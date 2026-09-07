Los mejores conos de luz dominicales HSR 2026

Esta guía repasa todas las opciones de cono de luz de Sunday que vale la pena tener en cuenta en Honkai Star Rail , desde su mejor elección para ese espacio hasta la alternativa gratuita más potente, para que no tengas que estar adivinando qué cono de luz darle en función de lo que tengas o de lo que pienses conseguir en los tirones.

Antes de elegir el mejor «Light Cone» de Sunday para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Sunday sigue el Camino de la Armonía. Aunque puede equiparse con un «Light Cone» de cualquier Camino por sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de Armonía.

Clasificación de los mejores conos de luz para Sunday (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Un ascenso con los pies en la tierra La mejor elección de ranura para Sunday, ya que le proporciona regeneración de energía, puntos de habilidad adicionales y una mejora de daño acumulable que mantiene su habilidad definitiva activa casi de forma permanente. 2 Pero la batalla no ha terminado Una opción sólida, aunque no sea su especial, que sigue potenciando la regeneración de energía y aumenta el daño del siguiente aliado tras usar su habilidad, aunque durante un periodo más breve. 3 Escapada terrenal Una elección centrada en el CRIT que aumenta el daño CRIT del propio Sunday y otorga a todo el equipo una mejora de CRIT a través del efecto de su máscara. 4 Pasado y futuro La mejor opción F2P, que sigue potenciando el daño del siguiente aliado tras la habilidad de Sunday, aunque el efecto dure solo un turno en lugar de más tiempo.

Un ascenso con los pies en la tierra: la mejor opción para este puesto

«Un ascenso con los pies en la tierra» se basa específicamente en el kit de Sunday, y no hay lugar a dudas. Cada vez que utiliza su habilidad o su habilidad definitiva sobre un aliado, regenera energía y ese aliado obtiene una acumulación de «Hymn», lo que aumenta el daño que inflige durante unos turnos y se acumula hasta tres veces. En «Superposición 1», cada acumulación añade un aumento significativo de daño al anterior, por lo que un «Himno» con todas las acumulaciones convertirá a sus aliados invocados en auténticas amenazas.

La pasiva también resuelve el mayor problema de recursos de Sunday. Cada dos veces que utiliza su Habilidad o su Última en un aliado, recupera un Punto de Habilidad, lo que evita que su rotación agote la reserva compartida del equipo. Combinado con la energía que devuelve con cada lanzamiento, este «Cono de Luz» es lo que le permite lanzar su Última en una rotación ajustada y repetible, en lugar de quedarse atrás.

Aunque cuenta con algunas alternativas bastante buenas, la habilidad característica de Sunday es imprescindible si quieres sacarle el máximo rendimiento . Sin «Un ascenso con los pies en la tierra», pierde la recuperación extra de energía y de puntos de habilidad que hacen que su rotación sea sostenible, y sus acumulaciones de «Himno» tardan más en formarse. Cualquiera que se plantee construirlo en serio debería considerar esto como la prioridad frente a sus Eidolones.

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Las mejores alternativas a «Un ascenso con los pies en la tierra»

«Pero la batalla no ha terminado» es lo más parecido a su habilidad insignia en cuanto a rendimiento. Aumenta su tasa de regeneración de energía y devuelve un punto de habilidad cada dos Últimos, y al usar su habilidad potencia el daño del siguiente aliado durante un turno.

El inconveniente es que la mejora solo dura un turno, en comparación con el periodo más prolongado que otorga su habilidad característica, por lo que su rotación resulta un poco menos consistente; no obstante, sigue siendo una alternativa sólida para cualquiera que no cuente con su mejor opción para ese puesto.

«Escapada terrenal» lleva a Sunday por un camino diferente al potenciar su propio daño crítico en lugar de su utilidad de apoyo. Al inicio de la batalla, obtiene «Mask», que aumenta la tasa de crítico y el daño crítico de sus aliados durante unos turnos, y al recuperar puntos de habilidad se acumulan cargas que renuevan «Mask» más adelante en el combate.

Es una elección realmente buena si el resto del equipo ya cubre las necesidades de energía y puntos de habilidad y solo busca obtener más valor crítico puro gracias a la presencia de Sunday.

El mejor «Light Cone» F2P para Sunday

«Pasado y futuro» es el cono de luz más potente que Sunday puede conseguir sin gastar ni una sola moneda de gacha, ya que se puede comprar a través de la Tienda de manifiestos de conos de luz. El uso de su habilidad sigue potenciando el daño del siguiente aliado, lo cual es el mismo efecto principal en el que se basan tanto su habilidad característica como «Pero la batalla no ha terminado», solo que durante un intervalo más corto de un turno y sin ninguna recuperación adicional de energía o puntos de habilidad asociada.

Esa diferencia hace que la rotación del domingo funcione un poco peor en este cono, ya que pierde el apoyo en recursos que le proporcionan sus opciones de 5 estrellas. Sigue siendo una elección realmente sólida para cualquiera que aún esté formando su plantilla.

Veredicto: ¿Qué cono de luz deberías darle a Sunday?

«Un ascenso con los pies en la tierra» es la mejor elección para Sunday si consigues conseguirlo, ya que su regeneración de energía, la recuperación de puntos de habilidad y la mejora acumulativa de «Himno» se adaptan perfectamente a lo que necesita su kit para maximizar su papel.

Pero «La batalla no ha terminado» es una alternativa válida, que cambia algo de consistencia por un periodo de bonificación más corto. Los jugadores que no tengan ninguno de los dos deberían recurrir a «Pasado y futuro», que mantiene intacto el papel de apoyo principal de Sunday sin que te cueste nada.

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