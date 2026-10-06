Los 14 mejores juegos de Kingdom Hearts para fans y principiantes en 2025

Lo mejorKingdom Hearts Estos juegos son tan desconcertantes como fascinantes. Quizá hayas oído que esta serie tiene una trama enrevesada y un encanto peculiar que la hace totalmente única. Ambas cosas son ciertas.

Si te cuesta ponerte en marcha (o si vuelves a tiempo para el próximo Kingdom Hearts 4), a continuación encontrarás una clasificación con las mejores propuestas.

He tenido en cuenta los elementos de jugabilidad y la narrativa para ayudarte a encontrar lo mejor Kingdom Hearts juegos de la franquicia.

Nuestra selección de los mejores juegos de Kingdom Hearts

Kingdom Hearts Es una franquicia enorme. Determinar cuál es el mejor juego de la serie puede resultar tan difícil como entender la historia. No puedo ayudarte a descifrar esta última, pero sí puedo recomendarte los que, en mi opinión, son los mejores juegos de la serie.

No importa si eres fan desde el principio o si acabas de empezar; aquí encontrarás los mejores juegos de Kingdom Hearts.

Kingdom Hearts III + DLC Re Mind (2019) – En el último título de la serie principal de Kingdom Hearts te esperan unos gráficos modernos y unos combates de rol de acción trepidantes y emocionantes. Este tan esperado final de la saga «Dark Seeker» supone la gran culminación de años de construcción de mundos, desarrollo narrativo y tramas enredadas. Kingdom Hearts: Obra maestra de Integrum (2024) – Disfruta de toda la franquicia Kingdom Hearts en un solo paquete. Esta colección completa incluye todo, excepto los juegos para móviles, entre los que se encuentran: Kingdom Hearts IIIy elRe: Todos los DLC. Esta colección está pensada para los nuevos seguidores, los veteranos y todos aquellos que no quieran perderse ni un solo momento. Kingdom Hearts HD 1.5 Remix (2013) – La edición definitiva del primer juego de Kingdom Hearts, además de historias adicionales que dan inicio a la compleja trama. Versiones remasterizadas de Kingdom Hearts 1, 358/2 días, yRe: Cadena de recuerdosestán incluidos. Kingdom Hearts HD 2.8: Capítulo final – Prólogo (2014) – No puedes lanzarte a Kingdom Hearts III sin haber jugado antes a estos títulos. Esta colección te permite acceder a momentos clave de la historia en una sola plataforma, incluyendo Dream Drop Distance HD, 0.2 «Birth by Sleep»: un fragmento, yχ Contraportada. Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix (2011) – «Birth by Sleep» es considerado por los fans más acérrimos como uno de los mejores juegos de «Kingdom Hearts». Aquí encontrarás la edición definitiva del juego, con toda la información esencial sobre el universo de la saga y una narrativa muy elaborada.

Te esperan épicas aventuras con los mundos de Disney y los personajes de Final Fantasy en tu viaje por la saga Kingdom Hearts. Sigue leyendo para descubrir qué puesto ocupan estos juegos en cuanto a la mejor recompensa emocional.

Los 14 mejores juegos de Kingdom Hearts

Lo mejorKingdom Hearts Los juegos son una fascinante mezcla de personajes nostálgicos y combates de acción trepidantes. Kingdom Hearts fue un éxito de ventas PS2 título, y ahora es uno de los juegos para PC más populares en Steam. Te voy a explicar todo lo mejor Kingdom Heartsjuegos,desde las mezclas finales hasta los últimos capítulos.

1. Kingdom Hearts III + DLC Re Mind [El mejor juego de Kingdom Hearts para un gran y emotivo final]

Nuestra puntuación 10

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Género Juego de rol de acción Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Año de estreno 2020 Creador Square Enix Duración media de la partida 40 horas (juego principal y DLC)

Los gráficos modernos y los sistemas de combate muy bien desarrollados hacen que Kingdom Hearts III + DLC Re Mind uno de los mejores Kingdom Hearts juegos de la franquicia. Aquí podrás explorar Disney mundos de películas más recientes (como Arendelle de Frozen), y utilizar las populares Disney las atracciones del parque como ataques. La mecánica de transformación dinámica de la Llaveespada me pareció una de las partes más satisfactorias del juego.

An un final emotivo y merecido pone el broche final a la saga «Dark Seeker» de una forma que nunca olvidarás. Aunque no Final Fantasy Si los personajes regresan en esta entrega, tu interés por la historia general se verá ampliamente recompensado. El impacto de las nuevas mejoras en la jugabilidad hace que la experiencia en su conjunto resulte mucho más agradable que en entregas anteriores. También es uno de los Lo mejor en PCmes en la serie.

Por qué lo elegimos El último juego principal de Kingdom Hearts salió a la venta después de una larga espera de 14 años. A los fans les encantará volver a sumergirse en la serie, y los nuevos jugadores no se verán atrapados en sistemas poco intuitivos.

Mi veredicto: Kingdom Hearts IIIes el13.º partido de una serie que lleva más de 20 años. Puedes empezar por aquí si no tienes tiempo de ponerte al día, pero los otros juegos le dan a la historia el impacto que se merece.

2. Kingdom Hearts: Obra maestra de Integrum [El mejor juego de Kingdom Hearts para los jugadores de Switch]

Nuestra puntuación 9.8

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Género Juego de rol de acción Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2024 Creador Square Enix, Disney Interactive Studios Duración media de la partida 315 horas

Obra maestra de Integrum es una colección de Todos los juegos anteriores de Kingdom Hearts en un solo paquete. Es el top Nintendo Switchjuego for Kingdom Hearts a los aficionados, pero tened en cuenta que este juego es solo disponible como Interruptor paquete en Japón. Los demás países pueden adquirir cada entrada por separado o elegir la Steam Versión del paquete para obtener los mismos resultados.

Obra maestra de Integrum incluye la edición definitiva y completa de cada Kingdom Hearts juego hasta (incluido) Kingdom Hearts III. Esto excluye los juegos para móviles (Camino oscuro and Union X) y el juego de ritmo Melodía de la memoria. Juegos lanzados anteriormente en la Nintendo DS (358/2 días and Re:Coded) se incluyen como un Colección de escenas cinemáticas en alta definición que resume sus historias.

Kingdom Hearts es conocida por tener una trama enrevesada y numerosas recopilaciones de juegos reeditados, pero Obra maestra de Integrum es el mejor juego de Kingdom Hearts porque los incluye a todos.

Por qué lo elegimos Lo mejor es jugar a estos juegos en orden cronológico si quieres tener una visión completa. Entender la historia no es difícil si juegas a los juegos en orden, y esta colección es la mejor forma de hacerlo.

Mi veredicto: Los recién llegados pueden sentirse abrumados por el Obra maestra de Integrum colección, pero es la mejor forma de disfrutar de Kingdom Hearts como franquicia.

3. Kingdom Hearts HD 1.5 Remix [El mejor juego de Kingdom Hearts para disfrutar de la experiencia clásica al completo]

Nuestra puntuación 9.6

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Género Juego de rol de acción Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Windows Año de estreno 2013 Creador/es Square Enix, Disney Interactive Studios Duración media de la partida 40 horas

Si tuviste la suerte de ser niño cuando… Kingdom Hearts publicado por primera vez en el PlayStation 2, seguramente guardes muy buenos recuerdos del juego original. Los fans de toda la vida estarán dispuestos a pasar por encima de todos los fallos para disfrutar de la historia tal y como se les contó por primera vez–yo incluido. Por eso el Kingdom Hearts HD 1.5 Remix me resulta tan querido.

Esta colección remasterizada incluye Kingdom Hearts Final Mix, Re: Cadena de recuerdos en alta definición, y la versión cinematográfica de 358/2 días.Añadieroncontroles de la cámara mejorados and Comandos de reaccióna laMezcla final of KH1 con esta versión remasterizada. Disfrutarás de la dosis perfecta de nostalgia sin tener que recordar lo frustrantes que solían ser estas mecánicas.

Por qué lo elegimos The HD 1.5 Remix tiene un cierto encanto nostálgico que te transporta directamente al lanzamiento original, pero las mejoras de usabilidad reducen las mecánicas frustrantes.

Mi veredicto: Esta es la mejor forma de descubrir Kingdom Hearts 1 sin tener una copia original de la PlayStation 2. Cuenta con funciones que mejoran la experiencia de juego y aumentan el disfrute, pero es nostálgico hasta la médula.

4. Kingdom Hearts HD 2.8: Capítulo final – Prólogo [El mejor juego de Kingdom Hearts para el «Final Prelude»]

Nuestra puntuación 9.4

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Género Juego de rol de acción Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Windows, Nintendo Switch Año de estreno 2014 Creador/es Square Enix, Disney Interactive Studios Duración media de la partida 29 horas

Todos los juegos de la Kingdom Hearts HD 2.8: Capítulo final – Prólogo son fundamentales para comprender el desenlace emocional de la historia en Kingdom Hearts III. Ellossalvar la brecha y situar a los personajes favoritos de los fans donde deben estar para que el final tenga todo su impacto.

Aquí encontrarás Kingdom Hearts: Dream Drop Distance HD (a 3DS(puerto),Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep –Un pasaje fragmentario–, y KKingdom Hearts χ: contraportada (la colección de escenas cinemáticas del juego para móviles). Estas historias parecen inconexas, pero tienen un un impacto enorme que no se puede pasar por alto.

Por qué lo elegimos Esta colección sirve de puente hacia Kingdom Hearts III. Es imprescindible si quieres comprender a fondo la historia de ese juego.

Mi veredicto: No te puedes perder estos juegos si te interesa conocer toda la historia de Kingdom Hearts III.

5. Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix [El mejor juego de Kingdom Hearts como precuela oscura y trágica]

Nuestra puntuación 9.2

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Género Juego de rol de acción Plataformas PlayStation Portable, PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2011 Creador/es Square Enix, Disney Interactive Studios Duración media de la partida 35 horas

Parto durante el sueño es una precuela de la Kingdom Hearts historia. Continúa tres protagonistas importantes (Aqua, Terra y Ventus) a través de Disney mundos a lo largo de su viaje para dominar sus Keyblades. Su estilo único y sus personajes inolvidables, fundamentales para la historia, hacen de este un título imprescindible. El nuevo sistema «Command Deck» también contribuye a que este juego ocupe un lugar destacado como el el mejor juego de acción y espadas en la serie.

Aunque su estructura con tres protagonistas puede ser un la pesadilla de los completistas, este juego es uno de los grandes éxitos del Kingdom Heartscartel.

Por qué lo elegimos Este título no está disponible como producto independiente fuera de Japón, donde fue un PSP en exclusiva. En EE. UU. (y en todo el mundo), está disponible en la mayoría de las plataformas en varios Kingdom Hearts II colecciones.

Mi veredicto: Kingdom Hearts: Birth by Sleep ocupa uno de los primeros puestos en las listas de todos Kingdom Hearts Los juegos están clasificados por una razón. No te puedes perder este.

6. Kingdom Hearts: Melodía de la memoria [El mejor juego de Kingdom Hearts para disfrutar de un caos musical lleno de nostalgia]

Nuestra puntuación 9

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Género Ritmo y acción Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Windows, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Unidad de Negocio Creativo I de Square Enix, indieszero y Square Enix Duración media de la partida 16 horas

De todas las diversas formas en que Kingdom Hearts ha hecho un resumen de la serie a lo largo de los años, Melodía de la memoria es único. Es un un juego musical de todo respeto que te guía a través de la los momentos clave de la trama de cada título numerado y cada spin-off. A veces puede resultar difícil y frustrante, pero es una forma única de volver a disfrutar de todo lo que te gusta de Kingdom Hearts.

Por qué lo elegimos Este juego es un excelente resumen de la serie y una divertida ampliación de la franquicia. A los fans de la serie les encantará, pero los jugadores ocasionales pueden pasarlo por alto sin ningún problema.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos rítmicos y te encantan los demás KHjuegos,Kingdom Hearts: Melodía de la memoria es un complemento perfecto para tu colección. Si no te gustan los juegos de ritmo, no te lo recomiendo.

7. Kingdom Hearts Union χ (Unchained/Union Cross) [El mejor juego de Kingdom Hearts por su trama profunda (aunque repetitiva)]

Nuestra puntuación 8.8

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Género RPG Plataformas Móvil Año de estreno 2013 Creador/es Square Enix, Success, BitGroove, Disney Interactive Studios Duración media de la partida 19 horas

Kingdom Hearts Union χ (Unchained/Union Cross)era un móvilKH juego de fantasía con un un estilo artístico maravillosamente simplificado. Este juego de rol para móviles incluía un protagonista personalizable y un montón de misiones de historia, entre las que se contaban jefes de incursión a los que te podías enfrentar con tus amigos. En su versión original, era un juego que exigía mucho esfuerzo, pero que daba lugar a revelaciones profundas e importantes.

Hoy en día, es mucho más fácil ver el versión cinematográfica incluida con varios KH reediciones de la serie para apreciar todo el impacto de la historia.

Por qué lo elegimos Kingdom Hearts Union χ ya no está disponible. En el HD 2.8: Capítulo final. Prólogo, donde se estrena como Contraportada de Kingdom Hearts χ.

Mi veredicto: Probablemente no consigas encontrar este juego, pero deberías ver la película antes de comprarlo Kingdom Hearts III.

8. Kingdom Hearts: El camino oscuro [El mejor juego de Kingdom Hearts, solo para los amantes de la historia]

Nuestra puntuación 8.6

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Género RPG Plataformas Móvil Año de estreno 2020 Creador/es Square Enix, Success, BitGroove Duración media de la partida 50 horas

Kingdom Hearts: El camino oscuro es otra propuesta para móviles dentro de la Kingdom Hearts franquicia. Este juego de construcción de mazos con combates automáticos narra la historia de Xehanort, el antagonista principal de la serie. Si Parto durante el sueñoera una precuela,Camino oscuro es una precuela de la precuela. Ambientada 70 años antes Parto durante el sueño, Camino oscuro muestra a Xehanort recorriendo los hermosos mundos de Disney para dar inicio a toda la saga «Dark Seeker».

Tanto los aficionados ocasionales como los fanáticos de la historia disfrutarán sin duda de este juego si son capaces de pasar por alto los elementos propios de los juegos para móviles.

Por qué lo elegimos La historia deKingdom Hearts a veces puede resultar complicado, pero Camino oscuro es una de las mejores historias que se han contado hasta ahora. Aunque se trata de un juego para móvil con combates automáticos, los auténticos fans de la serie no querrán perdérselo.

Mi veredicto: Camino oscuro cuenta con algunos de los mejores Kingdom Hearts la narrativa de toda la serie. Sin duda, merece la pena echarle un vistazo, aunque no te gusten los juegos para móvil.

9. Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance [El mejor juego de Kingdom Hearts para disfrutar del parkour y el ambiente de Pokémon]

Nuestra puntuación 8.4

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Género Juego de rol de acción Plataformas Nintendo 3DS, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2012 Creador/es Square Enix, Disney Interactive Studios Duración media de la partida 37 horas

Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance no es un título muy popular, pero ofrece algunas mecánicas innovadoras que no se habían utilizado antes (o desde) en el Kingdom Hearts la franquicia. A lo largo del juego, utilizarás Flowmotion, un sistema que no desentonaría en los mejores juegos de parkour. Este sistema permite a Sora y Riku recorrer rápidamente el mundo, capturar y sintetizar a los Devoradores de Sueños (básicamente, Pokémon) y sumergirse de lleno en la narrativa de Kingdom Hearts 3.

El regreso deParto durante el sueñoel sistema de mando de y un un conjunto de elementos visuales llamativos esto es lo que distingue a este juego del resto de títulos de la serie.

Por qué lo elegimos Dream Drop Distance era originalmente un Nintendo 3DS juego, pero ahora está disponible en colecciones reeditadas para múltiples plataformas.

Mi veredicto: Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance (or Kingdom Hearts 3D) a veces es objeto de un odio excesivo, pero a los aficionados les encantará la trama que prepara el terreno para el próximo juego de la franquicia.

10. Kingdom Hearts 358/2 Days [El mejor juego de Kingdom Hearts para hacerte llorar mientras te comes un helado]

Nuestra puntuación 8.2

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Género Juego de rol de acción Plataformas Nintendo DS, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Año de estreno 2009 Creador/es H.a.n.d., Square Enix, Disney Interactive Studios Duración media de la partida 32 horas (Nintendo DS), 3 horas (recopilación cinematográfica)

La Organización XIII hizo su debut en Kingdom Hearts II y sigue siendo importante a lo largo de toda la serie. Aunque Kingdom Hearts 358/2 Days vino después, cuenta que una historia importante y conmovedora de un personaje al que llegamos a tomar mucho cariño en Kingdom Hearts II.

La mejor forma de disfrutar de la historia de Roxas es viéndola como una película en las remasterizaciones en HD u otras reediciones. Aunque también puedes jugar al juego original Nintendo DS Aunque la versión completa ofrece una experiencia más completa, no está a la altura de la los mejores juegos de rol de acción presente en el resto de la serie. ¿Pero la historia? Merece la pena.

Por qué lo elegimos Es posible que los fans más acérrimos prefieran jugar a la versión original en lugar de limitarse a ver las escenas cinemáticas. Eso sí, ten en cuenta que, en su forma original, es un auténtico calvario.

Mi veredicto: Kingdom Hearts 358/2 Days merece la pena vivirlo, pero quizás no en su forma original. KH2 Los aficionados disfrutarán profundizando en la historia de Roxas.

11. Kingdom Hearts: Re: Cadena de recuerdos [El mejor juego de Kingdom Hearts por sus mecánicas que o te encantan o te repugnan]

Nuestra puntuación 8

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Género Juego de rol de acción Plataformas Game Boy Advance, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch Año de estreno 2004-2007 Creador/es Square Enix, Disney Interactive Studios Duración media de la partida 30 horas

Todo elKingdom Hearts la serie es una especie de RPG de acción, pero Re: Cadena de recuerdos destaca (en su propio perjuicio, dirían algunos). Es un juego de construcción de mazos que combina combate de acción en tiempo real con una mecánica de cartas trepidante, y la curva de aprendizaje es pronunciada. Conseguir recursos puede ser una tarea ardua, sobre todo cuando el sistema de combate es difícil de dominar.

A lo largo de este juego, recorrerás los recuerdos de Sora y te encontrarás con personajes que cobran una gran importancia en Kingdom Hearts II. Yo recomendaría jugar a la versión remasterizada en lugar de al juego original Game Boy Advancecomunicado.

Por qué lo elegimos Kingdom Hearts: Re: Cadena de recuerdos Es difícil, pero cumple una función esencial cuando se juega en el momento adecuado de la serie.

Mi veredicto: Re: Cadena de recuerdos Es todo un reto, pero de una forma que algunos aficionados encontrarán gratificante. Si es posible, juega a las remasterizaciones modernas.

12. Kingdom Hearts 2 Final Mix [El mejor juego de Kingdom Hearts para disfrutar de una experiencia de juego de rol de acción perfecta]

Nuestra puntuación 7.8

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Género Juego de rol de acción Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch Año de estreno 2005 Creador/es Square Enix, Disney Interactive Studios Duración media de la partida 40 horas

Si le preguntas a cualquieraKingdom Hearts Si eres fan, es probable que digas que Kingdom Hearts II: Final Mixes sumi entrega favorita de la saga. Esta impresionante secuela mejoró todos los aspectos del primer juego, al tiempo que conservó la esencia que lo hizo tan popular.

El combate es mejor que nunca. La historia es compleja e intensa. Si pensabas que las batallas contra los jefes en Kingdom Hearts I eran impresionantes, Kingdom Hearts II te hará cambiar de opinión.

Por qué lo elegimos Las mecánicas de combate son diferentes a las del primer juego, pero en esta entrega todo está pulido a la perfección.

Mi veredicto: Kingdom Hearts II cuenta con una jugabilidad superior y unos sistemas impecables. La historia ha mejorado mucho con respecto al primer juego, y ni siquiera hace falta tener uno de los los mejores portátiles para juegos para ejecutarlo.

13. Kingdom Hearts I Final Mix [El mejor juego de Kingdom Hearts: donde todo comenzó]

Nuestra puntuación 7.6

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Género Juego de rol de acción Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch Año de estreno 2002 Creador/es Square Enix, Disney Interactive Studios Duración media de la partida 35 horas

Me imagino cómo habría sido estar en la sala de juntas donde se presentó este juego. Un juego que combina elementos populares Disneypropiedades yFinal Fantasy Esos personajes debieron de parecer ridículos en su momento. Ahora, Kingdom Hearts es una franquicia que goza de gran éxito en todo el mundo – y todo empezó aquí. YKingdom Hearts 1, acompañas a Sora y a sus compañeros, Donald y Goofy, en su búsqueda de amigos y en su misión para salvar Disney salvar a los mundos de la destrucción.

La versión «Final Mix» del juego incluye Kingdom Hearts Final Mix, 358/2 días, yRe: Cadena de recuerdos. Es todo lo que necesitas para empezar.

Por qué lo elegimos El hecho de que este juego esté disponible en tantas plataformas lo hace más accesible. Deberías elegir la versión a la que te resulte más fácil acceder.

Mi veredicto: Si ya has jugado a este juego, vuelve a hacerlo. Es uno de los los mejores juegos para un solo jugador en elPlayStation 2, ¿y quién no querría ver dónde empezó todo?

14. Kingdom Hearts 0.2: Un pasaje fragmentario [El mejor juego de Kingdom Hearts para una aventura breve pero espectacular]

Nuestra puntuación 7.4

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Género Juego de rol de acción Plataformas PlayStation 4, PC, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Square Enix Duración media de la partida 3 horas

Kingdom Hearts 0.2: Un pasaje fragmentario cuenta con Aqua, una de las protagonistas de Parto en reposo, mientras recorre el Reino de las Tinieblas. Se trata, en esencia, de un prólogo para Kingdom Hearts III. Aunque es un juego breve (con una duración media de poco más de tres horas), es una forma estupenda de presentar el último título de la saga Dark Seeker.

Se trata de una introducción muy bien lograda al estilo moderno de Kingdom Hearts y cuenta con el regreso de uno de los personajes favoritos de los fans. Si has llegado hasta aquí, esta experiencia merece sin duda la pena.

Por qué lo elegimos Aunque este juego es corto, es precioso. Jugarás con Aqua, una de las favoritas de los fans, durante unas horas, mientras se abre camino hacia Kingdom Hearts III y su papel en la narración.

Mi veredicto: Pasaje fragmentario es breve pero encantadora. Es la precuela perfecta de Kingdom Hearts III.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de Kingdom Hearts?

Lo mejorKingdom Heartsel juego esKingdom Hearts III + DLC Re Mind. Ofrece unos gráficos impresionantes, una historia épica y una mecánica de juego muy pulida. El DLC añade contenido adicional y profundiza en la trama, lo que lo convierte en la versión definitiva Kingdom Heartsexperiencia.

¿Cuál es el juego más difícil de Kingdom Hearts?

Si nos basamos únicamente en su mecánica, Kingdom Hearts: Re: Cadena de recuerdos es el juego más difícil de Kingdom Hearts. Renuncia al típico combate de los RPG de acción y, en su lugar, utiliza un sistema basado en cartas y en el azar, lo que puede resultar frustrante y difícil de dominar.

¿Qué es mejor, Kingdom Hearts 1 o 2?

Kingdom Hearts 1 es una buena introducción a la serie, pero Kingdom Hearts II Se considera, en general, un juego mejor. Cuenta con un montón de personajes originales muy interesantes y combates contra jefes finales más emocionantes que la primera entrega, además de una mecánica de juego más pulida.

¿Son Kingdom Hearts 1.5 y 2.5 lo mismo que el 1 y el 2?

Kingdom Hearts 1.5 and 2.5 se consideran las ediciones definitivas de la 1 y la 2. Ambas incluyen una versión remasterizada de su respectivo juego, así como dos títulos adicionales relacionados con el universo de la saga (Re: Cadena de recuerdos and 385/2 díaspara 1;Parto durante el sueñoand Re:Codedpara el punto 2).

¿Puedo jugar a Kingdom Hearts 3 sin haber jugado al 1 y al 2?

Sí, puedes jugar Kingdom Hearts III sin haber jugado a los dos primeros. Empezar el juego sin conocer el contexto de la historia puede resultar confuso, pero el combate es lo suficientemente bueno como para mantenerte enganchado.