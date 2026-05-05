Os 18 melhores jogos do Batman: o teu guia para os melhores de Gotham

Desde que o Batman apareceu pela primeira vez nos jogos, com o «Batman» de 1986 para o ZX Spectrum, os criadores têm-se esforçado ao máximo para captar a essência do herói icónico da DC. Desde o trabalho de detetive nas sombras até combates épicos e dispositivos de alta tecnologia, os jogos do Batman evoluíram imenso. Os jogos de hoje oferecem uma imersão num outro nível em Gotham, permitindo que os jogadores assumam verdadeiramente o papel do Cavaleiro das Trevas.

Como entusiasta de jogos e fã de longa data do Batman, passei imensas horas a explorar cada recanto da Gotham virtual, a absorver os comentários da comunidade e a testar todos os jogos do Batman para te trazer este guia definitivo. Quer estejas apenas a dar os primeiros passos no mundo dos jogos do Batman ou já sejas um jogador experiente, este guia vai ajudar-te a encontrar a tua aventura perfeita com o Cavaleiro das Trevas.

As nossas melhores escolhas de jogos do Batman

As nossas melhores escolhas destacam o que de melhor o catálogo de jogos do Batman tem para oferecer, apresentando jogos que marcaram a história dos jogos de super-heróis. Desde a revolucionária série Arkham até pérolas narrativas e jogos de luta inovadores.

1 Batman: Arkham Asylum 2009 O melhor jogo do Batman com uma história cativante. Buy now 2 Batman: Arkham Knight 2015 O melhor jogo do Batman em mundo aberto. Buy now 3 Batman: Arkham City 2011 O jogo do Batman com mais missões secundárias. Buy now

Pronto para mergulhar mais fundo no que Gotham tem de melhor? Lê o nosso guia dos melhores jogos do Batman e descobre quais os jogos que melhor se adequam aos teus objetivos e estilos de jogo.

Porque é que a série de jogos do Batman cativa fãs em todo o mundo?

Os jogos do Batman sempre ultrapassaram os limites dos jogos de ação e aventura e dos jogos de super-heróis. Com uma mistura de combate acelerado, habilidades de detetive e narrativas profundas, oferecem aos fãs uma experiência que é simultaneamente desafiante e fiel às histórias originais.

O sistema «Free Flow Combat», introduzido pela série Batman Arkham, revolucionou os jogos de super-heróis com a sua ação fluida e cinematográfica. Ao integrar na perfeição os dispositivos, as combinações de golpes, os inimigos variados e os movimentos ágeis do Batman, os jogos Arkham proporcionam uma experiência gratificante que é considerada a referência tanto para os jogos de super-heróis como para os beat’em-ups em geral.

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Os 18 melhores jogos do Batman, classificados

Desde as profundezas do submundo de Gotham até às alturas vertiginosas da Torre Wayne, os melhores jogos do Batman mergulham os jogadores em histórias emocionantes, combate estratégico e nas complexidades morais que definem o Batman. Quer estejas a caçar vilões, a resolver mistérios intrincados ou a curtir a adrenalina de combates fluidos, estes títulos oferecem uma experiência de super-heróis de nota máxima.

1. Batman: Arkham Asylum

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PS3, PS4, Xbox, PC 2009 Rocksteady Games

Ambientado no claustrofóbico, mas extenso, Asilo de Arkham, este jogo redefiniu os jogos de super-heróis. Cada corredor e cada recanto escuro estão repletos de atmosfera. A história prende-te desde o início, à medida que vas desvendando os planos sinistros do Joker e te deparas com vários vilões. As interpretações arrepiante, especialmente a do Joker, elevam a narrativa e mantêm os jogadores viciados.

O sistema de combate fluido do Asylum foi revolucionário para a época e estabeleceu um novo padrão para os jogos de ação. Vais apanhar facilmente o jeito à mecânica central e divertida dos ataques baseados em contra-ataques e irás progredir até dominares combos complexos e visualmente impressionantes. Perseguir capangas, descobrir segredos escondidos e enfrentar chefes icónicos como o Espantalho e o Bane são experiências inesquecíveis.

Se alguma vez quiseste sentir a tensão e o triunfo de seres o Batman, este é o jogo ideal para começares. A sua mecânica revolucionária e a narrativa cativante continuam a fazer jus até hoje.

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2. Batman: Arkham Knight

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PS4, Xbox, PC 2015 Rocksteady Games

O Arkham Knight convida-te a explorar uma Gotham incrivelmente detalhada. A cidade parece viva, com visuais envolventes e uma narrativa integrada que te fica na memória. As missões secundárias com vilões clássicos como o Pinguim e o Duas-Caras dão mais profundidade ao mundo aberto. Assim como detalhes subtis, como estátuas que se transformam no Joker quando não estás a olhar diretamente para elas.

O combate e a furtividade estão aperfeiçoados ao máximo, e o cerne emocional da história – o conflito do Batman com o Arkham Knight – cativa-te profundamente. A introdução do Batmóvel acrescenta uma nova e emocionante dimensão à jogabilidade, servindo como um veículo elegante para perseguições a alta velocidade e um tanque de combate formidável para cenários de combate intensos. Esta mecânica inovadora enriquece a experiência, combinando ação em ritmo acelerado com confrontos estratégicos.

Se estás pronto para mergulhar numa Gotham extensa e atmosférica, este jogo da série Batman Arkham é a tua escolha certa. A mistura de estilos de jogabilidade e narrativa cinematográfica torna-o num jogo de destaque.

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3. Batman: Arkham City

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PS4, Xbox, PC 2011 Rocksteady Games

O Arkham City expande o mundo do Arkham Asylum, oferecendo-te uma nova parte de Gotham para explorares à vontade. A narrativa leva-te a uma teia de intrigas envolvendo o Hugo Strange e o sinistro Protocolo 10. Cada recanto da cidade parece vivo, com a sua própria história.

As missões secundárias oferecem encontros memoráveis com personagens icónicas. Desde o confronto com o trágico Mr. Freeze até à resolução dos enigmas tortuosos do Riddler, cada momento em Arkham City parece uma carta de amor aos fãs do Batman. Não vale a pena saltar as missões secundárias variadas – todas elas se encaixam na narrativa geral, dando mais profundidade ao mundo e às personagens. Um sistema de combate aperfeiçoado e novos dispositivos tornam a jogabilidade ainda mais dinâmica e emocionante.

Se adoras mundos imersivos com histórias profundas e muito para explorar, o Arkham City é um jogo que não podes perder. É um jogo que recompensa a curiosidade e te mantém viciado com a sua incrível atenção aos detalhes.

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4. Injustice 2 (Edição Lendária)

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PS4, Xbox, PC 2017 NetherRealm Studios

O Injustice 2 não é só um jogo de luta – é uma saga épica da DC com o Batman no centro do conflito. A história explora um universo alternativo onde o Super-Homem se torna um tirano e o Batman lidera a resistência contra o seu antigo aliado.

O combate ao estilo Mortal Kombat é fluido e acessível para quem está a começar, mas suficientemente profundo para jogadores experientes. Os movimentos icónicos e os superataques tornam cada combate emocionante, e o elenco de heróis e vilões da DC é como um sonho tornado realidade. A mecânica única de «transição de palco» do jogo permite-te lançar os adversários para novas arenas a meio do combate, adicionando um toque cinematográfico e dinamismo ao ambiente de luta. O Injustice 2 também inclui um extenso sistema de equipamento para personalizar as tuas personagens favoritas.

Se és fã dos jogos «Mortal Kombat», o «Injustice 2» é imperdível. Só o modo história já vale o preço do jogo.

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5. Batman: The Telltale Series

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PS4, Xbox, PC, Switch 2016 Telltale Games

Esta série coloca-te no comando das escolhas do Batman, explorando as complexidades da vida dupla de Bruce Wayne. Com grande ênfase na história e no diálogo, é uma experiência que te mantém envolvido em cada reviravolta. É um dos poucos jogos que explora a psique de Bruce Wayne tanto quanto os feitos heróicos do Batman.

A estética desenhada à mão e o enredo bem elaborado mergulham-te no mundo sombrio de Gotham. As tuas decisões moldam as relações com personagens-chave como o Alfred, a Selina Kyle e até o Harvey Dent. Vais desvendar segredos sobre o passado dos Wayne e redefinir as relações do Batman com os seus aliados e inimigos , com base nas tuas escolhas.

Se adoras histórias interativas em que as tuas decisões contam, a Série Telltale é uma adição fantástica. É um jogo obrigatório para quem quiser explorar o homem por trás da máscara.

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6. LEGO Batman 2: Super-heróis da DC

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PS4, Xbox, PC, Wii U 2012 Histórias de Viajantes

O LEGO Batman 2: DC Super Heroes pega na fórmula clássica da LEGO e eleva-a a um novo nível com uma Gotham City de mundo aberto e um elenco de super-heróis icónicos da DC. Este foi o primeiro jogo LEGO a introduzir dublagem, e essa novidade dá aos personagens ainda mais vida e personalidade, com diálogos espirituosos e trocas de palavras hilariantes.

Nesta aventura, o Batman junta-se a heróis da DC, como o Super-Homem, a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde, para impedir que as forças combinadas do Lex Luthor e do Joker causem o caos em Gotham. O design de mundo aberto permite uma exploração fluida, com imensos quebra-cabeças, combates e itens colecionáveis espalhados por uma Gotham detalhada e animada.

Se estás à procura de um jogo do Batman ideal para jogar em modo cooperativo, repleto de heróis da DC, humor descontraído e muita ação, o LEGO Batman 2: DC Super Heroes é o jogo que tens de experimentar.

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7. Gotham Knights

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PS5, Xbox, PC 2022 WB Games

Embora não seja propriamente um jogo do Batman, o Gotham Knights passa-se no universo do Batman, permitindo-te meteres na pele do Nightwing, da Batgirl, do Robin ou do Red Hood. Com Gotham vulnerável após a morte do Batman, é a tua vez de assumir o papel de protector da cidade. Cada personagem tem habilidades únicas, o que dá mais variedade tanto ao combate como à exploração.

Os sistemas de combate e de movimentação do jogo são semelhantes aos da série Arkham e destacam-se no modo cooperativo, permitindo-te juntares-te a amigos para batalhas e explorações dinâmicas. Os sistemas de personalização e progressão garantem que vais estar sempre a evoluir o teu herói para se adequar ao teu estilo de jogo, com ênfase em mecânicas de RPG, como subir de nível os heróis e melhorar as habilidades.

O Gotham Knights é uma excelente escolha se estiveres à procura de um jogo do universo do Batman, ao estilo Arkham, que valorize o trabalho em equipa e o desenvolvimento das personagens.

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8. LEGO Batman: The Videogame

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PS4, Xbox, PC, Wii 2008 Histórias de Viajantes

O «LEGO Batman: The Videogame» traz uma versão familiar do Cavaleiro das Trevas. O humor e o charme dos jogos LEGO estão em destaque, proporcionando diversão descontraída numa versão em blocos das ruas de Gotham. É acessível e divertido para jogadores de todas as idades e inclui missões exclusivas para os vilões, o que dá um toque divertido.

A jogabilidade é simples, mas cativante, com quebra-cabeças, plataformas e combate que mantêm o jogo sempre interessante. Jogar tanto com os heróis como com os vilões acrescenta uma dimensão única para os fãs do Batman.

Se queres um jogo para te divertires com os amigos ou a família, esta é uma ótima escolha. É uma mudança revigorante em relação aos tons mais sombrios de outros jogos do Batman.

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9. Batman: Arkham Origins

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PS3, PS4, Xbox, PC 2013 WB Games

O Arkham Origins explora o início da carreira do Batman, colocando-te numa Gotham coberta de neve na véspera de Natal. A narrativa mergulha na jornada de Bruce Wayne, de justiçador a lenda, com vilões cativantes como o Black Mask e o Deathstroke a assumirem o protagonismo.

As lutas contra os chefes são um dos pontos altos, especialmente a tensão da luta com o Deathstroke. Embora não seja tão inovador como outros jogos da série Arkham, é um título sólido que capta bem os anos de formação do Batman. O modo multijogador permite-te lutar como o Batman, o Robin ou até mesmo com o bando do Joker, numa reviravolta inovadora na jogabilidade de Arkham

Se estás curioso sobre as origens do Batman e queres um jogo cheio de ação e atmosfera, o Arkham Origins vale bem a pena.

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10. LEGO Batman 3: Além de Gotham

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Xbox, PC, PS4, Switch 2014 TT Games

O LEGO Batman 3: Além de Gotham leva o Batman para fora de Gotham e para o espaço, oferecendo uma aventura intergaláctica cheia de humor, charme e jogabilidade criativa.

A jogabilidade combina a clássica resolução de quebra-cabeças LEGO e mecânicas de combate com novos elementos, como secções em gravidade zero e batalhas espaciais épicas. Vais explorar locais icónicos como a Batcaverna e o Salão da Justiça, bem como planetas distantes por todo o universo.

Se és fã do universo DC ou estás apenas à procura de um jogo do Batman descontraído com um toque cósmico, o LEGO Batman 3: Beyond Gotham é uma ótima escolha.

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11. Batman: O Jogo

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor NES, Sega Genesis 1989 Sunsoft

Um jogo de plataformas clássico inspirado no filme «Batman» de Tim Burton, este jogo destaca-se pelos seus controlos precisos, combate acelerado e lutas memoráveis contra vilões icónicos como o Joker e o Pinguim. Os ambientes sombrios e atmosféricos mergulham-te na Gotham City, ao mesmo tempo que oferecem sequências de ação emocionantes e uma jogabilidade desafiante.

Se és fã de jogos retro e das origens cinematográficas do Batman, este é um jogo que não podes perder. A mistura de plataformas e ação do jogo, combinada com a sua estética 8-bit crua, torna-o num clássico retro

12. As Aventuras do Batman & Robin

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor SNES, Genesis 1994 Konami, Tartaruga Mecânica

Inspirado na adorada série de animação, este clássico de 16 bits oferece gráficos vibrantes e uma jogabilidade desafiante. Cada nível parece uma homenagem à série, com vilões e locais icónicos fielmente recriados.

A versão para Genesis aposta mais na ação, enquanto a versão para SNES incorpora quebra-cabeças e narrativa. Os gráficos dinâmicos do jogo e a adaptação fiel ao estilo da série animada fazem dele um tesouro nostálgico.

Se és fã de jogos retro ou adoras a série animada, este jogo é um verdadeiro deleite.

13. Batman: Vingança

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PS2, Xbox, GameCube 2001 Ubisoft Montreal

O Batman: Vengeance oferece uma viagem nostálgica de volta ao início dos anos 2000. A história e a dublagem, inspiradas na série animada, são pontos fortes do jogo. Percorrer Gotham neste jogo é como entrar num episódio da série adorada. Com as suas cenas cinematográficas e a atmosfera sombria de Gotham, Vengeance capta na perfeição o tom da série animada

A jogabilidade é uma mistura de combate, exploração e quebra-cabeças. Embora tenha algumas mecânicas um pouco antiquadas, os fãs da era clássica vão apreciar o seu charme.

Se és fã de jogos retro e das aventuras animadas do Batman, vale a pena experimentares este jogo.

14. Batman: A Ascensão de Sin Tzu

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PS2, Xbox, GameCube 2003 Ubisoft Montreal

A sequela de «Batman: Vengeance», «A Ascensão de Sin Tzu», traz mais ação cooperativa de tipo «beat-’em-up» à franquia do Batman. A introdução do vilão original Sin Tzu acrescenta uma nova cara à galeria de vilões, e os visuais coloridos captam o espírito da série animada.

A jogabilidade é simples, mas gratificante, proporcionando uma experiência ao estilo arcade que é ainda mais divertida no modo cooperativo. Lutar contra ondas de inimigos na pele do Batman, do Robin, da Batgirl ou do Nightwing é uma alegria nostálgica.

Se és fã de clássicos de culto e de ação multijogador, esta é uma excelente escolha.

15. Batman: Arkham VR

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PSVR, PC VR 2016 Rocksteady Games

O Batman: Arkham VR oferece uma experiência única na primeira pessoa, onde os jogadores assumem o papel do próprio Cavaleiro das Trevas. Resolve puzzles, explora a Batcaverna e investiga uma cena de crime na perspetiva do Batman. A mecânica imersiva da RV faz-te sentir como se estivesses mesmo no mundo do Batman.

O jogo é curto, mas oferece uma visão cinematográfica e envolvente das habilidades de detetive do Batman. Desde a análise de provas até vestir o icónico capuz, o Arkham VR proporciona uma experiência virtual inesquecível.

Se és fã de RV ou queres ver Gotham de um ângulo totalmente novo, o Batman: Arkham VR é um jogo que não podes perder.

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16. Batman Beyond: O Regresso do Joker

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PS1, N64, GBC 2000 Kemco

Inspirado na série animada «Batman Beyond», este jogo dá um toque futurista às aventuras do Cavaleiro das Trevas. Os cenários iluminados por néon e os dispositivos de alta tecnologia transportam-te para uma Gotham distópica.

Embora a jogabilidade pareça um pouco antiquada, os fãs da série vão apreciar a recriação fiel do seu estilo e tom, especialmente os confrontos intensos com o Joker. O combate e a exploração são simples, mas divertidos para quem conhece a obra original.

Se és fã do «Batman Beyond», este jogo oferece uma viagem nostálgica ao mundo de Terry McGinnis.

17. Batman: Gotham City Racer

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor PS1 2001 Titus Interactive

O Gotham City Racer é um jogo de corridas que permite aos jogadores assumirem o controlo do icónico Batmóvel, a toda a velocidade pelas ruas de Gotham. O jogo apresenta várias pistas ambientadas nos cenários sombrios e atmosféricos de Gotham, além de cenas da série animada «As Novas Aventuras do Batman»».

Embora não seja tão acelerado como os jogos de corridas tradicionais, conduzir veículos icónicos como o Batmóvel e a Batcicleta oferece uma experiência única de corrida com o tema do Batman.

Se és fã do Batmóvel e de jogos de corridas, este título peculiar proporciona uma viagem divertida por Gotham.

18. Batman: Um Amanhã Sombrio

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor GameCube, Xbox 2003 Kemco

O «Dark Tomorrow» é um jogo com altos e baixos, com uma narrativa ambiciosa mas uma jogabilidade pouco fluida. A sua visão sombria e atmosférica de Gotham era promissora, mas a execução ficou aquém do esperado. Para os colecionadores, a sua raridade confere-lhe um encanto único.

O foco do jogo na furtividade e no trabalho de detetive dá-te uma ideia do que poderia ser um excelente jogo do Batman, mas os controlos e o ritmo parecem desatualizados. A narrativa oferece um vislumbre do lado mais sombrio de Gotham, mesmo que a jogabilidade não esteja totalmente à altura.

Se és colecionador ou tens curiosidade sobre a evolução dos jogos do Batman, vale a pena dar uma vista de olhos a este título.

A Evolução dos Jogos do Batman

A trajetória do Batman no mundo dos videojogos espelha a própria evolução dos videojogos. A começar por sucessos iniciais como «Batman: O Cruzado de Capa» (1988), uma mistura de visuais ao estilo das bandas desenhadas com jogabilidade de plataformas, os criadores começaram a experimentar formas de capturar a essência do Cavaleiro das Trevas. A era dos 16 bits deu um passo em frente com títulos como «Batman Returns» (1992), que combinavam ação do tipo beat ’em-up com uma narrativa cinematográfica que cativou os fãs.

A verdadeira revolução chegou em 2009 com o «Batman: Arkham Asylum»». O seu sistema de combate «FreeFlow» redefiniu a mecânica de ação, enquanto a narrativa cativante e a construção meticulosa do mundo estabeleceram um novo padrão para os jogos de super-heróis. Esta inovação abriu caminho para a série Arkham, que continua a ser a referência de excelência para experiências imersivas de super-heróis.

Jogos do Batman favoritos dos fãs e subestimados

Embora a série Arkham reine suprema, há vários títulos que passaram despercebidos e que merecem uma segunda oportunidade. O «Batman: The Brave and the Bold – O Videojogo» (2010) cativou os jogadores com a sua ação cooperativa e a vibrante homenagem à série animada, tornando-o perfeito para jogadores casuais ou para o público mais jovem. Da mesma forma, o «LEGO Batman: The Videogame» (2008), com a sua mistura de humor, jogabilidade acessível e profundidade surpreendente, consolidou o seu lugar como um dos favoritos para toda a família.

Para os jogadores mais experientes, o Batman: A Ascensão de Sin Tzu (2003) trouxe combates cooperativos intensos e apresentou o enigmático vilão Sin Tzu, criado especificamente para o jogo. A sua abordagem única à jogabilidade conquistou-lhe um público de culto, demonstrando a versatilidade do Batman nos videojogos.

Próximos jogos do Batman que vale a pena aguardar

O futuro dos jogos do Batman está a aquecer, com um título emocionante no horizonte. Circulam rumores sobre um potencial novo título da série Arkham a ser desenvolvido pela Rocksteady, o que está a gerar especulações sobre um regresso à narrativa sombria e envolvente de Gotham. Com o sucesso de «Gotham Knights» a demonstrar que existe procura, as possibilidades de novas reviravoltas no universo Arkham parecem inevitáveis. P.S. Podes encontrar imensos títulos do Batman, tanto mais recentes como mais antigos, nesta coleção de jogos do Batman.

Fica atento – o legado dos jogos de Gotham está longe de ter chegado ao fim .

Perguntas frequentes

Qual é considerado o melhor jogo do Batman de sempre?

O Batman: Arkham Asylum, que deu início à série Arkham, é amplamente considerado o melhor jogo do Batman de sempre.

Como é que os jogos Batman Arkham se interligam em termos de enredo?

A série Arkham conta uma história contínua ao longo de quatro jogos principais: Asylum apresenta o mundo, City expande-o, Origins funciona como uma prequela e Knight conclui a saga.

Existem jogos do Batman para dispositivos móveis?

Sim, existem vários jogos de qualidade do Batman para plataformas móveis. Entre os títulos mais notáveis estão o Batman: Arkham Underworld, o Batman: The Enemy Within e o LEGO Batman: Beyond Gotham.

Qual é o jogo do Batman que oferece a melhor experiência de mundo aberto?

O «Batman: Arkham Knight» oferece o mundo aberto mais vasto e detalhado, com uma Gotham City totalmente recriada, com condições meteorológicas dinâmicas, arquitetura detalhada e a possibilidade de conduzir o Batmóvel pelas suas ruas.

É possível personalizar o Batmóvel em algum jogo do Batman?

Sim, o Batman: Arkham Knight tem imensas opções de personalização do Batmóvel. Podes personalizar tanto aspetos estéticos como funcionais, desbloqueando novas armas, habilidades e skins ao longo do jogo.