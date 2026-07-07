VALORANT Akt 4 startet mit der neuen Karte „Summit“, dem Modus „Retake“ und saisonalen Inhalten

VALORANT Saison 2026, Akt 4 startet am 24. Juni mit der neuen Karte „Summit“.

startet am 24. Juni mit der neuen Karte „Summit“. Riot Games führt außerdem „Retake“ ein , ein neuer 3-gegen-3-Modus, bei dem der Kampf nach dem Platzieren der Bombe im Mittelpunkt steht.

, ein neuer 3-gegen-3-Modus, bei dem der Kampf nach dem Platzieren der Bombe im Mittelpunkt steht. Das Update enthält die „Blackspyre Collection“ sowie einen neuen Battlepass mit kosmetischen Gegenständen und Belohnungen.

Riot Games hat „Summit“ vorgestellt, die neueste Karte, die im Rahmen von Akt 4 der Saison 2026 in VALORANT erscheint. Die Karte wird am 24. Juni veröffentlicht und bietet ein neues Schlachtfeld in einer Radiant-Ausbildungsakademie in den Bergen Chinas.

Die neue Saison erweitert zudem die spielbaren Inhalte von VALORANT über die traditionellen Wettkampfsmatches hinaus. Neben dem Summit fügt Riot eine eigene „Summit Only“-Playlist, einen neuen „Retake“-Modus sowie eine ganze Reihe neuer kosmetischer Inhalte im Rahmen der Blackspyre-Kollektion und des neuesten Battlepasses hinzu. Für Spieler, die vor Beginn der neuen Saison zu VALORANT zurückkehren, bleiben VALORANT-Punkte die wichtigste Möglichkeit, Premium-Kosmetikgegenstände, Battlepass-Inhalte und die im Laufe des Akts vorgestellten Bundles freizuschalten.

„Summit“ wird die neueste Wettkampfkarte in VALORANT

„Summit“ basiert auf einem traditionellen dreispurigen Layout und verfügt über zwei Spike-Standorte, führt jedoch eine neue Umgebungsmechanik ein, die den Spielverlauf im Laufe der Runden verändern soll. Die Karte enthält drei abbaubare Wände, die an den Standorten A, Mid und B positioniert sind.

Sobald diese Wände aktiviert sind, verändern sie das Schlachtfeld für den Rest der Runde dauerhaft, indem sie wichtige Sichtlinien unterbrechen und Rotationswege einschränken. Laut Riot soll diese Mechanik neue strategische Möglichkeiten schaffen und die Teams gleichzeitig dazu zwingen, sich im Verlauf der Matches anzupassen.

Die Karte ist zudem mit der übergeordneten Geschichte von VALORANT verknüpft. Laut Riot befand sich in Summit einst das Radiant-Kloster, in dem Sage trainierte, bevor sie sich dem VALORANT-Protokoll anschloss. Die Kulisse vereint traditionelle Architektur, Trainingsanlagen und Meditationsgärten, die sich über die bergige Landschaft erstrecken.

Um die Spieler dazu anzuregen, die Karte in einem Wettkampfumfeld kennenzulernen, wird „Summit“ unmittelbar nach der Veröffentlichung in die Wettkampf-Warteschlange aufgenommen. In den ersten zwei Wochen verringern Niederlagen auf „Summit“ die Rangwertung um 50 % weniger als üblich, während Siege weiterhin den vollen Rangwertzuwachs einbringen. Riot führt außerdem in den ersten sieben Tagen nach der Veröffentlichung eine eigene „Summit Only“-Warteschlange ein, in der Spieler die neue Karte ausschließlich nach den Swiftplay-Regeln spielen können.

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Weitere Features von VALORANT Akt 4

Neben der neuen Karte führt Riot „Retake“ ein, einen neuen rundenbasierten 3-gegen-3-Modus, der sich ausschließlich auf Szenarien nach dem Platzieren des Spikes konzentriert. Jede Runde beginnt mit bereits platziertem Spike, sodass ein Team verteidigen muss, während die gegnerische Seite versucht, den Ort zurückzuerobern und den Spike zu entschärfen.

Die Teams wechseln zwischen den Runden die Seiten, während sich die zufällig generierten Ausrüstungen im Laufe des Spiels weiterentwickeln. Laut Riot soll dieser Modus temporeichere taktische Duelle ermöglichen, die sich auf eine der wichtigsten Spielsituationen in VALORANT konzentrieren, ohne dass die Spieler ein komplettes Match absolvieren müssen.

In Akt 4 wird außerdem die „Blackspyre“-Kollektion vorgestellt, eine neue Kosmetiklinie, die von Science-Fiction und Fantasy inspirierte Designs vereint. Die Kollektion umfasst Skins für Phantom, Sheriff, Spectre und Ares sowie eine neue Nahkampfwaffe namens „Divide“.

Der neueste Battlepass bietet zudem eine Reihe neuer freischaltbarer Belohnungen, darunter den Waffen-Skin „Sky Reaper Ghost“, die Squad-Karte „Heal Up“, das Spray „Blep“ und weitere Kosmetikgegenstände. Mit „Summit“, „Retake“, neuen Kosmetikgegenständen und Fortschrittsbelohnungen stellt Akt 4 der Saison 2026 eines der bislang größten Inhaltsupdates des Jahres für VALORANT dar. auf allen wichtigen Plattformen.