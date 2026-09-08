Beste „Silver Wolf“ (Stufe 999) Lichtkegel HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die besten Lichtkegel für Silver Wolf Lv 999 in Honkai Star Rail, von ihrer besten Signaturausrüstung bis hin zu einer echten Gratisauswahl.

Bevor du den besten „Silver Wolf 999“-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: „Silver Wolf“ auf Level 999 beschreitet den „Elation“-Pfad. Zwar kann sie einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad physisch ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem Lichtkegel des Pfades der Begeisterung ausgerüstet ist.

Rangliste der besten „Silver Wolf Lv 999“-Lichtkegel (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Willkommen in der Kosmischen Stadt Ihr charakteristischer Kegel erhöht die SPD, sorgt dafür, dass ihr Elation-Schaden einen Großteil der gegnerischen DEF ignoriert, und stellt versteckte MMR genau dann wieder her, wenn ihre Ultimate sie am dringendsten benötigt. 2 Ein kleiner Ausflug Eine starke 4-Sterne-Wahl, die ihre „Elation“ erhöht und es ihrer „Elation“-Fähigkeit ermöglicht, die gegnerische Verteidigung ebenfalls zu ignorieren – wenn auch in geringerem Umfang. 3 Mushy Shroomys Abenteuer Ihre beste F2P-Option, erhältlich im „Light Cone Manifest“-Shop. Steigert ihre „Elation“ und den von allen Gegnern erlittenen „Elation“-Schaden. 4 „Das Glück des Tages“ Tauscht einen Teil der Begeisterung-Skalierung gegen reine Krit-Rate ein, was ihr hilft, konstant Krits zu landen, ohne die Signatur zu besitzen.

Willkommen in der Kosmischen Stadt – Best-in-Slot

„Willkommen in der Kosmischen Stadt“ ist der charakteristische Lichtkegel von Silver Wolf (Stufe 999) und kann nicht übersprungen werden. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt ihr die passive Fähigkeit „Garantierter Sieg“ 18 % mehr Geschwindigkeit – ein Wert, den ihr Fähigkeitenpaket dringend benötigt, da sie ohne zusätzliche Investitionen normalerweise eher zu den langsameren Charakteren gehört. Außerdem ignoriert ihr „Elation“-Schaden dadurch 20 % der Verteidigung des Ziels, was sich nahtlos mit den Boni ihres Relikt-Sets kombinieren lässt.

Der eigentliche Grund, warum dieser Kegel heraussticht, ist seine Wechselwirkung mit dem versteckten MMR. Wenn Silver Wolf Lv 999 ihre ultimative Fähigkeit auf sich selbst anwendet, erhält sie 20 „Punchline“, was direkt in verstecktes MMR umgewandelt wird. Da ihre ultimative Fähigkeit 60 versteckte MMR verbraucht, um ausgelöst zu werden, hilft ihr diese Rückerstattung dabei, schneller wieder an ihre 60- und 120-versteckte-MMR-Schwellenwerte heranzukommen, ohne auf eine vollständige Rotation warten zu müssen, um die Ressource von Grund auf neu aufzubauen.

Dieser Effekt kann nur einmal ausgelöst werden, bevor er zurückgesetzt wird, und er wird nach drei Basisangriffen zurückgesetzt, sodass er als stetiger, wiederholbarer Bonus statt als einmaliger Burst wirkt.

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Beste Alternativen zu „Willkommen in der Cosmic City“

„Ein kleiner Kurzurlaub“ ist hinsichtlich der tatsächlichen Wirkung der beste Ersatz für ihre Spezialfähigkeit. Seine passive Fähigkeit „Whisper“ erhöht ihre Begeisterung um 20 % bei Überlagerung 1 und ermöglicht es ihr während ihrer Begeisterung-Fähigkeit, 8 % der Verteidigung des Ziels zu ignorieren. Es erstattet zwar keine versteckten MMR wie ihre Signaturfähigkeit, aber die reine Begeisterung und die ignorierte Verteidigung sorgen dafür, dass sich ihre Schadensrotation ähnlich anfühlt.

Die heutige „Good Luck“ verfolgt einen anderen Ansatz. Ihre passive Fähigkeit „Entscheidung“ gewährt ihr bei Überlagerung 1 pauschal 12 % Krit-Rate sowie weitere 12 % „Begeisterung“, wann immer sie ihre „Begeisterung“-Fähigkeit einsetzt – bis zu zwei Mal stapelbar. Diese Krit-Rate ist besonders nützlich, wenn ihre Sekundärwerte noch nicht ganz auf dem neuesten Stand sind, da sie so zu Beginn weniger Druck hat, Krit-Rate auf Relikten anzustreben.

Bester F2P-Lichtkegel für den Silberwolf auf Stufe 999

„Die Abenteuer von Mushy Shroomy“ ist der unangefochtene König der F2P-Zugänglichkeit für Einheiten des „Elation“-Pfades und über den „Light Cone Manifest“-Shop erhältlich. Hinter seinem Thema aus Sporen und Stempeln verbirgt sich eine mächtige passive Fähigkeit, die den reinen „Elation“-Wert von Silver Wolf Lv 999 bei Überlagerungsstufe 5 um 20 % erhöht und gleichzeitig eine Verwundbarkeitsaura anwendet, die Gegner dazu zwingt, 10 % mehr „Elation“-Schaden zu erleiden.

Es gewährt zwar nicht die extremen 200-Geschwindigkeits-Breakpoints, die ihre charakteristische Waffe ermöglicht, aber für einen „Zero-Pull“-Build sorgt allein die Verstärkung des reinen Schadens dafür, dass ihre „Punchline“-Zyklen aktiv und wettbewerbsfähig bleiben.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du „Silver Wolf Lv 999“ geben?

„Willkommen in der Cosmic City“ ist die beste Wahl für den Silberwolf auf Stufe 999, sofern ihr ihn ziehen könnt, da die SPD und die Rückerstattung der versteckten MMR zwei ihrer größten Build-Probleme auf einen Schlag lösen.

Wenn du komplett F2P bleibst, ist „Die Abenteuer von Mushy Shroomy“ eine vollkommen gute, leicht zugängliche Alternative, und „Ein kleiner Kurzurlaub“ ist eine Überlegung wert, falls es dir jemals bei deinen Standard-Warp-Zügen über den Weg läuft.

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Häufig gestellte Fragen