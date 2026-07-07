Date Everything! Das Self-Care-Update bietet neue Barrierefreiheitsfunktionen, einen Screenshot-Modus und von der Community gewünschte Änderungen

Das Selbstfürsorge-Update ist ab sofort für „Date Everything!“ auf PC und Konsolen erhältlich.

ist ab sofort für „Date Everything!“ auf PC und Konsolen erhältlich. Der Patch führt eine Neuzuweisung der Tastenbelegung ein , Screenshot-Modus, Verbesserungen bei der Barrierefreiheit und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für den Player.

, Screenshot-Modus, Verbesserungen bei der Barrierefreiheit und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für den Player. Verschiedene Änderungen in Bezug auf Dialoge, inhaltliche Angemessenheit und Sensibilität wurden ebenfalls auf Grundlage des Feedbacks der Community umgesetzt.

Team17 und Sassy Chap Games haben das „Self Care“-Update für „Date Everything!“ veröffentlicht, das eine Reihe von Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheitsfunktionen und von Spielern gewünschte Änderungen enthält. Das Update ist ab sofort für PC und Konsolen verfügbar.

„Date Everything!“, das Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, ist ein Dating-Sandbox-Spiel, in dem die Spieler mithilfe einer „Dateviator“-Brille im Spiel Beziehungen zu Alltagsgegenständen und abstrakten Konzepten aufbauen können. Das „Self Care“-Update konzentrierte sich auf die Verbesserung der Barrierefreiheit, der Anpassungsmöglichkeiten und des Spielerlebnisses, basierend auf dem Feedback der Spielergemeinschaft.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört ein System zur individuellen Anpassung der Steuerung, mit dem Spieler die Steuerung im gesamten Spiel individuell anpassen können. Die Interaktionen zwischen den Charakteren spielen sich ab wie ein Visual Novel, daher gibt es nun einen neuen Screenshot-Modus, der die Dialogoberfläche vorübergehend ausblendet, damit die Spieler Bilder von Charakteren und Szenen aufnehmen können.

Die Charakteranpassung wurde um die Möglichkeit erweitert, Pronomen jederzeit über „Skylar Specs“ zu ändern. Das Update enthält außerdem Verbesserungen an der Benutzeroberfläche des SPECS-Fortschrittssystems, wodurch Upgrades übersichtlicher dargestellt werden und für jede Stufe neue Beschreibungen hinzugefügt wurden.

Ich bin mir nicht sicher, wie Kleiderbügel mit „Himbos“ zusammenhängen, aber ich lasse es mal durchgehen.

Aktualisierungen im Bereich Barrierefreiheit machen einen wesentlichen Teil des Patches aus. Date Everything ist oft ziemlich ein heißes Spiel Da diese Inhalte anzügliche Dialoge und Beschreibungen enthalten, wurde für Hector, Bruder Errol und Farya die „Content Aware“-Unterstützung hinzugefügt, während bestehende „Content Aware“-Beschreibungen um zusätzliche Details erweitert und sprachlich überarbeitet wurden. Das Update enthält außerdem Untertitel für Lieder und Musiksequenzen mit Miranda, Bodhi und Keyes, um die Barrierefreiheit für hörgeschädigte Spieler zu verbessern.

Mehrere Charaktere erhielten neue Dialoge. Curt und Rod verfügen nun über aktualisierte zusätzliche Sprachzeilen, die die vom Spieler gewählten Pronomen widerspiegeln, während Daisuke neue, auf die „Traveller“ bezogene Dialoginteraktionen mit Gaia erhielt. Der Patch führte außerdem eine Vielzahl von Dialoganpassungen und sensiblen Überarbeitungen ein, die auf dem Feedback der Community basieren.

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Neben den neuen Funktionen enthält das Update zahlreiche von den Spielern gewünschte Änderungen am Gameplay und an der Handlung. Eddie hat eine zusätzliche Zeile erhalten, in der er Spieler würdigt, die sich dafür entscheiden, keinen Alkohol zu trinken, während der Spielverlauf rund um Bathsheba so angepasst wurde, dass Spieler Barry gegenüber nicht mehr feindselig eingestellt sein müssen, um diese Handlung weiterzuverfolgen.

Im gesamten Spiel wurden zusätzliche Dialogoptionen hinzugefügt, die es den Spielern ermöglichen, bereits verstandene Erklärungen zu überspringen oder in bestimmten Gesprächen selbstbewusster zu reagieren. Technische und hintergrundbezogene Interaktionen mit Gaia und den Reisenden spiegeln nun besser die Informationen wider, die bereits über den „Date-a-Dex“ verfügbar sind.

Großartig.

Das Update umfasst umfassendere, auf Sensibilität ausgerichtete Überarbeitungen, die eine Reihe von Charakteren betreffen, darunter Farya, Arma, Ronaldini, Freddy, Mitchell, Maggie, Scandalabra, Stefan, Stepford, Teddy und Zoey. Sassy Chap Games hat außerdem aufgrund von Rückmeldungen der Community negative Anspielungen auf multiple Persönlichkeiten aus Lyrics Inhalten entfernt.