Les 20 meilleurs jeux classiques de la Sega Genesis à découvrir en 2026

Les meilleurs jeux de la Sega Genesis vous ouvrent une fenêtre sur un âge d'or marqué par l'innovation et le style . Cette console légendaire propose des jeux qui ont non seulement contribué à définir l'univers du jeu vidéo, mais qui offrent encore aujourd'hui certaines des expériences les plus stimulantes et les plus addictives.

Avec un catalogue couvrant les jeux d’action, les RPG, les jeux de plateforme et les beat-'em-up, Sega a contribué à façonner le jeu vidéo moderne.

Dans cet article, je vais vous présenter les meilleurs jeux d’action au rythme effréné, aux scénarios riches et aux énigmes qui vous feront réfléchir que la Sega Genesis a à offrir. Prêts à découvrir quelques classiques intemporels ? Poursuivez votre lecture pour tout savoir sur certains des plus grands jeux de tous les temps. C’est parti !

Notre sélection des meilleurs jeux Sega Genesis

Si les 20 jeux de cette liste sont tous emblématiques, trois d’entre eux se distinguent particulièrement par leur scénario, leurs innovations en matière de gameplay et leur influence durable.

Sonic the Hedgehog 2 (1992) – Ce jeu a défini l’expérience Sega grâce à un jeu de plateforme ultra-rapide, à l’introduction de Tails, l’acolyte préféré des fans, et à la manœuvre révolutionnaire du « Spin Dash ». Streets of Rage 2 (1992) – Largement considéré comme l’un des meilleurs jeux de combat en masse de tous les temps, il allie des combats fluides, des personnages variés et une bande-son inoubliable. Castlevania : Bloodlines (1994) – Plus sombre, plus mature et visuellement saisissant, cet opus de la série Castlevania propose des chemins qui se ramifient, une conception de niveaux créative et une action intense.

Ces sélections phares montrent à quel point les jeux Sega Genesis peuvent être divertissants. Continuez à faire défiler la page pour découvrir notre liste complète de jeux incontournables et découvrez pourquoi vous devriez y jouer dès aujourd’hui.

1. Sonic the Hedgehog 2 [Le meilleur jeu Sega Genesis pour la vitesse, les pirouettes et le chaos]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme / Action Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1992 Créateur(s) Sega Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures

Idéal pour Un jeu de plateforme au rythme effréné et l’action emblématique de Sonic

Sonic the Hedgehog 2 est le jeu qui a véritablement marqué l’ère de la Genesis et est souvent considéré comme le meilleur jeu de cette console. Les joueurs incarnent Sonic alors qu’il parcourt à toute vitesse des niveaux colorés et minutieusement conçus, en collectant des anneaux, en vainquant des ennemis et en jouant contre la montre.

Le jeu a introduit l’acolyte bien-aimé, Tails, qui peut désormais suivre Sonic en mode coopératif, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire de stratégie et de plaisir. Les niveaux se distinguent visuellement les uns des autres, allant de collines verdoyantes à des zones industrielles remplies d’engrenages, de pointes et d’obstacles complexes.

Ce qui fait vraiment la différence, c’est le gameplay lui-même : Sonic 2 a perfectionné la sensation de vitesse, offrant aux joueurs des sensations fortes qu’aucun autre jeu de plateforme de l’époque ne pouvait égaler. La manœuvre révolutionnaire du « Spin Dash » a permis un gameplay dynamique, vous permettant de foncer sur les ennemis et les obstacles avec un impact très satisfaisant. C’est véritablement l’un des meilleurs jeux Sonic auxquels j’ai jamais joué.

Conseil de pro Explorez chaque niveau dans les moindres détails : des chemins secrets et des émeraudes du chaos cachées récompensent une observation attentive et la maîtrise du Spin Dash.

Chaque boucle, chaque ressort et chaque pente en zigzag sont conçus pour pousser vos réflexes et votre sens du timing à l’extrême, vous offrant ainsi une expérience exaltante.

Les joueurs ne tarissent toujours pas d’éloges sur la bande-son du jeu, dont les morceaux énergiques accompagnent à la perfection le rythme de l’action. Que vous le redécouvriez par nostalgie ou que vous y jouiez pour la première fois, Sonic 2 offre une véritable leçon de maître en matière de conception de jeux de plateforme, qui reste intemporelle. Ne passez pas à côté !

Mon verdict : Titre incontournable de la Genesis, Sonic the Hedgehog 2 est rapide, amusant et addictif. C’est l’un des jeux de plateforme incontournables pour tous ceux qui souhaitent goûter à la magie classique de Sega.

2. Streets of Rage 2 [Le meilleur jeu Sega pour un beat 'em up exceptionnel]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de combat / Action Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1992 Créateur(s) Sega Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures

Idéal pour Les combats coopératifs et les affrontements rétro emblématiques

Considéré comme l’un des meilleurs jeux de la Sega Genesis, Streets of Rage 2 reste la référence en matière de jeux de combat. Vous incarnez Axel, Blaze et leurs amis pour vous frayer un chemin à travers les bas-fonds d’une ville sombre et illuminée par les néons.

Les combats sont rapides, fluides et gratifiants, combinant coups de poing, coups de pied, projections et coups spéciaux avec une variété d’armes disséminées à travers les niveaux. Chaque personnage dispose de capacités uniques, telles que « Dragon Smash », « Thunder Force » et « Cyclone Kick », ce qui ajoute de la profondeur et une grande rejouabilité au jeu.

La version Genesis de Streets of Rage 2 rend parfaitement compte du chaos urbain du début des années 90, avec des décors animés riches en détails, allant des ruelles sombres aux affrontements sur les toits. Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est la bande-son : les rythmes électroniques de Yuzo Koshiro offrent une toile de fond qui fait monter l’adrénaline et s’accorde parfaitement avec les combats effrénés.

Les niveaux regorgent d’ennemis variés et de surprises. Croyez-moi, enchaîner les combos et esquiver les attaques vous tiendra en haleine.

Conseil de pro Faites équipe avec un ami pour débloquer des combos cachés et tester différentes combinaisons de personnages : la synergie en mode coopératif peut renverser la situation face à des ennemis plus coriaces.

Streets of Rage 2 est bien plus qu’un simple jeu exceptionnel ; il offre un équilibre parfait entre défi et plaisir, procurant à la fois une touche de nostalgie aux joueurs chevronnés et un point d’entrée accessible aux nouveaux venus. Son gameplay coopératif, sa musique mémorable et ses commandes précises en font un jeu absolument intemporel.

Mon verdict : Véritable référence parmi les beat’em up rétro, Streets of Rage 2 offre des combats stylés, une musique mémorable et un plaisir sans fin pour les fans de jeux d’action classiques.

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3. Castlevania : Bloodlines [Meilleur jeu Sega pour l’horreur gothique en mouvement]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'action-plateforme / Horreur gothique Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1994 Développeur(s) Konami Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures

Idéal pour Une action sombre et trépidante avec des chemins qui se ramifient

Castlevania : Bloodlines est un jeu phare de la Genesis, qui se distingue par son action trépidante et son ambiance gothique. Les joueurs parcourent l’Europe en incarnant l’un des deux chasseurs de vampires, affrontant des hordes de monstres, des boss effrayants et l’ombre de Dracula lui-même.

Le jeu allie un gameplay de plateforme classique à des combats fluides, des mécanismes de fouet et de la magie, ce qui rend chaque affrontement dynamique et intense. Les niveaux sont visuellement saisissants, mêlant architecture gothique, châteaux hantés et forêts inquiétantes qui plongent les joueurs dans un univers glaçant. Bloodlines a introduit des chemins à embranchements et des fins multiples, ce qui lui confère une profondeur rarement vue dans les jeux de plateforme de l’époque.

Il se caractérise par un gameplay rapide et implacable, accompagné d’une bande-son envoûtante qui intensifie chaque saut, chaque balancement et chaque combat de boss.

Conseil de pro Testez les deux personnages : chacun offre des atouts et des styles de jeu différents qui peuvent radicalement changer votre approche face aux ennemis et lors de l’exploration.

Vous serez récompensé si vous maîtrisez le timing, si vous esquivez les attaques des ennemis et si vous explorez les zones cachées à la recherche d’améliorations. Le rythme du jeu et son ambiance en font un lien parfait entre les titres traditionnels de Castlevania et la narration expérimentale des opus plus récents.

Mon verdict : Castlevania : Bloodlines est un chef-d’œuvre gothique sur Genesis, proposant une action trépidante, des chemins qui se ramifient et une atmosphère inoubliable. Les amateurs de jeux de plateforme comme les fans d’horreur y trouveront leur compte.

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4. Beyond Oasis [Meilleure aventure élémentaire sur Sega Genesis]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1994 Créateur(s) Sega Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures

Idéal pour L'exploration, les combats élémentaires et l'aventure scénarisée

Beyond Oasis est l’un des meilleurs jeux d’action-RPG et un clone de Zelda de premier ordre, alliant exploration, combat et un scénario magique dans un univers visuellement saisissant. Vous incarnez le prince Ali, doté d’un bras doré mystique capable d’invoquer des esprits élémentaires pour vous aider au combat. Du feu à l’eau en passant par l’air, ces esprits vous confèrent des capacités uniques qui transforment les combats et la résolution d’énigmes.

L’univers est magnifiquement détaillé, avec des forêts luxuriantes, des donjons et des villes qui invitent à l’exploration. Les combats sont rapides et captivants, alliant le maniement de l’épée à une utilisation astucieuse des pouvoirs élémentaires.

Conseil de pro Utilisez les esprits élémentaires de manière stratégique au combat : en les combinant avec l’environnement, vous pouvez créer de puissants effets en chaîne contre vos ennemis.

Le récit est riche, offrant un équilibre entre un parcours héroïque, des PNJ mémorables, des quêtes secondaires et des trésors cachés. J’ai adoré le système d’invocation du jeu : aucune bataille ne se ressemble, et les joueurs sont constamment encouragés à expérimenter différentes combinaisons d’esprits.

Les amateurs de jeux de rôle d'action ne doivent pas manquer *Monster World IV*, un titre peu connu mais brillant qui vient enrichir le catalogue.

Mon verdict : jeu de rôle d’action hors du commun sur Genesis, Beyond Oasis offre une aventure, de la stratégie et des combats magiques qui plongent les joueurs au cœur de l’action.

5. Gunstar Heroes [Le meilleur jeu de tir et de course explosif sur Sega]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Run-and-Gun / Action Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1993 Créateur(s) 6 à 8 heures Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures

Idéal pour Une action trépidante et un gameplay coopératif chaotique

Gunstar Heroes est un jeu de tir frénétique de type « run-and-gun » proposant un gameplay explosif qui vous donnera envie d’y rejouer encore et encore. Vous choisirez entre deux héros et vous vous frayerez un chemin à travers des niveaux extrêmement inventifs, regorgeant de vagues d’ennemis, d’obstacles et de combats épiques contre des boss.

Le système de combat du jeu est rapide, fluide et personnalisable à l’infini : vous pouvez combiner différentes armes pour obtenir des effets uniques, tout en tirant dans plusieurs directions. Le mode coopératif amplifie le chaos et le plaisir, permettant à deux joueurs d’expérimenter ensemble différentes armes et stratégies.

Conseil de pro Testez dès le début différentes combinaisons d’armes : certaines associations produisent des effets dévastateurs qui rendent les combats contre les boss bien plus faciles à gérer.

Les niveaux sont visuellement audacieux et dynamiques, avec des environnements créatifs allant des usines en feu aux forteresses flottantes. Le jeu propose une action non-stop et une conception de niveaux inventive, où des surprises vous attendent à chaque coin de rue.

La bande-son est très énergique et s’accorde parfaitement au rythme et à l’intensité de chaque niveau. Si vous aimez les jeux de plateforme bourrés d’action, Les aventures de Rocket Knight et Dynamite Headdy valent tous deux le détour, tout comme Gunstar Heroes.

Mon verdict : Incontournable pour les amateurs d’action, Gunstar Heroes offre un gameplay rapide et explosif, une conception inventive et une rejouabilité infinie.

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6. ToeJam & Earl [L’aventure roguelike la plus funky sur Sega]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Roguelike / Aventure Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1991 Créateur(s) Johnson Voorsanger Productions Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures

Idéal pour L'exploration, le jeu coopératif et l'humour décalé

ToeJam & Earl est une expérience roguelike unique et décalée dans laquelle les joueurs incarnent deux rappeurs extraterrestres échoués sur Terre. Le jeu allie une exploration en vue de dessus à un humour décalé, des niveaux générés aléatoirement et un gameplay coopératif. Les joueurs partent à la recherche de pièces de vaisseau spatial pour s'échapper de la Terre, rencontrant au passage des ennemis farfelus, des cadeaux cachés et des événements aléatoires.

Conseil de pro Jouez avec un ami en mode coopératif : le travail d’équipe facilite la progression dans les niveaux générés aléatoirement et maximise le plaisir.

Tout son charme réside dans le mélange entre un gameplay décontracté et des mécanismes de roguelike exigeants. Les niveaux sont générés de manière procédurale, ce qui garantit une expérience toujours nouvelle à chaque partie. Les joueurs collectent des bonus, débloquent de nouvelles capacités et explorent des environnements étranges et colorés, regorgeant de détails fantaisistes.

L'exploration libre et sans limites du jeu s'accompagne d'une bande-son funky qui s'accorde parfaitement avec son esthétique ludique, pour offrir l'une des meilleures expériences de roguelike disponibles.

Mon verdict : Roguelike délicieusement décalé, ToeJam & Earl offre humour, exploration et un gameplay rejouable à l’infini. Parfait pour les amateurs d’aventures insolites.

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7. Shinobi III : Le Retour du Maître Ninja [Une véritable leçon de maître en matière d’action ninja sur consoles rétro]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'action et de plateforme Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1993 Créateur(s) Sega Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures

Idéal pour Une action ninja trépidante et un jeu de plates-formes acrobatique

Shinobi III : Le retour du maître ninja est un jeu de plates-formes et d’action visuellement époustouflant qui porte à son apogée l’art du gameplay ninja. Les joueurs incarnent Joe Musashi et doivent progresser à travers des niveaux périlleux regorgeant d’ennemis, de pièges et de boss. Le jeu met l’accent sur la fluidité des mouvements, la précision du timing et les prouesses acrobatiques, créant ainsi une sensation exaltante de vitesse et de maîtrise.

Conseil de pro Maîtrisez dès le début les techniques de sprint et de saut mural : ces mouvements sont indispensables pour franchir les passages difficiles et découvrir des chemins secrets.

Le combat combine des attaques au corps à corps, des shurikens et des techniques de ninjutsu, permettant aux joueurs de s’adapter à divers types d’ennemis. La vitesse du jeu, les phases de plateforme acrobatiques et les commandes précises rendent chaque partie dynamique et gratifiante.

Les niveaux sont magnifiquement animés, avec des arrière-plans incroyables et détaillés ainsi que des mouvements de personnages fluides. La bande-son accompagne parfaitement l’action, offrant une toile de fond énergique à chaque niveau.

Mon verdict : Véritable référence parmi les jeux de plates-formes d’action sur Genesis, Shinobi III offre un gameplay ninja rapide, précis et visuellement impressionnant qui séduit encore aujourd’hui.

8. Phantasy Star IV : La fin du millénaire [Le meilleur RPG épique classique sur Sega]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG au tour par tour Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1993 Créateur(s) Sega Durée moyenne de jeu 30 à 40 heures

Idéal pour Une histoire riche et une expérience de RPG axée sur les personnages

Phantasy Star IV : La fin du millénaire est largement considéré comme le summum de la série Phantasy Star sur Genesis. Vous vous lancerez dans une aventure de jeu de rôle au tour par tour, aux commandes d’un groupe de héros chargés de sauver le système stellaire d’Algol d’un mal imminent. L’histoire regorge de rebondissements, de personnages mémorables et de moments émouvants qui n’ont rien à envier aux jeux de rôle modernes.

Le gameplay allie des combats stratégiques au tour par tour, l’exploration de villes et de donjons, ainsi qu’une variété de sorts et de capacités qui en font l’un des meilleurs jeux pour développer votre esprit tactique. Le graphisme est éclatant et repousse les limites du matériel de la Genesis grâce à des sprites de personnages et des environnements très détaillés.

Conseil de pro Expérimentez différentes combinaisons de groupes et stratégies magiques pour venir à bout d’ennemis plus coriaces et débloquer des éléments cachés de l’histoire.

Sa force réside dans la combinaison d’une histoire captivante, de combats stratégiques et d’un graphisme soigné qui le place au-dessus de nombreux titres contemporains. Beaucoup saluent les dialogues, les interactions entre les personnages et la conception des quêtes à plusieurs niveaux.

La bande originale propose une musique grandiose et émouvante qui met en valeur ce récit épique. Que vous soyez novice ou joueur chevronné, c’est l’un des meilleurs jeux d’aventure, offrant des heures de jeu RPG captivant avec de multiples fins secrètes et quêtes secondaires à découvri r.

Mon verdict : Véritable référence du genre RPG sur Genesis, Phantasy Star IV allie histoire, stratégie et mise en scène pour offrir une expérience incontournable aux amateurs de jeux de rôle.

9. Sonic & Knuckles [Meilleur jeu Genesis doté de l’innovation « Lock-On »]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme / Action Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1994 Créateur(s) Sega Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures

Idéal pour Les fans de Sonic et les amateurs de mécanismes de jeu innovants

Sonic & Knuckles a révolutionné le monde des jeux sur cartouche grâce à sa technologie innovante de « lock-on », qui permettait aux joueurs de le connecter à des titres Sonic précédents pour débloquer de nouveaux niveaux et de nouvelles expériences. Incarnez Sonic ou Knuckles et parcourez des niveaux au rythme effréné, regorgeant d’anneaux, d’ennemis et de secrets.

Les niveaux du jeu sont vastes, avec de multiples itinéraires et des zones cachées qui favorisent la rejouabilité. Les combats sont peaufinés, les phases de plateforme sont précises et les graphismes sont lumineux et soignés pour l’époque. J’ai adoré la fonctionnalité « lock-on », qui élargit les possibilités de jeu, vous offrant de nouvelles façons de découvrir l’univers de Sonic et augmentant considérablement la rejouabilité.

Conseil de pro Essayez de connecter Sonic 3 à Sonic & Knuckles pour accéder à l’histoire complète et aux zones cachées, et profiter ainsi pleinement du jeu.

Les fans des jeux Sonic adoreront cette combinaison imbattable de nostalgie et d’innovation, où la musique et la conception des niveaux complètent parfaitement l’action trépidante. Que ce soit en solo ou en explorant le contenu supplémentaire débloqué via d’autres cartouches, Sonic & Knuckles est un véritable incontournable.

Mon verdict : Jeu de plateforme inventif offrant une grande rejouabilité, Sonic & Knuckles propose à la fois l’action classique de Sonic et une innovation révolutionnaire en matière de cartouches.

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10. Shining Force [L'un des meilleurs jeux de rôle tactiques sur Sega Genesis]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG tactique Plateformes Sega Genesis Année de sortie 2013 (réédition) Créateur(s) Sega Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures

Idéal pour Combats fantastiques stratégiques sur grille

Shining Force est un RPG tactique classique qui allie une histoire fantastique captivante à des combats stratégiques sur grille. Vous incarnez un groupe de héros partis en quête pour sauver leur royaume, en tirant parti du positionnement, des capacités des personnages et de la planification tactique pour vaincre vos ennemis.

Le jeu a été largement salué pour son style graphique charmant et ses personnages mémorables. Le système au tour par tour est captivant et récompense une planification minutieuse ainsi que l’expérimentation. La progression des personnages et la complexité stratégique présentent une réelle profondeur, ce qui vous encourage à réfléchir de manière critique à chaque coup.

Conseil de pro Équilibrez soigneusement votre équipe : en combinant des personnages de mêlée, à distance et des lanceurs de sorts, vous optimisez votre polyvalence et rendez les combats plus faciles à gérer.

La combinaison entre scénario, stratégie et combats tactiques en fait une expérience enrichissante tant pour les débutants que pour les vétérans.

Mon verdict : jeu incontournable pour les amateurs de jeux de stratégie, Shining Force offre à parts égales stratégie, scénario et défis.

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11. Sonic & SEGA : All-Stars Racing [Le meilleur jeu de karting à grande vitesse sur Sega]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Course / Kart Plateformes Sega Genesis (via Retro Collections) Année de sortie 2010 Développeur(s) Sumo Digital / Sega Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures

Idéal pour Multijoueur compétitif et divertissement à grande vitesse

« Sonic & SEGA : All-Stars Racing » rassemble des personnages emblématiques de tout l’univers SEGA dans une aventure de karting trépidante et figure parmi les meilleurs jeux de course du moment. Vous prendrez plaisir à courir sur des circuits imaginatifs, en utilisant des bonus et les capacités uniques de chaque personnage pour prendre l’avantage.

Le jeu allie les mécanismes traditionnels des courses de karting à des touches créatives inspirées de l’univers de chaque personnage.

Conseil de pro Concentrez-vous sur la maîtrise de la capacité spéciale unique de chaque personnage : elle peut faire basculer le cours d’une course serrée.

Les circuits sont dynamiques et visuellement saisissants, avec de nombreux raccourcis, obstacles et surprises, ce qui rend chaque course passionnante. Vous disposerez d’un casting de stars et de coups spéciaux propres à chaque personnage : affrontez-vous en solo, contre l’IA ou entre amis en mode multijoueur !

Mon verdict : Jeu de course de karts débordant de personnalité, Sonic & SEGA : All-Stars Racing offre un plaisir sans fin aux amateurs de vitesse, de compétition et de nostalgie SEGA.

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12. Landstalker [Une incroyable aventure RPG d’action isométrique sur Sega]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'action-RPG / Aventure Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1992 Développeur(s) Climax Entertainment / Sega Durée moyenne de jeu 12 à 18 heures

Idéal pour Les amateurs de casse-têtes, d’exploration et d’aventure

Landstalker est un jeu de rôle d’action isométrique unique en son genre et l’un des meilleurs jeux d’énigmes de tous les temps. Il met en scène Nigel, un chasseur de trésors, qui évolue dans un vaste monde peuplé d’énigmes, de donjons et de pièges.

Les joueurs s’adonnent à l’exploration, au combat et à la résolution astucieuse d’énigmes tout en dévoilant des secrets et en découvrant des trésors. Sa perspective offre un défi particulier et ajoute de la profondeur à l’univers.

Conseil de pro Soyez attentif aux indices présents dans l’environnement et utilisez la perspective isométrique pour planifier vos sauts : de nombreux trésors nécessitent une navigation précise.

Personnellement, je ne me lassais pas de la combinaison, dans ce jeu, de la perspective isométrique, des énigmes pleines d’aventure et de l’humour. Les joueurs doivent négocier avec précaution des sauts délicats, éviter les pièges et découvrir des objets cachés, tout en profitant du style graphique charmant et caricatural ainsi que d’une bande-son mémorable. Axé sur l’exploration, Landstalker récompense la curiosité et l’esprit d’initiative.

Mon verdict : RPG d’action isométrique hors du commun, Landstalker propose des énigmes stimulantes, une exploration captivante et un univers fantaisiste qui fascine encore aujourd’hui.

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13. Crusader of Centy [Un joyau méconnu parmi les jeux d’action-RPG]

Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'action-RPG Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1994 Développeur(s) Nextech / Sega Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures

Idéal pour Les amateurs d’aventure, d’exploration et de graphismes charmants

Crusader of Centy est un RPG d'action dynamique souvent comparé à La Légende de Zelda. Les joueurs incarnent un jeune héros qui explore un univers haut en couleur, regorgeant d'énigmes, d'ennemis et de quêtes. Le jeu met en scène des animaux de compagnie dotés de capacités uniques, qui enrichissent les combats et l'exploration.

Conseil de pro N’hésitez pas à tester différents animaux de compagnie : leurs pouvoirs uniques peuvent vous aider à résoudre des énigmes et à vaincre des ennemis plus coriaces.

Le jeu allie des graphismes charmants, une histoire captivante et un système de compagnons innovant, qui apporte de la profondeur et une dimension stratégique aux combats. Il est difficile de ne pas apprécier la découverte d’objets cachés, la résolution de donjons au design astucieux et l’expérimentation avec différents animaux de compagnie pour surmonter les défis.

La bande-son enjouée et les environnements détaillés plongent encore davantage les joueurs dans cet univers fantaisiste.

Mon verdict : Véritable perle rare du catalogue Genesis, Crusader of Centy offre un gameplay JRPG captivant, des graphismes charmants et des mécanismes inventifs.

14. Kid Chameleon [Meilleur jeu de plates-formes avec transformation sur Sega Genesis]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1992 Créateur(s) Sega Durée moyenne de jeu 6 à 10 heures

Idéal pour Les joueurs qui apprécient les jeux de plates-formes créatifs et l’exploration

Kid Chameleon est un jeu de plateforme unique dans lequel les joueurs peuvent se transformer en plusieurs personnages, chacun doté de capacités distinctes. Le jeu propose plus de 100 niveaux proposant des phases de plateforme exigeantes, des chemins cachés et des conceptions de niveaux inventives. Les joueurs doivent s’adapter aux obstacles et aux ennemis en utilisant judicieusement ces transformations.

Conseil de pro Utilisez stratégiquement la transformation la plus adaptée à chaque niveau pour débloquer des zones cachées et faciliter les passages difficiles.

Le jeu propose un gameplay axé sur la transformation, qui encourage l’expérimentation et apporte de la variété à l’expérience de jeu de plateforme. Des chevaliers aux robots, en passant par les ninjas et les sorciers, chaque forme offre une nouvelle façon d’explorer et de surmonter les défis. Le jeu propose également des combats de boss mémorables et des agencements de niveaux astucieux.

Mon verdict : Kid Chameleon est un jeu de plateforme créatif et captivant doté de mécanismes de transformation, offrant un plaisir sans fin et une grande rejouabilité.

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15. Vectorman [Un jeu de plateforme visuel exceptionnel sur Sega]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme / Action Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1995 Développeur(s) BlueSky Software / Sega Durée moyenne de jeu 5 à 8 heures

Idéal pour Les amateurs de jeux de plateforme aux graphismes époustouflants et au gameplay trépidant

Vectorman est un jeu de plateforme visuellement impressionnant qui a repoussé les limites de la Genesis grâce à de superbes graphismes et à des sprites 3D pré-rendus. Les joueurs incarnent Vectorman, un héros robot qui affronte des hordes d’ennemis à travers des niveaux magnifiquement conçus. Le gameplay allie une action trépidante, des phases de plateforme précises et des défis environnementaux créatifs.

Conseil de pro Testez les différentes armes de Vectorman pour maximiser les dégâts infligés à certains types d’ennemis et découvrir les secrets cachés dans les niveaux.

La conception visuelle et les niveaux au tracé original confèrent à chaque étape une sensation de nouveauté et d’immersion. Vous ne pourrez plus vous passer de la bande-son futuriste et des animations fluides, qui enrichissent toutes deux l’expérience de jeu.

Contournez les dangers, vainquez les ennemis et utilisez les capacités de Vectorman pour progresser dans cet univers visuellement saisissant.

Mon verdict : Jeu de plateforme phare de la fin de l’ère Genesis, Vectorman offre des graphismes magnifiques, des commandes précises et une action captivante qui reste d’actualité.

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16. Mortal Kombat II [Un classique emblématique du jeu de combat, meilleur que la version SNES]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de combat Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1993 Créateur(s) Midway / Acclaim Durée moyenne de jeu 5 à 10 heures

Idéal pour Les passionnés de jeux de combat et les joueurs compétitifs

La version Sega Genesis de Mortal Kombat II est considérée comme supérieure à celle sortie sur SNES. Il s'agit du jeu de combat emblématique qui a défini le genre dans les années 1990 et qui figure parmi les meilleurs jeux de combat jamais créés.

Les joueurs choisissent parmi une sélection variée de personnages, chacun doté de coups et de « fatalities » uniques, et s’affrontent dans des combats en un contre un pour devenir le combattant ultime. Les combats au rythme effréné, le côté gore caractéristique et les coups de grâce emblématiques du jeu en ont fait un titre inoubliable.

Conseil de pro Entraînez-vous à réaliser les combos et les « fatalities » de chaque personnage pour prendre l’avantage en mode versus et débloquer des techniques secrètes.

Les joueurs sont mis au défi de maîtriser les combos, de découvrir des coups cachés et de contrer stratégiquement leurs adversaires. Les graphismes numérisés et la bande-son intense plongent encore davantage les joueurs dans cette atmosphère brutale et compétitive. Le mode multijoueur permet des combats intenses entre amis, ce qui renforce son attrait durable.

Mon verdict : Véritable classique du jeu de combat, Mortal Kombat II est la tentative de Sega d’allier action brutale, personnages inoubliables et gameplay compétitif – il continue aujourd’hui encore de passionner les fans.

17. NBA Jam [Jeu d'arcade de basket-ball déjanté sur Sega]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Sport / Arcade Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1993 Créateur(s) Midway / Acclaim Durée moyenne de jeu 5 à 8 heures

Idéal pour Les jeux de sport d'arcade et le plaisir du multijoueur

NBA Jam est un jeu d’arcade de basket-ball légendaire proposant des matchs deux contre deux au rythme effréné et aux actions exagérées. Les joueurs réalisent des smashes, des combos et des figures aériennes défiant les lois de la physique, le tout sur une bande-son entraînante et énergique. Le style exubérant du jeu offre une expérience très divertissante et compétitive, aussi amusante que les jeux de sport d’arcade actuels.

Conseil de pro Essayez les codes de triche pour débloquer des joueurs cachés et des coups spéciaux, et profiter encore davantage de l’ambiance arcade.

Difficile de ne pas apprécier le gameplay chaotique et les répliques cultes. Chaque match est imprévisible, avec des smashes explosifs, des bonus et des codes secrets qui renforcent la rejouabilité. Les joueurs colorés et animés, associés à des commandes réactives, rendent chaque partie intense et passionnante.

Le mode multijoueur permet à vos amis de s'affronter dans des duels endiablés pour des heures et des heures de divertissement de type arcade dans l'un des meilleurs jeux de basket-ball de tous les temps.

Mon verdict : Véritable classique du sport d'arcade, NBA Jam propose une action de basket-ball déjantée et débordante d'énergie qui reste un incontournable pour les amateurs de divertissement et de chaos.

18. Contra : Hard Corps [Le meilleur jeu de type « run-and-gun » de la série Contra]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Run-and-Gun / Action Plateformes Sega Genesis Année de sortie 1994 Créateur(s) Konami Durée moyenne de jeu 6 à 10 heures

Idéal pour Les passionnés d’action et de jeux de tir

Contra : Hard Corps est un jeu de tir « run-and-gun » exigeant, proposant une action intense, des scénarios à embranchements et plusieurs personnages jouables. Les joueurs doivent affronter des vagues d’ennemis, esquiver les dangers et vaincre des boss gigantesques tout en progressant dans des niveaux variés et au rythme effréné. La précision et des réflexes rapides sont essentiels pour réussir.

Conseil de pro Changez de personnage en cours de partie pour venir à bout de certains niveaux plus efficacement : chaque personnage dispose d’armes et de capacités uniques adaptées à différents défis.

La combinaison de plusieurs personnages jouables et de parcours à embranchements offre un gameplay varié et une grande rejouabilité. Les commandes précises, l’arsenal explosif et la difficulté élevée en font une expérience gratifiante pour les joueurs assidus. Ses graphismes et sa bande-son incarnent l’apogée des jeux d’action 16 bits.

Mon verdict : Jeu de tir exigeant et exaltant, Contra: Hard Corps offre une action effrénée, de multiples parcours narratifs et les sensations fortes typiques des jeux « run-and-gun » classiques.

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19. Pack de jeux de stratégie SEGA [Une collection de jeux de stratégie classiques à découvrir]

Notre note 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie / Collecte Plateformes PC / Numérique Année de sortie 2011 Créateur(s) Sega Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures

Idéal pour Les passionnés de jeux de stratégie et les collectionneurs de jeux rétro

Le « Pack de jeux de stratégie SEGA » est une collection numérique de jeux de stratégie SEGA classiques, offrant aux joueurs un moyen pratique de profiter de plusieurs titres dans un seul pack. Des RPG tactiques aux meilleurs jeux de stratégie, cette collection propose une variété d'expériences de jeu ancrées dans l'héritage de SEGA.

Conseil de pro Commencez par le jeu le plus simple du pack afin de vous familiariser avec les commandes avant de vous attaquer à des titres plus complexes.

Bénéficiez d’une accessibilité imbattable et explorez de nombreux jeux de stratégie sans avoir à rechercher chaque titre individuellement. Chaque jeu présente ses propres défis, ses mécanismes et son charme historique, tandis que la commodité numérique moderne facilite la partie.

Les amateurs de gameplay tactique et stratégique apprécieront la richesse et la variété de ce pack.

Mon verdict : Indispensable pour les amateurs de stratégie et les joueurs rétro, le pack Pack de jeux de stratégie SEGA offre des heures de jeu réfléchi et de nostalgie SEGA.

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20. SEGA Genesis Classics [Collection rétro ultime sur Sega]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Compilation / Rétro Plateformes PC, Xbox Année de sortie 2018 Créateur(s) Sega Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures

Idéal pour Les passionnés de jeux rétro et les amateurs de jeux tout-en-un

SEGA Genesis Classics est la collection numérique la plus complète de jeux Sega Genesis disponible à ce jour. Avec des centaines de titres issus de nombreux genres, les joueurs peuvent découvrir le meilleur du catalogue Genesis grâce à des fonctionnalités modernes telles que la sauvegarde d'état, la fonction de retour en arrière et les classements en ligne.

Conseil de pro Tirez parti des sauvegardes de progression et des fonctions de retour en arrière pour vous essayer aux passages difficiles et découvrir des secrets cachés sans frustration.

Vous y trouverez une immense variété de jeux : des jeux de plateforme classiques, des jeux de rôle, des jeux de tir et bien d’autres encore, le tout réuni dans un seul et même pack pratique. Les joueurs nostalgiques pourront redécouvrir leurs anciens jeux préférés et en découvrir de nouveaux, tandis que les débutants pourront explorer l’histoire des jeux Sega Genesis grâce à des améliorations modernes. L’interface soignée et les fonctionnalités supplémentaires rendent le gameplay fluide et accessible.

Mon verdict : Collection Genesis par excellence, SEGA Genesis Classics offre un plaisir de jeu rétro sans fin, des fonctionnalités modernes et une véritable célébration de l’héritage de SEGA.

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Mon verdict global

Quel est aujourd’hui le meilleur point de départ pour découvrir les jeux Sega Genesis ? Cela dépend vraiment de ce que vous aimez jouer, mais j’ai sélectionné quelques-uns des plus grands classiques qui n’ont pas pris une ride :

Pour les accros à la vitesse → Sonic the Hedgehog 2 . Les sensations fortes que procurent les boucles, les univers colorés et les débuts de Tails en ont fait un succès immédiat. J’y reviens toujours pour cette sensation d’élan et de précision.

. Les sensations fortes que procurent les boucles, les univers colorés et les débuts de Tails en ont fait un succès immédiat. J’y reviens toujours pour cette sensation d’élan et de précision. Pour les amateurs de RPG → Phantasy Star IV : La fin du millénaire . L’histoire vous captive et le système de combat au tour par tour est très satisfaisant. Ce jeu montre la Genesis à son apogée narrative.

. L’histoire vous captive et le système de combat au tour par tour est très satisfaisant. Ce jeu montre la Genesis à son apogée narrative. Pour les fans de jeux de plateforme d’action → Gunstar Heroes . Les armes sont originales, les explosions ne cessent jamais et le rythme vous tient en haleine. C’est un plaisir chaotique qui surprend encore aujourd’hui.

. Les armes sont originales, les explosions ne cessent jamais et le rythme vous tient en haleine. C’est un plaisir chaotique qui surprend encore aujourd’hui. Pour les passionnés de beat ’em up → Streets of Rage 2 . Tout ce que ce jeu a à offrir fait de chaque combat un véritable régal. Vous pouvez passer des heures rien qu’à explorer ses niveaux avec un ami.

. Tout ce que ce jeu a à offrir fait de chaque combat un véritable régal. Vous pouvez passer des heures rien qu’à explorer ses niveaux avec un ami. Pour ceux qui souhaitent disposer de la collection complète → SEGA Genesis Classics. Ce jeu rassemble une multitude de grands succès en un seul endroit, avec en prime des fonctionnalités modernes telles que la sauvegarde d’état et le retour en arrière. Une façon idéale de plonger dans cette époque légendaire sans perdre le fil.

Au final, cette sélection couvre tous les styles de jeu. Des jeux de plateforme ultra-rapides aux RPG complexes en passant par les compilations tactiques, vous trouverez ici de quoi explorer, apprécier et redécouvrir chaque fois que l’envie vous prend de goûter aux classiques de Sega.

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu Sega Genesis ?

Le meilleur jeu Sega Genesis est Sonic the Hedgehog 2. Son gameplay trépidant, ses mondes colorés et l’arrivée de Tails en font un jeu incontournable. Même aujourd’hui, sa vitesse, la conception de ses niveaux et sa précision lui confèrent un côté passionnant et très agréable, tant pour les nouveaux venus que pour les fans de longue date.

Quel est l'autre nom de la Sega Genesis ?

La Sega Genesis est également connue sous le nom de Sega Mega Drive en dehors de l’Amérique du Nord. Ces deux noms désignent la même console, qui est devenue emblématique au début des années 90 grâce à son catalogue de jeux varié et à son gameplay innovant.

Quelle est la meilleure console, la SNES ou la Genesis ?

La Genesis est préférable à la SNES si vous aimez les jeux d’action au rythme effréné et de style arcade. Ses jeux de plateforme, ses jeux de tir et ses titres de sport sont plus intenses et maintiennent le rythme, ce qui en fait la console de référence pour un gameplay très dynamique.

Produit-on encore des jeux pour la Sega Genesis ?

Non, Sega ne produit plus de cartouches Genesis originales. Cependant, de nombreux classiques sont disponibles au format numérique via des collections telles que SEGA Genesis Classics, des mini-consoles ou des plateformes d’émulation rétro.

Quel a été le dernier jeu Genesis ?

Le dernier jeu Sega Genesis sorti officiellement est *Frogger* (1998, édité par Majesco), bien que certaines régions aient bénéficié d'autres sorties tardives. À cette époque, la console avait déjà été largement remplacée par des systèmes plus récents.

Comment jouer aux jeux Sega Genesis aujourd’hui ?

Vous pouvez jouer aux jeux Genesis grâce à des collections numériques telles que SEGAGenesis Classics, des mini-consoles, des émulateurs ou des consoles portables rétro. De nombreux titres sont également disponibles sur PC, sur les consoles modernes et sur les plateformes de streaming, ce qui permet de retrouver l'expérience d'antan tout en bénéficiant du confort moderne.