Os 7 melhores jogos da Telltale para testares a tua moral, paciência e reflexos

Os melhores jogos da Telltale popularizaram a «narrativa interativa», com percursos ramificados, decisões difíceis e pânico moral suficiente para te manter na ponta do assento. Algumas histórias marcam fundo, outras parecem um pouco desajeitadas, mas as escolhas certas são verdadeiros clássicos.

Já gastei mais horas nos jogos da Telltale do que gostaria de admitir. Debati-me com as escolhas, voltei a jogar capítulos só para ver aquela cena extra e agüentei problemas de ritmo só para que tu não tenhas de passar por isso.

Desce a página para veres as minhas escolhas favoritas, detalhes rápidos sobre cada uma e porque é que merecem um lugar na minha lista.

As minhas melhores escolhas para os melhores jogos da Telltale

Os melhores jogos da Telltale atiram-te para o caos, obrigam-te a tomar decisões angustiantes e fazem com que cada momento conte. Vais ficar paralisado, entrar em pânico e, às vezes, rir-te de como as coisas podem descambar. Estes três marcam mais do que os restantes.

1 The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 2019 Estás a correr por ruas abandonadas, com zombies a perseguir-te de perto, e a tomar decisões impossíveis em segundos. A história da Clementine prende-te completamente. Cada QTE faz-te suar as mãos, e as escolhas de diálogo atingem-te como socos que não vias chegar. No último episódio, ficas com um nó no estômago. Buy now 2 Batman: The Telltale Series 2016 Gotham não espera que sejas tu a descobrir tudo. Tens de lidar com os segredos do Bruce, esquivar-te dos inimigos e tentar tomar decisões moralmente corretas numa cidade cheia de injustiças. O trabalho de detetive é inteligente e cheio de tensão, o combate é dinâmico e cada conversa pode virar o teu mundo de cabeça para baixo. Buy now 3 The Walking Dead: Season 2 2013 A Clementine cresceu, mas os riscos também aumentaram. Tens de agir depressa, e um único deslize pode destruir a vida de alguém. Cada escolha parece pesada, e vais perceber o quão cruel este mundo pode ser. Buy now

Estes três jogos mostram exatamente porque é que a Telltale funciona. As histórias cativam, as escolhas doem e nunca mais vais olhar para um QTE da mesma forma.

Os 7 melhores jogos da Telltale: histórias que ficam na memória, escolhas que doem

Aqui está a minha seleção dos melhores jogos da Telltale que realmente te fazem sentir algo. Alguns levam-te para ruas tensas e cheias de zombies, outros atiram-te para o caos caótico de Gotham e alguns obrigam-te a fazer escolhas que te vão assombrar muito depois de largares o comando. Cada um deles traz muito em jogo e um drama ainda maior

1. The Walking Dead: A Série Definitiva da Telltale [Melhor Jogo da Telltale em Geral]

A história da Clementine prende-te logo na primeira cena e não te larga mais. Cada conversa é uma armadilha, cada escolha pode doer mais do que uma mordida de zombie. Os gráficos remasterizados dão vida às ruas abandonadas e aos abrigos em ruínas – como se o perigo estivesse à espreita em cada esquina.

É brutal e caótico. Um passo em falso pode destruir uma amizade, levar alguém à morte ou assombrar-te durante horas. Vais vasculhar cidades, enfrentar estranhos desesperados e tentar proteger as pessoas que te importam enquanto o mundo devora todos os outros. Zumbis? São só aperitivos. Aqui o que está em jogo é a sobrevivência, a confiança e o preço a pagar por cada escolha que fazes. Jogos como The Walking Dead têm um impacto diferente no universo da Telltale.

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Aventura, com foco na narrativa Plataformas PC, PS4, PS5 (através da retrocompatibilidade), Xbox One, Xbox Series X/S (através da retrocompatibilidade) Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor/editora Telltale Games/Skybound Games eu não sei Tempo médio de jogo Mais de 50 horas Jogabilidade Uma narrativa repleta de escolhas, com QTEs tensos e enredos ramificados. Cada decisão conta, e a exploração e as interações cronometradas mantêm-te em suspense. História Abrange toda a jornada da Clementine ao longo de todas as temporadas. Cada personagem, decisão e perda fica-te na memória. O ritmo é perfeito e o apocalipse parece real. Banda sonora Sutil, envolvente e emotiva. A música intensifica os momentos de tensão e realça a dor, sem nunca se sobrepor à história. Gráficos e atmosfera Imagens remasterizadas mais nítidas, animações mais fluidas e ângulos cinematográficos. As ruas, os abrigos e as zonas infestadas de zombies parecem todos habitados e ameaçadores. Prós História completa, emocionalmente cativante, remasterização bem trabalhada, jogabilidade tensa Contras Variedade de combate limitada; alguns QTEs parecem repetitivos quando jogas de novo O que mais gosto Tomar uma decisão num piscar de olhos que destrói ou salva alguém, e depois ver como isso se reflete na história – o coração dispara sempre

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2. Batman – A Série da Telltale [Ideal para escolhas sombrias e distorcidas]

Comecei a jogar a pensar que ia ser só o Batman. Passados uns minutos, já andava a lidar com mentiras, segredos e sangue nas mãos. Uma palavra errada pode desencadear uma reação em cadeia que te pode acompanhar pelo resto do jogo. Investigar cenas de crime mantém-te alerta, e lutar faz o teu coração bater forte. Nada é seguro, nada é simples. É assim que começa qualquer grande jogo de história interativa.

As coisas descambam rapidamente. As alianças desmoronam-se, vidas são arruinadas e a cidade reage a cada decisão que tomas. Os resultados variam entre o aterrorizante e o humor negro. Ser o Batman neste jogo não tem a ver com dar porrada nos vilões, mas sim com sobreviver numa cidade que quer destruir-te.

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Aventura, com foco na narrativa Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, Dispositivos móveis Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor/editora Telltale Games/Warner Bros. Interactive Entertainment Duração média do jogo 10-12 horas Jogabilidade Narrativa baseada em escolhas, com QTEs de alto risco e diálogos ramificados. As investigações e as decisões morais mantêm cada cena cheia de tensão, e as sequências de combate são curtas, mas intensas. História Acompanha o Bruce Wayne e o Batman a lidarem com a corrupção de Gotham. Cada escolha conta, desde segredos pessoais até consequências que afetam toda a cidade. As reviravoltas no enredo e as traições dos personagens tornam cada episódio uma aventura emocionante. Banda sonora Sombria, melancólica e cinematográfica. A música aumenta a tensão, realça as revelações dramáticas e faz com que Gotham pareça perigosa e viva. Gráficos e atmosfera Visuais estilizados inspirados em banda desenhada, com ângulos cinematográficos. Gotham parece opressiva, caótica e imprevisível, combinando na perfeição com o tom da história. Prós Trabalho de investigação inteligente, narrativa tensa, escolhas significativas, ritmo episódico forte Contras Mais curto do que outros jogos da Telltale, o combate é limitado O que mais gostei Tomar uma decisão que parece insignificante, só para ver como ela se propaga por toda a cidade e salva alguém de uma forma completamente inesperada

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A Clementine cresceu e o mundo ficou mais cruel. Cada passo pelas cidades abandonadas parece perigoso, as conversas podem dar para o torto a qualquer momento e uma escolha errada pode destruir alguém de quem gostas. Os QTEs são tensos e a história não pára de te atirar para situações impossíveis.

É implacável. O impacto emocional é muito mais forte do que tudo o que vivi na primeira temporada. Cada decisão parece pesada, e o jogo não perdoa erros. Castiga-te, obriga-te a fazer melhor e mantém-te empenhado na sobrevivência da Clementine. É, em segundo lugar, um jogo de terror sólido e, em primeiro lugar, uma experiência dramática incrível.

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Aventura, com foco na narrativa Plataformas PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2013 Desenvolvedor/editora Telltale Games Duração média do jogo 10-12 horas Jogabilidade Uma narrativa repleta de escolhas, com QTEs tensos e decisões que dão origem a ramificações. Cada escolha conta, a exploração mantém a tensão alta e os dilemas morais são bem intensos. História Dá continuidade à jornada da Clementine num mundo mais sombrio e implacável. As relações, a sobrevivência e a confiança são constantemente postas à prova. Cada decisão tem o seu peso, e as consequências repercutem-se em todos os episódios. Banda sonora Inquietante, emotiva e subtil. A música realça as sequências de suspense e os momentos de angústia, intensificando cada encontro tenso. Gráficos e atmosfera Imagens estilizadas com ângulos cinematográficos marcantes. Cidades abandonadas, florestas e estações de comboio parecem vivas, ameaçadoras e envolventes. Prós Desafios mais intensos, emocionalmente cativante, jogabilidade tensa, escolhas significativas Contras Alguma repetição nas QTE O que mais gostei Ver a evolução da Clementine através de escolhas brutais. A tensão e a angústia nestes momentos não te deixam em paz.

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4. Batman: The Enemy Within – A Série da Telltale [Ideal para um drama com vilões retorcidos]

Bem-vindo à tensa e imprevisível Gotham e a um dos melhores jogos do Batman que há por aí. As escolhas têm consequências graves, as conversas estão repletas de perigo e o John Doe (o Joker) espreita como um rastilho pronto a explodir. Investigar crimes põe a tua perspicácia à prova, enquanto os QTEs fazem a adrenalina disparar. Não há tempo para descanso, nem recantos seguros.

O caos domina a cidade. As alianças desmoronam-se, os segredos vêm à tona e as decisões ecoam em cada encontro. A moralidade torce-se mais do que nunca e o que está em jogo parece intensamente pessoal. Ver o John Doe a reagir aos teus movimentos é cativante, inquietante e sombriamente inteligente – cada interação tem (quase demasiado) peso.

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Aventura, orientada pela narrativa Plataformas PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor/editora Telltale Games Tempo médio de jogo 8-10 horas Jogabilidade Narrativa baseada em escolhas, com diálogos ramificados, QTEs cheios de tensão e dilemas morais. As investigações põem à prova as tuas habilidades de detetive, enquanto as sequências de combate são curtas, mas intensas. As decisões moldam a evolução das personagens e o desfecho da história. História Dá continuidade à luta do Batman em Gotham, com o John Doe/Joker a emergir como uma força central e imprevisível. As relações ficam tensas e as alianças mudam. Podes importar as escolhas da primeira temporada, mas o jogo é totalmente jogável por si só. Banda sonora Sombria, melancólica, cinematográfica. A música intensifica o suspense, realça as revelações e dá a Gotham uma ameaça viva e palpável. Gráficos e atmosfera Visuais estilizados inspirados em banda desenhada com ângulos cinematográficos. Gotham parece opressiva, caótica e viva. As expressões das personagens transmitem tensão e drama na perfeição. Prós Mais curta do que a primeira temporada, o combate é limitado Contras Alguma repetição nos QTE O que mais gosto Ver o John Doe/Joker a reagir às escolhas de formas imprevisíveis. Pequenas decisões transformam-se num caos, e é sempre emocionante.

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5. Minecraft: Story Mode – Uma série da Telltale Games [O melhor jogo da Telltale para fãs do Minecraft]

Normalmente, não esperas um enredo dramático em jogos como o Minecraft. Pois bem, adivinha só? O Jesse e a malta atiram-te direitinho para o caos, com escolhas que têm um impacto maior do que o esperado num mundo de blocos. As conversas provocam risos, tensão embaraçosa ou problemas imediatos. Os QTEs obrigam-te a ficar atento, e cada decisão tem repercussões na história.

A história tem momentos surpreendentemente intensos. Os vilões tramam, os aliados traem ou salvam, e as tuas ações moldam as amizades e os desfechos. O humor mistura-se com o que está em jogo, e o mundo reage às tuas escolhas de formas inteligentes e, muitas vezes, hilariantes.

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Aventura, com foco na narrativa Plataformas PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, Wii U, Dispositivos móveis Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor/editora Telltale Games/Mojang Tempo médio de jogo 8-10 horas Jogabilidade Diálogos com ramificações, narrativa repleta de escolhas e QTEs simples. A exploração, a criação de itens e a resolução de problemas criam tensão. As decisões moldam as relações e os acontecimentos da história. História Jogas na pele de Jesse, liderando um grupo de amigos numa missão para salvar o seu mundo depois de uma antiga ordem de heróis se ter desintegrado. O grupo luta contra monstros, enfrenta traições inesperadas e resolve quebra-cabeças para sobreviver. Banda sonora Animada, caprichosa, divertida. A música cria suspense, realça a comédia e encaixa na perfeição neste universo de blocos. Gráficos e atmosfera Estilo «Minecraft» com blocos e ângulos cinematográficos. As aldeias, as cavernas e as aventuras parecem vivas, e os ambientes reagem dinamicamente às tuas ações. Prós Elenco divertido, humor inteligente, reviravoltas surpreendentes, acessível para todas as idades Contras Escolhas morais mais simples, o combate mantém-se básico O que mais gosto Ver como uma única decisão pode ter um resultado hilariante ou heróico, remodelando as interações e os desfechos com um caos gratificante.

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6. Contos das Fronteiras [O melhor em humor, caos e escolhas loucas]

Alternas entre o Rhys, um aspirante a executivo, e a Fiona, uma vigarista com atitude, enquanto percorres uma galáxia hilariante e cruel. Os diálogos são brilhantes, os QTEs fazem o teu coração acelerar e cada missão leva-te cada vez mais fundo em esquemas malucos.

O jogo é uma corrida de traições, assaltos e tiroteios exagerados. É uma mistura de Caçadores do Cofre, psicopatas e capangas corporativos. Quais os esquemas que dão certo e quem é apanhado no meio do caos? Tudo depende de ti.

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Aventura, orientada pela narrativa Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, Dispositivos móveis Ano de lançamento 2014 Desenvolvedor/editora Telltale Games/Gearbox Software informar Duração média do jogo 10-12 horas Jogabilidade Narrativa baseada em escolhas, com diálogos ramificados, QTEs e quebra-cabeças. Alternar entre personagens muda as perspetivas, e as tuas ações determinam quais os planos que dão certo e quem sobrevive aos encontros. História O Rhys e a Fiona juntam-se para perseguir um lendário Vault e lucrar com o caos galáctico. Eles enganam, esgueiram-se e abrem caminho a tiros através dos esquemas da Hyperion, enquanto enfrentam psicopatas e velhos rivais. As tuas escolhas determinam quais os golpes que resultam, quais os aliados que sobrevivem e como as traições se desenrolam. A história equilibra comédia absurda com tensão de alto risco, mantendo-te a rir enquanto suas com as decisões. Banda sonora Energética, peculiar e cinematográfica. A música realça na perfeição as revelações dramáticas, o timing cómico e as sequências de ação. Gráficos e atmosfera Visuais estilizados ao estilo Borderlands com cel shading inspirado nos quadrinhos. Os ambientes parecem caóticos, vibrantes e perigosos, captando na perfeição a energia da franquia. Prós Humor perspicaz, personagens bem construídas, missões caóticas, reviravoltas memoráveis Contras O combate é escasso, o ritmo abranda nas secções de diálogo mais lentas O que mais gostei Conseguir um esquema que corre espetacularmente mal e, depois, ver o universo a reagir de formas que eu não esperava.

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7. The Expanse: Uma série da Telltale [Melhor jogo da Telltale de ficção científica crua]

O jogo atira-te logo para uma tensão de gravidade zero desde o início. Cada decisão altera alianças, desencadeia conflitos ou coloca-te em maus lençóis com a tua tripulação. Os diálogos são mordazes, os QTEs são tensos e as escolhas têm mesmo impacto. Sentes que estás a comandar uma nave de salvamento nos confins do Cinturão.

É brutal, inteligente e surpreendentemente pessoal. Tens de lidar com a dinâmica da tripulação, missões apertadas e dilemas morais, enquanto a história continua a descontrolar-se. O enredo é cativante, o ritmo mantém-te preso ao jogo e as consequências fazem-te pensar duas vezes antes de cada jogada.

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Aventura, com foco na narrativa Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor/editora Telltale Games/Deck Nine Tempo médio de jogo 6-8 horas Jogabilidade Perspetiva na terceira pessoa com interações do tipo «apontar e clicar». As escolhas nos diálogos influenciam as relações entre as personagens e o desfecho da história. O movimento em gravidade zero e os quebra-cabeças ambientais dão mais variedade ao jogo. História Controlas a Camina Drummer, que lidera uma equipa de resgate numa missão de alto risco. À medida que os segredos vão sendo revelados, enfrentas escolhas que põem à prova a tua liderança e moralidade. A narrativa explora temas como a lealdade, a sobrevivência e as duras realidades do espaço Banda sonora Atmosférica e tensa, complementando o cenário de ficção científica do jogo. A música intensifica o suspense e os momentos emocionantes. Gráficos e atmosfera Ambientes detalhados com física espacial realista. As sequências em gravidade zero são imersivas, embora algumas animações pareçam um pouco rígidas. Prós Bom desenvolvimento das personagens, narrativa envolvente, fiel ao tom da série Contras Problemas de ritmo, alguma rigidez mecânica ocasional, alguns elementos de jogabilidade pouco desenvolvidos O que mais gostei As sequências em gravidade zero, sem dúvida!

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Perguntas frequentes

Qual é considerado o melhor jogo da Telltale?

O «The Walking Dead: A Série Definitiva da Telltale» é o melhor jogo da Telltale. É a saga completa da Clementine, com gráficos mais nítidos e aquele impacto emocional que tornou a série icónica. Poucos jogos conseguem igualar a sua combinação de escolhas difíceis, ritmo tenso e personagens memoráveis.

Vale a pena jogar o Walking Dead da Telltale?

Sem dúvida. É uma das séries mais fortes baseadas em escolhas que há por aí, especialmente na Edição Definitiva. A história é comovente, as personagens parecem reais e os gráficos melhorados fazem com que valha a pena jogá-lo de novo sem pensar duas vezes.

Qual foi o jogo de maior sucesso da Telltale?

O «The Walking Dead» continua a ser o maior sucesso da Telltale. Estabeleceu o padrão para os jogos centrados na narrativa, vendeu milhões de cópias e transformou o estúdio num nome conhecido por todos.

A Telltale Games ainda está ativa?

Sim, mas é uma equipa nova a trabalhar com o mesmo nome. Estão focados em trazer de volta velhos favoritos e novos projetos, como «The Expanse: Uma série da Telltale»».