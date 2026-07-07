Os melhores guarda-redes do EAFC 26

Encontrar os melhores guarda-redes no EAFC 26 é fundamental se quiseres uma equipa que domine a partir da defesa. Os melhores guarda-redes combinam reflexos, posicionamento e domínio da área, sendo capazes de ajudar a tua equipa a neutralizar até os ataques mais complicados.

Reuni os guarda-redes mais fiáveis e com maior potencial para te dar a vantagem definitiva no Modo Carreira.

Desde guarda-redes experientes, prontos para se tornarem a âncora da tua equipa de imediato, até jovens talentos com um crescimento incrível, este guia abrange todo o espectro. Dá uma vista de olhos para veres quem pode tornar-se a espinha dorsal do teu plantel.

Guarda-redes com o melhor potencial no Modo Carreira do EAFC 26

Se estás a montar um plantel a longo prazo, é essencial conheceres os melhores guarda-redes do EA FC 26. Testei e pesquisei dezenas de guarda-redes, analisando estatísticas, curvas de crescimento e o impacto potencial na equipa.

Alguns são titulares de classe mundial que dominam desde o primeiro dia, já são líderes na área e fazem defesas de deixar qualquer um de boca aberta. Outros são joias escondidas com um enorme potencial de crescimento, perfeitos se quiseres um guarda-redes que cresça ao lado do teu clube ao longo de várias épocas.

Este guia analisa as suas estatísticas e destaca quem pode ser o pilar de gigantes das ligas de topo ou ajudar equipas de divisões inferiores a subir na classificação.

Escolhi a dedo guarda-redes que trazem fiabilidade, potencial e longevidade à tua equipa, desde guarda-redes veteranos a jovens promessas em ascensão. Usa esta lista para planear as transferências e garantir a segurança da baliza com confiança.

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Quem são os melhores guarda-redes que podes comprar no Modo Carreira do FC 26?

Nome do jogador Idade Clube Posição(ões) Valor de mercado (estimado) Classificação atual Classificação potencial Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City Guarda-redes 76–80 milhões de euros 89 91 Alisson 33 Liverpool Guarda-redes 55–60 milhões de euros 89 89 Thibaut Courtois 34 Real Madrid Guarda-redes 51–56 milhões de euros 89 89 Jan Oblak 33 Atlético de Madrid Guarda-redes 49–44 milhões de euros 88 88 David Raya 30 Arsenal Guarda-redes 55–60 milhões de euros 87 89 Yann Sommer 37 Lombardia FC Guarda-redes 9M–14M 87 87 Gregor Kobel 28 Borussia Dortmund Guarda-redes 69–74 milhões de euros 86 89 Ederson 32 Fenerbahçe Guarda-redes 45–50 milhões de euros 85 86 Emiliano Martínez 33 Aston Villa Guarda-redes 36–41 milhões de euros 85 85 Unai Simón 28 Athletic Club Guarda-redes 46–51 milhões de euros 85 86

1. Gianluigi Donnarumma [O melhor guarda-redes de elite com reflexos incríveis]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 27 / Itália / Manchester City Classificação geral (OVR) 89 Simulação (DIV) 90 Manuseamento (HAN) 83 Chutes (KIC) 70 Reflexos (REF) 90 Velocidade (SPD) 52 Posicionamento (POS) 87 Pé dominante Direita

O Gianluigi Donnarumma é uma verdadeira força da natureza entre os postes, oferecendo uma segurança inigualável desde o primeiro dia. Agora no Manchester City, a sua presença física imponente, combinada com reflexos de classe mundial e uma excelente leitura dos remates à queima-roupa, faz dele uma escolha absolutamente infalível para ser o pilar da tua defesa a longo prazo.

2. Alisson [Melhor guarda-redes-líbero da Premier League]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 33 / Brasil / Liverpool Classificação geral (OVR) 89 Simulação (DIV) 86 Controlo da bola (HAN) 85 Chutes (KIC) 86 Reflexos (REF) 89 Velocidade (SPD) 56 Posicionamento (POS) 90 Pé dominante Direita

O Alisson continua a mostrar porque é que é visto como uma peça fundamental para os clubes de elite. Com reflexos únicos e uma velocidade de reação fulminante, o internacional brasileiro defende regularmente pontos cruciais em situações de um contra um, ao mesmo tempo que oferece opções de distribuição de alto nível para dar início a contra-ataques imediatos.

3. Thibaut Courtois [Melhor na intercepção de cruzamentos]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 34 / Bélgica / Real Madrid Classificação geral (OVR) 89 Simulação (DIV) 85 Controlo da bola (HAN) 89 Chutes (KIC) 76 Reflexos (REF) 90 Velocidade (SPD) 46 Posicionamento (POS) 88 Pé preferencial Esquerdo

O Thibaut Courtois prova que o domínio físico e a experiência pura são um verdadeiro pesadelo para os avançados adversários. O seu alcance incrível e o domínio da grande área permitem-lhe apanhar com segurança os cruzamentos aéreos, oferecendo uma liderança defensiva inigualável nas noites decisivas, tanto a nível nacional como europeu.

4. Jan Oblak [A Melhor Parede de Elite Mais Consistente]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 33 / Eslovénia / Atlético de Madrid Classificação geral (OVR) 88 Simulação (DIV) 85 Controlo de bola (HAN) 90 Chutes (KIC) 78 Reflexos (REF) 87 Velocidade (SPD) 42 Posicionamento (POS) 86 Pé dominante Direita

Jan Oblak continua a ser um trunfo extremamente seguro e disciplinado no coração da defesa do Atlético de Madrid. Conhecido pelas suas estatísticas espetaculares nas defesas e pelas suas animações únicas de mergulhos longos, ele neutraliza com precisão remates potentes de longa distância, transformando situações de remate complicadas em defesas rotineiras com uma compostura absoluta.

5. David Raya [Melhor guarda-redes técnico com boa distribuição de bola]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 30 / Espanha / Arsenal Classificação geral (OVR) 87 Simulação (DIV) 86 Controlo de bola (HAN) 84 Chutes (KIC) 87 Reflexos (REF) 87 Velocidade (SPD) 59 Posicionamento (POS) 85 Pé dominante Direita

David Raya combina uma excelente visão defensiva com uma distribuição de bola moderna e altamente refinada a partir da linha defensiva. Uma aquisição essencial para sistemas que apostam na posse de bola, o guarda-redes do Arsenal usa as suas excelentes capacidades de pontapé e manuseamento da bola para iniciar transições imediatas e precisas em esquemas de pressão alta.

6. Yann Sommer [Melhor Veterano e Campeão do Orçamento]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 37 / Suíça / Lombardia FC Classificação geral (OVR) 87 Simulação (DIV) 83 Controlo de bola (HAN) 82 Chutes (KIC) 85 Reflexos (REF) 89 Velocidade (SPD) 48 Posicionamento (POS) 87 Pé dominante Direita

O Yann Sommer é uma aposta fantástica para os treinadores que precisam de um guarda-redes de classe mundial para preencher uma lacuna sem estourar o orçamento. A defender a baliza do Lombardia FC, a sua agilidade incrível, os seus reflexos precisos e o seu profundo conhecimento posicional resultam em intervenções de elite que dão estabilidade a equipas de nível médio em ascensão.

7. Gregor Kobel [Melhor estrela em ascensão da Bundesliga]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 28 / Suíça / Borussia Dortmund Classificação geral (OVR) 86 Simulação (DIV) 87 Controlo de bola (HAN) 83 Chutes (KIC) 64 Reflexos (REF) 87 Velocidade (SPD) 43 Posicionamento (POS) 86 Pé dominante Direita

O Gregor Kobel é um guarda-redes incrivelmente atlético e ágil, que está a tornar-se rapidamente numa opção de primeira linha para qualquer clube. Os seus reflexos excecionais e o seu estilo de jogo agressivo, com saídas rápidas, neutralizam com eficácia os contra-ataques adversários, tornando-o um pilar altamente fiável para projetos ambiciosos que procuram o sucesso imediato em termos de troféus.

8. Ederson [Melhor ponto de partida para a construção de jogadas a partir da defesa]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 32 / Brasil / Fenerbahçe Classificação geral (OVR) 85 Simulação (DIV) 83 Controlo de bola (HAN) 82 Chutes (KIC) 91 Reflexos (REF) 83 Velocidade (SPD) 63 Posicionamento (POS) 83 Pé dominante Esquerda

Agora a aplicar as suas jogadas únicas pelo Fenerbahçe, o Ederson continua a ser uma ferramenta estrutural fantástica para ditar o ritmo do jogo a longo prazo. A sua precisão de passe de classe mundial serve literalmente de trampolim para táticas de transição direta, lançando sem esforço bolas precisas para corredores de ataque profundos.

9. Emiliano Martínez [Melhor herói dos penáltis e guarda-redes decisivo]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 33 / Argentina / Aston Villa Classificação geral (OVR) 85 Simulação (DIV) 83 Controlo de bola (HAN) 82 Chutes (KIC) 82 Reflexos (REF) 85 Velocidade (SPD) 54 Posicionamento (POS) 85 Pé dominante Direita

O Emiliano Martínez é um mestre em situações de jogo de alta pressão, dando o seu melhor quando a margem de manobra é reduzida. Com um domínio imenso da grande área e uma excelente cobertura dos ângulos baixos, o herói do Aston Villa transmite confiança imediata à tua defesa durante jogos de taça muito disputados.

10. Unai Simón [Melhor Pivô Defensivo Atlético]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 28 / Espanha / Athletic Club Classificação geral (OVR) 85 Simulação (DIV) 84 Controlo de bola (HAN) 81 Chutes (KIC) 76 Reflexos (REF) 85 Velocidade (SPD) 50 Posicionamento (POS) 84 Pé preferido Direita

O Unai Simón é uma presença incrivelmente sólida e calma na defesa do Athletic Club. Dotado de um posicionamento disciplinado e de um excelente equilíbrio natural, destaca-se por neutralizar sistematicamente oportunidades perigosas antes que se transformem em ocasiões claras para o adversário.

Depois de analisar a lista de guarda-redes, diria que o Gianluigi Donnarumma, o David Raya e o Gregor Kobel são as minhas primeiras escolhas para o Modo Carreira.

O Donnarumma é uma verdadeira potência, com reflexos de elite e uma presença imponente na área; é, sem dúvida, uma escolha óbvia para titular.

O Raya destaca-se pela sua calma com a bola e pela incrível distribuição, perfeito se gostas de construir ataques a partir da defesa.

O Kobel, por outro lado, é um talento em ascensão que traz agilidade de topo e capacidade de defender remates que vão melhorar ainda mais ao longo de algumas épocas.

Os três são escolhas sólidas para diferentes tipos de equipas, e cada um traz uma dinâmica única à tua defesa. O Donnarumma dá segurança imediata, o Raya acrescenta flexibilidade tática e o Kobel pode evoluir para se tornar um guarda-redes de referência.

Estes guarda-redes vão proteger a tua baliza e fazer com que a tua defesa pareça de todo o jeito durante anos, sem dúvida.

Os melhores guarda-redes para equipas das divisões inferiores

Nome do jogador Idade Clube Posição(ões) Valor de mercado (estimado) Classificação atual Classificação potencial Yann Sommer 37 Lombardia FC Guarda-redes 9–14 milhões de euros 87 87 Gregor Kobel 28 Borussia Dortmund Guarda-redes 69–74 milhões de euros 86 89 Ederson 32 Fenerbahçe Guarda-redes 45–50 milhões de euros 85 86 Emiliano Martínez 33 Aston Villa Guarda-redes 36–41 milhões de euros 85 85 Unai Simón 28 Athletic Club Guarda-redes 46–51 milhões de euros 85 86

Se estás a montar um plantel para uma liga inferior, é essencial encontrares um guarda-redes que dê conta do recado sem esgotar o teu orçamento.

O Yann Sommer destaca-se logo pelos seus reflexos incríveis e pela capacidade de defender remates, mas tem um preço que não te vai deixar na ruína. É perfeito para equipas que precisam de estabilidade entre os postes, mantendo ao mesmo tempo fundos para reforços no campo.

O Unai Simón traz algo diferente para a equipa. A sua calma sob pressão e o excelente domínio da área podem transformar defesas instáveis em algo respeitável. Mesmo nas divisões inferiores, a sua capacidade de ler o jogo e neutralizar oportunidades de golo faz dele uma mais-valia importante para garantir pontos.

Tanto o Sommer como o Simón conseguem elevar drasticamente o nível das equipas das divisões inferiores; vão dar-te uma base sólida sobre a qual construir.

Os melhores guarda-redes para equipas das ligas de topo

Nome do jogador Idade Clube Posição(ões) Valor de mercado (estimado) Classificação atual Classificação potencial Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City Guarda-redes 76–80 milhões de euros 89 91 Alisson 33 Liverpool Guarda-redes 55–60 milhões de euros 89 89 Thibaut Courtois 34 Real Madrid Guarda-redes 51–56 milhões de euros 89 89 Jan Oblak 33 Atlético de Madrid Guarda-redes 49–44 milhões de euros 88 88 David Raya 30 Arsenal Guarda-redes 55–60 milhões de euros 87 89

Quando o objetivo é dominar a liga de topo, precisas de guarda-redes capazes de lidar com ataques de classe mundial.

O Alisson continua a mostrar porque é que faz parte da elite: tem aqueles reflexos relâmpagos, um posicionamento incrível e uma capacidade de antecipar o jogo que o tornam uma aposta segura mesmo contra os avançados mais perigosos.

Thibaut Courtois prova que a idade é só um número. O seu alcance e a sua capacidade consistente de defender remates tornam-no um pesadelo para os adversários, enquanto a sua experiência acrescenta uma dose de liderança e serenidade a qualquer defesa.

Ambos os jogadores conseguem levar as equipas a vencer jogos renhidos e grandes noites europeias sem suar uma gota. Apesar de serem mais velhos do que alguns jovens prodígios, o Alisson e o Courtois garantem exatamente o que os treinadores procuram: consistência, habilidade de classe mundial e a confiança necessária para ser o pilar de qualquer equipa de topo.

Guarda-redes jovens e promissores baratos no Modo Carreira do EA FC 26

Nome do jogador Idade Clube Posição(ões) Valor de mercado (estimado) Classificação atual Classificação potencial Antonin Kinsky 23 Tottenham Guarda-redes 6,5–10 milhões de euros 75 81 Marcin Bułka 26 Neom Guarda-redes 22–27 milhões de euros 79 85 Dominik Kotarski 26 F.C. Copenhaga Guarda-redes 9–14 milhões de euros 77 81 Noah Atubolu 23 SC Freiburg Guarda-redes 11–15 milhões de euros 77 83 James Trafford 23 Manchester City Guarda-redes 12,5–17 milhões de euros 76 85

O EA FC 26 está cheio de jovens guarda-redes promissores, cujo potencial pode transformá-los em futuras estrelas.

O Antonin Kinsky anda agora com uma classificação na casa dos 70, mas os seus reflexos, a capacidade de defender remates e a calma que demonstra sugerem um potencial incrível. Com o tempo de jogo certo, pode tornar-se um guarda-redes de topo, capaz de dominar os jogos.

O James Trafford também anda na casa dos 70, mas o seu posicionamento e instintos mostram um enorme potencial de crescimento. Tempo de jogo consistente e evolução podem transformá-lo num dos melhores guarda-redes do EAFC 26.

Embora as suas estatísticas atuais possam não impressionar de imediato, tanto o Kinsky como o Trafford são escolhas perfeitas para treinadores que querem transformar jovens promessas em jogadores de elite.

Os melhores laterais-direitos do EAFC 26

Proteger a baliza é só o começo da construção de uma equipa vencedora, e já analisei outras posições em detalhe. Dá uma vista de olhos nestes guias se quiseres o plano completo para a equipa:

Os melhores centrais – Defensores sólidos são a espinha dorsal da tua equipa. Este guia apresenta os jogadores mais resistentes e fiáveis, capazes de dominar em qualquer liga.

– Defensores sólidos são a espinha dorsal da tua equipa. Este guia apresenta os jogadores mais resistentes e fiáveis, capazes de dominar em qualquer liga. Os melhores laterais-esquerdos – Uma cobertura defensiva ampla é fundamental. Descobre os jogadores que trazem velocidade, resistência e a capacidade de neutralizar ataques, ao mesmo tempo que apoiam o ataque.

– Uma cobertura defensiva ampla é fundamental. Descobre os jogadores que trazem velocidade, resistência e a capacidade de neutralizar ataques, ao mesmo tempo que apoiam o ataque. Os melhores laterais-direitos – Equilibra velocidade e perceção defensiva. Esta lista destaca os jogadores que conseguem patrulhar a ala com confiança e controlo.

– Equilibra velocidade e perceção defensiva. Esta lista destaca os jogadores que conseguem patrulhar a ala com confiança e controlo. Os melhores médios defensivos – Protege a tua defesa e dita o ritmo do jogo. Descobre quais os médios defensivos que conseguem interceptar passes e impulsionar a tua equipa para a frente.

– Protege a tua defesa e dita o ritmo do jogo. Descobre quais os médios defensivos que conseguem interceptar passes e impulsionar a tua equipa para a frente. Os melhores médios centrais – Controla o jogo a partir do meio-campo. Este guia revela os jogadores que sabem passar a bola, driblar e dominar a posse de bola.

Continua a procurar jogadores e a construir a tua equipa de sonho. Um guarda-redes sólido como uma rocha é apenas o primeiro passo para o domínio total!

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