Os 7 melhores jogos da série Dark Souls e jogos semelhantes para pôr as tuas habilidades à prova

Escolher o melhor jogo da série Dark Souls vai ser um desafio se não estiveres familiarizado com a franquia. A FromSoftware, a empresa por trás da série Dark Souls, lançou três jogos da franquia, além de mais quatro jogos não relacionados, mas com características semelhantes às da série «souls-like». Todos eles têm peculiaridades e funcionalidades únicas que os tornam apelativos e desafiantes, cada um à sua maneira.

Os jogos Dark Souls podem ser difíceis de entrar devido à sua jogabilidade desafiante e às explicações mínimas dentro do jogo. Para alguns, isso faz parte do seu encanto e, pelo menos, estes jogos têm uma comunidade dedicada que cria guias detalhados a explicar as várias mecânicas do jogo.

Estes jogos são RPG de ação de primeira linha, com inúmeras opções de personalização na hora de criares as tuas personagens e definires o teu estilo de jogo preferido. Quer queiras ser um lutador agressivo, um cavaleiro defensivo ou um mago que lança feitiços – o Dark Souls adapta-se ao teu estilo de jogo.

No entanto, qualquer pessoa que já tenha jogado Dark Souls, mesmo que só um pouco, vai dizer-te que tens de «ficar bom» para aproveitar este jogo como deve ser. É difícil entrar nestes jogos porque as suas mecânicas únicas e o seu universo nunca são explicados de forma adequada no próprio jogo. Para alguns, isso faz parte do encanto e da singularidade da franquia.

As nossas melhores escolhas de jogos do tipo Dark Souls

Embora haja muitos jogos do tipo «souls-like» por onde escolher, este artigo centra-se nos títulos criados pela FromSoftware. Inclui todos os jogos da série Dark Souls e outros títulos da produtora que se enquadram na categoria «souls-like».

Abaixo está a minha classificação em termos de qualidade geral e o que faz com que cada um se destaque.

1 Dark Souls 3 2016 O melhor jogo da série Dark Souls no geral, com combate profundo e chefes memoráveis. Buy now 2 Elden Ring 2022 Um excelente jogo do tipo «souls-like» para fãs de mundos abertos e para quem está a dar os primeiros passos neste género. Buy now 3 Bloodborne 2015 Um jogo exclusivo para a PS4, do género «souls-like», ambientado na era vitoriana, que oferece uma história única e algumas variações na jogabilidade. Buy now

Continua a ler para veres a lista completa e saberes mais sobre cada jogo e quais as características específicas que os tornam RPGs de ação do tipo «Souls-like» tão cativantes. Vou mencionar os seus pontos fortes mais notáveis e as possíveis desvantagens, para que saibas que desafios te esperam em cada título.

Escolhe o melhor jogo da série Dark Souls entre 7 excelentes opções

Esta lista inclui 7 jogos da série Dark Souls de primeira linha que vão, com certeza, levar as tuas habilidades em RPG de ação ao limite. Vou falar dos seus pontos fortes mais notáveis nas secções seguintes, para que te seja mais fácil escolher um jogo que se adapte às tuas preferências de jogo. Além disso, também mencionei alguns problemas que muitos jogadores têm com estes jogos, para que saibas o que esperar enquanto jogas. Então, sem mais delongas, vamos lá!

1. Dark Souls

Plataformas Ano de lançamento Windows, PS4, Xbox One 2016

O Dark Souls 3 é o terceiro e último capítulo da série, que aperfeiçoou a fórmula. Melhorou nos aspetos em que os títulos anteriores falharam, refinando assim a experiência geral com várias melhorias que facilitam a jogabilidade.

Em termos de jogabilidade, o combate é mais fluido do que nos títulos anteriores. As tuas esquivas são mais rápidas, mas isso significa que a maioria dos inimigos também é mais ágil para compensar. Além disso, o jogo permite a viagem rápida desde o início e oferece mais pontos de verificação (Fogueiras) espalhados pelo mundo para facilitar a progressão.

Muitos jogadores elogiam as batalhas contra chefes bem concebidas do jogo, que são únicas, desafiantes e memoráveis. O sistema de desenvolvimento de personagens também foi ampliado com mais opções, tornando o Dark Souls 3 um dos melhores jogos de RPG disponíveis.

Quanto a possíveis desvantagens, o Dark Souls 3 é mais linear do que os títulos anteriores, o que leva a menos opções de exploração. Mas, se quiseres um jogo com um vasto mundo aberto, considera o Elden Ring.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Elden Ring

Plataformas Ano de lançamento Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2022

O Elden Ring destaca-se dos outros jogos da série Dark Souls por ser uma experiência de mundo totalmente aberto. Depois de terminares o tutorial, podes explorar à vontade este mundo imenso como quiseres, o que significa que podes evitar áreas que te pareçam demasiado intimidantes. O mundo está cheio de áreas secretas e masmorras para explorares, caso não te sintas pronto para enfrentar as áreas principais. Podes até invocar uma montaria chamada Torrent para percorrer as Lands Between.

O combate em Elden Ring é semelhante ao de outros jogos da série Dark Souls, embora dê maior ênfase às Invocações Espirituais. Além disso, o mundo imenso oferece uma variedade impressionante de armas e armaduras para descobrires, que podem proporcionar habilidades poderosas para te ajudar no combate. Estes dois aspetos fazem de Elden Ring um dos melhores jogos do tipo «souls-like» para quem está a dar os primeiros passos no género. No entanto, há muitos jogos parecidos com o Elden Ring, se estiveres à procura de algo menos desafiante.

Uma das principais queixas dos jogadores em relação ao jogo é o sistema de missões, que não deixa nenhum registo para referência futura depois de falares com o NPC que te dá a missão. Isto, claro, está perfeitamente de acordo com o género «souls», mas torna-se mais frustrante devido à enorme escala do jogo.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. Bloodborne

Plataformas Ano de lançamento PS4 2015

O Bloodborne é um jogo do tipo «souls-like» exclusivo para a PS4, com alguns aspetos únicos que o tornam um dos favoritos dos fãs. Vais perceber logo à primeira vista que a sua estética geral se inspira na era vitoriana, o que o distingue de outros jogos de fantasia sombria do tipo «souls-like».

No que diz respeito à jogabilidade, o sistema «Rally», que é único, permite aos jogadores recuperar um pouco da saúde perdida ao atacarem um inimigo logo após sofrerem danos, incentivando assim estilos de jogo mais arriscados. Em segundo lugar, o jogo inclui armas especiais, que podem transformar-se em modos alternativos para apimentar a ação. Além disso, em vez de escudos, a tua arma secundária será normalmente uma pistola, que podes usar para, como seria de esperar, disparar contra os inimigos. Mas a outra vantagem, ainda mais emocionante, é atordoar os teus inimigos para permitir que os ataques «Visceral» causem imenso dano.

No entanto, algumas das inovações em Bloodborne não são muito favoráveis, especialmente para os novatos. Por exemplo, o sistema de cura com frascos de sangue é finito, totalmente oposto aos Frascos de Estus.

4. Dark Souls: Remastered

Plataformas Ano de lançamento Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch 2018

A qualidade do primeiro jogo da série é um tema controverso, mas acho que o Dark Souls Remastered continua a ser um jogo excelente, apesar de algumas das suas falhas. Afinal, foi um enorme sucesso quando saiu e tornou-se a referência para todos os jogos do género «souls-like».

O primeiro jogo da série Dark Souls tem um design de mundo excecional, com as várias áreas do jogo interligadas de formas inesperadas. Podes andar durante horas em qualquer direção e acabar num lugar que é visível a partir do teu ponto de partida. Como era de esperar, vais encontrar todas as características típicas de um jogo de excelente qualidade, como combates desafiantes, inúmeras definições de personagem viáveis, lutas épicas contra chefes e cenários lindos por todo o lado.

Claro que o primeiro capítulo desta franquia icónica não está isento de falhas. Para começar, os controlos às vezes parecem desajeitados e pouco responsivos, especialmente tendo em conta que a esquiva rolada só funciona em quatro direções. Em segundo lugar, muitos jogadores ficam desiludidos com a segunda metade do jogo, que parece inacabada ou, pelo menos, menos polida em comparação com a primeira metade.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Sekiro: Shadows Die Twice

Plataformas Ano de lançamento Windows, PS4, Xbox One 2019

O Sekiro: Shadows Die Twice é bastante diferente dos outros jogos da série Dark Souls em termos de jogabilidade, especialmente no que diz respeito ao combate. Para alguns, esta é uma das melhores partes do jogo, já que o combate é super gratificante.

Para começar, há uma maior ênfase em bloquear e desviar os ataques rápidos dos inimigos, em vez de te esquivares. Este aspeto faz do Sekiro um dos jogos mais difíceis da FromSoftware até à data, mas extremamente gratificante se aprenderes a lutar. Em segundo lugar, como és um shinobi poderoso, podes desbloquear habilidades poderosas através de uma árvore de habilidades, algo que não existe noutros jogos da série Dark Souls. Outras ferramentas à tua disposição incluem um gancho de agarração e a furtividade, se quiseres sentir-te como um assassino.

Ao contrário de outros jogos da série Dark Souls, o Sekiro: Shadows Die Twice não tem a personalização extensa nem a variedade de definições típicas do género. Podes mudar as tuas próteses para desbloquear diferentes habilidades, mas estás limitado a usar uma katana, o que significa que o jogo tem menos valor de rejogabilidade. Outra coisa que vale a pena mencionar é que o Sekiro se concentra mais na história geral, o que o torna um excelente jogo de enredo em comparação com outros jogos da FromSoftware.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Dark Souls 2: Scholar of the First Sin

Plataformas Ano de lançamento Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One 2014

Sobre o Dark Souls 2 é uma excelente introdução à série, mas algumas das suas mecânicas únicas tornam-no mais difícil e frustrante do que outros jogos da série. Algumas das decisões de design do jogo devem-se ao facto de este não ter sido dirigido por Hidetaka Miyazaki, que dirigiu todos os outros jogos da série Dark Souls.

O jogo tem a mesma atmosfera geral do seu antecessor: jogas na pele de um morto-vivo numa missão por um reino em ruínas. Quanto às mudanças positivas, muitos jogadores gostam da mecânica ascética das fogueiras, que te permite aumentar a força dos inimigos numa determinada área e fazer com que os chefes reapareçam. Outra novidade apreciada é a «Power Stance», que te permite atacar com as duas armas que estiveres a empunhar ao mesmo tempo.

Quanto às frustrações mais comuns dos jogadores, uma das principais é a nova estatística de «adaptabilidade», que influencia o número de frames de invencibilidade que ganhas ao esquivar-te. Além disso, a mecânica de «hollowing» significa que a tua saúde máxima diminui cada vez que morres, até um máximo de 50% de redução de saúde.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Demon’s Souls

Plataformas Ano de lançamento PS3, PS5 (remake) 2009

O Demon’s Souls é O jogo que deu início a tudo. Foi lançado inicialmente para a PS3 em 2009 e recebeu uma nova versão em 2020 para a PS5. Como era de esperar, este RPG de ação «souls-like» original não é tão bem acabado como os seus sucessores, daí a sua última posição neste ranking. No entanto, mantém-se bem e continua a ser um excelente jogo de ação do tipo «souls-like». Além disso, a sua nova versão traz muitas melhorias em termos de jogabilidade e gráficos.

No Demon’s Souls, começas a tua jornada no centro «Nexus» e podes escolher ir para uma de cinco áreas diferentes do mapa do mundo. Isto dá-te mais flexibilidade quando estás com dificuldades em certas áreas. Como era de esperar, podes criar uma personagem única usando as opções de personalização do jogo e encontrar um estilo de jogo preferido para enfrentar os desafios do jogo.

Em comparação com as versões mais recentes, os chefes em Demon’s Souls são um pouco dececionantes e frequentemente descritos como pouco originais. O jogo também partilha a mecânica de «hollowing» com o Dark Souls 2, em que a tua saúde máxima é reduzida cada vez que morres, tornando assim o jogo mais desafiante. Por último, só podes desbloquear a fogueira de uma área depois de derrotares o seu chefe, o que é uma diferença radical em comparação com os jogos modernos do tipo «souls-like».

O que faz de um jogo o melhor da série Dark Souls?

Vamos dar uma vista de olhos a algumas características-chave que definem os melhores jogos da série Dark Souls e os «tipo Souls» em geral. Os detalhes costumam variar, mas eis o que os fãs mais dedicados normalmente esperam.

Em termos gerais, os jogos da série Dark Souls são RPGs de ação na terceira pessoa, num cenário de fantasia sombria. Ao contrário de muitos outros jogos do género «hack-and-slash», os jogos do tipo «souls-like» têm um ritmo mais lento e exigem uma abordagem mais estratégica e paciente no combate. Vais ter de calcular bem o momento certo para te esquivares e aparares, porque todos os inimigos têm vários ataques que batem forte e te deixam atordoado, impedindo-te de ripostar.

É normal nos jogos Dark Souls morreres repetidamente para aprenderes os padrões de ataque e os conjuntos de movimentos do teu adversário. No entanto, morrer nestes jogos significa perderes todas as tuas Almas, a moeda usada para melhorar a tua personagem. Tens uma oportunidade para as recuperar, mas se morreres outra vez sem as apanhares, perdes-as para sempre.

Ao morreres, reapareces nas Fogueiras, que são os pontos de controlo do jogo onde podes descansar e melhorar as estatísticas da tua personagem. Por fim, as opções de cura são geralmente mínimas para aumentar a dificuldade. Normalmente, terás um Frasco de Estus com algumas cargas que te cura. Mas não podes simplesmente bebê-lo num milésimo de segundo.

Ao criar uma personagem, podes escolher entre várias classes, mas estas definem principalmente as tuas estatísticas iniciais e o teu equipamento. A tua classe inicial não limita o tipo de equipamento e habilidades que podes usar, o que significa que és livre para personalizar a tua personagem como quiseres.

Conclusão

A série Dark Souls é famosa pela sua dificuldade, mas muitos jogadores ignoram isso devido ao seu excelente design geral do jogo. Além disso, torna-se bastante divertido assim que dominares as várias mecânicas do jogo, especialmente o combate. Aí, fica claro porque é que o género «souls-like» é tão popular para além da trilogia original de Dark Souls.

Perguntas frequentes

Qual é considerado o melhor jogo da série Dark Souls?

O Dark Souls 3 é considerado o melhor jogo da série Dark Souls. Oferece combates mais fluidos, lutas contra chefes bem concebidas e uma vasta gama de armas e armaduras à escolha.

Qual é o jogo mais difícil da série Dark Souls?

Sobre o Dark Souls 2 seria a minha escolha como o jogo mais difícil da série Dark Souls. A tua barra de saúde diminui sempre que morres e tens de investir na estatística de adaptabilidade para garantir que as tuas esquivas sejam eficazes.

Qual é melhor, o Dark Souls 3 ou o 1?

O Dark Souls 3 é melhor porque oferece combate mais fluido e rápido, lutas contra chefes mais emocionantes e maior variedade de equipamento. No entanto, como é mais linear, os jogadores que preferem a exploração consideram o Dark Souls 1 melhor.

Qual dos jogos é melhor, o Dark Souls 1 ou o 2?

O Dark Souls 1 é geralmente considerado melhor, principalmente porque o Hidetaka Miyazaki não dirigiu a segunda parte. Como tal, o Dark Souls 2 introduziu algumas alterações desfavoráveis, como a inclusão da estatística de adaptabilidade e a redução da barra de saúde após cada morte.