Honkai: Star Rail Version 4.3 ist jetzt verfügbar – mit der Mortenax-Klinge, neuen Events und kostenlosen Stellar Jades

Honkai: Star Rail Version 4.3 ist nun auf allen Plattformen verfügbar.

ist nun auf allen Plattformen verfügbar. Mortenax Blade wird als neuer 5-Sterne-Charakter der Klasse „Fire Nihility“ in die Charakterliste aufgenommen.

wird als neuer 5-Sterne-Charakter der Klasse „Fire Nihility“ in die Charakterliste aufgenommen. Spieler können kostenlose „Stellar Jades“ verdienen, Sonderpässe und exklusive Kosmetikartikel.

HoYoverse hat „Honkai: Star Rail“ Version 4.3 mit dem Titel „The Lethe Below the Living“ veröffentlicht und damit ein umfangreiches neues Story-Kapitel, eine spielbare Version von „Mortenax Blade“ sowie mehrere neue Events für das beliebte rundenbasierte Rollenspiel eingeführt. Das Update ist ab sofort auf PC, iOS, Android, PS5 und im Epic Games Store verfügbar.

Als eines der größten Updates des Spiels in den letzten Monaten erweitert Version 4.3 die laufende „Planarcadia“-Handlung und führt gleichzeitig neue Belohnungen, Endgame-Inhalte und Warp-Banner ein. Spieler, die Mortenax Blade und seinen charakteristischen Lichtkegel in ihre Sammlung aufnehmen möchten, können die im Spiel verdienten Stellar-Jades verwenden oder mit Oneiric-Splittern aufladen, um an den neuesten Bannern zu ziehen.

Honkai: Star Rail Version 4.3 setzt die Geschichte von Planarcadia fort

Die wichtigste Neuerung in Version 4.3 ist die neue Trailblazer-Mission „Der Lethe unter den Lebenden“. Das neueste Kapitel führt die Spieler tiefer in Planarcadia hinein, während sich der Trailblazer und Mortenax Blade auf den Weg zum uralten Fluss Lethe machen, der in der „World in Canvas“ verborgen liegt. Auf ihrem Weg müssen sie sich der wachsenden Bedrohung durch Lord Ravager Asat Pramad und dem anhaltenden Einfluss des Äons „Voracity“ stellen.

Schau dir das an! Ein Sturm aus Schwertern!

Blades Reise bildet den emotionalen Mittelpunkt des Updates. Nachdem er jahrhundertelang den Fluch von Shuhu in sich getragen hat, sucht der Stellaron-Jäger nun nach einem endgültigen Ende seines Leidens, indem er sich die Macht der „Voracity“ zunutze macht. Ob diese Entscheidung letztendlich Freiheit, den Tod oder etwas ganz anderes mit sich bringt, bleibt eine der größten Fragen, die der neue Story-Inhalt aufwirft.

Mit Version 4.3 feiert Mortenax Blade sein spielbares Debüt – ein 5-Sterne-Feuer-Charakter, der dem Pfad der Nichtigkeit folgt. Sein Spielstil dreht sich darum, eine spezielle Zone zu erzeugen, die seine Fähigkeiten verstärkt und es Verbündeten gleichzeitig ermöglicht, Debuffs anzubringen, die seine Folgeangriffe verstärken. HoYoverse hat außerdem den neuen 5-Sterne-Lichtkegel „Reforged in Hellfire“ veröffentlicht, der den Spielern ein weiteres Premium-Bannerziel für ihre Sternjade und ihre Oneirischen Splitter bietet.

Neben der Hauptgeschichte führt das Update mehrere neue Aktivitäten und Belohnungen ein. Spieler können an den Events „Pixel Plane Rumble“ und „Wispae Amusement Park“ teilnehmen, 600 Stellar Jades als Entschädigung für Wartungsarbeiten und Fehlerbehebungen einlösen und im Rahmen der Login-Aktion „Gift of Odyssey“ 10 „Star Rail Special Passes“ verdienen. Das Update fügt außerdem den „Starward-Modus“ hinzu, eine neue Hochstuf-Herausforderungsvariante für „Memory of Chaos“, „Pure Fiction“ und „Apocalyptic Shadow“, bei der die Spieler drei separate Teams zusammenstellen müssen, um zusätzliche „Stellar Jade“-Belohnungen zu erhalten.

AUF LAGER EXKLUSIVES ANGEBOT VERLAG

ENEBA-PREIS

HUB-PREIS

★

★

★

★

★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE





i





Sie müssen kein registrierter Nutzer sein, um die Funktion zu nutzen. Nutzungslimit: 3.







DERZEIT NICHT VERFÜGBAR

AUF ENEBA EINKAUFEN



HoYoverse arbeitet weiter an der Zukunft von „Honkai: Star Rail“

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2023 hat sich „Honkai: Star Rail“ zu einem der erfolgreichsten Spiele von HoYoverse entwickelt und weltweit mehr als 150 Millionen Downloads verzeichnet. Das Science-Fiction-RPG reiht sich in die Riege der anderen großen Titel des Unternehmens ein, darunter Genshin Impact sowie „Zenless Zone Zero“, wodurch sich HoYoverse als einer der größten Namen in der Alles rund ums GamingIndustrie.

Der Entwickler gibt bereits einen kleinen Vorgeschmack darauf, was nach Version 4.3 als Nächstes kommt. Parallel zum Update hat HoYoverse eine bevorstehende Zusammenarbeit mit UGREEN angekündigt, die themenbezogene Fanartikel und Werbeveranstaltungen in mehreren Regionen umfassen wird. Das Unternehmen hat zudem weiterhin Andeutungen zur Rückkehr der „Holy Grail War“-Kooperation im Laufe dieses Sommers gemacht, was darauf hindeutet, dass weitere Crossover-Inhalte in Vorbereitung sind.

Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht, aber es sieht beeindruckend aus.

Da sich der „Planarcadia“-Handlungsbogen einem entscheidenden Wendepunkt nähert, eine neue Version von Blade endlich spielbar wird und weitere Kooperationen in Aussicht stehen, legt Version 4.3 wichtige Grundlagen für die Zukunft von Honkai: Star Rail. Für Spieler, die ihre nächsten Ziehungen planen, ist jetzt vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um ihre gesammelten „Stellar Jades“ auszugeben – oder einige „Oneiric Shards“ umzuwandeln, bevor die aktuellen Banner auslaufen.