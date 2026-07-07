Najlepsi bramkarze EAFC 26

Znalezienie najlepszych bramkarzy w grze EAFC 26 ma kluczowe znaczenie, jeśli chcesz stworzyć drużynę, która dominuje od tyłu. Najlepsi bramkarze łączą w sobie refleks, wyczucie pozycji i kontrolę nad polem bramkowym – to właśnie oni pomagają Twojej drużynie powstrzymać nawet najbardziej podstępne ataki.

Zebrałem najbardziej niezawodnych bramkarzy o dużym potencjale, aby zapewnić Ci przewagę w trybie kariery.

Od doświadczonych bramkarzy gotowych od razu wzmocnić Twoją drużynę po młode talenty o niesamowitym potencjale rozwoju – ten przewodnik obejmuje całe spektrum. Zapoznaj się z nim, aby dowiedzieć się, kto może stać się filarem Twojej drużyny.

Bramkarze o największym potencjale w trybie kariery w EAFC 26

Jeśli budujesz drużynę z myślą o długiej perspektywie, znajomość najlepszych bramkarzy w EA FC 26 ma kluczowe znaczenie. Przetestowałem i przeanalizowałem dziesiątki bramkarzy, śledząc statystyki, krzywe rozwoju i potencjalny wpływ na drużynę.

Niektórzy z nich to światowej klasy bramkarze pierwszego składu, którzy dominują od pierwszego dnia, już teraz są liderami w polu bramkowym i wykonują oszałamiające obrony. Inni to ukryte perełki z ogromnym potencjałem, idealne, jeśli szukasz bramkarza, który będzie rozwijał się wraz z Twoim klubem przez wiele sezonów.

W tym przewodniku szczegółowo omówiono ich statystyki i wskazano, którzy z nich mogą stanowić filar gigantów z najwyższych lig, a którzy pomóc drużynom z niższych lig w wspinaniu się w tabeli.

Wybrałem starannie bramkarzy, którzy wniosą do twojej drużyny niezawodność, potencjał i długowieczność – od doświadczonych bramkarzy po wschodzące gwiazdy. Skorzystaj z tej listy, aby zaplanować transfery i z pewnością siebie zabezpieczyć bramkę.

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Kim są najlepsi bramkarze, których można kupić w trybie kariery w FC 26?

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja(e) Wartość rynkowa (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City Bramkarz 76–80 mln euro 89 91 Alisson 33 Liverpool bramkarz 55–60 mln euro 89 89 Thibaut Courtois 34 Real Madryt bramkarz 51–56 mln euro 89 89 Jan Oblak 33 Atlético Madryt bramkarz 49–44 mln euro 88 88 David Raya 30 Arsenal bramkarz 55–60 mln euro 87 89 Yann Sommer 37 Lombardia FC bramkarz 9–14 mln euro 87 87 Gregor Kobel 28 Borussia Dortmund bramkarz 69–74 mln euro 86 89 Ederson 32 Fenerbahçe bramkarz 45–50 mln euro 85 86 Emiliano Martínez 33 Aston Villa bramkarz 36–41 mln euro 85 85 Unai Simón 28 Athletic Club bramkarz 46–51 mln euro 85 86

1. Gianluigi Donnarumma [Najlepszy bramkarz z elitarnym refleksem]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 27 / Włochy / Manchester City Ogólna ocena (OVR) 89 Symulowanie fauli (DIV) 90 Prowadzenie piłki (HAN) 83 Kopanie (KIC) 70 Refleks (REF) 90 Szybkość (SPD) 52 Pozycjonowanie (POS) 87 Preferowana noga Prawa

Gianluigi Donnarumma to prawdziwa potęga między słupkami, zapewniająca niezrównane poczucie bezpieczeństwa od pierwszego dnia. Po przejściu do Manchesteru City jego imponująca postać w połączeniu ze światowej klasy refleksem i doskonałą umiejętnością przewidywania strzałów z bliskiej odległości sprawiają, że jest on absolutnie niezawodnym wyborem, który na długo wzmocni Twoją obronę.

2. Alisson [Najlepszy bramkarz typu „sweeper-keeper” w Premier League]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 33 / Brazylia / Liverpool Ogólna ocena (OVR) 89 Symulowanie fauli (DIV) 86 Prowadzenie piłki (HAN) 85 Kopanie (KIC) 86 Odruchy (REF) 89 Szybkość (SPD) 56 Pozycjonowanie (POS) 90 Preferowana noga Prawa

Alisson nieustannie udowadnia, dlaczego jest uważany za kluczowego gracza w elitarnych klubach. Dzięki wyjątkowym animacjom odruchów i błyskawicznej szybkości brazylijski reprezentant regularnie ratuje drużynę w kluczowych sytuacjach jeden na jednego, oferując jednocześnie wysokiej klasy opcje rozgrywania piłki, które pozwalają natychmiast rozpocząć kontrataki.

3. Thibaut Courtois [Najlepszy w wyłapywaniu dośrodkowań]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 34 / Belgia / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 89 Symulowanie fauli (DIV) 85 Prowadzenie piłki (HAN) 89 Kopanie (KIC) 76 Odruchy (REF) 90 Szybkość (SPD) 46 Pozycjonowanie (POS) 88 Preferowana stopa Lewa

Thibaut Courtois udowadnia, że przewaga fizyczna i ogromne doświadczenie stanowią prawdziwy koszmar dla napastników drużyn przeciwnych. Jego niesamowity zasięg ramion i doskonała kontrola nad polem karnym pozwalają mu pewnie przechwytywać dośrodkowania z powietrza, zapewniając niezrównane przywództwo w obronie podczas ważnych meczów krajowych i europejskich.

4. Jan Oblak [Najbardziej niezawodna elitarna „ściana”]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 33 / Słowenia / Atlético Madryt Ogólna ocena (OVR) 88 Symulowanie fauli (DIV) 85 Prowadzenie piłki (HAN) 90 Strzały z gry (KIC) 78 Odruchy (REF) 87 Szybkość (SPD) 42 Pozycjonowanie (POS) 86 Preferowana stopa Prawa

Jan Oblak pozostaje niezwykle pewnym i zdyscyplinowanym filarem obrony Atlético Madryt. Znany ze swoich spektakularnych statystyk interwencji i unikalnych animacji dalekich rzutów, z łatwością neutralizuje potężne strzały z dystansu, zamieniając trudne sytuacje strzeleckie w rutynowe interwencje obronne, zachowując przy tym absolutny spokój.

5. David Raya [Najlepszy bramkarz techniczny w grze z piłką]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 30 / Hiszpania / Arsenal Ogólna ocena (OVR) 87 Symulowanie fauli (DIV) 86 Prowadzenie piłki (HAN) 84 Kopanie (KIC) 87 Odruchy (REF) 87 Szybkość (SPD) 59 Pozycjonowanie (POS) 85 Preferowana noga Prawa

David Raya łączy w sobie doskonałą świadomość defensywną z nowoczesną, wyrafinowaną rozgrywką z linii obrony. Ten bramkarz Arsenalu, niezbędny w systemach opartych na posiadaniu piłki, wykorzystuje swoje znakomite umiejętności kopania i prowadzenia piłki, aby natychmiastowo i precyzyjnie rozpoczynać kontrataki w sytuacjach silnego pressingu.

6. Yann Sommer [Najlepszy weteran w kategorii budżetowej]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 37 / Szwajcaria / Lombardia FC Ogólna ocena (OVR) 87 Symulowanie fauli (DIV) 83 Prowadzenie piłki (HAN) 82 Kopanie (KIC) 85 Odruchy (REF) 89 Szybkość (SPD) 48 Pozycjonowanie (POS) 87 Preferowana noga Prawa

Yann Sommer stanowi doskonałą inwestycję dla menedżerów, którzy potrzebują światowej klasy bramkarza na tymczasowe zastępstwo, nie nadwyrężając przy tym budżetu. Jako filar bramki klubu Lombardia FC, dzięki swojej znakomitej zwinności, doskonałym refleksom i dogłębnej znajomości pozycji, wykonuje elitarne interwencje, które doskonale wzmacniają drużyny z wyższej półki.

7. Gregor Kobel [Najlepsza wschodząca gwiazda Bundesligi]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 28 / Szwajcaria / Borussia Dortmund Ogólna ocena (OVR) 86 Symulowanie fauli (DIV) 87 Prowadzenie piłki (HAN) 83 Kopanie (KIC) 64 Odruchy (REF) 87 Szybkość (SPD) 43 Pozycjonowanie (POS) 86 Preferowana noga Prawa

Gregor Kobel to niezwykle wysportowany i zwinny bramkarz, który szybko staje się kluczowym graczem dla swojej drużyny. Jego wyjątkowy refleks i agresywny styl gry, polegający na szybkim wychodzeniu z bramki, skutecznie neutralizują sytuacje sam na sam, co czyni go niezwykle niezawodnym filarem ambitnych projektów dążących do natychmiastowego zdobycia trofeów.

8. Ederson [Najlepszy rozgrywający z głębokiej pozycji]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 32 / Brazylia / Fenerbahçe Ogólna ocena (OVR) 85 Symulowanie fauli (DIV) 83 Prowadzenie piłki (HAN) 82 Kopanie (KIC) 91 Odruchy (REF) 83 Szybkość (SPD) 63 Pozycjonowanie (POS) 83 Preferowana noga Lewa

Obecnie wykorzystując swoje unikalne umiejętności w barwach Fenerbahçe, Ederson pozostaje doskonałym narzędziem strukturalnym, pozwalającym dyktować tempo gry na długich dystansach. Jego światowej klasy celność kopnięć stanowi dosłowną platformę startową dla taktyki bezpośrednich przejść, pozwalającą mu bez wysiłku podawać precyzyjne piłki w głębokie korytarze ataku.

9. Emiliano Martínez [Najlepszy bohater rzutów karnych i bramkarz na kluczowe momenty]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 33 / Argentyna / Aston Villa Ogólna ocena (OVR) 85 Symulowanie fauli (DIV) 83 Prowadzenie piłki (HAN) 82 Strzały z gry (KIC) 82 Odruchy (REF) 85 Szybkość (SPD) 54 Pozycjonowanie (POS) 85 Preferowana noga Prawa

Emiliano Martínez jest mistrzem w sytuacjach meczowych pod wysoką presją, świetnie radzi sobie, gdy różnica wyników jest niewielka. Dzięki ogromnej kontroli nad polem karnym i doskonałej obronie strzałów z niskiego kąta, ten bohater Aston Villi natychmiast wzbudza zaufanie w całej linii obrony podczas zaciętych meczów pucharowych.

10. Unai Simón [Najlepszy atletyczny filar obrony]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 28 / Hiszpania / Athletic Club Ogólna ocena (OVR) 85 Zabójczość (DIV) 84 Prowadzenie piłki (HAN) 81 Kopanie (KIC) 76 Odruchy (REF) 85 Szybkość (SPD) 50 Pozycjonowanie (POS) 84 Preferowana noga Prawa

Unai Simón zapewnia Athletic Club niezwykle solidną i spokojną obecność w obronie. Obdarzony dyscypliną w ustawianiu się na boisku i doskonałą naturalną równowagą, celuje w systematyczne eliminowanie niebezpiecznych sytuacji, zanim przerodzą się one w czyste okazje dla przeciwnika.

Po przejrzeniu listy bramkarzy stwierdzam, że Gianluigi Donnarumma, David Raya i Gregor Kobel to moi faworyci w trybie kariery.

Donnarumma to prawdziwa potęga z elitarnym refleksem i imponującą prezencją w polu karnym; bez wątpienia jest idealnym kandydatem do pierwszego składu.

Raya wyróżnia się opanowaniem przy piłce i niesamowitą rozgrywką – idealny wybór, jeśli lubisz budować ataki z tyłu.

Z kolei Kobel to wschodzący talent, który wnosi najwyższą klasę zwinności i umiejętności obrony strzałów, które będą się jeszcze bardziej rozwijać w ciągu kilku sezonów.

Wszyscy trzej to solidne wybory dla różnych typów drużyn, a każdy z nich wnosi do obrony swój niepowtarzalny charakter. Donnarumma zapewnia natychmiastowe poczucie bezpieczeństwa, Raya dodaje elastyczności taktycznej, a Kobel może wyrosnąć na bramkarza numer jeden.

Ci bramkarze bez wątpienia będą niezawodnie strzec waszej bramki i sprawią, że wasza linia obrony będzie wyglądać solidnie przez wiele lat.

Najlepsi bramkarze dla drużyn z niższych lig

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja(e) Wartość rynkowa (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Yann Sommer 37 Lombardia FC Bramkarz 9–14 mln euro 87 87 Gregor Kobel 28 Borussia Dortmund bramkarz 69–74 mln euro 86 89 Ederson 32 Fenerbahçe bramkarz 45–50 mln euro 85 86 Emiliano Martínez 33 Aston Villa bramkarz 36–41 mln euro 85 85 Unai Simón 28 Athletic Club bramkarz 46–51 mln euro 85 86

Jeśli tworzysz skład drużyny z niższej ligi, kluczowe znaczenie ma znalezienie bramkarza, który będzie dobrze grał, nie nadwyrężając przy tym budżetu.

Yann Sommer od razu wyróżnia się niesamowitym refleksem i umiejętnością obrony strzałów, a jednocześnie jest dostępny za cenę, która nie zrujnuje budżetu. Jest idealnym wyborem dla drużyn potrzebujących stabilności między słupkami, które jednocześnie chcą zachować środki na wzmocnienia w polu gry.

Unai Simón wnosi do drużyny coś wyjątkowego. Jego opanowanie w trudnych sytuacjach i doskonała kontrola nad polem bramkowym potrafią zmienić chwiejną obronę w solidną formację. Nawet w niższych ligach jego umiejętność przewidywania przebiegu gry i niwelowania szans na zdobycie bramki sprawia, że jest on prawdziwym atutem, pozwalającym drużynie zdobywać punkty.

Zarówno Sommer, jak i Simón mogą znacząco podnieść poziom drużyn z niższych lig; zapewnią one solidną podstawę, na której można budować drużynę.

Najlepsi bramkarze dla drużyn z najwyższych lig

Imię i nazwisko Wiek Klub Pozycja(e) Wartość rynkowa (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City Bramkarz 76–80 mln euro 89 91 Alisson 33 Liverpool bramkarz 55–60 mln euro 89 89 Thibaut Courtois 34 Real Madryt bramkarz 51–56 mln euro 89 89 Jan Oblak 33 Atlético Madryt bramkarz 49–44 mln euro 88 88 David Raya 30 Arsenal bramkarz 55–60 mln euro 87 89

Jeśli chcesz zdominować czołową ligę, potrzebujesz bramkarzy, którzy poradzą sobie z atakami światowej klasy.

Alisson wciąż pokazuje, dlaczego należy do elity: ma błyskawiczny refleks, niesamowite wyczucie pozycji i umiejętność przewidywania przebiegu gry, dzięki czemu można na nim polegać nawet w starciu z najgroźniejszymi napastnikami.

Thibaut Courtois udowadnia, że wiek to tylko liczba. Jego zasięg i konsekwentne obrony strzałów sprawiają, że jest koszmarem dla przeciwników, a jego doświadczenie dodaje każdej obronie cech przywódczych i opanowania.

Obaj zawodnicy potrafią poprowadzić drużyny przez zacięte mecze i wielkie europejskie wieczory bez większego wysiłku. Mimo że są starsi od niektórych młodych talentów, Alisson i Courtois gwarantują dokładnie to, czego szukają menedżerowie: stabilność, światowej klasy umiejętności oraz pewność siebie, dzięki której mogą być filarem każdej drużyny z najwyższej półki.

Niedrodzy młodzi bramkarze w trybie kariery EA FC 26

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja(e) Wartość rynkowa (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Antonin Kinsky 23 Tottenham Bramkarz 6,5–10 mln euro 75 81 Marcin Bułka 26 Neom bramkarz 22–27 mln euro 79 85 Dominik Kotarski 26 F.C. København Bramkarz 9–14 mln euro 77 81 Noah Atubolu 23 SC Freiburg Bramkarz 11–15 mln euro 77 83 James Trafford 23 Manchester City bramkarz 12,5–17 mln euro 76 85

W EA FC 26 nie brakuje młodych, utalentowanych bramkarzy, których potencjał może sprawić, że staną się przyszłymi gwiazdami.

Antonin Kinsky ma obecnie ocenę w okolicach 70 punktów, ale jego refleks, umiejętność obrony strzałów i opanowanie wskazują na niesamowity potencjał. Przy odpowiedniej ilości czasu spędzonego na boisku może stać się bramkarzem najwyższej klasy, zdolnym do dominowania w meczach.

James Trafford również plasuje się w połowie lat 70., jednak jego wyczucie pozycji i instynkt wskazują na ogromny potencjał. Regularne minuty na boisku i dalszy rozwój mogą przekształcić go w jednego z najlepszych bramkarzy w EAFC 26.

Chociaż ich obecne statystyki mogą nie robić od razu wielkiego wrażenia, zarówno Kinsky, jak i Trafford są idealnym wyborem dla menedżerów pragnących wychować młode talenty na elitarnych zawodników.

Najlepsi prawi obrońcy w EAFC 26

Zabezpieczenie bramki to dopiero początek budowania zwycięskiej drużyny, a inne pozycje omówiłem już szczegółowo. Zapoznaj się z tymi przewodnikami, jeśli chcesz uzyskać pełny plan składu:

Najlepsi środkowi obrońcy – Solidni obrońcy stanowią kręgosłup drużyny. W tym przewodniku przedstawiono najwytrzymalszych i najbardziej niezawodnych graczy, którzy potrafią zdominować każdą ligę.

– Solidni obrońcy stanowią kręgosłup drużyny. W tym przewodniku przedstawiono najwytrzymalszych i najbardziej niezawodnych graczy, którzy potrafią zdominować każdą ligę. Najlepsi lewi obrońcy – Szerokie pokrycie obronne ma kluczowe znaczenie. Odkryj zawodników, którzy wnoszą szybkość, wytrzymałość i umiejętność powstrzymywania ataków, jednocześnie wspierając ofensywę.

– Szerokie pokrycie obronne ma kluczowe znaczenie. Odkryj zawodników, którzy wnoszą szybkość, wytrzymałość i umiejętność powstrzymywania ataków, jednocześnie wspierając ofensywę. Najlepsi prawoskrzydłowi obrońcy – Połącz szybkość z wyczuciem defensywnym. Ta lista przedstawia zawodników, którzy potrafią pewnie i kontrolowanie patrolować skrzydło.

– Połącz szybkość z wyczuciem defensywnym. Ta lista przedstawia zawodników, którzy potrafią pewnie i kontrolowanie patrolować skrzydło. Najlepsi defensywni pomocnicy – Chroń swoją obronę i dyktuj tempo gry. Dowiedz się, którzy pomocnicy potrafią przechwytywać podania i popychać drużynę do przodu.

– Chroń swoją obronę i dyktuj tempo gry. Dowiedz się, którzy pomocnicy potrafią przechwytywać podania i popychać drużynę do przodu. Najlepsi środkowi pomocnicy – Kontroluj grę ze środka boiska. Ten przewodnik przedstawia zawodników, którzy potrafią podawać, dryblować i dominować w posiadaniu piłki.

Nie przestawaj wyszukiwać graczy i budować swojej wymarzonej drużyny. Niezawodny bramkarz to dopiero pierwszy krok do całkowitej dominacji!

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