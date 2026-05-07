Der beste Laptop für Architektur: Die 13 besten Modelle für Studierende und Fachleute im Jahr 2025

Die Wahl desDer beste Laptop für Architektur Schüler … oder für erfahrene Profis ist das ein echtes Problem, da dieser Computer den gesamten Arbeitsablauf bestimmt. Glücklicherweise bieten viele Marken wie Dell XPS mittlerweile kostenlose Softwarepakete für Studenten sowie Optionen für eine erweiterte Garantie an, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Für Architekten reicht ein billiger oder einfacher Laptop einfach nicht aus. Wichtige Software wie Lumion, Revit, Rhino und AutoCAD (Teil der Autodesk-Produktsuite) benötigt einen leistungsstarken Rechner. Wenn Sie auf der Suche nach dem Die besten Laptops für Architekten… benötigen Sie Rechner, die CAD, 3D-Modellierung und Rendering ohne Kompromisse bewältigen.

Nun sind die Bedürfnisse jedes Einzelnen unterschiedlich. Manche Studenten müssen lediglich ihre Studienleistungen bewältigen, während manche Berufstätige große Projekte leiten und aufwendige Renderings erstellen. Dieser Leitfaden bietet Optionen für jedes Budget. Wir haben preisgünstige Laptops, die dennoch einfache Designaufgaben bewältigen, solide Geräte der Mittelklasse und hochwertige Workstations, die große Projekte mit Bravour meistern.

Ganz gleich, ob Sie gerade Ihre Karriere als Architekt beginnen, Ihre Zukunft planen oder bereits als Fachkraft tätig sind – hier finden Sie etwas, das sich nahtlos in Ihren Arbeitsablauf einfügt, ohne Sie dabei auszubremsen.

Unsere Top-Empfehlungen für Architektur-Laptops

Nachdem wir uns eine ganze Reihe von Laptops angesehen und sie einem Praxistest unterzogen haben, haben wir die Auswahl eingegrenzt auf dreidie sich besonders hervorheben, je nachdem, was Sie benötigen und wie viel Sie ausgeben möchten. Jedes dieser Modelle ist für anspruchsvolle Anwendungen geeignet:

LG UltraPC 16 (2022): A eine verlässliche Wahl für Studenten, mit großem Bildschirm und flüssiger Leistung für CAD, SketchUp und einfache Rendering-Aufgaben. Lenovo ThinkBook 16 (2025): Dieser Laptop vereint gestochen scharfe Bildqualität, schnelle Leistung und zuverlässiges Multitasking und eignet sich daher ideal für fortschrittliche Konstruktionssoftware. Razer Blade 15 (2020): Ein eleganter, leistungsstarker Laptop für Profis, die mit großen Modellen, komplexen Renderings und anspruchsvollen kreativen Arbeitsabläufen arbeiten, mit mühelose Geschwindigkeit.

Als Nächstes werden wir uns genauer ansehen, wie diese Geräte im Vergleich abschneiden. Wir stellen Ihnen unsere besten preisgünstigen Modelle, zuverlässige Mittelklasse-Geräte und die absoluten Spitzenmodelle für Architekturprojekte vor.

Der beste Laptop für Architekturstudenten – Die 13 besten Modelle im Test und Ranking (sowohl für Profis als auch für Studenten)

Ganz gleich, ob Sie 3D-Modelle erstellen, BIM-Dateien prüfen oder Renderings erstellen – der richtige Laptop erleichtert Ihnen die Arbeit. Diese Modelle eignen sich für das Zeichnen, die Arbeit vor Ort und rechenintensive Renderings und helfen Studenten und Fachleuten dabei, das Der beste Laptop für Architektur je nach ihrem Arbeitsablauf, ihrem Budget und ihren Arbeitsgewohnheiten.

1. ASUS ROG Flow Z13 [Der beste Laptop für Architekturstudenten]

Unsere Bewertung:

10

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen AI MAX+ 395, 16 Zen-5-Kerne, 5,1 GHz GPU Integrierter AMD RAM 128 GB LPDDR5X im Vierkanalbetrieb Anzeige 13.4” 2.5K (3200×1800) Touchscreen, 180Hz, 100% DCI-P3 Lagerung Ein-Terabyte-Solid-State-Laufwerk Akku ca. 10 Stunden bei geringer Beanspruchung Gewicht 2,65 lbs (≈1,2 kg)

The ASUS ROG Flow Z13 ist der ideale Laptop für Architekturstudenten, die Leistung bei möglichst kompakter Bauweise benötigen. Er fungiert sowohl als Laptopund einTablette, sodass Sie direkt auf dem touchscreen.

Its Portabilitätand stiftfreundlichDank seines Arbeitsablaufs eignet es sich hervorragend für Baustellenbesichtigungen, Kundenpräsentationen, Markierungen unterwegs und schnelle Konzeptskizzen. Es ist auch ideal für Studenten, die es an ihrem Schreibtisch mit einem externen Monitor und einer Tastatur kombinieren, um bei Bedarf eine vollwertige Arbeitsstation einzurichten.

Vorteile Nachteile ✅ Äußerst mobil, funktioniert als 2-in-1-Gerät.



✅ Die Stift- und Touch-Unterstützung eignet sich perfekt für Markierungen, Skizzen und Anmerkungen. ✅ Ein leistungsfähiger Prozessor und mobile RTX-Grafikkarten bewältigen anspruchsvolle 3D-Anwendungen und Visualisierungen. ✅ Das hochauflösende 2,5K-Display bietet scharfe Details und eine hervorragende Farbgenauigkeit. ✅ Funktioniert hervorragend mit Docks und Mehrbildschirm-Konfigurationen.



✅ Hervorragende Mobilität für Einsätze vor Ort und Kundengespräche. ❌ Ein kleineres Display ist für lange, komplexe Sitzungen weniger geeignet, doch die Unterstützung für externe Arbeitsbereiche löst dieses Problem auf elegante Weise.

Fazit:Wenn Sie ein leichtes Gerät suchen, auf dem echte CAD/BIM- und Visualisierungstools laufen, dann ist das ROG Flow Z13 ist eine der vielseitigsten Lösungen auf dem Markt. Seine diskrete GPUmacht es so leistungsstark wie einen Desktop-PC und ermöglicht so flüssige Videobearbeitung und Gaming ohne Verzögerungen. Schau dir das Die besten Asus-Laptopshier.

2. HP ZBook Studio G8 [Der beste preisgünstige Laptop]

Unsere Bewertung:

9.8

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Technische Daten Details CPU Intel Core i7, 8 Kerne GPU NVIDIA T1200 RAM 32 GB DDR4-SDRAM (nur integriert) Anzeige 15,6 Zoll FHD (1920 × 1080) Lagerung Ein-Terabyte-Solid-State-Laufwerk Akku Nicht angegeben Gewicht 3,9 lbs (≈1,77 kg)

The HP ZBook Studio G8 ist für Architekten konzipiert, die zuverlässige, zertifizierungsfähige Leistung für komplexe CAD-, BIM- und Rendering-Workflows benötigen. A dedizierte Grafikkarte stellt sicher, dass Software wie Revit, Rhino und CAD-Anwendungen reibungslos und konsistent läuft.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Consumer-Laptops ist der ZBook Studio G8 bietet Stabilität auf Unternehmensniveau, Sicherheitsfunktionen und ein hervorragendes Wärmemanagement, wodurch auch bei langen Sitzungen eine konstante Leistung gewährleistet ist. Das OLED and DreamColor Die Anzeigeoptionen sorgen zudem für eine äußerst präzise Farbwiedergabe.

Vorteile Nachteile ✅ ISV-zertifizierte RTX-Grafikkarten sorgen für eine stabile, optimierte Leistung in Architektur-Software. ✅ Hochpräzise OLED-/DreamColor-Bildschirme eignen sich ideal zur Überprüfung von Material, Farbe und Beleuchtung. ✅ Die leistungsstarke Kühlung sorgt für konstante Leistung bei langen Renderläufen. ✅ Erweiterbarer RAM- und ROM-Speicher bieten Platz für wachsende Projektanforderungen. ✅ Dank seiner Robustheit und Sicherheit auf Unternehmensniveau ist es für den Einsatz im Studio bestens geeignet. ✅ Dank der hochwertigen Verarbeitung und der Tastatur sowie des Trackpads lassen sich auch lange Design-Sitzungen bequem bewältigen. ❌ Die Akkulaufzeit ist nicht so gut wie bei teureren Laptops

Fazit:Wenn Sie eine leistungsstarke, stabile und farbgenaue mobile Workstation benötigen, die große CAD/BIM-Projekte und Renderings ohne Leistungseinbußen bewältigt, dann ist die HP ZBook Studio G8 ist eines deram zuverlässigsten und preiswertesten Angebote für Architekturstudierende und Fachleute.

3. Razer Blade 15 [Der beste Laptop mit integriertem Akku]

Unsere Bewertung:

9.7

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Technische Daten Details CPU Intel Core i7, 8 Kerne, 5,1 GHz GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, 8 GB dedizierter Speicher RAM 16 GB DDR4, 2933 MHz Anzeige 15,6 Zoll FHD (1920 × 1080) Lagerung 512 GB SSD Akku 1 Lithium-Ionen-Akku (5–7 Stunden Betriebsdauer) Gewicht 4,4 lbs (≈2 kg)

The Razer Blade 15 ist eine kompakte und dennoch leistungsstarke Option für Architekturstudenten, die die Leistung einer Workstation ohne überflüssigen Platzbedarf benötigen. Es bewältigt problemlos große Revit-/Rhino-Basismodelle, Echtzeit-Visualisierungen und Spiele. Seine QHD/4K/OLED Die Viewport-Modelle bieten dank ihrer großzügigen Bildschirmgröße präzise Farbwiedergabe und scharfe Details zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

Was dieses Gerät auszeichnet, ist die ausgewogene Balance zwischen Leistung und Mobilität. Das Aluminiumgehäuse ist robust, die Tastatur liegt auch bei langen Studio-Sessions angenehm in der Hand, und die Leistung bleibt konstant wie bei einem Desktop-Computer. Es ist ideal für Studierende die für Spiele und Videobearbeitung eine hohe Rechenleistung zu einem angemessenen Preis benötigen.

Vorteile Nachteile ✅ Dank seiner kompakten, hochwertigen Bauweise lässt es sich leicht mitnehmen.



✅ Hochwertige Ansichtsoptionen verbessern die Beurteilung von Materialien und Beleuchtung.



✅ Die hohe CPU-Leistung unterstützt 3D-Arbeiten und Visualisierungsabläufe. ✅ Thunderbolt/USB-C macht den Anschluss externer Geräte zum Kinderspiel.



✅ Komfortable Tastatur und Trackpad für längere Arbeitssitzungen.



✅ Dank seiner robusten Bauweise hält es jahrelangem Einsatz im Studio stand. ✅ Verarbeitet CAD/BIM-Layouts mit mehreren Fenstern reibungslos. ❌ Bei intensiver Nutzung verkürzt sich die Akkulaufzeit zwar schnell, reicht aber für Entwürfe oder Präsentationen weiterhin aus.

Fazit: Wenn Sie einen tragbaren Laptop suchen, der die Leistung einer Studio-Workstation bietet, dann ist der Razer Blade 15 bietet leistungsstarke Modellierungsfunktionen in einem kompakten, robusten Gehäuse. Es ist ideal für Architekten, die an verschiedenen Orten arbeiten und unterwegs auf zuverlässige Leistung angewiesen sind.

4. ASUS ZenBook Pro Duo [Bester Laptop mit zwei Bildschirmen]

Unsere Bewertung:

9.5

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Technische Daten Details CPU Intel Core i7-10750H, 6 Kerne, 5 GHz GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, 16 GB RAM 16 GB DDR4 Anzeige 15,6 Zoll 4K UHD (3840 × 2160) Lagerung Ein-Terabyte-Solid-State-Laufwerk Akku 1 Lithium-Ionen-Akku, ca. 3–4 Stunden Gewicht 5,5 lbs (≈2,5 kg)

The ASUS ZenBook Pro Duo ist ideal für Architekturstudenten und -profis, die häufig zwischen Modellierung, Referenzmaterial, Zeichnungen und Rendering-Tools hin- und herwechseln. Sein charakteristisches Dual-Screen-Layout, bestehend aus einem OLED-Hauptdisplay sowie dem ScreenPad Plus… bietet Ihnen zusätzlichen Arbeitsbereich.

Die High-End-Konfigurationen bewältigen anspruchsvolle Aufgaben wie ein teurer Desktop-Computer, während die Stiftunterstützung und der einstellbare Neigungswinkel des zweiten Bildschirms das Skizzieren, Markieren und die Besprechungen mit Kunden natürlicher und interaktiver machen.

Vorteile Nachteile ✅ Eine Konfiguration mit zwei Bildschirmen steigert die Effizienz beim Multitasking und bei Arbeitsabläufen erheblich. ✅ Neben einer perfekten Bildschirmgröße bietet das 4K-OLED-Hauptdisplay hervorragende Farben, einen hervorragenden Kontrast und eine hervorragende Bildschärfe. ✅ Hochwertige Optionen sorgen für eine flüssige 3D-Modellierung und -Rendering. ✅ Die Stiftunterstützung auf dem zweiten Bildschirm eignet sich hervorragend für schnelle Skizzen und Anmerkungen. ✅ Hervorragende Anschlussmöglichkeiten für Studio-Dockingstationen und andere Geräte. ✅ Ideal für Architekten, die auf Moodboards, Zeichnungen und CAD-Paletten zugreifen möchten, ohne ständig zwischen Fenstern wechseln zu müssen. ❌ Etwas schwerer und dicker als herkömmliche Laptops, doch die Vorteile des Dual-Screen-Konzepts wiegen das zusätzliche Gewicht auf.

Fazit:Wenn Ihr Arbeitsablauf mehrere gleichzeitig geöffnete Apps, Referenzen und Paletten umfasst, dann ZenBook Pro Duo bietet einen echten Produktivitätsvorteil. Das Dual-BildschirmAuf diesem Computer laufen Rendering, Skizzieren und sogar Gaming viel flüssiger und effizienter.

5. GIGABYTE AERO X16 [Der beste Laptop für Kreative]

Unsere Bewertung:

9.4

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen AI, 12 Kerne, 5,1 GHz GPU NVIDIA RTX 5070, 8 GB dedizierter Speicher RAM 32 GB DDR5, 5600 MHz Anzeige 16 Zoll WQXGA (2560 × 1600) Lagerung Ein-Terabyte-Solid-State-Laufwerk Akku ca. 14 Stunden Gewicht 4,19 lbs (≈1,9 kg)

The GIGABYTE AERO X16 richtet sich an Architekten für Renderings zur Endpräsentation, Materialtafeln und Beleuchtungsvorschauen. Sein 16-Zoll-4K/UHD+- oderAMOLED-Displaywith 100 % DCI-P3-Abdeckung stellt sicher, dass das, was Sie auf dem Bildschirm sehen, weitgehend mit dem tatsächlichen Druckergebnis übereinstimmt.

Neben der Anzeigequalität ist das Air X16 ist mit leistungsstarken Prozessoren der H-Serie und RTX-Grafikkarten ausgestattet, was eine flüssige Navigation im Ansichtsfenster, Visualisierung in Echtzeit und schnellere Rendering-Exporte ermöglicht. Auf diesem Gerät können Sie Spiele spielen System der nächsten Generation.

Vorteile Nachteile ✅ Das AMOLED-/4K-Display sorgt für eine äußerst präzise Farb- und Kontrastwiedergabe. ✅ Leistungsstarker Prozessor und RTX-Grafikkarte für Videobearbeitung und Gaming. ✅ Hervorragend geeignet für die Beurteilung von Beleuchtung, Textur und Material. ✅ Eine gute Wärmeableitung sorgt für einen stabilen Arbeitsablauf bei langen Sitzungen. ✅ Mehrere Hochgeschwindigkeitsanschlüsse unterstützen Arbeitsabläufe mit zwei oder mehreren Monitoren. ✅ Ideal für die Erstellung von Portfolios und für kundenfertige Präsentationsvorlagen. ❌ Der einzige Nachteil sind die höheren Kosten, die jedoch durch das erstklassige Display gerechtfertigt sind.

Fazit:Wenn Ihre Arbeit in hohem Maße von der Farbgenauigkeit abhängt und hochwertige Bildqualität, derAir X16ist eine der besten verfügbaren Optionen. Es verbindet einen reibungslosen Arbeitsablauf mit einem Display, das speziell für die Architekturvisualisierung entwickelt wurde.

6. MSI Creator Z17 [Bester Laptop mit großem Bildschirm]

Unsere Bewertung:

9.2

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Technische Daten Details CPU Intel Core i9, 24 Kerne, 1,6 GHz GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, 8 GB dedizierter Speicher RAM Double Data Rate 5 Anzeige 17″ QHD+ (2560 × 1600) Lagerung 4 TB SSD Akku Nicht angegeben Gewicht 5,49 lbs (≈2,49 kg)

The MSI Creator Z17 zeichnet sich dadurch aus, dass es wie ein teurer Desktop-PC funktioniert, und das zu einem viel günstigerer Preis. Das macht es besonders nützlich für Architekten, die gerne Entwürfe skizzieren, Pläne mit Anmerkungen versehen oder in Apps wie Photoshop, Concept App, Sketchbook, Morpholio Trace, Revit (bei der Verwendung mit Detailmarkierungen), Rhino SubD-Modellierung oder beim Skizzieren von Designideen direkt auf dem Bildschirm.

Das 17-Zoll-QHD+-Display bietet reichlich Platz für die Arbeit mit großen Zeichnungen, BIM-Layouts und Arbeitsabläufen mit mehreren Fenstern. Die unterstützten RTX-Grafikkarten gewährleisten flüssiges Arbeiten in Revit, Rhino, ArchiCAD, Lumion, Enscape, Twinmotion, SketchUp und anderen Architektur-Workflows.

Vorteile Nachteile ✅ Der große QHD+-Touchscreen eignet sich hervorragend zum Skizzieren und Erstellen von Entwürfen.



✅ Die Stiftunterstützung (MSI Pen) bietet einen echten Mehrwert bei Designiterationen.



✅ Leistungsstarke CPU und RTX-GPU für BIM- und Viewport-Arbeiten. ✅ Hervorragende Farbgenauigkeit dank eines Displays mit 100 % DCI-P3-Abdeckung.



✅ Ideal für gemischte Arbeitsabläufe: Modellierung + Zeichnen + Präsentationsplatten. ❌ Etwas schwerer als typische 16-Zoll-Arbeitslaptops, doch die größere Bildschirmfläche ist für Arbeitsabläufe in der Architektur äußerst nützlich.

Fazit:Wenn du einleistungsstarke Workstation das auch das direkte Skizzieren auf dem Bildschirm unterstützt, das MSI Creator Z17 ist eine der besten Optionen. Es eignet sich perfekt für Architekten, die nahtlos zwischen handgezeichneten Entwürfen und 3D-Modellierung wechseln.

Unsere Bewertung:

9.2

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Technische Daten Details CPU Intel Core i5, 1 Prozessor GPU Integrierte Intel Iris-Grafikkarte RAM DDR5 (Größe nicht angegeben) Anzeige 14″ FHD+ (1920 × 1200) Lagerung 512 GB SSD Akku 1 Lithium-Ionen-Akku Gewicht 4,65 lbs (≈2,1 kg)

The Lenovo ThinkBook 16 (8. Generation) ist eine ausgezeichnete Wahl für Architekten, die eine zuverlässige, leichter Laptop für Baustellenbesichtigungen, Kundengespräche und die tägliche Entwurfsarbeit. Dieses System verfügt über einen Bildschirm im Format 16:10 und bietet somit zusätzlichen vertikalen Arbeitsbereich.

Im Gegensatz zu anderen Laptops basiert dieses Lenovo-Modell auf einem Gehäuse der Business-Klasse, wodurch es langfristig robust und zuverlässig ist. Dieses System eignet sich ideal für Studenten und Unternehmen, die häufig zwischen verschiedenen Umgebungen wechseln, und zählt zu den Die besten Lenovo-Laptops.

Vorteile Nachteile ✅ Dank seines leichten, schlanken Designs lässt es sich im Alltag bequem mitnehmen. ✅ Das 16:10-Display bietet mehr Platz für Symbolleisten ✅ Eine leistungsstarke Single-Core-CPU sorgt für reibungslose CAD-Arbeitsabläufe. ✅ Gute Akkulaufzeit für Besuche vor Ort und Kundengespräche. ✅ Robustheit und Sicherheitsmerkmale der Business-Klasse. ✅ Einfache Anschlussmöglichkeit über USB-C/Thunderbolt. ❌ Nicht ideal für rechenintensive GPU-Anwendungen, eignet sich am besten als Laptop für CAD, Office und Präsentationen.

Fazit:Wenn Sie einen zuverlässigen, tragbarer Laptop zum Zeichnen, zum Durchsehen von Plänen und zum Präsentieren von Arbeiten unterwegs, das Lenovo ThinkBook 16 (8. Generation) bietet eine hervorragende Balance zwischen Bildschirmgröße, Mobilität und CAD-Anwendungen.

8. HP Envy 17 [Der beste Laptop für Architekturstudenten]

Unsere Bewertung:

9.0

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Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 7, 16 Kerne, 3,8 GHz GPU Integrierter Intel RAM DDR5 (Größe nicht angegeben) Anzeige 17.3” FHD (1920×1080) Touchscreen Lagerung 2 TB SSD Akku 6-Zellen-Li-Ionen-Polymer-Akku, 83 Wh Gewicht 8 Pfund (ca. 3,63 kg)

The HP Envy 17ist oft einTop-Empfehlungbei Architekturstudenten, da es ein großes Display, einen komfortablen Arbeitsbereich und starke Multitasking-Fähigkeiten bietet, ohne dabei die Preisklasse einer Workstation zu erreichen. Dank seiner Grafikleistung eignet sich dieses System gut für Spiele. Werfen Sie einen Blick auf das Die besten HP-Laptopsund wähle deinen Favoriten aus.

Das 17,3-Zoll-Display macht bei der Arbeit mit Revit, SketchUp, AutoCAD und Rhino einen spürbaren Unterschied, da man mehr Platz hat und die Werkzeugpaletten einfacher organisieren kann. Es ist ideal für Architekturstudenten.

Vorteile Nachteile ✅ Das große 17,3-Zoll-Display bietet reichlich Platz für CAD-Tools, Entwürfe und Referenzmaterialien. ✅ Hervorragende Leistung beim Zeichnen, Modellieren und für allgemeine Studienaufgaben. ✅ Der Arbeitsspeicher ist erweiterbar, sodass der Laptop im Laufe der Zeit mit den Projektanforderungen mitwachsen kann. ✅ Komfortable Tastatur und Trackpad, ideal für lange Design-Sitzungen. ✅ Eine optionale dedizierte Grafikkarte ermöglicht eine flüssigere Navigation im Ansichtsfenster von 3D-Anwendungen. ✅ Solide Verarbeitungsqualität für den täglichen Einsatz im Unterricht und im Studio. ❌ Der einzige Nachteil ist das Gewicht. Die zusätzliche Bildschirmfläche verbessert jedoch die Effizienz des Arbeitsablaufs erheblich.

Fazit:Wenn Sie ein zuverlässiges, Laptop mit großem Bildschirm das Modellierungs-, Zeichnungs- und Layout-Arbeitsabläufe vereinfacht und dabei das Budget der Studierenden schont, das HP Envy 17 passt hervorragend. Seine Leistungand Bildschirmraumsind ideal für Architekturstudenten, die hohe Rechenleistung benötigen.

Unsere Bewertung:

8.8

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Technische Daten Details CPU Intel Core i7, 6 Kerne, 5 GHz GPU NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB dedizierter Speicher RAM 16 GB DDR4, 2,6 GHz Anzeige 14″ FHD (1920 × 1080) Lagerung 512 GB SSD Akku ca. 14 Stunden Gewicht 3,81 lbs (≈1,73 kg)

The Acer ConceptD 3 Ezel zeichnet sich durch sein Cabrio aus Ezels Seelesowie Stifthilfe, sodass Architekten sofort zwischen Laptop-Modus, Zeichenmodus und Präsentationsmodus wechseln können. Damit eignet sich das Gerät hervorragend zum Skizzieren von Konzepten, zum Nachzeichnen von Diagrammen und zum Kommentieren von Präsentationsdateien für Kunden direkt auf dem Bildschirm.

Its Pantone-zertifiziertes Display sorgt für präzise und konsistente Farbwiedergabe, was bei der Erstellung von Moodboards, Materialpaletten, Rendering-Bearbeitungen und visuellen Präsentationen hilfreich ist. Auch wenn sie nicht für aufwendige, großformatige Renderings ausgelegt ist, bietet die GPU ausreichend Beschleunigung für die meisten Architekturprogramme.

Vorteile Nachteile ✅ Dank des klappbaren Ezel-Scharniers lassen sich Skizzen und Anmerkungen ganz natürlich erstellen. ✅ Die Stylus-Unterstützung verbessert den Arbeitsablauf bei der Konzeptentwicklung. ✅ Das Pantone-zertifizierte Display sorgt für eine zuverlässige Farbwiedergabe bei Präsentationen. ✅ Leicht und einfach im Studio, auf dem Campus oder auf der Baustelle zu transportieren. ✅ Gute Kombination aus Prozessor und Grafikkarte für BIM, CAD-Zeichnungen und 3D-Vorschauen. ✅ Ideal für die Zusammenarbeit mittels Anmerkungen und für Kundenprüfungen. ❌ Nicht ideal für sehr rechenintensive Rendering-Aufgaben, aber für alltägliche Aufgaben der Architekturmodellierung und -visualisierung vollkommen geeignet.

Fazit:Acer ConceptD 3 Ezel ist eintolle WahlFür Architekturstudenten und alle, die Wert auf Kreativität direkt am Bildschirm, effizientes Notieren und Mobilität legen, ohne dabei auf die für die tägliche Designarbeit erforderliche Leistungsfähigkeit verzichten zu müssen.

10. LG UltraPC 16 [Bester leichter Laptop mit großem Bildschirm]

Unsere Bewertung:

8.5

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 7 5800U, 8 Kerne, 4,5 GHz GPU Integrierte AMD Radeon Vega 3, 16 GB RAM 16 GB LPDDR4, 4266 MHz Anzeige 16 Zoll WUXGA (1920 × 1200) Lagerung 2 TB SSD Akku ca. 15 Stunden, inklusive 4 Lithium-Ionen-Akkus Gewicht 3,19 lbs (≈1,45 kg)

The LG UltraPC 16 ist eine hervorragende Wahl für Architekturstudenten, die den Komfort eines großen Bildschirms genießen möchten, ohne das Gewicht eines sperrigen Workstation-Laptops in Kauf nehmen zu müssen. Das 16-Zoll-IPS-Bildschirm im 16:10-Format bietet mehr vertikalen Platz für kreatives Arbeiten in CAD/BIM-Anwendungen.

Auch wenn es nicht für rechenintensive Renderings oder riesige Revit-/Rhino-Modelle ausgelegt ist, eignet es sich hervorragend für Zeichnungen, Massing in SketchUp, AutoCAD-Layouts, Portfolio-Arbeiten, Notizen, Markups und Kundenpräsentationen. Das Leichtbau-Karosserie and lange AkkulaufzeitDas macht es für alle Architekturexperten und -studenten nützlich.

Vorteile Nachteile ✅ Das große 16-Zoll-Display im 16:10-Format sorgt für mehr Platz auf dem Bildschirm und bessere Lesbarkeit. ✅ Für seine Bildschirmgröße sehr leicht, lässt sich im Alltag bequem mitnehmen. ✅ Die lange Akkulaufzeit ermöglicht lange Studio- oder Außenaufnahmen.



✅ Ideal für CAD-Zeichnungen, Präsentationen, Recherchen und Notizen.



✅ Komfortable Tastatur und Trackpad für längeres Arbeiten. ✅ Leiser Betrieb und hohe Effizienz für alltägliche Arbeitsabläufe. ❌ Die integrierte Grafikleistung schränkt anspruchsvolle 3D-Anwendungen oder High-End-Rendering ein, doch Zeichnen und moderate 3D-Anwendungen laufen reibungslos.

Fazit:Wenn Sie ein großes Display in einem leichten Gehäuse suchen und Ihr Schwerpunkt eher auf Entwürfen, Präsentationen und Konzeptmodellierung als auf aufwendigen Renderings liegt, dann ist das LG UltraPC 16 ist eines derdie bequemsten und praktischsten Laptops die du täglich mitnehmen kannst.

11. Dell G7 17 [Bester Laptop mit großem Bildschirm]

Unsere Bewertung:

8.3

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Technische Daten Details CPU Intel Core i7, 1 Prozessor, 4,5 GHz GPU Dedizierte NVIDIA-Grafikkarte, 6 GB RAM 16 GB DDR4, 2666 MHz Anzeige 17,3″ HD (1366 × 768), max. 1920 × 1080 Lagerung 512 GB SSD Akku 1 Lithium-Ionen-Akku im Lieferumfang enthalten Gewicht 7,3 lbs (≈3,31 kg)

The Dell G7 17 ist ideal für Architekten, die eine großer Arbeitsbereich auf dem Laptop. Der 17,3-Zoll-Bildschirm bietet mehr Platz für Revit-/Rhino-Ansichtsfenster, Werkzeugpaletten, Eigenschaftenfenster und Zeitleisten, wodurch das bei anderen Laptops übliche ständige Wechseln zwischen Fenstern entfällt. Wie die Dell XPS-Serie ist auch dieses Modell eine zuverlässige Wahl für Architekturstudenten.

Das größere Gehäuse sorgt zudem für eine bessere Wärmeableitung, sodass der Laptop auch bei längeren Bearbeitungs- oder Rendering-Sitzungen stabile Taktraten beibehält. Es ist ein praktische Wahl für Studenten oder Fachleute, die sich eine größere, leistungsfähigere Arbeitsfläche wünschen – und das zu einem günstigeren Preis als bei High-End-Geräten.

Vorteile Nachteile ✅ Das große 17,3-Zoll-Display bietet mehr Arbeitsfläche für CAD/BIM-Zeichnungen. ✅ Leistungsstarke Optionen sorgen für eine reibungslose Gestaltung mehrerer Fenster.



✅ Bessere Kühlungsstabilität als bei vielen schlanken und leichten Laptops.



✅ Eine kostengünstige Möglichkeit, ein großes Display und gute Leistung zu erhalten.



✅ Ideal für den Einsatz am Schreibtisch im Studio, ohne dass externe Monitore benötigt werden. ✅ Erweiterbarer Arbeitsspeicher und Festspeicher für eine lange Nutzungsdauer. ❌ Schwerer und schwerer zu transportieren, macht dies jedoch durch ein größeres Display und eine bessere Kühlung wieder wett.

Fazit:Wenn Ihnen die Stabilität eines Arbeitsplatzrechners wichtiger ist als die kompakte Größe eines Ultraportables, dann ist der Dell G7 17 ist daseine ausgezeichnete Wahl. Es bietet einen komfortablen, effizienten Arbeitsbereich und solide Leistung für Architektur-Workflows – und das alles zu einem günstiger Preis. Hier finden Sie eine ausführliche Anleitung, falls Sie auf der Suche nach dem best Dell laptops.

12. Acer Enduro N7 [Bester Laptop für Architektur vor Ort]

Unsere Bewertung:

8.3

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Technische Daten Details CPU Intel Core i5-8250U Quad-Core, 1,6 GHz GPU Integrierte Intel UHD Graphics 620 RAM 8 GB DDR4 Anzeige 14 Zoll Full HD (1920 × 1080) Lagerung 256 GB SSD Akku Nicht angegeben Gewicht 35,6 × 27 × 3,7 cm; Gewicht nicht angegeben

The Acer Enduro N7 richtet sich an Architekturstudenten und Fachleute, die auf Baustellen, bei Vermessungen im Freien oder bei Begehungen vor Ort tätig sind. Dies robuste mobile Workstation eignet sich perfekt zum Notieren und für die Videobearbeitung und bietet eine hervorragende Leistung.

Austauschbarer RAM- und ROM-Speicher tragen ebenfalls zur Verlängerung der Lebensdauer bei, insbesondere für Nutzer, die ein robustes Gerät benötigen, das lange Arbeitstage und unvorhersehbare Umgebungsbedingungen bewältigen kann.

Vorteile Nachteile ✅ Das halbrobuste Gehäuse nach MIL-STD-Standard hält Stößen, Staub und den Bedingungen im Außeneinsatz stand. ✅ Das bei Sonnenlicht gut lesbare Display sorgt dafür, dass Zeichnungen und Markierungen auch im Freien gut sichtbar bleiben. ✅ Dank der im laufenden Betrieb austauschbaren Doppelbatterien sind unterbrechungsfreie Arbeitstage bei Baustellenbegehungen möglich. ✅ Dank des austauschbaren Speichers ist das Gerät langfristig leicht zu warten und aufzurüsten. ✅ Zusätzliche Anschlüsse (USB, HDMI, Kartenleser) ermöglichen den Anschluss von Messgeräten und externen Geräten. ✅ Entwickelt für Markierungen vor Ort, Planprüfungen und die Zusammenarbeit vor Ort, ohne dass man ins Büro zurückkehren muss. ❌ Schwerer und sperriger als herkömmliche Ultrabooks, doch die Robustheit ist der Kompromiss, der es für den Einsatz vor Ort prädestiniert.

Fazit:Wenn Sie einen Laptop suchen, den Sie bedenkenlos vom Schreibtisch zur Baustelle mitnehmen können, dann ist der Acer Enduro N7 bietet Langlebigkeit, gute Sichtbarkeit und hervorragende Leistung. Es ist ein Ideal für Architekten die häufig im Freien arbeiten und robuste Beschläge um ihre kreative Arbeit zu verwalten.

13. Acer Chromebook Spin 713 [Das beste Premium-Chromebook]

Unsere Bewertung:

8.0

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Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 7, 16 Kerne, 2 GHz GPU Integrierte Intel Arc 140T RAM 64 GB DDR5 Anzeige 16 Zoll WUXGA (1920 × 1200) Lagerung 1 TB SSD (PCIe x4) Akku Nicht angegeben Gewicht 4,35 lbs (≈1,97 kg)

The Acer Chromebook Spin 713 ist ideal für Architekturstudenten, die viel Zeit mit Recherchen, dem Skizzieren erster Ideen, dem Anfertigen von Notizen und der Arbeit in browserbasierten Anwendungen wie Google Workspace, Conceptboard und Cloud-CAD-Plattformen (Onshape, SketchUp for Web, Autodesk Forma) verbringen. Auch zum Spielen und für andere Gaming-Anwendungen eignet sich dieses System hervorragend.

Dank seinerLeichtbau-Karosserie and lange Akkulaufzeit… es eignet sich gut für Vorlesungen, Rundgänge durch die Ateliers und das Durchblättern von Webseiten.

Vorteile Nachteile ✅ Das hochauflösende 3:2-Display bietet mehr Platz für Zeichnungen und Arbeitsflächen in der Vertikalen.



✅ Leichtes Gerät, das sich bequem über den Campus transportieren lässt.



✅ Hervorragende Akkulaufzeit für den ganztägigen Einsatz im Studio und im Unterricht.



✅ Bietet Kompatibilität für Cloud-Workflows und Online-Kollaborationsplattformen.



✅ Robuste Verarbeitung mit komfortabler Tastatur und Touch-Unterstützung.



✅ Im Vergleich zu vollwertigen Workstation-Laptops erschwinglich. ❌ Nicht für anspruchsvolle Revit-Anwendungen oder GPU-Rendering ausgelegt, eignet sich jedoch hervorragend als Zweitgerät.

Fazit: The Acer Chromebook Spin 713 eignet sich am besten als tragbares Begleitgerät zum Recherchieren, Skizzieren und für Präsentationen. Wenn Ihre Schule Zugang zu einem Labor für Rendering und BIM bietet, ist dies ein äußerst praktisches Gerät.

Wichtige Aspekte, die bei der Auswahl des besten Laptops für Architektur zu beachten sind

Ganz gleich, ob Sie Computer für den Arbeitsplatz oder für die Schule kaufen möchten – die Wahl des richtigen Laptops für Architekturstudenten sorgt für eine reibungslose Leistung bei der Ausführung von AutoCAD, Revit, SketchUp und anderen Konstruktionsprogrammen. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Funktionen für langfristige Leistung und Zuverlässigkeit vorgestellt.

Kernkomponenten: CPU und GPU

The Prozessor (CPU) and Grafikkarte (GPU) sind das Herzstück eines leistungsstarken Computers. Eine leistungsstarke CPU sorgt für hervorragende Leistung bei der Ausführung anspruchsvoller Software oder beim Gaming, während die GPU für die Darstellung und Echtzeit-Visualisierung zuständig ist.

Für Architekturprojekte sollten Sie CPUs wie Intel Core i7/i9 (12. Generation oder neuer) oder AMD Ryzen 7/9. Wenn Gaming für dich im Vordergrund steht, solltest du die die besten Gaming-PCs.

Was die GPU betrifft,NVIDIA RTX 4060 or AMD Radeon RX 6000-Serie Diese Grafikkarten bieten das beste Verhältnis zwischen Leistung und Effizienz, insbesondere beim Rendern, Raytracing und bei VR-Begehungen. Du solltest dir unbedingt die die besten Gaming-Laptops wenn du die neuesten Spiele spielen möchtest.

Arbeitsspeicher (RAM) & Speicherplatz

Arbeitsspeicher und Speicherplatz sich direkt auf den reibungslosen Ablauf Ihrer Arbeit auswirken. Bei Architekturprojekten laufen oft umfangreiche Dateien und mehrere Anwendungen gleichzeitig auf Ihrem PC. 16 GB RAMist das empfohlene Minimum, während 32 GBist ideal.

A 512 GB SSDsollte als Ausgangsbasis betrachtet werden, aber Ein-Terabyte-Solid-State-Laufwerkoder mehr ist besser. SSDs sind deutlich schneller als HDDs und sorgen für kürzere Ladezeiten, einen schnelleren Dateizugriff und eine insgesamt verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit bei Software-Anwendungen.

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A hochwertiges Display ist für eine präzise Visualisierung, die Ausarbeitung von Entwürfen und Kundenpräsentationen unverzichtbar. Ein Display mit einer Diagonale von 15,6 Zoll oder mehr bietet reichlich Arbeitsfläche, sodass Sie bequem mehrere Seiten und Fenster gleichzeitig anzeigen können.

Wählen Sie mindestens Full-HD-Auflösung (1920 × 1080), obwohl viele Architekten 4K- oder OLED-Bildschirme wegen ihrer überragenden Schärfe und Farbgenauigkeit an ihrem PC bevorzugen. Bildschirme wie OLED or XDR-Displays, die im MacBook Pro verbaut sind, sorgen für einen höheren Kontrast und naturgetreue Farben beim Arbeiten oder Spielen.

Tragbarkeit & Verarbeitungsqualität

Architekten sind häufig zwischen Ateliers, Vorlesungen, Büros und Baustellen unterwegs. Daher sind Mobilität und Robustheit unerlässlich. Ein Laptop mit einem Gewicht von unter 2 kg erleichtert den Transport, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

A kräftiger Körperbau schützt Ihre Hardware und Projektdateien in anspruchsvollen Umgebungen und verlängert so die Lebensdauer Ihres Laptops. Solide Scharniere, ein verstärktes Gehäuse und eine spritzwassergeschützte Tastatur sind wichtige Merkmale für langfristige Zuverlässigkeit.

Akkulaufzeit

Lange Akkulaufzeit ist besonders wichtig für Studierende und Berufstätige, die im Homeoffice arbeiten, auf Reisen sind oder sich vor Ort aufhalten, ohne Zugang zu einer Ladestation zu haben. Streben Sie an, mindestens 8 Stunden die im Alltag nützlich sind, um den ganzen Tag über produktiv zu bleiben.

Ein zuverlässiger Akku sorgt für weniger Unterbrechungen und gewährleistet einen reibungslosen Arbeitsablauf, sodass Sie auch dann problemlos arbeiten können, wenn kein Netzstrom für Ihren Computer verfügbar ist.

Häufig gestellte Fragen