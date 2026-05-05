Os melhores jogos de hack-and-slash para saciar a tua sede de ação em 2026

Os melhores jogos de hack-and-slash satisfazem aquela vontade de te sentires imparável perante hordas avassaladoras de adversários perigosos. Estes jogos vêm em vários estilos e atraem os jogadores devido à sua jogabilidade repleta de ação, estilos de jogo personalizáveis, lutas contra chefes desafiantes, gráficos épicos, enredos cativantes e muito mais. Quer estejas à procura de ação frenética para testar os teus reflexos ou de algo mais tático para desenvolver a tua mente estratégica, os jogos do género «hack-and-slash» têm o que precisas.

Neste artigo, vou apresentar-te alguns dos melhores jogos «hack-and-slash» que desafiam os géneros e que qualquer jogador que se preze deve experimentar. Também vou explorar algumas pérolas escondidas que talvez te tenham escapado. Por fim, vou partilhar alguns dos meus jogos «hack-and-slash» favoritos, aos quais volto repetidamente para testar estratégias ou estilos de jogo novos e interessantes.

Seja qual for o teu nível de experiência, este artigo vai apresentar-te alguns jogos «hack-and-slash» emocionantes que vão despertar o teu interesse. Por isso, continua a ler para descobrires o teu próximo campo de batalha épico.

As melhores escolhas: os melhores jogos de hack-and-slash

Quer estejas a enfrentar ondas de inimigos, a embarcar em missões épicas ou a mostrar a tua mestria no combate, estes jogos oferecem pura diversão cheia de adrenalina. Aqui está a nossa lista dos melhores jogos de hack-and-slash que vão manter os teus dedos em movimento e o teu coração a bater forte!

1 Warhammer 40,000: Space Marine 2 2024 Ação gótica, sombria e sangrenta. Buy now 2 Sifu 2023 Um jogo de ação e aventura desafiante, onde o tempo é uma arma e cada erro é uma lição. Buy now 3 Devil May Cry 5 2019 Ação elegante e cheia de adrenalina, com combates espetaculares e poderes demoníacos. Buy now

Queres saber mais sobre cada um destes títulos épicos e ver a nossa lista completa dos melhores jogos de hack-and-slash? Continua a ler, vamos dar-te uma breve visão geral.

O que define um grande jogo de hack-and-slash?

Como o nome sugere, os jogos de hack-and-slash caracterizam-se por uma jogabilidade centrada em derrotar exércitos de adversários em combates de ritmo acelerado.

No início, a personagem do jogador é relativamente fraca e só tem algumas habilidades e armas à sua disposição para enfrentar os desafios do jogo. Mas, à medida que o jogo avança, a personagem fica mais poderosa e enfrenta desafios cada vez mais difíceis, que exigem habilidades mais apuradas para serem superados. Isso significa que o jogador também tem de melhorar a sua domínio das mecânicas do jogo para avançar.

Alguns jogos do género «hack-and-slash» permitem que o jogador personalize uma personagem totalmente diferente, escolhendo uma classe, construindo uma árvore de habilidades, ajustando a aparência da personagem, etc. No entanto, outros jogos, como as séries «The Witcher» e «Devil May Cry», dão ao jogador o controlo sobre uma personagem já estabelecida, essencial para o enredo geral. Felizmente, esses jogos ainda permitem um bom grau de personalização no que diz respeito à aparência, às escolhas da história e, mais importante ainda, à jogabilidade.

Na minha opinião, um excelente jogo do género «hack-and-slash» deve oferecer ao jogador uma variedade imensa na hora de construir o seu arsenal de destruição. O jogo deve proporcionar opções apelativas para combate corpo a corpo e à distância, habilidades mágicas e tudo o mais que se encontre entre elas. Afinal, como os jogos de hack-and-slash se caracterizam pela ação ininterrupta, a experiência deve ser satisfatória à tua maneira.

Os melhores jogos de hack-and-slash

A lista seguinte de 20 jogos de hack-and-slash inclui títulos de vários géneros, que podem enquadrar-se numa ou mais das seguintes categorias:

Ação

Aventura

RPG

Jogo de tiro na primeira pessoa

Jogo de tiro na terceira pessoa

Mundo aberto

Jogo de plataformas

Sobrevivência

Como podes imaginar, a seleção de jogos é influenciada principalmente pelas minhas preferências pessoais. No entanto, também tive em conta outros fatores, como pontuações nas críticas, a reação dos jogadores e o que me pareceu mais divertido. Seja como for, tenho a certeza de que a lista terá opções para jogadores com gostos e preferências variados.

Nota que alguns destes jogos têm várias entregas nas suas franquias. Por isso, tentei escolher títulos que fossem excelentes e acessíveis para quem está a começar. No entanto, vale a pena dar uma vista de olhos nas outras entregas também, se a recomendação inicial aqui te tiver chamado a atenção.

1. Warhammer 40.000: Space Marine 2

Ano de lançamento Plataformas Outras edições 2024 Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Warhammer 40.000: Space Marine

É um dos jogos mais emocionantes e cheios de ação lançados este ano. Este jogo recebe críticas excelentes tanto dos fãs incondicionais do Warhammer como de quem mal conhece a franquia. Para mim, isso é sinal de um jogo genuinamente de alta qualidade.

Os jogadores elogiam a ação sangrenta e ininterrupta do jogo , as armas gratificantes (corpo a corpo e de longo alcance) e a construção de mundo espetacular. Podes personalizar as armas, as habilidades e a aparência do teu fuzileiro espacial para encontrares o equilíbrio perfeito para o combate interestelar. E embora o enredo principal seja relativamente curto (cerca de 10 horas), a campanha tem pouquíssimos momentos de pausa, já que estás sempre a derrotar hordas enormes de Tyranids.

Como o jogo acabou de ser lançado, o modo multijogador PvP está muito ativo e divertido assim que terminares a história para um jogador.

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2. Sifu

Ano de lançamento Plataformas Outras edições 2022 Windows, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S N/A

É um jogo de luta na terceira pessoa com um enredo cativante e combates excelentes. Encaras o papel de um aluno de artes marciais numa missão para vingar o mestre da tua escola, conhecido como o sifu. Sempre que morres, um talismã mágico ressuscita-te, mas à custa de aumentar significativamente a tua idade. Em termos de jogabilidade, ser mais velho significa causar mais danos, mas ter menos saúde. Podes morrer definitivamente a uma certa idade, o que significa que terás de recomeçar do início.

O combate é, sem dúvida, o ponto alto do jogo, já que permite aos jogadores usar uma variedade aparentemente infinita de ataques, combos e perigos do ambiente para lidar com o ataque constante dos adversários. E, embora o combate pareça simples, vais ter de o dominar para chegares ao final do jogo.

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3. Devil May Cry 5

Ano de lançamento Plataformas Outras edições 2019 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Devil May Cry 1-4

É, sem dúvida, uma das franquias de hack-and-slash mais icónicas que existem. Na quinta entrega, podes jogar na pele do caçador de demónios que dá nome à franquia, o Dante, bem como do Nero e do V. Cada personagem tem um estilo de jogo, armas e habilidades únicas entre as quais podes alternar, permitindo que os jogadores encontrem a combinação perfeita para derrotar hordas de demónios.

Uma das características mais originais do Devil May Cry é a sua mecânica de ação cheia de estilo. Atribui-te uma classificação em tempo real durante o combate e após cada missão, com base no teu desempenho. Depende de fatores como a variedade de ataques, a duração das combinações e a capacidade de esquivar ataques, o que torna o jogo mais emocionante, oferecendo um desafio que evita uma jogabilidade repetitiva.

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4. Diablo 2

Ano de lançamento Plataformas Outras versões 2000 Windows, macOS Diablo, Diablo 3, Diablo 4

O Diablo 2 é, sem dúvida, um dos melhores e mais icónicos RPG de ação de todos os tempos. Podes escolher entre cinco (ou sete, com a expansão Lord of Destruction) classes de personagens distintas e personalizá-las ao teu gosto, usando árvores de habilidades e itens que encontras durante as tuas aventuras épicas.

O jogo vai levar-te por várias paisagens e masmorras, onde vais enfrentar exércitos avassaladores de demónios e criaturas míticas antes de chegares ao Inferno para derrotar o Diablo, o Senhor do Terror. Vais ter de garantir que as tuas habilidades e itens estão bem combinados para completares a árdua jornada do jogo.

Se não te apetece jogar um jogo tão antigo, o Diablo 2 foi remasterizado em 2021, o que atualizou os gráficos do jogo e o disponibilizou em consolas como a PlayStation 4, a Switch e a Xbox.

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5. Dark Souls

Ano de lançamento Plataformas Outras versões 2018 Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Dark Souls 2, Dark Souls 3

O famoso género «souls-like» surgiu com o Dark Souls, uma versão desafiante, mas gratificante, do género «hack-and-slash». O primeiro jogo da série é um RPG de ação atmosférico e de ritmo lento, que exige que sejas mais cauteloso e estratégico, já que os teus adversários atacam com força, enquanto as tuas opções de defesa e recuperação são limitadas. Além disso, morrer significa perder todas as tuas Almas, a moeda essencial para fazeres o teu personagem progredir. Vais reaparecer numa fogueira próxima, tal como todos os inimigos que derrotaste.

No Dark Souls, jogas na pele de um morto-vivo amaldiçoado numa missão para descobrir o destino da tua espécie. Podes personalizar o teu estilo de jogo escolhendo entre várias classes, melhorando diferentes estatísticas e equipando vários itens mágicos que encontras ao longo do vasto mundo aberto.

Recomendo que escolhas a versão remasterizada, porque traz melhorias excelentes em termos de qualidade de vida em relação ao original, que tinha alguns problemas técnicos. Está melhor otimizada para as plataformas modernas, o que se traduz em melhores FPS e desempenho — algo essencial quando cada segundo faz a diferença entre a vida e a morte.

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6. Elden Ring

Ano de lançamento Plataformas Outras edições 2022 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S DLC «Shadow of the Erdtree»

Dos criadores do icónico Dark Souls chega-te o Elden Ring – um RPG de mundo aberto ao estilo «souls», ambientado num mundo parcialmente criado por George R. R. Martin. Este jogo, aclamado pela crítica, é muito semelhante ao Dark Souls em termos de jogabilidade, com combates exigentes e um sistema de personalização baseado em classes, onde podes melhorar estatísticas específicas.

O mais importante é que o jogo tem um mundo significativamente maior para explorar, o que exige uma montaria e pontos de viagem rápida para te deslocares com eficiência. Vais encontrar masmorras escondidas com monstros poderosos que largam feitiços excecionais e itens necessários para derrotar os chefes principais do jogo, que são famosos pela sua dificuldade. E se o jogo principal, já de si vasto, não for suficiente, o Elden Ring foi recentemente atualizado com o DLC «Shadow of the Erdtree».

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7. Hades

Ano de lançamento Plataformas Outras edições 2020 Windows, macOS, PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS, Xbox One, Xbox Series X/S Hades 2

O Hades é um jogo rogue-lite do género hack-and-slash baseado na mitologia grega, com uma rejogabilidade aparentemente infinita. Jogas na pele de Zagreus, o filho de Hades, que tem de escapar do Submundo para se encontrar com os deuses do Olimpo. Os deuses vão conceder-te poderosas bênçãos que melhoram de forma única as tuas capacidades de combate. Tens também à tua disposição um impressionante arsenal de armas lendárias para criares milhares de combinações diferentes e encontrares o teu estilo de jogo preferido.

Ao longo das tuas inúmeras tentativas de fuga, vais ficando progressivamente mais poderoso para, eventualmente, derrotares os chefes do Submundo e os níveis gerados proceduralmente. Vais perceber rapidamente que uma única fuga bem-sucedida não chega para terminares o jogo. Além disso, as personagens coloridas e fascinantes da história vão comentar frequentemente as tuas inúmeras mortes enquanto tentas escapar.

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8. The Witcher 3: Wild Hunt

Ano de lançamento Plataformas Outras edições 2015 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch The Witcher, The Witcher 2: O Assassino dos Reis

A franquia The Witcher passou de uma série de livros de culto a um RPG de mundo aberto fenomenal, antes de ser adaptada para uma série da Netflix. Na minha opinião, The Witcher 3: Wild Hunt é o melhor jogo da franquia e é um bom ponto de partida para quem gosta de jogos para um jogador com uma história forte.

Jogas na pele de Geralt, um caçador de monstros à mercado que está numa missão para encontrar Ciri, a filha desaparecida do imperador. As habilidades de um Witcher incluem esgrima de alto nível, rastreio de monstros, um pouco de magia e alquimia. Vais poder personalizar estes aspetos ao teu gosto enquanto caças monstros míticos e outros vilões que se metem no teu caminho. O enredo também é excelente, o que te vai levar a tomar decisões difíceis, mas profundamente marcantes, ao longo do jogo.

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9. Hollow Knight

Ano de lançamento Plataformas Outros títulos da série 2017 Windows, Linux, macOS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Hollow Knight: Silksong

O Hollow Knight tornou-se um clássico instantâneo quando foi lançado em 2017. É um jogo de plataformas ao estilo Metroidvania com uma atmosfera tipo «Souls», tudo num belíssimo mundo 2D pintado à mão.

Nele, jogas na pele do Knight, um guerreiro insetoide silencioso que tem de explorar Hallownest com todas as suas paisagens subterrâneas alucinantes. Os inimigos derrotados deixam cair Geo, o que permite ao jogador desbloquear novos ataques, feitiços e habilidades de movimento para percorrer melhor este mundo imenso.

Por ser um jogo ao estilo Metroidvania, o Hollow Knight é não linear e permite-te explorar o mundo interligado da forma que quiseres. No entanto, tem em conta que algumas áreas estarão bloqueadas por obstáculos que só podes superar com habilidades específicas.

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10. Monster Hunter: World

Ano de lançamento Plataformas Outras edições 2018 Windows, Xbox One, PS4 Monster Hunter Rise, Monster Hunter Wilds

Ao contrário de muitos outros jogos do género «hack-and-slash» desta lista, o Monster Hunter: World centra-se em combates prolongados contra inimigos únicos e gigantescos, em vez de hordas avassaladoras. Como o nome sugere, caças principalmente monstros, cada um com padrões de ataque, pontos fortes e pontos fracos únicos.

As caçadas decorrem em biomas específicos onde certos monstros vagueiam, e tens de os localizar por ti próprio. Estes monstros não se deixam derrotar facilmente e podem fugir se não fores suficientemente rápido. Derrotar monstros dá-te recursos valiosos que podes usar para criar equipamento mais poderoso, incluindo armas e armaduras.

Por falar em armas, podes equipar 14 tipos diferentes de armas, cada um com estilos de combate e mecânicas de jogo únicos. Além disso, podes ter animais de estimação e criar equipamento para eles, para que te façam companhia em combate.

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11. Grim Dawn

Ano de lançamento Plataformas Outras edições 2016 Windows, Xbox One DLC «Ashes of Malmouth», DLC «Forgotten Gods»

O Grim Dawn é um dos meus RPGs de ação favoritos por causa do seu sistema único de personalização de personagens. Tem nove classes diferentes, cada uma com um estilo de jogo, feitiços e árvores de habilidades próprias. No entanto, em vez de escolherem apenas uma classe, os jogadores podem escolher duas para criar uma classe totalmente nova (ou «Mastery», como se chama no jogo). Isto permite uma personalização impressionante da jogabilidade, só no que diz respeito às habilidades e capacidades.

Outro aspeto do jogo que podes personalizar à vontade é o teu equipamento. Ao longo das tuas aventuras, os inimigos vão deixar itens com várias estatísticas e poderes elementais. Estes podem criar sinergias com os poderes que escolheres para derrotar rapidamente as hordas de inimigos que te vão perseguir. Também gosto da atmosfera sombria do jogo e do toque steampunk, já que podes até equipar pistolas como arma principal, o que é raro entre os RPG de ação.

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12. Samurai Warriors 5

Ano de lançamento Plataformas Outras edições 2021 Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Samurai Warriors 1-4

Escolhe o Samurai Warriors 5 se quiseres tornar-te num general superpoderoso num campo de batalha intenso com milhares de adversários. Ambientado no Japão feudal durante o período Sengoku, é um jogo de hack-and-slash ao estilo Musou que te vai colocar na pele de figuras históricas como Nobunaga Oda e Hanzo Hattori em campos de batalha épicos contra hordas de soldados fracos e, ocasionalmente, generais poderosos como tu.

Embora este seja o quinto título da série S amurai Warriors, trata-se de um ligeiro reboot e não de uma sequela dos títulos anteriores. Foram feitas algumas alterações ao estilo artístico e à jogabilidade, mas a experiência geral mantém-se fiel aos títulos anteriores. Por isso, é um excelente ponto de partida para quem ainda não conhece a série. Para mim, uma das coisas mais apelativas dos jogos Samurai Warriors é o modo multijogador em ecrã dividido.

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13. For Honor

Ano de lançamento Plataformas Outras versões 2017 Windows, PS4, Xbox One N/A

O For Honor é um jogo de hack-and-slash focado no PVP que te vai atirar para o meio de um campo de batalha caótico, com centenas de NPCs ao lado de personagens-heróis controlados por outros jogadores. Podes escolher heróis inspirados na história, pertencentes a cinco facções, que se dividem em quatro classes únicas, cada uma com os seus pontos fortes e fracos.

O destaque do jogo é a sua mecânica de combate única quando te deparas com outros jogadores. Vais entrar num modo de duelo chamado «Art of Battle», onde tens de observar o teu adversário e decidir de que direção atacar ou bloquear. Também vais ter habilidades especiais de classe para surpreender os teus adversários e podes ajustar a força dos teus ataques para te adaptares melhor à situação. Existem ainda modos cinematográficos para um jogador e cooperativos, caso queiras treinar ou fazer uma pausa da intensa ação PVP.

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14. Darksiders

Ano de lançamento Plataformas Outros títulos da série 2016 Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch Darksiders 2, Darksiders 3, Darksiders Genesis

Darksiders é um jogo de ação em terceira pessoa do tipo «hack-and-slash», onde controlas o War, um dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. És enviado para uma Terra pós-apocalíptica para descobrir por que razão anjos e demónios estão a lutar no planeta da humanidade. O estilo artístico colorido do jogo, criado pelo artista de banda desenhada Joe Madureira, confere-lhe um aspeto icónico e intemporal.

Este jogo é fortemente inspirado noutros jogos de ação e aventura e apresenta um mundo complexo que exige que desbloqueies habilidades especiais e resolvas quebra-cabeças para o percorreres. No que diz respeito ao combate, tens a tua fiel espada Chaoseater, com o seu conjunto de movimentos único e poderes que podes melhorar ao longo do jogo. Também vais adicionar outras armas ao teu arsenal ao derrotares os chefes demoníacos e angelicais da história ou ao explorares áreas secundárias do mapa.

O jogo foi lançado inicialmente em 2010, mas recomendo a edição remasterizada, que melhora os gráficos e resolve problemas técnicos.

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15. Warhammer: Vermintide 2

Ano de lançamento Plataformas Outras edições 2018 Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Warhammer: End Times – Vermintide, Warhammer 40.000: Darktide

O Warhammer: Vermintide 2 é um jogo de sobrevivência cooperativo na primeira pessoa, ambientado na era fantástica do universo Warhammer 40K. Em termos de jogabilidade, é fortemente inspirado no Left 4 Dead, mas o Vermintide foca-se mais no combate corpo a corpo, tornando-o assim num excelente jogo de hack-and-slash. Gosto de poder entrar numa partida sempre que quiser para desfrutar do combate visceral do jogo.

Com um grupo de amigos ou bots, vais enfrentar exércitos avassaladores de Skaven em vários ambientes visualmente impressionantes. Podes escolher entre cinco classes de personagens diferentes, que se dividem ainda em carreiras com competências e habilidades distintas. Podes personalizar cada personagem com várias armas e itens que vais descobrir ao completar missões, com conjuntos de movimentos e pontos fortes diferentes contra certos adversários.

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16. Chivalry 2

Ano de lançamento Plataformas Outras edições 2021 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Cavalaria: Guerra Medieval

É perfeito para jogadores que querem participar em batalhas PVP medievais épicas, mas caóticas, com até 64 jogadores. O jogo tem modos em equipa, onde os jogadores têm de atacar ou defender um castelo com vários objetivos. Em alternativa, podes optar por deathmatches «todos contra todos» para testares a tua coragem contra quem quer que se atravesse no teu caminho.

O combate é mais simples do que no For Honor, já que podes atacar com golpes de corte, golpes por cima da cabeça e estocadas, usando uma vasta gama de armas medievais. Como seria de esperar, podes defender-te com escudos, bloqueios e defesas, o que tem a vantagem de atordoar o teu adversário. No entanto, o que distingue o Chivalry 2 é a inclusão do combate a cavalo. Além disso, podes colaborar com os teus colegas de equipa e utilizar várias armas de cerco no campo de batalha para ganhares vantagem. No geral, os jogadores curtem a atmosfera caótica, mas também hilariante, do jogo.

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17. Bayonetta

Ano de lançamento Plataformas Outras edições 2009 Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U Bayonetta 2, Bayonetta 3

Experimenta o Bayonetta se quiseres um jogo de ação exagerado, parecido com o Devil May Cry, com uma bruxa femme fatale como protagonista principal. Vais ter uma variedade imensa de armas brancas, armas de fogo e habilidades especiais à tua disposição para cortares e rasgares hordas de inimigos demoníacos. No final de cada combate, vais receber uma classificação de combate com base no teu desempenho, que será somada no final do capítulo para dar uma pontuação final.

Uma das habilidades mais impressionantes do jogo é a dos «Ataques de Tortura», em que a Bayonetta invoca vários instrumentos de tortura, como virgens de ferro e guilhotinas, para acabar com os seus adversários. Além disso, uma esquiva na altura certa ativa o «Witch Time», que abranda os teus inimigos, permitindo-te infligir imenso dano rapidamente antes que eles consigam reagir.

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18. Titan Quest – Edição de Aniversário

Ano de lançamento Plataformas Outras edições 2016 Windows, iOS, Android, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Os DLCs Ragnarok, Atlantis e Eternal Embers

O Titan Quest é um RPG de ação dos criadores do Grim Dawn e partilha muitas das suas excelentes qualidades. O jogo passa-se na época pré-romana, com o jogador a viajar pela Grécia antiga, pelo Egito e pela Rota da Seda para caçar os titãs que ameaçam o mundo.

O jogo oferece oito especializações diferentes, cada uma com competências e habilidades únicas. Tal como no Grim Dawn, podes escolher duas especializações para criar uma combinação única que se adapte ao teu estilo de jogo. Ao longo das tuas aventuras, vais encontrar criaturas míticas e visitar locais históricos, como as Grandes Pirâmides e o Partenon. Como era de esperar, também vais encontrar equipamento épico ao longo das tuas aventuras para completar o teu arsenal.

A edição de aniversário inclui uma série de melhorias que facilitam a jogabilidade no jogo base e no DLC «Immortal Throne», para uma experiência de hack-and-slash bem completa.

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19. Dead Rising 3 Edição Apocalipse

Ano de lançamento Plataformas Outros títulos da série 2013 Windows, Xbox One Dead Rising, Dead Rising 2, Dead Rising 4

É o auge da série em termos de escala, variedade de combate e diversão geral. É um jogo de sobrevivência contra zombies num mundo aberto, onde jogas na pele de Nick Ramos, que tem de procurar mantimentos para sobreviver numa cidade dominada pelos mortos-vivos. Pelo caminho, vais encontrar NPCs amigáveis, bem como chefes memoráveis que vão tentar impedir-te.

O ponto forte do jogo é que podes combater zombies com praticamente qualquer objeto que encontrares. Se um objeto não for suficiente, podes combiná-lo com outro para teres uma arma ainda mais poderosa com habilidades especiais absurdas. Como era de esperar, os veículos também são considerados armas que podes usar para atravessar a cidade infestada com estilo.

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20. God Eater 3

Ano de lançamento Plataformas Outros jogos da série 2018 Windows, PS4, Nintendo Switch God Eater, God Eater 2

Este é um jogo de hack-and-slash ao estilo anime, que se passa num mundo pós-apocalíptico onde tens de caçar monstros divinos conhecidos como Aragami. Alguns jogadores consideram o God Eater uma alternativa mais rápida e intensa ao Monster Hunter, o que acho que é uma avaliação justa.

Podes escolher entre uma vasta gama de armas God Arc, que ganham poder ao devorar inimigos derrotados, desbloqueando habilidades especiais chamadas Burst Arts. Se a personalização da tua personagem não for suficiente, também podes levar companheiros nas tuas aventuras, alguns dos quais vais reconhecer se já viste o anime baseado neste jogo.

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Escolher o jogo de hack-and-slash certo para ti

Não há necessidade de pensar demasiado nesta parte, porque as preferências de jogo de cada um são diferentes. O mais importante é verificar se o jogo é compatível com o teu dispositivo, seja um PC ou uma consola.

Em segundo lugar, lê algumas das críticas mais recentes ao jogo, tanto de jogadores como de críticos. Alguns títulos, como o No Man’s Sky, são um pouco dececionantes quando são lançados, mas acabam por ser corrigidos com atualizações. As críticas mais recentes vão dar-te uma ideia se o jogo está em boas condições.

E, por fim, dá uma olhadela em alguns vídeos de jogabilidade ou trailers para teres uma ideia geral do ambiente do jogo. Há jogos que são apelativos simplesmente pelo seu aspeto, e não há nada de errado em escolher jogos do tipo «hack-and-slash» dessa forma. Afinal, o objetivo destes jogos de ação é fazeres-te sentir um verdadeiro durão, e essa sensação é evocada de forma diferente em cada pessoa.

Perguntas frequentes

O que distingue os jogos «hack-and-slash» de outros géneros de ação?

Podes reconhecer os jogos do tipo «hack-and-slash» pela ênfase no combate e pela capacidade de personalizar o teu estilo de jogo de inúmeras formas.

Qual é o jogo «hack-and-slash» com o melhor enredo?

Na minha opinião, o The Witcher 3: Wild Hunt tem o melhor enredo de todos os jogos de hack-and-slash que já joguei. No entanto, o impacto é maior se já tiveres jogado os títulos anteriores.

Podes jogar jogos hack-and-slash com amigos?

Sim, há muitos jogos de hack-and-slash que suportam o modo multijogador. Os meus jogos favoritos para jogar com amigos são o Grim Dawn, o Diablo 2 e o Monster Hunter: World.

Há algum jogo hack-and-slash subestimado que valha a pena jogar?

Na minha opinião, o Hades é um dos jogos de hack-and-slash mais subestimados que vale a pena jogar. Tem uma excelente capacidade de rejogabilidade e um enredo interessante que vai evoluindo ao longo do jogo.