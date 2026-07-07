„Jurassic World Evolution 3“: Die Erweiterung „Rebirth“ erscheint mit dem Distortus Rex, einer neuen Kampagne und umfangreichen Gameplay-Features

Vier neue Dinosaurier kommen an , darunter der furchterregende Distortus rex und der fliegende Mutadon.

, darunter der furchterregende Distortus rex und der fliegende Mutadon. Eine neue Story-Kampagne erkundet drei geheime Einrichtungen auf der Île Saint-Hubert.

erkundet drei geheime Einrichtungen auf der Île Saint-Hubert. Kostenloses Update 1.3 bietet unter anderem das semi-aquatische Verhalten des T. rex, neue Arten, Drohnen und vieles mehr.

Mit der Veröffentlichung der Erweiterung „Rebirth“ – einem umfangreichen DLC, der von den Ereignissen inspiriert ist, die zu „Jurassic World Rebirth“ führten – hat „Jurassic World Evolution 3“ ein kühnes neues Kapitel aufgeschlagen. Die von Frontier Developments in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences entwickelte Erweiterung führt neue Dinosaurier, neue Management-Mechaniken und eine Kampagne ein, die auf der geheimnisvollen Île Saint-Hubert spielt.

Die Erweiterung „Rebirth“ ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und bietet vier neue Tierarten, fast 400 Landschaftselemente sowie mehrere wichtige Spielsysteme. Von geothermischen Energienetzen bis hin zu Freiluftvolieren erweitert der DLC die Möglichkeiten der Spieler, in ihren prähistorischen Parks zu bauen und zu verwalten, erheblich.

Die Erweiterung „Rebirth“ für „Jurassic World Evolution 3“ führt den Distortus Rex und eine neue Kampagne ein

Die wichtigste Neuerung ist zweifellos der Distortus rex, ein gentechnisch veränderter Raubtier, der die Sicherheitssysteme des Parks bis an ihre Grenzen bringen soll. Mit einzigartigen Tötungsanimationen und extremer Aggressivität sticht diese Kreatur als einer der gefährlichsten Dinosaurier hervor, die jemals in der Serie vorgestellt wurden.

Hinzu kommen drei weitere Arten, die direkt aus „Jurassic World Rebirth“ stammen. Der Mutadon vereint den Jagdinstinkt eines Velociraptors mit der Flugfähigkeit eines Pterosauriers, was ihn zu einer besonders schwer zu bändigenden Kreatur macht. Außerdem können sich die Spieler auf den riesigen Titanosaurus freuen, darunter eine erstmals erscheinende Jungtiervariante, sowie auf die kleine, aber charmante Aquilops-Familie.

Der D-Rex, hier zu sehen, wie er einen *Kochkuss* gibt

Die Story-Kampagne der Erweiterung spielt vor die Ereignisse des Films und erstreckt sich über drei verschiedene Standorte auf der Île Saint-Hubert. Die Standortleiter werden den Betrieb am Hauptstandort, in Ancient Valley und im Riverside Lab beaufsichtigen, wobei jeder Standort seine eigenen Ziele und Managementherausforderungen mit sich bringt.

Ein neues Aufdragssystem bietet den Spielern mehr Freiheit bei der Gestaltung ihres Fortschritts in der Kampagne. Prioritäre Aufträge treiben die Hauptgeschichte voran, während optionale Ziele zusätzliche Genome, experimentelle Eigenschaften, Forschungsprojekte und andere Belohnungen freischalten.

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Eine der wichtigsten Neuerungen im Gameplay ist „Geothermie“, ein neues Energiesystem, mit dem Spieler über unterirdische Rohrleitungsnetze Strom erzeugen und verteilen können. Anders als in früheren Teilen der Reihe erstreckt sich das Energiemanagement nun über die gesamte Insel, was beim Ausbau der Anlagen neue strategische Überlegungen erforderlich macht.

Mit der Erweiterung werden außerdem Freiluftgehege eingeführt, in denen fliegende Reptilien in größeren und naturgetreueren Umgebungen leben können. Diese Gehege zeichnen sich durch größere Flughöhen, erweiterte Optionen zur Geländegestaltung und uneingeschränkte Sichtmöglichkeiten aus, was sie zu einer der visuell beeindruckendsten Neuerungen in Jurassic World Evolution 3.

Denkt doch mal an all die Kinder von heute, die wirklich glauben, dass solche Kreaturen echte Dinosaurier sind.

Spieler, die sich für genetische Experimente interessieren, können sieben neue experimentelle Merkmale nutzen. Diese fortgeschrittenen Modifikationen verändern das Verhalten, die sozialen Interaktionen und die biologischen Eigenschaften der Dinosaurier und schaffen so neue Herausforderungen und Möglichkeiten bei der Gestaltung von Ausstellungen.

Neben dem kostenpflichtigen DLC hat Frontier das kostenlose Update 1.3 für alle Spieler veröffentlicht. Das Update führt ein semi-aquatisches Verhalten für den T. rex ein, ermöglicht den Betrieb von „Cretaceous Cruise“-Attraktionen durch Volieren, fügt die aus „Jurassic World Evolution 2“ bekannte Cearadactylus-Familie wieder hinzu und enthält Handleuchtfackeln für Ranger-Fahrzeuge, erweiterte Drohnenfunktionen sowie weitere Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit.