Os 18 melhores jogos pós-apocalípticos para aventuras para além de 2026

É difícil definir exatamente o que faz de um jogo o melhor jogo pós-apocalíptico. Cada um destes títulos oferece uma experiência muito diferente, dependendo do que os seus criadores consideram ser um evento que marca o fim do mundo, o que resulta numa mistura variada no que diz respeito ao seu conteúdo.

Com tantos jogos por onde escolher, é bastante comum ficares indeciso. Para te ajudar a decidir para que definição pós-apocalíptica te vais aventurar a seguir, preparei uma lista de 18 títulos fantásticos, cada um com uma visão diferente do fim do mundo.

As nossas melhores escolhas de jogos pós-apocalípticos

Escolher os melhores jogos pós-apocalípticos não foi fácil, mas foi muito mais fácil do que sobreviver a um inverno nuclear com nada mais do que um pé-de-cabra e uma lata enferrujada de feijão. Todos os jogos desta lista são excelentes, mas temos também alguns que se destacam particularmente:

1 The Last of Us Part II 2020 Um jogo com uma história controversa que ilustra na perfeição a complexidade da moralidade humana após o fim. Buy now 2 Fallout: New Vegas 2010 O RPG pós-apocalíptico definitivo que combina uma jogabilidade sólida com uma liberdade infinita para moldares o Mojave como quiseres. Buy now 3 Metro Exodus 2019 Este jogo de ficção científica mostra na perfeição o lado sombrio de um mundo apocalíptico. Buy now

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Os 18 melhores jogos pós-apocalípticos para te preparares para o que está para vir

O género pós-apocalíptico define-se por alguns aspetos essenciais: escassez de recursos, elementos de sobrevivência, combate tenso, narrativa ambientada no mundo do jogo e, ocasionalmente, escolhas que influenciam a história. É um leque muito vasto, por isso vamos incluir aqui todo o tipo de jogos… e provavelmente vais encontrar algo que te agrade.

Dito isto, vamos à lista.

1. The Last of Us Part II [Um mundo pós-apocalíptico infestado de zombies]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4/5 Ano de lançamento 2020 Criador(es) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment Duração média ~30 horas

O primeiro título desta lista é o tão falado (e controverso) The Last of Us Parte 2, ou TLOU2, para abreviar. Quer já tenhas jogado o jogo, visto a série ou apenas navegado na Internet, provavelmente já conheces o essencial do enredo do jogo.

Por que é que o escolhemos Vamos deixar isto claro: não sou 100% fã da história. Mas é o facto de ir contra a corrente e dar uma reviravolta no habitual tema de sobrevivência e ação, comum no género, que faz com que valha a pena jogar o TLOU2.

O TLOU2 conta a história de duas sobreviventes (Ellie e Abby) num EUA em ruínas. Cada uma destas personagens tem de seguir o seu próprio caminho enquanto tenta evitar ser morta pelos monstruosos infetados. Percorrer o deserto é uma tarefa complicada, e para sobreviveres vais ter de aprender quando lutar e quando fugir.

O TLOU2 destaca-se principalmente pela profundidade da narrativa, nomeadamente pela sua história cheia de reviravoltas e inquietante, que mistura vingança e redenção. A jogabilidade é bastante boa, claro, mas é o peso emocional do TLOU2 que o distingue e que o ajudou a causar sensação.

O meu veredicto: The Last of Us Part II combina visuais deslumbrantes e uma jogabilidade sólida com uma história cheia de reviravoltas para criar uma experiência que não vais esquecer tão cedo.

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O que dizem os jogadores?

B_u_l_b ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Provavelmente já conheces a história, mas vale bem a pena jogá-la na mesma.

2. Fallout: New Vegas [RPG pós-nuclear em grande escala]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360 Ano de lançamento 2010 Criador(es) Obsidian Entertainment, Bethesda Softworks Tempo médio de jogo ~30 horas



A seguir temos outro titã do cenário pós-apocalíptico, o Fallout: New Vegas. Este famoso jogo de FPS surgiu logo na sequência do sucesso do Fallout 3. Para garantir que tudo corresse na perfeição, o projeto foi entregue à Obsidian Entertainment, um estúdio formado por ex-funcionários da Black Isle, que desenvolveram os dois primeiros jogos da série Fallout.

Desta vez, vais jogar na pele de um mensageiro da Mojave Express. O que devia ter sido um trabalho simples acaba com um tiro na cabeça e a deixar-te para morrer numa cova rasa. Mas não morres e acordas na pacata cidade de Goodsprings, pronto para concluir a tua entrega. Um serviço de correio totalmente de confiança, é assim que sabes que isto não é a vida real.

Por que é que o escolhemos O melhor dos dois mundos: o New Vegas combina o humor e o estilo dos títulos mais antigos da série Fallout com o seu novo motor gráfico e ambiente 3D, garantindo uma jogabilidade envolvente. O resultado final? Um jogo imensamente divertido.

A série Fallout tem sido aclamada pela crítica como um RPG, e New Vegas não é exceção. Com elementos de RPG extremamente profundos , em que cada grande decisão que tomas molda a narrativa, e com a liberdade de fazeres o que quiseres, todo o deserto de Mojave é o teu playground. Que legado vais deixar para trás?

O meu veredicto: Com os seus sistemas de RPG intricados, decisões morais complexas e liberdade sem igual, é difícil não adorar o Fallout: New Vegas.

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O que dizem os jogadores?

CimaNET ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Bethesda, por favor, já faz essa remasterização.

3. Metro Exodus [Uma aventura pelo deserto que atravessa o país]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2019 Criador(es) 4A Games, Deep Silver Tempo médio de jogo ~20 horas

A seguir temos o Metro Exodus, um jogo baseado num livro (Metro 2035, de Dmitry Glukhovsky) e um dos títulos mais destacados quando se trata de uma visão sombria e realista do mundo pós-apocalíptico.

Neste jogo de ficção científica, o protagonista Artyom acaba por deixar os túneis apertados de Moscovo para se dirigir ao deserto (afinal, chama-se «Exodus»). Em termos de jogabilidade, isto significa uma mudança de uma experiência linear para um mundo mais aberto, que te convida a explorar o mundo para além das ruínas.

Porque é que o escolhemos? O «Metro Exodus» adapta com mestria o romance de Glukhovsky num jogo super envolvente e cheio de atmosfera. O mesmo se pode dizer dos outros jogos da série «Metro», por isso não deixes de os experimentar também.

Mas se achas que sair do metro escuro tornaria a sobrevivência menos desafiante, estás enganado. O deserto é igualmente perigoso, e a atmosfera característica da série — de tensão, horror e sobrevivência — está sempre presente; além disso, o design de níveis bem pensado faz com que nunca possas relaxar de verdade.

O meu veredicto: O «Metro Exodus» retrata a sobrevivência e a determinação humanas num mundo sombrio, e é definitivamente um jogo imperdível pelas suas vibrações pós-apocalípticas intensas.

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O que dizem os jogadores?

TheViper ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Provavelmente o jogo pós-apocalíptico mais envolvente que já joguei.

4. Horizon Zero Dawn [Uma busca pós-apocalíptica pela verdade]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4/5 Ano de lançamento 2017 Criador(es) Guerilla Games, Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo ~25 horas

A arqueologia sempre foi uma área fascinante, pelo menos para mim. Ver ruínas antigas, ferramentas e vestígios faz-nos mesmo parar para pensar como deve ter sido a vida naquela época. Mas ver o cenário invertido (ou, pelo menos, numa sociedade bastante parecida com a nossa) é igualmente intrigante, e essa é a premissa de Horizon Zero Dawn.

Neste jogo, vais jogar na pele da Aloy, uma caçadora que consegue um dispositivo tecnológico chamado Focus. Com este Focus, a sua perceção fica aprimorada e ela consegue ver muito mais do «velho mundo» que a humanidade deixou para trás. É assim que começa a sua aventura para descobrir as suas raízes e, em última análise, desvendar os segredos de um mundo esquecido.

Porque é que o escolhemos Sobre o Horizon Zero Dawn é um jogo que tem um pouco de tudo: uma história envolvente que te incentiva a explorar mais a fundo, jogabilidade repleta de ação e gráficos fantásticos.

Embora isto possa parecer um pouco exagerado, surpreendentemente não é. Tens toda a liberdade para explorar ou ignorar o quanto quiseres do mundo antigo, e esta história fascinante é pontuada por combates simples, mas gratificantes. Além disso, os gráficos são absolutamente de tirar o fôlego, e a estética tecno-primitiva do jogo ajuda mesmo a transmitir a ideia de que estás a viver à sombra de uma civilização que já foi grandiosa.

O meu veredicto: Com a combinação de uma história forte, gráficos deslumbrantes, uma estética distinta e uma abordagem diferente ao «passado», o Horizon Zero Dawn é uma aventura que certamente vai agradar.

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O que dizem os jogadores?

STRATOSFEAR ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 História interessante, boa jogabilidade, gráficos bonitos. Não há muito do que reclamar aqui.

5. Red Dead Redemption [Fim de uma Era]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360 Ano de lançamento 2010 Criador(es) Rockstar Games

Sim, eu sei que não é propriamente um jogo pós-apocalíptico, mas ouve-me até ao fim. O Red Dead Redemption, apesar de não envolver propriamente uma calamidade que acabe com o mundo, mostra-nos o colapso da era do Velho Oeste. Isto significa que a sociedade estava a passar por uma enorme mudança na ordem social, não muito diferente do que aconteceria num cenário apocalíptico.

O Red Dead Redemption coloca-te nas botas de couro cru do John Marston, um ex-bandido que tenta ganhar a vida honestamente. Mas sabes o que se diz sobre o karma, e o Marston vê-se encurralado num acordo com o governo: caçar o resto do seu antigo bando ou ser separado da sua família para sempre.

Por que é que o escolhemos A ilegalidade, a brutalidade e a solidão de Red Dead Redemption combinam na perfeição com a vibe do género. Além disso, é basicamente um GTA de cowboys, com toda a liberdade e caos que isso implica.

E tal como é o fim de uma era para o John, é também o fim do Velho Oeste. Onde quer que vás, há esta sensação de vazio desolador, de declínio lento e de melancolia geral. Mas, no meio desta desolação, estão as sementes de um mundo em mudança, e cabe-te a ti decidir se o John consegue a sua redenção nesta fronteira moribunda ou se morre com o mundo antigo.

O meu veredicto: A combinação perfeita de exploração num mundo aberto, narrativa cativante e atmosfera solene do Red Dead Redemption torna-o um jogo imperdível.

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O que dizem os jogadores?

Bethanor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uma história que vai ganhando força aos poucos e que te atinge mesmo no fundo.

6. The Walking Dead: A Série Definitiva da Telltale [Apocalipse zombie dramático e centrado na história]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Telltale Games, Skybound Games eu

Quando a Telltale fechou em 2018, muitos jogadores ficaram preocupados com o futuro dos seus projetos. Felizmente, a Skybound Games entrou em cena para dar à série uma despedida à altura através da edição «Série Definitiva da Telltale»».

Apesar de ser um jogo da série The Walking Dead, talvez te surpreendas ao descobrir que este não é um jogo de terror assustador, mas sim um jogo com uma história super impactante.

Nesta série, vais jogar na pele de Lee Everett, um criminoso condenado cuja vida dá uma reviravolta quando o apocalipse acontece. O que acontece a seguir é uma incógnita (e envolve alguns spoilers importantes), mas lembra-te sempre que este novo mundo é um lugar muito difícil de se viver.

Por que é que o escolhemos A abordagem intensa de «The Walking Dead» à narrativa e os seus fortes ganchos emocionais tornam-no num jogo como nenhum outro, e deixa-te sempre ansioso por virar a próxima página da história.

Em vez de se concentrar no combate ou nos quebra-cabeças, The Walking Dead aposta na narrativa e num desenvolvimento de personagens extremamente sólido, e é muito fácil ficares profundamente envolvido com o elenco. Além disso, os visuais estilizados e as decisões em tempo real ajudam a aumentar a tensão, levando-te cada vez mais fundo na rica história do jogo.

O meu veredicto: «The Walking Dead: A Série Definitiva da Telltale» merece de todo o direito o seu estatuto como um dos maiores nomes do género.

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O que dizem os jogadores?

p0mel0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É muito mais do que um simples videojogo. Tens de experimentar isto por ti próprio.

7. Fallout 4 [Uma experiência Fallout mais bem trabalhada]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2015 Criador(es) Bethesda Tempo médio de jogo ~40 horas

Depois do sucesso do Fallout 3 e joga o Fallout: New Vegas, surgiu o Fallout 4. Embora o jogo leve o nome da série, muitos afirmam que o seu ponto forte não são as mecânicas de RPG, uma opinião com a qual concordo.

Aqui, vais jogar na pele do Único Sobrevivente, um morador de Sanctuary Hills que terá de fugir das primeiras bombas da Grande Guerra. Embora pareça que chegaste a um local seguro no teu Vault, afinal a peculiaridade deste Vault (já jogaste o Fallout 3 e o New Vegas, certo?) são as experiências de sono criogénico.

Ah, e a certa altura, enquanto estavas em estase, alguém entra no Vault, mata o teu cônjuge e rapta o teu bebé, o que é mesmo divertido.

Porque é que o escolhemos O ponto forte do Fallout 4 é a sua mecânica e o seu design. Os tiroteios são mais dinâmicos e precisos, o mundo aberto parece menos vazio e tudo parece simplesmente melhor em comparação com os títulos anteriores.

Graças às opções de diálogo mais limitadas e à forma «rigorosa» como o teu personagem é conduzido, a vertente RPG do Fallout 4 é vista como uma falha, especialmente se comparada com outros jogos da mesma série. Mas, dito isto, continua a ser um excelente título pós-apocalíptico , com um mundo aberto ainda melhor, imensas opções de personalização de personagens e definições, e a possibilidade de reconstruir a Commonwealth.

O

meu veredicto: Apesar das suas falhas, o Fallout 4 é um bom jogo de «RPG light» que é perfeito tanto para quem está a conhecer a série como para quem procura uma experiência de looter shooter.

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O que dizem os jogadores?

oooh-yeeeee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Foi um jogo importante, mas quem me dera que não te tivessem obrigado a assumir esse papel.

8. 7 Days to Die [Jogo de defesa de torre contra zombies baseado em voxels]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2013 (acesso antecipado), 2025 Criador(es) The Fun Pimps Tempo médio de jogo Variável

É difícil acreditar que já jogo o 7 Days to Die há quase uma década. Não consigo evitar; embora o jogo esteja longe de ser perfeito, oferece uma mistura de survival horror, sobrevivência num mundo aberto, jogabilidade sandbox e defesa de torre que é única.

Tal como em muitos jogos de sobrevivência com zombies, és atirado para um mundo indiferente, cheio de mortos-vivos. Com praticamente nada restante da sociedade humana, vais precisar de procurar o essencial (comida, água, medicamentos, armas) num mundo aberto só para te manteres vivo. Além disso, também vais ter de te defender, de preferência montando uma base permanente, com amigos, se assim quiseres.

Por que é que o escolhemos A melhor forma de descrever o 7 Days to Die é como uma versão mais adulta do Minecraft. Com o seu sistema de física baseado em voxels, inúmeras masmorras, imensas habilidades e uma abundância de mods na versão para PC, é muito fácil perderes-te neste jogo.

E vais precisar de uma base permanente, já que, a cada 7 dias, serás assaltado por uma horda interminável de zombies, do anoitecer ao nascer do sol, que irão todos direitinhos na tua direção e atravessarão paredes, espigões e tudo o que encontrarem, só para te comerem o cérebro. Espero que as tuas paredes aguentem e lembra-te de que só tens de sobreviver até ao amanhecer.

O meu veredicto: a jogabilidade híbrida do 7 Days to Die satisfaz um desejo único, e a sua natureza «sandbox» permite-te escrever a tua própria história de sobrevivência.

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O que dizem os jogadores?

IAmNotAsleep ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Não é perfeito, mas mesmo assim é divertido.

9. Wasteland 3 [CRPG pós-apocalíptico por turnos]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2020 Criador(es) inXile Entertainment, Deep Silver eu informo Tempo médio de jogo ~40 horas



É engraçado que o Wasteland de 1998 tenha sido uma grande inspiração para os dois primeiros jogos da série Fallout, mas nunca tenha chegado a explodir nos meios de comunicação generalistas. Ainda assim, a série Wasteland, e especialmente o jogo mais recente, o Wasteland 3, são jogos muito sólidos que merecem mais atenção.

No Wasteland 3, os outrora orgulhosos Rangers passam por tempos difíceis, na sequência dos acontecimentos dos jogos anteriores. Felizmente, há uma luz ao fundo do túnel: um senhor da guerra conhecido como o Patriarca, que oferece aos Rangers os suprimentos de que precisam desesperadamente… se eles trabalharem como capangas contratados para ele.

Por que é que o escolhemos O combate tático por turnos do Wasteland 3 é muito bem trabalhado, e a variedade de definições, habilidades, armas e modificações de armas vai certamente encantar tanto os novatos como os veteranos. E, tal como no Fallout, o Wasteland transborda personalidade.

Mesmo que nunca tenhas jogado nenhum dos jogos anteriores, é muito fácil identificares-te com os teus Rangers, que vão lutar pelo que é certo mesmo depois do fim. Além disso, vais também ser acompanhado por interpretações inesquecíveis de hinos, canções americanas e outras músicas, que realçam mesmo a atmosfera apocalíptica. Brr.

O meu veredicto: Imersivo e distinto, mas com uma mecânica sólida e profundamente tático, o Wasteland 3 é um título a não perder.

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O que dizem os jogadores?

BirkinsDottir ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Depois deste jogo, desci até ao vale para rezar.

10. Horizon: O Oeste Proibido [Continuação da série Horizon]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4/5 Ano de lançamento 2022 Criador(es) Guerilla Games, Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo ~30 horas

Como se trata da sequela direta de Horizon Zero Dawn, é um pouco difícil falar sobre o jogo sem revelar demasiados spoilers. Mas fica descansado: este jogo não te vai desiludir.

O Oeste Proibido começa com o regresso da Aloy, que agora está munida das verdades do mundo antigo e das suas implicações na sua realidade. Quando as coisas começam a piorar rapidamente, a Aloy tem de se aventurar no O Oeste Proibido, uma terra selvagem com tribos hostis e novos terrores mecânicos que ela tem de derrotar.

Porque é que escolhemos isto Tal como o Zero Dawn, o O Oeste Proibido é simplesmente um jogo fantástico em todos os aspetos. Embora ache que o enredo deste tenha ficado um pouco aquém do do seu antecessor, isso dá mais espaço para as melhorias na jogabilidade do O Oeste Proibido brilharem.

O consenso geral é que o O Oeste Proibido é basicamente um Zero Dawn em maior escala, e eu concordo. Embora algumas áreas tenham sido bastante aperfeiçoadas, o jogo não é assim tão diferente do Zero Dawn. Não que isso seja mau; pelo contrário, isso praticamente garante que, se adoraste o primeiro jogo, provavelmente também vais adorar este.

O meu veredicto: o Horizon: O Oeste Proibido é um sucessor digno que melhora muitas das mecânicas do primeiro jogo, ao mesmo tempo que dá continuidade à sua história.

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O que dizem os jogadores?

fiat.feluthis ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Basicamente, é o Zero Dawn, mas em maior escala.

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2015 Criador(es) Thomas Happ Games Tempo médio de jogo ~12 horas

Não, não és só tu. O Axiom Verge parece-se, dá a sensação e joga-se como o Metroid, e ninguém te culparia por pensares que se trata de uma versão preliminar. Mas não, este é uma verdadeira homenagem aos Metroidvanias de outrora, com uma boa dose de ambiente pós-apocalíptico também.

Criado principalmente pelo programador independente Thomas Happ, o Axiom Verge coloca-te na pele de Trace, o único sobrevivente de um acidente num laboratório. Ao acordares no meio do fumo e dos escombros, vais dar por ti num mundo alienígena estranho e abandonado. Ah, e quero dizer «abandonado por vida inteligente», pois, tirando a voz misteriosa que te guia, praticamente tudo está a tentar matar-te.

Por que é que o escolhemos O Axiom Verge inspira-se em grande parte nos clássicos antigos, sim, mas também tem os seus toques únicos e subverte as expectativas de formas que nem imaginas.

O Axiom Verge distingue-se ao combinar o melhor dos dois mundos. Ao aproveitar uma jogabilidade de inspiração retro e mecânicas modernas, bem como uma exploração não linear, o que temos é um Metroidvania inquietante, mas inteligente, perfeito para quem acha que o género já está a ficar um pouco saturado.

O meu veredicto: O Axiom Verge combina clássicos antigos com toques modernos para criar um jogo totalmente novo que é mais do que a soma das suas partes.

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O que dizem os jogadores?

W4yfarer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É mais do que uma simples homenagem.

12. Dying Light [RPG pós-apocalíptico de parkour]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2015 Criador(es) Techland, Warner Bros. Interactive Entertainment Tempo médio de jogo ~20 horas

Imagina só: um cenário pós-apocalíptico com zombies misturado com parkour. Claro, parece um enredo ridículo de um filme de série B, mas o Dying Light não só faz com que isso resulte, como ainda fica super fixe no processo.

A ação decorre na cidade fictícia de Harran, onde vais assumir o papel do mercenário Kyle Crane, e a tua missão é recuperar um ficheiro da Global Relief Effort das mãos de Kadir Suleiman. Claro que nada corre como previsto, e o Kyle não só acaba por descobrir que Harran está repleta de infetados, como também fica infetado. Pelo menos, existe uma cura temporária no Antizin… desde que consigas encontrá-la e usá-la.

Por que é que o escolhemos Graças à sua ação de parkour de alto nível, o Dying Light é rápido, furioso e impressiona constantemente com as suas inúmeras sequências de ação.

Felizmente, o Kyle é tanto um lutador habilidoso como um praticante de parkour. Isto significa que não só podes enfrentar os infetados em combates corpo a corpo brutais e a distância, como também podes escalar, saltar e correr pelos telhados e edifícios de Harran, tanto para fugir como para planear emboscadas. Só não te deixes apanhar à noite, pois é nessa altura que os piores infetados saem…

O meu veredicto: Com a sua experiência de sobrevivência repleta de ação e o parkour fluido, o Dying Light é uma descarga constante de adrenalina.

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O que dizem os jogadores?

Feer-Mee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uma experiência simples, mas cativante.

13. Rage [FPS e combate com veículos]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360 Ano de lançamento 2011 Criador(es) id Software, Bethesda Softworks Tempo médio de jogo ~12 horas



Embora haja muitos jogos que se passam num deserto infestado de bandidos, como o S.T.A.L.K.E.R., o Borderlands ou o Mad Max, gostava de chamar a tua atenção para o Rage, um FPS que realça o quão desolado este ambiente realmente é.

No Rage, jogas na pele de Nicholas Raine, que acorda da criostase e descobre que agora é um homem procurado. O pior é que o mundo que ele conhecia já não existe, tendo sido substituído por terras áridas cheias de mutantes hostis e bandidos. Enfim, o habitual.

Por que o escolhemos O foco do Rage no combate funciona muito bem. Não é nenhum Pacific Drive, claro, mas muitos que o jogaram concordam que as batalhas explosivas do Rage são o seu ponto alto.

Para sobreviver no Rage, vais ter de alternar entre uma jogabilidade tensa de FPS e combate dinâmico com veículos, sendo que ambos são muito divertidos. O Rage dá-te a liberdade de abordares o jogo da maneira que quiseres, por isso, quer gostes de ir devagar e à discrição a pé ou rápido e a todo o gás de carro, o mundo é teu.

O meu veredicto: O Rage é uma viagem ao passado bem direta, cuja jogabilidade ainda se mantém atual. Se estás à procura de algo simples e divertido para passar o tempo, esta é uma boa escolha.

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O que dizem os jogadores?

Zanzibart_The_Unforgiven ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Um jogo simples que é ótimo para aliviar o stress.

14. Outer Wilds [Jogo de exploração de ruínas e quebra-cabeças]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2019 Criador(es) Mobius Digital, Annapurna Interactive Tempo médio de jogo ~25 horas



A seguir temos o Outer Wilds, da Annapurna Interactive. Sim, este jogo faz parte do género.

Neste jogo, vais assumir o papel de um astronauta recém-contratado pela Outer Wilds Ventures, e a tua missão é descobrir mais sobre o teu sistema solar. Vais saltar de planeta em planeta, recolhendo pistas sobre os misteriosos Nomai, uma civilização que floresceu muito antes da tua. Depois, o sol explode, toda a gente morre e, por alguma razão, acordas de volta em Timber Hearth.

Por que é que o escolhemos O Outer Wilds já tem uma jogabilidade de quebra-cabeças fantástica, mas a verdadeira estrela é o elemento roguelike. Com apenas 22 minutos para recolher o máximo de informação possível para a próxima tentativa, a pressão é enorme.

Não que nada disto diminua a essência do jogo. Cada expedição revela mais mistérios dos Nomai, e a sensação de admiração que sentes ao resolver quebra-cabeças complicados e ao descobrir novas áreas é sublime. E graças à estrutura não linear do jogo, o Outer Wilds é uma caixa de quebra-cabeças que podes resolver à tua maneira.

O meu veredicto: O Outer Wilds combina o melhor dos jogos roguelike e de quebra-cabeças, ao mesmo tempo que possui uma atmosfera maravilhosa que te convida a mergulhar no seu mundo.

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O que dizem os jogadores?

Jungler_Rumbler ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Quebra-cabeças alucinantes e uma atmosfera fantástica. Não consultes nenhum guia, vais agradecer-me mais tarde.

15. State of Decay 2: Edição Juggernaut [Sobrevivência a zombies baseada na comunidade]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One Ano de lançamento 2020 Criador(es) Undead Labs, Xbox Game Studios Tempo médio de jogo ~50 horas



Enquanto praticamente todos os outros jogos desta lista se centram na sobrevivência de um indivíduo, o State of Decay 2 inverte o enredo e transforma-o numa história sobre um grupo.

À primeira vista, o State of Decay 2 é um jogo de sobrevivência normal. Vais ter de construir uma base, procurar recursos, matar os mortos-vivos e muito mais. No entanto, também te cabe, como líder da tua comunidade recém-formada, lançar as bases da tua sociedade e talvez até levar um raio de esperança a um mundo à beira da extinção.

Por que é que escolhemos isto A ênfase do State of Decay 2 no trabalho de equipa, em vez do arquetipo do sobrevivente solitário e obstinado, ajuda-o a destacar-se dos seus concorrentes.

No entanto, é precisamente por seres o líder que o fardo de tomar decisões difíceis recai sobre ti. Quer optes por salvar ou ignorar um local, arriscar tudo para resgatar sobreviventes ou estabelecer relações com outras facções. Tudo isto para dizer que as tuas próprias preferências e ações não terão consequências apenas para ti, mas também para o teu grupo.

O meu veredicto: a alternância envolvente de pontos de vista do State of Decay 2 mantém as coisas interessantes. Se alguma vez quiseste entrar na pele do Rick Grimes, este é o jogo que tens de ter.

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O que dizem os jogadores?

Devolace ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Pode ser um bocado repetitivo, mas, no geral, continuo satisfeito com este jogo.

16. Subnautica [Sobrevivência e Exploração Subaquáticas]

A nossa pontuação Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Ano de lançamento 2018 Criador(es) Unknown Worlds Entertainment Tempo médio de jogo ~35 horas



Ok, o Subnautica não é propriamente um jogo pós-apocalíptico. Mas, tal como o Red Dead Redemption, transmite uma sensação forte de solidão e admiração num mundo estranho, o que significa que, de certa forma, encaixa bem no ambiente.

No Subnautica, vais dar por ti como o único sobrevivente de um acidente de nave espacial no planeta oceânico 4546B. Felizmente para ti, a tua cápsula de fuga veio equipada com um fabricador, e é com esta ferramenta que tens de cozinhar, criar, construir e adaptar-te ao teu novo lar subaquático.

Por que é que o escolhemos O Subnautica não só tem os elementos de sobrevivência e criação comuns aos jogos do género, como também acrescenta o seu próprio toque de terror, criando uma experiência totalmente fantástica.

O foco do Subnautica está na narrativa ambiental e na exploração, e as muitas paisagens maravilhosas com que te vais deparar no oceano alienígena vão certamente deixar-te boquiaberto. Mas tem sempre em mente que este também é um mundo hostil, e vais precisar de descer às escuras fossas e cavernas do oceano para avançares.

O meu veredicto: Embora não seja estritamente um jogo pós-apocalíptico, o ambiente subaquático assombroso e envolvente de Subnautica evoca um mundo vazio.

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O que dizem os jogadores?

Skin.of.Pardo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 10/10, recomendo sem dúvida. Mesmo que passes a maior parte do tempo só a explorar, há sempre algo de interessante.

17. Tom Clancy’s The Division 2 [Jogo de tiro e RPG pós-apocalíptico]

A nossa pontuação Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Massive Entertainment, Ubisoft Tempo médio de jogo ~30 horas



Nem todos os jogos pós-apocalípticos têm de ser sobre mortos-vivos. Às vezes, podem ser mais mundanos e assustadoramente mais próximos da vida real, como nos mostra The Division 2.

Passado no rescaldo do «Green Poison», numa Washington D.C. de um futuro próximo, vais jogar na pele de um agente da Strategic Homeland Division que tenta reconstruir a cidade. Para isso, vais ter de cumprir várias missões para diferentes povoações. Na prática, isto significa muita ação de combate tático e looter shooter, o que, pessoalmente, gostei imenso.

Por que é que o escolhemos Claro, o The Division 2 não é nada de especial nem de novo, mas a sua excelente execução das mecânicas de jogo (especialmente os tiroteios) faz com que seja sempre satisfatório.

Nenhum jogo do género «looter shooter» está completo sem o modo multijogador, e é exatamente isso que acontece com o The Division 2. Embora jogar sozinho seja perfeitamente viável, as coisas ficam muito mais loucas quando te juntas a outros jogadores. Quer estejas a enfrentar conteúdos mais difíceis ou apenas a responder a pedidos de reforço, vais certamente divertir-te à grande.

O meu veredicto: Com a sua jogabilidade de ação ágil e dinâmica, o The Division 2, de Tom Clancy é um jogo de looter shooter fácil de aprender e jogar.

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O que dizem os jogadores?

Ifoid_7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ação de tiro intensa, um mundo vivo, imensos itens. Se ao menos não tivesse tanta monetização.

18. Gears of War: Edição Definitiva [Apocalipse de Tiro contra Alienígenas]

A nossa pontuação Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2015 Criador(es) The Coalition, Microsoft Game Studios Tempo médio de jogo ~8 horas



Vamos terminar esta lista em grande com o Gears of War, um jogo tão bom que tiveram de o remasterizar duas vezes. Mais concretamente, vamos falar da edição Ultimate, que todos concordam ser a versão definitiva do jogo… pelo menos até que o Reloaded tenha os seus bugs corrigidos e as funcionalidades adicionadas de volta.

Nesta série, vais jogar na pele de Marcus Fenix, um veterano endurecido que luta para salvar o planeta Sera da invasão dos Locusts. Isto significa que vais entrar na guerra através de combate tático, baseado em coberturas, enquanto dizes conta dos Locusts de forma sangrenta, de preferência com muitas explosões a acontecerem ao fundo. Se isso te parece viril e cheio de atitude, é porque é mesmo, a 100%.

Por que é que o escolhemos A abordagem exagerada do Gears of War ao combate confere-lhe uma identidade e um tom muito distintos, mantendo a jogabilidade incrivelmente divertida.

E enquanto muitos jogos do género tendem para uma perspetiva de «avançar em frente», o Gears of War exemplifica a determinação sombria e a vontade obstinada da humanidade para sobreviver num mundo em colapso. Como o Marcus e a equipa (sim, há modo multijogador) nos mostram, só porque o mundo está a acabar não significa que tenhamos de aceitar tudo de braços cruzados.

O meu veredicto: o Gears of War foi e continua a ser um jogo fantástico, e é um título que não vais querer perder.

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O que dizem os jogadores?

Raptor Imago ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Continua a ser o mesmo jogo fantástico.

A evolução dos jogos pós-apocalípticos ao longo do tempo

Desde que os primeiros humanos começaram a pensar no futuro, todos nós temos as nossas próprias ideias sobre como o fim do mundo deveria acontecer. No que diz respeito aos jogos, acredita-se geralmente que o ponto de viragem foi o «Gamma World», de 1978, que por sua vez era um desdobramento do «Dungeons & Dragons»».



Só em 1988 é que os criadores de jogos perceberam que o fim do mundo seria um cenário fantástico para um jogo e, assim, nasceu o Wasteland. Este jogo, por sua vez, viria a influenciar fortemente os estúdios Black Isle e a levar ao desenvolvimento dos dois primeiros jogos da série Fallout.

A década de 2000 obrigou o género a amadurecer rapidamente, graças a muitos acontecimentos que abalaram o mundo e que ocorreram nesses anos. Esses incidentes deixaram-nos bem claro o quão frágil o nosso mundo pode ser (e com que rapidez as coisas podem ficar fora do nosso controlo) e levaram à criação de jogos que abordavam temas como a guerra nuclear em Fallout 3 e as pandemias e o colapso social em Left 4 Dead.

Graças aos avanços tecnológicos, os jogos deste género podem agora incorporar o melhor de vários mundos. As melhorias nos processadores permitem que os jogos executem vários sistemas ao mesmo tempo, o que leva a uma experiência mais profunda, enquanto os gráficos de melhor qualidade nos permitem visualizar melhor como seria um cenário apocalíptico.

Como as definições pós-apocalípticas moldam as mecânicas de jogo

O género pós-apocalíptico sempre girou em torno da sobrevivência humana, por isso não é surpresa que os criadores partam daí para criar os seus jogos.

A gestão de recursos é o cerne deste jogo pós-apocalíptico. Seja comida, água, fadiga ou balas, o apocalipse caracteriza-se pela escassez de recursos e pelo racionamento cuidadoso de cada um deles, seja para vencer o jogo ou para sobreviver mais um dia.

Esta falta de recursos anda de mãos dadas com a exploração. Afinal, se estás constantemente a ficar sem recursos, também precisas de estar sempre em movimento. Isso significava que os criadores também tinham de prestar atenção tanto à construção do mundo, como aos visuais e ao ambiente. Cada povoação que visitas, cada ruína que vasculhas e cada ponto de referência por onde passas tem de ter o tom sombrio do apocalipse.

Por último, mas não menos importante, está a sensação do combate. Este novo mundo é invariavelmente hostil e, quer se trate de humanos desesperados, bandidos errantes ou monstros com quem tenhas de lutar, cada batalha brutal vai lembrar-te que este já não é o mundo que outrora conheceste.

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos pós-apocalípticos

Mesmo com esta lista de apenas 18 jogos, a escolha continua a ser difícil. Afinal, cada um procura algo diferente, seja uma história de vingança, um simulador de sobrevivência ou uma experiência hardcore com vibrações apocalípticas ao máximo, onde a morte está à distância de um único erro.

Por isso, vamos aprofundar ainda mais.

Qual é o melhor ponto de partida para os jogos pós-apocalípticos de hoje?

Para histórias complexas → The Last of Us Part II

Uma história sinuosa de vingança e perdão, com um apocalipse de mortos-vivos como pano de fundo.



história sinuosa de vingança e perdão, com um apocalipse de mortos-vivos como pano de fundo. Para histórias de sobrevivência em grupo → The Walking Dead: A Série Definitiva da Telltale

Perfeito para quem quer mergulhar na história de um grupo de sobreviventes enquanto percorrem uma Terra pós-zombies.



para quem quer mergulhar na história de um grupo de sobreviventes enquanto percorrem uma Terra pós-zombies. Para RPGs de ação → Fallout: New Vegas

Este RPG antigo, mas que continua a ser um clássico, combina o melhor do desenvolvimento de personagens, uma jogabilidade fantástica e liberdade absoluta para uma experiência num mundo devastado como nenhuma outra.



RPG antigo, mas que continua a ser um clássico, combina o melhor do desenvolvimento de personagens, uma jogabilidade fantástica e liberdade absoluta para uma experiência num mundo devastado como nenhuma outra. Para exploração e descoberta → Outer Wilds

Desvenda os segredos dos teus antepassados nesta expedição espacial a solo.



Desvenda os segredos dos teus antepassados nesta expedição espacial a solo. Para jogos de mundo aberto → 7 Days to Die

Luta contra os mortos-vivos intermináveis numa Terra devastada enquanto constróis, crias itens e desenvolves a tua personagem.

Perguntas frequentes