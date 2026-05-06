I 20 migliori giochi classici per Sega Genesis da provare nel 2026

I migliori giochi per Sega Genesis ti aprono una finestra su un’epoca d’oro all’insegna dell’innovazione e dello stile . Questa leggendaria console vanta titoli che non solo hanno contribuito a definire il mondo dei videogiochi, ma che ancora oggi offrono alcune delle esperienze più impegnative e coinvolgenti.

Con un catalogo che spazia tra giochi d’azione, RPG, platform e picchiaduro, Sega ha contribuito a plasmare il mondo dei videogiochi moderni.

In questo articolo ti svelerò le migliori azioni frenetiche, le trame avvincenti e gli enigmi da capogiro che il Sega Genesis ha da offrire. Pronto a scoprire alcuni classici senza tempo? Continua a leggere per scoprire in anteprima alcuni dei migliori giochi di tutti i tempi. Cominciamo!

La nostra selezione dei migliori giochi per Sega Genesis

Sebbene tutti i 20 giochi di questa lista siano iconici, tre spiccano per la trama, l’innovazione nel gameplay e l’influenza duratura.

Sonic the Hedgehog 2 (1992) – Questo gioco ha definito l’esperienza Sega con un platform fulmineo, l’introduzione del compagno preferito dai fan, Tails, e la mossa rivoluzionaria Spin Dash. Streets of Rage 2 (1992) – Considerato da molti uno dei migliori picchiaduro di sempre, combina combattimenti fluidi, personaggi variegati e una colonna sonora indimenticabile. Castlevania: Bloodlines (1994) – Più cupo, più maturo e visivamente d’impatto, questo capitolo della serie Castlevania presenta percorsi ramificati, un design dei livelli creativo e un’azione intensa.

Queste scelte top dimostrano proprio quanto possano essere divertenti i giochi per Sega Genesis. Continua a scorrere per scoprire la nostra lista completa di giochi imperdibili e scopri perché dovresti giocarci oggi stesso.

1. Sonic the Hedgehog 2 [Il miglior gioco per Sega Genesis in termini di velocità, rotazioni e caos]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma / Azione Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1992 Autore/i Sega Durata media di gioco 6–8 ore

Ideale per Piattaforme dal ritmo serrato e l'iconica azione di Sonic

Sonic the Hedgehog 2 è il gioco che ha davvero definito l’era del Genesis ed è spesso considerato il miglior gioco per questa console. Ti calerai nei panni di Sonic mentre sfreccia attraverso livelli vivaci e dal design intricato, raccogliendo anelli, sconfiggendo nemici e correndo contro il tempo.

Il gioco ha introdotto l’amato compagno di avventure, Tails, che ora può seguire Sonic nella modalità cooperativa, aggiungendo ulteriori livelli di strategia e divertimento. I livelli sono visivamente distinti, e spaziano da rigogliose colline verdi a zone industriali piene di ingranaggi, spuntoni e pericoli intricati.

La vera caratteristica che lo distingue sta proprio nel gameplay: Sonic 2 ha perfezionato la sensazione di velocità, regalando ai giocatori un'emozione che nessun altro platform dell'epoca riusciva a eguagliare. La rivoluzionaria mossa Spin Dash ha reso il gioco super dinamico, permettendoti di lanciarti contro nemici e ostacoli con un impatto davvero soddisfacente: è senza dubbio uno dei migliori giochi di Sonic a cui abbia mai giocato.

Consiglio dell’esperto Esplora ogni livello nei minimi dettagli: percorsi segreti e Chaos Emerald nascosti premiano l’osservazione attenta e la padronanza dello Spin Dash.

Ogni loop, molla e pendio a zig-zag è pensato per spingere i tuoi riflessi e il tuo tempismo al limite, regalandoti un’esperienza elettrizzante.

I giocatori continuano a parlare con entusiasmo della colonna sonora del gioco, con brani energici che si sposano perfettamente con il ritmo dell’azione. Che tu lo stia rigiocando per nostalgia o che lo stia provando per la prima volta, Sonic 2 offre una lezione magistrale di design dei platform che rimane intramontabile. Non lasciartelo sfuggire!

Il mio verdetto: titolo imprescindibile per Genesis, Sonic the Hedgehog 2 è veloce, divertente e crea dipendenza. È uno dei platform da non perdere per chiunque voglia assaporare la magia classica di Sega.

2. Streets of Rage 2 [Il miglior gioco Sega per un picchiaduro da urlo]

Il nostro voto 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Picchiaduro / Azione Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1992 Autore/i Sega Durata media di gioco 8–10 ore

Ideale per Scontri cooperativi e combattimenti retrò iconici

Considerato uno dei migliori giochi per Sega Genesis, Streets of Rage 2 è ancora oggi un punto di riferimento per i picchiaduro. Ti calerai nei panni di Axel, Blaze e dei loro amici per combattere nella malavita di una città grintosa e illuminata dai neon.

Il combattimento è veloce, fluido e appagante, e combina pugni, calci, prese e mosse speciali con una varietà di armi sparse per i livelli. Ogni personaggio ha abilità uniche, come Dragon Smash, Thunder Force e Cyclone Kick, che aggiungono profondità e rigiocabilità.

La versione per Genesis di Streets of Rage 2 ricrea alla perfezione il caos urbano dei primi anni ’90, con sfondi animati ricchi di dettagli, dai vicoli bui agli scontri sui tetti. Ma la vera chicca è la colonna sonora: i ritmi elettronici di Yuzo Koshiro creano un sottofondo adrenalinico che si abbina perfettamente ai combattimenti frenetici.

I livelli sono pieni di nemici di ogni tipo e di sorprese. Credimi, concatenare le combo e schivare gli attacchi ti terrà con il fiato sospeso.

Consiglio dell’esperto Unisciti a un amico per sbloccare combo nascoste e sperimentare diverse combinazioni di personaggi: la sinergia cooperativa può ribaltare le sorti contro i nemici più tosti.

Streets of Rage 2 è molto più di un semplice gioco fantastico; raggiunge il perfetto equilibrio tra sfida e divertimento, offrendo sia nostalgia ai giocatori di vecchia data sia un punto di ingresso accessibile ai nuovi arrivati. Il gameplay cooperativo, la musica memorabile e i comandi precisi lo rendono assolutamente intramontabile.

Il mio verdetto: punto di riferimento per i picchiaduro retrò, Streets of Rage 2 offre combattimenti eleganti, musica memorabile e divertimento senza fine per gli appassionati dei classici giochi d’azione.

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3. Castlevania: Bloodlines [Il miglior gioco Sega per l’horror gotico in movimento]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma d'azione / Horror gotico Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1994 Sviluppatore/i Konami Durata media di gioco 6–8 ore

Ideale per Azione cupa e frenetica con percorsi ramificati

Castlevania: Bloodlines è un gioco per Genesis davvero eccezionale, con un’azione frenetica e un’atmosfera gotica. I giocatori attraversano l’Europa nei panni di uno dei due cacciatori di vampiri, affrontando orde di mostri, boss raccapriccianti e l’ombra dello stesso Dracula.

Il gioco unisce il classico platform a combattimenti fluidi, meccaniche con la frusta e magia, rendendo ogni scontro dinamico e intenso. I livelli sono visivamente mozzafiato, con un mix di architettura gotica, castelli infestati e foreste inquietanti che ti immergono in un mondo da brividi. Bloodlines ha introdotto percorsi ramificati e finali multipli, conferendogli una profondità rara nei platform dell’epoca.

Tra le sue caratteristiche ci sono un gameplay frenetico e inarrestabile, accompagnato da una colonna sonora suggestiva che intensifica ogni salto, ogni oscillazione e ogni battaglia contro i boss.

Consiglio dell’esperto Prova entrambi i personaggi: ognuno offre punti di forza e stili di gioco diversi che possono cambiare radicalmente il tuo approccio ai nemici e all’esplorazione.

Sarai ricompensato se riuscirai a padroneggiare i tempi, a schivare gli schemi dei nemici e a esplorare le aree nascoste alla ricerca di potenziamenti. Il ritmo del gioco e l’atmosfera che lo caratterizza lo rendono un perfetto ponte tra i titoli tradizionali di Castlevania e la narrazione sperimentale dei capitoli successivi.

Il mio verdetto: Castlevania: Bloodlines è un capolavoro gotico per Genesis, che offre azione frenetica, percorsi ramificati e un’atmosfera indimenticabile. Sia gli appassionati di platform che gli amanti dell’horror lo troveranno avvincente.

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4. Beyond Oasis [La migliore avventura elementale su Sega Genesis]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1994 Autore/i Sega Durata media di gioco 12–15 ore

Ideale per Esplorazione, combattimenti elementali e avventura guidata dalla trama

Beyond Oasis è uno dei migliori giochi di ruolo d’azione e un clone di Zelda di prim’ordine, che unisce esplorazione, combattimento e una trama magica in un mondo visivamente vivace. Vestirai i panni del principe Ali, armato di un mistico braccio dorato in grado di evocare spiriti elementali che ti aiuteranno in battaglia. Dal fuoco all’acqua all’aria, questi spiriti offrono abilità uniche che trasformano il combattimento e la risoluzione degli enigmi.

Il mondo è splendidamente dettagliato, con foreste rigogliose, dungeon e città che invitano all’esplorazione. Il combattimento è veloce e coinvolgente, e combina il duello con la spada all’uso intelligente dei poteri elementali.

Consiglio dell’esperto Usa gli spiriti elementali in modo strategico durante i combattimenti: combinandoli con l’ambiente puoi creare potenti effetti a catena contro i nemici.

La trama è ricca e bilancia un viaggio eroico con personaggi non giocanti memorabili, missioni secondarie e tesori nascosti. Ho adorato il sistema di evocazione del gioco: non ci sono due battaglie uguali e i giocatori sono costantemente incoraggiati a sperimentare diverse combinazioni di spiriti.

Se ti piacciono i giochi di ruolo d’azione, non perderti Monster World IV, un titolo poco conosciuto ma davvero fantastico da aggiungere alla tua collezione.

Il mio verdetto: Beyond Oasis è un gioco di ruolo d’azione davvero eccezionale per Genesis, che offre avventura, strategia e combattimenti magici che ti terranno incollato allo schermo.

5. Gunstar Heroes [Il miglior gioco run-and-gun esplosivo su Sega]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Run-and-Gun / Azione Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1993 Autore/i 6–8 ore Durata media di gioco 12–15 ore

Ideale per Azione frenetica e gameplay cooperativo caotico

Gunstar Heroes è uno sparatutto frenetico in cui corri e spari, con un gameplay esplosivo che ti farà venire voglia di rigiocarlo all’infinito. Potrai scegliere tra due eroi e affrontare livelli incredibilmente creativi, pieni di ondate di nemici, ostacoli e scontri epici con i boss.

Il sistema di combattimento del gioco è veloce, fluido e personalizzabile all’infinito: puoi combinare armi diverse per ottenere effetti unici, sparando in più direzioni contemporaneamente. La modalità cooperativa amplifica il caos e il divertimento, permettendo a due giocatori di sperimentare insieme armi e strategie.

Consiglio dell’esperto Prova subito diverse combinazioni di armi: alcuni abbinamenti creano effetti devastanti che rendono gli scontri con i boss molto più gestibili.

I livelli sono visivamente audaci ed energici, con ambientazioni creative che spaziano da fabbriche in fiamme a fortezze fluttuanti. Il gioco offre azione senza sosta e un design dei livelli ingegnoso, dove le sorprese ti aspettano dietro ogni angolo.

La colonna sonora è adrenalinica e si adatta perfettamente al ritmo e all’intensità di ogni livello. Se ami i platform ricchi di azione, oltre a Gunstar Heroes vale la pena dare un’occhiata anche a Le avventure di Rocket Knight e Dynamite Headdy.

Il mio verdetto: un gioco imperdibile per gli appassionati di azione, Gunstar Heroes offre un gameplay veloce ed esplosivo, un design ingegnoso e una rigiocabilità infinita.

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6. ToeJam & Earl [L’avventura roguelike più funky su Sega]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Roguelike / Avventura Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1991 Autore/i Johnson Voorsanger Productions Durata media di gioco 8–12 ore

Ideale per Esplorazione, gioco cooperativo e umorismo stravagante

ToeJam & Earl è un'esperienza roguelike unica e stravagante in cui controlli due rapper alieni bloccati sulla Terra. Il gioco combina l'esplorazione dall'alto con umorismo eccentrico, livelli casuali e un gameplay cooperativo. Cerchi i pezzi della navicella per scappare dalla Terra, incontrando nemici bizzarri, regali nascosti ed eventi casuali lungo il percorso.

Consiglio dell’esperto Gioca con un amico in modalità cooperativa: il lavoro di squadra rende più facile muoversi nei livelli generati casualmente e massimizza il divertimento.

Il suo enorme fascino sta nel mix tra un’esperienza di gioco rilassata e meccaniche roguelike impegnative. I livelli sono generati proceduralmente, rendendo ogni partita sempre nuova. I giocatori raccolgono potenziamenti, sbloccano nuove abilità ed esplorano ambienti strani e colorati, pieni di dettagli stravaganti.

L'esplorazione libera e senza limiti del gioco è accompagnata da una colonna sonora funky che si sposa perfettamente con l'estetica giocosa, creando una delle migliori esperienze roguelike in circolazione.

Il mio verdetto: un roguelike deliziosamente anticonformista, ToeJam & Earl offre umorismo, esplorazione e un gameplay che puoi rigiocare all’infinito. Perfetto per chi ama le avventure stravaganti.

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7. Shinobi III: Il ritorno del maestro ninja [Un capolavoro di azione ninja sulle console retrò]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma d’azione Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1993 Autore/i Sega Durata media di gioco 6–8 ore

Ideale per Azione ninja frenetica e platform acrobatico

Shinobi III: Il ritorno del maestro ninja è un platform d’azione visivamente mozzafiato che porta all’estremo l’arte del gameplay ninja. I giocatori controllano Joe Musashi mentre si fa strada attraverso livelli insidiosi pieni di nemici, trappole e boss. Il gioco punta su movimenti fluidi, tempismo preciso e abilità acrobatiche, creando un’emozionante sensazione di velocità e padronanza.

Consiglio dell’esperto Impara subito le tecniche dello scatto e del salto a muro: queste mosse sono fondamentali per superare i tratti più difficili e scoprire percorsi nascosti.

Il combattimento combina attacchi corpo a corpo, shuriken e tecniche di ninjutsu, permettendo ai giocatori di adattarsi a diversi tipi di nemici. La velocità del gioco, le acrobazie platform e i comandi precisi rendono ogni partita dinamica e appagante.

I livelli sono animati in modo splendido, con sfondi incredibili e dettagliati e movimenti dei personaggi fluidi. La colonna sonora accompagna perfettamente l’azione, fornendo un sottofondo energico a ogni livello.

Il mio verdetto: vero e proprio capolavoro tra i platform d’azione per Genesis, Shinobi III offre un’esperienza di gioco ninja veloce, precisa e visivamente impressionante, che ancora oggi non passa inosservata.

8. Phantasy Star IV: La fine del millennio [Il miglior RPG classico epico su Sega]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG a turni Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1993 Autore/i Sega Durata media di gioco 30–40 ore

Ideale per Una trama avvincente, un'esperienza RPG incentrata sui personaggi

Phantasy Star IV: La fine del millennio è considerato da molti il capolavoro della serie Phantasy Star su Genesis. Ti imbarcherai in un’avventura RPG a turni, controllando un gruppo di eroi incaricati di salvare il sistema stellare di Algol da un male incombente. La storia è ricca di colpi di scena, personaggi memorabili e momenti emozionanti che non hanno nulla da invidiare ai giochi di ruolo moderni.

Il gameplay combina combattimenti strategici a turni, esplorazione di città e dungeon e una varietà di incantesimi e abilità che lo rendono uno dei migliori giochi per chi ama il pensiero tattico. La grafica è vivace e spinge al limite l’hardware del Genesis con sprite dei personaggi e ambientazioni molto dettagliati.

Consiglio dell’esperto Sperimenta diverse combinazioni di gruppo e strategie magiche per affrontare i nemici più tosti e sbloccare elementi nascosti della trama.

Il suo punto di forza sta nella combinazione di una trama avvincente, combattimenti strategici e una grafica curata che lo eleva al di sopra di molti titoli contemporanei. Molti lodano i dialoghi, le interazioni tra i personaggi e la struttura articolata delle missioni.

La colonna sonora offre un accompagnamento musicale travolgente ed emozionante che esalta la narrazione epica. Sia per i nuovi giocatori che per quelli di vecchia data, è uno dei migliori giochi di avventura, che offre ore di gioco RPG coinvolgente con diversi finali segreti e missioni secondarie da scoprire.

Il mio verdetto: un RPG per Genesis da non perdere, Phantasy Star IV unisce trama, strategia e presentazione in un’esperienza imperdibile per gli appassionati di giochi di ruolo.

9. Sonic & Knuckles [Il miglior gioco per Genesis con l’innovazione del Lock-On]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma / Azione Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1994 Autore/i Sega Durata media di gioco 6–8 ore

Ideale per I fan di Sonic e per le meccaniche di gioco originali

Sonic & Knuckles ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi su cartuccia grazie alla sua innovativa tecnologia “lock-on”, che permetteva ai giocatori di collegarlo ai precedenti titoli di Sonic per sbloccare nuovi livelli ed esperienze. Prendi il controllo di Sonic o Knuckles e affronta livelli frenetici pieni di anelli, nemici e segreti.

I livelli del gioco sono vastissimi, con percorsi multipli e aree nascoste che incoraggiano a rigiocarlo. Il combattimento è ben rifinito, il platform è preciso e la grafica è brillante e curata per l’epoca. Ho adorato la funzione “lock-on”, che amplia le possibilità di gioco, offrendoti nuovi modi per vivere l’universo di Sonic e aumentando notevolmente il valore di rigiocabilità.

Consiglio dell’esperto Prova a collegare Sonic 3 con Sonic & Knuckles per accedere alla storia completa e alle zone nascoste e goderti al massimo il gioco.

I fan dei giochi di Sonic adoreranno l’imbattibile combinazione di nostalgia e innovazione, con musica e design dei livelli che si integrano perfettamente con l’azione frenetica. Che tu giochi da solo o esplori i contenuti aggiuntivi sbloccati tramite altre cartucce, Sonic & Knuckles è davvero un gioco da non perdere.

Il mio verdetto: un platform creativo con un’elevata rigiocabilità, Sonic & Knuckles offre sia la classica azione di Sonic sia una rivoluzionaria innovazione nelle cartucce.

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10. Shining Force [Il miglior RPG tattico per Sega Genesis]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG tattico Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 2013 (riedizione) Autore/i Sega Durata media di gioco 20–30 ore

Ideale per Combattimenti fantasy strategici su griglia

Shining Force è un classico RPG tattico che unisce una storia fantasy avvincente a combattimenti strategici su griglia. Controlli un gruppo di eroi in missione per salvare il loro regno, sfruttando il posizionamento, le abilità dei personaggi e la pianificazione tattica per sconfiggere i nemici.

Il gioco ha ricevuto grandi elogi per il suo affascinante stile grafico e i personaggi memorabili. Il sistema a turni è coinvolgente e premia una pianificazione attenta e la sperimentazione. C’è una vera profondità nell’evoluzione dei personaggi e nella complessità strategica, che ti spinge a riflettere criticamente su ogni mossa.

Consiglio dell’esperto Bilancia attentamente la tua squadra: un mix di personaggi da mischia, a distanza e maghi massimizza la versatilità e rende le battaglie più gestibili.

La combinazione di trama, strategia e battaglie tattiche rende questa esperienza appagante sia per i principianti che per i veterani.

Il mio verdetto: un titolo imperdibile per gli appassionati di giochi di strategia, Shining Force offre strategia, trama e sfida in egual misura.

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11. Sonic & SEGA: All-Stars Racing [Il miglior divertimento con i kart ad alta velocità su Sega]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Corsa / Kart Piattaforme Sega Genesis (tramite Retro Collections) Anno di uscita 2010 Sviluppatore/i Sumo Digital / Sega Durata media di gioco 10–15 ore

Ideale per Multigiocatore competitivo e divertimento ad alta velocità

Sonic & SEGA: All-Stars Racing riunisce personaggi iconici provenienti da tutto l’universo SEGA in un’avventura frenetica con i kart ed è uno dei migliori giochi di corse in circolazione. Ti divertirai a sfrecciare su piste fantasiose, sfruttando i potenziamenti e le abilità uniche dei personaggi per ottenere un vantaggio.

Il gioco combina le meccaniche tradizionali delle gare di kart con tocchi creativi ispirati alla serie di ogni personaggio.

Consiglio dell’esperto Concentrati sul padroneggiare l’abilità speciale unica di ogni personaggio: può ribaltare le sorti nelle gare più serrate.

I tracciati sono dinamici e visivamente vivaci, con numerose scorciatoie, pericoli e sorprese che rendono ogni gara emozionante. C’è un cast stellare e mosse speciali specifiche per ogni personaggio: gareggia da solo, contro l’IA o con gli amici in modalità multigiocatore!

Il mio verdetto: Un gioco di corse di kart pieno di personalità, Sonic & SEGA: All-Stars Racing offre divertimento senza fine per gli appassionati di velocità, competizione e nostalgia SEGA.

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12. Landstalker [Fantastica avventura RPG d’azione isometrica su Sega]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione / Avventura Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1992 Autore/i Climax Entertainment / Sega Durata media di gioco 12–18 ore

Ideale per Gli appassionati di enigmi, esplorazione e avventura

Landstalker è un gioco di ruolo d’azione isometrico unico nel suo genere e uno dei migliori giochi di enigmi di sempre. Il protagonista è Nigel, un cacciatore di tesori che si muove in un vasto mondo pieno di enigmi, dungeon e trappole.

I giocatori si cimentano nell’esplorazione, nei combattimenti e nella risoluzione ingegnosa di enigmi, scoprendo segreti e tesori. La sua prospettiva offre una sfida particolare e aggiunge profondità al mondo di gioco.

Consiglio dell’esperto Presta attenzione agli indizi nell’ambiente circostante e usa la prospettiva isometrica per pianificare i tuoi salti: molti tesori richiedono una navigazione precisa.

Personalmente, non mi sono mai stufato della combinazione di prospettiva isometrica, enigmi avventurosi e umorismo che caratterizza il gioco. I giocatori devono affrontare con attenzione salti complicati, evitare trappole e scoprire oggetti nascosti, il tutto godendosi l’affascinante stile grafico in stile cartone animato e la colonna sonora indimenticabile. Con l’esplorazione al centro del gioco, Landstalker premia la curiosità e l’ingegno.

Il mio verdetto: un eccezionale RPG d’azione isometrico, Landstalker offre enigmi impegnativi, un’esplorazione coinvolgente e un mondo stravagante che affascina ancora oggi.

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13. Crusader of Centy [Una perla nascosta tra i giochi di azione-RPG]

Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1994 Sviluppatore/i Nextech / Sega Durata media di gioco 8–12 ore

Ideale per Gli appassionati di avventura, esplorazione e grafica accattivante

Crusader of Centy è un vivace gioco di ruolo d’azione spesso paragonato a The Legend of Zelda. I giocatori controllano un giovane eroe che esplora un mondo colorato pieno di enigmi, nemici e missioni. Il gioco presenta animali da compagnia che offrono abilità uniche, migliorando il combattimento e l’esplorazione.

Consiglio dell’esperto Prova diversi animali da compagnia: i loro poteri unici possono aiutarti a risolvere enigmi e a sconfiggere nemici più tosti.

Il gioco offre una combinazione di grafica accattivante, una trama avvincente e l’innovativo sistema di compagni, che aggiunge profondità e strategia alle battaglie. È difficile non appassionarsi alla ricerca di oggetti nascosti, all’affrontare dungeon dal design ingegnoso e alla sperimentazione con diversi animali da compagnia per superare le sfide.

La colonna sonora allegra e gli ambienti ricchi di dettagli ti fanno immergere ancora di più in questo mondo stravagante.

Il mio verdetto: una perla nascosta della libreria Genesis, Crusader of Centy offre un gameplay JRPG coinvolgente, una grafica affascinante e meccaniche creative.

14. Kid Chameleon [Il miglior platform trasformabile su Sega Genesis]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1992 Autore/i Sega Durata media di gioco 6–10 ore

Ideale per Chi ama i platform creativi e l’esplorazione

Kid Chameleon è un platform unico nel suo genere in cui puoi trasformarti in diversi personaggi, ognuno con abilità distinte. Il gioco offre oltre 100 livelli con platform impegnativi, percorsi nascosti e un design dei livelli davvero originale. Devi adattarti agli ostacoli e ai nemici usando le trasformazioni con intelligenza.

Consiglio dell’esperto Usa la trasformazione giusta in modo strategico per ogni livello per sbloccare aree nascoste e superare più facilmente le sezioni più difficili.

Il gioco presenta un gameplay basato sulle trasformazioni, che incoraggia la sperimentazione e aggiunge varietà all’esperienza di gioco. Dai cavalieri ai robot, dai ninja ai maghi, ogni forma offre un nuovo modo di esplorare e superare le sfide. Il gioco offre anche battaglie contro boss memorabili e livelli dal design ingegnoso.

Il mio verdetto: Kid Chameleon è un platform creativo e coinvolgente con meccaniche di trasformazione, che offre divertimento e rigiocabilità senza fine.

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15. Vectorman [Un capolavoro di platform visivo su Sega]

Il nostro punteggio 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma / Azione Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1995 Autore/i BlueSky Software / Sega Durata media di gioco 5–8 ore

Ideale per Gli appassionati di platform visivamente mozzafiato e dal gameplay frenetico

Vectorman è un platform visivamente impressionante che ha spinto al limite l’hardware del Genesis con una grafica eccezionale e sprite 3D pre-renderizzati. I giocatori controllano Vectorman, un eroe robot che combatte orde di nemici in livelli dal design meraviglioso. Il gameplay combina azione frenetica, platforming preciso e sfide ambientali creative.

Consiglio dell’esperto Sperimenta con le armi di Vectorman per massimizzare il danno contro specifici tipi di nemici e scoprire i segreti nascosti nei livelli.

Il design visivo e la struttura innovativa dei livelli rendono ogni livello originale e coinvolgente. Ti appassionerai alla colonna sonora futuristica e alle animazioni fluide, che migliorano entrambe l’esperienza di gioco.

Supera gli ostacoli, sconfiggi i nemici e usa le abilità di Vectorman per avanzare in questo mondo visivamente mozzafiato.

Il mio verdetto: Vectorman è un platform di spicco della fase finale dell’era Genesis, che offre una grafica stupenda, comandi precisi e un’azione coinvolgente che sembra ancora attuale.

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16. Mortal Kombat II [Un classico iconico dei picchiaduro, migliore della versione per SNES]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Lotta Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1993 Sviluppatore/i Midway / Acclaim Durata media di gioco 5–10 ore

Ideale per Appassionati di giochi di combattimento e del gioco competitivo

La versione per Sega Genesis di Mortal Kombat II è considerata superiore a quella per SNES. È il gioco di combattimento che ha segnato una svolta, definendo il genere negli anni ’90, ed è uno dei migliori giochi di combattimento mai realizzati.

I giocatori possono scegliere tra un variegato roster di personaggi, ognuno con mosse e fatality uniche, e affrontarsi in duelli uno contro uno per diventare il combattente definitivo. I combattimenti frenetici, il caratteristico stile splatter e le iconiche mosse finali hanno reso questo gioco indimenticabile.

Consiglio dell’esperto Esercitati con le combo e le fatality di ogni personaggio per avere un vantaggio nella modalità Versus e sbloccare tecniche segrete.

I giocatori sono sfidati a padroneggiare le combo, scoprire mosse nascoste e contrastare strategicamente gli avversari. La grafica digitalizzata e la colonna sonora intensa immergono ancora di più i giocatori nell’atmosfera brutale e competitiva. La modalità multigiocatore permette battaglie intense con gli amici, aumentando il fascino intramontabile del gioco.

Il mio verdetto: un classico dei giochi di combattimento, Mortal Kombat II è il tentativo di Sega di combinare azione brutale, personaggi indimenticabili e un gameplay competitivo – e ancora oggi entusiasma i fan.

17. NBA Jam [Un gioco arcade di basket esagerato su Sega]

Il nostro voto 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sport / Arcade Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1993 Sviluppatore/i Midway / Acclaim Durata media di gioco 5–8 ore

Ideale per Sport arcade e divertimento multiplayer

NBA Jam è un leggendario gioco arcade di basket caratterizzato da partite due contro due dal ritmo frenetico e dalle azioni esagerate. I giocatori eseguono schiacciate, combo e mosse acrobatiche che sfidano le leggi della fisica, il tutto accompagnato da una colonna sonora accattivante ed energica. Lo stile esagerato del gioco crea un’esperienza super divertente e competitiva, all’altezza dei giochi sportivi arcade di oggi.

Consiglio dell’esperto Prova i codici cheat per sbloccare giocatori nascosti e mosse speciali, per un'esperienza arcade ancora più emozionante.

È difficile non apprezzare il gameplay caotico e le frasi d’effetto memorabili. Ogni partita è imprevedibile, con schiacciate esplosive, potenziamenti e codici segreti che aumentano la rigiocabilità. I personaggi colorati e animati e i comandi reattivi rendono ogni partita intensa ed emozionante.

La modalità multigiocatore permette agli amici di sfidarsi testa a testa per innumerevoli ore di divertimento in stile arcade in uno dei migliori giochi di basket di tutti i tempi.

Il mio verdetto: un classico degli sport arcade, NBA Jam offre un’azione di basket esuberante e adrenalinica che rimane un must per gli appassionati di divertimento e caos.

18. Contra: Hard Corps [Il miglior sparatutto "run-and-gun" della serie Contra]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Run-and-Gun / Azione Piattaforme Sega Genesis Anno di uscita 1994 Autore/i Konami Durata media di gioco 6–10 ore

Ideale per Appassionati di giochi d’azione e sparatutto hardcore

Contra: Hard Corps è uno sparatutto “run-and-gun” impegnativo, con azione intensa, trame ramificate e tanti personaggi giocabili. I giocatori affrontano ondate di nemici, schivano i pericoli e sconfiggono boss giganteschi mentre si muovono attraverso livelli vari e dal ritmo serrato. Precisione e riflessi rapidi sono fondamentali per avere successo.

Consiglio dell’esperto Cambia personaggio durante il gioco per affrontare determinati livelli in modo più efficace: ogni personaggio ha armi e abilità uniche adatte a sfide diverse.

La combinazione di diversi personaggi giocabili e percorsi ramificati offre un gameplay vario e un’elevata rigiocabilità. I comandi precisi, le armi esplosive e l’alta difficoltà rendono l’esperienza davvero gratificante per i giocatori appassionati. La grafica e la colonna sonora rappresentano il meglio dei giochi d’azione a 16 bit.

Il mio verdetto: uno sparatutto impegnativo ed esaltante, Contra: Hard Corps offre azione senza tregua, percorsi narrativi multipli e il classico brivido del “run-and-gun”.

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19. Pacchetto Strategia SEGA [Una collezione di giochi di strategia classici da non perdere]

Il nostro punteggio 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia / Raccolta Piattaforme PC / Digitale Anno di uscita 2011 Autore/i Sega Durata media di gioco 20–30 ore

Ideale per Appassionati di strategia e collezionisti di giochi retrò

Il Pacchetto Strategico SEGA è una raccolta digitale di classici giochi di strategia SEGA, che offre ai giocatori un modo pratico per godersi più titoli in un unico pacchetto. Dai giochi di ruolo tattici ai migliori giochi di strategia, la raccolta offre una varietà di esperienze di gioco che attingono alla tradizione di SEGA.

Consiglio dell’esperto Inizia con il gioco più facile del pacchetto per prendere confidenza con i comandi prima di affrontare titoli più complessi.

Goditi un’accessibilità imbattibile ed esplora numerosi giochi di strategia senza dover cercare i singoli titoli. Ogni gioco presenta le proprie sfide, meccaniche e fascino storico, mentre la moderna comodità digitale ti permette di giocare con facilità.

Gli appassionati di giochi tattici e strategici apprezzeranno la profondità e la varietà del pacchetto.

Il mio verdetto: un must-have per gli appassionati di strategia e i giocatori retrò, il Pacchetto Strategico SEGA offre ore di gioco coinvolgente e tanta nostalgia SEGA.

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20. SEGA Genesis Classics [Collezione retrò definitiva su Sega]

Il nostro voto 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Raccolta / Retrò Piattaforme PC, Xbox Anno di uscita 2018 Autore/i Sega Durata media di gioco 50+ ore

Ideale per Appassionati di giochi retrò e del gaming "tutto in uno"

SEGA Genesis Classics è la raccolta digitale più completa di giochi per Sega Genesis disponibile sul mercato. Con centinaia di titoli di vari generi, i giocatori possono godersi il meglio della libreria Genesis con funzionalità moderne come il salvataggio dello stato di gioco, la funzione di riavvolgimento e le classifiche online.

Consiglio dell’esperto Sfrutta i salvataggi di stato e le funzioni di riavvolgimento per cimentarti con i passaggi più impegnativi e scoprire i segreti nascosti senza frustrazioni.

Qui troverai una vastissima scelta: platform classici, giochi di ruolo, sparatutto e molto altro, tutto in un unico pratico pacchetto. I giocatori nostalgici potranno rivivere i vecchi titoli preferiti e scoprirne di nuovi, mentre i neofiti potranno esplorare la storia dei giochi per Sega Genesis con miglioramenti moderni. L’interfaccia curata e le funzionalità aggiuntive rendono il gameplay fluido e accessibile.

Il mio verdetto: SEGA Genesis Classics, la collezione definitiva per Genesis, offre un divertimento retrò senza fine, comodità moderne e una vera e propria celebrazione dell’eredità di SEGA.

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Il mio verdetto complessivo

Il miglior punto di partenza per i giochi di Sega Genesis oggi? Dipende davvero da cosa ti piace giocare, ma ho selezionato alcuni dei più grandi classici che reggono ancora il confronto:

Per gli amanti della velocità → Sonic the Hedgehog 2 . L’emozione di sfrecciare attraverso i loop, i mondi coloratissimi e il debutto di Tails lo rendono un successo immediato. Ci torno sempre per quella scarica di adrenalina e precisione.

. L’emozione di sfrecciare attraverso i loop, i mondi coloratissimi e il debutto di Tails lo rendono un successo immediato. Ci torno sempre per quella scarica di adrenalina e precisione. Per gli amanti dei giochi di ruolo → Phantasy Star IV: La fine del millennio . La storia ti cattura e il sistema di combattimento a turni è davvero appagante. Mostra il Genesis al massimo della sua espressione narrativa.

. La storia ti cattura e il sistema di combattimento a turni è davvero appagante. Mostra il Genesis al massimo della sua espressione narrativa. Per i fan dei platform d’azione → Gunstar Heroes . Le armi sono originali, le esplosioni non finiscono mai e il ritmo ti tiene sempre sulle spine. È un divertimento caotico che ancora oggi ti sorprende.

. Le armi sono originali, le esplosioni non finiscono mai e il ritmo ti tiene sempre sulle spine. È un divertimento caotico che ancora oggi ti sorprende. Per gli appassionati di picchiaduro → Streets of Rage 2 . Tutto ciò che questo gioco offre rende ogni combattimento un vero spasso. Puoi passare ore solo esplorando i suoi livelli con un amico.

. Tutto ciò che questo gioco offre rende ogni combattimento un vero spasso. Puoi passare ore solo esplorando i suoi livelli con un amico. Per chi vuole la collezione completa → SEGA Genesis Classics. Racchiude tantissimi successi in un unico posto, oltre a funzioni moderne come i salvataggi e il rewind. Un modo perfetto per tuffarti in quell’era leggendaria senza perdere il filo.

In fin dei conti, queste scelte coprono ogni stile di gioco. Dai platform ad alta velocità ai giochi di ruolo profondi e alle raccolte tattiche, qui c’è qualcosa da esplorare, goderti e rivisitare ogni volta che vuoi assaporare un po’ di Sega classica.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco per Sega Genesis?

Il miglior gioco per Sega Genesis è Sonic the Hedgehog 2. Il suo gameplay frenetico, i mondi coloratissimi e l’introduzione di Tails lo rendono un gioco imperdibile. Ancora oggi, la velocità, il design dei livelli e la precisione lo rendono emozionante e davvero fantastico sia per i nuovi giocatori che per i fan di lunga data.

Qual è un altro nome per Sega Genesis?

Il Sega Genesis è conosciuto anche come Sega Mega Drive al di fuori del Nord America. Entrambi i nomi si riferiscono alla stessa console, che è diventata un’icona nei primi anni ’90 grazie al suo vasto catalogo di giochi e al gameplay innovativo.

Cos’è meglio, SNES o Genesis?

Il Genesis è meglio dello SNES se ti piacciono i giochi d’azione frenetici e in stile arcade. I suoi platform, sparatutto e titoli sportivi sono più intensi e mantengono alto il ritmo, il che lo rende la console perfetta per un’esperienza di gioco ad alta energia.

Producono ancora giochi per Sega Genesis?

No, Sega non produce più cartucce originali per Genesis. Tuttavia, molti classici sono disponibili in formato digitale attraverso raccolte come SEGA Genesis Classics, mini-console o piattaforme di emulazione retrò.

Qual è stato l’ultimo gioco per Genesis?

L'ultimo gioco per Sega Genesis pubblicato ufficialmente è Frogger (1998, di Majesco), anche se in alcune regioni sono usciti altri titoli in un secondo momento. A quel punto, la console era ormai stata in gran parte sostituita da sistemi più recenti.

Come si gioca oggi ai giochi per Sega Genesis?

Puoi giocare ai giochi per Genesis tramite raccolte digitali come SEGAGenesis Classics, mini-console, emulatori o console portatili retrò. Molti titoli sono disponibili anche su PC, console moderne e piattaforme di streaming, conservando l’esperienza di gioco con la comodità dei giorni nostri.