In KommandantIn Spielen fühlt es sich oft nach einem Nachteil an, einen Gegner anzugreifen. Man verbraucht Ressourcen, während andere Spieler davon profitieren, sich zurückzuhalten. Die „Myriad“-Mechanik löst dieses Problem, indem sie es einer einzelnen Kreatur ermöglicht, alle gleichzeitig anzugreifen.

Also, was istUnzähligein MTG? „Myriad“ ist eine ausgelöste Schlüsselwortfähigkeit, die beim Angriff einer Kreatur Kopien dieser Kreatur als Spielsteine erzeugt. Jeder Spielstein greift einen anderen Gegner an, wodurch aus einem einzelnen Angreifer ein koordinierter Angriff über den gesamten Tisch hinweg wird. Dieser Leitfaden behandelt alles, was du über „Myriad“ wissen musst – von den grundlegenden Spielmechaniken bis hin zu den besten Karten, die diese Fähigkeit nutzen.

Was ist „Myriad“ in MTG und wie funktioniert es?

Unzählige ist eine Kreaturenfähigkeit, die für Mehrspielerformate wie Commander entwickelt wurde. Wenn du einen Gegner mit einer „Myriad“-Kreatur angreifst, kannst du Kopien davon als Spielsteine erzeugen. Diese Kopien kommen getappt ins Spiel und greifen deine anderen Gegner an.

Hier ist der offizielle Regeltext: „Immer wenn diese Kreatur angreift, kannst du für jeden Gegner außer dem verteidigenden Spieler eine Spielfigur erschaffen, die eine Kopie dieser Kreatur ist und getappt ist, und diese Spielfigur diesen Spieler oder einen von ihm kontrollierten Planeswalker angreifen lassen. Schicke die Spielfiguren am Ende des Kampfes ins Exil.„

In einer Commander-Gruppe mit vier Spielern bedeutet dies, dass du durch den Angriff mit einer „Myriad“-Kreatur zwei zusätzliche Spielstein-Kopien erhältst. Deine ursprüngliche Kreatur greift dein ausgewähltes Ziel an, während die Spielsteine deine beiden anderen Gegner angreifen. Aus einem Angreifer werden drei.

Die Spielsteine bleiben nur für den Kampf im Spiel. Sobald sich die Lage beruhigt hat, werden sie ins Exil geschickt. Du kannst sie nicht zum Blocken behalten oder später einsetzen. Diese Einschränkung sorgt dafür, dass „Myriad“ fair bleibt, macht es aber dennoch zu einem mächtigen Kampfwerkzeug.

Wenn du das Spiel noch lernst, findest du in unserem Leitfaden zu SpielanleitungMagic: The Gathering deckt alle Grundlagen ab, die Sie benötigen.

Wie funktioniert Myriad Schritt für Schritt?

Wenn du die genauen Schritte kennst, kannst du „Myriad“ richtig spielen und das Beste daraus machen. Folgendes passiert im Kampf:

Zuerst kündigst du deinen Angriff an und wählst den Gegner aus, den deine Kreatur angreifen soll. Dieser Spieler wird in den Spielregeln als „verteidigender Spieler“ bezeichnet.

Sobald du den Angriff ankündigst, werden zahlreiche Auslöser aktiviert. Du entscheidest, ob du für jeden deiner anderen Gegner Spielsteine erzeugst.

Die Spielsteine kommen dann bereits getappt und angreifend ins Spiel. Für jeden Spielstein entscheidest du, ob er den Spieler direkt oder einen seiner Planeswalker angreift.

Der Kampf verläuft von da an wie gewohnt. Die Gegner benennen ihre Blocker, der Schaden wird zugewiesen und alle ausgelösten Effekte werden abgehandelt.

Schließlich, am Ende des Kampfes, verlassen die unzähligen Spielsteine das Spiel. Sie kommen ins Exil und nicht auf den Friedhof.

Ein wichtiges Detail ist, dass die Spielsteine in die Angriffsphase eintreten, anstatt als Angreifer deklariert zu werden. Das ist von Bedeutung, da Fähigkeiten, die lauten „immer wenn diese Kreatur angreift“, bei den Spielsteinen nicht ausgelöst werden. Die Spielsteine verfügen zwar technisch gesehen selbst über diese Fähigkeit, doch da sie nie einen Angriff deklariert haben, bleibt diese Fähigkeit unwirksam.

Regeln für „Myriad“ in MTG

„Myriad“ interagiert mit anderen Spielmechaniken auf eine Weise, die neue Spieler leicht verwirren kann. Hier sind die wichtigsten Regeln, die man beachten sollte.

Die Legendenregel gilt weiterhin. Wenn du „Myriad“ auf eine legendäre Kreatur legst, kommen alle Spielstein-Kopien wie gewohnt ins Spiel. Dann musst du jedoch eine davon auswählen, die du behalten möchtest, und den Rest auf den Friedhof legen. Der Vorteil dabei ist, dass alle Fähigkeiten, die beim Betreten des Spielfelds ausgelöst werden, für jede Kopie noch wirksam werden, bevor diese stirbt.

Betritt das Schlachtfeld Diese Fähigkeiten funktionieren hervorragend mit „Myriad“. Wenn die Spielsteine erscheinen, lösen sie alle „Bei-Eintritt“-Effekte der kopierten Kreatur aus. Die Kombination von „Myriad“ mit Kreaturen, die über starke „Bei-Eintritt“-Effekte verfügen, kann enormen Nutzen bringen.

Angriffsauslöser wirken nicht auf die Spielsteine. Da die Kopien bereits in Angriffsposition sind, werden Fähigkeiten, die lauten „immer wenn diese Kreatur angreift“, niemals ausgelöst. Dies verhindert auch, dass die Spielsteine ihre eigene Fähigkeit auslösen, was zu einer Endlosschleife führen würde.

Ausstattung and wirstBleib zurück. Die Spielsteine kopieren nur das, was auf der Karte steht. Alles, was an deiner ursprünglichen Kreatur hängt, wie Ausrüstung oder Verzauberungen, kommt nicht mit. Spielmarken werden ebenfalls nicht kopiert.

„Myriad“ ist immer optional. Das Wort „kann“ im Regeltext bedeutet, dass du die Erzeugung von Spielsteinen überspringen kannst, wenn du möchtest. Das tust du vielleicht, um zu vermeiden, dass ein Gegner einen nützlichen Blocker erhält, oder um einer nachteiligen ausgelösten Fähigkeit auszuweichen.

In 1-gegen-1-Partien bewirkt „Myriad“ überhaupt nichts. Wenn man nur einen Gegner hat, gibt es niemanden sonst, den die Spielsteine angreifen könnten. Das macht „Myriad“-Karten in Formaten wie Standard oder Modern zu reinem Ballast. Die am bestenMTG Decks Aus diesem Grund sollte man „Myriad“ im Wettkampfspiel gänzlich meiden.

Beispiele für Myriad-Karten

Eine Handvoll Karten sticht als Top-Wahl für unzählige Strategien hervor. Das sind die Karten, die man in Commander am häufigsten sieht.

Klinge der Selbst

Diese Ausrüstungskarte kostet zwei Mana zum Wirken und vier zum Ausrüsten. Sie verleiht der Kreatur, an die du sie anlegst, die Fähigkeit „Unzählige“. Das Schöne an „Klinge der Selbst“ ist ihre Flexibilität. Du kannst sie an Kreaturen anlegen, die über mächtige „Wenn ins Spiel kommt“-Effekte oder „Kampfschaden“-Auslöser verfügen, und diese Fähigkeiten auf den gesamten Tisch ausweiten.

Loyalität gegenüber der Legion

Mit acht Mana ist diese Verzauberung teuer. Aber sie verleiht jeder Kreatur, die du kontrollierst, die Fähigkeit „Unzählige“. Wenn du mit vier oder fünf Kreaturen angreifst, entsteht plötzlich eine riesige Welle von Spielsteinen. Auch wenn diese nach dem Kampf verschwinden, kann ein solcher Druck das Spiel sofort entscheiden.

Die Kampfengel von Tyr

Dieser Engel kostet vier Mana und verfügt über einen 4/4-Körper mit Fliegen und „Myriad“. Immer wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, überprüfst du drei Bedingungen. Du ziehst eine Karte, wenn dieser Spieler die meisten Karten auf der Hand hat. Du erzeugst einen Schatz, wenn dieser Spieler die meisten Länder kontrolliert. Du erhältst drei Lebenspunkte, wenn dieser Spieler die meisten Lebenspunkte hat. Da „Myriad“ mehrere Kopien erzeugt, kannst du verschiedene Boni von verschiedenen Gegnern auf einmal sammeln.

Die Banshee des Chors der Furcht

Ein Geist, der fünf Mana kostet und über die Fähigkeit „Myriad“ verfügt, wodurch bei jedem Treffer ein Abwerfen erzwungen wird. Mehrere Exemplare bedeuten mehrere Auslösungen, und deine Gegner werden ihre Hände schnell leer haben.

Wenn du Decks rund um „Myriad“ bauen oder andere Commander-Strategien ausprobieren möchtest, schau dir unsere Liste der am bestenMTG CommanderDecks als Inspiration.

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Die Geschichte von Myriad in MTG

„Myriad“ feierte 2015 in Commander sein Debüt. Wizards of the Coast entwickelte diese Karte, um ein bestimmtes Problem in Mehrspielerpartien zu lösen: Spieler weigerten sich oft anzugreifen, weil sie sich dadurch im Nachteil sahen. „Myriad“ belohnt aggressives Spiel, indem es dir ermöglicht, alle Spieler zu treffen, anstatt nur ein Ziel auszuwählen.

Diese erste Veröffentlichung brachte uns Klinge der Selbst zusammen mit einem Zyklus ungewöhnlicher, unzähliger Kreaturen, jeweils eine in jeder Farbe. Karten wie „Herald of the Host“ und „Caller of the Pack“ zeigten, was diese Mechanik in verschiedenen Spielstilen leisten konnte.

Der Mechaniker feierte ein fulminantes Comeback mit Commander Legends: Kampf umBaldur’s Gate im Jahr 2022. Dieses Set fügte weitere Kreaturen mit der Fähigkeit „Myriad“ hinzu und führte Karten ein, die diese Fähigkeit auf andere bleibende Karten übertragen. Herzog Ulder Ravengard kann einer anderen Kreatur die Fähigkeit „Myriad“ verleihen, während „Legion Loyalty“ sie auf dein gesamtes Spielfeld überträgt.

Myriad ist seitdem in zahlreichen anderen Produkten aufgetaucht. Das Doctor Who-Kommandant In früheren Spielausgaben wurde damit schwärmende feindliche Truppen dargestellt. Heutzutage Horizons 3 Bestellen and Ebene: Clue-EditionBeide enthielten zudem unzählige Karten.

Als „Battle for“ Baldur’s Gate Als „Magic Arena“ erschien, musste die „Myriad“-Mechanik ersetzt werden. In einem digitalen 1-gegen-1-Spiel hat eine Fähigkeit, die mehrere Gegner erfordert, keine Daseinsberechtigung. Wizards entwickelte eine neue, ausschließlich für digitale Spiele bestimmte Mechanik namens „Double Team“, die ein ähnliches Spielgefühl vermittelte.

Da „Myriad“ in Commander nach wie vor sehr beliebt ist, wird man es wohl immer wieder sehen, wenn Wizards neue Sets für den Mehrspielermodus herausbringt. Behaltet das im Auge MTGordnet für zukünftige Veröffentlichungen, die möglicherweise zahlreiche neue Karten enthalten.

Meistere die Mechanik der Myriaden

Myriad verändert die Dynamik beim Angriff in Kommandant. Anstatt dir einen einzelnen Spieler zum Feind zu machen, übst du gleichmäßigen Druck auf den gesamten Tisch aus. Kombiniere dies mit ETB-Auslösern, Fähigkeiten für Kampfschaden oder Opfersynergien, um den maximalen Nutzen daraus zu ziehen.

„Klinge der Selbst“ passt in fast jedes Commander-Deck, das auf Angriff ausgelegt ist. Spezielle „Myriad“-Decks können das Spielfeld überfluten und Gegner überwältigen, bevor diese sich stabilisieren können. Füge deinem Deck ein paar „Myriad“-Karten hinzu und sieh selbst, wie viel aggressiver deine Partien dadurch werden.

Häufig gestellte Fragen