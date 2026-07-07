Warhammer 40.000: Darktide führt die Klasse „Skitarii“ sowie neue Events und Missionen ein

Die Skitarii-Klasse ist ab sofort verfügbar in „Warhammer 40.000: Darktide“ für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

in „Warhammer 40.000: Darktide“ für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Mit dem Update wird außerdem das Live-Event „Dark Rites“ eingeführt , neue „Expeditions“-Inhalte und weitere Gegnertypen.

, neue „Expeditions“-Inhalte und weitere Gegnertypen. Spieler können ihre Skitarii-Konfigurationen individuell anpassen durch einen neuen Talentbaum, kybernetische Upgrades und Servo-Skull-Begleiter.

Fatshark hat die lang erwartete Skitarii-Klasse für „Warhammer 40.000: Darktide“ veröffentlicht – damit handelt es sich um eines der umfangreichsten Inhalts-Updates des Spiels seit dessen Veröffentlichung. Das Update ist ab sofort auf Steam, PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar und führt einen neuen spielbaren Archetyp ein, der vom Adeptus Mechanicus inspiriert ist, sowie eine Reihe zusätzlicher Inhalte für bestehende Spieler.

Die Veröffentlichung fällt zudem mit dem Start des Live-Events „Dark Rites“, neuen Expeditions-Aktivitäten und der Einführung neuer Gegnertypen in ganz Tertium zusammen. Für „Darktide“-Spieler, die ihren Charakterpool um die neueste Klasse erweitern möchten, bleiben Aquilas die Premiumwährung des Spiels, mit der sich kosmetische Pakete und zusätzliche Inhalte freischalten lassen, die im Rahmen laufender Updates eingeführt werden.

Die Skitarii marschieren in die Dritte ein

In der neuen Klasse „Skitarii“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Skitarii Alpha Primus, eines Elite-Agenten, der durch fortschrittliche Kybernetik des Adeptus Mechanicus verbessert wurde. Fatshark erklärte, die Klasse sei auf Flexibilität ausgelegt und biete mehrere spielbare Spielstile, unterstützt durch einen nichtlinearen Talentbaum, der es den Spielern ermöglicht, ihre Charaktere auf Fernkampf, Nahkampf oder elektrische Angriffe auszurichten.

Eines der charakteristischen Merkmale dieser Klasse ist die Fähigkeit, bis zu drei Servo-Skull-Begleiter einzusetzen. Diese schwebenden Unterstützungseinheiten können eine Vielzahl von Aufgaben auf dem Schlachtfeld übernehmen, darunter das Hacken von Zielen, das Wiederbeleben gefallener Verbündeter und den Angriff auf Gegner mit Brandwaffen. Das System erweitert die kooperativen Missionen von „Darktide“ um eine neue Ebene taktischer Entscheidungsfindung.

Puh!

Die Spieler erhalten zudem Zugang zu einem eigenen Arsenal an Waffen des Adeptus Mechanicus. Zu den neuen Optionen zählen Lichtbogenwaffen, Phosphor-Blaster, Transsonische Klingen und Galvanikgewehre, wodurch den Skitarii Ausrüstung zur Verfügung steht, die sich deutlich von der Ausrüstung der bestehenden Klassen unterscheidet.

Über die Anpassungsmöglichkeiten im Kampf hinaus bietet diese Klasse zusätzliche Optionen bei der Charaktererstellung. Die Spieler können verschiedene Augmentationsmuster, Materialarten, Herkunftsorte in den Schmiedewelten und Sprachprofile auswählen, wodurch sie eine individuellere Version der kybernetischen Soldaten des Omnissiah erstellen können.

AUF LAGER EXKLUSIVES ANGEBOT VERLAG

ENEBA-PREIS

HUB-PREIS

★

★

★

★

★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE





i





Sie müssen kein registrierter Nutzer sein, um die Funktion zu nutzen. Nutzungslimit: 3.







DERZEIT NICHT VERFÜGBAR

BEI ENEBA GÜNSTIGER KAUFEN



Das Skitarii-Update erscheint zeitgleich mit dem Live-Event „Dark Rites“, bei dem Einsatzteams die Aufgabe haben, verdorbene Relikte zurückzuholen, die vom Admonition-Kult gesammelt wurden. Während des gesamten Events können sich die Spieler einer von zwei Fraktionen anschließen, die jeweils einzigartige Spielboni und Belohnungen bieten.

Die Anhänger der Heiligen Messelina legen den Schwerpunkt auf Teamunterstützung durch eine größere Reichweite der Kohärenz sowie eine höhere Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit, während die „Geißel der Glaubenslosen“ aggressivere Boni bietet, die sich auf Schadensausstoß und Verbrennungseffekte konzentrieren. Das Event ist so konzipiert, dass es je nach Vorliebe der Spieler unterschiedliche Ansätze zur Missionerfüllung ermöglicht.

Fatshark hat „Expeditions“ außerdem um eine neue Plünderzone erweitert, die die Spieler im Morgengrauen in die Ödlande von Atoma führt. Das Update umfasst Umweltgefahren, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, Anpassungen der Spielbalance sowie Fehlerbehebungen, die darauf abzielen, das Spielerlebnis insgesamt zu verbessern.

Die „Scab“- und „Dreg“-Vanguards – die sehen aus, als müssten sie mal gründlich gewaschen werden.

Inzwischen sind zwei neue Gegnertypen in Tertium aufgetaucht. Die „Scab Vanguard“ und die „Dreg Vanguard“ sind mit Schilden ausgerüstete menschliche Elitesoldaten, die Widerstandsfähigkeit mit erhöhter Mobilität verbinden und damit neue Herausforderungen für Trupps darstellen, die daran gewöhnt sind, gegen langsamere, von Ogryns dominierte Bedrohungen zu kämpfen. Zusammen mit der Skitarii-Klasse, dem Live-Event und den Missions-Updates stellt der neueste Patch eine der umfangreichsten Erweiterungen dar, die „Darktide“ seit seiner Veröffentlichung erhalten hat.