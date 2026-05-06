20 najlepszych klasycznych gier na konsolę Sega Genesis, w które warto zagrać w 2026 roku

Najlepsze gry na Sega Genesis pozwalają zajrzeć do złotej ery innowacji i stylu . Ta legendarna konsola oferuje tytuły, które nie tylko pomogły ukształtować świat gier, ale i dziś zapewniają jedne z najbardziej wymagających i wciągających wrażeń.

Dzięki bibliotece gier obejmującej tytuły akcji, RPG, platformówki i bijatyki firma Sega przyczyniła się do kształtowania współczesnej branży gier.

W tym artykule omówię najlepsze gry Sega Genesis, charakteryzujące się szybką akcją, głębokimi fabułami i łamigłówkami, które dają do myślenia. Gotowi na odkrywanie ponadczasowych klasyków? Czytajcie dalej, aby poznać szczegóły dotyczące niektórych z najlepszych gier wszech czasów. Zaczynamy!

Nasze najlepsze propozycje gier na Sega Genesis

Chociaż wszystkie 20 gier z tej listy to prawdziwe ikony, trzy z nich wyróżniają się fabułą, innowacyjnością rozgrywki i trwałym wpływem.

Sonic the Hedgehog 2 (1992) – Ta gra zdefiniowała doświadczenie Sega dzięki błyskawicznej rozgrywce platformowej, wprowadzeniu ulubionego przez fanów pomocnika Tailsa oraz rewolucyjnemu ruchowi Spin Dash. Streets of Rage 2 (1992) – Powszechnie uznawana za jedną z najlepszych gier typu beat ’em up w historii, łączy w sobie płynną walkę, różnorodne postacie i niezapomnianą ścieżkę dźwiękową. Castlevania: Bloodlines (1994) – Mroczniejsza, bardziej dojrzała i efektowna wizualnie, ta odsłona serii Castlevania oferuje rozgałęzione ścieżki, kreatywny projekt poziomów oraz intensywną akcję.

Te najlepsze propozycje pokazują, jak świetną zabawą mogą być gry na Sega Genesis. Przewiń dalej, aby zapoznać się z pełną listą gier, których nie można przegapić, i dowiedzieć się, dlaczego warto w nie zagrać już dziś.

1. Sonic the Hedgehog 2 [Najlepsza gra na Sega Genesis pod względem prędkości, obrotów i chaosu]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma / Akcja Platformy Sega Genesis Rok wydania 1992 Twórca/twórcy Sega Średni czas gry 6–8 godzin

Najlepsze dla Dynamiczne platformówki i kultową akcję z Sonicem

Sonic the Hedgehog 2 to gra, która naprawdę zdefiniowała erę konsoli Genesis i często jest uznawana za najlepszą grę na tę konsolę. Gracze wcielają się w rolę Sonica, który pędzi przez barwne, misternie zaprojektowane poziomy, zbierając pierścienie, pokonując wrogów i ścigając się z czasem.

W grze pojawił się uwielbiany pomocnik, Tails, który teraz może towarzyszyć Sonicowi w trybie kooperacyjnym, dodając grze głębi strategicznej i zwiększając frajdę z rozgrywki. Poziomy różnią się wizualnie – od bujnych zielonych wzgórz po strefy przemysłowe pełne kół zębatych, kolców i skomplikowanych pułapek.

To, co naprawdę wyróżnia tę grę, to sama rozgrywka: w „Sonic 2” doprowadzono do perfekcji poczucie prędkości, zapewniając graczom niespotykaną w żadnej innej platformówce tamtych czasów dawkę adrenaliny. Rewolucyjny ruch „Spin Dash” umożliwił dynamiczną rozgrywkę, pozwalając graczom z impetem uderzać w przeciwników i przeszkody z satysfakcjonującym efektem – to naprawdę jedna z najlepszych gier z serii Sonic, w jakie kiedykolwiek grałem.

Rada od profesjonalisty Dokładnie zbadaj każdy poziom – sekretne ścieżki i ukryte szmaragdy chaosu są nagrodą za uważną obserwację i opanowanie „Spin Dash”.

Każda pętla, sprężyna i zygzakowata rynna zostały zaprojektowane tak, by doprowadzić twój refleks i wyczucie czasu do granic możliwości, zapewniając ekscytujące wrażenia.

Gracze wciąż zachwycają się ścieżką dźwiękową tej gry, której energiczne utwory idealnie uzupełniają tempo akcji. Niezależnie od tego, czy wracasz do niej z nostalgii, czy grasz po raz pierwszy, „Sonic 2” to mistrzowska lekcja projektowania gier platformowych, która pozostaje ponadczasowa. Nie przegap tej okazji!

Nasza ocena: „Sonic the Hedgehog 2”” to niezbędny tytuł na konsolę Genesis – jest szybki, zabawny i wciągający. To jedna z platformówek, w które koniecznie trzeba zagrać, jeśli chcesz poczuć klasyczną magię Sega.

2. Streets of Rage 2 [Najlepsza gra Sega z gatunku beat ’em up]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Beat ‘em up / Akcja Platformy Sega Genesis Rok wydania 1992 Twórca/twórcy Sega Średni czas gry 8–10 godzin

Najlepsze dla Wspólne bijatyki i kultową walkę w stylu retro

Uważana za jedną z najlepszych gier na konsolę Sega Genesis, Streets of Rage 2 nadal wyznacza standardy w gatunku bijatyk. Wcielisz się w rolę Axela, Blaze'a i ich przyjaciół, by walczyć w przestępczym półświatku surowego, oświetlonego neonami miasta.

Walka jest szybka, płynna i satysfakcjonująca, łącząc ciosy, kopnięcia, rzuty i ruchy specjalne z różnorodną bronią rozrzuconą po poziomach. Każda postać posiada unikalne umiejętności, takie jak Dragon Smash, Thunder Force i Cyclone Kick – co dodaje grze głębi i zachęca do ponownego grania.

Wersja gry „Streets of Rage 2” na konsolę Genesis oddaje miejski chaos z początku lat 90., a jej animowane tła są pełne szczegółów – od ciemnych zaułków po starcia na dachach. Jednak tym, co naprawdę wyróżnia tę grę, jest ścieżka dźwiękowa: elektroniczne rytmy Yuzo Koshiro tworzą podnoszące poziom adrenaliny tło, które idealnie uzupełnia szaloną walkę.

Poziomy są pełne różnorodnych przeciwników i niespodzianek. Uwierz mi, łączenie kombinacji ciosów i unikanie ataków sprawi, że będziesz trzymać się kurczowo fotela.

Porada od profesjonalisty Połącz siły z przyjacielem, aby odblokować ukryte kombinacje ciosów i eksperymentować z różnymi parami postaci – synergia w trybie kooperacyjnym może odwrócić losy walki z trudniejszymi przeciwnikami.

„Streets of Rage 2” to coś więcej niż tylko świetna gra; zapewnia idealną równowagę między wyzwaniem a zabawą, oferując zarówno nostalgię dla doświadczonych graczy, jak i przystępny punkt wejścia dla nowicjuszy. Rozgrywka kooperacyjna, zapadająca w pamięć muzyka i precyzyjne sterowanie sprawiają, że gra jest absolutnie ponadczasowa.

Nasza ocena: Streets of Rage 2, będąca wzorem dla retro bijatyk, oferuje stylową walkę, zapadającą w pamięć muzykę i niekończącą się zabawę dla fanów klasycznych gier akcji.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. Castlevania: Bloodlines [Najlepsza gra Sega w gatunku gotyckiego horroru w ruchu]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma akcji / horror gotycki Platformy Sega Genesis Rok wydania 1994 Twórca/twórcy Konami Średni czas gry 6–8 godzin

Najlepsze dla Mroczną, dynamiczną akcję z rozgałęzioną fabułą

Castlevania: Bloodlines to wyjątkowa gra na konsolę Genesis, charakteryzująca się szybką akcją i gotycką atmosferą. Gracze przemierzają Europę wcielając się w jednego z dwóch łowców wampirów, mierząc się z hordami potworów, przerażającymi bossami oraz samym Draculą.

Gra łączy klasyczną platformówkę z płynną walką, mechaniką bicza i magią, co sprawia, że każde starcie jest dynamiczne i intensywne. Poziomy są imponujące wizualnie, łącząc gotycką architekturę, nawiedzone zamki i przerażające lasy, które zanurzają graczy w mrożącym krew w żyłach świecie. Bloodlines wprowadziło rozgałęzione ścieżki i wiele zakończeń, nadając grze głębię rzadko spotykaną we współczesnych platformówkach.

Charakteryzuje się szybką, bezlitosną rozgrywką w połączeniu z nastrojową ścieżką dźwiękową, która potęguje emocje przy każdym skoku, zamachu biczem i walce z bossem.

Rada od profesjonalisty Wypróbuj obie postacie – każda z nich ma inne mocne strony i styl gry, co może radykalnie zmienić Twoje podejście do walki z przeciwnikami i eksploracji.

Opanowanie odpowiedniego wyczucia czasu, unikanie schematów ataków przeciwników oraz odkrywanie ukrytych obszarów w poszukiwaniu ulepszeń zostanie sowicie wynagrodzone. Tempo rozgrywki i klimatyczna oprawa sprawiają, że gra stanowi idealne połączenie tradycyjnych tytułów z serii Castlevania z eksperymentalną narracją późniejszych części.

Nasza ocena: „Castlevania: Bloodlines” to gotyckie arcydzieło na konsolę Genesis, oferujące dynamiczną akcję, rozgałęzione ścieżki i niezapomnianą atmosferę. Gra z pewnością przypadnie do gustu zarówno fanom platformówek, jak i horrorów.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

4. Beyond Oasis [Najlepsza przygoda z żywiołami na Sega Genesis]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji Platformy Sega Genesis Rok wydania 1994 Twórca/twórcy Sega Średni czas gry 12–15 godzin

Najlepsze dla Eksplorację, walkę z wykorzystaniem żywiołów oraz przygodę opartą na fabule

Beyond Oasis to jedna z najlepszych gier RPG akcji i znakomita gra wzorowana na serii Zelda, łącząca eksplorację, walkę i magiczną fabułę w wizualnie bogatym świecie. Wcielisz się w rolę księcia Ali, dysponującego mistyczną złotą ręką, która pozwala przywoływać duchy żywiołów, by pomagały ci w walce. Od ognia, przez wodę, aż po powietrze – duchy te zapewniają unikalne zdolności, które zmieniają oblicze walki i rozwiązywania zagadek.

Świat jest pięknie dopracowany, a bujne lasy, lochy i miasteczka zachęcają do eksploracji. Walka jest szybka i wciągająca, łącząc szermierkę z sprytnym wykorzystaniem mocy żywiołów.

Porada od profesjonalisty W walce strategicznie wykorzystuj duchy żywiołów – połączenie ich z otoczeniem może wywołać potężne efekty łańcuchowe przeciwko wrogom.

Fabuła jest bogata, łącząc heroiczną podróż z niezapomnianymi postaciami niezależnymi, zadaniami pobocznymi i ukrytymi skarbami. Bardzo spodobał mi się system przywoływania w tej grze – żadna bitwa nie jest taka sama, a gracze są nieustannie zachęcani do eksperymentowania z różnymi kombinacjami duchów.

Miłośnicy gier RPG akcji nie powinni przegapić „Monster World IV”” – mniej znanego, ale znakomitego tytułu w tej serii.

Nasza ocena: „Beyond Oasis” to wyjątkowa gra RPG akcji na konsolę Genesis, oferująca przygodę, strategię i magiczną walkę, które zapewniają graczom pełne zanurzenie w świecie gry.

5. Gunstar Heroes [Najlepsza, pełna wybuchów zabawa typu „run-and-gun” na Sega]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Run-and-Gun / Akcja Platformy Sega Genesis Rok wydania 1993 Twórca/twórcy 6–8 godzin Średni czas gry 12–15 godzin

Najlepsze dla Dynamiczna akcja i chaotyczna rozgrywka w trybie kooperacji

Gunstar Heroes to szalona strzelanka typu „run-and-gun”, oferująca wybuchową rozgrywkę, która sprawia, że chcesz wracać do niej po więcej. Wybierzesz jednego z dwóch bohaterów i będziesz walczyć na niezwykle pomysłowych poziomach pełnych fal wrogów, przeszkód i epickich starć z bossami.

System walki w tej grze jest szybki, płynny i daje nieograniczone możliwości dostosowania – możesz łączyć różne rodzaje broni, uzyskując unikalne efekty, a jednocześnie strzelać w wielu kierunkach. Tryb kooperacji potęguje chaos i zabawę, pozwalając dwóm graczom wspólnie eksperymentować z bronią i strategiami.

Porada od profesjonalisty Warto już na początku eksperymentować z kombinacjami broni – niektóre połączenia dają niszczycielskie efekty, dzięki którym walki z bossami stają się znacznie łatwiejsze.

Poziomy są odważne wizualnie i pełne energii, a kreatywne środowiska obejmują zarówno płonące fabryki, jak i latające fortece. Gra oferuje nieustanną akcję i pomysłowy projekt poziomów, gdzie za każdym rogiem czają się niespodzianki.

Ścieżka dźwiękowa jest pełna energii i idealnie pasuje do tempa oraz intensywności każdego etapu. Jeśli lubisz pełne akcji platformówki, oprócz Gunstar Heroes warto sprawdzić również Przygody Rocket Knighta i Dynamite Headdy.

Nasza ocena: Gunstar Heroes to pozycja obowiązkowa dla miłośników akcji, oferująca szybką, wybuchową rozgrywkę, pomysłowy projekt i niekończącą się powtarzalność.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. ToeJam & Earl [Najbardziej funkowa przygoda typu roguelike na Sega]

Nasz wynik 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Roguelike / Przygodowa Platformy Sega Genesis Rok wydania 1991 Twórca/twórcy Johnson Voorsanger Productions Średni czas gry 8–12 godzin

Najlepsze dla Eksplorację, grę kooperacyjną i niecodzienny humor

ToeJam & Earl to wyjątkowa, pełna funkowego klimatu gra typu roguelike, w której gracze sterują dwoma kosmicznymi raperami, którzy utknęli na Ziemi. Gra łączy eksplorację z widokiem z góry z niecodziennym humorem, losowo generowanymi poziomami i rozgrywką kooperacyjną. Gracze poszukują fragmentów statku kosmicznego, aby uciec z Ziemi, napotykając po drodze dziwacznych przeciwników, ukryte prezenty i losowe wydarzenia.

Porada od profesjonalisty Graj z przyjacielem w trybie kooperacyjnym – praca zespołowa ułatwia poruszanie się po losowo generowanych poziomach i zapewnia maksymalną frajdę.

Ogromny urok tej gry wynika z połączenia swobodnej rozgrywki z wymagającą mechaniką typu roguelike. Poziomy są generowane proceduralnie, dzięki czemu każda rozgrywka jest nowym doświadczeniem. Gracze zbierają bonusy, odblokowują nowe umiejętności i eksplorują dziwne, kolorowe środowiska pełne fantazyjnych detali.

Otwarta, swobodna eksploracja w tej grze łączy się z odjechaną ścieżką dźwiękową, która idealnie uzupełnia zabawną estetykę, tworząc jedno z najlepszych dostępnych doświadczeń w gatunku roguelike.

Nasza ocena: „ToeJam & Earl” to uroczo niekonwencjonalna gra typu roguelike, oferująca humor, eksplorację i rozgrywkę, do której można wracać bez końca. Idealna dla fanów niecodziennych przygód.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Shinobi III: Powrót mistrza ninja [Mistrzowska lekcja akcji ninja na konsolach retro]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma akcji Platformy Sega Genesis Rok wydania 1993 Twórca/twórcy Sega Średni czas gry 6–8 godzin

Najlepsze dla Dynamiczna akcja ninja i akrobatyczna platformówka

Shinobi III: Powrót mistrza ninja to oszałamiająca wizualnie platformówka akcji, która doprowadza sztukę rozgrywki ninja do perfekcji. Gracze wcielają się w Joe Musashiego, który przemierza zdradliwe poziomy pełne wrogów, pułapek i bossów. Gra kładzie nacisk na płynność ruchów, precyzyjne wyczucie czasu i akrobatyczne umiejętności, tworząc ekscytujące poczucie prędkości i mistrzostwa.

Rada od profesjonalisty Wcześnie opanuj techniki biegu i skoku na ścianę – te ruchy są niezbędne do pokonywania trudnych odcinków i odkrywania ukrytych ścieżek.

Walka łączy ataki wręcz, shurikeny i techniki ninjutsu, co pozwala graczom dostosować się do różnych typów przeciwników. Tempo gry, akrobatyczna platformówka i precyzyjne sterowanie sprawiają, że każda rozgrywka jest dynamiczna i satysfakcjonująca.

Poziomy są pięknie animowane, z niesamowitymi, szczegółowymi tłami i płynnymi ruchami postaci. Ścieżka dźwiękowa doskonale uzupełnia akcję, zapewniając energetyczne tło dla każdego poziomu.

Nasza ocena: Jako szczytowe osiągnięcie wśród platformówek akcji na Genesis, Shinobi III oferuje szybką, precyzyjną i imponującą wizualnie rozgrywkę ninja, która do dziś robi wrażenie.

8. Phantasy Star IV: Koniec tysiąclecia [Najlepsza klasyczna epicka gra RPG na Sega]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowe RPG Platformy Sega Genesis Rok wydania 1993 Twórca/twórcy Sega Średni czas gry 30–40 godzin

Najlepsze dla Graczy ceniących wciągającą fabułę i RPG skupione na postaciach

Phantasy Star IV: Koniec tysiąclecia jest powszechnie uznawana za szczytowe osiągnięcie serii Phantasy Star na konsoli Genesis. Wyruszysz w turową przygodę RPG, kierując drużyną bohaterów, których zadaniem jest ocalenie systemu gwiezdnego Algol przed zbliżającym się złem. Fabuła jest bogata w zwroty akcji, niezapomniane postacie i emocjonujące momenty, które nie ustępują współczesnym grom RPG.

Rozgrywka łączy strategiczną walkę turową, eksplorację miast i lochów oraz różnorodne zaklęcia i umiejętności, co czyni tę grę jedną z najlepszych pozycji wymagających myślenia taktycznego. Oprawa graficzna jest żywa i w pełni wykorzystuje możliwości sprzętu Genesis dzięki szczegółowym sprite’om postaci i środowiskom.

Porada od profesjonalisty Eksperymentuj z kombinacjami drużyn i strategiami magicznymi, aby pokonać trudniejszych przeciwników i odblokować ukryte elementy fabuły.

Siła tej gry leży w połączeniu wciągającej fabuły, strategicznej walki i dopracowanej grafiki, co wyróżnia ją na tle wielu współczesnych tytułów. Wielu chwali dialogi, interakcje między postaciami oraz wielowarstwową konstrukcję zadań.

Ścieżka dźwiękowa zawiera porywającą, pełną emocji muzykę, która wzbogaca tę epicką opowieść. Zarówno dla nowych graczy, jak i tych powracających, jest to jedna z najlepszych gier przygodowych, oferująca wiele godzin wciągającej rozgrywki RPG z wieloma sekretnymi zakończeniami i zadaniami pobocznymi do odkrycia.

Nasza ocena: „Phantasy Star IV””, będąca kwintesencją gier RPG na konsolę Genesis, łączy fabułę, strategię i oprawę graficzną, tworząc grę, w którą fani gatunku RPG po prostu muszą zagrać.

9. Sonic i Knuckles [Najlepsza gra na Genesis z innowacyjnym systemem namierzania]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma / Akcja Platformy Sega Genesis Rok wydania 1994 Twórca/twórcy Sega Średni czas gry 6–8 godzin

Najlepsze dla fanów Sonica i pomysłowej mechaniki rozgrywki

Gra „Sonic i Knuckles” zrewolucjonizowała świat gier na kartridżach dzięki innowacyjnej technologii „lock-on”, która pozwalała graczom podłączać ją do poprzednich tytułów z serii Sonic, aby odblokować nowe poziomy i dodatkowe wrażenia. Wciel się w rolę Sonica lub Knucklesa i przemierzaj dynamiczne poziomy pełne pierścieni, przeciwników i sekretów.

Poziomy w grze są rozległe, z wieloma trasami i ukrytymi obszarami, co zachęca do ponownego grania. Walka jest dopracowana, poruszanie się po platformach precyzyjne, a grafika jasna i dopracowana jak na tamte czasy. Bardzo podobała mi się funkcja „lock-on”, która rozszerza możliwości rozgrywki, dając graczom nowe sposoby na poznawanie świata Sonica i znacznie zwiększając wartość powtórnego grania.

Porada od profesjonalisty Spróbuj połączyć grę „Sonic 3” z „Sonic i Knuckles”, aby uzyskać dostęp do pełnej fabuły i ukrytych stref, co zapewni maksymalną przyjemność z rozgrywki.

Fani gier z Sonicem pokochają tę niezrównaną kombinację nostalgii i innowacji, a muzyka oraz projekt poziomów doskonale uzupełniają dynamiczną akcję. Niezależnie od tego, czy grasz w trybie solo, czy odkrywasz rozszerzoną zawartość odblokowaną za pomocą innych kartridżów, „Sonic i Knuckles” to pozycja, w którą po prostu trzeba zagrać.

Nasza ocena: „Sonic i Knuckles” to pomysłowa platformówka o wysokiej wartości powtórnego grania, oferująca zarówno klasyczną akcję w stylu Sonica, jak i rewolucyjne innowacje w zakresie kartridżów.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

10. Shining Force [Najlepsza taktyczna gra RPG na konsoli Sega Genesis]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG Platformy Sega Genesis Rok wydania 2013 (reedycja) Twórca/twórcy Sega Średni czas rozgrywki 20–30 godzin

Najlepsze dla Strategiczną, opartą na siatce walkę fantasy

Shining Force to klasyczna taktyczna gra RPG, łącząca wciągającą fabułę fantasy ze strategiczną walką opartą na siatce. Gracz kieruje grupą bohaterów, którzy wyruszają na misję ratowania swojego królestwa, wykorzystując pozycjonowanie, umiejętności postaci i planowanie taktyczne, aby pokonać wrogów.

Gra zebrała wysokie pochwały za uroczy styl graficzny i zapadające w pamięć postacie. System turowy jest wciągający i nagradza staranne planowanie oraz eksperymentowanie. Rozwój postaci i złożoność strategiczna mają prawdziwą głębię, co zachęca do krytycznego przemyślenia każdego ruchu.

Rada od profesjonalisty Starannie zbilansuj skład drużyny – połączenie postaci walczących w zwarciu, na odległość i posługujących się magią zapewnia maksymalną wszechstronność i ułatwia prowadzenie walk.

Połączenie fabuły, strategii i taktycznych bitew sprawia, że jest to satysfakcjonujące doświadczenie zarówno dla nowicjuszy, jak i weteranów.

Nasza ocena: „Shining Force” to pozycja obowiązkowa dla fanów gier strategicznych, oferująca w równym stopniu strategię, fabułę i wyzwania.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

11. Sonic & SEGA: All-Stars Racing [Najlepsza zabawa z szybkimi gokartami na konsoli Sega]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Wyścigi / Karty Platformy Sega Genesis (w ramach kolekcji retro) Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Sumo Digital / Sega Średni czas rozgrywki 10–15 godzin

Najlepsze dla Rywalizacyjną rozgrywkę wieloosobową i szybką zabawę

Gra „Sonic & SEGA: All-Stars Racing” łączy kultowe postacie z całego uniwersum SEGA w dynamicznej przygodzie z wyścigami gokartowymi i jest jedną z najlepszych obecnie dostępnych gier wyścigowych. Będziesz się świetnie bawić, ścigając się po pomysłowych torach, wykorzystując bonusy i unikalne umiejętności postaci, by uzyskać przewagę.

Gra łączy tradycyjną mechanikę wyścigów gokartowych z kreatywnymi elementami inspirowanymi seriami, z których pochodzą poszczególne postacie.

Porada od profesjonalisty Skup się na opanowaniu unikalnych umiejętności specjalnych każdej postaci – mogą one odwrócić losy wyścigu w zaciętych rywalizacjach.

Tory są dynamiczne i pełne barwnych efektów wizualnych, z licznymi skrótami, przeszkodami i niespodziankami, dzięki czemu każdy wyścig jest ekscytujący. Gra oferuje gwiazdorską obsadę i unikalne ruchy specjalne poszczególnych postaci – rywalizuj samodzielnie, przeciwko sztucznej inteligencji lub ze znajomymi w trybie wieloosobowym!

Nasza ocena: „Sonic & SEGA: All-Stars Racing” to gra wyścigowa pełna charakteru, oferująca niekończącą się zabawę dla fanów prędkości, rywalizacji i nostalgii za SEGĄ.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

12. Landstalker [Niesamowita izometryczna przygodowa gra RPG akcji na konsoli Sega]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Przygodowa Platformy Sega Genesis Rok wydania 1992 Twórca/twórcy Climax Entertainment / Sega Średni czas rozgrywki 12–18 godzin

Najlepsze dla Fani rozwiązywania zagadek, eksploracji i przygód

Landstalker to wyjątkowa izometryczna gra RPG akcji i jedna z najlepszych gier logicznych wszech czasów. Wcielamy się w rolę poszukiwacza skarbów Nigela, który przemierza rozległy świat pełen zagadek, lochów i pułapek.

Gracze angażują się w eksplorację, walkę i sprytne rozwiązywanie zagadek, odkrywając przy tym tajemnice i skarby. Ta perspektywa stanowi wyjątkowe wyzwanie i dodaje głębi światu gry.

Porada od profesjonalisty Zwracaj uwagę na wskazówki w otoczeniu i wykorzystuj perspektywę izometryczną do planowania skoków – wiele skarbów wymaga precyzyjnego poruszania się.

Osobiście nie mogłem się nacieszyć połączeniem w tej grze perspektywy izometrycznej, pełnych przygód zagadek i humoru. Gracze muszą ostrożnie pokonywać trudne skoki, unikać pułapek i odkrywać ukryte przedmioty, a wszystko to ciesząc się uroczą, kreskówkową grafiką i zapadającą w pamięć ścieżką dźwiękową. Landstalker, którego sednem jest eksploracja, nagradza ciekawość i sprytne myślenie.

Nasza ocena: Landstalker to wyjątkowa izometryczna gra RPG akcji, oferująca wymagające łamigłówki, wciągającą eksplorację oraz fantazyjny świat, który do dziś fascynuje.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

13. Crusader of Centy [Ukryty klejnot wśród gier akcji RPG]

Nasza ocena 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji Platformy Sega Genesis Rok wydania 1994 Twórca/twórcy Nextech / Sega Średni czas gry 8–12 godzin

Najlepsze dla Fanów przygód, eksploracji i uroczej grafiki

Crusader of Centy to dynamiczna gra RPG akcji, często porównywana do serii The Legend of Zelda. Gracze wcielają się w rolę młodego bohatera, który eksploruje barwny świat pełen zagadek, przeciwników i zadań. W grze występują zwierzęta towarzyszące, które zapewniają unikalne umiejętności, ułatwiające walkę i eksplorację.

Rada od profesjonalisty Wypróbuj różne zwierzęta towarzyszące – ich wyjątkowe zdolności mogą pomóc w rozwiązywaniu zagadek i pokonywaniu trudniejszych przeciwników.

Gra łączy w sobie uroczą grafikę, wciągającą fabułę oraz innowacyjny system towarzyszy, który nadaje bitwom głębię i wymiar strategiczny. Trudno nie pokochać odkrywania ukrytych przedmiotów, zmagania się z pomysłowymi labiryntami oraz eksperymentowania z różnymi zwierzęcymi partnerami, by pokonywać kolejne wyzwania.

Zabawna ścieżka dźwiękowa i dopracowane otoczenie jeszcze bardziej zanurzają graczy w tym pełnym fantazji świecie.

Nasza ocena: „Crusader of Centy”, ukryty klejnot w bibliotece gier na Genesis, oferuje wciągającą rozgrywkę w stylu JRPG, uroczą grafikę i pomysłową mechanikę.

14. Kid Chameleon [Najlepsza platformówka z transformacją na Sega Genesis]

Nasz wynik 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma Platformy Sega Genesis Rok wydania 1992 Twórca/twórcy Sega Średni czas gry 6–10 godzin

Najlepsze dla Graczy, którzy lubią kreatywne platformówki i eksplorację

Kid Chameleon to wyjątkowa gra platformowa, w której gracze mogą przemieniać się w wiele postaci, z których każda posiada unikalne umiejętności. Gra oferuje ponad 100 poziomów z wymagającymi sekcjami platformowymi, ukrytymi ścieżkami i pomysłowymi projektami poziomów. Gracze muszą dostosowywać się do przeszkód i przeciwników, mądrze wykorzystując swoje przemiany.

Porada od profesjonalisty Strategicznie wykorzystuj odpowiednią przemianę na każdym poziomie, aby odblokować ukryte obszary i ułatwić sobie pokonywanie trudnych fragmentów.

Gra oferuje rozgrywkę opartą na przemianach, która zachęca do eksperymentowania i urozmaica wrażenia z platformówki. Od rycerzy i robotów po ninja i czarodziejów – każda postać oferuje nowy sposób na eksplorację i pokonywanie wyzwań. Gra zawiera również zapadające w pamięć walki z bossami oraz pomysłowe układy poziomów.

Nasza ocena: „Kid Chameleon” to kreatywna, wciągająca platformówka z mechaniką przemian, zapewniająca niekończącą się zabawę i chęć do ponownego grania.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

15. Vectorman [Potęga gier platformowych na konsoli Sega]

Nasza ocena 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma / Akcja Platformy Sega Genesis Rok wydania 1995 Twórca/twórcy BlueSky Software / Sega Średni czas rozgrywki 5–8 godzin

Najlepsze dla Fanów platformówek o oszałamiającej grafice i dynamicznej rozgrywce

Vectorman to imponująca wizualnie platformówka, która w pełni wykorzystała możliwości sprzętu Genesis dzięki świetnej grafice i wstępnie renderowanym sprite'om 3D. Gracze sterują Vectormanem, robotem-bohaterem walczącym z hordami wrogów na pięknie zaprojektowanych poziomach. Rozgrywka łączy w sobie szybką akcję, precyzyjne skakanie po platformach oraz kreatywne wyzwania związane z otoczeniem.

Porada od profesjonalisty Eksperymentuj z bronią Vectormana, aby zadawać jak największe obrażenia konkretnym typom wrogów i odkrywać ukryte sekrety na poziomach.

Dzięki oprawie graficznej i pomysłowym układom poziomów każdy etap wydaje się świeży i wciągający. Futurystyczna ścieżka dźwiękowa i płynne animacje, które wzbogacają wrażenia z gry, sprawią, że nie będziesz mógł się od niej oderwać.

Omijaj przeszkody, pokonuj wrogów i wykorzystuj umiejętności Vectormana, aby posuwać się naprzód w tym oszałamiającym wizualnie świecie.

Nasza opinia: „Vectorman” to wyróżniająca się platformówka z późnego okresu konsoli Genesis, oferująca wspaniałą oprawę graficzną, precyzyjne sterowanie i wciągającą akcję, która nadal wydaje się nowoczesna.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

16. Mortal Kombat II [Kultowa klasyka gier walki, lepsza niż wersja na SNES]

Nasza ocena 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Walka Platformy Sega Genesis Rok wydania 1993 Twórca/twórcy Midway / Acclaim Średni czas rozgrywki 5–10 godzin

Najlepsze dla Miłośników gier walki i rozgrywek turniejowych

Wersja gry „Mortal Kombat II” na konsolę Sega Genesis jest uważana za lepszą od wydania na SNES. To przełomowa gra walki, która zdefiniowała ten gatunek w latach 90. i jest jedną z najlepszych gier walki, jakie kiedykolwiek powstały.

Gracze wybierają spośród różnorodnej listy postaci, z których każda posiada unikalne ruchy i fatality, walcząc w pojedynkach jeden na jednego, by zostać najlepszym wojownikiem. Szybka akcja, charakterystyczna brutalność oraz kultowe ruchy kończące sprawiły, że gra zapadła w pamięć.

Porada od profesjonalisty Poćwicz kombinacje ciosów i fatality każdej postaci, aby zyskać przewagę w trybie versus i odblokować tajne techniki.

Gracze muszą opanować kombinacje ciosów, odkrywać ukryte ruchy i strategicznie kontruować przeciwników. Cyfrowa grafika i intensywna ścieżka dźwiękowa jeszcze bardziej zanurzają graczy w brutalnej, rywalizacyjnej atmosferze. Tryb wieloosobowy pozwala na intensywne pojedynki ze znajomymi, co dodatkowo zwiększa jej trwałą atrakcyjność.

Nasza ocena: „Mortal Kombat II” to klasyk wśród gier walki – próba firmy Sega połączenia brutalnej akcji, niezapomnianych postaci i rywalizacyjnej rozgrywki – która do dziś ekscytuje fanów.

17. NBA Jam [Przesadzona gra zręcznościowa o koszykówce na konsoli Sega]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Sport / Zręcznościowa Platformy Sega Genesis Rok wydania 1993 Twórca/twórcy Midway / Acclaim Średni czas rozgrywki 5–8 godzin

Najlepsze dla Gry sportowe w stylu arcade i zabawę w trybie wieloosobowym

NBA Jam to legendarna zręcznościowa gra koszykarska, w której rozgrywane są dynamiczne, pełne przesady mecze dwa na dwa. Gracze wykonują wsady, kombinacje i niesamowite akrobacje, które przeczą prawom fizyki, a wszystko to przy akompaniamencie chwytliwej, energetycznej ścieżki dźwiękowej. Przesadzony styl gry zapewnia niezwykle zabawne i rywalizacyjne wrażenia, które są równie przyjemne jak w dzisiejszych zręcznościowych grach sportowych.

Porada od profesjonalisty Eksperymentuj z kodami, aby odblokować ukrytych graczy i specjalne ruchy, które zapewnią jeszcze więcej emocji w stylu gier zręcznościowych.

Trudno nie dać się porwać chaotycznej rozgrywce i zapadającym w pamięć powiedzonkom. Każdy mecz jest nieprzewidywalny, a wybuchowe wsady, bonusy i tajne kody zwiększają chęć do ponownego grania. Kolorowi, animowani gracze i responsywne sterowanie sprawiają, że każda rozgrywka jest intensywna i ekscytująca.

Tryb wieloosobowy pozwala przyjaciołom rywalizować ze sobą w bezpośrednich pojedynkach, zapewniając niezliczone godziny zabawy w stylu gier zręcznościowych w jednej z najlepszych gier koszykarskich wszech czasów.

Nasza ocena: „NBA Jam” to klasyk wśród gier sportowych w stylu arcade, oferujący szaloną, pełną energii akcję koszykarską, która pozostaje pozycją obowiązkową dla fanów zabawy i chaosu.

18. Contra: Hard Corps [Najlepsza strzelanka typu „run-and-gun” w serii Contra]

Nasza ocena 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Run-and-Gun / Akcja Platformy Sega Genesis Rok wydania 1994 Twórca/twórcy Konami Średni czas gry 6–10 godzin

Najlepsze dla Zapaleni fani gier akcji i strzelanek

„Contra: Hard Corps” to wymagająca strzelanka typu „run-and-gun”, charakteryzująca się intensywną akcją, rozgałęzioną fabułą i wieloma grywalnymi postaciami. Gracze walczą z falami przeciwników, unikają zagrożeń i pokonują potężnych bossów, przemierzając różnorodne, dynamiczne poziomy. Precyzja i szybki refleks mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.

Porada od profesjonalisty Zmieniaj postacie w trakcie rozgrywki, aby skuteczniej radzić sobie z konkretnymi poziomami – każda postać dysponuje unikalną bronią i umiejętnościami dostosowanymi do różnych wyzwań.

Połączenie wielu grywalnych postaci i rozgałęzionych ścieżek fabularnych zapewnia urozmaiconą rozgrywkę i wysoką powtarzalność. Precyzyjne sterowanie, potężne uzbrojenie i wysoki poziom trudności sprawiają, że gra jest satysfakcjonującym doświadczeniem dla oddanych graczy. Grafika i ścieżka dźwiękowa stanowią kwintesencję 16-bitowych gier akcji.

Nasza ocena: „Contra: Hard Corps” to wymagająca i ekscytująca strzelanka, oferująca nieustanną akcję, wiele ścieżek fabularnych oraz klasyczne emocje związane z grą typu „run-and-gun”.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE CONTRA GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

19. Pakiet strategiczny SEGA [Klasyczna kolekcja gier strategicznych, którą warto sprawdzić]

Nasz wynik 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia / Kolekcjonowanie Platformy PC / Cyfrowa Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Sega Średni czas gry 20–30 godzin

Najlepsze dla Miłośników gier strategicznych i kolekcjonerów gier retro

Pakiet strategiczny SEGA to cyfrowa kolekcja klasycznych gier strategicznych firmy SEGA, oferująca graczom wygodny sposób na cieszenie się wieloma tytułami w jednym pakiecie. Od taktycznych gier RPG po najlepsze gry strategiczne – kolekcja zapewnia różnorodne wrażenia z rozgrywki, zakorzenione w dziedzictwie firmy SEGA.

Porada od profesjonalisty Zacznij od najłatwiejszej gry w pakiecie, aby zapoznać się ze sterowaniem, zanim zmierzysz się z bardziej złożonymi tytułami.

Ciesz się niezrównaną dostępnością i odkrywaj liczne gry strategiczne bez konieczności szukania poszczególnych tytułów. Każda gra oferuje własne wyzwania, mechanikę rozgrywki i historyczny urok, a nowoczesne, cyfrowe udogodnienia zapewniają łatwą rozgrywkę.

Miłośnicy rozgrywki taktycznej i strategicznej z pewnością docenią głębię i różnorodność tego pakietu.

Nasza ocena: Pakiet Pakiet strategiczny SEGA, niezbędny dla miłośników gier strategicznych i graczy ceniących styl retro, zapewnia wiele godzin przemyślanej rozgrywki i nostalgii związanej z marką SEGA.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

20. Klasyki SEGA Genesis [Najlepsza kolekcja gier retro na Sega]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Kompilacja / Retro Platformy PC, Xbox Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Sega Średni czas gry ponad 50 godzin

Najlepsze dla Miłośników gier retro i kompleksowej rozrywki

Klasyki SEGA Genesis to najbardziej kompleksowa dostępna cyfrowa kolekcja gier na konsolę Sega Genesis. Zawiera setki tytułów z różnych gatunków, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się najlepszymi pozycjami z biblioteki Genesis, korzystając z nowoczesnych funkcji, takich jak zapis stanu gry, cofanie rozgrywki oraz internetowe tabele wyników.

Porada od profesjonalisty Skorzystaj z funkcji zapisywania stanu gry i cofania, aby bez frustracji eksperymentować z trudnymi fragmentami i odkrywać ukryte sekrety.

Znajdziesz tu ogromny wybór – klasyczne platformówki, gry RPG, strzelanki i wiele innych, a wszystko to w jednym wygodnym pakiecie. Gracze spragnieni nostalgii mogą powrócić do starych ulubionych tytułów i odkrywać je na nowo, podczas gdy nowicjusze mogą poznać historię gier na Sega Genesis dzięki nowoczesnym ulepszeniom. Dopracowany interfejs i dodatkowe funkcje sprawiają, że rozgrywka jest płynna i przystępna.

Nasza ocena: „Klasyki SEGA Genesis” to najlepsza kolekcja gier na Genesis, zapewniająca niekończącą się retro zabawę, nowoczesne udogodnienia i prawdziwe uczczenie dziedzictwa firmy SEGA.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Moja ogólna ocena

Najlepszy punkt wyjścia do gier na Sega Genesis w dzisiejszych czasach? To naprawdę zależy od tego, w co lubisz grać, ale wybrałem kilka największych klasyków, które nadal się sprawdzają:

Dla miłośników prędkości → „Sonic the Hedgehog 2” ”. Dreszczyk emocji związany z pędzeniem przez pętle, kolorowe światy i debiut Tailsa sprawiły, że gra stała się natychmiastowym hitem. Zawsze wracam do niej, by ponownie poczuć ten przypływ prędkości i precyzji.

”. Dreszczyk emocji związany z pędzeniem przez pętle, kolorowe światy i debiut Tailsa sprawiły, że gra stała się natychmiastowym hitem. Zawsze wracam do niej, by ponownie poczuć ten przypływ prędkości i precyzji. Dla miłośników gier RPG → Phantasy Star IV: Koniec tysiąclecia . Fabuła wciąga, a turowy system walki daje ogromną satysfakcję. Gra pokazuje konsolę Genesis u szczytu jej możliwości narracyjnych.

. Fabuła wciąga, a turowy system walki daje ogromną satysfakcję. Gra pokazuje konsolę Genesis u szczytu jej możliwości narracyjnych. Dla fanów platformówek akcji → Gunstar Heroes . Broń jest pomysłowa, eksplozje nie ustają, a tempo gry trzyma cię w napięciu. To chaotyczna zabawa, która do dziś potrafi zaskoczyć.

. Broń jest pomysłowa, eksplozje nie ustają, a tempo gry trzyma cię w napięciu. To chaotyczna zabawa, która do dziś potrafi zaskoczyć. Dla entuzjastów gier typu beat ’em up → Streets of Rage 2 . Wszystko, co oferuje ta gra, sprawia, że każda walka to świetna zabawa. Można spędzić wiele godzin po prostu na odkrywaniu jej poziomów z przyjacielem.

. Wszystko, co oferuje ta gra, sprawia, że każda walka to świetna zabawa. Można spędzić wiele godzin po prostu na odkrywaniu jej poziomów z przyjacielem. Dla tych, którzy chcą mieć pełną kolekcję → Klasyki SEGA Genesis. Znajdziesz tu mnóstwo hitów w jednym miejscu, a do tego nowoczesne udogodnienia, takie jak zapisywanie stanu gry i cofanie. To idealny sposób, by zanurzyć się w legendarnej erze bez utraty postępów.

Podsumowując, te propozycje zaspokoją każdy styl gry. Od szybkich platformówek po rozbudowane gry RPG i kompilacje taktyczne – każdy znajdzie tu coś do odkrycia, czym może się cieszyć i do czego może wracać, gdy tylko zechce poczuć smak klasycznej Sega.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra na konsolę Sega Genesis?

Najlepszą grą na Sega Genesis jest „Sonic the Hedgehog 2””. Jej dynamiczna rozgrywka, kolorowe światy i pojawienie się postaci Tails sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa. Nawet dzisiaj szybkość, projekt poziomów i precyzja sprawiają, że gra jest ekscytująca i naprawdę dobra zarówno dla nowicjuszy, jak i wieloletnich fanów.

Jak inaczej nazywa się Sega Genesis?

Poza Ameryką Północną konsola Sega Genesis znana jest również pod nazwą Sega Mega Drive. Obie nazwy odnoszą się do tej samej konsoli, która na początku lat 90. stała się kultowa dzięki zróżnicowanej bibliotece gier i innowacyjnej rozgrywce.

Co jest lepsze, SNES czy Genesis?

Genesis jest lepsze od SNES, jeśli lubisz szybką akcję i gry w stylu arcade. Jej platformówki, strzelanki i tytuły sportowe dają więcej emocji i utrzymują tempo rozgrywki, co sprawia, że jest to konsola idealna do energicznej rozgrywki.

Czy nadal produkuje się gry na Sega Genesis?

Nie, firma Sega nie produkuje już oryginalnych kartridżów do Genesis. Jednak wiele klasyków jest dostępnych w wersji cyfrowej w ramach kolekcji takich jak Klasyki SEGA Genesis, na minikonsolach lub platformach emulacyjnych w stylu retro.

Jaka była ostatnia gra na Genesis?

Ostatnią oficjalnie wydaną grą na konsolę Sega Genesis jest „Frogger” (1998, wydawca: Majesco), choć w niektórych regionach pojawiły się jeszcze inne późniejsze tytuły. W tym czasie konsola została już w dużej mierze wycofana z rynku na rzecz nowszych systemów.

Jak dziś grać w gry na Sega Genesis?

W gry na Genesis można grać dzięki cyfrowym kolekcjom, takim jak SEGAGenesis Classics, minikonsolom, emulatorom lub retro konsolom przenośnym. Wiele tytułów jest również dostępnych na PC, nowoczesnych konsolach i platformach streamingowych, co pozwala zachować wrażenia z gry przy zachowaniu nowoczesnych udogodnień.