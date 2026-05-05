La mejor configuración de Sparxie para HSR en 2026: El DPS de Elation

La mejor configuración de HSR en Sparxie la convierte en una máquina de acumular «Punchline» diseñada para Recuerdo del caos(MoC) ySombra apocalíptica (AS). Es una DPS de Fuego de 5 estrellas del Camino de la Exaltación cuyo daño máximo aumenta en función del número de «Punchlines» que acumule y de cómo su equipo gestione los Puntos de Habilidad (SP) en torno a sus cadenas de «Engagement Farming».

En esta guía, analizo los mejores conos de luz, reliquias, valores de referencia de estadísticas y equipos para maximizar su rendimiento, incluyendo la prioridad de los trazos, recomendaciones sobre eidolones, conceptos básicos de la rotación y materiales de ascensión. Lo esencial en cualquier configuración de Sparxie para HSR es alcanzar los 3600 de ATK en combate, llevar la tasa de CRIT al 100 % y contar con al menos un apoyo de SP específico.

La mejor configuración de Sparxie para HSR: Descripción general de Sparxie

Atributo Detalle Rareza 5 estrellas Elemento Cuatro Ruta Euforia Función DPS principal / Sub-DPS híbrido Comunicado 3 de marzo de 2026 (Versión 4.0, Fase 2) Actores de doblaje EN: Lizzie Freeman

Fuente Valoración general MoC PF AS Partido 8 Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente ¿Cuándo volverás? Primera mitad del segundo minuto Primera mitad del segundo minuto Primera mitad del segundo minuto Primera mitad del segundo minuto

Sparxie es un personaje principal de DPS (daño por segundo) que escala a través del daño de «Elation». Su configuración gira en torno a un perfil de estadísticas que prioriza la tasa de crítico y el ataque, impulsado por su traza A2, que convierte cada 100 de ataque por encima de 2000 en un 5 % de bonificación de «Elation», con un límite máximo del 80 %. Cada cadena de Engagement Farming consume muchos SP, por lo que gestionar esa economía es fundamental en cualquier configuración de Sparxie en HSR, no algo secundario.

Su identidad principal se basa en el ciclo «explosión y aceleración». Al activar la habilidad, se activan hasta 20 acumulaciones de «Engagement Farming», se acumulan «Punchlines» y se potencia la mejora pasiva de daño crítico (CRIT DMG) de la traza A6 para todo el equipo hasta un 80 %. Sparxie es un personaje que requiere una inversión de nivel medio-alto y que funciona en E0 con reliquias de calidad y un apoyo de SP.

Lo mejor para «Recuerdo del caos». La acumulación sostenida de «Punchline» proporciona uno de los mayores índices de DPS contra un solo objetivo del parche 4.0 en combates contra jefes de varios ciclos.

La acumulación sostenida de «Punchline» proporciona uno de los mayores índices de DPS contra un solo objetivo del parche 4.0 en combates contra jefes de varios ciclos. Ideal para «Sombra apocalíptica». Las ventanas instantáneas de Aha desbloquean la habilidad «Elation» para un ataque explosivo contra múltiples objetivos, sincronizado con las fases de puntuación de AS.

Las ventanas instantáneas de Aha desbloquean la habilidad «Elation» para un ataque explosivo contra múltiples objetivos, sincronizado con las fases de puntuación de AS. Ideal para la agricultura en general. Su técnica restaura 2 SP a todos los aliados al entrar en combate, lo que proporciona a cada equipo una ventaja inmediata en puntos de habilidad en las partidas de Calyx.

Cómo jugar con Sparxie en HSR

Para jugar con la mejor configuración de Sparxie en HSR hay que tener en cuenta dos fases en cada combate: una fase de acumulación de SP y una fase de gasto de SP. En la fase de acumulación, deja que tus compañeros de equipo jueguen sus turnos y recarguen su SP mediante la habilidad definitiva de Sparkle. Guarda la habilidad de Sparxie hasta que tengas suficiente SP para ejecutar una cadena completa de Engagement Farming. Usar la habilidad sin margen de SP acorta la cadena y hace que no se ganen los Punchlines.

Una vez que SP esté listo, activa la habilidad. Su habilidad acumula hasta 20 acumulaciones de «Engagement Farming», cada una de las cuales genera «Straight Fire» (2 golpes finales + 2 SP recuperados) o «Unreal Banger» (1 golpe final). Durante el estado «Certified Banger», el talento añade daño de «Elation» adicional por cada golpe de la cadena. Guarda la habilidad definitiva para entrar en «Aha Instant» junto con la rotación de Yao Guang y, a continuación, activa inmediatamente la habilidad de «Elation». Si se sincroniza correctamente, ese momento supone el pico de daño más alto de todo el ciclo de una configuración de HSR Sparxie.

Ventajas e inconvenientes de Sparxie

Sparxie ofrece un DPS de Elation de primer nivel en el parche 4.0, con un gran rendimiento tanto contra objetivos individuales como en área de efecto, además de una mejora pasiva del daño crítico para todo el equipo. Su conjunto de habilidades es muy sinérgico dentro de las composiciones de Elation, pero requiere una infraestructura específica para alcanzar su máximo potencial.

Ventajas Contras ✅ Excelente batería Punchline ✅ Gran poder de daño tanto en combates contra jefes de un solo objetivo como en ataques de área de efecto contra múltiples objetivos ✅ La habilidad «A6 Trace» otorga de forma pasiva hasta un 80 % de daño crítico a todo el equipo ✅ El daño aumenta considerablemente a medida que se acumulan los «Punchlines» a lo largo de los ciclos ✅ Los efectos de «Straight Fire» compensan parcialmente los costes de SP de las cadenas ✅ Se pasa a ser sub-DPS a medida que se incorporan más DPS de Elation a la plantilla ✅ Daño de alta resistencia ❌ El rendimiento se reduce drásticamente si Yao Guang no proporciona «Aha Instants» ❌ Estilo de juego que consume muchos SP y que requiere de Sparkle o un buen apoyo en SP para mantener las cadenas ❌ El «Signature Light Cone» causa gran impacto; las alternativas suponen un notable paso atrás ❌ Limitado a composiciones específicas de Elation para obtener el máximo rendimiento ❌ El arquetipo «Elation» aún está en fase de desarrollo; su potencial máximo dependerá de futuros lanzamientos ❌ 160 de energía: el coste total exige una gestión rigurosa de la energía

En resumen: Equipa a Sparxie si tienes a Yao Guang o piensas conseguirla, y si cuentas con un apoyo de SP para alimentar las cadenas de «Engagement Farming».

Descripción general de Sparxie HSR: kit, habilidades y destrezas

El ataque básico de Sparxie sirve para iniciar la rotación, pero rara vez se utiliza en su forma básica cuando se juega de forma optimizada. La habilidad, ¡Bum! «Poppin’» de Sparxicle, es su principal fuente de daño: inicia la retransmisión en directo y acumula hasta 20 acumulaciones de «Engagement Farming», lo que potencia sus golpes básicos mejorados. Su habilidad definitiva inflige daño de fuego de área de efecto y genera «Punchline» y «Thrill» en función del número de personajes «Elation» que haya en el equipo (2/4/8 y 1/1/4, respectivamente).

El talento,El juego de manos de Sparx, es el motor del kit. En el estado «Certified Banger», añade instancias de «Elation DMG» a cada golpe «Enhanced Basic» y al «Ultimate». Las «Major Traces» completan el cuadro: A2 convierte el ATK en bonificación de «Elation»; A4 otorga «Punchlines» y «Thrill» adicionales en el «Ultimate», que se escalan en función del número de aliados con «Elation»; A6 convierte el recuento de «Punchlines» en una mejora pasiva de «CRIT DMG» para todo el equipo. Este kit orienta la mejor configuración de Sparxie en HSR hacia un estilo de juego basado en el ataque como prioridad, seguido de la tasa de crítico, y con ráfagas de alto SP dentro de equipos especializados en «Elation».

Habilidad Tipo Energía Pausa Descripción ¿El gato te ha quitado la Lengua de Fuego? (Ataque básico) Objetivo único 20 10 Inflige un daño igual al 100 % del ATK de Sparxie a un enemigo designado. ¡Florece! El ganador se lo lleva todo (Ataque básico mejorado) Explosión 40 10 + 5 suma Inflige un daño igual al 100 % del ATQ al objetivo principal y al 50 % del ATQ a los objetivos adyacentes. Multiplicador de daño +20 % (10 % adyacentes) por cada activación de «Engagement Farming». ¡Bum! «Poppin’» de Sparxicle (Habilidad) Mejorar 0 N/A Inicia la retransmisión en directo. Convierte el ATK básico en ATK básico mejorado y activa «Engagement Farming» hasta 20 veces. No cuenta como uso de una habilidad. Fomento de la participación (con habilidades mejoradas) Mejorar 0 N/A Aumenta el multiplicador de daño básico mejorado en un 20 % (ajuste del 10 %). Otorga: «Straight Fire» (2 frases ingeniosas + 2 SP) o «Unreal Banger» (1 frase ingeniosa). No cuenta como el uso de una habilidad. La fiesta está que arde y la cámara no para de grabar (Ultimate) AoE 5 (precio: 160) 20 Obtiene 2 golpes finales. Inflige daño de fuego equivalente a (0,6 × Exaltación + 50 %) del ATQ de Sparxie a todos los enemigos. Durante «Certified Banger»: también inflige un 48 % de daño de fuego de Exaltación a todos los enemigos. «La mano mágica de Sparx» (Talento) Mejorar 5 por Enh. BA N/A Durante «Certified Banger: Enhanced Basic», inflige un 40 % de daño de euforia al objetivo y un 20 % a los enemigos adyacentes. Cada vez que se activa «Engagement Farming», se añade una instancia adicional de un 20 % de daño de euforia. La habilidad definitiva también inflige un 48 % de daño de euforia. «Signal Overflow: ¡El gran bis!» (Habilidad de euforia) AoE 5 N/A Aumenta el daño de «Euforia de fuego» en un 50 % para todos, además de 20 ocasiones adicionales en las que se inflige un daño de «Euforia de fuego» del 25 % a enemigos aleatorios. Otorga 2 puntos de «Emoción» (cada uno compensa 1 punto de SP consumido). Monetización de contenidos (técnica) Deteriorar 0 N/A Inflige «Bloqueo» a los enemigos cercanos durante 10 s. Al entrar en combate a través de un enemigo bloqueado: inflige un 50 % del daño de fuego de ATQ a todos y restaura 2 SP a los aliados.

Oleos de gran tamaño

Rastro Nombre Efecto A2 ¡Genial! Firma de «Punchline» Por cada 100 de ATQ por encima de 2000: +5 % de Éxtasis (máx. 80 % con 3600 de ATQ en combate). Esto hace que la prioridad a la hora de construir el personaje sea el ATQ. A4 ¡Deslumbrante! Caleidoscopio de Persona En el modo Ultimate con 1/2/3 o más aliados con Elation: obtiene 2/4/8 Punchlines adicionales y 1/1/4 de Thrill. Premia las composiciones de equipo con Elation. A6 ¡Frenesí! La paleta de la verdad y la mentira Por cada «Punchline» que se posea, todos los aliados obtienen un 8 % de daño crítico (máx. 80 %). Convierte a Sparxie en un potenciador pasivo de daño crítico para todo el equipo.

Trazas mínimas

Estado Bonificación total Euforia +28 % Tasa CRIT +12 % CRIT DMG +13,3 %

Sparxie HSR: Huellas y Eidolones

Para la mejor configuración de Sparxie en HSR, maximiza primero la habilidad «Elation» y el talento correspondiente, ya que ambos influyen directamente en el rendimiento de «Aha Instant» y «Certified Banger». La habilidad, el ataque básico y la habilidad definitiva son secundarios, pero cada uno de ellos aporta aumentos significativos al multiplicador. Desbloquea las tres trazas principales tan pronto como los materiales lo permitan: A4 para el aumento de «Punchline» en la habilidad definitiva, A6 para el aumento de daño crítico de todo el equipo y A2 una vez que los objetivos de ataque estén a tu alcance.

Orden de prioridad de las trazas:

Habilidad o talento «Euforia» (uno de los más altos) Habilidad = Ataque básico = Habilidad definitiva (alto, impacto más o menos equivalente) Todas las rutas principales se abrirán lo antes posible

Rastro Prioridad Explicación Habilidad «Euforia» ★★★★★La mejor Daño al núcleo durante «Aha Instant»; cada nivel aumenta el multiplicador de daño por rebote. Talento ★★★★★La mejor Aumenta el daño de Elation durante la activación de «Certified Banger» al farmear por enfrentamiento. Habilidad ★★★★☆ Alto Aumenta el multiplicador de daño de ataque básico mejorado. Establece el valor mínimo para cada cadena. Ataque básico ★★★★☆ Alto Aumento del multiplicador básico mejorado. Impacto marginal menor que el de las habilidades y los talentos. Definitivo ★★★★☆ Alto Aumenta el daño de área de efecto y la generación de «Punchline» por uso.

Prioridad de las habilidades adicionales (huellas principales)

Habilidad adicional Prioridad Por qué es importante ¡Deslumbrante! Caleidoscopio de Persona (A4) ★★★★★La mejor Golpes finales adicionales + emoción en «Ultimate», que aumenta en función del número de miembros del equipo que tengan «Elation». ¡Frenesí! Paleta de la verdad y la mentira (A6) ★★★★★La mejor Hasta un 80 % de daño crítico para todos los aliados: una mejora pasiva enorme para todo el equipo. ¡Genial! Firma de «Punchline» (A2) ★★★★★La mejor Conversión de ATK a Elation; otorga una bonificación del 80 % de Elation al alcanzar 3.600 de ATK en combate.

Eidolones

Sparxie es totalmente viable en el nivel E0. E2 es el punto de parada recomendado para quienes van de compras: otorga un turno adicional una vez finalizado «Aha Instant» y el daño crítico se acumula por cada «Thrill» consumido, lo que aumenta considerablemente el potencial de daño máximo. Activa E1 solo si tu objetivo es E2. E6 es terreno para los grandes.

E# Nombre A pleno rendimiento Veredicto de inversión E1 #SeHaViralizado #¿QuiénEsElla? Cuando finaliza «Aha Instant», obtiene 5 «Punchlines». Por cada «Punchline» que posea, todos los aliados obtienen un 1,5 % de PEN de RES a todos los tipos (máx. 15 %). Seleccionar solo si el objetivo es E2 E2 #ElPúblicoLoSabe Cuando finaliza «Aha Instant», obtienes 1 turno adicional y 2 puntos de emoción. Por cada punto de emoción consumido, obtienes un +10 % de daño crítico durante 2 turnos (máximo 4 acumulaciones = 40 %). La mejor relación calidad-precio, parada recomendada E3 #Conéctate #Latidos Nivel de habilidad +2 (máx. 15). Nivel de ataque básico +1 (máx. 10). Nivel de habilidad «Euforia» +1 (máx. 15). Solo aumento de nivel pasivo E4 #LockedIn #FaceCard En Ultimate: obtiene 5 Punchlines + la bonificación de Sparxie de +36 % durante 3 turnos. Mayor comodidad E5 #SanandoElMundo #SoloBuenasVibraciones Nivel de «Ultimate» +2 (máx. 15). Nivel de «Talento» +2 (máx. 15). Nivel de la habilidad «Euforia» +1 (máx. 15). Solo aumento de nivel pasivo E6 #ConstruidoDeFormaDiferente #EnVíaDeExtinción RES de todo tipo +20 %. Por cada remate contabilizado por la habilidad «Elation», +1 rebote (máximo 40 adicionales). Solo para el nivel «Whale»

Los mejores conos de luz Sparxie (clasificación)

Para la mejor configuración de Sparxie en HSR, un «Light Cone» debería aportar daño crítico, escalado de «Elation», mejora de la economía de SP o ignorar la defensa. Esta lista está ordenada de más potente a menos potente, según el nivel óptimo de «Superimposition».

Cono de luz Rareza Valor Cegado por un mundo florido ★★★★★ Lo mejor La buena suerte de hoy ★★★★ Genial Las aventuras de Mushy Shroomy ★★★★ Los mejores juegos gratuitos Lágrima persistente ★★★ Situacional

N.º 1. La mejor en general: «Cegado por un mundo florido»

La habilidad «Sparxie’s signature» es, sin duda, la mejor opción para cualquier configuración de Sparxie en HSR. En el nivel 1, otorga un +48 % de daño crítico, aumenta el límite de SP en 1 por cada aliado con «Elation» en el campo de batalla (hasta un máximo de +3) y convierte cada SP consumido en un 5 % de ignorancia de DEF para el daño de «Elation» (máximo 4 acumulaciones). Si se consumen 4 o más SP en un solo turno, todos los aliados obtienen un 20 % de Elation a través de la pasiva Stream Promo. El límite de SP ampliado se adapta a la perfección a esta configuración de Sparxie en Honkai Star Rail: cadenas más largas significan más Punchlines, un mayor búfer de daño crítico en A6 y más producción para todo el equipo por ciclo. Consíguela si planeas usar a Sparxie como principal para el contenido de final de juego más exigente.

Cegado por un mundo florido Rareza ★★★★★ ATK 582 HP 1,058 DEF 463

N.º 2. El mejor juego gratuito: «Las aventuras de Mushy Shroomy»

«Las aventuras de Mushy Shroomy» es la mejor opción gratuita para la configuración de HSR Sparxie, disponible en la tienda del Salón Olvidado. En el nivel 5, proporciona un +20 % de Exaltación e inflige una desventaja tras la habilidad de Exaltación que hace que los enemigos reciban un 10 % más de daño de Exaltación durante 2 turnos, activándose precisamente durante el momento de mayor daño de Sparxie. Alcanza el máximo de Superposición antes de mejorar el nivel del cono.

Rareza ★★★★ ATK 476 HP 846 DEF 396

N.º 3. La mejor alternativa premium: «Today’s Good Luck»

La bonificación de hoy del Pase de batalla es la opción más potente, aparte de las exclusivas, para esta configuración de Sparxie en HSR de la temporada 5. Aporta un +20 % a la tasa de crítico y acumula un +20 % de «Euforia» dos veces tras cada uso de una habilidad de «Euforia» (máximo +40 % por turno). La contribución a la tasa de crítico libera los tirages de subestadísticas para ATK% y daño crítico. Ideal para jugadores que ya posean copias con alta superposición de Pases de batalla anteriores.

Rareza ★★★★ ATK 529 HP 952 DEF 396

N.º 4. Situacional: «Lágrima persistente»

«Lingering Tear» es un objeto de 3 estrellas que se obtiene normalmente y que otorga un +40 % de daño crítico en el nivel 5 una vez que Sparxie acumula 10 o más «Punchlines», una condición que requiere varias rotaciones para alcanzarse y que, además, aporta poco en las primeras fases del combate. Úsalo solo como solución provisional y cámbialo por «Mushy Shroomy’s Adventures» en cuanto esté disponible.

Rareza ★★★ ATK 317 HP 846 DEF 264

Las mejores reliquias y conjuntos planares de Sparxie

La selección de reliquias para la mejor configuración de Sparxie en HSR debe evaluarse desde tres perspectivas: la escalabilidad de la cadena de «Engagement Farming», los umbrales de CRIT (alcanzar una tasa de CRIT del 100 % y un daño por CRIT de entre el 140 % y el 180 % o más sin sacrificar el % de ATQ) y la adecuación a la rotación de SP.

Reliquias

Nombre Valor Características La chica mágica siempre gloriosa (4 piezas) Lo mejor 2 piezas: +16 % de daño crítico. 4 piezas: El daño de «Elation» ignora un 10 % de la defensa. Por cada 5 «Punchlines» que acumulen los aliados, el daño de «Elation» ignora un 1 % más de la defensa (máximo 10 acumulaciones = 20 % de ignorancia total de la defensa). BIS. Erudito perdido en la erudición (4 piezas) Alternativa 2 piezas: +8 % a la probabilidad de crítico. 4 piezas: +20 % al daño de las habilidades y la habilidad definitiva. Tras usar la habilidad definitiva, la siguiente habilidad inflige un +25 % de daño. Un buen sustituto mientras se consigue el equipo BIS. Wavestrider Captain (4 piezas) Alternativa 2 piezas: +16 % de daño crítico. 4 piezas: acumula cargas de «Ayuda» cuando los aliados le atacan; al alcanzar 2 cargas durante la habilidad definitiva, +48 % de ataque durante 1 turno. Flex 2 unidades + 2 unidades surtido Aceptable «Chica mágica siempre gloriosa» (2 piezas) + «Capitán Wavestrider» (2 piezas). Bonificación doble al daño crítico.

La chica mágica siempre gloriosa (4 piezas) es la opción más clara, utilizada por más del 96 % de los jugadores en el escaneo de Prydwen. La bonificación pasiva de 4 piezas que ignora la DEF aumenta a medida que se generan «Punchline» a lo largo del combate, alcanzando hasta un 20 % en total sin necesidad de acciones adicionales. Utiliza «Scholar Lost in Erudition» como sustituto mientras farmas.

Adornos planos

Nombre Valor Características Retransmisión en directo de Heaven Lo mejor +16 % de daño crítico. Si se consumen 3 o más puntos de energía en un turno, +32 % de daño crítico durante 3 turnos (total: +48 %). Es muy fácil de activar mientras se acumulan combates. El maravilloso parque de atracciones BananAmusement Genial (condicional) +16 % de daño crítico. +32 % de daño crítico cuando hay un objetivo invocado en el campo de batalla. Requiere a Dan Heng — Permansor Terrae como compañero de vínculo. Arena Rutilante Bien +8 % a la probabilidad de crítico. Cuando la probabilidad de crítico alcanza el 70 % o más, el ataque básico y el daño de las habilidades aumentan en un 20 %. Se puede usar mientras se farmea el BIS. Izumo Gensei y el Reino Divino de Takama Presupuesto total +12 % de ATQ. Si hay otro aliado que comparta el mismo Camino, +12 % de probabilidad de crítico. Se activa de forma fiable con Yao Guang.

Retransmisión en directo de Heaven Es la configuración predeterminada para cualquier configuración de HSR en Sparxie: aumenta el daño crítico entre un +16 % y un +48 % en cuanto se consumen 3 o más puntos de energía, y se activa automáticamente durante las cadenas de «Engagement Farming». El maravilloso parque de atracciones BananAmusement alcanza este límite, pero solo cuando «Permansor Terrae» está en el campo como compañero de vínculo.

Prioridades de Sparxie

La mejor configuración de Sparxie para HSR da prioridad primero al ATQ, luego a la tasa de CRIT y, por último, al daño CRIT. El ATQ es la estadística de mayor impacto hasta alcanzar el umbral de 3.600 en combate, gracias a que el efecto secundario de A2 convierte cada 100 puntos de ATQ por encima de 2.000 en un +5 % de Elation. Ten en cuenta que las mejoras escaladas de Permansor Terrae y Robin no influyen en esta conversión de A2 a Elation.

Estadísticas principales

Ranura para reliquias Estadística principal Motivo Cuerpo Tasa de CRIT % Por defecto, alcanza una tasa de crítico del 100 % en combate. Cambia a % de daño crítico solo si ya has alcanzado el límite máximo a través de las estadísticas secundarias y las mejoras de equipo. Pies ATK% Se establece de forma predeterminada al alcanzar 3.600 de ATK en combate. Esfera plana ATK% Por defecto… Cambiar solo si ya se ha alcanzado el límite de ataque en combate. Cuerda de enlace Tasa de recuperación de energía Se aplica por defecto una vez que se alcanza el límite de ATK en combate. Utiliza el % de ATK si el valor sigue siendo inferior a 3.600 ATK tras aplicar las mejoras del equipo.

Prioridad secundaria / subestatal

% de ataque > Probabilidad de crítico > Daño crítico > Ataque fijo

En equipos con abundantes SP y Sparkle, su mejora de ATQ (+45 %) reduce en gran medida la diferencia hasta los 3600, lo que permite dedicar los puntos de estadísticas secundarias al CRIT. En equipos con pocos SP, es mejor priorizar directamente las estadísticas secundarias de ATQ%.

Sub-Estado Prioridad Notas ATK% ★★★Alto Alcanza los 3600 de ATQ en combate tras aplicar las mejoras. Las mejoras escaladas, como la habilidad definitiva de Robin, no se tienen en cuenta en la conversión de «A2 Elation». Tasa CRIT ★★★Alto Apunta al 100 % en combate. Los golpes críticos fallidos en los ataques básicos mejorados suponen una pérdida significativa de DPS. CRIT DMG ★★Medio Objetivo: 140-180 %+ antes del combate. Recibe daño crítico de sus aliados a través del efecto de rastreo de A6 y de los potenciadores de Sparkle. ATK plano ★Bajo Un relleno útil una vez que se cumplen los demás requisitos.

Valores de referencia de las estadísticas objetivo

Estado Prydwen: Objetivo LDShop Objetivo ATK 3.600 en combate tras las mejoras Más de 2.900 Tasa CRIT 100 % en combate tras las mejoras Más del 90 % CRIT DMG 140-180 %+ antes del combate Más del 180 % SPD 107 (estándar). 134 solo para la optimización avanzada de Aha SPD. 134+ Lluvia de energía Utiliza la cuerda ERR una vez alcanzado el límite de ATK Cuerda ERR o ATK%

Estrategia de baja inversión

Prioriza las estadísticas principales de % de Ataque en «Esfera» y «Pies» hasta alcanzar el objetivo de Ataque en combate, y luego céntrate en las estadísticas secundarias relacionadas con el daño crítico. Utiliza una combinación de 2 + 2 piezas de daño crítico mientras consigues el conjunto de 4 piezas de «Ever-Glorious Magical Girl».

Comparación de estadísticas básicas de Sparxie

Nivel HP ATK DEF SPD Nivel 1 142 87 62 107 (fijo) Nivel 40 535 326 235 107 (fijo) Nivel 80 1,051 640 460 107 (fijo)

Los 640 de ATK base de Sparxie en el nivel 80 hacen que las mejoras porcentuales de compañeros de equipo como Sparkle (+45 % de ATK) permitan alcanzar fácilmente el objetivo de 3.600 en combate. La SPD se mantiene fija en 107 en todos los niveles, por lo que cada aumento significativo proviene de las reliquias y las mejoras del equipo. En esta configuración de Sparxie, centra tus esfuerzos en aumentar el % de ataque (ATK) al principio para conseguir el HSR; una vez alcanzado el umbral de ataque, pasa a centrarte en las estadísticas secundarias relacionadas con el crítico.

Compañeros de equipo de HSR Sparxie

Los compañeros de equipo para la mejor configuración de Sparxie en HSR se seleccionaron en función del tiempo de duración de los potenciadores durante los turnos de «Engagement Farming», la contribución a la gestión de PS y el apoyo a la fórmula de daño. El equipo ideal incluye un apoyo de «Elation» para «Aha Instant», un apoyo de PS para las cadenas y un personaje de soporte que no agote los PS.

Asistencia técnica de Harmony / Elation

Yao Guang

Función: Apoyo / Amortiguador de Elation

Apoyo / Amortiguador de Elation Por qué colaboran con Sparxie: La habilidad definitiva de Yao Guang activa «Aha Instant», lo que permite acceder al estado «Certified Banger» y a la habilidad «Elation». Al entrar en combate, proporciona 20 «Punchlines», un 20 % de «Elation» compartida, una desventaja de vulnerabilidad al daño del 16 % y un 20 % de penetración de resistencia a todos los tipos. Consulta la guía de HSR sobre la configuración de Yao Guang para ver su configuración completa.

La habilidad definitiva de Yao Guang activa «Aha Instant», lo que permite acceder al estado «Certified Banger» y a la habilidad «Elation». Al entrar en combate, proporciona 20 «Punchlines», un 20 % de «Elation» compartida, una desventaja de vulnerabilidad al daño del 16 % y un 20 % de penetración de resistencia a todos los tipos. Consulta la guía de HSR sobre la configuración de Yao Guang para ver su configuración completa. Nota sobre la rotación: Usa su habilidad definitiva lo más cerca posible de la secuencia de habilidades que Sparxie tiene prevista.

Ventajas Contras ✅ Activa «Aha Instant», lo que permite usar la habilidad «Elation» y «Certified Banger» ✅ La habilidad definitiva de Yao Guang activa un «Aha Instant» que utiliza un valor fijo de 20 de «Punchline», independientemente de las acumulaciones reales del equipo. ✅ 16 % de vulnerabilidad al daño y 20 % de reducción de resistencia a todo tipo de ataques en una sola unidad ❌ Solo para 5 estrellas; no accesible para todos los jugadores ❌ Supone un coste de extracción considerable, además de Sparxie ❌ La sincronización de «Aha Instant» requiere coordinarse con el estado SP de Sparxie

Sparkle

Función: Soporte SP / Amortiguador Harmony

Soporte SP / Amortiguador Harmony Por qué colaboran con Sparxie: La habilidad «Ultimate» de Sparkle restaura 6 SP sin coste alguno y aumenta el límite de SP, lo que permite encadenar secuencias completas de 20 golpes en la «Engagement Farming». Aporta aproximadamente un 100 % de daño crítico, un 10 % de penetración de resistencia y un 30 % de vulnerabilidad al daño. Consulta la guía de HSR sobre la configuración de Sparkle para conocer su configuración.

La habilidad «Ultimate» de Sparkle restaura 6 SP sin coste alguno y aumenta el límite de SP, lo que permite encadenar secuencias completas de 20 golpes en la «Engagement Farming». Aporta aproximadamente un 100 % de daño crítico, un 10 % de penetración de resistencia y un 30 % de vulnerabilidad al daño. Consulta la guía de HSR sobre la configuración de Sparkle para conocer su configuración. Nota sobre la rotación: Usa su habilidad definitiva antes de la cadena de habilidades de Sparxie para aprovechar al máximo los SP disponibles.

Ventajas Contras ✅ Los 6 SP de Ultimate permiten cadenas completas de «farming» de compromiso ✅ La mejora de ~100 % al daño crítico aumenta drásticamente el daño máximo ✅ Cero coste de PS en sus propias acciones; saldo positivo de PS para el equipo ❌ Carta de 5 estrellas de uso limitado con un alto coste de invocación ❌ No activa «Aha Instant»; sigue siendo necesario «Yao Guang» para la habilidad «Elation». ❌ El avance de la acción puede desincronizar la sincronización de la rotación

Opciones de sostenibilidad

Dan Heng – Habitante de la Tierra

Función: Protector / Sostenimiento | SP Economía: SP positivo

Protector / Sostenimiento | SP positivo Las mejoras de ATK se suman al objetivo de ATK en combate de Sparxie. La invocación de «Compañero de vínculo» activa la bonificación del adorno «El maravilloso parque de atracciones BananAmusement». Ofrece la mejor capacidad de resistencia general para el equipo completo de «Elation». Consulta la guía HSR de la configuración de «Permansor Terrae» para obtener más detalles sobre la configuración.

Hola

Función: Sanador | SP Economía: SP negativo

Sanador | SP negativo Las mejoras de ataque y la recuperación de energía para todo el equipo se aplican a todo el equipo.

DHPT también protege contra los ataques repentinos (escudos), y está mejor preparado para ello, ya que Huohuo es más reactivo (cura).

Gallagher

Función: Sanador | SP Economía: SP positivo

Sanador | SP positivo Opción gratuita (F2P) de 4 estrellas con curación que genera PS y que no compite con las necesidades de PS de Sparxie.

Otros compañeros de equipo viables

Personaje Función Notas Tribus Tecla Alt RES PEN de todo tipo y DMG adicional. Una excelente alternativa cuando Sparkle no está disponible. Consulta la guía de HSR de la configuración Tribbie. Cifrado Tecla Alt Registra «Elation DMG» y aumenta «Tally», lo que eleva el daño máximo del equipo de Elation. Consulta la guía de HSR sobre la configuración «Cipher». Solo Asistencia técnica de SP: Todo SP a través de habilidades, potenciadores de ATK a través de la habilidad definitiva. Apoyo de SP accesible para jugadores F2P. Ruan Mei Asistencia técnica de Harmony Mejoras de RES PEN y SPD de todo tipo. ¿Dónde está Xuan? Mantener Alt Mejora de la tasa de CRIT y reducción del daño para todo el equipo, pensada para contenidos en los que la supervivencia es clave. Bronya Asistencia técnica de SP: Todo Mejoras en la velocidad de acción y el daño crítico para configuraciones con gran cantidad de SP.

Los mejores equipos de Sparxie

Los equipos que figuran a continuación fueron seleccionados por su rendimiento constante en el MoC y Sombra apocalíptica rendimiento con una economía de SP estable y una duración fiable de los efectos positivos y negativos. Los equipos que no cuenten con Yao Guang o Sparkle podrán funcionar, pero rendirán por debajo de su máximo potencial.

Equipo Premium n.º 1 — Núcleo Full Elation

El equipo más potente para cualquier configuración de Sparxie en Honkai Star Rail, que combina la sinergia completa de «Elation» con la máxima eficiencia de SP y la amplificación de CRIT.

Función Personaje Sinergia DPS Sparxie DPS de euforia, acumulador de Punchline Asistencia técnica de Elation Yao Guang Aha Instant Trigger, RES PEN, Vulnerabilidad Asistencia técnica de SP Sparkle Motor SP, mejora de daño crítico, penalización de vulnerabilidad Mantener Dan Heng – Habitante de la Tierra Aumenta el ATK, bonifica el SP, invoca a un compañero de vínculo

Equipo Premium n.º 2 — Elation Core + Huohuo

Una opción más resistente para combates más largos. Huohuo sustituye a DHPT para ofrecer una mejor protección contra los ataques repentinos y un mejor ciclo de energía, en lugar de una amplificación máxima.

Función Personaje Sinergia DPS Sparxie DPS de euforia, acumulador de Punchline Asistencia técnica de Elation Yao Guang Aha Instant Trigger, RES PEN, Vulnerabilidad Asistencia técnica de SP Sparkle Motor SP, daño crítico, vulnerabilidad Mantener Hola Aumento de ATK y energía, curaciones

Equipo F2P

No requiere ninguna estrella de 5 sin límite más allá de Sparxie. No puede activar «Aha Instants» adicionales, pero sigue generando «Punchlines» para el búfer de daño crítico de A6.

Función Personaje Sinergia DPS Sparxie Elation DPS Asistencia Pionero – Recuerdo Aumentos de utilidad Asistencia Esto Aumentos de % de ataque y velocidad Mantener Natasha / Gallagher Cicatrización con resultado positivo para SP

Materiales de Sparxie Trace y Ascension

En esta sección se recogen todos los materiales necesarios para ascender completamente a Sparxie y maximizar todos los nodos de «Trace» de esta configuración de Sparxie (HSR), desglosados en totales de Ascensión y «Trace» para ayudarte a planificar con antelación el gasto de «Trailblaze Power» y créditos.

Número máximo de nodos de rastreo

Oleos de traza Total Créditos 3 000 000 Los storyboards dibujados a mano de Fluffy 15 Número conmemorativo de la serie «The Fluffy» 72 La edición de coleccionista de Fluffy 139 Whimsy Wax 41 Dreamweave Steel 56 Lucid Awl 58 La reticencia de Vanquished Flow 12 Las huellas del destino 8

Max Ascension

Materiales de Ascensión Total Créditos 308,000 Whimsy Wax 15 Dreamweave Steel 15 Lucid Awl 15 Protuberancia radiante 65 Total de créditos combinados 3 887 800

Empieza con «Farm Whimsy Wax»: se comparte entre «Ascension» y «Traces», lo que suma un total de 56 unidades. Juega «Stagnant Shadow» (Shape of Ashes) para conseguir «Protuberancia radiante» al mismo tiempo.

La preparación de estos banners, que suponen un elevado coste, suele requerir recursos adicionales, y muchos usuarios buscan una una página web de primera categoría para comprar fragmentos oníricos a buen precio para sacar el máximo partido a sus tiradas durante los periodos limitados de los eventos.

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Cómo conseguir Sparxie

Sparxie es un personaje de 5 estrellas de edición limitada que solo se puede conseguir a través del evento de personajes de edición limitada «Warp». Proyecto: ¡Hora de la fiesta!, que tuvo lugar del 3 al 24 de marzo de 2026 durante la versión 4.0, fase 2. Los personajes de 4 estrellas con mayor probabilidad de aparición en el banner fueron Pela, Hanya y Qingque.

No forma parte del elenco de personajes del modo Estándar: no se puede conseguir al perder la garantía 50/50, y no existe ninguna alternativa en eventos. Una futura repetición es la única opción para los jugadores que se perdieron su banner.

Algunos personajes seleccionados vuelven a estar disponibles de forma periódica, aunque nunca se anuncia con antelación cuándo ocurrirá. No te pierdas las retransmisiones en directo del programa especial previo al parche y guarda tu jade estelar si Sparxie está en tu lista de objetivos.

Mi valoración general sobre la mejor configuración de HSR en Sparxie

La mejor configuración de HSR en Sparxie es una opción que vale la pena considerar para los jugadores que se han dedicado a MoC y Sombra apocalíptica que tengan, o tengan pensado crear, un equipo con Yao Guang y Sparkle como pilares. Se trata de una potente DPS principal de Elation cuya acumulación de «Punchline» genera una mejora pasiva del daño crítico para todo el equipo, lo que la convierte en una pieza valiosa para toda la plantilla. Su estilo de juego requiere un uso intensivo de SP y depende de la rotación, pero a cambio ofrece uno de los límites máximos de daño más altos del parche 4.0.

Los jugadores F2P y aquellos que gastan poco pueden obtener buenos resultados en E0 utilizando «Las aventuras de Mushy Shroomy» y «La chica mágica siempre gloriosa». El mayor escollo es la falta de SP: si no tienes a Sparkle, utiliza a Hanya o a «Pionera del recuerdo» y mantén tus reservas de SP al máximo antes de cada cadena de habilidades.

El esquema A4 se adapta a las futuras versiones de Elation, lo que garantiza que esta versión de Sparxie HSR siga siendo relevante a medida que evoluciona el arquetipo. Nivel de riesgo: Medio. Primero, usa el conjunto de 4 piezas de «Farm Ever-Glorious Magical Girl», alcanza los 3600 de ATK en combate y, a continuación, elige como objetivo a «Today’s Good Luck» o su habilidad especial.

Preguntas frecuentes