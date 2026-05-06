Die 10 besten Spiele wie „Genshin Impact“: RPGs im Anime-Stil im Jahr 2025

Da ich selbst ein ziemlicher Gacha-Fan bin, habe ich jahrelang versucht, die besten Spiele zu finden, die Genshin Impact um zu sehen, ob ich dasselbe Gefühl des Staunens und der Aufregung einfangen kann, das ich hatte, als ich damals zum ersten Mal in Mondstadt ankam 2020Das war natürlich nicht einfach, wenn man bedenkt, wie einzigartig und fesselnd dieses Spiel war – selbst für mich, der ich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits mehrere Gachas durchgespielt hatte.

Doch obwohl das Spiel die Anime-Gacha-Szene dominiert und seit Jahren die Umsatzcharts für Live-Service-Handyspiele anführt, kann ich mit Sicherheit sagen, dass Genshin Impact hat nun einige sehr starke Konkurrenten unter den Online-Gachas im Anime-Stil. Und für diejenigen unter euch, die Genshin’s Wenn dir das Spielgefühl gefällt, aber du auf Mikrotransaktionen verzichten möchtest, habe ich auch einige tolle Einzelspieler-Alternativen für dich zusammengestellt, die du dir unbedingt ansehen solltest.

Jedes Spiel, das du hier siehst, weist mindestens zwei Merkmale auf, die Genshin Impact das großartige Spiel, das es heute ist: eine riesige, interaktive offene Welt, wunderschöne Anime-Grafik, schillernde Charaktere, ein intensives, gruppenorientiertes Kampfsystem, spannende Gacha-Mechaniken und eine starke, übergreifende Geschichte, die dich in Atem hält.

Ich gebe dir auch ein paar Tipps, wie du gute Genshin– genau wie du, also vergiss nicht, dir Notizen zu machen!

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Genshin Impact

Hier sind die Top-Tipps unseres Teams für die Spiele, die unserer Meinung nach jeder Genshin Impact Spieler, die nach einer Alternative suchen, würden gerne spielen – von Online-Spielen, in denen man über Spielwährungen seine Lieblingscharaktere sammeln kann, bis hin zum besten Einzelspieler-Spiel, das Genshin thematisch, auch ohne Gacha-System.

Stürmische Wellen (2020) – das Spiel, das Genshin Impact was die Handlung, die Charaktere, die Kämpfe, die Erkundung, die Grafik und das allgemeine Spielgefühl angeht. Es ist mit Abstand das beste Genshin– anscheinend noch nicht von miHoYo veröffentlicht. Honkai: Star Rail (2023) – ein rundenbasiertes Gacha-Spiel im Anime-Stil von mihoYo, das im selben Universum spielt wie Genshin Impact and Honkai Impact 3rd. Xenoblade Chronicles 3 (2022) – ein Einzelspieler-JRPG mit teambasierten Echtzeitkämpfen, wunderschön gestalteter Grafik im Anime-Stil und einer Erzählweise, die an Genshin’s.

Diese Spiele gehören zur absoluten Spitzenklasse und werden sowohl Gelegenheitsspieler als auch erfahrene Spieler sicherlich nicht enttäuschen Genshin Fans, aber falls ihr diese Spiele bereits ausprobiert habt und euch keines davon gefallen hat, macht euch keine Sorgen. Ich habe sieben weitere großartige Genshin– hier findest du einige Vorschläge, von denen vielleicht gerade das richtige Spiel für dich dabei ist.

10 fantastische Anime-Spiele wie „Genshin Impact“, die dich fesseln werden

Nachfolgend sind die höchsten Stufen aufgeführt Genshin– ähnliche Spiele, auf die ich im Laufe meiner langjährigen Suche nach hervorragenden Alternativen gestoßen bin.

1. Stürmische Wellen [Die beste Alternative zu Genshin Impact]

Meine Bewertung

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Plattformen Microsoft Windows, Android, iOS, PlayStation 5, macOS Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Kuro Games

Stürmische Wellen weist deutlich mehr Ähnlichkeiten mit Genshin Impact als jeder andere Titel auf dieser Liste. Es bietet 3D-Anime-Grafik, nach Patches gestaffelte Veröffentlichungen von Story, Events und Charakteren, eine riesige Welt, die man frei erkunden kann, intensive Kämpfe mit Charakterwechsel, jede Menge Nebeninhalte und ein Gacha-System, mit dem Spieler neue Charaktere über die Spielwährung sammeln können.

Es ist keine exakte Kopie von GenshinAllerdings hebt sich „Stürmische Wellen“ durch eine düsterere Hauptgeschichte, durch „Echoes“, die man sammeln kann und die es ermöglichen, sich in Monster zu verwandeln, denen man im Kampf begegnet, sowie durch einen insgesamt F2P-freundlicheren Ansatz in Bezug auf Gacha und Gratisgeschenke deutlich von anderen Spielen ab.

Einfach gesagt, es ist eines der Die besten Open-World-Spiele Das ist ebenfalls ein kostenloses Gacha-Spiel, das sogar mit Genshin Impact in einer eigenen Kategorie.

Was das Spiel so besonders macht:

Weitläufige Erkundung einer offenen Welt Damit kannst du gleiten, an Wänden laufen und mitten in der Luft einen Enterhaken einsetzen.

Damit kannst du gleiten, an Wänden laufen und mitten in der Luft einen Enterhaken einsetzen. Kämpfe mit Charakterwechsel in Echtzeit beinhaltet Ein- und Auslauftechniken sowie reaktive Gegenangriffe.

beinhaltet Ein- und Auslauftechniken sowie reaktive Gegenangriffe. Gacha-basierter Spielfortschritt basierend auf Convenes und einem Belohnungssystem, mit plattformübergreifender Verfügbarkeit und konsistenten Event-Drops.

Pro-Tipp Die Version 2.4 wurde am 12. Juni 2025 weltweit veröffentlicht und bietet neue Gebiete, spielbare Charaktere wie Cartethyia, neue Kampfmodi und vieles mehr.

Stürmische Wellen enthält die Essenz von Genshin Impact mit seiner wunderschönen 3D-Anime-Grafik und der durch Gacha-Mechaniken angetriebenen Charakter-Sammlung. Es schafft sich durch taktischere Kämpfe und das einzigartige Echo-System für Monstertransformationen eine eigene Nische. Es ist nicht nur ähnlich, sondern oft sogar überlegen, was Spielmechanik und Spielerfreundlichkeit angeht.

2. Honkai: Star Rail [Das beste rundenbasierte Gacha-Spiel]

Meine Bewertung

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Plattformen Microsoft Windows, iOS, Android, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2023 Entwickler myHoYo

Honkai: Star Rail gehört neben Genshin Impact and Zenless Zone Zero, mitHSR Insbesondere hat der Gesamtumsatz zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels die Marke von 1.000.000.000 Dollar weit überschritten. Diese Zahlen spiegeln meiner Meinung nach die Qualität dieses Spiels treffend wider. Wenn man bedenkt, wie viel besser es in Bezug auf Spielmechanik und optische Gestaltung ist als die meisten anderen rundenbasierten Rollenspiele.

Abgesehen von den auffälligen, strategischen rundenbasierten Kämpfen ist das wichtigste Verkaufsargument Honkai: Star Rail ist seine phänomenale Geschichte und die Filmsequenzen. Es gibt jede Menge tolle Videospielverfilmungen Es gibt zwar schon einige davon, aber ich glaube, ein Film, der auf den Abenteuern der Trailblazer an Bord des Astral Express basiert, hat das Potenzial, sie alle in den Schatten zu stellen.

Was das Spiel so besonders macht:

Filmische Erzählweise im Anime-Stil weckt Aufmerksamkeit.

weckt Aufmerksamkeit. Strategische rundenbasierte Kämpfe schafft ein Gleichgewicht zwischen Zugänglichkeit und Tiefe.

schafft ein Gleichgewicht zwischen Zugänglichkeit und Tiefe. Regelmäßige Aktualisierungen der Inhalte (neue Kapitel der Geschichte, Events, Banner) sorgen für langfristiges Interesse und Abwechslung.

Pro-Tipp Der „Departure Warp“ (Starter-Banner) hat eine 5-Sterne-Ziehquote von 0,6 % und garantiert einen 5-Sterne-Charakter innerhalb von 50 Ziehungen, wobei alle 10 Ziehungen eine Chance von 5,1 % auf einen 4-Sterne-Charakter besteht.

Honkai: Star Rail ist ein rundenbasiertes RPG-Kraftpaket, das den Spielern Geschichte und Spektakel gleichermaßen bietet. Es steht Genshin Impact in nichts nach und setzt sogar neue Maßstäbe für das Genre. Sehnst du dich nach einem Gacha-Spiel, das filmische Tiefe mit taktischem Gameplay verbindet? Dann ist dies genau das Richtige für dich.

3. Xenoblade Chronicles 3 [Das beste storybasierte Anime-Spiel mit Gruppenkämpfen]

Meine Bewertung

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Monolith Soft

Nachdem wir uns nun ein paar Live-Service-Gacha-Spiele angesehen haben, wie wäre es mit einem ein actionreiches Rollenspiel mit Grafiken im Anime-Stil, einer unglaublichen Sprachausgabe und einem gruppenorientierten Kampfsystem – und das ganz ohne Mikrotransaktionen? Xenoblade Chronicles 3 wird den Genshin-Hunger derjenigen unter euch stillen, die ihre monatlichen Ausgaben begrenzen möchten, da Gachas sehr schnell ziemlich teuer werden können.

Der Vorgänger, Xenoblade Chronicles 2, verfügt über ein Gacha-System in Form der „Blade Resonance“-Mechanik; wenn du also noch Lust auf Gacha hast, solltest du vielleicht erst dieses Spiel ausprobieren.

Was das Spiel so besonders macht:

rühmt sich Über 70 Stunden Story-Inhalt mit hohem Wiederspielwert durch Gefechte und NG+.

mit hohem Wiederspielwert durch Gefechte und NG+. Wechsel der Partyklasse wird im Rahmen der Quest „Hillside Hulk“ in Kapitel 2 freigeschaltet und ermöglicht flexible Teamrollen.

wird im Rahmen der Quest „Hillside Hulk“ in Kapitel 2 freigeschaltet und ermöglicht flexible Teamrollen. Klassen steigen im Rang auf durch Nachfolgepunkte.

Pro-Tipp Du schaltest den Klassenwechsel in der Gruppe frei, nachdem du die Quest „Hillside Hulk“ in Kapitel 2 abgeschlossen hast. Dadurch werden Heldenklassen freigeschaltet, die sich durch das Sammeln von „Nachfolgepunkten“ im Laufe der Erkundung und durch Nebenquests weiterentwickeln.

Xenoblade Chronicles 3 bietet ein reichhaltiges, ausgefeiltes Anime-Action-RPG-Erlebnis mit Tiefe und Langzeitwert. Die umfangreiche Handlung (über 70 Stunden), die einzigartige Gruppenmechanik, das anpassungsfähige Klassensystem und der auf Werten basierende Spielfortschritt sorgen für einen fesselnden Spielablauf.

4. Persona 5 [Das beste Anime-Spiel mit fesselnden Charakteren]

Meine Bewertung

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Plattformen PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2016 Entwickler P-Studio

Persona 5 ist ein klassisches JRPG, das Dungeon-Crawler-, rundenbasierte Kampf- und Social-Simulation-Elemente zu einem herausragenden Gesamtpaket vereint, wodurch es sich deutlich von anderen ähnlichen Spielen abhebt Genshin Impact. Es ist zudem eines der meistverkauften Rollenspiele aller Zeiten und hat bereits im Jahr 2024 die Marke von 10.000.000 Exemplaren überschritten.

Wenn du auffesselnde Dungeon-Crawler-Spiele und dir vorstellen kannst, wie du die Mechaniken einer Social-Sim-Simulation genießt, die es dir ermöglichen, mit zahlreichen lebhaften Charakteren im Stil von „Genshin“ in Kontakt zu treten, dann aufgepasst: Du hast gerade dein nächstes Lieblingsspiel gefunden!

Was das Spiel so besonders macht:

10,45 Millionen verkaufte Einheiten weltweit. Das größte Spiel der „Megami Tensei“-Reihe.

weltweit. Das größte Spiel der „Megami Tensei“-Reihe. Fusion während einer Vollmond erhöht die Wahrscheinlichkeit seltener „Fusionsunfälle“, durch die exklusive Personas freigeschaltet werden.

erhöht die Wahrscheinlichkeit seltener „Fusionsunfälle“, durch die exklusive Personas freigeschaltet werden. MähdrescherÜber 700 Stunden Inhalt von Palästen bis hin zu Vertrauten, mit über 100 Stunden allein im reinen Story-Modus.

Pro-Tipp Die Mondphasen beeinflussen die Ergebnisse von Fusionen. Eine Fusion bei Vollmond erhöht leicht die Wahrscheinlichkeit von „Fusionsunfällen“, wodurch seltene Fähigkeiten ausgelöst werden.

Persona 5gilt als Meilenstein des JRPG-Designs: eine fesselnde Mischung aus strategischen Kämpfen, tiefgehenden Charakterbeziehungen, einer starken Handlung und spannungsgeladener Dungeon-Erkundung. Seine umfangreichen sozialen und spielerischen Systeme bieten nicht nur ein einzigartig fesselndes Erlebnis, sondern zeugen auch von Qualität auf Autorenebene und anhaltendem Erfolg.

5. The Legend of Zelda: Atem der Wildnis [Das beste Spiel für die Erkundung offener Welten]

Meine Bewertung

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Plattformen Nintendo Switch, Wii U, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Nintendo EPD

Wer hätte gedacht, dass das Spiel, dem „Genshin Impact“ vorgeworfen wurde, ein „Klon“ zu sein, auf dieser Liste stehen würde? Sarkasmus beiseite: Es ist eigentlich nicht schwer zu erkennen, warum das hochgelobte Gacha-Spiel so oft mit The Legend of Zelda: Atem der Wildnis.

Von seinen anregenden, kreativen Rätseln bis hin zu seiner atemberaubenden Open-World-Ästhetik hat dieses Spiel einen so großen Einfluss auf Genshin ImpactdassmyHoYo Die Entwickler haben selbst zugegeben, dass sie sich davon inspirieren ließen. Mit stundenlanger, hochwertiger Handlung, einem dynamischen Kampfsystem und einer hervorragend interaktiven offenen Welt, The Legend of Zelda: Atem der Wildnisist unglaublich.

Was das Spiel so besonders macht:

war Vorreiter bei Chemie- und Physik-Engine das es Elementen ermöglicht, miteinander zu interagieren, so wie im echten Leben.

das es Elementen ermöglicht, miteinander zu interagieren, so wie im echten Leben. hat den Grundstein gelegt für Ausdauerbasiertes Gleiten, Klettern und Ausdauermanagement .

. Vorgestellt auf100 Stunden Spielspaß voller Entdeckungen.

Pro-Tipp Elementarpfeile gewähren pauschale Schadensboni (+10 für Feuer/Eis; +20 für Blitz), und der Einsatz von Blitzpfeilen bei Regen oder im Wasser verdoppelt den Schaden durch einen Flächenwirkungseffekt.

The Legend of Zelda: Atem der Wildnis revolutionierte das Open-World-Design durch die Kombination von Elementarphysik, freier Erkundung und einer buchstäblich reaktiven Umgebung. Es gilt nach wie vor als Maßstab und ist ein passender Eintrag auf dieser Liste für jeden Genshin Fan, der nach den Ursprüngen des Genres sucht.

6. Tales of Arise [Das beste Action-JRPG im Stil von Genshin Impact]

Meine Bewertung

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Bandai Namco Studios

„Tales of Arise“ sticht als eines der Die besten JRPG-Spiele das in diesem Jahrzehnt erschienen ist, dank seiner unglaublichen Geschichte über eine Revolution, erstklassiger Anime-Grafik und einem Kampfsystem, das auf Elementarkombos und Team-Synergien basiert.

Auch wenn es sich nicht um eine reine Open-World-Welt handelt, bietet dieses Spiel mehrere große Karten mit einzigartigen Biomen und zahlreichen Nebenquests – einfach fantastisch, wenn man gerne Quests absolviert und Inhalte erkundet, die zwar größtenteils nichts mit der Hauptgeschichte zu tun haben, aber die Spielwelt und ihre Hintergrundgeschichte ebenso gut bereichern.

Darüber hinaus sind die gut ausgearbeiteten Figuren in Tales of Arise Das ist für mich das entscheidende Kaufargument. Ich finde es einfach toll, wie facettenreich sie im Vergleich zu gewöhnlichen JRPGs sind.

Was das Spiel so besonders macht:

Funktionen 70 Nebenquests im Hauptspiel (plus 40 DLCs).

(plus 40 DLCs). „Boost-Schläge“ Ermöglicht bis zu vier Charakteren, koordinierte Angriffsketten auszuführen.

Ermöglicht bis zu vier Charakteren, koordinierte Angriffsketten auszuführen. Lässt dich eintauchen in weitläufige Karten in verschiedenen Biomen.

Pro-Tipp Boost-Strikes füllen deine Artes-Anzeige wieder auf und verlängern deine Kombo-Kette. Wenn du sie mitten in einer Kombo ausführst, bleibt der Kombo-Schwung erhalten.

Tales of Arise ist ein kommerzieller und kritischer Erfolg und wurde unter anderem bei den „The Game Awards“ als bestes Rollenspiel 2021 ausgezeichnet. Für Genshin Fans, die auf der Suche nach einem wirklich umfassenden JRPG sind, Tales of Arise bietet ein fesselndes Erlebnis, das jede Stunde wert ist.

7. Tower of Fantasy [Das beste Gacha-MMORPG]

Meine Bewertung

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Plattformen Android, iOS, Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Hotta Studio

In Tower of Fantasy… erkunden die Spieler eine riesige offene Welt, in der andere Spieler auf der Karte sichtbar sind, was diesen Titel im Grunde zu einem Gacha-MMORPG macht. Dies war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eine willkommene Überraschung im Anime-Gacha-Genre, da selbst Genshin Impact bietet lediglich Koop-Unterstützung und kann nicht wirklich als echtes MMO betrachtet werden.

Es verfügt über ein Echtzeit-Kampfsystem, bei dem der Schwerpunkt auf dem Waffenwechsel liegt, anstatt auf GenshinWas den Charakterwechsel angeht: In diesem Spiel steuerst du nur eine Einheit und ziehst Waffen. Du erhältst zwar das Charaktermodell, zu dem eine bestimmte gezogene Waffe gehört, aber das ist größtenteils nur kosmetischer Natur. Du kannst sie komplett ignorieren und mit jeder beliebigen Waffe als deinen anpassbaren Hauptcharakter spielen.

Was das Spiel so besonders macht:

Echte MMO-Elemente mit gemeinsamer Spielwelt So kannst du gemeinsam mit anderen Spielern eine offene Welt erkunden.

So kannst du gemeinsam mit anderen Spielern eine offene Welt erkunden. Waffenorientierter Echtzeitkampf sorgt für einen flüssigen Spielablauf und ermöglicht individuelle Anpassungen.

sorgt für einen flüssigen Spielablauf und ermöglicht individuelle Anpassungen. Matrizen sorgen für starke Stat-Boni.

Pro-Tipp Matrizen sind an Waffen angebrachte Ausrüstungssets, die erhebliche Werteboni bieten und oft die Werte der Waffe selbst übertreffen. Beliebte Sets wie „Crow“ oder „Samir“ sind für bestimmte Spielstile unverzichtbar.

Tower of Fantasy erweitert das Anime-Gacha-Konzept, indem es den Spielern soziale Interaktion im MMO-Maßstab und umfassende Anpassungsmöglichkeiten durch „Matrices“ bietet. Mit Echtzeit-Multiplayer-Inhalten wie Dungeons für 4 Spieler, Raids für 8 Spieler und Bosskämpfen in der offenen Welt stellt es eine wesentliche Weiterentwicklung gegenüber Genshin.

8. Zenless Zone Zero [Das beste Hoyoverse-Spiel mit ausgefeilten Kampfmechaniken]

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Plattformen Windows, iOS, Android, PlayStation 5, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler myHoYo

Für alle, die gerne HoYoWenn dir die Art des Storytellings, der Grafikstil und die hochwertige Umsetzung von Gacha-Spielen gefallen, wird dir dieses Action-RPG im urbanen Setting bestimmt gefallen. Im Gegensatz zu Genshin Impact und alle anderen ähnlichen Spiele, Zenless Zone Zero geht viel respektvoller mit deiner Zeit um. Ich für meinen Teil kann bestätigen, dass es weniger zermürbend ist und großzügiger mit Ziehwährungen umgeht als die meisten anderen Gacha-Spiele – und ich habe schon viele gespielt.

Das Optimieren deiner Lieblingscharaktere macht einen großen Teil des Spielspaßes in diesen Titeln aus, ganz gleich, ob du hier deine Rotationen verfeinerst oder nach einer erstklassiger Acheron-Build HSR das simulierte Universum zu beherrschen.

Letztendlich ist dies das Gacha-Spiel, das ich all jenen unter euch empfehlen würde, die anspruchsvolle Kämpfe und eine wirkungsvolle, strategische Teambildung bevorzugen, aber nicht viel Zeit für umfangreiche Open-World-Spiele haben. Es bietet eine gut geschriebene Hauptgeschichte und jede Menge Nebenquests, ganz zu schweigen von einer ganzen Reihe ausdrucksstarker Charaktere, mit denen ihr euch anfreunden könnt, indem ihr ZZZdie Social-Sim-Funktion „Quality Time“.

Was das Spiel so besonders macht:

A Standard-Banner: 50–90 Ziehversuche , zusammen mit über 100 Freizüge und Polychromes aus Anmeldeprämien und Aktionen.

, zusammen mit über aus Anmeldeprämien und Aktionen. Fesselndes Kampfsystem mit unterhaltsamen Ausweichmechaniken.

mit unterhaltsamen Ausweichmechaniken. Ausgestattet mit einem „Quality Time“-Funktion der Sozialsimulation.

Pro-Tipp Wenn du eine perfekte Ausweichbewegung ausführst, wird ein Ausweich-Counter ausgelöst, der deine Antriebsanzeige wieder auffüllt und über die Dezibel-Bewertung deine Ultimate-Anzeige auflädt.

Zenless Zone Zero Das Spiel hat sich im Genre der urbanen Gacha-Spiele einen Namen gemacht, indem es großzügige Ziehmechaniken, skillbasierte Kämpfe und eine gelungene Mischung aus Story, Nebenquests und sozialen Systemen bietet. Das Spiel bietet eine hervorragende Balance zwischen zeitsparendem Gameplay und einem belohnungsreichen Fortschrittssystem.

9. Final Fantasy XIV [Die besten MMORPGs ähnlich wie Genshin Impact]

Meine Bewertung

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Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows, macOS Erscheinungsjahr 2010 Entwickler Square Enix

Möchtest du einGenshin-ähnliches Multiplayer-Spiel ohne Gacha-Mechanik mit deinen Freunden? Wenn ja, dann Final Fantasy XIV ist die beste Wahl, wenn man bedenkt, dass es das größte MMO ist, das diesen typischen Anime-Charme und (meistens) eine unbeschwerte Erzählweise bietet, die Genshinhat.

Das wird dir besonders gefallen Final Fantasy XIV Wenn du einen „hardcore“-Koop-Modus bevorzugst, wie Final Fantasy XIV hat eine ziemlich steile Lernkurve, da man sich im Vergleich zu anderen Spielen auf dieser Liste mit einer Vielzahl von Makros und Kampfmechaniken vertraut machen muss. Dennoch empfehle ich wärmstens, dieses Spiel allein schon wegen seiner großartigen Handlung auszuprobieren, die sich über mehrere Erweiterungen erstreckt.

Was das Spiel so besonders macht:

The Kostenlose Testversion umfasst drei Erweiterungen und ermöglicht das Spielen mit bis zu Stufe 70 ohne Zeitlimit .

umfasst drei Erweiterungen und ermöglicht das Spielen mit bis zu . Teamkampferfordert Geschick und macht Spaß.

Pro-Tipp Die kostenlose Testversion umfasst die gesamten Erweiterungen „A Realm Reborn“ und „Heavensward“.

Final Fantasy XIV MischungenCharme im Anime-Stil with echte MMO-Komplexität. Es bietet strukturierte Team-Dungeons, strategische Kampfvielfalt, beeindruckende 3D-Grafik und eine umfangreiche Handlung, die weit über einen herkömmlichen Gacha-Titel hinausgeht.

10. Ni no Kuni II: Das Königreich der Rückkehrer [Das beste Anime-Spiel mit herausragender Grafik]

Meine Bewertung

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Plattformen Nintendo Switch, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Stufe 5

Spiele, die inspiriert sind von Studio GhibliDer Grafikstil des Spiels ist, was die Anime-Optik angeht, im Allgemeinen hervorragend (was keine Überraschung ist), und obwohl Level-5 nicht wie beim ersten Spiel direkt mit dem Studio zusammengearbeitet hat, Ni no Kuni II: Das Königreich der Rückkehrer ist dennoch eine beeindruckende Fortsetzung, die diesen klassischen, GhibliGrafiken im -Stil, die einfach eine Augenweide sind.

Anstatt hier über ein Gacha-System Charaktere zu ziehen, sammelst du niedliche kleine Higgledies, die im Kampf Elementarangriffe einsetzen, indem du sie bei der Erkundung der riesigen offenen Welt entdeckst oder selbst herstellst. Dieses Spiel ist ein absolutes Muss, wenn du ein Fan von Genshin… mit seiner lebendigen 3D-Anime-Grafik.

Ich bin mir sicher, dass dir auch hier der Soundtrack von Joe Hisaishi gefallen wird. Er unterstreicht wirklich diese skurrile, märchenhafte Atmosphäre, die Genshin Auch Auswirkungen hat es.

Was das Spiel so besonders macht:

Elementarkräfte und taktische Feinheiten im Kampf.

Wunderschön Orchesterpartitur, komponiert von Joe Hisaishi .

. Die Kämpfe verlaufen nahtlos Wechsel zwischen Nahkampf und Magie in Echtzeit.

Pro-Tipp Du erhältst den Zauber „Frühlingsschloss“, der blaue Schatztruhen dauerhaft öffnet.

Ni no Kuni II ist ein Paradebeispiel dafür, wie man Bildwelt wie aus einem Bilderbuch, sinnvolle Kampfsystemeundmusikalisches Könnenund dabei gleichzeitig die Tiefe eines Action-RPGs ohne Gacha-Beschränkungen. Es ist eine gute Wahl für alle, die sich zu GenshinÄsthetik im -Stil.

Kurzfassung für vielbeschäftigte Gamer: Welches Spiel ist die beste Alternative zu „Genshin Impact“?

Wenn du ein Spielerlebnis im Stil von Genshin suchst, das sowohl Qualität als auch Schwung bietet, Stürmische Wellen zeichnet sich aus durch eine Spitzenzahl von 32.651 gleichzeitig online befindlichen Steam-Spielern am Erscheinungstag, etwa 780.000 aktive Nutzer pro Tag auf PC und Mobilgeräten sowie fast 10 Millionen Dollar Umsatz mit Mobilgeräten in der ersten Woche. Es ist sowohl geschmacklich als auch in puncto Traktion ein Konkurrent der Spitzenklasse.

Spiele, die Genshin Impact ähneln: Wie findet man eine gute Alternative?

Möchtest du herausfinden, ob ein Spiel deine Erwartungen als Genshin Impact Fan? Hier sind alle Aspekte, auf die du achten solltest, wenn du gute Titel finden möchtest, die diesem ähnlich sind:

1. Erkundung einer offenen Welt

Genshin Impact bietet eine riesige offene Welt mit unzähligen Erkundungsmöglichkeiten wie Gleiten, Rätseln, Kampfherausforderungen, Truhen, Weltbossen, Nebenquests und vielem mehr. Daher, Open-World-Spiele voller Dinge, mit denen man tatsächlich interagieren und die man frei erkunden kann sollte Ihr Interesse wecken.

Hier sind fünf Open-World-Spiele, die es zwar nicht ganz auf meine Liste geschafft haben, aber dennoch sehr solide Titel sind, die du unbedingt ausprobieren solltest, da Genshin Genießer:

Infinity Nikki

Legende von Zelda: Tränen des Königreichs

Azur Promilia [DEMNÄCHST]

Unsterbliche: Fenyx Rising

Ys IX: Monstrum Nox

2. Kampfaktion

Eine der besten Funktionen Genshin Das Besondere daran ist, wie dynamisch die Kämpfe sind, obwohl es die typische Aufstellung aus Hypercarry, Sub-DPS und Support gibt. Dies liegt vor allem daran, dass die Charaktere unterschiedliche Fähigkeiten haben und am Elementarreaktionssystem, das die Spieler dazu anregt, ihre Rotationen, das Teamplay und ihre Mikro-Steuerung zu optimieren.

In diesem Sinne: Wenn dir Genshin ImpactWenn dir diese Art von Kämpfen gefällt, solltest du nach Spielen Ausschau halten, die folgende Merkmale aufweisen:

Strategische, gruppenbasierte Kämpfe (Ein Charakterwechsel in Echtzeit ist ideal, aber nicht zwingend erforderlich)

(Ein Charakterwechsel in Echtzeit ist ideal, aber nicht zwingend erforderlich) Abwehren und/oder Ausweichen (Im Grunde jedes Spiel, bei dem man Konter spielen kann)

(Im Grunde jedes Spiel, bei dem man Konter spielen kann) Einzigartige Kampfmechaniken(z. B.Stürmische Wellen„Echo-Transformationen/Beschwörungen“, Xenoblade Chronicles 3Fusion Arts, HSR(Schwachstellen)

Je nach System

Entweder man liebt es oder man liebt es nicht, aber Genshin ImpactDas Gacha-System ist es, was einen Großteil der Spielergemeinde überhaupt erst bei der Stange hält. Denn was sind schon eine großartige Geschichte, unglaubliche Grafiken und wunderschön gestaltete Karten im Vergleich zu dem Hochgefühl, das man verspürt, wenn man ein 50/50-Zieh gewinnt oder seinen Lieblingscharakter nach nur wenigen Versuchen ergattert?

Wenn du den Nervenkitzel des Zufallsgenerators liebst, dann empfehle ich dir, diese einmal auszuprobieren Spiele im Anime-Stil mit Gacha-Systemen die nicht auf meiner Liste stehen:

Xenoblade Chronicles 2 (Einzelspieler, keine In-App-Käufe)

Arknights: Endfield

Ätherbeobachter

Honkai Impact 3rd

Bestrafung: Grauer Rabe

Sword Art Online: Variant Showdown

Epic Seven

Insbesondere Handyspiele haben TöneEs gibt zahlreiche Titel im Gacha-Genre, also schau doch einfach mal im App Store deines Smartphones vorbei, wenn du Lust auf weitere Spiele dieser Art hast. Denk aber daran, verantwortungsbewusst mit deinen Ausgaben umzugehen!

4. Anime-Ästhetik

Ein weiterer entscheidender Aspekt von Genshin Impact Was die meisten Spieler wahrscheinlich besonders anspricht, ist der an Anime angelehnte Grafikstil und die Erzählweise, die den Figuren, der Hintergrundgeschichte und dem Spiel insgesamt einen gewissen skurrilen Charme verleihen.

Zum Glück für dich gibt es viele Titel, die diese Eigenschaften aufweisen. Mein Rat? Schau dir das anJRPG-Spiele, denn dort findest du dein nächstes Lieblingsspiel wahrscheinlich direkt aus erster Hand.

5. Handlung und Figuren

Endlich mal ein guter Genshin-ähnlich muss zumindest eine gute Erzählweise und fesselnde Charaktere mit denen du dich verbinden kannst.

In diesem Fall,Rollenspiele mit überwiegend unbeschwerten Handlungen die auch zwischendurch spannende Action und ernstere Themen bieten, dürften genau dein Ding sein. Auch hier gilt: JRPGs ähneln im Allgemeinen stark Genshin…s Erzählstil und seine Charakterklischees, daher empfehle ich, dort mit der Suche zu beginnen.

Profi-Tipp: So kaufst du digitale Spiel-Keys clever ein

Wenn du bereit bist, dir eines dieser Spiele zu holen (vor allem, wenn es im Angebot ist), halte Ausschau nach einem zuverlässiger Online-Marktplatz für Gaming-Artikel wie Eneba, das Folgendes bietet:

Verifizierte Händler : Um das Risiko ungültiger Schlüssel oder Betrugsversuche zu verringern.

: Um das Risiko ungültiger Schlüssel oder Betrugsversuche zu verringern. Reaktionsschneller Support: Der Kunde ist König.

Der Kunde ist König. A Spiel-orientierte Denkweise: 48 % der Gamer legen Wert auf den Preis, wobei 40 % nur bei starken Preisnachlässen kaufen; daher ist das Preis-Leistungs-Verhältnis ebenso wichtig wie das Vertrauen.

Die Entscheidung, wo man kauft, ist fast genauso wichtig wie die Entscheidung, welches Spiel man spielt. Sichere, nutzerorientierte Marktplätze ersparen dir die Mühe, nach einer zuverlässigen Quelle für Spielezubehör suchen zu müssen.

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ähnelt Genshin Impact am meisten?

Das Spiel, das am ehesten Genshin Impact is Stürmische Wellen, ein Open-World-Action-RPG, das in Bezug auf Gacha-System, Weltgestaltung, Erzählweise, Charakterdesign, Kampfmechanik und das allgemeine Spielgefühl weitgehend ähnliche Elemente aufweist.

Was macht ein Spiel ähnlich wie „Genshin Impact“?

Spiele, die ähnlich sind wie Genshin Impact verfügen in der Regel entweder über ein umfangreiches Open-World-Erkundungssystem, actiongeladene, gruppenorientierte Kämpfe, ein Gacha-System für sammelbare Charaktere und Waffen, eine Anime-Ästhetik oder eine übergreifende, handlungsgetriebene Geschichte mit einer fesselnden Besetzung.

Eine atemberaubende offene Welt zum Erkunden oder fesselnde Kampfmechaniken?

Stürmische Wellen bietet beides: eine nahtlos ineinander übergehende Open World zum Gleiten und Greifen sowie kombinationsbasierte Echtzeitkämpfe mit Ausweichkontern und Echo-Transformationen. Es schafft eine gelungene Balance und ist ideal für Spieler, die sowohl an Erkundung als auch an dynamischen Kämpfen Gefallen finden.

Ist „Genshin Impact“ für Kinder geeignet?

Genshin Das Spiel ist mit PEGI-12 eingestuft und enthält relativ milde Fantasy-Gewalt sowie keine expliziten Inhalte. Allerdings ähnelt seine Gacha-Mechanik Lootboxen, was Bedenken hinsichtlich des Ausgabeverhaltens aufkommen lässt. Eltern sollten sich der Strukturen der Mikrotransaktionen bewusst sein.

Was ist die beste Alternative zu „Genshin Impact“ für Multiplayer-Spiele?

Tower of Fantasy ist die erste Wahl: Es bietet eine gemeinsame offene Welt, nahtlose Dungeons für vier Spieler und Raids im MMO-Stil, im Gegensatz zu GenshinDas begrenzte Koop-System. Laut Rückmeldungen aus der Community gilt es als der beste Multiplayer-Ersatz.