Os 20 melhores jogos para a Xbox One que marcam a consola em 2026

Vamos ser sinceros – a tua Xbox merece mais do que ficar a ganhar pó na prateleira. Quer estejas ansioso por galopar em direção ao pôr-do-sol, abrir caminho por entre ondas de inimigos ou competir com os teus amigos até ao fim, o mundo dos jogos da Xbox One está praticamente a rebentar pelas costuras de tanta emoção .

Queres explorar mundos de tirar o fôlego? Claro que sim. Enfrentar chefes assustadores com nada mais do que habilidade (e talvez um pouco de sorte)? Claro que sim. Ou talvez estejas com vontade de te juntares aos teus amigos para uma diversão caótica? Ah, isso também temos.

Desde histórias épicas que te tocam no coração até ação que te vai fazer agarrar o comando com força, estes melhores jogos para a Xbox One foram concebidos para te cativar e nunca mais te largar. Por isso, liga a consola, faz um stock de petiscos e prepara-te para mergulhar em aventuras tão inesquecíveis como a tua próxima vitória real.

As nossas melhores escolhas para jogos da Xbox One

Aqui estão as nossas escolhas pessoais para os melhores jogos da Xbox One – cada um a proporcionar experiências inesquecíveis em diferentes géneros. Quer gostes de ação, corridas ou histórias envolventes, estes jogos são imperdíveis!

1 Halo: The Master Chief Collection 2014 Um pacote definitivo de jogos de tiro na primeira pessoa que reúne seis jogos icónicos da série Halo. Buy now 2 Red Dead Redemption 2 2018 Uma obra-prima de ação e aventura num mundo aberto que te permite viver uma emocionante saga de fora-da-lei no Velho Oeste. Buy now 3 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 Um jogo do tipo Souls brutalmente desafiante, que se passa no Japão feudal. Buy now

Não te fartas? Isto é só a ponta do iceberg – desce a página para explorar a lista completa dos 20 jogos incríveis para a Xbox que escolhemos para ti!

Os 20 melhores jogos para a Xbox One

À procura de emoções de cortar a respiração, histórias cativantes ou aquela boa e velha rivalidade com os teus amigos? Não precisas de dizer mais nada! Selecionámos cuidadosamente uma coleção de jogos para a Xbox que são exatamente o que precisas para a tua próxima obsessão por jogos.

Seja qual for a tua forma preferida de jogar, estes jogos favoritos estão repletos de aventuras emocionantes, desafios difíceis e imensa diversão à tua espera. Por isso, acomoda-te no sofá e prepara-te para descobrir porque é que a consola Xbox é mesmo o máximo dos jogos!

1. Halo: The Master Chief Collection

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2014 (Otimizado em 2020) 343 Industries

Prepara-te, soldado – esta é a aventura definitiva num dos jogos mais icónicos da Xbox. O Halo: The Master Chief Collection não te oferece apenas um jogo; coloca todo um legado nas tuas mãos. Desde arrasar com as forças da Aliança em Combat Evolved até às consequências emocionais de Reach, esta coleção reúne todos os momentos emocionantes, comoventes e explosivos da série.

Quer estejas à procura dos melhores jogos Halo ou apenas a curtir a nostalgia, este pacote não te vai desiludir. Os gráficos remasterizados em Halo 2: Aniversário são de deixar qualquer um de boca aberta, e o desempenho suave a mais de 60 FPS em todos os jogos faz com que cada tiroteio pareça nítido. Além disso, alternar entre gráficos clássicos e modernos? É o máximo.

Multijogador? Ah, é incrível. Podes alternar entre partidas clássicas de Slayer e jogos personalizados caóticos em mapas de várias gerações. E com o modo Forge, as possibilidades criativas são infinitas.

Anos de atualizações resolveram os problemas iniciais, transformando isto na experiência definitiva de Halo. Quer sejas novo na série ou um veterano experiente, esta coleção é pura magia de ação de ficção científica.

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2. Red Dead Redemption 2

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia 2018 Rockstar Games

Se há um título que merece um lugar no panteão dos melhores jogos de mundo aberto, esse título é o Red Dead Redemption 2. Esta história de Arthur Morgan, ambientada em 1899, vai tocar-te no fundo do coração, enquanto exploras os vestígios decadentes do Velho Oeste. É tudo uma questão de desenvolvimentos intensos das personagens e narrativas comoventes sobre lealdade e perda.

O nível de detalhe neste jogo é impressionante, desde os pores-do-sol de tirar o fôlego até às individuais folhas de relva sob os teus pés, passando por cada NPC que encontrares. O combate é impactante, a dinâmica com os cavalos é estranhamente emotiva (sim, vais criar laços com o teu cavalo) e cada interação com as personagens é habilmente trabalhada para te envolver na história.

Sim, às vezes pode ser um pouco lento, mas é isso que o torna tão encantador. Desde montanhas cobertas de neve até cidades animadas, da Rockstar Games criou um jogo que se tornou um ícone dos RPGs ocidentais. Por isso, prepara-te para partir à aventura – vale a pena cada grão de poeira nas tuas botas.

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3. Sekiro: Shadows Die Twice

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia 2019 FromSoftware

Se a paciência e a precisão tivessem um filho, chamava-se Sekiro: Shadows Die Twice. Desta vez, a FromSoftware deixa de lado as mecânicas de RPG de Dark Souls e Bloodborne para oferecer ação pura e sem filtros. Na pele de Wolf, um shinobi estoico, vais percorrer um Japão da era Sengoku de tirar o fôlego, enfrentando samurais gigantescos, feras aterradoras e chefes ferozes.

O sistema de defesa parece um jogo de ritmo, enquanto a mecânica de postura obriga-te a jogar de forma agressiva e a pensar taticamente. Acrescenta a isso a furtividade e um gancho de escalada para te movimentares, e tens um jogo tão estratégico quanto implacável.

O mundo é deslumbrante, misturando o Japão histórico com um folclore misterioso, e a história — embora escassa — é profundamente pessoal e cheia de personagens memoráveis. Mas não vamos adoçar a coisa: o Sekiro é difícil. Do tipo que te faz desistir furioso e depois pedir desculpa. Ainda assim, cada vitória parece um símbolo de honra, o que o torna um dos melhores jogos de ação de sempre.

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4. The Witcher 3: Wild Hunt

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2015 CD Projekt Red

Se ainda não jogaste o The Witcher 3, o que é que andas a fazer? É a referência máxima dos jogos de RPG, combinando uma história cativante, personagens inesquecíveis e um mundo tão vivo que quase respira. Na pele de Geralt de Rivia, um caçador de monstros extraordinário, vais à procura da tua filha adotiva, Ciri, enquanto derrotas criaturas assustadoras, te apaixonas por feiticeiras e tomas decisões moralmente complicadas que te fazem questionar a tua própria alma.

O combate é uma mistura de lutas de espadas elegantes, magia espetacular e alquimia estratégica. Acrescenta a isso uma árvore de habilidades extensa e o viciante jogo de cartas Gwent, e não há um único momento de tédio. E o mundo em si? É de comer e chorar por mais. Desde os pântanos assombrosos de Velen até às ilhas cobertas de neve de Skellige, cada centímetro do mapa está repleto de missões secundárias, segredos e paisagens.

Com uma dublagem fantástica, uma banda sonora inesquecível e gráficos que ainda impressionam anos depois, The Witcher 3 é uma obra-prima. Dica de profissional: não ignores o DLC – só o «Sangue e Vinho» já vale o preço do jogo. Vai já jogar.

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5. Forza Horizon 4

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Xbox One, Xbox Series X/S, Windows 2018 Jogos de parque infantil

Percorrer a zona rural britânica nunca foi tão emocionante. Num momento estás a derrapar entre folhas douradas de outono e, no momento seguinte, estás a abrir caminho por estradas secundárias cobertas de neve no inverno. O Forza Horizon 4 não se limita a dar-te as chaves do carro. Oferece-te um mundo totalmente novo que muda a cada estação, fazendo com que cada curva pareça nova e emocionante.

O jogo dá-te mais de 750 carros à escolha, para que possas correr como quiseres! Podes divertir-te a acelerar por trilhos de terra, a fazer acrobacias emocionantes ou simplesmente a passear e a apreciar a vista num Aston Martin vintage. Cada viagem é feita à tua medida. A personalização dos carros é muito detalhada, o mundo é imenso e a integração multijogador online perfeita significa que estás sempre a partilhar a estrada – seja com amigos ou com desconhecidos.

E já falando dos gráficos – são deslumbrantes. A chuva brilha no capô, a lama salpica nos pára-lamas e os pores-do-sol pintam o céu com cores que nem imaginavas que existissem. Quer sejas fã de jogos de corridas ou um condutor casual de domingo, este é um título que te convida a carregar a fundo no acelerador.

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6. NieR: Automata – Edição «Become as Gods»

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Xbox One 2018 PlatinumGames

Combate relâmpago, filosofia inquietante e uma pitada de angústia existencial – o NieR: Automata tem tudo isso! Jogas na pele de 2B, 9S e A2, andróides numa missão para salvar a humanidade de um exército de invasores mecânicos. A reviravolta? Estas máquinas podem não ser os vilões irracionais que parecem à primeira vista.

Este jogo mantém-te envolvido com lutas em ritmo acelerado, um sistema de chips personalizável para melhorar as tuas habilidades de Android e várias jogadas repetidas que mudam completamente a tua compreensão da história. O enredo? Ah, é um verdadeiro golpe no estômago. Cheio de reviravoltas inesperadas, desilusões e reflexões profundas, é uma experiência narrativa que te faz pensar enquanto choras.

Visualmente, o jogo é deslumbrante – ambientes sombrios, personagens lindamente desenhadas e uma banda sonora assombrosamente emotiva que fica na memória. E a edição «Become as Gods» na Xbox oferece gráficos melhorados e conteúdo extra para tornar a experiência ainda mais apelativa. Quer estejas aqui pelo combate ou pelas emoções, o NieR: Automata é uma viagem inesquecível.

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7. Ori and the Will of the Wisps

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2020 Moon Studios

Muitas vezes elogiado como um dos melhores jogos do género Metroidvania, este título pega em tudo o que gostámos em «Ori and the Blind Forest» e leva-o a um nível ainda mais alto. No papel de um adorável espírito guardião, vais correr, saltar e planar por paisagens de sonho que parecem saídas de um conto de fadas.

O combate dá um grande salto em relação à aventura anterior do Ori, com fragmentos personalizáveis e várias armas espirituais que ajudam a manter as batalhas emocionantes. Além disso, a história comovente cativa-te, enchendo cada momento com a beleza crua da amizade, da perda e da esperança.

E aquela banda sonora… uau. A música de Gareth Coker é tão deslumbrante quanto os gráficos, transformando cada momento numa sinfonia de emoções. Quer sejas um veterano dos jogos Metroidvania ou um novato, a aventura do Ori é uma obra-prima que não vais querer perder.

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8. Fortnite

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (Windows, macOS), Nintendo Switch, iOS, Android 2017 Epic Games

Poucos jogos conseguiram ter um impacto global como o Fortnite. À primeira vista, é um battle royale alucinante para 100 jogadores, que mistura picaretas, tiros de precisão e habilidades de construção. Mas, se olhares mais a fundo, vais descobrir um jogo que redefiniu o que o modo multijogador online pode significar. É um espaço criativo, um ponto de encontro social e, por vezes, uma sala de concertos virtual.

O que torna este título tão especial? A mecânica de construção distingue-o dos demais, permitindo-te construir paredes, rampas e torres na hora – uma funcionalidade que acrescenta camadas de estratégia à fórmula habitual de «último jogador em pé». O modo Criativo é o teu espaço livre para criares mundos de sonho ou simplesmente te divertires com os amigos, e o estilo artístico animado e as skins excêntricas mantêm cada momento fresco e divertido.

Atualizações regulares, colaborações loucas (Homem-Aranha? Ariana Grande? Claro!) e uma atmosfera genuinamente divertida mantêm o Fortnite emocionante. É verdade que a estratégia de monetização pode tentar a tua carteira um pouco demais (aquelas skins são demasiado fixes), mas a experiência principal vale a pena.

9. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Windows 2015 Kojima Productions

Este jogo de ação furtiva em mundo aberto é um verdadeiro parque de diversões para a criatividade tática. Vais ser lançado em vastos mapas de mundo aberto no Afeganistão e em África, onde podes esgueirar-te, disparar ou usar o balão Fulton para apanhar tudo, desde soldados inimigos a cabras. A sério, isso existe mesmo – e é fantástico.

A jogabilidade em Metal Gear Solid brilha pela liberdade: infiltra-te nas bases à tua maneira, seja com o apoio da Quiet como atiradora de precisão ou a entrar em força no D-Horse (que também funciona como uma «distração» móvel). A mecânica de construção da Mother Base é viciante, transformando os soldados que capturas num império de espionagem em expansão.

Visualmente, o jogo é deslumbrante, e o seu Fox Engine faz com que te esgueirares por tempestades de areia ou selvas exuberantes seja uma experiência imersiva. Em termos de enredo, é um misto de coisas. Embora cheio das peculiaridades características de Kojima, tropeça em fios soltos e num vilão pouco impressionante, o Skull Face.

Apesar das falhas, o Metal Gear Solid V: The Phantom Pain é uma verdadeira festa de diversão, tão emocionante quanto ousada. Um jogo imperdível tanto para os ninjas da estratégia como para os amantes do caos!

10. Controlo

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch (versão na nuvem), Stadia 2019 Remedy Entertainment

Imagina o seguinte: um dia, entras no teu escritório habitual e, para tua surpresa, este transformou-se num labirinto em constante mudança. O thriller sobrenatural da Remedy Entertainment atira-te para os corredores mutáveis do Federal Bureau of Control – um edifício brutalista repleto de fenómenos estranhos, ficheiros enigmáticos e inimigos que sussurram disparates assustadores enquanto flutuam por cima da tua cabeça.

Jogas na pele de Jesse Faden, a nova diretora dotada de poderes telecinéticos e de uma arma que muda de forma chamada «Service Weapon». O combate é caótico e emocionante – atirar secretárias e pedaços de betão aos inimigos nunca se torna aborrecido. Os gráficos do jogo são deslumbrantes, especialmente com os seus ambientes destrutíveis e efeitos de iluminação deslumbrantes. E nem nos faças falar do Labirinto do Cinzeiro, que parece um concerto de rock dentro de um quadro do MC Escher.

A narrativa enigmática pode deixar-te a coçar a cabeça (no bom sentido), mas os visuais atmosféricos, os sussurros assustadores e a dublagem fantástica mantêm-te preso ao jogo. Embora a dificuldade dos combates possa disparar e a narrativa não seja para todos, o «Control» é um mergulho emocionante no bizarro. Abraça o caos – não te vais arrepender.

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11. Gears 5

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2019 The Coalition

O Gears 5 pega na icónica ação de tiro a partir de cobertura e abater inimigos da série Gears of War e dá-lhe um novo fôlego da melhor maneira possível. A Kait Diaz assume o papel principal nesta história cheia de emoção e ação, que mistura segredos de família, lealdade e monstros gigantes e aterrorizantes. É como um filme de grande sucesso em que podes abrir caminho com uma motosserra.

O combate parece mais intenso do que nunca, combinando tiroteios brutais com as habilidades úteis do robô Jack – camuflagem, descargas elétricas e, em geral, salvar-te da perdição. Acrescenta secções de mundo semiaberto, uma série de novas armas e movimentos fluidos, e tens a receita perfeita para o caos tático.

Os fãs do modo multijogador vão adorar os modos PvP clássicos, um modo Horde renovado e o frenético modo Escape. Embora os diálogos possam ser um pouco previsíveis e o ritmo abrande durante as partes em mundo aberto, este jogo de tiro na terceira pessoa é uma evolução ousada que satisfaz tanto os fãs como os novatos. Pega na tua Lancer – está na hora de salvar a humanidade outra vez.

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12. Destiny 2

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia 2017 Bungie

Imagina-te a voar por paisagens alienígenas, a lançar magia espacial enquanto derrotas ondas de inimigos com uma arma que dispara, literalmente, raios. É essa a energia que este jogo transmite – uma mistura perfeita de adrenalina, trabalho de equipa e personalização sem limites. O mundo interestelar da Bungie permite-te criar o teu Guardião como quiseres, quer sejas um Titã que atira martelos, um Caçador furtivo ou um Feiticeiro que lança feitiços.

O combate? De primeira classe. Cada arma parece ter peso e propósito, desde espingardas de precisão a lança-granadas para limpar multidões. Acrescenta a isso atividades PvE extensas, como raids e masmorras, que põem à prova tanto o teu cérebro como o teu dedo no gatilho, e modos PvP que vão desde diversão caótica a desafios de fazer suar.

Sim, a rotina pode tornar-se cansativa e alguns conteúdos mais antigos acabam por ser «arquivados», mas é difícil ficar chateado quando a próxima grande expansão é lançada e remodela o universo. Seja a solo ou com amigos, esta é uma aventura que te faz voltar sempre para mais uma missão.

13. Titanfall 2

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PlayStation 4, Xbox One, PC 2016 Respawn Entertainment

Prepara-te, porque esta é uma aventura de loucos. Entre correr pelas paredes, dar saltos duplos no meio de tiroteios e invocar Titãs gigantescos do céu, este jogo faz-te sentir imparável. Os movimentos ao estilo parkour são super fluidos, as funcionalidades de combate são meticulosamente detalhadas e a combinação única de jogares como Piloto e Titã torna esta experiência inigualável.

A campanha para um jogador? É de arrasar. Com uma ligação sincera entre o Jack Cooper e o seu Titã sarcástico, o BT-7274, oferece missões criativas que nunca deixam de te surpreender. «Effect and Cause», onde saltas entre linhas temporais a meio da batalha, é inesquecível e ultrapassa os limites do design de níveis.

O modo multijogador é uma descarga de adrenalina – rápido, caótico e infinitamente divertido. Claro, podia ter recebido mais atenção após o lançamento, mas o que existe é fantástico. Quer estejas à procura dos melhores jogos de FPS ou simplesmente adores robôs gigantes, este título é ouro puro. Veste o teu fato e prepara-te para o Titanfall – não te vais arrepender.

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14. Apex Legends

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2019 Respawn Entertainment

Estás no ar, a voar por um desfiladeiro, o teu colega de equipa lança uma bomba de fumo e o atirador do teu esquadrão abate um adversário do outro lado do mapa. Parece caótico? É só mais uma ronda no Apex Legends.

Cada Lenda tem a sua especialidade – seja a Wraith com o seu teletransporte, o Bloodhound a localizar inimigos ou a Bangalore a solicitar ataques aéreos. Aqui, o que importa é o trabalho de equipa, e cada partida dá mesmo a sensação de um esforço conjunto.

O manuseio das armas é super suave, com armas tão potentes quanto variadas. Desde a precisão de uma Wingman até à fúria totalmente automática de uma R-99, cada tiroteio parece merecido. Os mapas alternam entre cidades vulcânicas, utopias flutuantes e ilhas tropicais, fazendo com que cada aterragem pareça nova.

Sim, alguns itens cosméticos caros podem apertar o teu orçamento, mas as atualizações gratuitas frequentes e uma arena competitiva robusta mantêm o jogo animado. Por isso, junta o teu esquadrão – está na hora de entrar em ação.

15. Grand Theft Auto V: Edição Online Premium

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2014 Rockstar North

Assalta um banco, causa o caos total com armas de nível militar ou simplesmente dá uma volta pela autoestrada a ouvir rádio – este jogo deixa-te fazer tudo isto com estilo. Los Santos é um vasto e satírico parque de diversões repleto de vida, onde o caos e a comédia andam de mãos dadas. Quer estejas a alternar entre as crises de meia-idade do Michael, a ascensão do Franklin no mundo do crime ou o Trevor… bem, o Trevor a ser o Trevor, cada linha narrativa leva-te mais fundo num mundo de crime e consequências.

As missões no Grand Theft Auto são loucas, os assaltos são emocionantes e as atividades paralelas? Golfe, caça ou investir na bolsa – porque até os criminosos precisam de um portfólio diversificado. A condução dos veículos é precisa, os tiroteios são intensos e o mundo parece vivo, com infinitas coisas para fazer.

E depois há o GTA Online, um mundo aberto louco onde podes construir impérios criminosos ou simplesmente causar confusão com os amigos.

É verdade que a rotina pode ser pesada e os tempos de carregamento põem a tua paciência à prova, mas a liberdade absoluta e o absurdo fazem com que cada minuto valha a pena. É caótico, é brilhante e continua a ser um dos melhores jogos de mundo aberto que há.

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16. Assassin’s Creed Odyssey

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia, Nintendo Switch (apenas no Japão) 2018 Ubisoft Quebec

Alguma vez quiseste dar um pontapé à espartana a alguém e atirá-lo de um penhasco, chamando a isso «estratégia»? Esta é a tua oportunidade. Calça umas sandálias gregas antigas e entra na pele de Kassandra ou Alexios, mercenários que enfrentam dramas familiares, guerra e alguns monstros lendários. A história é extensa, cheia de intrigas políticas, traições pessoais e uma série de conspirações de seitas que te vão deixar tonto.

O combate é rápido, espetacular e permite-te realizar proezas absurdamente fixes, como incendiar a tua espada ou invocar uma chuva de flechas. A furtividade existe, mas parece mais uma sugestão educada do que uma obrigação. O verdadeiro atrativo? Percorrer um mundo grego de tirar o fôlego, repleto de ilhas banhadas pelo sol, cidades agitadas e feras assustadoras à espreita em ruínas antigas.

As escolhas são importantes aqui — desde com quem te apaixonas até quem apunhalas pelas costas — e moldam a história de formas gratificantes. Para quem está ansioso por se perder numa grande aventura de deuses, guerra e glória, esta odisseia vale bem a pena a viagem.

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17. Civilization VI, de Sid Meier

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PC (Windows, macOS, Linux), iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android 2016 Firaxis Games

Se liderar a tua civilização desde a Idade da Pedra até à Corrida Espacial te parece o tipo de desafio que adoras, este jogo afirma-se como um dos melhores jogos de estratégia de sempre. Cada turno é uma decisão – expande as tuas cidades, forma alianças, entra em guerra ou descobre a próxima grande tecnologia que vai mudar o curso da história. Com o seu estilo artístico vibrante e uma jogabilidade viciante do tipo «só mais um turno», é um mundo no qual te vais perder durante horas.

O que torna este jogo tão único é o seu sistema de distritos. Permite-te expandir as tuas cidades por diferentes quadrados, tornando a área e a tua estratégia mais cruciais do que nunca. Acrescenta a isso duas árvores de tecnologia e de civismo distintas, e tens inúmeras formas de moldar o teu império. Tudo se resume às escolhas que fazes!

Junta expansões como «Tempestade que se aproxima» e «Rise and Fall», e tens desastres naturais, alterações climáticas e crises de lealdade que te mantêm sempre em alerta. Quer sejas um estratega experiente ou um novato curioso, este é um jogo ao qual vais voltar sempre – turno após turno glorioso.

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18. Palworld

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now, PC (Windows, macOS) 2024 Pocketpair

Imagina se o Pokémon desse uma guinada radical para um caos de sobrevivência, com um toque de criação de itens, agricultura e – ah, sim – armas. O Palworld leva-te às vibrantes Ilhas Palpagos, onde capturar criaturas adoráveis (e, por vezes, assustadoras) chamadas Pals é só o começo. Estes Pals não são só para enfeite; eles cortam lenha, cultivam, constroem a tua base ou juntam-se a ti na batalha.

Este jogo é uma mistura fixe de agricultura descontraída e sobrevivência emocionante. Num minuto estás a pescar tranquilamente e, no outro, estás a proteger-te de criaturas selvagens com uma espingarda. Podes criar, construir e explorar, e o mundo está cheio de paisagens diferentes para descobrires e recursos para usares.

O modo multijogador cooperativo torna o caos ainda melhor – junta-te aos teus amigos para construir fortalezas gigantescas ou caçar Pals raros.

Lançado em acesso antecipado e disponível com o Xbox Game Pass, o jogo ainda tem algumas arestas por limar – alguns problemas de desempenho e uma interface um pouco desajeitada –, mas as atualizações estão a ser lançadas. Se alguma vez quiseste dar uma espingarda ao Pikachu e construir uma quinta juntos, o Palworld é o tipo de loucura que adoras.

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19. Monster Hunter: World

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PlayStation 4, Xbox One, PC 2018 Capcom

Entra no Monster Hunter: World e prepara-te para te sentires humilde. Não se trata apenas de perseguir monstros gigantes – trata-se de os estudar, sobreviver a eles e, eventualmente, usá-los como armadura. O enorme salto da Capcom para um ecossistema aberto e vivo atira-te para biomas vibrantes onde tudo come, luta e foge exatamente como devia.

O combate? Ah, é bem profundo. Com 14 armas distintas, cada golpe, cada tiro e cada corte tem o seu significado. Prefere cortar caudas com uma espada longa ou arrancar escamas com uma besta pesada? A tua arma é a tua identidade. As caçadas não são só batalhas – são quebra-cabeças, e cada monstro tem uma história escrita nas suas cicatrizes e na sua fúria.

O modo cooperativo brilha com um multijogador sem interrupções, permitindo que amigos (ou desconhecidos) entrem na ação. E já falámos da expansão Iceborne – é praticamente uma sequela com monstros gelados e caçadas brutais.

Claro, a história é fraca e a curva de aprendizagem pode ser íngreme, mas assim que derrotares o teu primeiro Dragão Ancião, vais perceber.

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20. Metáfora: ReFantazio

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC 2024 Atlus

Esquece os RPGs de fantasia habituais – o Metáfora: ReFantazio não veio para jogar pelo seguro. Das mentes brilhantes por trás de Persona, a Atlus apresenta-te um mundo novo e ousado onde as intrigas políticas, as divisões sociais e as batalhas monstruosas se cruzam. No reino de Euchronia, vais ver-te envolvido numa eleição mágica e mortal para decidir quem será o próximo governante. Sem pressão, certo?

O combate é uma versão inteligente da estratégia à moda antiga, mas com um toque especial graças ao sistema de Arquétipos. Este sistema permite-te mudar o teu estilo de luta como quiseres. Acabaram-se os movimentos repetidos; agora podes adaptar-te, tirar partido dos pontos fracos e superar os teus inimigos. Cada combate parece-te familiar e, ao mesmo tempo, totalmente novo.

Visualmente? Absolutamente deslumbrante. Imagina uma fantasia barroca mergulhada no estilo característico da Atlus. A banda sonora oscila entre uma beleza arrebatadora e momentos de tensão de cortar a respiração, combinando na perfeição com o ambiente do jogo.

O jogo pode ser um pouco avassalador para quem está a começar, mas assim que encontrares o teu ritmo, é impossível largá-lo.

Jogos de Xbox One para casais

Queres dar um novo fôlego às tuas noites a dois? Vamos dar uma vista de olhos a alguns dos melhores jogos cooperativos para a Xbox, perfeitos para casais que querem unir forças, rir e, quem sabe, até testar as suas capacidades de comunicação.

It Takes Two – Uma aventura exclusivamente cooperativa, brilhantemente concebida, que transforma os conflitos de um relacionamento numa viagem divertida e cheia de ação. Com a sua mecânica de jogo em constante mudança e uma história comovente, é o jogo ideal para casais prontos para colaborar e superar desafios juntos.

– Uma aventura exclusivamente cooperativa, brilhantemente concebida, que transforma os conflitos de um relacionamento numa viagem divertida e cheia de ação. Com a sua mecânica de jogo em constante mudança e uma história comovente, é o jogo ideal para casais prontos para colaborar e superar desafios juntos. Amantes num Espaço-Tempo Perigoso – Se te apetece algo um pouco mais caótico (no bom sentido), este jogo vai pôr-te a ti e ao teu parceiro a pilotar uma nave espacial de néon por galáxias hostis. Equilibrar escudos, armas e navegação exige um trabalho de equipa perfeito – ou, pelo menos, muitas gargalhadas quando as coisas correm mal.

– Se te apetece algo um pouco mais caótico (no bom sentido), este jogo vai pôr-te a ti e ao teu parceiro a pilotar uma nave espacial de néon por galáxias hostis. Equilibrar escudos, armas e navegação exige um trabalho de equipa perfeito – ou, pelo menos, muitas gargalhadas quando as coisas correm mal. Minecraft – O clássico sandbox que permite aos casais construir, explorar e sobreviver juntos. Quer estejas a construir a casa dos teus sonhos, a sobreviver a hordas de zombies ou a explorar biomas infinitos, o Minecraft é tão relaxante ou aventureiro quanto quiseres que seja.

Jogos para a Xbox One para crianças

À procura dos jogos perfeitos para a Xbox One para crianças? Aqui estão três títulos que prometem diversão, segurança e horas de entretenimento para os jogadores mais novos!

Fruit Ninja Kinect 2 – Este jogo transforma cortar fruta numa atividade super emocionante. É um jogo controlado por movimentos que incentiva as crianças a mexerem-se enquanto se esquivam, dão voltas e cortam a fruta que voa. Não só é divertido e animado, como garante uma mistura de jogo com um pouco de exercício divertido!

– Este jogo transforma cortar fruta numa atividade super emocionante. É um jogo controlado por movimentos que incentiva as crianças a mexerem-se enquanto se esquivam, dão voltas e cortam a fruta que voa. Não só é divertido e animado, como garante uma mistura de jogo com um pouco de exercício divertido! Team Sonic Racing – Um verdadeiro deleite para os amantes da velocidade. Este é um dos melhores jogos do Sonic para crianças, que combina a emoção dos jogos de corridas alucinantes com a cooperação e o trabalho em equipa. As crianças podem escolher as suas personagens favoritas do Sonic, correr em circuitos com um design fantástico, partilhar power-ups fantásticos e ajudar os seus colegas de equipa a cruzar a linha de chegada. É rápido, divertido e cheio de travessuras a alta velocidade!

– Um verdadeiro deleite para os amantes da velocidade. Este é um dos melhores jogos do Sonic para crianças, que combina a emoção dos jogos de corridas alucinantes com a cooperação e o trabalho em equipa. As crianças podem escolher as suas personagens favoritas do Sonic, correr em circuitos com um design fantástico, partilhar power-ups fantásticos e ajudar os seus colegas de equipa a cruzar a linha de chegada. É rápido, divertido e cheio de travessuras a alta velocidade! Spyro: Reignited Trilogy – O adorado dragão roxo está de volta com um visual totalmente novo. O jogo foi melhorado visualmente para uma experiência de jogo ainda melhor. Os teus filhos podem viajar por reinos fantásticos, resolver quebra-cabeças desafiantes e lutar contra criaturas inimigas em três das missões lendárias do Spyro.

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre a Xbox One e a Xbox One S?

A Xbox One S é mais pequena, suporta reprodução de vídeo em 4K, HDR e tem um desempenho ligeiramente melhor em comparação com a Xbox One original.

A Xbox One ainda está a lançar jogos?

Não, a Microsoft agora concentra-se na Xbox Series X/S, mas muitos jogos novos continuam a ser compatíveis com a Xbox One.

É possível jogar jogos do Xbox One no Xbox Series X?

Sim! O Xbox Series X oferece retrocompatibilidade para a maioria dos jogos do Xbox One, com melhor desempenho.

Os jogos do Xbox 360 são retrocompatíveis com o Xbox One?

Sim, mas nem todos. Muitos jogos populares do Xbox 360 são compatíveis com o Xbox One, mas vais ter de verificar a lista de jogos suportados.