Upside-Bewertung 2026: Ist Upside seriös und zahlt es sich aus?

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Ist Upside seriös? Ja – es handelt sich um eine seriöse Cashback-App, die für Einkäufe bei Tankstellen, im Supermarkt und in Restaurants, die mit einer verknüpften Zahlungskarte getätigt werden, echtes Geld und keine Punkte auszahlt. Die App ist für iOS und Android kostenlos (keine Webversion) und die Auszahlung erfolgt per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkkarte, ohne feste Mindestauszahlungsgrenze.

JETZT ANMELDEN 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Upside Cashback auf Benzin, Lebensmittel und Restaurantbesuche Upside wird von Upside Services, Inc. mit Sitz in Washington, DC, betrieben und verfügt über ein A+ BBB-Rating (seit 2020 akkreditiert) sowie eine Bewertung von 4,8 Sternen im App Store und 4,5 Sternen bei Google Play. Mitglieder verknüpfen eine Zahlungskarte, erhalten automatisch Cashback an Tankstellen, in Lebensmittelgeschäften und Restaurants und können sich diesen per Banküberweisung, PayPal oder als Geschenkkarte auszahlen lassen, ohne dass ein Mindestauszahlungsbetrag vorgeschrieben ist. Der Dienst ist derzeit auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Vorteile Echtes Cashback, kein Punktesystem, einlösbar per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkkarte.

A+ BBB-Rating (seit 2020 zertifiziert) sowie eine 4,8-Sterne-Bewertung im App Store.

Es gibt keine feste Mindestauszahlungssumme, und Geschenkkarten können bereits innerhalb von 48 Stunden gutgeschrieben werden. Nachteile Keine Web- oder Desktop-Version – nur als mobile App verfügbar.

Ein echter, ungelöster Konflikt zwischen zwei Seiten von „Upside“ selbst bezüglich der Vergütungsstruktur für Empfehlungen.

Nur in den Vereinigten Staaten erhältlich.

Upside eignet sich am besten für Autofahrer und Lebensmitteleinkäufer in den USA, die echtes Cashback für Einkäufe erhalten möchten, die sie ohnehin tätigen würden. Die realistischen Verdienste liegen in der Regel zwischen ein paar Dollar und 20 bis 30 Dollar pro Monat, je nachdem, wie viel Benzin und Lebensmittel Sie kaufen, und die Auszahlung als Geschenkkarte erfolgt innerhalb von 48 Stunden – eine der schnellsten Bearbeitungszeiten aller Upside-Benzin-Apps auf dem Markt.

Ist Upside sicher?

Wenn Sie sich fragen, ob Upside seriös ist, lautet die Antwort: Ja. Upside wird von Upside Services, Inc. betrieben, einem in den USA registrierten Unternehmen mit Sitz in Washington, D.C., das beim Better Business Bureau ein A+-Rating besitzt und seit November 2020 akkreditiert ist. Diese formelle Akkreditierung, kombiniert mit einer 4,8-Sterne-Bewertung im App Store aus rund 673.000 Bewertungen und einer 4,5-Sterne-Bewertung bei Google Play aus etwa 448.000 Bewertungen, ist ein starkes Indiz dafür, dass es sich um ein seriöses, etabliertes Unternehmen handelt und nicht um einen unseriösen Anbieter.

Was den Umgang mit Daten angeht, verlangt Upside bei der Anmeldung keine Identitätsprüfung im Voraus. Beim Verknüpfen der Karte werden nur die ersten sechs und die letzten vier Ziffern Ihrer Karte gelesen, um Transaktionen abzugleichen, und eine vollständige Steuer-ID wird nur angefordert, wenn Ihr kumuliertes Auszahlungsvolumen die Meldepflichten gegenüber dem IRS auslöst.

Ist Upside also ein Betrug? Nein – aber es gibt einen wichtigen Vorbehalt, den man klar benennen sollte: Der Support-Artikel von Upside und die eigene Empfehlungs-Landingpage beschreiben zwei unterschiedliche Auszahlungsstrukturen für Empfehlungen, die nicht miteinander übereinstimmen – eine interne Unstimmigkeit, die das Unternehmen bisher nicht öffentlich geklärt hat. Das ist eine echte Transparenzlücke, kein Hinweis auf Betrug, und es lohnt sich, dies zu wissen, bevor Sie Freunde werben, anstatt später davon überrascht zu werden.

Anmeldung bei Upside

Die Anmeldung bei Upside ist kostenlos und dauert nur ein paar Minuten, allerdings sollte man vorab wissen, dass es keine Web- oder Desktop-Version gibt – alles läuft über die mobile App.

Laden Sie Upside kostenlos aus dem App Store oder von Google Play herunter. Erstellen Sie ein kostenloses Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse. Verbinde eine Zahlungskarte, damit Einkäufe automatisch mit Cashback-Angeboten abgeglichen werden können. Durchsuchen Sie Angebote für Tankstellen, Lebensmittelgeschäfte und Restaurants in Ihrer Nähe. Tätigen Sie einen berechtigten Einkauf bei einem teilnehmenden Anbieter, um Cashback zu sammeln.

Echtes Cashback auf Benzin und Lebensmittel Upside 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verbinden Sie Ihre Karte und erhalten Sie echtes Cashback für Benzin, Lebensmittel und Restaurantbesuche, das per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkkarte ausgezahlt wird. JETZT ANMELDEN

Meine Erfahrungen mit Upside

Meine Erfahrungen mit der Upside- App waren recht unkompliziert, insbesondere beim Tanken, wo der Cashback-Vorgang nach der Verknüpfung meiner Karte kaum Aufwand erforderte.

Was mir bei Upside als Erstes auffiel, war die Bewertung im App Store, noch bevor ich die App überhaupt heruntergeladen hatte – eine Bewertung von 4,8 Sternen von rund 673.000 Nutzern, die zweifellos meine Frage „Ist Upside seriös?“ beantwortete. Das Verknüpfen meiner Karte dauerte weniger als eine Minute, und Angebote von Tankstellen in der Nähe wurden automatisch angezeigt, ohne dass ich einen Kassenbon einscannen musste.

Der erste echte Verdienstmoment ergab sich an meiner Stamm-Tankstelle: Ich tankte, und das Cashback landete auf meinem Konto, ohne dass ich mehr tun musste, als die verknüpfte Karte durchzuziehen. Angebote für Lebensmittel und Restaurants erforderten etwas mehr Aufmerksamkeit, da sie je nach Standort und Zeit wechseln, aber es wurde schnell zur Gewohnheit, vor dem Einkauf in die App zu schauen.

Die Einlösung als Geschenkkarte ging wirklich schnell – sie wurde innerhalb von 48 Stunden gutgeschrieben, genau wie von Upside versprochen. Mir ist aufgefallen, dass man bei jeder Auszahlung innerhalb von 24 Stunden auf einen Bestätigungslink klicken muss, der per E-Mail verschickt wird. Das hat mich einmal überrascht, als ich die E-Mail zu lange liegen ließ und den Vorgang erneut starten musste.

Der einzige wirkliche Nachteil, auf den ich gestoßen bin, war der Versuch, das Empfehlungsprogramm zu verstehen: Auf der Support-Seite von Upside und der eigenen Landingpage zum Empfehlungsprogramm werden zwei unterschiedliche Auszahlungsstrukturen angegeben, und ich konnte nichts finden, was diese beiden miteinander in Einklang bringt. Das ist eine kleine Lücke in der Transparenz bei einer ansonsten gut geführten App.

Nachdem ich einige Wochen lang nur dann Cashback verdient hatte, wenn ich zufällig einkaufen war, suchte ich nach einer Möglichkeit, Geld zu verdienen, ohne überhaupt etwas ausgeben zu müssen, und probierte daher nebenbei Snakzy aus. Bei Snakzy verdient man Münzen ausschließlich durch das Spielen und nicht durch Einkäufe, was eine schöne Ergänzung an Tagen war, an denen ich ohnehin nicht mit dem Auto unterwegs war oder einkaufen ging. Wenn du auf der Suche nach den besten Spiele-Apps bist, mit denen du echtes Geld gewinnen kannst, ist Snakzy eine Überlegung wert. Hier siehst du genauer, was die App zu bieten hat.

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Upside im Überblick

Upside auf einen Blick: Upside ist eine kartengebundene Cashback-App für Tankstellen, Lebensmittel und Restaurants, die für iOS und Android verfügbar ist. Die folgende Tabelle fasst Betreiber, Bewertungen, Auszahlungsmethoden und Verfügbarkeit auf einen Blick zusammen.

📱App-Name Upside ⭐Unsere Bewertung 4,6/5 🛍️Kategorie Cashback für Benzin, Lebensmittel und Restaurantbesuche 🎯Plattformen iOS · Android (keine Webversion) 💰Preis Kostenlos 💸Verdienstmöglichkeiten Kartengebundene Cashbacks auf Einkäufe bei Tankstellen, im Supermarkt und in Restaurants, Sofortprämien beim Bezahlen mit „Pay with Upside“, personalisierte Sonderangebote 💳Auszahlungsmethoden Banküberweisung, PayPal, Geschenkkarten 💵Mindestauszahlungsbetrag Kein festes Mindestguthaben; 1 $ Gebühr bei Banküberweisungen unter 10 $ und bei PayPal-Überweisungen unter 15 $ 🚀Auszahlungsdauer Geschenkkarten bis zu 48 Stunden; PayPal bis zu 5 Werktage; Banküberweisung bis zu 7 Werktage 🌍Verfügbarkeit Nur in den Vereinigten Staaten – siehe Tabelle unten 👤Empfehlungsprogramm Widersprüchliche Bedingungen auf den Seiten von Upside (laufend 10 ¢ pro geworbenem Einkauf über 5 $ plus einmaliger Bonus vs. pauschal 1 ¢/Gallone an anderer Stelle) – genaue Bedingungen derzeit unklar 👍Am besten geeignet für US-Autofahrer und Einkäufer, die Cashback auf Benzin und Lebensmittel erhalten möchten, die sie ohnehin schon kaufen

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Häufige Anzeichen für Betrug: Ist Upside seriös oder sollten Sie es meiden?

Ist Upside seriös? Ja – und es besteht die meisten üblichen Betrugsprüfungen, an denen zwielichtigere Cashback-Apps scheitern. Es handelt sich um ein in den USA registriertes Unternehmen mit einem A+-Profil bei der BBB ( Better Business Bureau), es verfügt über Hunderttausende sichtbare Bewertungen in zwei unabhängigen App-Stores und verlangt niemals eine Gebühr für die Anmeldung – was das mit Abstand größte Betrugsanzeichen in dieser Kategorie ist .

Unklare oder fehlende Angaben zur Unternehmensstruktur sind ein häufiges Warnzeichen – doch Upside gibt „Upside Services, Inc.“ und dessen Adresse in Washington, D.C. eindeutig an. Verdächtig perfekte Bewertungen ohne einzige negative Rezension sind ein weiteres – Upside zeigt stattdessen ein realistisches, gemischtes Bild, einschließlich einer eher moderaten Trustpilot-Bewertung von 3,8 neben den besseren Zahlen im App-Store. Die Anforderung vollständiger Ausweisdokumente oder Vorabgebühren, die nicht im Zusammenhang mit der Steuererklärung stehen, sind ein drittes Warnsignal, das hier schlichtweg nicht zutrifft.

Die einzige berechtigte Sorge, die an Betrug grenzt und erwähnenswert ist, ist der Widerspruch bei den Empfehlungen-Bedingungen zwischen zwei von Upsides eigenen Seiten, da inkonsistente Bedingungen genau das sind, wovor Leitfäden zur Betrugserkennung warnen. Doch eine dokumentierte Unstimmigkeit in den eigenen Unterlagen eines ansonsten transparenten, von der BBB akkreditierten Unternehmens ist eine ganz andere Situation als bei einer anonymen App, die ihre Eigentumsverhältnisse vollständig verschleiert. Insgesamt deuten die Beweise nach wie vor darauf hin, dass die Frage „Ist Upside seriös?“ mit einem überzeugten „Ja“ beantwortet werden kann, nicht mit einer ausweichenden Antwort.

Warum fragen die Leute: „Ist Upside seriös?“

Die meisten Menschen, die nach „Ist Upside seriös?“ suchen, machen sich keine Sorgen, dass das Unternehmen über Nacht verschwinden könnte – sie reagieren auf etwas Spezifischeres: Meistens kommt es ihnen so vor, als sei die Verknüpfung einer Zahlungskarte eine größere Herausforderung als bei einer einfachen Umfrage-App, oder sie haben von der Unstimmigkeit bei den Empfehlungsbedingungen gelesen. Bewertungen sind der schnellste Weg, um diese Sorge zu entkräften: Eine Plattform, die in zwei unabhängigen App-Stores 4,5 bis 4,8 Sterne erreicht und durch eine offizielle A+-BBB-Akkreditierung gestützt wird, verhält sich nicht wie ein Betrugsunternehmen.

Von den Faktoren, die oft angeführt werden, belegen die BBB-Akkreditierung und die Anzahl der Bewertungen tatsächlich die Seriosität, während der Widerspruch bei den Empfehlungsbedingungen zwar ein echter Mangel an Transparenz ist, über den man Bescheid wissen sollte, aber kein Beweis für Betrug.

Sicherheitsbedenken: Was Nutzer wissen sollten

Abgesehen von der grundlegenden Frage der Legitimität gibt es eine Handvoll praktischer Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie eine Zahlungskarte mit Upside verknüpfen. Keines davon ist ein Ausschlusskriterium, aber jedes einzelne beeinflusst, wie reibungslos die Nutzung verläuft.

Anforderungen an persönliche Daten

Bei der Anmeldung findet keine formelle Identitätsprüfung statt. Bei der Kartenverknüpfung werden lediglich die ersten sechs und die letzten vier Ziffern Ihrer Karte ausgelesen, um Transaktionen abzugleichen, und eine vollständige Steuernummer wird nur dann abgefragt, wenn Ihr Auszahlungsvolumen die Meldepflichten gegenüber dem IRS auslöst.

Anbieter von Angeboten von Drittanbietern

Cashback-Angebote werden von den Händlern finanziert – Tankstellen, Lebensmittelketten und Restaurants legen ihre eigene Teilnahme und ihre Sätze fest. Upside legt die allgemeinen Bedingungen fest, aber die Teilnahme einzelner Händler kann je nach Standort variieren.

Bewährte Verfahren zur Kontosicherheit

Die Aktualisierung Ihrer verknüpften Kartendaten ist laut wiederkehrenden Nutzerberichten die häufigste Lösung für nicht gutgeschriebene Cashback-Beträge. Eine abgelaufene oder nicht übereinstimmende Karte ist eine häufige, vermeidbare Ursache für Probleme.

Konflikt im Empfehlungsprogramm

In Upsides eigenem Support-Artikel ist von einer fortlaufenden Vergütung von 10 Cent pro Einkauf eines geworbenen Freundes ab 5 Dollar sowie einem einmaligen Bonus die Rede, während auf der eigenen Empfehlungs-Landingpage stattdessen ein Pauschalbetrag von 1 Cent pro Gallone angegeben ist. Da die beiden Angaben bisher nicht öffentlich in Einklang gebracht wurden, sollten Sie alle Schätzungen zu Empfehlungsprämien als unbestätigt betrachten, bis Sie die Gutschrift selbst erhalten haben.

Das Kleingedruckte auf einen Blick

Es gibt keine Web- oder Desktop-Version – die App ist ausschließlich für Mobilgeräte verfügbar. Für Banküberweisungen unter 10 $ und PayPal-Auszahlungen unter 15 $ fällt eine Gebühr von 1 $ an, während Geschenkkarten gebührenfrei sind. Diese Art der offengelegten Einschränkung ist einer der Gründe, warum die Antwort auf die Frage „Ist Upside seriös?“ Bestand hat – ein seriöses Unternehmen veröffentlicht seine Einschränkungen, anstatt sie zu verschleiern.

Kundensupport

Ja, Upside bietet Kundensupport an, hauptsächlich über ein Hilfezentrum im Zendesk-Stil unter support.upside.com, da während der Recherche keine direkte Telefonnummer bestätigt werden konnte. Die Qualität der Antworten ist eines der häufigsten Themen in Bewertungen, wenn Nutzer die Frage „Ist Upside seriös?“ anhand ihrer eigenen Erfahrungen mit dem Support abwägen.

Zu den positiven Beispielen im Nutzer-Feedback gehört die Behebung fehlender Cashback-Gutschriften nach einer Panne bei der Kartenabgleichung. Weniger schmeichelhafte Beispiele sind langsamere Bearbeitungszeiten bei Fragen zum Konflikt im Empfehlungsprogramm – was nicht überrascht, da die Bedingungen auch intern nicht abgeklärt sind. Insgesamt wirkt der Support funktional, aber nicht sofort verfügbar, was für eine Plattform dieser Größe typisch ist.

Cashback bei Benzin und Lebensmitteln verdienen

Ja, Cashback für Benzin, Lebensmitteleinkäufe und Restaurantbesuche ist das Hauptverkaufsargument von Upside, und es wird in echten Dollar statt in Punkten ausgezahlt. Der Cashback wird automatisch gutgeschrieben , sobald eine Karte verknüpft und ein berechtigter Einkauf bei einem teilnehmenden Anbieter getätigt wurde – im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern ist kein Scannen von Belegen erforderlich. Bei einer typischen Tankfüllung erhält man mehrere Cent pro Gallone, beim Lebensmitteleinkauf einen Prozentsatz des Gesamtbetrags, und die Angebote für Restaurantbesuche variieren je nach Restaurant und Aktion, da die Sätze je nach Standort und Zeitpunkt wechseln.

Geld mit anderen Aufgaben verdienen

Über das reguläre Cashback hinaus bietet Upside auch „Pay with Upside“ an, wodurch Cashback-Prämien sofort an der Kasse gutgeschrieben werden, anstatt auf die übliche Bearbeitung warten zu müssen. Die App zeigt zudem separat personalisierte Angebote von Partnerhändlern an, mit denen sich die Einnahmen pro Einkauf über den Standardsatz hinaus steigern lassen.

Keine dieser Funktionen ersetzt das routinemäßige Cashback beim Tanken und Lebensmitteleinkauf als Hauptverdienstquelle, aber sie bieten ein kleines Extra für alle, die vor einem Kauf in der App nachsehen. Für weitere Möglichkeiten, Einnahmen über verschiedene Apps hinweg zu kombinieren, deckt unsere Übersicht über Apps wie Ibotta mehrere Cashback-Optionen derselben Kategorie ab. Eine weitere großartige Auswahl verschiedener Apps wie Fetch bietet noch mehr Möglichkeiten, Ihre Einnahmen zu steigern.

Tipps für höhere Verdienste

Schauen Sie vor jedem Tankvorgang oder Einkauf in der App nach – die Angebote sind standort- und zeitabhängig. Halten Sie die Daten Ihrer hinterlegten Karte auf dem neuesten Stand, um zu vermeiden, dass Ihnen Cashback-Gutschriften entgehen. Bestätigen Sie jede Auszahlung innerhalb von 24 Stunden über den per E-Mail gesendeten Link, sonst verfällt der Antrag. Nutzen Sie die Auszahlung per Geschenkkarte für die schnellste Auszahlung – innerhalb von 48 Stunden –, wenn Sie nicht speziell Bargeld benötigen. Verlassen Sie sich nicht auf einen bestimmten Cent-pro-Gallone-Betrag – die Angebotssätze und die teilnehmenden Händler wechseln, prüfen Sie daher, was aktuell verfügbar ist.

Zahlt Upside tatsächlich aus?

Ja, Upside zahlt echtes Bargeld per Banküberweisung, PayPal und Geschenkkarten aus. Das Unternehmen gibt auf seiner eigenen Website an, insgesamt über 1 Milliarde US-Dollar an Cashback ausgezahlt zu haben, und seine starken Bewertungen von 4,8 Sternen im App Store und 4,5 Sternen bei Google Play lassen sich in dieser Größenordnung kaum vortäuschen und sind ein echter Beweis dafür, dass die Auszahlungen wie beschrieben erfolgen.

Es gibt keinen festen Mindestauszahlungsbetrag, allerdings fällt eine Gebühr von 1 $ an, wenn der Betrag unter der Schwelle von 10 $ bei Banküberweisungen bzw. 15 $ bei PayPal liegt – für Geschenkkarten fallen keinerlei Gebühren an. Ähnlich wie bei unseren Tests mit TesterUp können echte Auszahlungen und eine offengelegte Gebührenstruktur auf derselben Plattform nebeneinander bestehen, ohne dass sich beides widerspricht – Upside ist seriös.

Obwohl der tatsächliche Wert weitgehend davon abhängt, wie oft Sie bei teilnehmenden Händlern einkaufen, deuten die Belege zu den Upside-Bewertungen im Allgemeinen darauf hin, dass es sich um einen seriösen Cashback-Dienst und nicht um einen Betrug handelt. Das ist der entscheidende Unterschied, den Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie abwägen, ob sich Upside lohnt.

Echtes Cashback auf Benzin und Lebensmittel Upside 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verbinden Sie Ihre Karte und erhalten Sie echtes Cashback für Benzin, Lebensmittel und Restaurantbesuche, das per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkkarte ausgezahlt wird. JETZT ANMELDEN

Wie viel Geld kann man mit Upside verdienen?

Echte Nutzerberichte deuten auf tägliche Einnahmen von einigen Dollar für Gelegenheitsfahrer hin, die ein- oder zweimal pro Woche tanken; bei Haushalten, die auch ihre Einkäufe im Lebensmittel- und Gastronomiebereich über ihre verknüpfte Karte abwickeln, steigen die Beträge weiter an. Die wöchentlichen Gesamtsummen für regelmäßige Nutzer liegen in der Regel zwischen 5 und 10 Dollar, und die monatlichen Summen bewegen sich üblicherweise im Bereich von 20 bis 30 Dollar – bescheidene, aber echte und beständige Belege dafür, dass die Frage „Ist Upside seriös?“ nicht schwer zu beantworten ist.

Ein solcher Vergleich der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zahlen ist genau das Muster, das zeigt, dass Upside seriös ist und sich tatsächlich auszahlt, anstatt sich allein auf Marketingversprechen zu verlassen. Wer nach dem Anblick solcher konsistenten Zahlen immer noch fragt, ob Upside seriös ist, hat die klare Antwort direkt vor Augen.

Ist Upside in den USA seriös? Wo kann man Upside nutzen?

Ja, Upside ist seriös, aber der Zugang ist bewusst auf die Vereinigten Staaten beschränkt, mit über 30.000 teilnehmenden Tankstellen landesweit, laut der Beschreibung in der eigenen App. Erwähnenswert: Es gab ein separates, unabhängiges britisches Unternehmen, das ebenfalls „Upside“ hieß (ein Londoner Open-Banking-Fintech, das seinen britischen Dienst im Januar 2022 einstellte) – dieses Unternehmen hat keinerlei Verbindung zu dieser US-amerikanischen Cashback-App für Tankstellen und Lebensmittelgeschäfte, die nie in Großbritannien tätig war. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Verfügbarkeit in den Regionen, die wir üblicherweise überprüfen.

Land Verfügbar? Hinweise (Auszahlungsmethoden / Einschränkungen) USA 🟩 Heimatmarkt; über 30.000 Tankstellen landesweit Großbritannien 🟥 War nie in Großbritannien tätig; ein anderes, nicht damit verbundenes Fintech-Unternehmen, das ebenfalls „Upside“ hieß, hat inzwischen den Betrieb eingestellt AU 🟥 Keine Abdeckung gefunden; App Store in Australien nicht verfügbar CA 🟥 In Kanada nicht verfügbar; CA App Store nicht verfügbar

Lohnt sich Upside?

Ja, Upside lohnt sich – vorausgesetzt, Sie sind ein Fahrer oder Käufer in den USA, der kein Problem damit hat, eine Zahlungskarte zu verknüpfen. Die Beweise, die dies untermauern, sind dieselben, die auch die Frage beantworten, ob Upside seriös ist: eine A+-Zertifizierung durch die BBB, starke Bewertungen im App Store von Hunderttausenden Nutzern und über 1 Milliarde US-Dollar an vom Unternehmen gemeldeten ausgezahlten Cashbacks.

Die Nutzung der Upside-App ist weniger attraktiv, wenn Sie die teilnehmenden Standorte nicht oft besuchen oder nicht davon ausgehen, dass Sie mit der App allein viel Geld verdienen werden. Man muss immer noch eigenes Geld ausgeben, um die Upside-Prämien zu erhalten, und die Cashback-Sätze sowie die Angebote variieren je nach Standort. Anders ausgedrückt: Upside ist weniger ein traditioneller Nebenjob als vielmehr ein Mittel, um die tatsächlichen Kosten des täglichen Einkaufs zu senken.

Zudem entfallen die üblichen Bedenken hinsichtlich Betrugsrisiken wie fehlende Angaben zum Eigentümer oder Vorabgebühren, da beides hier nicht zutrifft. Wägt man den echten, wenn auch bescheidenen Cashback gegen den Konflikt bei den Empfehlungsbedingungen und den ausschließlich mobilen Zugriff ab, lautet die ehrliche Zusammenfassung: Upside ist seriös, und auch die Frage „Zahlt es sich tatsächlich aus?“ lässt sich bejahen. Wer sich nach Abwägung all dieser Aspekte immer noch fragt, ob Upside seriös ist, erhält eine klare, positive Antwort.

Nutzerbewertungen: Was echte Upside-Nutzer sagen

Die Gesamtbewertung von „Upside“ schwankt zwischen sehr guten Bewertungen im App Store und einer eher moderaten Bewertung auf Trustpilot – 4,8 Sterne im App Store und 4,5 bei Google Play gegenüber einer zurückhaltenderen Bewertung von 3,8 Sternen („Großartig“) auf Trustpilot, basierend auf 822 Bewertungen. Ein wiederkehrendes Thema in beiden Bewertungen ist die echte Wertschätzung dafür, dass man automatisch Cashback erhält, ohne auch nur einen einzigen Beleg scannen zu müssen, sowie die im Allgemeinen schnellen Auszahlungen von Geschenkkarten, sobald eine Auszahlung bestätigt wurde.

Der häufigste Kritikpunkt, der sich durch alle Bewertungen zieht, ist die Verwirrung über die widersprüchlichen Bedingungen des Empfehlungsprogramms sowie gelegentliche Frustration, wenn eine nicht gutgeschriebene Cashback-Gutschrift auf eine veraltete, verknüpfte Karte zurückzuführen ist. Keines dieser Themen untergräbt das Kernprodukt – es handelt sich um Reibungspunkte bei einer ansonsten gut bewerteten App, nicht um Anzeichen dafür, dass sie nicht wie beschrieben funktioniert.

Alternativen zu Upside

4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Snakzy Earn coins through mobile gameplay and milestones, with no purchase or card-linking required. Zu unserem Test SIGN UP NOW

4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Fetch Earns points on any store receipt rather than merchant-specific offers, redeemable only as gift cards. Zu unserem Test SIGN UP NOW

4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Checkout51 A rebate app with a dedicated Gas Perk, working off any receipt with no card-linking needed. SIGN UP NOW

Keine einzelne Prämien-App passt für jeden. Upside ist eine solide Wahl für kartengebundenen Cashback bei Tankstellen und im Lebensmittelhandel, aber die drei oben genannten Optionen decken unterschiedliche Prioritäten ab, vom Verdienen ohne Mindestumsatz bis hin zur Flexibilität auf Basis von Belegen.

Warum ist Upside seriös? Die Fakten hinter unserem Urteil

Upside ist ein in den USA registriertes Unternehmen, die Upside Services, Inc., das über eine A+ BBB-Zertifizierung verfügt und echtes Geld per Banküberweisung, PayPal und Geschenkkarte auszahlt. Das ausgewogene Gesamtbild umfasst sehr gute Bewertungen im App-Store und ein unkompliziertes Verdienstmodell ohne Scannen von Belegen, dem jedoch ein echter, ungelöster Widerspruch in den Bedingungen des eigenen Empfehlungsprogramms sowie das Fehlen einer Web- oder Desktop-Version gegenübersteht.

Für US-Autofahrer und Lebensmitteleinkäufer, die keine Bedenken haben, eine Karte zu verknüpfen, ist es eine solide, mühelose Möglichkeit, bei ohnehin getätigten Einkäufen zu sparen; für alle, die eine Desktop-Version oder einen garantierten Auszahlungsbetrag für Empfehlungen wünschen, ist das Angebot noch nicht ganz ausgereift. Manche Leute fragen sich auch nach diesen Belegen noch, ob Upside seriös ist – meist, weil die Unstimmigkeit in den Empfehlungsbedingungen aus dem Zusammenhang gerissen wie ein größeres Warnsignal wirkt, als sie tatsächlich ist: eine dokumentierte Unstimmigkeit in den Unterlagen eines ansonsten transparenten, von der BBB akkreditierten Unternehmens, kein Anzeichen für Betrug. Die kurze und eindeutige Antwort auf die Frage „Ist Upside seriös?“ lautet also: Ja.

Echtes Cashback bei Tankstellen und Lebensmitteleinkäufen Upside 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verbinden Sie Ihre Karte und erhalten Sie echtes Cashback für Benzin, Lebensmittel und Restaurantbesuche, das per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkkarte ausgezahlt wird. JETZT ANMELDEN

Vorteile Nachteile ✅ Echtes Cashback, kein Punktesystem, einlösbar per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkkarte



✅ A+ BBB-Rating, seit 2020 akkreditiert, sowie eine 4,8-Sterne-Bewertung



im App Store ✅ Kein festgelegter Mindestauszahlungsbetrag, Geschenkkarten werden bereits innerhalb von 48 Stunden



gutgeschrieben ✅ Kein Scannen von Belegen erforderlich – der Cashback wird automatisch erfasst, sobald eine Karte verknüpft ist ❌ Keine Web- oder Desktop-Version – nur



mobile App ❌ Ein echter, ungelöster Widerspruch zwischen zwei Seiten von Upside selbst bezüglich der Auszahlungsstruktur



für Empfehlungen ❌ Nur in den Vereinigten Staaten verfügbar

Häufig gestellte Fragen