Los mejores conos de luz «Silver Wolf» de nivel 999, HSR 2026

Esta guía recoge los mejores conos de luz para Silver Wolf de nivel 999 en Honkai Star Rail, desde su mejor opción para el espacio de equipamiento hasta una auténtica elección gratuita.

Antes de elegir el mejor «Light Cone» para Silver Wolf de nivel 999 para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Silver Wolf de nivel 999 sigue la Ruta de la Euforia. Aunque físicamente puede equiparse con un «Light Cone» de cualquier Sendero para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activan si lleva equipado un «Light Cone» del Sendero de la Euforia.

Clasificación de los mejores conos de luz para Silver Wolf de nivel 999 (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Bienvenidos a la Ciudad Cósmica Su cono característico aumenta la SPD, permite que su daño de «Elation» ignore una parte de la DEF del enemigo y devuelve MMR oculta justo cuando su habilidad definitiva más lo necesita. 2 Una pequeña escapada Una sólida elección de 4 estrellas que aumenta su «Elation» y permite que su habilidad «Elation» también ignore la DEF del enemigo, aunque en menor medida. 3 Las aventuras de Mushy Shroomy Su mejor opción accesible para jugadores F2P, a la venta en la Tienda del Manifiesto del Cono de Luz. Aumenta su «Elation» y el daño de «Elation» que reciben todos los enemigos. 4 Buena suerte hoy Cambia parte de la escalabilidad de «Euforia» por una tasa de CRÍTICO directa, lo que le ayuda a conseguir críticos constantes sin necesidad de tener la habilidad característica.

Bienvenido a la Ciudad Cósmica: lo mejor para tu equipo

«Bienvenidos a la Ciudad Cósmica» es el cono de luz característico de Silver Wolf (nivel 999), y no se puede omitir. En Superposición 1, su pasiva «Victoria garantizada» le otorga un 18 % más de SPD, una estadística que su kit necesita urgentemente, ya que normalmente se queda en el lado más lento sin una inversión adicional. También permite que su daño de «Euforia» ignore el 20 % de la DEF del objetivo, lo que se acumula perfectamente con las bonificaciones de su conjunto de reliquias.

La verdadera razón por la que este cono destaca es su interacción con el MMR oculto. Cuando Silver Wolf Nv. 999 usa su habilidad definitiva sobre sí misma, gana 20 de «Punchline», que se convierte directamente en MMR oculto. Dado que su habilidad definitiva consume 60 de MMR oculta para activarse, esa recuperación le ayuda a volver a alcanzar más rápido sus puntos de ruptura de 60 y 120 de MMR oculta, sin tener que esperar a una rotación completa para reconstruir el recurso desde cero.

Este efecto solo se puede activar una vez antes de reiniciarse, y se reinicia tras tres ataques básicos, por lo que funciona como una bonificación constante y repetible en lugar de un impulso único.

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Las mejores alternativas a «Bienvenido a la Ciudad Cósmica»

«Una pequeña escapada» es el sustituto más parecido a su habilidad característica en cuanto a su funcionamiento real. Su pasiva «Susurro» aumenta su «Euforia» en un 20 % en Superposición 1 y, durante su habilidad de «Euforia», le permite ignorar un 8 % de la DEF del objetivo. No devuelve MMR oculto como lo hace su habilidad característica, pero la «Euforia» pura y la ignorancia de DEF hacen que su rotación de daño resulte similar.

La Good Luck de hoy adopta un enfoque diferente. Su pasiva «Decisión» le otorga un 12 % fijo de tasa de crítico en Superposición 1, además de otro 12 % de «Euforia» cada vez que utiliza su habilidad «Euforia», que se acumula hasta un máximo de dos veces. Esa tasa de crítico resulta realmente útil si sus estadísticas secundarias aún están por mejorar, ya que supone una menor presión a la hora de buscar la tasa de crítico en las reliquias en las primeras fases del juego.

El mejor Cono de Luz F2P para Silver Wolf de nivel 999

«Las aventuras de Mushy Shroomy» es el rey indiscutible de la accesibilidad para jugadores F2P en cuanto a unidades de la ruta de «Euforia», y se puede obtener a través de la tienda «Manifiesto del Cono de Luz». Su temática de esporas y sellos esconde una pasiva muy potente que aumenta la estadística bruta de «Elation» de Silver Wolf Nivel 999 en un 20 % en Superposición 5, al tiempo que aplica un aura de vulnerabilidad que obliga a los enemigos a recibir un 10 % más de daño por «Elation».

No te permitirá alcanzar los extremos puntos de ruptura de 200 de Velocidad que su arma característica hace posibles, pero para una configuración sin tiradas, su amplificación del daño bruto mantiene por sí sola sus ciclos de «Punchline» activos y competitivos.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Silver Wolf Nivel 999?

«Bienvenidos a la Ciudad Cósmica» es la mejor opción para Silver Wolf de nivel 999 si puedes conseguirla, ya que la SPD y la devolución de MMR oculta resuelven de un plumazo dos de los mayores problemas de su configuración.

Si vas a seguir jugando totalmente gratis (F2P), «Las aventuras de Mushy Shroomy» es una alternativa perfectamente válida y muy accesible, y vale la pena tener en cuenta «Una pequeña escapada» si alguna vez te sale en los sorteos de Teletransporte Estándar.

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