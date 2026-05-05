Der beste Anaxa-Build für HSR: Leitfaden für Wind-Erudition-DPS

Der beste Anaxa-Build HSR macht diesen Wind-Erudition-Haupt-DPS zu einem der gefürchtetsten Schadensverursacher des Spiels, der in der Lage ist, allen Gegnern alle sieben Schwächetypen aufzuerlegen und dank seiner „Qualitative Disclosure“-Mechanik (QD) kostenlose Fertigkeitswürfe zu verketten. Er gehört in jedem wichtigen Endgame-Modus zur Spitzenklasse, darunter „Memory of Chaos“ (MoC), „Apocalyptic Shadow“ (AS) und „Pure Fiction“ (PF).

Dieser Leitfaden behandelt alles rund um den Anaxa-Build in HSR, von den besten Lichtkegeln und Relikt-Sets bis hin zu Werte-Benchmarks, Teamzusammensetzungen, Prioritäten bei der Verfolgung und dem Wert von Eidolons. Wenn du diese Anleitung befolgst, hast du einen vollständigen Plan für den besten Anaxa-Build mit HSR, der sofort einsatzbereit ist.

Beste Anaxa-Konfiguration für HSR: Anaxa im Überblick

Attribut Details Seltenheit 5 Sterne Element Wind Pfad Gelehrsamkeit Rolle Haupt-DPS Veröffentlichung Version 3.2 Phase 2 Synchronsprecher Englisch: Stephen Fu | Japanisch: Yuma Uchida

Quelle Gesamtbewertung MoC PF AS Spiel 8 SS SS S+ SS Wann kommst du wieder? Die erste Hälfte der zweiten Minute Die erste Hälfte der zweiten Minute Die erste Hälfte der zweiten Minute Die erste Hälfte der zweiten Minute

Anaxa ist eine Haupt-DPS der Wind-Erudition, deren Fähigkeiten darauf ausgerichtet sind, Schwäche-Stapel bei Gegnern aufzubauen, um „Qualitative Disclosure“ auszulösen. Durch ihr Talent fügt sie mit jedem Treffer zufällige Schwäche-Typen hinzu, und sobald ein einzelner Gegner fünf oder mehr verschiedene Schwäche-Typen aufweist, gelangt er in den QD-Zustand. Gegen QD-Ziele verursacht Anaxa 30 % mehr Schaden und löst nach jedem Basisangriff oder Fertigkeitseinsatz einen kostenlosen zusätzlichen Fertigkeitseinsatz aus, ohne dass SP (Fertigkeitspunkte) verbraucht werden.

Seine A4-Fähigkeit „Zwangspause“ ist eine der stärksten passiven Fähigkeiten im aktuellen Meta. Als einziger „Erudition“-Charakter erhält er +140 % KRIT. SCHAD. (Kritischer Schaden). In Kombination mit einem zweiten „Erudition“-Charakter wie „The Herta“ gewährt er stattdessen +50 % Schaden für alle Verbündeten. Diese beiden Spielmodi unterscheiden sich in ihrer Spielweise, und die Wahl zwischen ihnen ist die wichtigste Entscheidung bei der Teamzusammenstellung für den optimalen Anaxa-Build HSRmit denen die Spieler konfrontiert sind.

Bei MoC und AS sorgt sein Hypercarry-Spielstil mit Cerydra und Cyrene für eine hohe Schadensausbeute. Bei PF überzeugt die Dual-DPS-Konfiguration mit The Herta dank beständigem AoE-Druck und den teamweiten Schadensboni, die durch mindestens zwei „Erudition“-Charaktere ausgelöst werden.

Am besten für MoC: Hohe Burst-Leistung durch QD-Ketten-Skill-Spam und 28 % Verteidigungsignorierung durch A6

Hohe Burst-Leistung durch QD-Ketten-Skill-Spam und 28 % Verteidigungsignorierung durch A6 Am besten geeignet für AS: „Universelle Schwäche“ hilft allen Teamkameraden dabei, unabhängig vom Element Schaden an der Widerstandskraft zu verursachen

„Universelle Schwäche“ hilft allen Teamkameraden dabei, unabhängig vom Element Schaden an der Widerstandskraft zu verursachen Am besten für PF: Die Kombination mit „The Herta“ als zweitem DPS ermöglicht AoE-Druck (Area of Effect) und gemeinsame Schadensverstärkungen für das Team

Wie man Anaxa spielt HSR

Der beste Anaxa-Build HSR Der Spielstil umfasst zwei unterschiedliche Phasen: das Stacken und das Bursten. In der Stacking-Phase nutzt du seine Fähigkeit, um zwischen Gegnern hin und her zu springen und mehrere Schwäche-Typen gleichzeitig zu verursachen. Jeder Treffer beim Springen verursacht eine zufällige Schwäche, sodass das Anvisieren von Gegnergruppen das Aufbauen von QD auf dem gesamten Spielfeld beschleunigt.

Sobald „QD“ auf deinem Hauptziel aktiv ist, wechsle zu einem aggressiven Kampfstil. Jeder Basisangriff oder jede Fertigkeit, die auf ein „QD“-Ziel gerichtet ist, löst einen kostenlosen zusätzlichen Fertigkeitswurf ohne SP-Kosten aus.

„Das sprießende Leben formt die Erde“ fügt allen Gegnern „Sublimation“ zu, wendet alle sieben Schwächetypen gleichzeitig an und verhindert deren nächste Aktion (es sei denn, sie verfügen über Kontrollresistenz). Im Hypercarry-Modus solltest du die ultimative Fähigkeit einsetzen, um den QD-Status zurückzusetzen, und unmittelbar danach mehrere Fertigkeiten hintereinander wirken. In Teams mit zwei DPS-Charakteren und The Herta solltest du der ultimativen Fähigkeit Vorrang geben, um The Hertas Bonusfähigkeiten zu aktivieren.

Vor- und Nachteile von Anaxa

Der beste Anaxa-Build HSR Ideal für Spieler, die einen erstklassigen DPS mit einem der höchsten Schadenspotenziale im Spiel suchen. Hier ein kurzer Überblick, bevor du dich entscheidest.

Vorteile Nachteile ✅ Verleiht allen 7 Schwächetypen die Fähigkeit „Break“ für alle Teamkameraden ✅ Der Einsatz von „Free Skill“ gegen Ziele mit „QD“ steigert seinen Schaden effektiv ✅ „A4 Trace“ verursacht 140 % kritischen Schaden (bei alleiniger „Erudition“) oder 50 % Teamschaden (bei doppelter „Erudition“) ✅ 28 % DEF-Ignorierung durch A6-Stapel ✅ Kostenlose Veranstaltung „Light Cone“ liegt innerhalb von 17 % der Zielvorgabe: hoher F2P-Wert (Free-to-Play) ✅ Zweithöchster Basis-Angriffswert im Spiel (756,76 auf Stufe 80) ❌ Seine unterdurchschnittliche Lebenspunktezahl macht ihn verwundbar, wenn er keine verlässliche Regeneration hat ❌ Je nach Build muss er zunächst Schwäche-Stapel aufbauen, bevor er seine maximale Leistung erreicht

Fazit: Wähle Anaxa, wenn du einen Haupt-DPS suchst, der in jedem Endgame-Modus Spitzenleistungen erbringt und alle Schwächen des gesamten Teams ausgleicht.

Anaxa HSR im Überblick: Ausrüstung, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Anaxas Basisangriff „Schmerz bringt die Wahrheit ans Licht“ verursacht Windschaden an einem einzelnen Ziel und erzeugt 20 Energie pro Treffer. Seine Fertigkeit „Fractal, Der Irrtum der Verbannten“ springt zwischen bis zu fünf Gegnern hin und her, verursacht pro Treffer Windschaden und fügt bei jedem Sprung eine zufällige Schwäche hinzu. Der Schaden der Fertigkeit skaliert je nach Anzahl der angreifbaren Gegner: Jeder Gegner auf dem Spielfeld erhöht den Gesamtschaden um 20 %, wobei die Obergrenze bei +100 % liegt, wenn fünf Gegner anwesend sind.

Seine ultimative Fähigkeit „Sprießendes Leben formt die Erde“ fügt allen Gegnern „Sublimation“ zu, wendet alle sieben Schwäche-Arten gleichzeitig an und verhindert ihre nächsten Aktionen (es sei denn, sie verfügen über Kontroll-Resistenz). Sein Talent „Tetrad Wisdom Reigns Thrice“ treibt das gesamte Spielprinzip an: Jeder Treffer fügt passiv eine Schwäche zu, und sobald ein Gegner fünf oder mehr verschiedene Typen erreicht, gelangt er in den QD-Zustand, der den 30-prozentigen Schadensbonus und den kostenlosen Fertigkeitsauslöser gewährt, die seinen Spielstil ausmachen.

Fähigkeit Typ Energie Pause Beschreibung Schmerz bringt die Wahrheit ans Licht Normalangriff 20 (+10 aus A2) 10 Fügt einem Gegner Windschaden in Höhe von 100 % des Angriffswerts zu. Fractal, Der Irrtum der Verbannten Fähigkeit 6 10 Verursacht pro Aufprall (insgesamt 5) Windschaden in Höhe von 70 % des Angriffswerts, wobei nicht getroffene Gegner vorrangig getroffen werden. +20 % Schaden pro angreifbarem Gegner auf dem Spielfeld (max. +100 % bei 5 Gegnern). Das sprießende Leben formt die Erde Ultimativ 5 (Kosten: 140) 20 Fügt allen Gegnern „Sublimation“ zu (alle 7 Schwäche-Typen, bis sie an der Reihe sind). Verursacht Windschaden in Höhe von 160 % des Angriffswerts. Gegner ohne Kontrollresistenz können nicht handeln. Die Weisheit der Tetrade herrscht dreimal Talent 0 0 Jeder Treffer verursacht 1 zufällige Schwäche (3 Runden). Ab 5+ Arten: Qualitative Offenbarung. Anaxa verursacht 30 % mehr Schaden bei Zielen mit QD. Nach einem Basisangriff oder einer Fertigkeit gegen ein QD-Ziel löst dies 1 zusätzliche kostenlose Fertigkeit aus. Das Prisma der Pupille Technik 0 0 Versetzt Gegner in Schrecken (fliehen für 10 Sekunden). Angriffe auf verängstigte Gegner gelten als Schwäche-Treffer. Verursacht bei allen Gegnern für 3 Runden 1 Schwäche des Angreifertyps.

Spur Name Wirkung A2 Roaming-Bedeutung Ein einfacher Angriff regeneriert zusätzlich 10 Energie. Zu Beginn des Zuges werden sofort 30 Energie regeneriert, sofern sich kein Gegner im QD-Zustand befindet. A4 Zwangspause Bei 1 Charakter mit der Eigenschaft „Erudition“: Anaxas Krit-Schaden +140 %. Bei 2 oder mehr Charakteren mit der Eigenschaft „Erudition“: Schaden aller Verbündeten +50 %. A6 Qualitativer Wandel Für jeden unterschiedlichen Schwächetyp eines Gegners ignoriert Anaxa 4 % seiner Verteidigung (max. 7 Typen = 28 % Verteidigung ignoriert).

Gesamtboni der Nebenfertigkeiten: Krit-Trefferquote +12,0 % | Windschaden +22,4 % | HP +10,0 %

Anaxa HSR Spuren & Eidelone

Zunächst zu Max Anaxas Fertigkeit und Talent. Seine Fertigkeit („Fractal, Der Irrtum der Verbannten“) erhöht direkt den Abprallsschaden und aktiviert das Schwäche-Implantat. Sein Talent („Tetrad Wisdom Reigns Thrice“) bestimmt den QD-Schadensbonus und die kostenlose Fertigkeitsauslösung, die den Kern seines Schadenspotenzials bilden. Als Nächstes kommt die ultimative Fähigkeit, da der Schaden mit ihrer Stufe skaliert. Der Basisangriff hat die niedrigste Priorität und verursacht bei Einzelziels-Treffern einen geringeren Schadensmultiplikator als die Fertigkeit.

Von den Bonusfähigkeiten solltest du „Zwangspause“ (A4) und „Qualitativer Wandel“ (A6) so früh wie möglich auf das Maximum ausbauen. A4 bietet den größten einzelnen passiven Bonus im Fähigkeitenbaum. A6 ist mit anderen Quellen zur Verteidigungsreduzierung stapelbar, was es in Endgame-Inhalten mit hoher Verteidigung immer wertvoller macht.

Spur Priorität Erläuterung Fähigkeit (Fractal, Der Irrtum der Verbannten) ★★★★★ Bestbewertet Primäre Schwäche: Implantatquelle und Hauptschadensfähigkeit. Zuerst auf das Maximum bringen. Talent (Die Weisheit der Vierheit herrscht dreimal) ★★★★★ Bestbewertet Bestimmt den QD-Schadensbonus und die automatische Auslösung der Fertigkeit. Kernmechanik. Maximiere diese zusammen mit der Fertigkeit. Ultimativ(Das sprießende Leben formt die Erde) ★★★★ Hoch Schadensskala. Hat Vorrang vor Fertigkeiten und Talenten. Normalangriff(Schmerz, Braut die Wahrheit) ★★★ Mittel Geringere Schadenswirkung. Zuletzt ausgleichen.

Spur Priorität Erläuterung Zwangspause (A4) ★★★★★ Bestbewertet +140 % kritischer Schaden oder +50 % Teamschaden zusammen mit einem anderen „Erudition“-Charakter. Die stärkste passive Fähigkeit im Fähigkeiten-Set. Qualitativer Wandel (A6) ★★★★★ Bestbewertet 4 % Verteidigungsverringerung pro Schwächetyp (bis zu 28 %). Kumuliert sich mit LC und der Verteidigungsverringerung durch Relikte. Roaming-Bedeutung (A2) ★★★★ Hoch +10 Energie auf den Basisangriff und 30 kostenlose Energie zu Beginn des Zuges, wenn kein Gegner mit „QD“ anwesend ist.

Eidolons: Anaxa ist in allen Endgame-Inhalten auf Stufe E0 voll einsatzfähig und benötigt keine Eidolons, um gute Leistungen zu erbringen. E2 gilt allgemein als der beste Punkt, an dem man aufhören sollte.

Upgrade Priorität Warum das wichtig ist E1: Der Magier, von den Sternen isoliert Hoch Der erste Einsatz der Fertigkeit stellt 1 SP wieder her. Jeder Treffer der Fertigkeit verringert die Verteidigung des Gegners für 2 Runden um 16 %. Fügt der Rotation einen anhaltenden Verteidigungsabzug hinzu. E2: Seele, der Geschichte treu Höchster Wert (Beste Haltestelle) Löst ein Schwäche-Implantat aus, wenn Gegner in den Kampf eintreten, und verringert die Resistenz gegen alle Elementarten um 20 %. E3: Pupil, in den Kosmos eingraviert Low Stufe „Ultimate“ +2 (max. 15) und Stufe „Basic ATK“ +1 (max. 10). Standard-Eidolon mit numerischen Werten. E4: Blaze, in die Schlucht gestürzt Gut Der Einsatz dieser Fähigkeit erhöht die Angriffskraft für 2 Runden um 30 %; dieser Effekt ist bis zu zweimal stapelbar (max. 60 %). Kontinuierliche Erhöhung der Angriffskraft während des aktiven Kampfes. E5: Embryo, jenseits des Wirbels Low Fertigkeitsstufe +2 (max. 15) und Talentsstufe +2 (max. 15). Rein numerisch. Lohnt sich nur auf dem Weg zu E6. E6: Alles ist in allem Erstaunlich (Wal) Der verursachte Schaden wird auf 130 % des ursprünglichen Wertes erhöht. Beide Effekte von „Zwangspause“ werden unabhängig von der Teamzusammensetzung gleichzeitig ausgelöst.

Die besten Anaxa-Lichtkegel (Rangliste)

Für den besten Anaxa-Build HSRAchte auf Lichtkegel des Eruditionspfades, die den Schaden von Fertigkeiten oder Ultimativen erhöhen, Krit-Werte gewähren oder die Verteidigung des Gegners verringern. Die folgende Liste ist nach Stärke geordnet, von der stärksten zur schwächsten.

Lichtkegel Seltenheit Wert Das Leben sollte in Flammen aufgehen ★★★★★ Mit freundlichen Grüßen (Unterschrift) Hinter den unerreichbaren Schleier ★★★★★ Toll Das große kosmische Unterfangen ★★★★ Beste F2P Heute ist wieder ein friedlicher Tag ★★★★ Gut Vor Tagesanbruch ★★★★★ Gut (Alles) Der Tag, an dem der Kosmos zusammenbrach ★★★★ Situativ

#1. Bester Titel insgesamt – „Das Leben sollte in Flammen aufgehen“

Anaxas charakteristischer LC ist sein „Best-in-Slot“, da er jeden Aspekt seines Spielstils direkt verstärkt. Wenn Anaxa einem Gegner eine Schwäche auferlegt hat, gewährt dies erhöhten Schaden gegen dieses Ziel, was aufgrund seiner QD-Mechanik fast permanent aktiv ist. Die zusätzlichen 10 Energie pro Runde beschleunigen den Aufbau seiner ultimativen Fähigkeit erheblich. Die DEF-Reduzierung ist zudem mit der 28-prozentigen DEF-Ignorierung seiner A6 stapelbar, was sich gegen Endgame-Bosse mit hoher DEF besonders gut auswirkt.

Dieser LC ist insgesamt die beste Wahl für Anaxa. Die Kombination aus DEF-Abzug und Schadensbonus macht ihn zum stärksten verfügbaren LC-Power-Spike für diesen Build.

Seltenheit ★★★★★ ATK 582 HP 952 DEF 529

#2. Great Alt – In den unerreichbaren Schleier

Dieses 5-Sterne-LC gewährt eine kritische Trefferquote sowie einen Bonus auf den Schaden von Fähigkeiten und der ultimativen Fähigkeit nach deren Einsatz. Außerdem regeneriert es bei Auslösung 1 SP, was Anaxas fähigkeitslastige Rotation in längeren Kämpfen unterstützt. Der Bonus auf die kritische Trefferquote passt gut zur „Rutilant Arena“, wodurch es einfacher wird, die 70-Prozent-Schwelle für die passive Fähigkeit des Ornaments konstant zu erreichen.

Am besten geeignet für Spieler, die diese LC bereits von einem anderen Erudition-Charakter besitzen oder sie über ein gemeinsames Banner erhalten haben.

Seltenheit ★★★★★ ATK 635 HP 952 DEF 463

#3. Bestes F2P – Das große kosmische Unterfangen

Diese kostenlose Event-Charakterkarte ist die empfohlene Wahl für alle F2P-Spieler. Ihre passive Fähigkeit gewährt skalierenden Schaden für jeden Schwächetyp des Ziels, wobei der Bonus bei sieben Typen sein Maximum erreicht. Da Anaxas A6-Fähigkeit und ihre ultimative Fähigkeit regelmäßig dafür sorgen, dass Ziele alle sieben Schwächetypen aufweisen, ist dieser Bonus fast immer voll aktiv.

Seltenheit ★★★★ ATK 476 HP 952 DEF 330

#4. Good Alt – Heute ist wieder ein friedlicher Tag

Dieser 4-Sterne-LC gewährt einen Schadensbonus für jeden Punkt von Anaxas maximaler Energie, der bei seinem maximalen Energievorrat von 140 Punkten seine Obergrenze erreicht. Die Berechnung ist konsistent: Bei maximaler Energie ergibt sich ein pauschaler Schadensbonus von 64 %, vergleichbar mit dem Event-LC bei voller Schwäche-Stapelung. Der etwas höhere Basisangriff (529 gegenüber 476) ist ein kleiner zusätzlicher Vorteil.

Ideal für Spieler, denen die kostenlose Event-LC oder die Signatur fehlt und die eine weit verbreitete Alternative aus dem Standard-Gacha-Pool benötigen.

Seltenheit ★★★★ ATK 529 HP 846 DEF 330

#5. Good Alt – Vor der Morgendämmerung

„Before Dawn“ gewährt bis zu 60 % kritischen Schaden sowie 30 % Schaden bei Fertigkeiten und Ultimativen, was es zu einer soliden Alternative macht, falls du es bereits besitzt. Die Folgeeffekt-Mechanik von „Somnus Corpus“ passt nicht zu Anaxas Fähigkeiten, sodass dieses „LC“ hier im Vergleich zu seinem Nutzen bei anderen „Erudition“-Charakteren hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Am besten als gemeinsame LC-Option geeignet, wenn du mehrere Erudition-DPS-Charaktere spielst und denselben Kegel rotieren lassen musst.

Seltenheit ★★★★★ ATK 582 HP 1058 DEF 463

#6. Situational – Der Tag, an dem der Kosmos zusammenbrach

Dieser 4-Sterne-LC gewährt bis zu 24 % Angriffskraft und 40 % kritischen Schaden, wenn zwei oder mehr Gegner denselben Schwächetyp aufweisen. In Verbindung mit Anaxas universellen Schwäche-Implantaten im Rahmen des besten Anaxa-Builds HSR Unabhängig vom Spielstil lässt sich die Bedingung „Krit. Schaden“ in jedem Kampf gegen mehrere Gegner leicht erfüllen. In S5 liegt der reine Schaden unter dem Event-Mindestwert, aber es lohnt sich, diese Option zu nutzen, wenn keine bessere zur Verfügung steht.

Am besten als kostengünstige Übergangslösung, bis ein 5-Sterne-Erudition-LC verfügbar ist.

Seltenheit ★★★★ ATK 476 HP 952 DEF 330

Die besten Anaxa-Relikte und Ebenen-Sets

Der beste Anaxa-Build HSR Bei der Relikt-Auswahl stehen Windschaden, Krit-Rate und die Stapelung von Verteidigungsignorierung im Vordergrund. Die „Eagle of Twilight“-Reihe ist für die meisten Teams die erste Wahl, da der 4er-Set-Effekt nach seiner ultimativen Fähigkeit ausgelöst wird, wodurch er seine Fertigkeiten sofort hintereinander einsetzen und die Verfügbarkeit von „QD“ aufrechterhalten kann. „Scholar Lost in Erudition“ bietet beständige Boni auf Fertigkeits- und ultimativen Schaden und ist eine starke Alternative für Spieler, die nicht über „Eagle“ verfügen. „Genius of Brilliant Stars“ gewinnt besonders an Wert, wenn es mit dem charakteristischen LC kombiniert wird, da beide DEF-Ignorieren bieten, das sich addiert.

Relikte

Name Wert Funktionen „Eagle of Twilight“-Serie (4-teilig) Am besten 2 Teile: +10 % Windschaden. 4 Teile: Nach der ultimativen Fähigkeit wird die Bewegungsgeschwindigkeit um 25 % erhöht. Der in seiner Gelehrsamkeit verlorene Gelehrte (4-teilig) Toll 2-teiliges Set: +8 % Krit-Chance. 4-teiliges Set: +20 % Schaden bei Fertigkeiten und Ultimaten; nach der Ultimaten erhält die nächste Fertigkeit +25 % Schaden. Genie der leuchtenden Sterne (4-teilig) Gut 2 Teile: +10 % Quantenschaden. 4 Teile: 10 % Verteidigung ignorieren; weitere +10 %, wenn das Ziel eine Quantenschwäche aufweist. Pioniertaucher der toten Gewässer (4-teilig) Anständig 2-teilig: +12 % Schaden gegen Gegner mit Debuffs. 4-teilig: +4 % Kritische Trefferquote und +12 % Kritischer Schaden gegen Ziele mit 3 oder mehr Debuffs.

„Eagle of Twilight Line“ ist das insgesamt beste 4-teilige Set, da der Vorstoß nach dem Einsatz der ultimativen Fähigkeit direkt in Anaxas QD-Kettenfenster mündet. Nach dem Abfeuern der ultimativen Fähigkeit, um „Sublimation“ anzuwenden, ermöglicht der Vorstoß ihm, mit der Fertigkeitskette zu beginnen, bevor die Gegner agieren, wodurch die Anzahl der kostenlosen Fertigkeitsanwendungen pro Rotation maximiert wird. „Scholar Lost in Erudition“ wird bei Hypercarry-Setups bevorzugt, wenn „Eagle“ nicht verfügbar ist, da der konstante Skill-DMG-Bonus gut mit dem freien QD-Skill-Spam harmoniert. „Genius of Brilliant Stars“ lässt sich besonders gut mit dem charakteristischen LC kombinieren, um die DEF-Ignorierung aus beiden Quellen zu verstärken.

Flächige Ornamente

Name Wert Funktionen Rutilant Arena Am besten +8 % Kritische Trefferquote. Bei einer kritischen Trefferquote von 70 % oder mehr im Kampf erhöhen sich der Basisangriff und der Fertigkeitsschaden um 20 %. Izumo Gensei und das göttliche Reich Takama Toll +12 % Angriffskraft. Bei mindestens einem Verbündeten des Pfades der Gelehrsamkeit: Kritische Trefferchance +12 %.

Die Rutilant-Arena ist für die meisten Aufstellungen die erste Wahl, da Anaxa im Kampf mit den richtigen Relikt-Sekundärwerten durchweg eine Krit-Rate von über 70 % erreicht. Izumo Gensei und Takama Divine Realm sind eine starke Alternative in Teams mit hohem Erudition-Anteil (z. B. bei zwei DPS-Charakteren mit The Herta), wo sowohl der +12 %-Angriffsbonus als auch der +12 %-Krit-Rate-Bonus gleichzeitig zum Tragen kommen.

Anaxa-Statistik-Priorität

Der beste Anaxa-Build HSR Die Werte skalieren in erster Linie mit kritischem Schaden und Angriffskraft. Seine Fähigkeit „A4 Zwangspause“ sorgt im Hypercarry-Modus bereits für +140 % kritischen Schaden, sodass die kritische Trefferquote in den meisten Builds zum limitierenden Faktor wird. Konzentriere dich darauf, im Kampf eine kritische Trefferquote von 80–100 % zu erreichen, bevor du weiteren kritischen Schaden stapelst.

Wichtigste Statistiken

Relikt-Slot Hauptstatistik Grund Hauptteil CRIT-Rate in % Es wird empfohlen, im Kampf eine Krit-Trefferquote von 80–100 % zu erreichen. Verwende den Krit-Schaden-Prozentsatz nur, wenn die Krit-Trefferquote durch Team-Buffs bereits die Obergrenze überschritten hat. Füße SPD Ziel: 134–135 SPD-Schwellenwert für die Synchronisation des Zugvorteils mit Unterstützern. Verwende ATK%, wenn SPD bereits durch Sekundärwerte abgedeckt ist. Ebenkugel Windschaden (%) Primärer Schadensverstärker. ATK% ist eine Alternative, falls die Sphäre „Windschaden“ nicht verfügbar ist. Verbindungsseil ATK% Standard für den Hypercarry-Modus. Energieregenerationsrate in der Sub-DPS-Rolle für eine schnellere Ultimate-Rotation.

Sekundäre Priorität

SPD (bis zum Schwellenwert 134–135) > Krit. Trefferquote % > Krit. Schaden % > Angriff % > Durchbruchseffekt

Sub-Stat Priorität Anmerkungen SPD Höchste Erreiche zuerst 134–135 für die Synchronisation des Zugvorstoßes. Ab 135 sinkt der Ertrag ohne spezielle Unterstützung für den SPD-Vorstoß. CRIT-Rate in % Sehr hoch Das Ziel ist eine kritische Trefferquote von 100 % im Kampf, die durch Relikt-Setboni und Team-Buffs erreicht werden kann. CRIT DMG% Hoch A4 erhöht im Hypercarry-Modus die Werte der Relikte um 140 %. Steigere zuerst die kritische Trefferquote und anschließend den kritischen Schaden, sobald die Trefferquote das Maximum erreicht hat. ATK% Mittel Angesichts seiner Grundangriffskraft von 756,76 auf Stufe 80 ist die Skalierung sehr gut. Die zweithöchste im Spiel. Bremswirkung Low Für seinen primären Spielstil nicht erforderlich. „Weakness Break“ ist ein Nebeneffekt, keine zentrale Schadensquelle.

Zielwerte für Leistungsindikatoren

Staat Ziel Anmerkungen ATK 2.600–3.000+ Je höher, desto besser, da sein Grundangriffswert stark skaliert. CRIT-Rate 80–100 % Mit der Rutilant-Arena und den Team-Boni auf die Krit-Rate sind im Kampf 100 % möglich. CRIT DMG 100–120 %+ Im Hypercarry-Modus erhöht sich der Wert um 140 % zusätzlich zu den Reliktwerten. SPD 134–135+ Lässt sich mit Unterstützern kombinieren, die den Zug vorziehen, wie z. B. Cyrene. HP über 2.800 Gleicht die unterdurchschnittliche Grund-HP (970 auf Stufe 80) aus. DEF über 1.100 Grundlegendes Haltbarkeitsziel.

Vergleich der Basiswerte von Anaxa

Stufe ATK DEF HP SPD 1 102.96 75.90 132 97 40 386.10 284.62 495 97 80 756.76 557.87 970 97

Anaxas Angriffswert erreicht auf Stufe 80 einen Wert von 756,76 und ist damit der zweithöchste Basisangriffswert in HSR. Jeder 1 %-Angriffsbonus, der auf diesen Basiswert angewendet wird, ist in absoluten Zahlen mehr wert als derselbe Bonus bei einem Charakter mit geringerer Angriffskraft. Das bedeutet, dass Relikte und Team-Buffs mit prozentualem Angriffsbonus für den besten Anaxa-Build einen überdurchschnittlichen Wert pro Punkt haben HSR.

Seine HP (970 auf Stufe 80) liegen für einen DPS-Charakter unter dem Durchschnitt. Der Versuch, über HP-Prozent-Sekundärwerte oder einen Schildträger wie Dan Heng, Earth Performer die 2.800+-HP-Marke zu erreichen, geht direkt auf diesen Kompromiss ein. Seine SPD bleibt auf allen Stufen unverändert bei 97, sodass alle SPD-Gewinne im besten Anaxa-Build HSR stammen von Relikten und Unterstützungs-Buffs.

HSR Anaxa-Teamkollegen

Die Teammitglieder für den besten Anaxa-Build wurden anhand von SP-Management, Aktionsfortschritt und Schadensverstärkung ausgewählt. Seine Fertigkeit ist an sich SP-neutral, doch das Aneinanderreihen kostenloser Fertigkeiten gegen QD-Ziele generiert keine SP, sodass ein Support mit SP-Rückerstattung aggressive Rotationen ermöglicht. Seine Teams benötigen zudem eine Heilungsoption, die seine unterdurchschnittlichen HP ausgleicht, ohne dabei Offensivplätze zu opfern.

Unterstützung für Harmonie / Gelehrsamkeit

Cerydra

Rolle: Verstärker / Puffer

Verstärker / Puffer Warum sie mit Anaxa zusammenarbeiten: Cerydras Unterstützung ermöglicht die Duplizierung von Fähigkeiten, wodurch Anaxa in jedem Burst-Fenster bis zu vier Mal eine Fähigkeit einsetzen kann. Dies steigert den Schaden der QD-Kette in der wichtigsten Phase jeder Rotation direkt.

Cerydras Unterstützung ermöglicht die Duplizierung von Fähigkeiten, wodurch Anaxa in jedem Burst-Fenster bis zu vier Mal eine Fähigkeit einsetzen kann. Dies steigert den Schaden der QD-Kette in der wichtigsten Phase jeder Rotation direkt. Anmerkung zur Rotation: Aktiviere Cerydras Unterstützung vor Anaxas Hauptschadensphase, um alle verstärkten Fertigkeits-Einsätze zu nutzen.

Vorteile Nachteile ✅ Ermöglicht die maximale Anzahl an Fertigkeitswiederholungen in Anaxas Burst-Fenster ✅ Bester Verstärker für den Hypercarry Anaxa nach durchschnittlicher Anzahl der MoC-Zyklen ❌ 5-Sterne-Limited, nicht für alle Spieler verfügbar ❌ Erfordert eine sorgfältige Abstimmung der Drehung, um den vollen Nutzen zu erzielen.

Kyrena

Rolle: Verstärker / SP-Rückerstattung

Verstärker / SP-Rückerstattung Warum sie mit Anaxa zusammenarbeiten: Cyrene gewährt Aktionsvorauszahlung und SP-Rückerstattung – zwei der wertvollsten Hilfsmittel für den besten Anaxa-Build HSR. Die Rückerstattung von SP und der Aktionsvorschuss ermöglichen auch während der QD-Fenster weiterhin großzügige Investitionen in Fertigkeiten.

Cyrene gewährt Aktionsvorauszahlung und SP-Rückerstattung – zwei der wertvollsten Hilfsmittel für den besten Anaxa-Build HSR. Die Rückerstattung von SP und der Aktionsvorschuss ermöglichen auch während der QD-Fenster weiterhin großzügige Investitionen in Fertigkeiten. Anmerkung zur Rotation: Nutze Cyrenes Unterstützungsfähigkeiten, um Anaxas Aktion vor dem gegnerischen Zug vorzuverlegen und so die Reichweite von „QD“ zu vergrößern.

Vorteile Nachteile ✅ Sowohl der Aktionsfortschritt als auch die SP-Rückerstattung kommen Anaxas Rotation direkt zugute ✅ Synergien mit der „Eagle of Twilight“-Reihe: 4-teiliges Set für das Timing nach dem „Ultimate“-Einsatz ❌ 5-Sterne-Limited, erfordert einen speziellen Pull für Anaxa-Teams

Nachhaltigkeitsoptionen

Dan Heng, Earth Performer

Rolle: Schildträger / Angriffsverstärker

Schildträger / Angriffsverstärker SP-Wirtschaft: SP-neutral

SP-neutral Warum sie mit Anaxa zusammenarbeiten: „Dan Heng, Earth Performer“ gewährt gleichzeitig Schutzschilde und Angriffsverstärkungen. Der Schutzschild gleicht Anaxas geringe Lebenspunkte (970 auf Stufe 80) direkt aus, während die Angriffsverstärkung seinen hohen Grundangriff noch weiter steigert.

„Dan Heng, Earth Performer“ gewährt gleichzeitig Schutzschilde und Angriffsverstärkungen. Der Schutzschild gleicht Anaxas geringe Lebenspunkte (970 auf Stufe 80) direkt aus, während die Angriffsverstärkung seinen hohen Grundangriff noch weiter steigert. Anmerkung zur Rotation: Halte die Schilde aktiv, um zu verhindern, dass die HP in den Gefahrenbereich sinken.

Vorteile Nachteile ✅ Schilde gleichen Anaxas geringe HP aus und erhöhen gleichzeitig ihren Angriffswert ✅ Funktioniert sowohl in Hypercarry- als auch in Dual-DPS-Teamkonstellationen ❌ 5-Sterne-Limited-Edition, kann nicht durch kostenlose Optionen mit derselben Leistungsstufe ersetzt werden

Abenteuer

Rolle: Schildträger / Kritischer-Schaden-Verstärker

Schildträger / Kritischer-Schaden-Verstärker SP-Wirtschaft: SP-neutral

SP-neutral Warum sie mit Anaxa zusammenarbeiten: Aventurin bietet beständige Schilde und verursacht den Debuff „Verunsichert“, der den von Gegnern erlittenen Krit-Schaden erhöht. Dies verleiht dem Gegenstand über den reinen Schutz hinaus einen zusätzlichen offensiven Nutzen und macht ihn zu einer starken Option für Spieler, die Aventurin bereits besitzen.

Aventurin bietet beständige Schilde und verursacht den Debuff „Verunsichert“, der den von Gegnern erlittenen Krit-Schaden erhöht. Dies verleiht dem Gegenstand über den reinen Schutz hinaus einen zusätzlichen offensiven Nutzen und macht ihn zu einer starken Option für Spieler, die Aventurin bereits besitzen. Anmerkung zur Rotation: Halte Aventurines Schilde auf dem neuesten Stand, um die Wirkungsdauer von „Unnerved“ bei vorrangigen Zielen aufrechtzuerhalten.

Vorteile Nachteile ✅ Schilde bieten Schutz vor Burst-Schaden und verursachen einen Debuff, der den erlittenen kritischen Schaden erhöht ✅ Als Wiederholungsausgabe erhältlich, leichter zugänglich als „Permansor Terrae“ ❌ Etwas geringerer ATK-Bonus im Vergleich zu „Permansor Terrae“ ❌ Geringere Synergie mit dem spezifischen Buff-Stack des Hypercarry-Modus

Andere geeignete Teamkollegen

Charakter Rolle Anmerkungen Die Herta Sub-DPS / Doppelte Ausrüstung Der beste Partner für zwei DPS-Charaktere. Anaxas A4 gewährt in „Erudition“-Paaren 50 % Teamschaden. Stämme Debuffer / Hilfsmittel Einheitliche Handhabung in allen Inhalten. Sonntag Harmony-Support Alternative Handlungsoption, wenn Cyrene nicht verfügbar ist. Über Wiederholungen weitreichend zugänglich. Durch die Debuffer Kostenlose Reduzierung der DEF um 4 Sterne. Starke Kombination in F2P-Builds. Wiesel Erhalten Kostenloser 4-Sterne-Heiler. Die beste SP-positive Heilungsoption für F2P-Teams.

Die besten Anaxa-Teams

Teams für den besten Anaxa-Build HSR wurden auf der Grundlage der durchschnittlichen Leistung im MoC-Zyklus, der SP-Effizienz und der ergänzenden Buffs für sein QD-Schadensfenster ausgewählt.

Bestes Team – Hypercarry (Solo Erudition)

Rolle Charakter Synergie Haupt-DPS Mir geht es gut A4 aktiviert im Solo-Erudition-Modus 140 % kritischen Schaden. Verstärken Cerydra Durch die Fähigkeit „Fähigkeitsverdopplung“ können pro Burst-Fenster 4 Fähigkeiten eingesetzt werden. Verstärker / SP-Rückerstattung Kyrena Der Aktionsvorschuss und die SP-Rückerstattung ermöglichen eine aggressive Kettenreaktion von Fähigkeiten. Erhalten Dan Heng, Earth Performer Schützt Anaxas geringe HP und gewährt gleichzeitig einen Angriffsbonus.

Dies ist die leistungsstärkste Einzel-DPS-Konfiguration. Die Duplikationsfähigkeit von Cerydra in Kombination mit Cyrenes Aktionsbeschleunigung verwandelt Anaxas QD-Fenster in eine Kette von verstärkten Fertigkeitszaubern.

Beste Alternative – Dual-DPS (2+ Erudition)

Rolle Charakter Synergie Haupt-DPS Die Herta Primärer Flächenschaden. Anaxas A4 gewährt 50 % Teamschaden. Sub-DPS / Enabler Mir geht es gut Universeller Schwächebruch plus 50 % Team-Schadensbonus durch A4. Support Stämme Konsequente Anwendung von Debuffs und umfassende Unterstützung. Erhalten Dan Heng, Earth Performer Schild- und Angriffsverstärkungen für beide Carry-Einheiten.

Dies ist eine der beliebtesten Anaxa-Konfigurationen. Anaxa sorgt für universellen Schwachpunkt-Break, erzeugt Energie für „The Herta“ und aktiviert A4s Modus mit 50 % Teamschaden.

Das beste F2P-Team

Rolle Charakter Synergie Haupt-DPS Mir geht es gut Hauptursache für Schäden. Support Wegbereiter (Erinnerung) Erhöht den normalen Schaden und den kritischen Schaden, ohne dass dabei SP verbraucht werden. Puffer Das SPD- und ATK-Boni durch einen leicht erhältlichen 4-Sterne-Unterstützer. Erhalten Wiesel SP-positive Heilung. Die beste kostenlose Option für anhaltende Heilung.

Eine starke, kostengünstige Option, die auf den Empfehlungen von Game8 basiert. Wegbereiter (Erinnerung) sorgt für Buffs bei „Echtem Schaden“ und „Kritischem Schaden“, Asta deckt „Geschwindigkeit“ und „Angriff“ ab, und Lynx hält das Team am Leben und bleibt dabei SP-positiv, was für Anaxas skilllastige Rotation entscheidend ist.

Anaxa Trace und Aufstiegsmaterialien

Um Anaxa auf Stufe 80 zu bringen und alle Spurenknoten zu maximieren, sind insgesamt etwa 3.308.000 Credits erforderlich, zusätzlich zu den für Amphoreus spezifischen Materialien für die Aufsteigung und den „Erudition Calyx“-Materialien für die Spuren.

Maximale Anzahl von Trace-Knoten

Spurenstoffe Insgesamt Im Abspann 3.000.000 Grobe Skizze 18 Dynamische Gliederung 69 Exquisiter Farbentwurf 139 Ätherisches Omen 41 Echo des Klagens 56 Ewige Klage 58 Das verlorene Echo des gemeinsamen Wunsches 12 Spuren des Schicksals 8

Max Ascension

Aufstiegsmaterialien Insgesamt Im Abspann 308,000 Ätherisches Omen 15 Echo des Klagens 15 Ewige Klage 15 Ein Glas aus der Zeit der Verliebten 65

Schwerpunkt Landwirtschaft: Beginne mit „Ein Glas aus der Zeit der Verblendung“ aus „Stagnierender Schatten: Gestalt der Dämmerung“ (Penacony), um zuerst die Aufstiegstore freizuschalten. Nimm dir dann wöchentlich „Verlorenes Echo des gemeinsamen Wunsches“ aus „Echo des Krieges: Grüße aus aschgrauen Träumen“ vor, da es den Zugang zu den höchsten „Spur“-Stufen ermöglicht. Gegner der „Black Tide“ in Amphoreus lassen die Materialien „Ethereal Omen“, „Echoing Wail“ und „Eternal Lament“ fallen, die sowohl für den Aufstiegs- als auch für den Trace-Pfad verwendet werden können.

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So erhalten Sie Anaxa

Anaxa ist ein limitierter 5-Sterne-Charakter der Wind-Erudition, der ausschließlich über sein eigenes Event-Warp-Banner „Das Universum in einem Samen“ erhältlich ist. Er erscheint nicht im regulären Warp-Banner und kann nur während der Laufzeit seines Event-Banners oder bei Wiederholungen gezogen werden. Da er nur in diesen bestimmten Zeitfenstern verfügbar ist, bereiten viele Spieler ihre Accounts im Voraus vor, um sicherzustellen, dass sie über genügend Währung für einen erfolgreichen Zug verfügen. Überprüfen Sie die Die besten Websites, um Oneiric Shards online zu kaufen bietet eine zuverlässige Möglichkeit, sich vor dem Erscheinen des nächsten Banners mit Ressourcen einzudecken.

Er wurde im Jahr HSR Version 3.2 als zeitlich begrenzter Charakter. Hoyoverse kündigt Wiederholungstermine nicht lange im Voraus an, aber zeitlich begrenzte Charaktere wie Anaxa kehren in der Regel innerhalb weniger Versionen in Wiederholungsbannern zurück. Die Termine für die Wiederholungen werden meist etwa eine Version vor ihrem Start in offiziellen Livestreams zur Patch-Vorschau bekannt gegeben.

Spieler, die vorausplanen, sollten zwischen den Patches „Stellar Jade“ und „Undying Starlight“ sammeln und die offiziellen Kanäle von Hoyoverse verfolgen, um zu erfahren, wann die Wiederholungen stattfinden. Dank des 50/50-Garantiesystems reichen in der Regel zwei bis drei Patches, in denen man regelmäßig sammelt, aus, um genügend Ziehungen für ein garantiertes Exemplar zu erhalten.

Mein Gesamtfazit zum besten Anaxa-Build für HSR

Anaxa ist ein erstklassiges HSR Der wichtigste DPS, den sich Spieler zulegen sollten, die einen Carry suchen, der in allen drei Endgame-Modi überzeugt. Seine Mechanik „Qualitative Offenbarung“ belohnt den konsequenten Einsatz von Fähigkeiten mit kostenlosen Zaubersprüchen und einem Schadensbonus von 30 %, und sein Implantat „Schwäche“ gewährt jedem Teamkameraden „Toughness Break“, unabhängig vom Element. Er wird auf Game8 mit SS und auf Prydwen mit T0.5 bewertet, und zwar in MoC, PF und AS.

Die F2P-Leistungsfähigkeit ist gut. „Das große kosmische Unterfangen“ schneidet in S5 ordentlich ab, und A4 verursacht in E0 erheblichen kritischen Schaden. Die größte Schwäche bei F2P bleibt bestehen. „Dan Heng, Earth Performer“ ist sein idealer Partner, und „Lynx“ ist ein brauchbarer, kostengünstigerer Ersatz.

Langfristig bleibt Anaxa aufgrund seines hohen Schadens und seines Schwäche-Implantats relevant.

Risikoklasse: Mittel bis hoch. Zieh zuerst seine charakteristische LC. Das sorgt schon bei S1 für einen kräftigen Kraftschub. Hör bei E2 auf.

Häufig gestellte Fragen