 Remix [Das beste Kingdom Hearts-Spiel für das komplette klassische Erlebnis]

Unsere Bewertung 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-RPG Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Windows Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Square Enix, Disney Interactive Studios Durchschnittliche Spielzeit 40 Stunden

Wenn du das Glück hattest, noch ein Kind zu sein, als „Kingdom Hearts““ erstmals für die PlayStation 2 erschien, hast du wahrscheinlich sehr schöne Erinnerungen an das Originalspiel. Langjährige Fans werden alle Ecken und Kanten in Kauf nehmen, um die Geschichte so zu erleben, wie sie ihnen damals zum ersten Mal erzählt wurde – mich eingeschlossen. Deshalb liegt mir der „Kingdom Hearts“ HD 1.5 Remix“ so sehr am Herzen.

Diese überarbeitete Sammlung enthält „Kingdom Hearts: Final Mix“, „Betreff: Kette der Erinnerungen““ in HD und die Filmversion von „358/2 Days“. Mit diesem Remaster wurden dem „Final Mix“ von KH1 eine verbesserte Kamerasteuerung und Reaktionsbefehle hinzugefügt. Man erlebt das perfekte Maß an Nostalgie, ohne sich daran erinnern zu müssen, wie frustrierend diese Spielmechaniken früher waren.

Why we chose it Der „HD 1.5 Remix“ hat einen gewissen nostalgischen Charme, der einen direkt in die Zeit der ursprünglichen Veröffentlichung zurückversetzt, doch Komfortfunktionen reduzieren frustrierende Spielmechaniken.

Mein Fazit: Dies ist die beste Möglichkeit, „Kingdom Hearts 1“ zu erleben, ohne eine Originalkopie für die PlayStation 2 zu besitzen. Es verfügt über Komfortfunktionen, die den Spielspaß steigern, bleibt aber im Kern nostalgisch.

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4. Kingdom Hearts HD 2.8 – Das letzte Kapitel: Prolog [Das beste Kingdom Hearts-Spiel für den „Final Prelude“]

Unsere Bewertung 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-RPG Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Windows, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Square Enix, Disney Interactive Studios Durchschnittliche Spielzeit 29 Stunden

Alle Spiele aus dem „Kingdom Hearts“ HD 2.8 – Das letzte Kapitel: Prolog“ sind unverzichtbar, um den emotionalen Ausgang der Geschichte in „Kingdom Hearts III““ zu verstehen. Sie schließen die Lücke und bringen die bei den Fans beliebten Charaktere dorthin, wo sie sein müssen, damit das Ende seine volle Wirkung entfalten kann.

Hier findest du „Kingdom Hearts: Dream Drop Distance HD““ (eine 3DS-Portierung), „Kingdom Hearts“ 0.2: Birth by Sleep – Eine bruchstückhafte Passage –“ und „Kingdom „Hearts χ – Rückseite“ (die Cutscene-Sammlung des Handyspiels). Diese Geschichten wirken zwar unzusammenhängend, haben aber eine enorme Bedeutung, die nicht außer Acht gelassen werden darf.

Why we chose it Diese Sammlung dient als Brücke zu „Kingdom Hearts III““. Sie ist unverzichtbar, wenn du die Geschichte dieses Spiels vollständig verstehen möchtest.

Mein Fazit: Wer sich für die gesamte Geschichte von „Kingdom Hearts III““ interessiert, sollte diese Spiele auf keinen Fall verpassen.

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5. Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix [Das beste Kingdom Hearts-Spiel als düsteres, tragisches Prequel]

Unsere Bewertung 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-RPG Plattformen PlayStation Portable, PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Square Enix, Disney Interactive Studios Durchschnittliche Spielzeit 35 Stunden

„Geburt im Schlaf“ ist ein Prequel zur „Kingdom Hearts“-Geschichte. Es begleitet drei wichtige Protagonisten (Aqua, Terra und Ventus) auf ihrer Reise durch Disney-Welten, auf der sie lernen, ihre Schlüsselschwerter zu beherrschen. Ein einzigartiger Stil und unvergessliche, für die Geschichte wichtige Charaktere machen diesen Titel zu einem Muss. Das neue „Command Deck“-System trägt ebenfalls dazu bei, dass dieses Spiel als bestes Hack-and-Slash-Spiel der Serie gilt.

Auch wenn die Struktur mit drei Protagonisten für Perfektionisten ein Albtraum sein kann, ist dieses Spiel ein echtes Highlight im „Kingdom „Hearts“-Repertoire.

Why we chose it Dieser Titel ist außerhalb Japans, wo er exklusiv für die PSP erschien, nicht als eigenständiges Spiel erhältlich. In den USA (und weltweit) ist er auf den meisten Plattformen in verschiedenen „Kingdom Hearts“ II“-Sammlungen verfügbar.

Mein Fazit: „Kingdom Hearts: Birth by Sleep“ nimmt in Ranglisten aller „Kingdom Hearts““-Spiele aus gutem Grund einen extrem hohen Platz ein. Dieses Spiel darfst du auf keinen Fall verpassen.

6. Kingdom Hearts: Melody of Memory [Das beste Kingdom Hearts-Spiel für nostalgisches musikalisches Chaos]

Unsere Bewertung 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Rhythmus-Action Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Windows, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Square Enix Creative Business Unit I, indieszero und Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 16 Stunden

Unter all den verschiedenen Arten, wie „Kingdom Hearts““ die Serie im Laufe der Jahre zusammengefasst hat, ist „Melodie der Erinnerung“ einzigartig. Es ist ein respektables Rhythmusspiel, das euch durch die wichtigsten Handlungsstränge jedes Haupttitels und jedes Spin-offs führt. Es kann manchmal schwierig und frustrierend sein, aber es ist eine einzigartige Möglichkeit, alles noch einmal zu erleben, was ihr an „Kingdom Hearts““ liebt.

Why we chose it Dieses Spiel dient als großartige Zusammenfassung der Serie und als unterhaltsame Erweiterung des Franchise. Fans der Serie werden es lieben, aber Gelegenheitsspieler können es ohne Bedenken auslassen.

Mein Fazit: Wenn du Rhythmusspiele magst und die anderen KH-Spiele liebst, ist „Kingdom Hearts: Melody of Memory“ eine perfekte Ergänzung für deine Sammlung. Wenn du Rhythmusspiele nicht magst, kann ich dieses Spiel nicht empfehlen.

7. Kingdom Hearts Union χ (Unchained/Union Cross) [Das beste Kingdom Hearts-Spiel mit einer tiefgründigen (aber grindlastigen) Hintergrundgeschichte]

Unsere Bewertung 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre RPG Plattformen Mobil Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Square Enix, Success, BitGroove, Disney Interactive Studios Durchschnittliche Spielzeit 19 Stunden

„Kingdom Hearts“ Union χ“ (Unchained/Union Cross) war ein mobiles KH-Spiel mit einem wunderschön vereinfachten Grafikstil. Dieses mobile Rollenspiel bot einen anpassbaren Protagonisten und eine Vielzahl von Story-Missionen, darunter Raid-Bosse, die man gemeinsam mit Freunden bekämpfen konnte. In seiner ursprünglichen Form war es unglaublich grindlastig, führte aber zu einigen tiefgründigen und wichtigen Enthüllungen.

Heutzutage ist es viel einfacher, sich die filmische Umsetzung anzusehen, die in verschiedenen Neuauflagen der KH-Reihe enthalten ist, um die volle Wirkung der Geschichte zu erleben.

Why we chose it „Kingdom Hearts“ Union χ“ ist nicht mehr erhältlich. Eine filmische Zusammenfassung aller wichtigen Handlungselemente ist in „HD 2.8 – Das letzte Kapitel: Prolog“ enthalten, wo sie unter dem Titel „Kingdom Hearts“ χ – Rückseite““ erstmals zu sehen ist.

Mein Fazit: Ihr werdet dieses Spiel wahrscheinlich nicht mehr finden können, aber ihr solltet euch den Film ansehen, bevor ihr euch „Kingdom Hearts III““ zulegt.

8. Kingdom Hearts Dark Road [Das beste Kingdom Hearts-Spiel – ausschließlich für Fans der Hintergrundgeschichte]

Unsere Bewertung 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre RPG Plattformen Mobil Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Square Enix, Success, BitGroove Durchschnittliche Spielzeit 50 Stunden

„Kingdom Hearts: Dark Road“ ist ein weiterer Mobilspiel-Titel aus der „Kingdom Hearts““-Reihe. Dieser Deck-Builder mit automatischen Kämpfen folgt der Geschichte von Xehanort, dem Antagonisten der Hauptserie. War „Geburt im Schlaf“ bereits ein Prequel, so ist „Dark Road“ ein Pre-Prequel. „Dark Road“ spielt 70 Jahre vor „Geburt im Schlaf“ und zeigt Xehanort auf seiner Reise durch wunderschöne Disney-Welten, um die gesamte „Dark Seeker“-Saga ins Rollen zu bringen.

Sowohl Gelegenheitsspieler als auch Fans der Hintergrundgeschichte werden dieses Spiel sicher genießen, wenn sie sich mit den Elementen eines Handyspiels anfreunden können.

Why we chose it Die Geschichte von „Kingdom Hearts““ kann manchmal kompliziert sein, aber „Dark Road“ gehört zu den bisher besten Erzählungen. Auch wenn es sich um ein Handyspiel mit automatischen Kämpfen handelt, sollten echte Fans der Serie es sich nicht entgehen lassen.

Mein Fazit: „Dark Road“ bietet eine der besten Kingdom-Hearts-Geschichten der gesamten Serie. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick darauf zu werfen, auch wenn man keine Handyspiele mag.

9. Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance [Das beste Kingdom Hearts-Spiel für Parkour und Pokémon-Feeling]

Unsere Bewertung 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-RPG Plattformen Nintendo 3DS, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2012 Entwickler Square Enix, Disney Interactive Studios Durchschnittliche Spielzeit 37 Stunden

„Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance“ ist zwar kein besonders beliebter Titel, bietet aber einige gewagte Spielmechaniken, die zuvor (und seitdem) in der „Kingdom Hearts““-Reihe nicht zum Einsatz gekommen sind. Im Laufe des Spiels nutzt man „Flowmotion“, ein System, das auch in den besten Parkour-Spielen nicht fehl am Platz wäre. Mit diesem System durchqueren Sora und Riku zügig die Spielwelt, fangen und synthetisieren Traumfresser (im Grunde Pokémon) und tauchen direkt in die Handlung von Kingdom Hearts 3 ein.

Die Rückkehr des Befehlssystems aus „Birth by Sleep“ und ein markanter visueller Stil heben dieses Spiel von anderen Titeln der Reihe ab.

Why we chose it „Dream Drop Distance“ war ursprünglich ein Nintendo-3DS-Spiel, ist nun aber in neu zusammengestellten Sammelausgaben auf mehreren Plattformen erhältlich.

Mein Fazit: „Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance“ (oder „Kingdom Hearts 3D“) wird manchmal zu Unrecht verhasst, aber Fans werden die Vorbereitung auf den nächsten Teil der Reihe genießen.

10. Kingdom Hearts 358/2 Days [Das beste Kingdom Hearts-Spiel, das dich beim Eisessen zum Weinen bringt]

Unsere Bewertung 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-RPG Plattformen Nintendo DS, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2009 Entwickler H.a.n.d., Square Enix, Disney Interactive Studios Durchschnittliche Spielzeit 32 Stunden (Nintendo DS), 3 Stunden (Filmzusammenstellung)

Die Organisation XIII hatte ihren ersten Auftritt in „Kingdom Hearts II“ und spielt in der gesamten Serie eine wichtige Rolle. Obwohl „Kingdom Hearts: 358/2 Days“ erst später erschien, erzählt es die wichtige und herzzerreißende Geschichte einer Figur, die uns in „Kingdom Hearts II“ sehr ans Herz gewachsen ist.

Roxas’ Geschichte lässt sich am besten als filmisches Erlebnis in den HD-Remasters oder anderen Neuauflagen genießen. Zwar kann man die ursprüngliche Nintendo-DS-Version spielen, um das volle Erlebnis zu genießen, doch sie kann mit den besten Action-RPGs der restlichen Serie nicht mithalten. Die Geschichte hingegen? Die ist es wert.

Why we chose it Hardcore-Fans möchten vielleicht lieber das ursprüngliche Spielerlebnis genießen, anstatt sich nur die filmischen Zwischensequenzen anzusehen. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass es in seiner ursprünglichen Form ein regelrechtes Grindfest ist.

Mein Fazit: „Kingdom Hearts: 358/2 Days“ ist ein Erlebnis wert, aber vielleicht nicht in seiner ursprünglichen Form. Fans von KH2 werden es genießen, tiefer in Roxas’ Hintergrundgeschichte einzutauchen.

11. Kingdom Hearts Betreff: Chain of Memories [Das beste Kingdom-Hearts-Spiel mit Mechaniken, die man entweder liebt oder hasst]

Unsere Bewertung 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-RPG Plattformen Game Boy Advance, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2004/2007 Entwickler Square Enix, Disney Interactive Studios Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden

Die gesamte „Kingdom Hearts““-Reihe ist eine Art Action-RPG, doch „Betreff: Kette der Erinnerungen““ hebt sich davon ab (manche würden sagen, zu seinem Nachteil). Es ist ein Deckbuilder, der Echtzeit-Actionkämpfe mit rasanten Kartenmechaniken verbindet, und die Lernkurve ist steil. Das Sammeln von Ressourcen kann mühsam sein, besonders da das Kampfsystem schwer zu erlernen ist.



Im Laufe des Spiels durchquerst du Soras Erinnerungen und triffst auf Charaktere, die in „Kingdom Hearts II“ eine äußerst wichtige Rolle spielen. Ich würde empfehlen, die überarbeitete Version zu spielen statt der ursprünglichen Game-Boy-Advance-Veröffentlichung.

Why we chose it „Kingdom Hearts: Chain of Memories“ ist schwer, erfüllt aber einen wesentlichen Zweck, wenn man es zum richtigen Zeitpunkt in der Serie spielt.

Mein Fazit: „Betreff: Kette der Erinnerungen““ ist herausfordernd, aber auf eine Weise, die manche Fans als lohnenswert empfinden werden. Spielt nach Möglichkeit die modernen Remaster-Versionen.

12. Kingdom Hearts 2 Final Mix [Das beste Kingdom Hearts-Spiel für perfektes Action-RPG-Gameplay]

Unsere Bewertung 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-RPG Plattformen PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2005 Entwickler Square Enix, Disney Interactive Studios Durchschnittliche Spielzeit 40 Stunden

Wenn man einen beliebigen Kingdom Hearts-Fan fragt, wird dieser wahrscheinlich sagen, dass „Kingdom Hearts II Final Mix“ sein Lieblingsspiel der Reihe ist. Diese atemberaubende Fortsetzung hat das erste Spiel in jeder Hinsicht verbessert und dabei gleichzeitig das Herz bewahrt, das es so beliebt gemacht hat.

Der Kampf ist hier so gut wie nie zuvor. Die Geschichte ist komplex und spannend. Wenn du dachtest, die Bosskämpfe in „Kingdom Hearts I“ seien beeindruckend, wird „Kingdom Hearts II“ dich eines Besseren belehren.

Why we chose it Die Kampfmechanik unterscheidet sich vom ersten Teil, doch in diesem Spiel ist alles bis zur Perfektion ausgefeilt.

Mein Fazit: „Kingdom Hearts II“ bietet überragendes Gameplay und einwandfreie Spielmechaniken. Die Geschichte ist gegenüber dem ersten Teil deutlich verbessert, und man braucht nicht einmal einen der besten Gaming-Laptops, um das Spiel zu spielen.

13. Kingdom Hearts I Final Mix [Das beste Kingdom-Hearts-Spiel, mit dem alles begann]

Unsere Bewertung 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-RPG Plattformen PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2002 Entwickler Square Enix, Disney Interactive Studios Durchschnittliche Spielzeit 35 Stunden

Ich kann mir nur vorstellen, wie es in der Vorstandsetage zuging, als dieses Spiel vorgestellt wurde. Ein Spiel, das beliebte Disney-Figuren und Charaktere aus „Final Fantasy“ vereint, muss damals lächerlich gewirkt haben. Heute ist „Kingdom Hearts““ eine weltweit erfolgreiche Spielereihe – und alles begann hier. In „Kingdom Hearts 1“ begleitest du Sora und seine Gefährten Donald und Goofy dabei, wie sie Freunde aufspüren und Disney-Welten vor der Zerstörung retten.

Die „Final Mix“-Version des Spiels umfasst „Kingdom Hearts: Final Mix““, „358/2 Days“ und „Betreff: Kette der Erinnerungen““. Damit hast du alles, was du für den Einstieg brauchst.

Why we chose it Die Vielzahl der Plattformen, auf denen dieses Spiel erhältlich ist, macht es zugänglicher. Du solltest die Version wählen, die für dich am einfachsten zu bekommen ist.

Mein Fazit: Wenn du dieses Spiel bereits gespielt hast, spiel es noch einmal. Es ist eines der besten Einzelspieler-Spiele für die PlayStation 2, und wer würde nicht gerne sehen, wo die Reihe ihren Anfang nahm?

14. Kingdom Hearts 0.2: A Fragmentary Passage [Das beste Kingdom Hearts-Spiel für ein wunderschönes, kurzes Abenteuer]

Unsere Bewertung 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-RPG Plattformen PlayStation 4, PC, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 3 Stunden

„Kingdom Hearts“ 0.2: „Eine fragmentarische Passage“ begleitet Aqua, eine Protagonistin aus „Geburt im Schlaf“, auf ihrer Reise durch das Reich der Dunkelheit. Im Grunde handelt es sich um einen Prolog zu „Kingdom Hearts III““. Obwohl das Spiel recht kurz ist (die durchschnittliche Spielzeit beträgt etwas mehr als 3 Stunden), bietet es eine wunderschöne Einführung in den letzten Teil der „Dark Seeker“-Saga.



Es ist eine fein abgestimmte Einführung in den modernen „Kingdom Hearts““-Stil und bietet die Rückkehr einer bei den Fans beliebten Figur. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, ist dieses Erlebnis eure Zeit auf jeden Fall wert.

Why we chose it Auch wenn dieses Spiel kurz ist, ist es wunderschön. Man schlüpft für ein paar Stunden in die Rolle der bei den Fans beliebten Aqua und begleitet sie auf ihrem Weg zu „Kingdom Hearts III““ und ihrem Platz in der Geschichte.

Mein Fazit: „Fragmentarische Passage“ ist kurz, aber fein. Es ist das perfekte Prequel zu „Kingdom Hearts III““.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste „Kingdom Hearts““-Spiel?

Das beste „Kingdom Hearts““-Spiel ist „Kingdom Hearts III““ mit dem DLC „Re Mind“. Es bietet atemberaubende Grafik, eine epische Geschichte und ausgefeilte Spielmechaniken. Der DLC fügt zusätzliche Inhalte und tiefgreifendere Story-Elemente hinzu und macht das Spiel so zum ultimativen „Kingdom Hearts““-Erlebnis.

Welches „Kingdom Hearts““-Spiel ist das schwierigste?

Allein aufgrund seiner Spielmechanik ist „Kingdom Hearts: Chain of Memories““ das schwierigste „Kingdom Hearts““-Spiel. Es verzichtet auf die typischen Kämpfe eines Action-RPGs und nutzt stattdessen ein kartengestütztes System, das auf Zufallsgeneratoren basiert, was frustrierend und schwer zu meistern sein kann.

Was ist besser, „Kingdom Hearts 1“ oder „Kingdom Hearts“ 2“?

„Kingdom Hearts 1“ ist ein solider Einstieg in die Reihe, doch „Kingdom Hearts II“ gilt allgemein als das bessere Spiel. Es bietet eine Vielzahl fesselnder Originalcharaktere und spannendere Bosskämpfe als der erste Teil sowie eine ausgefeiltere Spielmechanik.

Sind „Kingdom Hearts“ 1.5“ und „2.5“ dasselbe wie „1“ und „2“?

„Kingdom Hearts“ 1.5“ und „2.5“ gelten als die Definitive Editions von „1“ und „2“. Beide enthalten eine überarbeitete Version des jeweiligen Spiels sowie zwei zusätzliche Titel aus dem Universum der Reihe („Betreff: Kette der Erinnerungen““ und „385/2 Days“ für „1“; „Geburt im Schlaf“ und „Re:Coded“ für Teil 2).

Kann ich „Kingdom Hearts“ 3“ spielen, ohne „1“ und „2“ gespielt zu haben?

Ja, du kannst „Kingdom Hearts III““ spielen, ohne die ersten beiden Spiele gespielt zu haben. Der Einstieg in das Spiel ohne Kenntnis der Hintergrundgeschichte mag verwirrend sein, aber das Kampfsystem ist solide genug, um dich bei Laune zu halten.