Razer bringt die limitierte „Kitsune Ryu Edition“ für Fans von Street Fighter 6 auf den Markt

Die Razer Kitsune – Ryu Edition erscheint während der EVO 2026 für PlayStation 5 und PC.

erscheint während der EVO 2026 für PlayStation 5 und PC. Der Controller in limitierter Auflage enthält exklusive „Street Fighter 6“-Illustrationen, die von Ryu inspiriert sind.

enthält exklusive „Street Fighter 6“-Illustrationen, die von Ryu inspiriert sind. Hardware für Turniere umfasst optische Schalter, ein Layout mit allen Tasten und Razer Chroma RGB-Beleuchtung.

Razer hat den „Kitsune – Ryu Edition“ vorgestellt, eine neue limitierte Auflage seines hebel-losen Arcade-Controllers, der von „Street Fighter 6“ inspiriert ist. Der Controller, der während der EVO 2026 in Las Vegas auf den Markt kommt, kombiniert exklusive Grafiken zu Ehren einer der bekanntesten Figuren des Kampfspiels mit derselben wettkampforientierten Hardware, die auch im Original-Kitsune zu finden ist.

Der für PlayStation 5 und PC entwickelte Controller richtet sich sowohl an Wettkampfspieler von Kampfspielen als auch an Sammler. Neben seinen turniertauglichen Funktionen erscheint diese limitierte Auflage zu einem Zeitpunkt, an dem „Street Fighter 6“ weiterhin eine herausragende Rolle in der Wettkampfszene der Kampfspiele spielt. Spieler, die ihr „Street Fighter 6“-Erlebnis mit neuer Hardware erweitern möchten, können zudem „Fighter Coins“ nutzen, um zusätzliche Charaktere, kosmetische Inhalte und Battle-Pässe freizuschalten, die im Rahmen der laufenden Updates nach der Veröffentlichung des Spiels veröffentlicht werden.

Die Kitsune erhält ein „Street Fighter 6“-Makeover

Das herausragende Merkmal der neuen Ausgabe ist die neu gestaltete Aluminium-Oberplatte, die mit einer monochromen Illustration von Ryu verziert ist, akzentuiert durch kräftige rote Highlights, die vom charakteristischen Look des legendären Kämpfers inspiriert sind. Laut Razer wurde der Controller in limitierter Auflage hergestellt, was ihn sowohl zu einem leistungsstarken Peripheriegerät als auch zu einem Sammlerstück für Fans der Spielereihe macht.

Abgesehen vom Design bleibt die Hardware gegenüber dem ursprünglichen Kitsune unverändert. Der Controller verfügt anstelle eines herkömmlichen Arcade-Joysticks über eine Anordnung mit ausschließlich Tasten, sodass die Spieler Richtungsbefehle über vier spezielle Bewegungstasten ausführen können, die für eine schnellere und konsistentere Ausführung im Wettkampfspiel ausgelegt sind.

Es ist auch in einer 2XKO-Version erhältlich.

Razer hat den Controller zudem mit seinen flachen, linearen optischen Schaltern ausgestattet, die kürzere Auslösewege für schnellere Eingaben bieten. In Kombination mit dem All-Button-Design sollen die Schalter fortgeschrittene Techniken, präzise Bewegungen und schnelle Reaktionen in Turnierspielen ermöglichen.

Spieler können den Controller mithilfe der Razer Chroma RGB-Beleuchtung weiter individualisieren, wobei zahlreiche Lichteffekte und Farbkombinationen zur Verfügung stehen, um sein Aussehen anzupassen. Für „Street Fighter 6“-Spieler, die nach der Aufrüstung ihres Setups ihren Kader weiter ausbauen möchten, bleiben „Fighter Coins“ die wichtigste Währung im Spiel, um Zugang zu neuen Kämpfern, Premium-Kosmetikartikeln und saisonalen Inhalten zu erhalten.

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Entwickelt für Turniere und Wettkämpfe

Der „Kitsune – Ryu Edition“ behält das schlanke, tragbare Design des Original-Controllers bei, wodurch Spieler ihn leichter zwischen ihren Heim-Setups, lokalen Turnieren und großen Wettkampfturnieren wie der EVO transportieren können. Außerdem sind mehrere turnierorientierte Funktionen serienmäßig enthalten. Ein abnehmbares USB-Typ-C-Kabel vereinfacht den Transport, während eine integrierte Kabelsicherung versehentliche Unterbrechungen während der Matches verhindert. Der Controller verfügt zudem über einen „Tournament Lock Switch“, der nicht benötigte Tasten deaktiviert, um den Regeln von Wettkämpfen zu entsprechen.

Außerdem gibt es ein grelles „E-Sport-Grün“ für alle, die beim Spielen von Beat-’em-ups eine Sonnenbrille tragen möchten.

Der Controller wurde speziell für Kampfspiele auf der PlayStation 5 und dem PC entwickelt. Sein layout ohne Joystick wird dank seiner Konsistenz und der schnellen Richtungsbefehle bei Profispielern immer beliebter. Die Kitsune – Ryu Edition, die zeitgleich mit der EVO 2026 auf den Markt kommt, verbindet hochwertige Hardware mit einer der kultigsten Figuren aus „Street Fighter“ und bietet sowohl Wettkampfspielern als auch Sammlern eine neue Möglichkeit, die langjährige Kampfspielserie zu feiern und sich gleichzeitig auf zukünftige Turniere vorzubereiten.