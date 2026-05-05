La mejor configuración de Anaxa para HSR: guía de DPS de «Erudición del viento»

La mejor configuración para Anaxa HSR convierte a este personaje de DPS principal de la escuela de Erudición del Viento en uno de los causantes de daño más formidables del juego, capaz de infligir los siete tipos de debilidad a los enemigos y encadenar lanzamientos de habilidades sin coste gracias a su mecánica de Revelación Cualitativa (QD). Rinde al más alto nivel en todos los modos principales de final de juego, incluidos Memory of Chaos (MoC), Apocalyptic Shadow (AS) y Pure Fiction (PF).

Esta guía abarca todo lo necesario para la configuración de Anaxa en HSR, desde los mejores conjuntos de Light Cones y reliquias hasta los valores de referencia de estadísticas, composiciones de equipo, prioridades de rastreo y el valor de los eidolones. Sigue esta guía y tendrás un plan completo para poner en marcha la mejor configuración de Anaxa para HSR.

La mejor configuración de Anaxa para HSR: Descripción general de Anaxa

Atributo Detalle Rareza 5 estrellas Elemento Viento Ruta Erudición Función DPS principal Comunicado Versión 3.2, Fase 2 Actores de doblaje Inglés: Stephen Fu | Japonés: Yuma Uchida

Fuente Valoración general MoC PF AS Partido 8 SS SS S+ SS ¿Cuándo vas a volver? Primera mitad del segundo minuto Primera mitad del segundo minuto Primera mitad del segundo minuto Primera mitad del segundo minuto

Anaxa es una DPS especializada en Erudición del Viento cuyo conjunto de habilidades se centra en acumular acumulaciones de Debilidad en los enemigos para activar la Revelación Cualitativa. Con cada golpe, aplica tipos de Debilidad aleatorios gracias a su Talento, y cuando un enemigo acumula cinco o más tipos diferentes de Debilidad, entra en estado de Revelación Cualitativa. Contra objetivos en estado QD, Anaxa inflige un 30 % más de daño y activa un lanzamiento de habilidad adicional gratuito tras cualquier ataque básico o uso de habilidad, sin coste de SP (puntos de habilidad).

Su habilidad de A4, «Pausa imperativa», es una de las pasivas más potentes del meta actual. Al ser el único personaje de Erudition, obtiene +140 % de daño crítico. Si se combina con un segundo personaje de Erudición, como The Herta, lo que otorga en su lugar es +50 % de daño a todos los aliados. Estos dos modos se juegan de forma diferente, y elegir entre ellos es la decisión clave a la hora de formar el equipo para la mejor configuración de Anaxa HSRa las que se enfrentan los jugadores.

En las modalidades MoC y AS, su estilo de juego como hipercarry con Cerydra y Cyrene genera una gran cantidad de daño. En PF, la configuración de doble DPS con The Herta ofrece buenos resultados gracias a la presión constante de área de efecto y a las mejoras de daño para todo el equipo que se activan al contar con al menos dos personajes de Erudition.

Lo mejor para MoC: Gran potencia de fuego gracias a la cadena de habilidades de QD y al 28 % de ignorancia de DEF de A6

Gran potencia de fuego gracias a la cadena de habilidades de QD y al 28 % de ignorancia de DEF de A6 Lo mejor para AS: «Debilidad universal» ayuda a todos los compañeros de equipo a infligir daño de Resistencia, independientemente del elemento

«Debilidad universal» ayuda a todos los compañeros de equipo a infligir daño de Resistencia, independientemente del elemento Lo mejor para PF: La combinación de dos DPS con The Herta permite ejercer presión de área de efecto (AoE) y compartir potenciadores de daño en equipo

Cómo jugar con Anaxa en HSR

La mejor configuración para Anaxa HSR Su estilo de juego tiene dos fases diferenciadas: la acumulación y el estallido. En la fase de acumulación, utiliza su habilidad para rebotar entre los enemigos e infligir varios tipos de debilidades a la vez. Cada impacto al rebotar aplica una debilidad aleatoria, por lo que atacar a grupos de enemigos acelera la preparación de QD en todo el campo de batalla.

Una vez que QD esté activo sobre tu objetivo principal, pasa a un patrón de combate agresivo. Cualquier ataque básico o habilidad dirigida a un objetivo con QD activa el lanzamiento gratuito de una habilidad adicional sin coste de SP.

«La vida que brota da forma a la Tierra» inflige «Sublimación» a todos los enemigos, aplicándoles los siete tipos de debilidad a la vez e impidiéndoles realizar su siguiente acción (a menos que tengan resistencia al control). En modo hipercarry, lanza la habilidad definitiva para restablecer el estado de QD y, a continuación, encadena inmediatamente lanzamientos de habilidades sin coste. En equipos con doble DPS junto a The Herta, da prioridad a la habilidad definitiva para activar las habilidades adicionales de The Herta.

Ventajas e inconvenientes de Anaxa

La mejor configuración para Anaxa HSR Es ideal para los jugadores que buscan un personaje con un DPS de primer nivel y uno de los límites máximos de daño más altos del juego. Aquí tienes un breve resumen antes de decidirte.

Ventajas Contras ✅ Aplica los 7 tipos de debilidad, lo que permite usar «Break» con todos los compañeros de equipo ✅ El uso de habilidades gratuitas contra objetivos con QD aumenta de forma efectiva su producción de daño ✅ La traza A4 proporciona un 140 % de daño crítico (solo con Erudición) o un 50 % de daño de equipo (con doble Erudición) ✅ Ignora el 28 % de DEF gracias a las acumulaciones de A6 ✅ El evento gratuito «Light Cone» se celebra con un 17 % de descuento: gran valor para los jugadores F2P (Free-to-Play) ✅ El segundo mayor ATK base del juego (756,76 en el nivel 80) ❌ Su salud, inferior a la media, lo hace vulnerable al carecer de una capacidad de supervivencia fiable ❌ Dependiendo de la configuración, necesita acumular acumulaciones de «Debilidad» antes de alcanzar su máxima potencia

En resumen: elige a Anaxa si quieres un personaje principal de DPS que rinda al máximo en todos los modos de juego de alto nivel y que elimine todas las debilidades de todo el equipo.

Descripción general de Anaxa HSR: kit, habilidades y destrezas

El ataque básico de Anaxa, «El dolor, la cerveza y la verdad», inflige daño de viento a un solo objetivo y genera 20 de energía por golpe. Su habilidad, «Fractal, La falacia de los exiliados», rebota entre un máximo de cinco enemigos, infligiendo daño de viento por golpe e imprimiendo un tipo de debilidad aleatorio por rebote. El daño de la habilidad varía en función del número de enemigos atacables presentes: cada enemigo en el campo añade un 20 % al daño total, con un máximo del +100 % con cinco enemigos.

Su habilidad definitiva, «Vida brotante esculpe la tierra», inflige «Sublimación» a todos los enemigos, aplicándoles los siete tipos de «Debilidad» a la vez e impidiendo que realicen sus siguientes acciones (a menos que tengan resistencia al control). Su talento, «La sabiduría de la tétrada reina tres veces», impulsa todo su kit: cada golpe implanta pasivamente una debilidad, y una vez que un enemigo alcanza cinco o más tipos diferentes, entra en estado QD, lo que le otorga la bonificación de daño del 30 % y la activación gratuita de la habilidad que definen su estilo de juego.

Habilidad Tipo Energía Pausa Descripción El dolor, la cerveza y la verdad Ataque básico 20 (+10 de A2) 10 Inflige un daño de viento equivalente al 100 % del ATQ a un enemigo. Fractal, La falacia de los exiliados Habilidad 6 10 Inflige un daño de viento equivalente al 70 % del ATQ por rebote (5 en total), dando prioridad a los enemigos que no hayan sido alcanzados. +20 % de daño por cada enemigo atacable en el campo de batalla (máx. +100 % con 5 enemigos). La vida que brota da forma a la Tierra El mejor 5 (Precio: 140) 20 Inflige «Sublimación» a todos los enemigos (los 7 tipos de debilidad hasta que les llegue el turno). Inflige un daño de Viento equivalente al 160 % del ATQ. Los enemigos sin RES al control no pueden actuar. La sabiduría de la tétrada reina por triplicado Talento 0 0 Cada golpe inflige 1 debilidad aleatoria (3 turnos). A partir de 5 tipos: Revelación cualitativa. Anaxa inflige un 30 % más de daño a los objetivos con Revelación cualitativa. Tras un ataque básico o una habilidad contra un objetivo con Revelación cualitativa, se activa 1 habilidad adicional gratuita. El prisma de la pupila Técnica 0 0 Aterroriza a los enemigos (huyen durante 10 s). Atacar a enemigos aterrorizados cuenta como una entrada de «Debilidad». Aplica 1 «Debilidad» del tipo del atacante a todos los enemigos durante 3 turnos.

Rastro Nombre Efecto A2 Significado de «roaming» El ataque básico regenera 10 puntos de energía adicionales. Al comienzo del turno, si ningún enemigo se encuentra en estado QD, regenera inmediatamente 30 puntos de energía. A4 Pausa imperativa Con 1 personaje de Erudición: el daño crítico de Anaxa aumenta un 140 %. Con 2 o más personajes de Erudición: el daño de todos los aliados aumenta un 50 %. A6 Cambio cualitativo Por cada tipo de vulnerabilidad diferente que tenga un enemigo, Anaxa ignora un 4 % de su DEF (máximo 7 tipos = 28 % de DEF ignorado).

Bonificaciones totales de las habilidades secundarias: Índice de CRIT +12,0 % | Daño de viento +22,4 % | PV +10,0 %

Anaxa HSR: Huellas y Eidolones

Empecemos por la habilidad y el talento de Max Anaxa. Su habilidad (Fractal, Falacia de los exiliados) aumenta directamente el daño de rebote y activa el implante de Debilidad. Su talento (La sabiduría de la tétrada reina por triplicado) regula la bonificación de daño de QD y la activación gratuita de la habilidad, que constituyen el núcleo de su potencia de ataque. A continuación viene la habilidad definitiva, ya que el daño aumenta con su nivel. El ataque básico es la prioridad más baja, ya que se encarga de los golpes a un solo objetivo con un multiplicador de daño inferior al de la habilidad.

Entre las habilidades de bonificación, sube al máximo «Pausa imperativa» (A4) y «Cambio cualitativo» (A6) lo antes posible. A4 ofrece la mayor bonificación pasiva individual del conjunto de habilidades. A6 se acumula con otras fuentes de reducción de DEF, lo que la hace cada vez más valiosa en los contenidos de final de juego con DEF elevado.

Rastro Prioridad Explicación Habilidad (Fractal, La falacia de los exiliados) ★★★★★ La mejor Fuente de implantes de debilidad primaria y habilidad de daño principal. Maximizar primero. Talento(La sabiduría de la tétrada reina por triplicado) ★★★★★ La mejor Determina la bonificación de daño de QD y la activación automática de la habilidad. Mecánica fundamental. Máx. junto con la habilidad. El mejor(La vida que brota da forma a la Tierra) ★★★★ Alto Daño escalado. Prioridad tras la habilidad y el talento. Ataque básico(El dolor, la cerveza y la verdad) ★★★ Medio Menor impacto del daño. Último nivel.

Rastro Prioridad Explicación «Pausa imperativa» (A4) ★★★★★ La mejor +140 % de daño crítico o +50 % de daño de equipo junto con otro personaje de Erudición. La habilidad pasiva más potente del conjunto. Cambio cualitativo (A6) ★★★★★ La mejor Ignora un 4 % de la DEF por cada tipo de debilidad (hasta un 28 %). Se acumula con LC y la reducción de DEF de las reliquias. Significado de «roaming» (A2) ★★★★ Alto +10 de energía al ataque básico y 30 de energía gratis al inicio del turno cuando no hay ningún enemigo con QD presente.

Eidolones: Anaxa funciona perfectamente en el nivel E0 en todo el contenido de final de juego y no necesita eidolones para rendir bien. El nivel E2 es, según el consenso general, el mejor punto en el que detenerse.

Actualización Prioridad Por qué es importante E1: El mago, aislado por las estrellas Alto El primer uso de la habilidad recupera 1 SP. Cada golpe de la habilidad reduce la DEF del enemigo en un 16 % durante 2 turnos. Añade una reducción de DEF continuada a la rotación. E2: Alma, fiel a la historia Máximo (Mejor parada) Activa un implante de «Debilidad» cuando los enemigos entran en combate y reduce la RES de todos los tipos en un 20 %. E3: Pupila, grabada en el cosmos Low Nivel máximo +2 (máx. 15) y nivel de Ataque Básico +1 (máx. 10). Eidolón numérico estándar. E4: Blaze, precipitado al cañón Bien El uso de esta habilidad aumenta el ATQ en un 30 % durante 2 turnos, y se acumula hasta dos veces (máximo 60 %). Aumento constante del ATQ durante el combate activo. E5: Embrión, más allá del vórtice Low Nivel de habilidad +2 (máx. 15) y nivel de talento +2 (máx. 15). Es puramente numérico. Solo merece la pena perseguirlo de camino al E6. E6: Todo está en todo Increíble (ballena) Todo el daño infligido se incrementa al 130 % del valor original. Ambos efectos de «Pausa imperativa» se activan simultáneamente, independientemente de la composición del equipo.

Los mejores conos de luz de Anaxa (clasificación)

Para la mejor configuración de Anaxa HSR, busca los «Conos de luz» de la vía de Erudición que aumenten el daño de las habilidades o de las habilidades definitivas, proporcionen estadísticas de CRIT o reduzcan la DEF del enemigo. La siguiente lista está ordenada de más potente a menos potente.

Cono de luz Rareza Valor La vida debería arder en llamas ★★★★★ Lo mejor (Exclusivo) Hacia el velo inalcanzable ★★★★★ Genial La Gran Empresa Cósmica ★★★★ Los mejores juegos gratuitos Hoy es otro día tranquilo ★★★★ Bien Antes del amanecer ★★★★★ Bueno (Todo) El día en que el cosmos se derrumbó ★★★★ Situacional

N.º 1. Mejor en general: «La vida debería arder en llamas»

La habilidad de línea (LC) característica de Anaxa es la mejor opción para su ranura, ya que potencia directamente todos los aspectos de su estilo de juego. Cuando un enemigo tiene una «Debilidad» infligida por Anaxa, se obtiene un aumento de daño contra ese objetivo, lo cual está activo casi de forma permanente gracias a su mecánica de «QD». Las 10 unidades de energía adicionales por turno aceleran notablemente la acumulación de su habilidad definitiva. La reducción de DEF también se acumula con el 28 % de ignorancia de DEF de su A6, lo que resulta muy eficaz contra jefes de final de juego con alta DEF.

Esta LC es, en general, la mejor opción para Anaxa. La combinación de la reducción de DEF y la bonificación de daño la convierten en el aumento de potencia más potente disponible para esta configuración.

Rareza ★★★★★ ATK 582 HP 952 DEF 529

N.º 2. Great Alt – Hacia el velo inalcanzable

Este LC de 5 estrellas proporciona una bonificación a la tasa de crítico y al daño de las habilidades y la habilidad definitiva tras usar esta última. Además, recupera 1 SP al activarse, lo que ayuda a mantener la rotación de Anaxa, basada en el uso intensivo de habilidades, en combates prolongados. La bonificación a la tasa de crítico combina bien con la «Arena de Rutilant», lo que facilita alcanzar de forma constante el umbral del 70 % necesario para activar la pasiva del adorno.

Ideal para los jugadores que ya tengan esta carta de nivel 1 de otro personaje de Erudition o que la hayan conseguido en un banner compartido.

Rareza ★★★★★ ATK 635 HP 952 DEF 463

N.º 3. El mejor juego gratuito: La Gran Empresa Cósmica

Este evento gratuito de LC es la opción recomendada para todos los jugadores F2P. Su habilidad pasiva otorga daño escalado por cada tipo de vulnerabilidad que tenga el objetivo, alcanzando su máximo con siete tipos. Dado que la habilidad A6 y la habilidad definitiva de Anaxa suelen garantizar que los objetivos tengan los siete tipos de vulnerabilidad, esta bonificación está casi siempre totalmente activa.

Rareza ★★★★ ATK 476 HP 952 DEF 330

N.º 4. Good Alt – Hoy es otro día tranquilo

Esta LC de 4 estrellas proporciona un bonus de daño por cada punto de la energía máxima de Anaxa, que alcanza su máximo con su reserva de energía máxima de 140. El cálculo es sencillo: con la energía al máximo, se trata de un bonus fijo del 64 % de daño, comparable a la LC del evento con todas las acumulaciones de debilidad. El ATK base ligeramente superior (529 frente a 476) supone una pequeña ventaja adicional.

Ideal para los jugadores que no tienen la carta de evento gratuita ni la carta exclusiva y necesitan una alternativa fácilmente disponible del surtido estándar de la gacha.

Rareza ★★★★ ATK 529 HP 846 DEF 330

N.º 5. Good Alt – Antes del amanecer

«Before Dawn» proporciona hasta un 60 % de daño crítico y un 30 % de daño de habilidades y habilidades definitivas, lo que la convierte en una opción segura si ya la tienes. La mecánica de seguimiento de «Somnus Corpus» no se complementa con el kit de Anaxa, por lo que esta carta de liga no rinde al máximo en este caso, en comparación con el valor que tiene para otros personajes de Erudition.

Es la mejor opción de LC compartida si utilizas varios personajes DPS de Erudición y necesitas rotar el mismo cono.

Rareza ★★★★★ ATK 582 HP 1058 DEF 463

N.º 6. Situacional: El día en que cayó el cosmos

Esta LC de 4 estrellas otorga hasta un 24 % de ATQ y un 40 % de DAÑO CRÍTICO cuando dos o más enemigos comparten un tipo de debilidad. Teniendo en cuenta los implantes de debilidad universales de Anaxa a través de la mejor configuración de Anaxa HSR Dado su estilo de juego, la condición de «Daño crítico» es fácil de cumplir en cualquier combate contra varios enemigos. En cuanto a potencia pura, en el nivel 5 queda por debajo del umbral mínimo del evento, pero merece la pena usarla si no hay una opción mejor disponible.

Es la mejor opción como alternativa económica hasta que se pueda adquirir una Erudition LC de 5 estrellas.

Rareza ★★★★ ATK 476 HP 952 DEF 330

Las mejores reliquias de Anaxa y conjuntos planares

La mejor configuración para Anaxa HSR La configuración de reliquias da prioridad al daño de viento, la tasa de crítico y la acumulación de ignorancia de DEF. La línea «Águila del Crepúsculo» es la mejor opción de reliquias para la mayoría de los equipos, ya que la ventaja de 4 piezas se activa tras su habilidad definitiva, lo que le permite encadenar lanzamientos de habilidades de inmediato y mantener un tiempo de actividad de QD constante. «Erudito perdido en la erudición» ofrece bonificaciones constantes al daño de habilidades y de la habilidad definitiva, y es una alternativa sólida para los jugadores que no cuentan con «Águila del Crepúsculo». «Genio de las estrellas brillantes» adquiere un valor específico cuando se combina con la LC característica, ya que ambos proporcionan ignorancia de DEF que se acumula.

Reliquias

Nombre Valor Características Línea Águila del Crepúsculo (4 piezas) Lo mejor 2 piezas: +10 % de daño de viento. 4 piezas: tras usar la habilidad definitiva, la acción avanza un 25 %. Erudito perdido en la erudición (4 piezas) Genial 2 piezas: +8 % a la probabilidad de crítico. 4 piezas: +20 % al daño de las habilidades y de la habilidad definitiva; tras usar la habilidad definitiva, la siguiente habilidad inflige un +25 % de daño. El genio de las estrellas brillantes (4 piezas) Bien 2 piezas: +10 % de daño cuántico. 4 piezas: ignora un 10 % de la defensa; +10 % adicional si el objetivo tiene debilidad cuántica. Buzo pionero de las aguas muertas (4 piezas) Aceptable 2 piezas: +12 % de daño a los enemigos con efectos negativos. 4 piezas: +4 % de probabilidad de crítico y +12 % de daño crítico contra objetivos con 3 o más efectos negativos.

La línea «Águila del Crepúsculo» es, en general, el mejor conjunto de 4 piezas, ya que el avance tras la habilidad definitiva encaja perfectamente con la ventana de encadenamiento de QD de Anaxa. Tras lanzar la habilidad definitiva para aplicar «Sublimación», el avance le permite iniciar el encadenamiento de habilidades antes de que actúen los enemigos, lo que maximiza el número de habilidades gratuitas por rotación. Se prefiere «Erudito perdido en la erudición» para configuraciones de hipercarry en las que Eagle no está disponible, ya que la bonificación constante al daño de habilidad encaja bien con el spam de habilidades gratuitas de QD. «Genio de las estrellas brillantes» combina especialmente bien con el LC característico para acumular el ignorar DEF de ambas fuentes.

Adornos planos

Nombre Valor Características Arena Rutilante Lo mejor +8 % a la probabilidad de crítico. A partir del 70 % de probabilidad de crítico en combate, el daño de los ataques básicos y de las habilidades aumenta un 20 %. Izumo Gensei y el Reino Divino de Takama Genial +12 % de ATQ. Si hay al menos un aliado de Erudición del mismo camino, la probabilidad de crítico aumenta un 12 %.

La Arena Rutilante es la mejor opción de plano para la mayoría de las configuraciones, ya que Anaxa alcanza de forma constante una tasa de crítico superior al 70 % en combate con las estadísticas secundarias adecuadas de las reliquias. Izumo Gensei y el Reino Divino de Takama constituyen una sólida alternativa en equipos con gran presencia de Erudición (por ejemplo, en formaciones de doble DPS con The Herta), donde se aplican simultáneamente las bonificaciones de +12 % de Ataque y +12 % de tasa de crítico.

Prioridad de Anaxa Stat

La mejor configuración para Anaxa HSR Su poder de ataque depende principalmente del daño crítico y el ataque. Su habilidad «Pausa imperativa» (nivel 4) ya proporciona un +140 % de daño crítico en modo hipercarry, por lo que la probabilidad de crítico se convierte en el factor limitante en la mayoría de las configuraciones. Céntrate en alcanzar una probabilidad de crítico del 80-100 % en combate antes de acumular más daño crítico.

Estadísticas principales

Ranura para reliquias Estadística principal Motivo Cuerpo Tasa de CRIT % Es preferible alcanzar una tasa de crítico del 80-100 % en combate. Utiliza el % de daño crítico solo si la tasa de crítico ya ha superado el límite máximo gracias a las mejoras de equipo. Pies SPD Apunta a un punto de ruptura de SPD de 134-135 para sincronizar el avance de turno con los apoyos. Utiliza el % de ATQ si el SPD ya está cubierto por las estadísticas secundarias. Esfera plana % de daño de viento Amplificador de daño principal. El % de daño de ataque es una alternativa si no se dispone de la esfera de daño de viento. Cuerda de enlace ATK% Configuración predeterminada para el modo «hypercarry». Tasa de regeneración de energía en el rol de sub-DPS para una rotación más rápida de la habilidad definitiva.

Prioridad secundaria/subestatal

SPD (hasta el punto de ruptura 134-135) > % de índice de CRIT > % de daño CRIT > % de ATQ > Efecto de ruptura

Sub-Estado Prioridad Notas SPD El más alto Alcanza primero los niveles 134-135 para sincronizar el avance de turno. A partir de 135, los beneficios disminuyen si no se cuenta con un apoyo específico para el avance de velocidad. Tasa de CRIT % Muy alto El objetivo es alcanzar una tasa de críticos del 100 % en combate, lo cual se puede lograr con las bonificaciones de los conjuntos de reliquias y las mejoras de equipo. CRIT % DE DAÑO Alto El A4 suma un 140 % en el modo «hiperllevador», además de los valores de las reliquias. Prioriza la tasa de críticos primero y, una vez alcanzada la tasa máxima, el daño crítico. ATK% Medio Tiene un gran potencial de mejora, dada su ATK base de 756,76 en el nivel 80. Es la segunda más alta del juego. Efecto de ruptura Low No es necesario para su estilo de juego principal. «Weakness Break» es una ventaja secundaria, no una fuente principal de daño.

Valores de referencia de las estadísticas objetivo

Estado Objetivo Notas ATK entre 2.600 y 3.000 o más Cuanto más alto, mejor, dada la gran escalabilidad de su ATK base. Tasa CRIT 80-100 % Es posible alcanzar el 100 % en combate con la Arena Rutilante y las mejoras de índice de CRIT del equipo. CRIT DMG 100-120 %+ El A4 añade un 140 % en el modo «hypercarry», además de los valores de las reliquias. SPD 134-135+ Se sincroniza con apoyos que adelantan el turno, como Cyrene. HP Más de 2.800 Compensa unos puntos de vida base por debajo de la media (970 en el nivel 80). DEF Más de 1100 Objetivo de durabilidad de referencia.

Comparación de estadísticas básicas de Anaxa

Nivel ATK DEF HP SPD 1 102.96 75.90 132 97 40 386.10 284.62 495 97 80 756.76 557.87 970 97

El ATK de Anaxa alcanza los 756,76 en el nivel 80, lo que la convierte en la segunda con mayor ATK base en HSR. Cada 1 % de bonificación de ATQ aplicado a esta base tiene más valor en términos absolutos que la misma bonificación aplicada a un personaje con menos ATQ, lo que significa que las reliquias de % de ATQ y las mejoras de equipo tienen un valor por punto superior a la media en la mejor configuración de Anaxa HSR.

Sus PV (970 en el nivel 80) están por debajo de la media para un personaje de DPS. Alcanzar el umbral de más de 2800 PV mediante estadísticas secundarias de % de PV o un protector como Dan Heng, artista de Earth resuelve directamente este dilema. Su VEL se mantiene constante en 97 en todos los niveles, por lo que todas las mejoras de VEL en la mejor configuración de Anaxa HSR provienen de reliquias y de los efectos de mejora.

Compañeros de equipo de HSR Anaxa

Los compañeros de equipo para la mejor configuración de Anaxa se han seleccionado teniendo en cuenta la gestión de SP, la progresión de la acción y la amplificación del daño. Su habilidad no consume ni genera SP por sí sola, pero encadenar habilidades gratuitas contra objetivos con QD no genera SP, por lo que un apoyo con devolución de SP permite mantener rotaciones agresivas. Sus equipos también necesitan una opción de sustento que compense su salud por debajo de la media sin sacrificar las ranuras ofensivas.

Apoyo a la armonía y la erudición

Cerydra

Función: Amplificador / Buffer

Amplificador / Buffer Por qué colaboran con Anaxa: La ayuda de Cerydra permite duplicar las habilidades, lo que permite a Anaxa lanzar hasta cuatro veces cada habilidad en cada ventana de ataque. Esto multiplica directamente la producción de la cadena de QD durante la fase más importante de cada rotación.

La ayuda de Cerydra permite duplicar las habilidades, lo que permite a Anaxa lanzar hasta cuatro veces cada habilidad en cada ventana de ataque. Esto multiplica directamente la producción de la cadena de QD durante la fase más importante de cada rotación. Nota sobre la rotación: Activa el apoyo de Cerydra antes de que comience el periodo de daño principal de Anaxa para aprovechar todos los lanzamientos de habilidades potenciados.

Ventajas Contras ✅ Permite duplicar al máximo las habilidades durante el intervalo de ataque de Anaxa ✅ El mejor amplificador para el hipercarry Anaxa según el recuento medio de ciclos de MoC ❌ Edición limitada de 5 estrellas, no disponible para todos los jugadores ❌ Requiere una coordinación cuidadosa de los giros para aprovechar todo su potencial.

Cirene

Función: Reembolso de amplificador / altavoz

Reembolso de amplificador / altavoz Por qué colaboran con Anaxa: Cyrene ofrece avance de acción y devolución de SP, dos de las herramientas más valiosas para la mejor configuración de Anaxa HSR. El reembolso de SP y el anticipo de acción permiten un gasto agresivo en habilidades durante los periodos de QD.

Cyrene ofrece avance de acción y devolución de SP, dos de las herramientas más valiosas para la mejor configuración de Anaxa HSR. El reembolso de SP y el anticipo de acción permiten un gasto agresivo en habilidades durante los periodos de QD. Nota sobre la rotación: Aprovecha las habilidades de apoyo de Cyrene para adelantar la acción de Anaxa antes de que llegue el turno del enemigo y así ampliar el alcance de la zona de control.

Ventajas Contras ✅ Tanto el avance de acción como la devolución de SP benefician directamente a la rotación de Anaxa ✅ Se combina con la sincronización de la acción posterior a la habilidad definitiva de la línea «Águila del Crepúsculo» (4 piezas) ❌ Limitado a 5 estrellas; requiere una tirada específica para los equipos de Anaxa

Opciones de sostenibilidad

Dan Heng, artista de Earth

Función: Defensor / Refuerzo de ataque

Defensor / Refuerzo de ataque Economía de SP: SP-neutro

SP-neutro Por qué colaboran con Anaxa: Dan Heng, artista de Earth proporciona escudos y potenciadores de ataque al mismo tiempo. El escudo compensa directamente los bajos puntos de vida de Anaxa (970 en el nivel 80), mientras que el potenciador de ataque potencia su elevado ataque base.

Dan Heng, artista de Earth proporciona escudos y potenciadores de ataque al mismo tiempo. El escudo compensa directamente los bajos puntos de vida de Anaxa (970 en el nivel 80), mientras que el potenciador de ataque potencia su elevado ataque base. Nota sobre la rotación: Mantén los escudos activos para evitar que los puntos de vida bajen a un nivel peligroso.

Ventajas Contras ✅ Los escudos compensan los bajos puntos de vida de Anaxa y, al mismo tiempo, aumentan su poder de ataque ✅ Funciona tanto en configuraciones de equipo con hipercarry como con doble DPS ❌ Limitado a 5 estrellas; no se puede sustituir por opciones gratuitas del mismo nivel de potencia

Aventura

Función: Defensor / Amortiguador de daño crítico

Defensor / Amortiguador de daño crítico Economía de SP: SP-neutro

SP-neutro Por qué colaboran con Anaxa: La aventurina proporciona escudos constantes y aplica el efecto negativo «Desconcertado», que aumenta el daño crítico que reciben los enemigos. Esto añade un valor ofensivo adicional más allá de la mera protección y es una opción muy válida para los jugadores que ya cuentan con la aventurina.

La aventurina proporciona escudos constantes y aplica el efecto negativo «Desconcertado», que aumenta el daño crítico que reciben los enemigos. Esto añade un valor ofensivo adicional más allá de la mera protección y es una opción muy válida para los jugadores que ya cuentan con la aventurina. Nota sobre la rotación: Mantén renovados los escudos de Aventurina para que el efecto «Desconcertado» siga activo en los objetivos prioritarios.

Ventajas Contras ✅ Los escudos proporcionan protección contra ráfagas y una desventaja que aumenta el daño crítico recibido ✅ Disponible en reposiciones, más accesible que «Permansor Terrae» ❌ Valor de la mejora de ATK ligeramente inferior en comparación con Permansor Terrae ❌ Menos sinergia con la acumulación de potenciadores específica del modo «hypercarry»

Otros compañeros de equipo viables

Personaje Función Notas La Herta Sub-DPS / Doble arma La mejor compañera para un dúo de DPS. La habilidad A4 de Anaxa otorga un 50 % de daño de equipo en parejas de Erudición. Tribus Debuffer / Utilidad Coherencia en el uso de los elementos en todo el contenido. Domingo Asistencia técnica de Harmony Opción de avance de la acción cuando Cyrene no está disponible. Fácilmente accesible desde las repeticiones. Por la Debilitador Reducción gratuita de DEF de 4 estrellas. Combinación muy eficaz en configuraciones F2P. Comadreja Mantener Sanador de 4 estrellas gratuito. La mejor opción de soporte con SP positivo para equipos F2P.

Los mejores equipos de Anaxa

Equipos para la mejor configuración de Anaxa HSR se seleccionaron en función del rendimiento medio del ciclo de MoC, la economía de SP y los potenciadores complementarios para su ventana de daño de QD.

Mejor equipo: Hypercarry (Solo Erudition)

Función Personaje Sinergia DPS principal Estoy bien A4 activa un 140 % de daño crítico en el modo Erudición en solitario. Amplificar Cerydra La duplicación de habilidades permite lanzar 4 habilidades por ventana de ráfaga. Reembolso de amplificador / altavoz Cirene El avance de acción y la devolución de SP permiten mantener una encadenamiento de habilidades agresivo. Mantener Dan Heng, artista de Earth Protege a Anaxa de los bajos puntos de vida y le proporciona una mejora de ataque.

Esta es la configuración de un solo DPS con mayor rendimiento. La duplicación de Cerydra, combinada con el avance de acción de Cyrene, convierte la ventana de QD de Anaxa en una cadena de lanzamientos de habilidades potenciados.

La mejor alternativa: DPS doble (2+ Erudición)

Función Personaje Sinergia DPS principal La Herta Daño de área de efecto (AoE) principal. La habilidad A4 de Anaxa otorga un 50 % de daño al equipo. Sub-DPS / Enabler Estoy bien Rotura de debilidad universal más un aumento del 50 % al daño del equipo de A4. Asistencia Tribus Aplicación constante de efectos negativos y cobertura de utilidades. Mantener Dan Heng, artista de Earth Aumentos de escudo y de daño a las unidades de ataque.

Esta es una de las configuraciones más populares de Anaxa. Anaxa proporciona «Romper debilidad» de forma universal, genera energía para «La Herta» y activa el modo de daño de equipo al 50 % de A4.

Mejor equipo F2P

Función Personaje Sinergia DPS principal Estoy bien Fuente principal de daños. Asistencia Pionero (En memoria de) Potencia el daño real y el daño crítico sin perder puntos de energía. Búfer Esto Bonificaciones de SPD y ATK de un apoyo de 4 estrellas al alcance de la mano. Mantener Comadreja Curación con SP positivo. La mejor opción gratuita de sustain.

Una opción económica y eficaz basada en las recomendaciones de Game8. Pionero (En memoria de) aporta mejoras de daño real y daño crítico, Asta se encarga de la velocidad y el ataque, y Lynx mantiene al equipo en pie sin agotar los PS, algo fundamental para la rotación de Anaxa, que se basa en gran medida en sus habilidades.

Anaxa Trace y Materiales de Ascensión

Para ascender a Anaxa hasta el nivel 80 y maximizar todos los nodos de trazas se necesitan aproximadamente 3 308 000 créditos en total, además de los materiales específicos de Amphoreus para la Ascensión y los materiales de cáliz de Erudición para las trazas.

Número máximo de nodos de rastreo

Oleos de traza Total Agradecimientos 3 000 000 Boceto preliminar 18 Esquema dinámico 69 Exquisito boceto a color 139 Presagio etéreo 41 Un lamento resonante 56 Lamento eterno 58 El eco perdido del deseo compartido 12 Las huellas del destino 8

Max Ascension

Materiales de Ascensión Total Agradecimientos 308,000 Presagio etéreo 15 Un lamento resonante 15 Lamento eterno 15 Una copa de la época de los enamorados 65

Prioridad agrícola: Empieza por «Una copa de la era embriagada» de «Sombra estancada: La forma del crepúsculo» (Penacony) para desbloquear primero las puertas de Ascensión. A continuación, enfócate en «El eco perdido del deseo compartido» de «Eco de la guerra: Saludos de los sueños cenicientos» (semanal), ya que da acceso a los niveles más altos de Rastro. Los enemigos de Black Tide en Amphoreus sueltan los materiales Ethereal Omen, Echoing Wail y Eternal Lament, que se comparten entre las vías de Ascensión y Rastro.

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Cómo conseguir Anaxa

Anaxa es un personaje de 5 estrellas de la Erudición del Viento de edición limitada que solo se puede obtener a través de su banner de Warp específico para el evento, «El universo en una semilla». No aparece en el banner estándar de Warp y solo se puede conseguir durante los periodos de duración de su banner de evento o en las repeticiones de este. Dado que su disponibilidad se limita a estos periodos concretos, muchos jugadores optan por preparar sus cuentas con antelación para asegurarse de tener suficientes recursos para conseguirlo. Comprobar el Las mejores páginas web para comprar Oneiric Shards online puede ser una forma fiable de abastecerse de recursos antes de que llegue la próxima campaña.

Fue puesto en libertad en HSR Versión 3.2 como personaje de edición limitada. Hoyoverse no anuncia con mucha antelación los calendarios de reapariciones, pero los personajes de edición limitada como Anaxa suelen volver en los banners de reaparición al cabo de unas pocas versiones. Las fechas de reaparición suelen revelarse a través de las retransmisiones en directo de los avances oficiales de las actualizaciones, aproximadamente una actualización antes de que se publiquen.

Para los jugadores que planifican con antelación, guardad Jade Estelar y Luz Estelar Eterna entre actualizaciones y seguid los canales oficiales de Hoyoverse para estar al tanto de las confirmaciones de repeticiones. El sistema de garantía 50/50 implica que, por lo general, si se acumulan recursos de forma constante durante dos o tres actualizaciones, se obtienen suficientes tiradas para conseguir una copia garantizada.

Mi valoración general sobre la mejor configuración de Anaxa para HSR

Anaxa es una empresa de primer nivel HSR Es el principal DPS que vale la pena fichar para los jugadores que buscan un personaje capaz de destacar en los tres modos de endgame. Su mecánica «Revelación cualitativa» recompensa el uso constante de habilidades con lanzamientos gratuitos y una bonificación de daño del 30 %, y su implante «Debilidad» otorga a todos los compañeros de equipo «Rotura de resistencia», independientemente del elemento. Ocupa el nivel SS en Game8 y el T0.5 en Prydwen en MoC, PF y AS.

La viabilidad para jugadores F2P es sólida. «La Gran Empresa Cósmica» en S5 ofrece un rendimiento aceptable, y «A4» inflige un daño crítico considerable en E0. La principal desventaja para los jugadores F2P sigue presente. «Dan Heng, artista de Earth» es su compañero ideal, y «Lynx» es una alternativa funcional y más económica.

A largo plazo, Anaxa sigue siendo una opción válida gracias a su gran capacidad de daño y a su implante de debilidad.

Nivel de riesgo: medio-alto. Empieza por su carta LC característica. Ofrece un gran aumento de poder incluso en S1. Detente en E2.

Preguntas frecuentes